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Ебола в ДР Конго с рекордна смъртност: жертвите вече са 2325

Ебола в ДР Конго с рекордна смъртност: жертвите вече са 2325

17 Август, 2026 09:24 695 19

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Настоящата епидемия надмина по брой починали предишния антирекорд в страната, а потвърдените случаи достигнаха 4945

Ебола в ДР Конго с рекордна смъртност: жертвите вече са 2325 - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Епидемията от ебола в Демократична република Конго вече е най-смъртоносната в историята на страната, след като броят на починалите достигна 2325 души, съобщи правителството, цитирано от Ройтерс. предава Vesti.bg.

Така настоящото огнище надхвърли броя на жертвите от епидемията през 2018-2020 г. и се превърна в най-тежкото по този показател в историята на ДР Конго.

Според последния доклад на Института за обществено здраве на страната потвърдените случаи са достигнали 4945, като само през последното денонощие са регистрирани 101 нови случая.

Епидемията е 17-ата в ДР Конго и вече е най-мащабната в страната и по брой заразени. Особено тревожна е скоростта, с която нараства броят на смъртните случаи.

Само за по-малко от три месеца са отчетени 2000 починали. За сравнение, при най-тежката епидемия от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г. са били необходими почти пет месеца, за да бъде достигнат прагът от 1000 смъртни случая.

По данни на Световната здравна организация епидемията в Западна Африка е довела до 28 616 заразени и 11 310 починали в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.

Какво представлява ебола

Ебола е тежко инфекциозно заболяване, причинено от вируси от рода Ebolavirus. Някои от щамовете, включително Заир, са свързани с много висока смъртност.

Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. при едновременни огнища в Южен Судан и тогавашния Заир, днешна Демократична република Конго. Името му произлиза от река Ебола, край която е установено едно от първите огнища.

Смята се, че естественият резервоар на вируса са плодоядни прилепи. От тях инфекцията може да се предаде на други животни, а впоследствие и на хора.

Между хората еболата се предава при пряк контакт с кръв, секрети и други телесни течности на заразени лица, както и чрез предмети и повърхности, замърсени с такива течности. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път.

Инкубационният период е между 2 и 21 дни. Първоначалните симптоми включват внезапна висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие и възпалено гърло. По-късно могат да се появят повръщане, диария, обрив и нарушения във функциите на бъбреците и черния дроб.

При тежки случаи се развиват вътрешни и външни кръвоизливи, шок и полиорганна недостатъчност.

Ранното диагностициране е трудно, тъй като симптомите могат да наподобяват тези на други заболявания, включително малария и коремен тиф. Потвърждаването на инфекцията се извършва чрез лабораторни изследвания.

През последните години обаче са постигнати значителни успехи в борбата с болестта. Съществуват ефективни ваксини за превенция и ограничаване на огнищата, както и терапии с моноклонални антитела, които могат значително да повишат шансовете за оцеляване при навременно приложение.

Смъртността при различните епидемии от ебола варира между 25% и 90%. Най-тежкото досега огнище остава епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г., която предизвика мащабна международна реакция и подчерта необходимостта от бърза координация и добре подготвени здравни системи.


Конго
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    3 6 Отговор
    Псулер с рекордна смъртност и разрушения в Русия

    Коментиран от #2, #3, #9

    09:25 17.08.2026

  • 2 666

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    Жертвите на Псулер крадливия "загадъчен" милиционер в Русия са над 1 милион.

    09:26 17.08.2026

  • 3 Путин многоходовия

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "ФАКТ":

    На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"

    09:27 17.08.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Айде пак прилепите виновни🤔❗

    09:27 17.08.2026

  • 5 Айде урсуло

    3 3 Отговор
    Супер готина ситуация! Пускай ги всичките тука и се договори веднага пак с СМС за 1 трилион за вакси. А, комисионната... ще е вече над милиард за тебе лично!!! Ура другари. Да живее бананената демокрация!

    Коментиран от #19

    09:28 17.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 скоро

    2 3 Отговор
    мор по руслямиити

    Коментиран от #17

    09:29 17.08.2026

  • 8 ско пейка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зельонска":

    па кат са собуди 3 коминья пушат в теб 🤡

    09:30 17.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Цвете

    4 1 Отговор
    ДЕМОКРАТИЧНО КОНГО? И КОЕ Е ДЕМОКРАТИЧНОТО В СЛУЧАЯ? ИМА ВАКСИНА ПРОТИВ ЕБОЛА, ТОГАВА ЗАЩО НЕ СЕ ПРИЛАГА ,ЗА ДА СА ЗДРАВИ ХОРАТА? ПРЕВАНТИВНО Е ТРЯБВАЛО ДА ВАКСИНИРАТ НАСЕЛЕНИЕТО. И СЕГА НАВЕРНО НЕ Е КЪСНО?!

    Коментиран от #12

    09:36 17.08.2026

  • 11 па пърдак

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    ше омиришиш некъя трънкя

    Коментиран от #13

    09:38 17.08.2026

  • 12 Ами ДР Конго е приятелска държава на РФ

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Цвете":

    И ето.

    09:39 17.08.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "па пърдак":

    Кажи на мама да ти смени памперса, че вече
    шъ омиришиш сайта😀❗

    09:45 17.08.2026

  • 14 стрина Пена

    2 1 Отговор
    Я па съм болна от недоебола

    09:47 17.08.2026

  • 15 Айде бакалъм

    3 1 Отговор
    След Конго и в Украйна и да се свършва войната. Като свършат нацистите, ще спре и войната.

    09:54 17.08.2026

  • 16 познато ми е като че ли?

    3 0 Отговор
    това с прилепите ми е познато от някъде?

    но путин като ги набара тия с прилепите в окраайната и ги смля от бой

    чак краварските кучета си признаха за лабораторийте с прилепи от боя

    10:02 17.08.2026

  • 17 Путин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "скоро":

    Как го искаш, с или без сирене?

    10:02 17.08.2026

  • 18 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Жалко че там си нямат Урсула ,преди да им прати вирусите ,да беше им пратила вакси ,бедната Африка

    10:17 17.08.2026

  • 19 Световна Биологична Революция

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Айде урсуло":

    Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
    AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.

    10:38 17.08.2026