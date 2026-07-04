Полетите на Пеевски и Атанасова: важните въпроси

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Коментар на Емилия Милчева:

Представете си, че четете следната новина: Специализирана дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС е приключила проверка на финансови потоци, свързани с председателя на ДПС Делян Пеевски, санкциониран от 2021 година по американския Глобален закон "Магнитски". Докладът съдържа анализ на трансгранични преводи, корпоративни структури и офшорни юрисдикции, придобиване на активи в България и чужбина. Материалите са изпратени на прокуратурата, Националната агенция за приходите (НАП) и европейски партньорски служби.

Така би изглеждала новина в държава, чиито институции първо разследват пътя на парите, а после маршрутите на самолетите. Само че в България засега такава новина няма.

Сюжетът с полетите на Делян Пеевски

Полетите са само видимата част на много по-големия въпрос: съответстват ли официално декларираните доходи на Пеевски на начина му на живот? Институциите не дават отговор.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи в четвъртък в парламента информация, предоставена му от ГДБОП, за 227 полета на Пеевски от 2018 година насам с "Хиперион авиейшън". За част от тези полети е установено, че са платени от адвокатското дружество "Ангелов, Андреев и партньори". Бе съобщено също така, че на 5 април 2024 Пеевски и конституционният съдия Десислава Атанасова са летели заедно от София към Дубай.

След информацията на Демерджиев, последваха искания от "Демократична България" (ДБ) и "Възраждане" за оставка на Атанасова от Конституционния съд (КС). Призиви за оставка дойдоха и от юристи и граждански активисти. ГЕРБ отказаха коментар, тъй като Атанасова е напуснала партията веднага след избора ѝ в КС през януари 2024 година.

Трите политически сили, обединени към онзи момент в т.нар. "сглобка" - ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС, я издигнаха и избраха. Още тогава номинацията ѝ предизвика сериозни съмнения в нейната компетентност и пригодност за поста, тъй като професионалният ѝ път се изчерпва с опит на юрисконсулт.

Самата Атанасова излезе с изявление в петък, в което представя данни, също от МВР, че в периода 5-8 април 2024 не е пътувала с Пеевски от София до Дубай. "Напуснала съм страната на 05.04.2024 с граждански полет TK 1032 - пътнически самолет на турските авиолинии Turkish Airlines, и съм се завърнала на 08.04.2024 с граждански полет TK 1031 - пътнически самолет на турските авиолинии Turkish Airlines, и съм пребивавала само на териториятат на Турция", пише тя.

Малко след това в кулоарите на парламента вътрешният министър Демерджиев коментира, че информацията за полетите се съдържа в много международни регистри - и ако не се съдържа в "Гранична полиция", е много интересно защо не се съдържа и какви са причините за това.

Но ако полетите са първото действие в тази история, то не е най-важното. Истинският политически залог започва там, където свършва авиационната хроника.

Второто действие - по-важно от първото

Първият ефект е налице - общественото внимание се измести от недоволството от проектобюджета за 2026 година към скандала с полетите. Кабинетът на Румен Радев е силно критикуван заради липсата на смели реформи, за разходите, надули дефицита до 5.7%, както и за назначения като това на управителя на НЗОК например.

Второто действие може да се окаже още по-важно. Ако Десислава Атанасова подаде оставка от КС, парламентът ще трябва да избере на нейно място друг юрист, който да довърши 9-годишния ѝ мандат. Предвид факта, че за избор е нужно обикновено мнозинство, а управляващата "Прогресивна България" разполага със 131 депутата, то следващият конституционен съдия би бил избран от мнозинството на Румен Радев.

Като държавен глава той назначи четирима съдии в КС: Атанас Семов, Янаки Стоилов, Сашо Пенов и Невин Фети. С евентуален пети съдия би получил безпрецедентно влияние в 12-членния орган, който е върховният арбитър за границите на политическата власт.

Никой досега не е концентрирал подобна политическа мощ едновременно в парламента и Конституционния съд. Към тази сила се прибавят и службите, чиито директори Румен Радев смени още в президентския си мандат и те са по местата си и досега.

Покрай историята със самолетите върви и друга. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска от Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да отстрани временно Емилия Русинова, административен ръководител на Софийска градска прокуратура (СГП) - и като шеф, и като прокурор. Нейното име се свързва с дилъра на правосъдие - бившият следовател Петьо Петров-Еврото, който е в неизвестност. Софийската градска прокуратура е ключовото звено в прокуратурата, тъй като именно там се водят разследванията срещу депутати, министри, магистрати и висши чиновници.

За първи път изглежда възможно управлението на Радев да осъществи пробив и в най-влиятелната прокуратура в страната.

Санкции без последици

Има още една причина, поради която самолетите биха могли да изглеждат като второстепенен сюжет. Санкциите по закона "Магнитски", които в други държави биха превърнали един политик в токсична фигура, в България не доведоха до никакви институционални последици.

Тук е по-лесно да откраднеш милиони, отколкото да бъдеш разобличен с милиони.

За политик, санкциониран за корупция от Великобритания и от САЩ чрез закона "Магнитски", Пеевски се радва на безпроблемни пътувания, управлява партията си и подкрепя управляващи. Но и останалите български граждани, санкционирани по "Магнитски", не изглежда да са в затруднения. Хазартният бос Васил Божков например създаде партия - която успя и да се разпусне, бившият финансов министър на ГЕРБ Владислав Горанов откри консултантска фирма и също е депутат. Проверка на "Дневник" тази седмица разкри, че и Пеевски, и Горанов продължават да получават заплатите си като депутати по банков път.

В коментар за полетите и тяхното заплащане, самият Пеевски заяви, че нито една санкция не работи в България.

Непотизъм или личен живот

"Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство", каза лидерът на ДПС. Дали това означава, че и Десислава Атанасова е част от личния му живот? Спекулации по темата имаше още преди избора ѝ в КС.

Несъмнено Конституцията повелява, че "личният живот на гражданите е неприкосновен" и "всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот".

Но политиците редовно бъркат непотизма и личния си живот. Излиза, че когато Атанасова беше предложена и избрана за конституционен съдия и с подкрепата на доминираното от Пеевски ДПС, това е професионално занятие. А когато възникнат въпроси относно отношенията ѝ с Пеевски и за съвместни пътувания, тогава явно всичко се оказва "личен живот".

Парадоксално, но факт - Десислава Атанасова представлява България във Венецианската комисия. Това е лицето, с което България говори за демокрация чрез право.