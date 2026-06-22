Гласът на народа! Повечето британци са разочаровани от Брекзит

До две трети от британските избиратели – от всички политически партии – смятат, че решението на Великобритания да напусне Европейския съюз през 2016 г. е оказало негативно влияние върху страната, показва проучване на Европейския съвет за външни отношения (ЕСВО), цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Анкетата, проведена от аналитичния център между 7 и 14 май сред над 2000 души, показва, че две трети от респондентите смятат, че Брекзит е повишил разходите за живот и е навредил на икономиката.
"Десетилетие по-късно британците осъзнават, че надеждите им за по-добър живот извън ЕС не се сбъдват и че Брекзит подкопава способността на Великобритания да се справя с проблемите, които избирателите смятат за най-важни", казва директорът на ЕСВО Марк Ленърд.
От анкетираните 56% смятат, че напускането на ЕС е навредило на борбата с незаконната миграция, на търговията и на административните процедури; 57% вярват, че е намалило възможностите пред младите хора; а също 57% смятат, че е било "грешка" Великобритания да напусне ЕС.
Според ЕСВО три четвърти от британците сега желаят по-тесни отношения с ЕС.
Проучването показва още, че британците предпочитат Европа пред САЩ като партньор в областта на сигурността. Едва 18% възприемат САЩ като съюзник.
Контролът върху миграцията беше ключов акцент в кампанията за Брекзит, но според анкетата 56% от британците смятат, че подходът след напускането е неуспешен и биха подкрепили възстановяване на свободното движение с ЕС в замяна на по-близки търговски отношения.
Друго проучване в 15 държави от ЕС показва, че две трети от европейците биха подкрепили бъдещо завръщане на Великобритания в Съюза, отбелязва ЕСВО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Всеки иска да е във EU
Най добрият съюз на планетата създаван някога
Коментиран от #30
08:52 22.06.2026
2 Пошла ЕСССР пропаганда
Коментиран от #26
08:53 22.06.2026
3 Монголски Гном
08:53 22.06.2026
4 име
08:55 22.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
08:55 22.06.2026
7 На успешният съюз в
Коментиран от #15
08:56 22.06.2026
8 Владимир Путин, президент
08:57 22.06.2026
9 Еми те гледат
08:57 22.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Проблема им не е Брексит
Затова и партията на Фараж води!
Не преписвайте без да се замисляте, всяка глупост и манипулация
09:02 22.06.2026
12 Айляк
Англетата може и да са кривоглавци, заради векове наред кръвосмешения, но не вярвам
да искат да ги командва Мърсулата или кухото Кайче.
Това направо си е обида за тях.
Тогава ще е по-добре Медведев да им метка атома на островчето и да се свършва:(
Коментиран от #25
09:02 22.06.2026
13 Уинстън Чърчил, британски премиер
Да гледа как Мацква гори ☝️
09:03 22.06.2026
14 факуса
09:06 22.06.2026
15 си пън
До коментар #7 от "На успешният съюз в":и кат са успешни що са потънали в дългове
09:08 22.06.2026
16 Драгой
09:09 22.06.2026
17 ами добре
Оабче ще се наложи първо да им разгледаме молбата и да пишеме доклади за напредкъка им :)
09:09 22.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 по важно е че
да си ги дундуркат като не искаха източно европейците
09:13 22.06.2026
20 баба Меца
09:16 22.06.2026
21 Интересен глас чуват мисирките
Коментиран от #24
09:16 22.06.2026
22 Българин
Коментиран от #36
09:17 22.06.2026
23 Потника
09:18 22.06.2026
24 да де
До коментар #21 от "Интересен глас чуват мисирките":Ама тя връзката е директна.
Преди Брекзит идеята беше че ЕК им таквоа в гащите.
Сега 10 години по-късно извън ЕС въждат същата политика от собствените си силови и пропаганднти структури. Е затова им е разочарованието.
Имаше някакви козметични промени, но те крайно недостатъчни.
Та, Брекзит си свърши работата. Сега дори могат да се върнат в съюза. Ще се получи спираловидно движение с гейн.
09:20 22.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ма да
09:33 22.06.2026
28 това е чудесно
09:35 22.06.2026
29 Анонимен
09:40 22.06.2026
30 Говорит
До коментар #1 от "Всеки иска да е във EU":Лондон...Кой застрашава островна джамахерия ? където 98% правоверни искат да живеят по законите на шериата, а местните нямат нищо против, само да не ги колят...Сигурно Путин..или Лукашенко..а най вече Куба..всеки момент ще нахлуят в този рай..забравих и Иран и Сев.Корея..и те имат мераци за кралски поданици..САЩ пък не били гаранция от нахлуващи милиони талибани..Как ли ще спасиш кораба от потъване ..ако те не искат...Ти ги молиш да престанат да пускат терористи ..а те отговарят..не било либерално да осъдиш изназилвачи и убийци..и много било нахално пък да ги върнеш в африка или азия или арабия..Спасение на потъващите е в ръцете на потъващите..
09:42 22.06.2026
31 Ах ,ах
09:43 22.06.2026
32 Старчо Сарача
09:43 22.06.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ха сега де...
10:05 22.06.2026
35 Голям
Българите имаме завет от Хан Кубрат, че "Обединението прави, силата" само така можем да противостоим на разни путиновци, тръмповци и всякаква останала сган от самозабравили се старчоци, които си мислят "след мен и потоп"... останала им само кажи-речи една година живот и ще се опитат да направят, колкото се може повече поразии на света... безбожници, пропити от зло и сатана. Трябва да сме обединени... а сега се сещам за Румен Радев как този човек, 9 години ни разединяваше и сега като премиер продължава с това си занимание... този човек е срам за България... още ли не сте се събудили, затова ли не протестирате?
10:30 22.06.2026
36 Тъпото руско говедо
До коментар #22 от "Българин":А ти българин ли си или пишеш от Масква или от някоя забутана деревня в дълбоката тайга?
Когато сме в Европейкия съюз и НАТО българите имаме стабилност и прогрес, защото когато общуваш със щастливи и успешни хора, неминуемо прихващаш от тяхната енергия и щастие. В Русия е нещастие и мизерия, затова никой нормален човек не отива там, та те непрекъснато избиват своите съседи, за да ги държат като послушни слуги.
10:39 22.06.2026