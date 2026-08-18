Прецизен удар в тила на врага! Хутите атакуваха с дронове ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия

Йеменските хути отново са атакували с дронове рафинерия на Saudi Aramco в района на Джизан в Саудитска Арабия, съобщи свързаната с бунтовниците информационна агенция Saba, позовавайки се на военен източник.

Според информацията хутите са извършили атаката в отговор на саудитските "нарушения" на въздушното пространство на Йемен в провинциите Саада и Хаджа.

Източникът твърди, че ударът е бил "прецизен".

Към момента саудитските власти не са коментирали твърденията на хутите.

От началото на последната ескалация на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути бунтовническата групировка неколкократно е атакувала рафинерията в Джизан, както и други обекти на саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco.

Атаките са част от по-широка ескалация, която вече засяга и саудитската петролна инфраструктура и корабоплаването в Червено море. Заради нарасналата заплаха саудитски петролни танкери все по-често изключват системите си за проследяване, а част от товарите се пренасочват към алтернативни маршрути.