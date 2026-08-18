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Алтернатива на рисковите маршрути! Турция изгражда мащабно логистично пристанище в Черно море
  Тема: Иранската криза

Алтернатива на рисковите маршрути! Турция изгражда мащабно логистично пристанище в Черно море

18 Август, 2026 13:33 699 6

  • турция-
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  • украйна-
  • ормузки проток-
  • персийски залив-
  • петрол

Геополитическите рискове, по-специално руско-украинската война, ситуацията в Червено море и Ормузкия проток, демонстрират необходимостта от разработване на безопасни алтернативни транспортни коридори

Алтернатива на рисковите маршрути! Турция изгражда мащабно логистично пристанище в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Турция завършва строителството на мащабно логистично пристанище ''Ийидере'' в черноморската провинция Ризе в североизточната част на страната. В момента обектът е достигнал 82% физическа готовност, като се планира всички инфраструктурни работи да приключат до края на тази година, след което ще започне изграждането на надстройката. Новината обяви министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу, цитиран от TRT Haber.

''Към днешна дата сме достигнали 82% от физическата готовност на проекта... Целта ни е да завършим всички инфраструктурни работи до края на тази година. След това планираме да започнем работа по надстройката'', заяви Уралоглу.

Според министъра геополитическите рискове, по-специално руско-украинската война, ситуацията в Червено море и Ормузкия проток, демонстрират необходимостта от разработване на безопасни алтернативни транспортни коридори.

''Създаваме това пристанище като хъб, който ще свърже по-добре Източночерноморския регион с националните и международните търговски мрежи и ще укрепи производствените и логистични възможности на нашия регион... Наличието на безопасни, алтернативни и устойчиви коридори не е избор, а необходимост'', допълни турският транспортен министър.

След официалното си пускане в експлоатация логистичният хъб ще има годишен капацитет за обработка на 3 милиона тона генерални товари, 8 милиона тона насипни товари, 100 000 контейнера (TEU) и 100 000 превозни средства. Съоръжението е проектирано да приема голямотонажни кораби в Черно море, като разполага с 657 000 квадратни метра площ на логистичната зона и обща дължина на кейовете от 2220 метра. Проектът се вписва в по-широката стратегия за развитие на Средния коридор – търговския маршрут между Азия и Европа, заобикалящ Русия, по който през юни тази година Турция, Азербайджан и Грузия пуснаха в експлоатация и железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Любопитен

    3 0 Отговор
    Единия боклук почина. Лека му пръст. Другите двама, софиянеца и циониста къде са? И кога ще мрат?

    Коментиран от #6

    13:36 18.08.2026

  • 2 а бе

    3 3 Отговор
    още един замърсител на морето...

    13:46 18.08.2026

  • 3 оня с коня

    1 3 Отговор
    Вече "Бившите" приятели на Русия се дърпат още по-надалеч от нея.

    13:46 18.08.2026

  • 4 7357

    3 0 Отговор
    А при нас, първоно пристанище на Европа в Черно море, няма къде една по голяма яхта да пристане. При буря всички вън ако не искат да си събират лодките на парчета. Смях

    13:52 18.08.2026

  • 5 Фгйш

    0 0 Отговор
    През последните години държавният оператор Пристанище Варна ЕАД обработва средно между 7 и 9 милиона тона товари годишно.

    14:01 18.08.2026

  • 6 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Турция си знае интереса за разлика от кочината замесила държавата.... А твоя не е лед коментар го оставям без коментар.....

    14:11 18.08.2026

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