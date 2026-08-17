Ебола в ДР Конго с рекордна смъртност: жертвите вече са 2325

Епидемията от ебола в Демократична република Конго вече е най-смъртоносната в историята на страната, след като броят на починалите достигна 2325 души, съобщи правителството, цитирано от Ройтерс. предава Vesti.bg.
Така настоящото огнище надхвърли броя на жертвите от епидемията през 2018-2020 г. и се превърна в най-тежкото по този показател в историята на ДР Конго.
Според последния доклад на Института за обществено здраве на страната потвърдените случаи са достигнали 4945, като само през последното денонощие са регистрирани 101 нови случая.
Епидемията е 17-ата в ДР Конго и вече е най-мащабната в страната и по брой заразени. Особено тревожна е скоростта, с която нараства броят на смъртните случаи.
Само за по-малко от три месеца са отчетени 2000 починали. За сравнение, при най-тежката епидемия от ебола в Западна Африка през 2014-2016 г. са били необходими почти пет месеца, за да бъде достигнат прагът от 1000 смъртни случая.
По данни на Световната здравна организация епидемията в Западна Африка е довела до 28 616 заразени и 11 310 починали в Гвинея, Либерия и Сиера Леоне.
Какво представлява ебола
Ебола е тежко инфекциозно заболяване, причинено от вируси от рода Ebolavirus. Някои от щамовете, включително Заир, са свързани с много висока смъртност.
Вирусът е идентифициран за първи път през 1976 г. при едновременни огнища в Южен Судан и тогавашния Заир, днешна Демократична република Конго. Името му произлиза от река Ебола, край която е установено едно от първите огнища.
Смята се, че естественият резервоар на вируса са плодоядни прилепи. От тях инфекцията може да се предаде на други животни, а впоследствие и на хора.
Между хората еболата се предава при пряк контакт с кръв, секрети и други телесни течности на заразени лица, както и чрез предмети и повърхности, замърсени с такива течности. Вирусът не се разпространява по въздушно-капков път.
Инкубационният период е между 2 и 21 дни. Първоначалните симптоми включват внезапна висока температура, силна отпадналост, мускулни болки, главоболие и възпалено гърло. По-късно могат да се появят повръщане, диария, обрив и нарушения във функциите на бъбреците и черния дроб.
При тежки случаи се развиват вътрешни и външни кръвоизливи, шок и полиорганна недостатъчност.
Ранното диагностициране е трудно, тъй като симптомите могат да наподобяват тези на други заболявания, включително малария и коремен тиф. Потвърждаването на инфекцията се извършва чрез лабораторни изследвания.
През последните години обаче са постигнати значителни успехи в борбата с болестта. Съществуват ефективни ваксини за превенция и ограничаване на огнищата, както и терапии с моноклонални антитела, които могат значително да повишат шансовете за оцеляване при навременно приложение.
Смъртността при различните епидемии от ебола варира между 25% и 90%. Най-тежкото досега огнище остава епидемията в Западна Африка през 2014-2016 г., която предизвика мащабна международна реакция и подчерта необходимостта от бърза координация и добре подготвени здравни системи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ФАКТ
Коментиран от #2, #3, #9
09:25 17.08.2026
2 666
До коментар #1 от "ФАКТ":Жертвите на Псулер крадливия "загадъчен" милиционер в Русия са над 1 милион.
09:26 17.08.2026
3 Путин многоходовия
До коментар #1 от "ФАКТ":На нас със Си Дзинпин Сорос ни забрани да сключваме пакт за колективна самоотбрана между Китай и Русия. Каза ни "вие сте бакшиши, ходете да се евг" и да викаме на копейките по строежите, че сме "многоходови"
09:27 17.08.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
09:27 17.08.2026
5 Айде урсуло
Коментиран от #19
09:28 17.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 скоро
Коментиран от #17
09:29 17.08.2026
8 ско пейка
До коментар #6 от "Зельонска":па кат са собуди 3 коминья пушат в теб 🤡
09:30 17.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Цвете
Коментиран от #12
09:36 17.08.2026
11 па пърдак
До коментар #9 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":ше омиришиш некъя трънкя
Коментиран от #13
09:38 17.08.2026
12 Ами ДР Конго е приятелска държава на РФ
До коментар #10 от "Цвете":И ето.
09:39 17.08.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "па пърдак":Кажи на мама да ти смени памперса, че вече
шъ омиришиш сайта😀❗
09:45 17.08.2026
14 стрина Пена
09:47 17.08.2026
15 Айде бакалъм
09:54 17.08.2026
16 познато ми е като че ли?
но путин като ги набара тия с прилепите в окраайната и ги смля от бой
чак краварските кучета си признаха за лабораторийте с прилепи от боя
10:02 17.08.2026
17 Путин
До коментар #7 от "скоро":Как го искаш, с или без сирене?
10:02 17.08.2026
18 Kaлпазанин
10:17 17.08.2026
19 Световна Биологична Революция
До коментар #5 от "Айде урсуло":Войната на бъдещето мина. Нашите невъзвратими загуби повече от Втората Световна. В САЩ загубите повече от войните за целия ХХ век. А всичко започна с публикуването на формулата на някакъв вирус наречен Сарс Ков2. Това в комбинация на контрола над СЗО от Китайската Комунистическа партия, чрез Тедрос, позволи унищожаването на медицината, образованието, бизнеса и финансите на всичките им конкуренти. Засега САЩ разчитат на AI революцията, но там също китайските AI, се оказват по-печеливши.
AI революцията е оптимизиран цифров контрол, подобен на централното планиране от епохата на развития социализъм, но на ниво всяка отделна олигархическа корпорация. Чрез въвеждане на дигиталното евро предстои нов данък- Въглеродна следа така кризата в ЕС ще се задълбочи. Ами то планирането за КНР, си е вътрешно присъщо, успешно и лесно позволи манипулацията, че идва страшният вирус. Резултатът - повече от хората са вече ваксинирани с РНК или ДНК генни терапии по формулата на компартията на КНР. Комунизмът вече ви е внедрен вътрешно и безвъзвратно завинаги. Слава на другарката Урсула.
10:38 17.08.2026