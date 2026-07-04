Журналист: Радев не е онзи гръмовержец, който ще разцепи модела на две

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Хората очакват това, което им беше обещано, а им беше обещано прекомерно много. Това заяви пред БНР журналистът от "Сега" Людмил Илиев.

"Хората имаха неясни очаквания за това, че нещо гръмовно трябва да разцепи основите на тази порочна държавност, която те искат да бъде премахната. Това нещо не може да се случи първо заради краткия срок, който е минал, и второ - защото очевидно няма план как това да се случи. Това не е проблем на Румен Радев, това е проблем на гражданите. Когато някой пристъпи към нас и иска властта, като ни даде подобно обещание, ние все пак трябва да го попитаме как смята да го направи, коя е олигархията, която иска да премахне, и по какъв начин ще го направи, какъв ти е планът, каква ти е идеята. Ние това не го направихме, хората просто гласуваха за Радев с очакването, че той ще стане този гръмовержец, който изведнъж ще разцепи модела на две", коментира той в интервю за предаването "Политически НЕкоректно".

Според него най-същественото е, че всички са очаквали мащабна промяна. Това е мотото, което движи българският избирател от много години насам, отбеляза Илиев.

"Сега 25 години по-късно все още продължаваме да се движим като избиратели по същата логика - очакваме голямата промяна, без да имаме ясна и реалистична представа какво означава това и което е по-лошото - без да искаме отговор от политиците как да се случи това".

"Същественото е това от гледна точка на промяната, която обещаваше Румен Радев - на разграждането на модела, който той сочеше, че почива на 2 политически сили - ГЕРБ и ДПС, за това, че виждаме появата на хора, чието израстване в държавната йерархия е било свързано точно с тези политически сили. Това са въпроси към Радев. Негово задължение беше, когато започна този политически проект, да намери хора, с които не само компетентно да управлява държавата, но и да покаже на хората, че се разграничава от тези, които той сам определи като носители на модела, с който той иска да се бори. Виждаме, че той това не го прави. Надявам се, че неговите избиратели ще намерят форма, с която да попитат човека, който те избраха, защо е тръгнал в тази посока. Това не изглежда като премахване на модела, не изглежда като обновление на държавността, а изглежда като едно продължение на това, което имахме досега", коментира журналистът във връзка с кадровите назначения на новите управляващо.

По темата с полетите на Делян Пеевски, Людмил Илиев изказа мнение, че това е било публично унижение за него. И го сравни с това, което се случи с Ахмед Доган при изгонването му от Сараите.

"Изправени сме пред ситуация, в която висши длъжностни лица се обвиняват в лъжа, като и двете страни разполагат с документи, с които могат да докажат своите твърдения. В момента не знаем върху какво да стъпим. Всеки разполага с привидно валидни документи, с които да потвърди своите твърдения. Поставени сме в ситуация, в която общественото мнение трябва да решава на кого да се довери и чия версия да определи като по-правдоподобна. Трябва да се придържаме към фактите. А към момента не можем да кажем нито едната, нито другата страна дали се е придържала към фактите, дали не ги изкривява и дали не ги е манипулирала по някакъв начин", смята журналистът.

Той открои слабостта на Борисов и Пеевски в момента. Агресивното поведение винаги е израз на сила и на самочувствието, че я притежаваш, подчерта той и добави, че ПБ е в състояние на атака към ГЕРБ и ДПС.

"Радев няма как да постъпи по друг начин, освен да има по-агресивна поза към тези две политически сили".

ГЕРБ и ДПС стоят изцяло стъпили върху широките рамене на своите лидери, подчерта Илиев и изказа мнението си, че ако ги няма тези двама хора, те губят половината от силата си, а вероятно и целостта си.