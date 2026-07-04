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Полетите на Пеевски и Атанасова: важните въпроси

Полетите на Пеевски и Атанасова: важните въпроси

4 Юли, 2026 13:01 1 066 24

  • емилия милчева-
  • делян пеевски-
  • герб-
  • десислава атанасова

Какво (не) разбрахме от сюжета с воаяжите на лидера на ДПС и присъствието на Десислава Атанасова?

Полетите на Пеевски и Атанасова: важните въпроси - 1
Снимка: БГНЕС
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Представете си, че четете следната новина: Специализирана дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС е приключила проверка на финансови потоци, свързани с председателя на ДПС Делян Пеевски, санкциониран от 2021 година по американския Глобален закон "Магнитски". Докладът съдържа анализ на трансгранични преводи, корпоративни структури и офшорни юрисдикции, придобиване на активи в България и чужбина. Материалите са изпратени на прокуратурата, Националната агенция за приходите (НАП) и европейски партньорски служби.

Така би изглеждала новина в държава, чиито институции първо разследват пътя на парите, а после маршрутите на самолетите. Само че в България засега такава новина няма.

Сюжетът с полетите на Делян Пеевски

Полетите са само видимата част на много по-големия въпрос: съответстват ли официално декларираните доходи на Пеевски на начина му на живот? Институциите не дават отговор.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в четвъртък в парламента информация, предоставена му от ГДБОП, за 227 полета на Пеевски от 2018 година насам с "Хиперион авиейшън". За част от тези полети е установено, че са платени от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Бе съобщено също така, че на 5 април 2024 Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова са летели заедно от София към Дубай.

След информацията на Демерджиев, последваха искания от "Демократична България" (ДБ) и "Възраждане" за оставка на Атанасова от Конституционния съд (КС). Призиви за оставка дойдоха и от юристи и граждански активисти. ГЕРБ отказаха коментар, тъй като Атанасова е напуснала партията веднага след избора ѝ в КС през януари 2024 година.

Трите политически сили, обединени към онзи момент в т.нар. "сглобка" - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, я издигнаха и избраха. Още тогава номинацията ѝ предизвика сериозни съмнения в нейната компетентност и пригодност за поста, тъй като професионалният ѝ път се изчерпва с опит на юрисконсулт.

Самата Атанасова излезе с изявление в петък, в което представя данни, също от МВР, че в периода 5-8 април 2024 не е пътувала с Пеевски от София до Дубай. "Напуснала съм страната на 05.04.2024 с граждански полет TK 1032 - пътнически самолет на турските авиолинии Turkish Airlines, и съм се завърнала на 08.04.2024 с граждански полет TK 1031 - пътнически самолет на турските авиолинии Turkish Airlines, и съм пребивавала само на териториятат на Турция", пише тя.

Малко след това в кулоарите на парламента вътрешният министър Демерджиев коментира, че информацията за полетите се съдържа в много международни регистри - и ако не се съдържа в "Гранична полиция", е много интересно защо не се съдържа и какви са причините за това.

Но ако полетите са първото действие в тази история, то не е най-важното. Истинският политически залог започва там, където свършва авиационната хроника.

Второто действие - по-важно от първото

Първият ефект е налице - общественото внимание се измести от недоволството от проектобюджета за 2026 година към скандала с полетите. Кабинетът на Румен Радев е силно критикуван заради липсата на смели реформи, за разходите, надули дефицита до 5.7%, както и за назначения като това на управителя на НЗОК например.

Второто действие може да се окаже още по-важно. Ако Десислава Атанасова подаде оставка от КС, парламентът ще трябва да избере на нейно място друг юрист, който да довърши 9-годишния ѝ мандат. Предвид факта, че за избор е нужно обикновено мнозинство, а управляващата "Прогресивна България" разполага със 131 депутата, то следващият конституционен съдия би бил избран от мнозинството на Румен Радев.

Като държавен глава той назначи четирима съдии в КС: Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети. С евентуален пети съдия би получил безпрецедентно влияние в 12-членния орган, който е върховният арбитър за границите на политическата власт.

Никой досега не е концентрирал подобна политическа мощ едновременно в парламента и Конституционния съд. Към тази сила се прибавят и службите, чиито директори Румен Радев смени още в президентския си мандат и те са по местата си и досега.

Покрай историята със самолетите върви и друга. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) - и като шеф, и като прокурор. Нейното име се свързва с дилъра на правосъдие - бившият следовател Петьо Петров-Еврото, който е в неизвестност. Софийската градска прокуратура е ключовото звено в прокуратурата, тъй като именно там се водят разследванията срещу депутати, министри, магистрати и висши чиновници.

За първи път изглежда възможно управлението на Радев да осъществи пробив и в най-влиятелната прокуратура в страната.

Санкции без последици

Има още една причина, поради която самолетите биха могли да изглеждат като второстепенен сюжет. Санкциите по закона "Магнитски", които в други държави биха превърнали един политик в токсична фигура, в България не доведоха до никакви институционални последици.

Тук е по-лесно да откраднеш милиони, отколкото да бъдеш разобличен с милиони.

За политик, санкциониран за корупция от Великобритания и от САЩ чрез закона "Магнитски", Пеевски се радва на безпроблемни пътувания, управлява партията си и подкрепя управляващи. Но и останалите български граждани, санкционирани по "Магнитски", не изглежда да са в затруднения. Хазартният бос Васил Божков например създаде партия - която успя и да се разпусне, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов откри консултантска фирма и също е депутат. Проверка на "Дневник" тази седмица разкри, че и Пеевски, и Горанов продължават да получават заплатите си като депутати по банков път.

В коментар за полетите и тяхното заплащане, самият Пеевски заяви, че нито една санкция не работи в България.

Непотизъм или личен живот

"Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство", каза лидерът на ДПС. Дали това означава, че и Десислава Атанасова е част от личния му живот? Спекулации по темата имаше още преди избора ѝ в КС.

Несъмнено Конституцията повелява, че "личният живот на гражданите е неприкосновен" и "всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот".

Но политиците редовно бъркат непотизма и личния си живот. Излиза, че когато Атанасова беше предложена и избрана за конституционен съдия и с подкрепата на доминираното от Пеевски ДПС, това е професионално занятие. А когато възникнат въпроси относно отношенията ѝ с Пеевски и за съвместни пътувания, тогава явно всичко се оказва "личен живот".

Парадоксално, но факт - Десислава Атанасова представлява България във Венецианската комисия. Това е лицето, с което България говори за демокрация чрез право.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    7 10 Отговор
    А защо не напишете че Десислсва Атанасова съди Дерменджиев за доста голяма сума пари

    13:08 04.07.2026

  • 2 А50

    11 2 Отговор
    Авторката що не прави връзка между полетите и паричните потоци. Те парите обикновенно ги пренасят със сомолети

    13:09 04.07.2026

  • 3 Всичко покриха

    6 4 Отговор
    Изкъпаха им имиджа

    13:09 04.07.2026

  • 4 Пич

    8 10 Отговор
    Интересно ми е каква схема прикриват, за да ни занимават с Пеевски?! Това воайорстване какъв проблем ще реши на хората?! Да, най тъпите ще се побкещят и ще дрънкат тъпотии известно време! Обаче в това време, докато разсейват глупаците, управляващите със сигурност ще направят някаква поразия, и ще заграбят, или продадат нещо!!! Защо Пеевски е важен само за прокуратурата, ако има за какво!!! А разни клакьори на правителството от сутрин до вечер ни занимават с морални категории, което не е тяхната работа като близки до управлението!!! Но точно на това глупаците кълват!!!

    13:10 04.07.2026

  • 5 ПИЛИ МАЗНО ТУРСКО КАФЕ И ОЩЕ НЕЩО...

    17 0 Отговор
    СЕГА ДА ИЗБРОЯТ ВСИЧКИ КОИТО СА СЕДЕЛИ В СКУТА НА ПЕЕВСКИ ОСВЕН РИСТЬО И ДЕСА!

    13:12 04.07.2026

  • 6 пръц

    18 3 Отговор
    Само да попитам как от адвокат в лудницата в Дулово се става конституционен съдия? Едно време имаше един лаф от дивана на екрана дали важи и сега един дявол знае.

    Коментиран от #7, #10, #15

    13:12 04.07.2026

  • 7 Като

    14 4 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    я домъкнаха в София , Бою с целия си акъл , я направи здравен министър !

    13:16 04.07.2026

  • 8 име

    8 3 Отговор
    Аз ли неко се бъркам, или сглобкаджиите променяха реда за назначаване на разни шефове на служби, че да не може тогавашния президент Радев да им се пречка?!

    Коментиран от #14

    13:17 04.07.2026

  • 9 Големдебил

    7 6 Отговор
    И тази жена дебилства.Деса представи доказателства как и докъде е пътувала,д@билката продължава да ни набива в главите нейната версия.Фатмака отклонява народа от неговите д@били,от безумията които вършат.Вместо оправия,вървим към тотална съсипия.

    Коментиран от #11, #12

    13:17 04.07.2026

  • 10 Тръц

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    Така както фатмак ни загроби с боташ за дълъг период.

    Коментиран от #16

    13:19 04.07.2026

  • 11 Пътувала

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Големдебил":

    до Истанбул и Шиши я взел от там на стоп с аероплана към Дубай !

    Коментиран от #20

    13:20 04.07.2026

  • 12 Соломон

    4 9 Отговор

    До коментар #9 от "Големдебил":

    Каквато и да е Десапоетеса вече съди лъжливото овчарче Ментарджиев.И всичко ще се реши в съда.Надявам се МВР министъра да намери пари за обещетението което ще трябва да плати

    13:21 04.07.2026

  • 13 Исторически факти

    5 1 Отговор
    Deutsche Welle - Коментар на Емилия Милчева: Истинският виновник за трагедията ….. е Москва и лично Путин... --- ПЕДОФИЛИЯ МИЛЧЕВА, ПЕДОХАН ГЕЙТ - Пак ли ти ма, жалко подобие на мъж. Ни мъж, ни жена!!!

    13:22 04.07.2026

  • 14 Абе

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "име":

    ИЧ не се бъркаш! Ама сега бившите се направиха като Иласчук - сичкото лостове са в Радевите ръце!
    Който не умее да види по далече от носа си...

    13:22 04.07.2026

  • 15 Много

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "пръц":

    и мирише шутк@т@...

    Коментиран от #24

    13:24 04.07.2026

  • 16 Фръц

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Тръц":

    Безпределно си т@п, Саше...

    Коментиран от #19

    13:25 04.07.2026

  • 17 Бог да пази България от комунизма

    3 2 Отговор
    Дончо умен.Казва че комунизма е смъртна заплаха за демокрацията,а българският матрял ги върна във властта.Комунист не бива никога да бъде допускан във властта.Сега ще си лаем,но кервана ще си върви.Докога ли?Може би наесен да го спрем тоз зловреден керван.Народе?

    Коментиран от #21

    13:25 04.07.2026

  • 18 павела митова

    1 1 Отговор
    десту - общата и право.....това са две успоредни прави ,от как се помни все спирки прави

    13:26 04.07.2026

  • 19 Хръц

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "Фръц":

    Чиба бе

    Коментиран от #23

    13:26 04.07.2026

  • 20 Големдебил

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Пътувала":

    И ти ли беше в самолета?И видя Деса с Делян в самолета?Или си фантазираш?

    13:28 04.07.2026

  • 21 павела митова

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Бог да пази България от комунизма":

    свържи се с глушев ,трябват хора за да нападат мандри- включи се веднага

    13:28 04.07.2026

  • 22 Карлсон от покрива

    1 3 Отговор
    Ето и медийната прислуга на петроханци, на вълните на гьобелсовата пропагандна медия ДВ, която се изживява като Държавен вестник!, се изказа за Атанасова! А то другаде, по Бареков, ги стискал чепикът - на Радев му писнало Даниел Вълчев да му досажда и да му лиже чорапите, та се разпоредил Атанасова да изчезне от КС и там да се отвори място за Дани Бой. Защо това звучи правдоподобно ли? Ами защото Пеевски сам си го уреди изслушването в четвъртък! Ако пътуваш 10 години с частен самолет, сигурно знаеш кой плаща и кой те записва! Говори се, че сред пасажерите е бил и....Киро!

    13:28 04.07.2026

  • 23 Фръц

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хръц":

    Продължаваш да си т@п, Саше! Повече и от Деса Простакеса.

    13:30 04.07.2026

  • 24 Проф. Калинкова

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Много":

    Заради бактериите и хламидиите! Толкова са големи, че й изяждат и пубисните въшки!

    13:31 04.07.2026