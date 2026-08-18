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Прецизен удар в тила на врага! Хутите атакуваха с дронове ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия
  Тема: Иранската криза

Прецизен удар в тила на врага! Хутите атакуваха с дронове ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия

18 Август, 2026 13:03 1 288 10

  • хути-
  • йемен-
  • саудитска арабия-
  • иран-
  • червено море-
  • баб ал мандeб-
  • петрол

Атаките са част от по-широка ескалация, която вече засяга и саудитската петролна инфраструктура и корабоплаването в Червено море

Прецизен удар в тила на врага! Хутите атакуваха с дронове ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Йеменските хути отново са атакували с дронове рафинерия на Saudi Aramco в района на Джизан в Саудитска Арабия, съобщи свързаната с бунтовниците информационна агенция Saba, позовавайки се на военен източник.

Според информацията хутите са извършили атаката в отговор на саудитските "нарушения" на въздушното пространство на Йемен в провинциите Саада и Хаджа.

Източникът твърди, че ударът е бил "прецизен".

Към момента саудитските власти не са коментирали твърденията на хутите.

От началото на последната ескалация на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути бунтовническата групировка неколкократно е атакувала рафинерията в Джизан, както и други обекти на саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco.

Атаките са част от по-широка ескалация, която вече засяга и саудитската петролна инфраструктура и корабоплаването в Червено море. Заради нарасналата заплаха саудитски петролни танкери все по-често изключват системите си за проследяване, а част от товарите се пренасочват към алтернативни маршрути.


Йемен
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХААА

    22 2 Отговор
    сменихте малко източника.
    Омръзнахте ни с УкроСВинформ сутрин, обед и вечер.🤮

    13:06 18.08.2026

  • 2 Згйкю

    9 3 Отговор
    Навигация от руски спътници.

    13:06 18.08.2026

  • 3 Kaлпазанин

    15 2 Отговор
    Тези тъпи уахабити не плащаха ли на великия хамерикански клоун да ги пази

    13:11 18.08.2026

  • 4 Стоянчо Пуканката

    14 1 Отговор
    Хутите се оказаха голями пичове! Явно са някакви далечни роднини на персите...

    13:20 18.08.2026

  • 5 Ние

    11 1 Отговор
    Слава на великите хути!

    13:20 18.08.2026

  • 6 Янко

    11 1 Отговор
    Само хутите ще могат да накажат еврейското племе.Хвала

    13:21 18.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сащисаните

    4 0 Отговор
    Сащисаните нали щяха да правят нещо американска територия по подобие на Венецуела - там подкупите ги облекова в холивудские екшън сериал как без един коршум и нито един убит превзеха държавата ?!

    13:43 18.08.2026

  • 9 Анонимен

    1 0 Отговор
    Бравос,само така и напред.Ударите по подържниците на шестопръстите са тежки,но за сметка на това продължителни.Изходът е да се премести цялото племе на Зеленият остров.Той в близко време ще е американска територия.Няма да има войни и конфликти като всичко се очертава да бъде по мед и масло.

    13:54 18.08.2026

  • 10 Челен опит

    0 0 Отговор
    Саудитска Арабия ще остане без бензин като руснаците. Ти, да видиш! Хутите се научиха от украинците, че да се стреля по рафинерии не е трудно, но е гадно. Това е наказание на саудитците, че купуват дронове от Украйна. Сега картелите като подхванат американските рафинерии и ще настане тотална веселба.

    14:07 18.08.2026