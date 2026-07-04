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Журналист: Радев не е онзи гръмовержец, който ще разцепи модела на две

Журналист: Радев не е онзи гръмовержец, който ще разцепи модела на две

4 Юли, 2026 16:22 886 20

  • людмил илиев-
  • румен радев-
  • модел пеевски

Очакваме голямата промяна, без да имаме ясна и реалистична представа какво означава това, отбеляза Людмил Илиев

Журналист: Радев не е онзи гръмовержец, който ще разцепи модела на две - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Хората очакват това, което им беше обещано, а им беше обещано прекомерно много. Това заяви пред БНР журналистът от "Сега" Людмил Илиев.

"Хората имаха неясни очаквания за това, че нещо гръмовно трябва да разцепи основите на тази порочна държавност, която те искат да бъде премахната. Това нещо не може да се случи първо заради краткия срок, който е минал, и второ - защото очевидно няма план как това да се случи. Това не е проблем на Румен Радев, това е проблем на гражданите. Когато някой пристъпи към нас и иска властта, като ни даде подобно обещание, ние все пак трябва да го попитаме как смята да го направи, коя е олигархията, която иска да премахне, и по какъв начин ще го направи, какъв ти е планът, каква ти е идеята. Ние това не го направихме, хората просто гласуваха за Радев с очакването, че той ще стане този гръмовержец, който изведнъж ще разцепи модела на две", коментира той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Според него най-същественото е, че всички са очаквали мащабна промяна. Това е мотото, което движи българският избирател от много години насам, отбеляза Илиев.

"Сега 25 години по-късно все още продължаваме да се движим като избиратели по същата логика - очакваме голямата промяна, без да имаме ясна и реалистична представа какво означава това и което е по-лошото - без да искаме отговор от политиците как да се случи това".

"Същественото е това от гледна точка на промяната, която обещаваше Румен Радев - на разграждането на модела, който той сочеше, че почива на 2 политически сили - ГЕРБ и ДПС, за това, че виждаме появата на хора, чието израстване в държавната йерархия е било свързано точно с тези политически сили. Това са въпроси към Радев. Негово задължение беше, когато започна този политически проект, да намери хора, с които не само компетентно да управлява държавата, но и да покаже на хората, че се разграничава от тези, които той сам определи като носители на модела, с който той иска да се бори. Виждаме, че той това не го прави. Надявам се, че неговите избиратели ще намерят форма, с която да попитат човека, който те избраха, защо е тръгнал в тази посока. Това не изглежда като премахване на модела, не изглежда като обновление на държавността, а изглежда като едно продължение на това, което имахме досега", коментира журналистът във връзка с кадровите назначения на новите управляващо.

По темата с полетите на Делян Пеевски, Людмил Илиев изказа мнение, че това е било публично унижение за него. И го сравни с това, което се случи с Ахмед Доган при изгонването му от Сараите.

"Изправени сме пред ситуация, в която висши длъжностни лица се обвиняват в лъжа, като и двете страни разполагат с документи, с които могат да докажат своите твърдения. В момента не знаем върху какво да стъпим. Всеки разполага с привидно валидни документи, с които да потвърди своите твърдения. Поставени сме в ситуация, в която общественото мнение трябва да решава на кого да се довери и чия версия да определи като по-правдоподобна. Трябва да се придържаме към фактите. А към момента не можем да кажем нито едната, нито другата страна дали се е придържала към фактите, дали не ги изкривява и дали не ги е манипулирала по някакъв начин", смята журналистът.

Той открои слабостта на Борисов и Пеевски в момента. Агресивното поведение винаги е израз на сила и на самочувствието, че я притежаваш, подчерта той и добави, че ПБ е в състояние на атака към ГЕРБ и ДПС.

"Радев няма как да постъпи по друг начин, освен да има по-агресивна поза към тези две политически сили".

ГЕРБ и ДПС стоят изцяло стъпили върху широките рамене на своите лидери, подчерта Илиев и изказа мнението си, че ако ги няма тези двама хора, те губят половината от силата си, а вероятно и целостта си.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    13 13 Отговор
    Радев погна дебелия Пеевски и метресата му Деса Свирката от Дулово.

    Коментиран от #13

    16:24 04.07.2026

  • 2 Муньо

    20 8 Отговор
    е поредната марионетка на международната наднационална мафия

    16:25 04.07.2026

  • 3 8888

    17 11 Отговор
    Радев излъга хората, засега!!!
    Няма никаква промяна в модела.

    Коментиран от #14

    16:27 04.07.2026

  • 4 Лорда

    3 5 Отговор
    "С малки суми, но редовно..."

    16:27 04.07.2026

  • 5 Яшар

    3 3 Отговор
    Журналиста си мисли ,че е открил топлата .вада , ама нали е журналист има трибуна и от там ни поучава ...а ние знаем всичко преди него

    16:30 04.07.2026

  • 6 име

    9 12 Отговор
    Не съм гласувал за Радев, но не мисля че е правил огромни обещания. Също така, смятам, че всеки нормален, с всичкия си, му е ясно, че няма как да се оправят десетилетни магии за няколко месеца или дори година-две, като с магическа пръчица. По всички структури е пълно с хора на боко и шишо, тези калинки няма как да бъдат изринати за няколко седмици и на тяхно място да седнат способни, кадърни кадри, с опит в съответната система. Това се случва с целенасочена политика, която дава резултати в създаването на кадри и безпристрастния избор постепенно, отнема време.

    Коментиран от #15, #16, #17

    16:31 04.07.2026

  • 7 пръц

    4 8 Отговор
    Само Херкулес може да изчисти авгиевите обори за един ден.

    16:32 04.07.2026

  • 8 Иванов

    4 11 Отговор
    Радев знаем кой е, а този журналист не съм го чувал!
    Журналисти Сър, неизвестни, но и те да кажат нещо!

    16:34 04.07.2026

  • 9 Лъжите

    14 8 Отговор
    лъснаха , балонът се спука , зависимостите от олигарси и други помагачи са на ачик и всичко беше ясно от самото начало , че така и ще стане ! Радев не говори никога прав текст , така и си действа . В тим не може да работи , иска той да е на върха , нещо което е пагубно !

    16:35 04.07.2026

  • 10 Фен

    6 4 Отговор
    Вестник Сега има ясно изразена, про-либерална позиция. Съответно, който прочете горното, е просто жертва на пропагандата им. Аз, не бих си го причинил.

    16:40 04.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 седесар

    3 3 Отговор
    На тези избори гласувах за ПП ДБ ако има следващи ще гласувам за Радев на 100%

    16:44 04.07.2026

  • 13 Ахааа

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Безспорен факт е че Радев ще взриви модела Пеевски- Борисов, но тук е пълно с тролчета на двете мафиотски партии! Нека си плюят, краят им се вижда! Приеха нов съдебен закон, следва нов ВСС, нов главен прокурор и нови висши съдии! Сегашните, всички са назначения на ГЕРБ- ДПС! Скоро ще има съд, справедливост и възмездие!!! Дай Боже!

    16:48 04.07.2026

  • 14 Окооо

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "8888":

    Трай бабо, за хубост! Трябва да се стъпва на здрава основа! Нека първо се смени цялата съдебна система! Ако сега ги арестуват, те ще ги освободят до 72 часа, защото са назначения на Пеевски- Борисов!!!

    16:50 04.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ВВСар

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "име":

    ПОЗНАВАМ ЛИЧНО р"ум€н"-фат ма ка, градски ми е И БИВШ ПИШ МАН командир-ПР€ ДА Т€Л-ПРО ДАЖ НИК-КЛЕТВОПР€ $ТЪП НИК!
    ПОЗНАВАМ И мит ко $€Х(к)р€тарката(вУ €н н€н мини-$тър) -Бли за чът на ХВА ЛИ-ПРЪЦ КО ТО П€Д€ рад€в! ПОЗНАВАМ И Калинкит€ на пр€ ми €ра от ВВС!
    НЕ СТАВАТ,ПО ТОМ $ТВ€НИ Ч€РВ€НИ ВРЪЗ КАР$ КИ-ШАП КАР $КИ К . п€л€та!
    ВИЖ , ДОБРИЯТ "Н€"МУТ РА г€ ор ги г€р гов НЕ го ПОЗНАВАМ, ЗА н€го Корн€лия ДА КАЖЕ!

    Коментиран от #19

    17:06 04.07.2026

  • 18 РумбуРаг

    0 1 Отговор
    ганчо ще го отнесе

    17:06 04.07.2026

  • 19 име

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "ВВСар":

    Здрасти, Наполеоне, радвам се, че познаваш всички тези хора, прати много поздрави на Дьо Гол и санитарите ;)

    17:10 04.07.2026

  • 20 Диана

    0 0 Отговор
    Много се върти в политическото пространство терминът "разграждане на олигархичния модел на Борисов и Пеевски" без да е никак ясно какво точно се има в предвид - това са типичните общи приказки на БСП, използвани за замазване на очите на хората, когато всъщност зад него БСП поставят цялостното управление на Борисов, като по някое време добавиха и Пеевски, който се опита да защитава мнението си, подкрепящо политиката на Борисов...Истината е, че БСПтата искат да очернят тотално управлението на Борисов с цел да ги отстранят от политиката и обсебят политическото пространство...Щом не знаеш какво означава "моделът на Борисов", как можеш да знаеш как той ще се променя, значи....Истината явно е в борбата между БСПтата и демократите у нас!... Затова се подклаждаха проблемите в съдебната система, затова и днес Радев се нахвърля толкова стръвно към промяната й със свои хора, уж много независими и почтени съдии, значи...Тези нови "справедливи" съдии явно ще играят по свирката на БСПтата - БСП от 36 години се страхуват явно до смърт от един "народен съд" като този от 1945г., Гузен негонен бяга!...Никога няма да се оправим докато войната на БСП с Демокрацията не се прекрати, а това ще стане най-безболезнено ако БСПтата просто се оттеглят от политиката, обявявайки се за политически е компетентни, каквито са в действителност...Та погледнете какво прави Радев!...Орбан години наред се опитваше да промени отношението на ЕС използвайки ВЕТО за санкциите му към Русия и ре

    17:15 04.07.2026