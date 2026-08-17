Николай Василев: Еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България

“Бил съм многократно през годините и тази година във вашето студио и съм следвал следната теза - влизането в еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България. Март месец имаше по-висока инфлация заради войната в Близкия изток, не заради еврозоната. Последваха няколко месеца даже и с дефлация, и сезонно. Последните числа, които съм виждал, са, че за годината, за последните 12 месеца, инфлацията е 4% и нещо. България не може да се уплаши от инфлация от 4–5%. Имали сме години със стотици или с десетки проценти, включително и наскоро“. Това коментира пред бТВ Николай Василев, финансист и бивш министър на икономиката.

„Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в ЕС, имаш горе-долу най-високия ръст на доходите много години назад. Много години. Инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула“, заяви той.

„Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли хем да получават по-високи заплати, хем да си държат цените без увеличение? Това е невъзможно.

Същото е и за всички останали услуги. Ами сервитьорите, таксиметровите шофьори, строителите? Това са нормални икономически процеси, но аз бих искал да не се плашим с дребни проблеми“, коментира Николай Василев.

"Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. За мен държавата, при нормална икономическа ситуация, която имаме в момента, няма икономически растеж, няма дефицити, няма война в България, има отворен европейски и световен пазар на всички стоки и услуги.

Няма никакви причини, никакви – икономически или други – държавата да се меси и да контролира цени. Ние не живеем в държавен комунизъм като преди 40 години. Това не е работата на държавата.

Малко ще ви кажа според мен какво трябва да прави държавата. Но вдигането на цените на хотели и на всякакви други услуги и стоки е нормално пазарно поведение, то не е престъпно", коментира Николай Василев.