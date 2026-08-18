Кание Уест ще изнесе два концерта в Русия тази есен

Американският рапър Кание Уест, известен като Ye, ще изнесе два мащабни концерта в Санкт Петербург тази есен. Изявите са насрочени за 10 и 11 октомври 2026 г. в „Газпром Арена“ и вече фигурират в официалния график на световното му турне.

Концертите бяха обявени от руската промоутърска компания Say Agency и потвърдени от самата зала. „Газпром Арена“, домакинският стадион на футболния клуб „Зенит“, разполага с капацитет от около 70 000 души за подобни събития. Билетите са на цени от 9000 до 160 000 рубли, като най-евтините категории са били разпродадени още в рамките на първия час след пускането им.

Ако концертите се състоят по план, Ye ще бъде сред най-големите американски музикални звезди, излизали на руска сцена след началото на пълномащабната война в Украйна през февруари 2022 г. Международният концертен пазар в Русия се сви рязко след инвазията, а компании като Live Nation прекратиха дейността си в страната. Сред изпълнителите, отменили руски участия през последните години, са Green Day, The Killers, Iggy Pop, Nick Cave и други.

За самия Кание Уест появата в Русия няма да бъде първа. През юни 2024 г. рапърът направи частно посещение в Москва, което предизвика голям интерес сред феновете. Тогава се появиха и слухове за бъдещ негов концерт, но до официално събитие не се стигна.

Руските дати са част от мащабното завръщане на 49-годишния музикант и продуцент към концертната сцена през 2026 г. Турнето му премина през редица държави, включително Турция, Нидерландия, Грузия, Албания, Испания и Португалия. На 30 май Кание Уест събра около 118 000 зрители на олимпийския стадион „Ататюрк“ в Истанбул, едно от най-големите му концертни участия през последните години.

Турнето обаче е белязано и от сериозни противоречия. През 2026 г. участия на Кание бяха отменени или блокирани във Великобритания, Франция, Полша и Италия след реакциите срещу негови антисемитски изявления и предишни публични похвали към Адолф Хитлер. През януари музикантът публикува извинение, в което се разграничи от тези позиции и свърза поведението си с нелекувано биполярно разстройство и недиагностицирана мозъчна травма.

След Русия графикът на Ye предвижда концерт на 24 октомври в Джакарта, Индонезия, а преди Санкт Петербург той има насрочени участия в Ню Орлиънс и два концерта в родния си Чикаго през септември.

Предстоящите шоута в „Газпром Арена“ ще бъдат следени не само като музикално събитие, но и заради политическия и културния контекст около завръщането на голяма западна звезда на руска сцена. За Кание Уест те са поредната спирка от турне, което през 2026 г. едновременно възстановява мащаба на концертната му кариера и продължава да предизвиква остри обществени реакции.