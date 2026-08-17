Николай Василев: Еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България

“Бил съм многократно през годините и тази година във вашето студио и съм следвал следната теза - влизането в еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България. Март месец имаше по-висока инфлация заради войната в Близкия изток, не заради еврозоната. Последваха няколко месеца даже и с дефлация, и сезонно. Последните числа, които съм виждал, са, че за годината, за последните 12 месеца, инфлацията е 4% и нещо. България не може да се уплаши от инфлация от 4–5%. Имали сме години със стотици или с десетки проценти, включително и наскоро“. Това коментира пред бТВ Николай Василев, финансист и бивш министър на икономиката.
„Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в ЕС, имаш горе-долу най-високия ръст на доходите много години назад. Много години. Инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула“, заяви той.
„Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли хем да получават по-високи заплати, хем да си държат цените без увеличение? Това е невъзможно.
Същото е и за всички останали услуги. Ами сервитьорите, таксиметровите шофьори, строителите? Това са нормални икономически процеси, но аз бих искал да не се плашим с дребни проблеми“, коментира Николай Василев.
"Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. За мен държавата, при нормална икономическа ситуация, която имаме в момента, няма икономически растеж, няма дефицити, няма война в България, има отворен европейски и световен пазар на всички стоки и услуги.
Няма никакви причини, никакви – икономически или други – държавата да се меси и да контролира цени. Ние не живеем в държавен комунизъм като преди 40 години. Това не е работата на държавата.
Малко ще ви кажа според мен какво трябва да прави държавата. Но вдигането на цените на хотели и на всякакви други услуги и стоки е нормално пазарно поведение, то не е престъпно", коментира Николай Василев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 провинциалист
Коментиран от #10
09:48 17.08.2026
2 Кажи го
09:48 17.08.2026
3 kоkорчо 💋🍌
09:49 17.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Луже Малкият Мук
Боклук.
Коментиран от #39
09:50 17.08.2026
6 ?????
09:50 17.08.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Щеше да е добри за виц❗
09:50 17.08.2026
8 Христо
09:50 17.08.2026
9 Унибит
Коментиран от #11
09:51 17.08.2026
10 Да,
До коментар #1 от "провинциалист":редно е да му се начупят ходилките, за да миряса най-сетне с лъжите си.
Коментиран от #16
09:52 17.08.2026
11 А Решетников беше уволнен от Путин
До коментар #9 от "Унибит":Защо така?
09:53 17.08.2026
12 Възраждане
Коментиран от #15, #34
09:53 17.08.2026
13 Доротея
09:54 17.08.2026
14 Деций
09:54 17.08.2026
15 Анонимен
До коментар #12 от "Възраждане":А преди еврото депутатите колко получаваха а сега се наслаждават на 10 хиляди и още екстри нали а едни милион и нещо и подариха тези доходи а за тях нулаааааааа хахахаха а кошницата безгрижна е ползвате я
09:57 17.08.2026
16 Няма, няма
До коментар #10 от "Да,":Инфлация уж няма, средно 3 % на година, а цените тройни, откакто влезе еврото?
09:58 17.08.2026
17 До- Пич
До коментар #4 от "Пич":Защо трябва да разваляме асфалта с този? По добре на сметището и верижен булдозер да го притъпква докато слегне.
Коментиран от #36
09:58 17.08.2026
18 все едни същи глупости
Коментиран от #27
09:58 17.08.2026
19 Директора👨✈️
09:59 17.08.2026
20 бай плъх
и ти кат другите професори плямпаш смешнки
няма евро няма най високата инфлация в ес
а ква е причината навсякъде да поскъпне след приемането на ефрото
или пак Путин ви е виновен
10:00 17.08.2026
21 ИВАН
10:01 17.08.2026
22 и аз нямам доказателство за противното
10:02 17.08.2026
23 Наглост и лъжи
10:02 17.08.2026
24 Чума
10:04 17.08.2026
25 Напротив
10:05 17.08.2026
26 Само завършен олигофрен
10:06 17.08.2026
27 Вярвали
До коментар #18 от "все едни същи глупости":Баща му е вярвал в държавния "комунизъм", както се изразява крадливият му малък Мук, а синчето - вярва в "пазарната икономика", която не съществува от времето ма монополите и империализма, още преди пожара на ПСВ.
Или както е писал класикът на пролетарската революция Ленин: "Империализмът е висш и последен стадий на капитализма."
Нашите ПП-та пък верват в розовите еднорози!
Коментиран от #44
10:07 17.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Щом Този Не Може Да Види !
Значи Че Тези Очила !
Не Му Трябват !
10:11 17.08.2026
30 Ей малко боклуче
10:11 17.08.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този човек е абсолютно съчетание на
10:14 17.08.2026
33 нннн
10:14 17.08.2026
34 Тия Цени Са !
До коментар #12 от "Възраждане":В Резултат На !
Еуфорията !
На Бизнеса !
По Влизането На България !
В Еврозоната !
10:14 17.08.2026
35 Малка пратка около килограм
10:18 17.08.2026
36 Пич
До коментар #17 от "До- Пич":Подкрепям!
10:18 17.08.2026
37 това може да го реши само съда в ек
Коментиран от #54
10:20 17.08.2026
38 ЦК на БКП
10:20 17.08.2026
39 ИСТИНАТА
До коментар #5 от "Луже Малкият Мук":Радев и шайката му са измамници!
Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!
А преди изборите обещаваха обратното!
10:22 17.08.2026
40 Някой
България е с най-високата онфшация в ьялата Еврозона и втора след Румъния в ЕС. Единствената причина Румъния да са пред нас е, че те напълно либерализираха пазара за електроенергия. Същото ни чака и нас и тогава вече никой няма да ни бие по ръст на цените!
10:23 17.08.2026
41 Ама верно ли че и
10:24 17.08.2026
42 Ба хти зубъра
10:25 17.08.2026
43 ШЕФА
10:25 17.08.2026
44 ма ДУРО
До коментар #27 от "Вярвали":"Другарю",
Товариш "Господ" Ленин с декрет 1918 г разрешава на гейовете пълна свобода, на пеофилите също, а всички жени да са общи... Явно баба ти е била една от тях, та толкова се прехласваш по си Фи ли стиска !
Коментиран от #49
10:27 17.08.2026
45 Мдаа
10:28 17.08.2026
46 Василев
Коментиран от #56
10:29 17.08.2026
47 Този ненормалник
10:30 17.08.2026
48 вервайте ми, не е от еврото
10:31 17.08.2026
49 АГАТ а Кристи
До коментар #44 от "ма ДУРО":Правилното изписване е - СИВ /ф/, или СТИКА 🤣
10:31 17.08.2026
50 Така е
10:32 17.08.2026
51 Механик
И за каква инфлация говори тоя умно-красив, като друг един красавец вчера каза, че в БГ няма никакво поскъпване, а просто това било наше "субективно усещане" което не почивало на никаква истина.
Ах виееееееее!!!!
10:32 17.08.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пълен лъжец е тоя 🤬
10:33 17.08.2026
54 Дон Отворко
До коментар #37 от "това може да го реши само съда в ек":Зевзек с.мотан USAгалон-3,785л.
английски галон-4,586л. Като не знаеш питай чичко Гугъл!
Празнословци като теб драскат в НЕТА?
10:34 17.08.2026
55 Абе
Коментиран от #64
10:35 17.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Продукти за 1 лев сега са 1,2 евро поне
10:37 17.08.2026
58 Николай Бацилев
10:39 17.08.2026
59 Един гном
10:39 17.08.2026
60 Алито от София
10:40 17.08.2026
61 еничарчето
10:41 17.08.2026
62 Минзухарова
10:42 17.08.2026
63 Бъзиктар
10:42 17.08.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Иванич
10:46 17.08.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Оти лъжеш
10:47 17.08.2026
70 Ако този пуяк
10:48 17.08.2026