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Безславно отпадане: защо Германия се провали на Мондиала

Безславно отпадане: защо Германия се провали на Мондиала

30 Юни, 2026 21:01 776 16

  • световно първенство-
  • германия-
  • парагвай-
  • мануел нойер-
  • футбол-
  • юлиян нагелсман

Време е за трезва самооценка и за изграждане на отбор с перспектива – с нов състав

Безславно отпадане: защо Германия се провали на Мондиала - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Този път беше Парагвай: Германия беше елиминирана от един отбор, който доста измъчено премина през груповата фаза, защитавайки се героично. Това беше всичко, на което парагвайците бяха способни, нищо повече. Но то се оказа достатъчно срещу германския национален отбор, претендиращ да притежава висока класа и държащ се така, сякаш наистина я притежава.

Три разочароващи световни първенства подред

Огромна заблуда, както се видя за пореден път, коментира АРД отпадането на Германия веднага след груповата фаза на турнира в САЩ, Мексико и Канада. Само до преди няколко дни ни убеждаваха, че стремежът към спечелване на титлата е заложен в ДНК-то на германския футбол. Може би е така, но здравословна доза самооценка би се отразила добре на германския футбол след три катастрофални от гледна точка на постигнатото световни първенства.

Скромността краси човека – не и Нагелсман

В този смисъл не е лошо да се помисли за нов селекционер на националния отбор. Скромността не е присъща на сегашния треньор Юлиан Нагелсман. Да не говорим, че той не притежава визионерски качества – не изгражда отбор с перспектива, примерно да планира за поне четири години напред, а не само до следващия голям турнир след две години. Така например отпадането от Европейското първенство през 2024 година той коментира така: „Лошото е, че сега трябва да чакаме две години, за да станем световен шампион."

На Световното първенство през 2026 г. изключително амбициозният треньор преживя един голям момент, когато срещу Кот д’Ивоар направи три смени и тактически промени, които дадоха резултат.

Неочаквана загуба от Еквадор

Но последва ненужен провал срещу Еквадор. И никой нямаше да го вини, ако беше казал, че предвид осигуреното вече първо място в групата ще експериментира и ще даде игрово време на играчи, които обикновено не влизат в сметките му. Вместо това той искаше да подготви отбора сериозно за фазата на елиминациите, но в крайна сметка с промени, направени по-скоро от любезност, даде игрово време именно на играчите с номера от 19 до 23. Който казва „А“, но прави „Б“, губи доверие, се казва по-нататък в коментара на АРД.

Това беше големият проблем с треньора на националния отбор, който през март уверяваше, че всеки в отбора знае ролята си и че точно така иска да отиде на световното първенство. И това беше ненужна грешка: беше разбираемо и дори правилно да заложи на намиращия се в много по-добра форма Натаниел Браун, вместо на Давид Раум, но защо Нагелсман не остави вратата отворена, за да се насърчава конкуренцията?

Заблудата с Мануел Нойер

А какво да кажем за решението с Мануел Нойер, който в продължение на цели две години оставяше други – по-специално Оливер Бауман – да поемат водещата роля, а след това беше върнат с надеждата, че ще предотвратява головете само с присъствието и аурата си. Това беше една несбъдната мечта и тя се оказа точно такава.

Заблудата с Мануел Нойер

А какво да кажем за решението с Мануел Нойер, който в продължение на цели две години оставяше други – по-специално Оливер Бауман – да поемат водещата роля, а след това беше върнат с надеждата, че ще предотвратява головете само с присъствието и аурата си. Това беше една несбъдната мечта и тя се оказа точно такава.

Автор: Маркус Барк (АРД)


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 2 Отговор
    Черните не могат да играят футбол.

    21:05 30.06.2026

  • 2 Сандо

    13 0 Отговор
    Спортът и в частност футболът,са отражение на състоянието на една държава.Няма нужда от повече изводи.

    Коментиран от #16

    21:07 30.06.2026

  • 3 Германистан на три минарета

    15 0 Отговор
    Германия се проваля навсякъде!

    21:08 30.06.2026

  • 4 Манолчо глишев- Неймар

    14 0 Отговор
    "защо Германия се провали на Мондиала"
    Защото :
    Тук не е Москва!? Тук не е Москва !?? Тук не е Москва!?грант даден -грант приет!!!!!

    21:11 30.06.2026

  • 5 Лост

    7 0 Отговор
    Абе Дойче зеле, Германия лесно ли мина груповата фаза?Победа срещу Кюрасао,гол в продължението срещу Кот дИвоар и накрая загуба от Еквадор.И днес Парагвай им нашора канчето.

    Коментиран от #6

    21:13 30.06.2026

  • 6 Радио Елто

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лост":

    Извинете Господине
    Просто от Любопитство
    В отбора на Гфр има ли
    Негри защото не гледам
    Футболни Срещи грасиас
    👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

    21:19 30.06.2026

  • 7 Молете се на Йозил

    2 0 Отговор
    Да се върне и да ви направи пак шампиони.

    21:22 30.06.2026

  • 8 Лопата Орешник

    7 1 Отговор
    Защо да не отпадне? Да не би да бяха фаворити, а? За южноамериканските страни тази игра е почти религия! От към локация са почти домакини, от към сърце са нива над студенокръвните шваби, добавете и неопитният треньор на немците! Съвсем логично отпадане според мен! Ако някой е очаквал повече от Германия, нищо не разбира от футбол! Да си бил шампион преди десетилетия е чест, но не и обещание за бъдещето!

    Коментиран от #13

    21:29 30.06.2026

  • 9 Да, да

    7 1 Отговор
    Путин е виновен. Санкции!

    Коментиран от #15

    21:42 30.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гьобелс

    7 0 Отговор
    Провали се защото половината отбор е съставен от мелези и цветнокожи .

    21:44 30.06.2026

  • 12 вашето мнение

    6 0 Отговор
    На кой му пука за германия?

    21:45 30.06.2026

  • 13 Много си прав

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Само искам да добавя че треньорът на швабите не може да се нарече точно неопитен, в случая най-правилната дума за него е некадърник - той просто не става, което си личи и по физиономията и цялото му излъчване и държане.......нагъл тъпанар, ама пък със самочувствие.

    21:52 30.06.2026

  • 14 Жица

    3 0 Отговор
    Кой му пука за Германия, ние от кога не сме играли на голям форум? Това е важното

    21:55 30.06.2026

  • 15 Да,да

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да, да":

    Зеленски е виновен,че орките вместо на световното са в калта в Донбас.

    22:02 30.06.2026

  • 16 САНДОКАН

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Затова ли нас ни няма вече и на картата. Остана само WC

    22:05 30.06.2026