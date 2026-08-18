Прецизен удар в тила на врага! Хутите атакуваха с дронове ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия

Йеменските хути отново са атакували с дронове рафинерия на Saudi Aramco в района на Джизан в Саудитска Арабия, съобщи свързаната с бунтовниците информационна агенция Saba, позовавайки се на военен източник.
Според информацията хутите са извършили атаката в отговор на саудитските "нарушения" на въздушното пространство на Йемен в провинциите Саада и Хаджа.
Източникът твърди, че ударът е бил "прецизен".
Към момента саудитските власти не са коментирали твърденията на хутите.
От началото на последната ескалация на конфликта между Саудитска Арабия и йеменските хути бунтовническата групировка неколкократно е атакувала рафинерията в Джизан, както и други обекти на саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco.
Атаките са част от по-широка ескалация, която вече засяга и саудитската петролна инфраструктура и корабоплаването в Червено море. Заради нарасналата заплаха саудитски петролни танкери все по-често изключват системите си за проследяване, а част от товарите се пренасочват към алтернативни маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХААА
Омръзнахте ни с УкроСВинформ сутрин, обед и вечер.🤮
13:06 18.08.2026
2 Згйкю
13:06 18.08.2026
3 Kaлпазанин
13:11 18.08.2026
4 Стоянчо Пуканката
13:20 18.08.2026
5 Ние
13:20 18.08.2026
6 Янко
13:21 18.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сащисаните
13:43 18.08.2026
9 Анонимен
13:54 18.08.2026
10 Челен опит
14:07 18.08.2026