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Гласът на народа! Повечето британци са разочаровани от Брекзит

Гласът на народа! Повечето британци са разочаровани от Брекзит

22 Юни, 2026 08:48 1 492 36

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  • лейбъристка партия-
  • дейвид камерън

Проучването показва още, че британците предпочитат Европа пред САЩ като партньор в областта на сигурността, едва 18% възприемат Вашингтон като съюзник

Гласът на народа! Повечето британци са разочаровани от Брекзит - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

До две трети от британските избиратели – от всички политически партии – смятат, че решението на Великобритания да напусне Европейския съюз през 2016 г. е оказало негативно влияние върху страната, показва проучване на Европейския съвет за външни отношения (ЕСВО), цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Анкетата, проведена от аналитичния център между 7 и 14 май сред над 2000 души, показва, че две трети от респондентите смятат, че Брекзит е повишил разходите за живот и е навредил на икономиката.

"Десетилетие по-късно британците осъзнават, че надеждите им за по-добър живот извън ЕС не се сбъдват и че Брекзит подкопава способността на Великобритания да се справя с проблемите, които избирателите смятат за най-важни", казва директорът на ЕСВО Марк Ленърд.

От анкетираните 56% смятат, че напускането на ЕС е навредило на борбата с незаконната миграция, на търговията и на административните процедури; 57% вярват, че е намалило възможностите пред младите хора; а също 57% смятат, че е било "грешка" Великобритания да напусне ЕС.

Според ЕСВО три четвърти от британците сега желаят по-тесни отношения с ЕС.

Проучването показва още, че британците предпочитат Европа пред САЩ като партньор в областта на сигурността. Едва 18% възприемат САЩ като съюзник.

Контролът върху миграцията беше ключов акцент в кампанията за Брекзит, но според анкетата 56% от британците смятат, че подходът след напускането е неуспешен и биха подкрепили възстановяване на свободното движение с ЕС в замяна на по-близки търговски отношения.

Друго проучване в 15 държави от ЕС показва, че две трети от европейците биха подкрепили бъдещо завръщане на Великобритания в Съюза, отбелязва ЕСВО.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Всеки иска да е във EU

    17 16 Отговор
    Клубът на Богатите
    Най добрият съюз на планетата създаван някога

    Коментиран от #30

    08:52 22.06.2026

  • 2 Пошла ЕСССР пропаганда

    17 15 Отговор
    Да, бе, и затуй пак си избраха Фараж, който най-активно действа да ги извади от блатото ЕСССР.

    Коментиран от #26

    08:53 22.06.2026

  • 3 Монголски Гном

    14 15 Отговор
    И аз исках да съм част от ЕУ но не ме взеха и аз реших да ги Унищожа но явно Украйна ме нокаутира

    08:53 22.06.2026

  • 4 име

    10 7 Отговор
    Нека, нека. Да си седят на острова, да си отглеждат мюслита, които са 5-6%, обаче управляван общини с общо 25% от цялато население. Даже дано стармър да управлява още дълго време. Да наливат пари в златните тоалетни на бандерите. Нека си потъват!

    08:55 22.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    13 5 Отговор
    Нищо не става от кръвосмесителите! Мъжете са по големи пияници от руснаците и украинците, а жените са по големи моври от рускините и украинките!

    08:55 22.06.2026

  • 7 На успешният съюз в

    8 10 Отговор
    Човешката история Факт!

    Коментиран от #15

    08:56 22.06.2026

  • 8 Владимир Путин, президент

    5 9 Отговор
    Руснаците пък и лично аз сме разочаровани от СВО и Черноморскея флот след ПЯТЬ года мишкуване в окопите !!! Не така си представяхме нещата, не така....☝️😄

    08:57 22.06.2026

  • 9 Еми те гледат

    8 3 Отговор
    Т.н. "украинци" нещо не правят и живеят в съюза на пълна издръжка. А те излязоха от съюза, на чиято маса милиони всякакви, дошли са седнали и ядат безплатно. А на студеният остров няма "безплатен обяд"! За това реват и искат урсула да ги храни и тях.

    08:57 22.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Проблема им не е Брексит

    9 3 Отговор
    а това, че не бе извършен както го искаха хората, от продажните си традиционни партии.
    Затова и партията на Фараж води!

    Не преписвайте без да се замисляте, всяка глупост и манипулация

    09:02 22.06.2026

  • 12 Айляк

    9 4 Отговор
    Що да е грешка?
    Англетата може и да са кривоглавци, заради векове наред кръвосмешения, но не вярвам
    да искат да ги командва Мърсулата или кухото Кайче.
    Това направо си е обида за тях.
    Тогава ще е по-добре Медведев да им метка атома на островчето и да се свършва:(

    Коментиран от #25

    09:02 22.06.2026

  • 13 Уинстън Чърчил, британски премиер

    6 10 Отговор
    Британския народ иска само едно !!!
    Да гледа как Мацква гори ☝️

    09:03 22.06.2026

  • 14 факуса

    6 1 Отговор
    каква опасност има кат изключим етноса дет се вихри на острова,от кого ще ви пазят сащ и европа,кат няма какво да вземат от вас,напротив, от вас трябва да се пазят атлантици крадливи

    09:06 22.06.2026

  • 15 си пън

    7 1 Отговор

    До коментар #7 от "На успешният съюз в":

    и кат са успешни що са потънали в дългове

    09:08 22.06.2026

  • 16 Драгой

    4 5 Отговор
    Естествено, че е така, но те си го избраха въпреки, че всички им казваха че грешат.

    09:09 22.06.2026

  • 17 ами добре

    11 3 Отговор
    Да се връщат в ЕС тогава.
    Оабче ще се наложи първо да им разгледаме молбата и да пишеме доклади за напредкъка им :)

    09:09 22.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 по важно е че

    12 0 Отговор
    Повечето британци са очаровани от прииждащите кафяви хлебарки и забулени булки
    да си ги дундуркат като не искаха източно европейците

    09:13 22.06.2026

  • 20 баба Меца

    8 0 Отговор
    Лукавят, искат пазара на ЕС, а не щат да плащат.

    09:16 22.06.2026

  • 21 Интересен глас чуват мисирките

    11 0 Отговор
    Чета аз коментарите в тубата под видеата за поредните геройства на докторите и инженерите и едно нещо прави силно впечатление. Ингилизите въобще не са разтревожени за брекзита, повече ги тревожи факта, че а си излезнал вечер да се поразходиш из малобритания, а си осъмнал без глава, ако си мъж. Ако си жинъ, ще осъмнеш... многократно уважен от докторите и инженерите. Брекзита изобщо не го споменават като проблем

    Коментиран от #24

    09:16 22.06.2026

  • 22 Българин

    7 2 Отговор
    Британците са глупаци! Като ние се освободим от есес, всички ще са доволни!

    Коментиран от #36

    09:17 22.06.2026

  • 23 Потника

    5 3 Отговор
    Не са виновни англ.етата , повярваха на техния Каун и сега му сърбат попарата.

    09:18 22.06.2026

  • 24 да де

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "Интересен глас чуват мисирките":

    Ама тя връзката е директна.
    Преди Брекзит идеята беше че ЕК им таквоа в гащите.
    Сега 10 години по-късно извън ЕС въждат същата политика от собствените си силови и пропаганднти структури. Е затова им е разочарованието.
    Имаше някакви козметични промени, но те крайно недостатъчни.
    Та, Брекзит си свърши работата. Сега дори могат да се върнат в съюза. Ще се получи спираловидно движение с гейн.

    09:20 22.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ма да

    2 1 Отговор
    Затова Никалас Фарадж сега е френски гражданин и си харчи омразното Евро във Франция.

    09:33 22.06.2026

  • 28 това е чудесно

    3 1 Отговор
    Да си пускат молбата за ЕС и след като отговорят на предприсъединителните условия, след около 30 години ще ги приемем.

    09:35 22.06.2026

  • 29 Анонимен

    3 2 Отговор
    Проблемите им нямат нищо общо с брекзит. А проучване на ЕС имах си аз да не покаже, че искали у тях.

    09:40 22.06.2026

  • 30 Говорит

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Всеки иска да е във EU":

    Лондон...Кой застрашава островна джамахерия ? където 98% правоверни искат да живеят по законите на шериата, а местните нямат нищо против, само да не ги колят...Сигурно Путин..или Лукашенко..а най вече Куба..всеки момент ще нахлуят в този рай..забравих и Иран и Сев.Корея..и те имат мераци за кралски поданици..САЩ пък не били гаранция от нахлуващи милиони талибани..Как ли ще спасиш кораба от потъване ..ако те не искат...Ти ги молиш да престанат да пускат терористи ..а те отговарят..не било либерално да осъдиш изназилвачи и убийци..и много било нахално пък да ги върнеш в африка или азия или арабия..Спасение на потъващите е в ръцете на потъващите..

    09:42 22.06.2026

  • 31 Ах ,ах

    1 0 Отговор
    Математикаа 52% НЕ СА 2/3.😭

    09:43 22.06.2026

  • 32 Старчо Сарача

    1 1 Отговор
    Дойде им акъла в кухите капацундри значи. Сами си го избраха брекзита. Сега задължително пак - референдум и ако гласуват "ЗА" - може да започнат да отварят една по една преговорните глави!

    09:43 22.06.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ха сега де...

    0 0 Отговор
    Те, руснаци и американци,също си мислеха, че могат да променят света, но без да променят себе си. Британци и американци вече разбраха, че е невъзможно, а за руснаците все още няма изгледи да го осъзнаят. "Разумният човек се опитва да се приспособи към света. Неразумният – да приспособи света към себе си. Затова човешкият прогрес се дължи на неразумните." (Джордж Бърнард Шоу)

    10:05 22.06.2026

  • 35 Голям

    0 0 Отговор
    Ирландия и Шотландия отдавна искат да се върнат обратно в ЕС,... Англия са 50/50, но и там скоро ще се вземат в ръце, защото всички виждат, че когато сме обединени сме силни... Скандинавските страни и те искат да бъдат в Европейският съюз и НАТО, покрай тези войни около нас е още по-актуален този завет от миналото ни.
    Българите имаме завет от Хан Кубрат, че "Обединението прави, силата" само така можем да противостоим на разни путиновци, тръмповци и всякаква останала сган от самозабравили се старчоци, които си мислят "след мен и потоп"... останала им само кажи-речи една година живот и ще се опитат да направят, колкото се може повече поразии на света... безбожници, пропити от зло и сатана. Трябва да сме обединени... а сега се сещам за Румен Радев как този човек, 9 години ни разединяваше и сега като премиер продължава с това си занимание... този човек е срам за България... още ли не сте се събудили, затова ли не протестирате?

    10:30 22.06.2026

  • 36 Тъпото руско говедо

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Българин":

    А ти българин ли си или пишеш от Масква или от някоя забутана деревня в дълбоката тайга?
    Когато сме в Европейкия съюз и НАТО българите имаме стабилност и прогрес, защото когато общуваш със щастливи и успешни хора, неминуемо прихващаш от тяхната енергия и щастие. В Русия е нещастие и мизерия, затова никой нормален човек не отива там, та те непрекъснато избиват своите съседи, за да ги държат като послушни слуги.

    10:39 22.06.2026

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