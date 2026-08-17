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Николай Василев: Еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България

Николай Василев: Еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България

17 Август, 2026 09:43 1 539 70

  • николай василев-
  • инфлация-
  • еврозона

Няма никакви причини, никакви – икономически или други – държавата да се меси и да контролира цени, каза бившият министър

Николай Василев: Еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

“Бил съм многократно през годините и тази година във вашето студио и съм следвал следната теза - влизането в еврозоната няма никакво отношение към по-високата инфлация в България. Март месец имаше по-висока инфлация заради войната в Близкия изток, не заради еврозоната. Последваха няколко месеца даже и с дефлация, и сезонно. Последните числа, които съм виждал, са, че за годината, за последните 12 месеца, инфлацията е 4% и нещо. България не може да се уплаши от инфлация от 4–5%. Имали сме години със стотици или с десетки проценти, включително и наскоро“. Това коментира пред бТВ Николай Василев, финансист и бивш министър на икономиката.

„Моята теза е, че България има много проблеми, но инфлацията не е един от тях. Когато си най-бедната държава в ЕС, имаш горе-долу най-високия ръст на доходите много години назад. Много години. Инфлацията не може да бъде нула и не трябва да бъде нула“, заяви той.

„Ако искаме фризьорките да получават швейцарски заплати, те могат ли хем да получават по-високи заплати, хем да си държат цените без увеличение? Това е невъзможно.

Същото е и за всички останали услуги. Ами сервитьорите, таксиметровите шофьори, строителите? Това са нормални икономически процеси, но аз бих искал да не се плашим с дребни проблеми“, коментира Николай Василев.

"Аз вярвам в пазарната икономика, а не в държавния комунизъм. За мен държавата, при нормална икономическа ситуация, която имаме в момента, няма икономически растеж, няма дефицити, няма война в България, има отворен европейски и световен пазар на всички стоки и услуги.

Няма никакви причини, никакви – икономически или други – държавата да се меси и да контролира цени. Ние не живеем в държавен комунизъм като преди 40 години. Това не е работата на държавата.

Малко ще ви кажа според мен какво трябва да прави държавата. Но вдигането на цените на хотели и на всякакви други услуги и стоки е нормално пазарно поведение, то не е престъпно", коментира Николай Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 провинциалист

    52 4 Отговор
    Има ли някаква обективна причини това от снимката да е способно все още да се придвижва на собствен ход?

    Коментиран от #10

    09:48 17.08.2026

  • 2 Кажи го

    54 6 Отговор
    На Хърватия същия сценарий преди България и там хората обявиха бойкот на веригите

    09:48 17.08.2026

  • 3 kоkорчо 💋🍌

    43 5 Отговор
    то и еСС нема никакво отношение към българите

    09:49 17.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Луже Малкият Мук

    46 4 Отговор
    също като дете на комунистически военен офицер - капитан 1-ви ранг от Варна, - пратено да се изучи в капиталистическата чужбина.

    Боклук.

    Коментиран от #39

    09:50 17.08.2026

  • 6 ?????

    28 3 Отговор
    Просто съвпаднало.

    09:50 17.08.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 2 Отговор
    🤔🤔🤔🤔
    Щеше да е добри за виц❗

    09:50 17.08.2026

  • 8 Христо

    43 3 Отговор
    Е, как ще има. То еврозоната е само "убавиня" и просперитет за България. Особено за такива като Ники Василев, дето са си подсигурили и пра-пра внуците с няколко години държавна работа..

    09:50 17.08.2026

  • 9 Унибит

    6 28 Отговор
    Рундьо и комунистите тикат ускорено България към Узбекистан и Киргизстан за радост на Решетников!

    Коментиран от #11

    09:51 17.08.2026

  • 10 Да,

    23 2 Отговор

    До коментар #1 от "провинциалист":

    редно е да му се начупят ходилките, за да миряса най-сетне с лъжите си.

    Коментиран от #16

    09:52 17.08.2026

  • 11 А Решетников беше уволнен от Путин

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Унибит":

    Защо така?

    09:53 17.08.2026

  • 12 Възраждане

    44 5 Отговор
    Как да няма, бе малък Мук??? Преди еврото, кило домат бе 3.50 лева, сега е 3.50 - 5 евро. Какво е това, ако не пряк ефект на еврото????

    Коментиран от #15, #34

    09:53 17.08.2026

  • 13 Доротея

    23 3 Отговор
    Кошница с лъжи, демагогия и откровена безпомощност! По официални данни, Виена е посетена от почти 100 000 туристи на Евровизията, но вчера виден туристически бос аворитетно обясни, че догодина тук ще дойдат точно четири пъти повече! И веднага някой направи сметка, 400 000 по колко долара ще оставят и отчете печалба 40 милиона!!!

    09:54 17.08.2026

  • 14 Деций

    13 1 Отговор
    Да, няма,сега сме по богати , живеем много по добре,и вече започва да се диша много по "свободно" много повече от колкото в онази голяма държава.Тази неолиберална сган размина и комунягите!

    09:54 17.08.2026

  • 15 Анонимен

    14 2 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    А преди еврото депутатите колко получаваха а сега се наслаждават на 10 хиляди и още екстри нали а едни милион и нещо и подариха тези доходи а за тях нулаааааааа хахахаха а кошницата безгрижна е ползвате я

    09:57 17.08.2026

  • 16 Няма, няма

    29 1 Отговор

    До коментар #10 от "Да,":

    Инфлация уж няма, средно 3 % на година, а цените тройни, откакто влезе еврото?

    09:58 17.08.2026

  • 17 До- Пич

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Защо трябва да разваляме асфалта с този? По добре на сметището и верижен булдозер да го притъпква докато слегне.

    Коментиран от #36

    09:58 17.08.2026

  • 18 все едни същи глупости

    19 4 Отговор
    Толкова може. Вярвал в пазарната икономика. Завалията. Вярва се само в Бог момче. Всичко останало се проверява. Точно обратното. Влизането в еврозоната е основна причина сманата, лев евро да е едно към едно. И запомни. България няма пазарна икономика и няма скоро да има. Това от мен. По малко лъжи по малко грехове. По малко грехове по дълъг живот.

    Коментиран от #27

    09:58 17.08.2026

  • 19 Директора👨‍✈️

    14 4 Отговор
    A кое има бе, плехундер, кое? Кое има, като АБСОЛЮТНО всяка държава, която минава през това мухлясало Евро изпада в същия случай. Поскъпване и поскъпване. Аман от такива "икономисти" като теб!!!

    09:59 17.08.2026

  • 20 бай плъх

    14 3 Отговор
    аве човече
    и ти кат другите професори плямпаш смешнки

    няма евро няма най високата инфлация в ес
    а ква е причината навсякъде да поскъпне след приемането на ефрото

    или пак Путин ви е виновен

    10:00 17.08.2026

  • 21 ИВАН

    7 2 Отговор
    Да, да, верваме му на това умното и очилатото.

    10:01 17.08.2026

  • 22 и аз нямам доказателство за противното

    4 1 Отговор
    инфлация всигнати цени както един експерт обясни е нов финансов механизам работещ за здрава икономика . как не сме комунизам . в това е съпричастен евросъюза . тури си едни яки цени и философствай ежедневно . не забравяй всеки купува различни неща . значи харчи различна сума . стоката е различна . таратор 9 евро , пръстенче 1100 евро , моренце 1200 евро за 14 дена , цигарите и алкохола лоши , нафтата скъпа . демек пазарния метод е европейски . капитализам .

    10:02 17.08.2026

  • 23 Наглост и лъжи

    10 3 Отговор
    Без край! Познавам този човек и не мога да се начудя, как може да е толкова без чест и достойнство!

    10:02 17.08.2026

  • 24 Чума

    4 2 Отговор
    Вярно каза експерта! Причината е в Ганев! Никой не е задължил фризьорката ми да ме прави още по грозна само срещу 60 евро на сеанс! Като египетска фараонка ни прави цялата махала, когато имаме събитие и отиваме да ни топира грозните картуни! Зъби няма, прическа има, Що е то - Еврозонова кралица от Горната махла!

    10:04 17.08.2026

  • 25 Напротив

    12 3 Отговор
    Еврозоната изцяло е причината за по-високата инфлация в България. Василев нека да каже с колко точно новонапечатано евро годишно ЕЦБ залива Европа?

    10:05 17.08.2026

  • 26 Само завършен олигофрен

    10 2 Отговор
    може да вярва че за последните 12 месеца, инфлацията е 4% "и нещо" ....

    10:06 17.08.2026

  • 27 Вярвали

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "все едни същи глупости":

    Баща му е вярвал в държавния "комунизъм", както се изразява крадливият му малък Мук, а синчето - вярва в "пазарната икономика", която не съществува от времето ма монополите и империализма, още преди пожара на ПСВ.

    Или както е писал класикът на пролетарската революция Ленин: "Империализмът е висш и последен стадий на капитализма."

    Нашите ПП-та пък верват в розовите еднорози!

    Коментиран от #44

    10:07 17.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Щом Този Не Може Да Види !

    5 2 Отговор
    Това !

    Значи Че Тези Очила !

    Не Му Трябват !

    10:11 17.08.2026

  • 30 Ей малко боклуче

    4 2 Отговор
    Вземи примерно само душ батериите на Grohe ! За две години производствените им цени скочиха с 380%. Един превключвател за батерия душ/вана е над 100 евро вече. За една баня само синатарията е над 3200 евро. Едно огледалце е 130 евро ....

    10:11 17.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този човек е абсолютно съчетание на

    7 1 Отговор
    пълна безхаберност, никаква компетентност и наглост. Такива като него през соца ги слагаха единствено в ниските партийни структури - да взема там някаква заплата, но да няма достъп до по-сериозни неща, за да е сигурно че няма да окепази нещо. По своята същност, това човече е идеен дядо на пплгбтдб.

    10:14 17.08.2026

  • 33 нннн

    8 1 Отговор
    Айде, бе! Препатили в чужбина ни предупреждаваха хиляди пъти, че при цените 1 лев ще стане 1 евро. Така е станало навсякъде, стана и при нас.

    10:14 17.08.2026

  • 34 Тия Цени Са !

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане":

    В Резултат На !

    Еуфорията !

    На Бизнеса !

    По Влизането На България !

    В Еврозоната !

    10:14 17.08.2026

  • 35 Малка пратка около килограм

    3 1 Отговор
    3 продукта примерно, 3 различен размер лагерчета за принтер. 3 по 3 евро (9 евро) им е само новото мито. А те самите струват по 1,5 евро едното. ..... и това ли този ненормалник не може да осъзнае? А? ...

    10:18 17.08.2026

  • 36 Пич

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "До- Пич":

    Подкрепям!

    10:18 17.08.2026

  • 37 това може да го реши само съда в ек

    3 1 Отговор
    експертите от европа се кълнеха че преминаването в евро няма да вдигне цените . а после свръх дефицитец . цените вървят неспирно нагоре . данъците се вдигат . за пример се гледа цената на гръцка и германия в лидал . което е глупаво . 7 долара за галон в юса е 3,50 за литар нафта . галон е 2 литра . вдигат се митата . зелената сделка и боташ с нпо и засмукване на милиони за лешояди и мравуняци не помагат .

    Коментиран от #54

    10:20 17.08.2026

  • 38 ЦК на БКП

    8 2 Отговор
    Еврозоната - АДА за комунистите !!!

    10:20 17.08.2026

  • 39 ИСТИНАТА

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Луже Малкият Мук":

    Радев и шайката му са измамници!
    Цените на всичко още повече хвърчат нагоре!
    А преди изборите обещаваха обратното!

    10:22 17.08.2026

  • 40 Някой

    4 1 Отговор
    Майко мила какъв заблуден идиот!
    България е с най-високата онфшация в ьялата Еврозона и втора след Румъния в ЕС. Единствената причина Румъния да са пред нас е, че те напълно либерализираха пазара за електроенергия. Същото ни чака и нас и тогава вече никой няма да ни бие по ръст на цените!

    10:23 17.08.2026

  • 41 Ама верно ли че и

    1 1 Отговор
    войната в Близкия изток, не е заради и еврозоната ? А?

    10:24 17.08.2026

  • 42 Ба хти зубъра

    3 1 Отговор
    Еврозоната е оправданието и основанието за подаването на цените от алчните търговци, тока,че има много голямо отношение, а това недоразумение от бойковото детство не го показвайте повече, че ми омръзна на челното да вика бяло.

    10:25 17.08.2026

  • 43 ШЕФА

    4 1 Отговор
    Василев,Станков те зове,побързай да не свършат местата в Ада.

    10:25 17.08.2026

  • 44 ма ДУРО

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Вярвали":

    "Другарю",
    Товариш "Господ" Ленин с декрет 1918 г разрешава на гейовете пълна свобода, на пеофилите също, а всички жени да са общи... Явно баба ти е била една от тях, та толкова се прехласваш по си Фи ли стиска !

    Коментиран от #49

    10:27 17.08.2026

  • 45 Мдаа

    4 1 Отговор
    Проблема на българия е ,че всички политици от 1878 г. до днес са скапани бок буци, без значение, от епохата и партията.

    10:28 17.08.2026

  • 46 Василев

    2 1 Отговор
    трябва да спре с дезинформацията. Сериозните икономисти предупреждаваха за ефекта от насилственото налагане на еврото, но подобни на Василев евро партийци не се вслушваха в аргументите им. Сега обяснява, че просто идело реч за "съвпадение". Изключително неетично и пропагандаторско отношение.

    Коментиран от #56

    10:29 17.08.2026

  • 47 Този ненормалник

    2 1 Отговор
    Иска да ни убеди че борсовите цени нямат нищо общо с политиките на ЕЦБ и ЕК. Нещо обаче ми се струва че много сериозни дефицити в образованието и логиката има това момче. Новонапечатаното евро заливащо европейските пазари под формата на всякакви малоумни програми дали верно не се отразяват на инфлационните процеси ? А?

    10:30 17.08.2026

  • 48 вервайте ми, не е от еврото

    2 1 Отговор
    Не ве, не е виновно еврото, само дето заплати и спестявания станаха наполовина а всичко си остана на старите цени само че в евро и сега скача още, не ве изобщо не е от еврото, ми хората си го казваха преди еврото, че ще стане така и стана ама сега не било от еврото.

    10:31 17.08.2026

  • 49 АГАТ а Кристи

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "ма ДУРО":

    Правилното изписване е - СИВ /ф/, или СТИКА 🤣

    10:31 17.08.2026

  • 50 Така е

    2 1 Отговор
    Цените не са проблем за тях, нали за това крадяха

    10:32 17.08.2026

  • 51 Механик

    2 1 Отговор
    Ми кое има отношение?? М? Случайност?! Какво?! М?
    И за каква инфлация говори тоя умно-красив, като друг един красавец вчера каза, че в БГ няма никакво поскъпване, а просто това било наше "субективно усещане" което не почивало на никаква истина.
    Ах виееееееее!!!!

    10:32 17.08.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пълен лъжец е тоя 🤬

    5 1 Отговор
    "Ако сме искали европейски заплати, трябвало и строителните услуги да са на швейцарски цени" Апартаментите в България са по-скъпи от западна Европа, а ЗАЩО строителните работници взимат 5 пъти по-малко от майсторите в Германия, Швейцария, Австрия.. Защото има КАРТЕЛ. Свръхпечалби от строители и производители на храни. Гърция, Хърватия и Унгария са комунисти, че сложиха таван на надценките? Факт е че спряха инфлацията, а при нас некадърни политици, като този провален политик.

    10:33 17.08.2026

  • 54 Дон Отворко

    0 1 Отговор

    До коментар #37 от "това може да го реши само съда в ек":

    Зевзек с.мотан USAгалон-3,785л.
    английски галон-4,586л. Като не знаеш питай чичко Гугъл!
    Празнословци като теб драскат в НЕТА?

    10:34 17.08.2026

  • 55 Абе

    2 1 Отговор
    Това недоразумение е като Негово Нищожество царя, с тая разлика, че оня ви оправи за 800 дни и повече не се показва от срам, а у тоя срам няма.

    Коментиран от #64

    10:35 17.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Продукти за 1 лев сега са 1,2 евро поне

    3 1 Отговор
    Да ама обмениха левовете на хората на половин цена и реално ограбиха 50% от спестяванията им. Самият валутен борд ощетяваше хората с десетилетия и умишлено курса на лева беше занижаван. Ако БНБ превалутираше всичко във злато сега щяхме 8 пъти по богати да сме поне. Лева беше фиксиран при цена на златото от 290 долара и не мръдна и със цент в годините..

    10:37 17.08.2026

  • 58 Николай Бацилев

    1 1 Отговор
    Типичен книжен плъх, без връзка с реалността.

    10:39 17.08.2026

  • 59 Един гном

    0 1 Отговор
    Я не моя разбера рунтавите кълбета ли са много благи, или ората с по 5 дипломи са супер некадърни.

    10:39 17.08.2026

  • 60 Алито от София

    1 1 Отговор
    Много ми чудно как уважат мнението на този тъпанар,след като ндсв не можа да му намери място в министерството,та от него излезе поста,шеф на кабинета(клатикурец),а относно въпроса,корупцията която ндсв създаде в най големи размери позволи на инфлацията да завладее България,герб не оставиха цените лев,евро да се изравнят,и обвиняват Радев,Василев просто се бори за място някъде у власта,няма значение при кого,важното е да се краде от държавата и народа

    10:40 17.08.2026

  • 61 еничарчето

    1 1 Отговор
    Нийе от йеврото, вервайте.

    10:41 17.08.2026

  • 62 Минзухарова

    0 0 Отговор
    Такива като този индивид никога повече не трябва да бъдат допускани по-близо от 10 километра до властова позиция в България. С неговата експертност може да отиде да оправи Швейцария например.

    10:42 17.08.2026

  • 63 Бъзиктар

    0 0 Отговор
    Еврото няма нищо общо-му-ха-ха!

    10:42 17.08.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 67 Иванич

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    Никито си го знаем какво ще каже, той е въздух под налягане, виновни са телевизиите, дето все го канят да плещи глупостите си

    10:46 17.08.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Оти лъжеш

    0 0 Отговор
    Ва папуняк

    10:47 17.08.2026

  • 70 Ако този пуяк

    0 0 Отговор
    вярва в "пазарната икономика" , а не в държавния комунизъм би трябвало на подскоци да се изнесе от ЕС! В Европа няма и следа даже от някаква пазарна икономика. Цялата политика на ЕК и ЕЦБ е антипазарна и в оковите на директиви, санкции, мита, акцизи, централизации на импорта и прочие олигофрении. Като избухаш 200% акциз и 300% мито дали това е пазарно? Не е ли административно ?

    10:48 17.08.2026

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