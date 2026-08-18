Алтернатива на рисковите маршрути! Турция изгражда мащабно логистично пристанище в Черно море

Турция завършва строителството на мащабно логистично пристанище ''Ийидере'' в черноморската провинция Ризе в североизточната част на страната. В момента обектът е достигнал 82% физическа готовност, като се планира всички инфраструктурни работи да приключат до края на тази година, след което ще започне изграждането на надстройката. Новината обяви министърът на транспорта и инфраструктурата на Турция Абдулкадир Уралоглу, цитиран от TRT Haber.

''Към днешна дата сме достигнали 82% от физическата готовност на проекта... Целта ни е да завършим всички инфраструктурни работи до края на тази година. След това планираме да започнем работа по надстройката'', заяви Уралоглу.

Според министъра геополитическите рискове, по-специално руско-украинската война, ситуацията в Червено море и Ормузкия проток, демонстрират необходимостта от разработване на безопасни алтернативни транспортни коридори.

''Създаваме това пристанище като хъб, който ще свърже по-добре Източночерноморския регион с националните и международните търговски мрежи и ще укрепи производствените и логистични възможности на нашия регион... Наличието на безопасни, алтернативни и устойчиви коридори не е избор, а необходимост'', допълни турският транспортен министър.

След официалното си пускане в експлоатация логистичният хъб ще има годишен капацитет за обработка на 3 милиона тона генерални товари, 8 милиона тона насипни товари, 100 000 контейнера (TEU) и 100 000 превозни средства. Съоръжението е проектирано да приема голямотонажни кораби в Черно море, като разполага с 657 000 квадратни метра площ на логистичната зона и обща дължина на кейовете от 2220 метра. Проектът се вписва в по-широката стратегия за развитие на Средния коридор – търговския маршрут между Азия и Европа, заобикалящ Русия, по който през юни тази година Турция, Азербайджан и Грузия пуснаха в експлоатация и железопътната линия Баку-Тбилиси-Карс.