Джевдет Чакъров, синът му и една история за овладян бизнес

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Автор: Александър Детев

В новото си разследване за "Извън ефир", озаглавено "Корупция, рекет и кой ползва държавата за лични цели?", разказахте историята на пловдивския предприемач Велко Ендрев и фирмата му "НВГ Кариери". Ендрев се жалва, че депутатът от ДПС Джевдет Чакъров заедно със сина му Сами са овладели неговия бизнес. За какво става въпрос?

Ралица Гълъбова: В края на 2024 година се появява един сигнал до Комисията за противодействие на корупцията (КПК). В него се описват събития през един доста дълъг период от време, но досъдебното производство се води за престъпление, извършено през 2020 година. Тогава братята Ендреви твърдят, че под натиск са прехвърлили половината от бизнеса си на сина на Чакъров и негови подставени лица.

Цялата история обаче започва още през 2009 година, когато Ендрев кандидатства за концесия за добив на мрамор край асеновградското село Мулдава. Разказът му включва данни за проверки от институциите, които според него са инициирани от Чакърови. От документите на разследващите се потвърждава, че те са се съгласили с този извод, тъй като твърдят, че има "изградени доверителни отношения на Джевдет Чакъров с кмета на Община Асеновград", където се осъществява концесията.

Разследването излиза извън темата за конкретния случай и евентуалната търговия с влияние на Джевдет Чакъров. Какви заключения си направихте Вие от работата по разследването?

Ралица Гълъбова: Ключова тема в разследването е как са се държали агентите от Комисията за противодействие на корупцията, когато са получили сигнала, и как после се развива той, когато е прехвърлен в Софийска градска прокуратура. Джевдет Чакъров не е във фокуса за мен, защото на това място са били, а вероятно и още са други политици, включително и от други политически партии.

Ролята на институциите и въпросът дали те са употребени за обслужването на лични и политическите интереси виси със страшна сила. Направи ми впечатление, че в начална фаза разследването е било изключително активно и за кратък период от време са предприети много действия. Нямаме представа как се е доразвило то, но е ключово, че разбрахме, че преди около месец Софийската градска прокуратура е направила опит това разследване да бъде прекратено. Софийският градски съд обаче не се съгласява с констатациите в прекратяването. Определението на съдия Даниела Талева ясно показва какви са пропуските според съда - данни в свидетелски показания, които потвърждават конкретните обвинения, но и други бизнеси, в които може да се търсят престъпления от страна на същите хора.

Друг аспект също е важен - не получих отговор на въпроса защо след като половината бизнес е прехвърлен през 2020 година, а втората половина през 2022 година на Георги Самуилов, чак през 2024 година Ендрев подава сигнал в КПК.

Вие сте разговаряли с него, макар че той отказва да застане пред камерата. Даде ли някакво обяснение за това защо е чакал толкова време?

Ралица Гълъбова: Многократно му поставих този въпрос - както на него, така и на съпругата му Снежана Бръзкова, с която също говорих. Те твърдят, че били много притеснени, а в този момент са почувствали спокойствие да се обърнат към институциите. Как решават да отидат точно в КПК, а не в полиция или прокуратура, не разбрах. Попитах Бръзкова директно дали са били мотивирани по някакъв начин да подадат сигнал, тя отрече.

Добре е да поставим този сигнал във времеви контекст. В какъв период от развитието на ДПС и политическата кариера на Джевдет Чакъров се появява този сигнал?

Ралица Гълъбова: В много любопитен момент от неговата дълга политическа кариера - на човек, който от 1996 година е депутат без прекъсване, освен когато е бил министър. Всички си спомняме трусовете в ДПС през 2024 година, когато той беше съпредседател на партията. Ролята на Чакъров беше ключова, защото той формално държеше инструментите за контрол над партията. Той представляваше ДПС и по време на съдебните дела за правата над марката. Точно тогава семейство Ендреви подават сигнала.

Няколко месеца след разцеплението в ДПС, което се случи през лятото на 2024 година.

Ралица Гълъбова: Точно така. През лятото се случи то, през есента започна кампания по размяна на обвинения от двете страни - тази около Доган и тази около Пеевски. Чакъров в свои интервюта дори призна, че приемането на Пеевски в партията е било грешка. През пролетта на 2025 година обаче той изведнъж стана безмълвен. През една снимка, на която се здрависва с Делян Пеевски, разбрахме, че той преминава към "Ново начало", което обезсмисли и съдебните битки за марката ДПС. Оттогава Чакъров не говори. Аз се опитах да разговарям с него покрай разследването, той дори не ме поздрави.

Благодарение на медиите и по-конкретно на публикация на "Капитал", която се появи малко преди въпросната снимка, разбрахме, че синът на Чакъров има проблеми с органите на реда. Това не е типично за политици от тази партия и техните близки.

Продължаваме с контекста: след като Чакъров се върна при Пеевски, има ли сигнали, че институциите продължават с действията срещу него и сина му?

Ралица Гълъбова: Институциите никога не са коментирали темата, никога не е искан имунитетът му. Нямаше как да разберем за тези събития, ако не бяха изтекли документи от Комисията за разследване на корупцията, след като тя беше закрита. В медиите обаче се загатваше, че Чакъров е взел решението да се върне при Пеевски под принуда. Бившият министър на вътрешните работи Калин Стоянов пред репортери в парламента каза, че той е очаквал това да се случи. Смятам, че Стоянов има достатъчно оперативна информация.

Преди това пък приближени до Пеевски - като Станислав Анастасов - публично заявяваха, че Джевдет Чакъров има съмнителни бизнес интереси и начинания.

Ралица Гълъбова: Анастасов хвърли тогава едни обвинения, но така и не ги продължи. Наблюдаваше се следният маниер в този период - завоалирано се отправят обвинения, така че отправящият ги да не носи отговорност, но остава ясното усещане, че обектът на обвиненията е силно зависим. В този конкретен случай Анастасов говори за множество фирми, в които има участие Сами Чакъров. Самата КПК го свързва с над 40 фирми. Очевидно съпартийците му са били наясно с това. Бившият заместник-председател на ДПС Гюнер Тахир ми разказа, че оттогава Чакъров е поставен в изолация в партията.

Срещате се с един от съдружниците на Сами Чакъров - Иван Васев, който разказва интересни неща и за участието на Българската православна църква и митрополит Николай.

Ралица Гълъбова: Българската православна църква е собственик на голямата част от територията на концесионната площ. Министерството на енергетиката разрешава тази концесия, която "НВГ Кариери" е защитила, но Пловдивската митрополия трябва да даде разрешение. Според сигнала на Велко Ендрев игуменката на близкия манастир "Св. Петка Мулдавска" го блокира пред съда. От разговорите, записани със специални разузнавателни средства, разбираме, че Иван Васев и Велко Ендрев коментират отношенията с митрополит Николай и връзките, които бизнесменът Георги Гергов има. Без да имаме доказателства за нещо нередно, тази динамика също повдига въпроси за отношенията между бизнесмени, политици и представителите на църквата на местна почва.

Самият Васев иначе беше много отворен в разговора с нас. Той твърди, че отношенията му с Джевдет Чакъров са само на базата на уважение, а отношенията със сина му са само професионални и нямали общо. Васев казва още, че нямало натиск към Ендреви, а те били в лоша позиция и са го помолили да им помогне.

Това е заплетен казус, но ако трябва да го резюмирате в две изречения, какво биха гласели те?

Ралица Гълъбова: Това е една история за хора, които са поставяни в много силни позиции, а впоследствие и в много слаби. Хора, които са държани в зависимост. Джевдет Чакъров дълги години е имал власт и влияние, но в един момент от политическата му кариера е поставен в трудно положение.

Паралелно тази история ни показва как функционират институциите - намесени са местната власт, законодателната власт чрез влиянието на един депутат, както и разследващите институции. Смятам, че прокуратурата трябва да обясни защо е образувала това разследване и защо го е прекратила.

Смятате ли, че големите телевизии ще проявят интерес към този случай?

Ралица Гълъбова: Много се надявам. Виждаме как колеги задават въпросите си - последно в сутрешния блок на Нова телевизия точно на Станислав Анастасов от ДПС. Дано проявят интерес и към тези сюжети, те могат да бъдат доразвити и това ще е от полза на цялото общество. В тези документи, с които разполагаме, има твърдения за много повече престъпления от този изолиран казус, свързан с "НВГ Кариери".