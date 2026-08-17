Историята на Женския пазар в София: От конските каруци до мол ерата

Женският пазар в София е най-старият и най-големият открит пазар в столицата, чиито корени датират още от годините преди Освобождението през 1878 г. Мястото е емблематично културно и търговско средище, устояло на политически режими, градоустройствени промени и пазарни трансформации. Тържището остава истински пазител на автентичния софийски дух и градски фолклор.

Началото: Житен пазар и ориенталски чар (преди 1878 г. – 1910 г.)

Преди София да придобие своя модерен европейски облик, градската търговия е била разпокъсана. Първоначално голямото петъчно сборище на селяни и занаятчии се е намирало на пространството около джамията „Баня Баши“ и мястото на днешните Централни хали. Мястото е било известно като „Житен пазар“ и „Конски пазар“, където производители от софийските села са излагали стоката си директно от каруците. По данни на Регионален исторически музей – София (sofiahistorymuseum.bg), районът постепенно се трансформира в обособена търговска махала. Любопитен факт е, че специфичният диагонален профил на пазара днес е наследство от малка рекичка, която е текла там и се е вливала във Владайска река.

Снимка: Интернет

Архитектурното богатство: Стара София около сергиите

Макар днес фокусът да пада върху стоките, архитектурната история на заобикалящите сгради крие изключителна ценност. По протежението на бул. „Стефан Стамболов“ и пресечните улици като „Цар Симеон“ и „Екзарх Йосиф“ все още стоят къщи от края на XIX и началото на XX век. Според Регистъра на паметниците на културата в София , тези сгради са проектирани от водещи български и австро-унгарски архитекти в стил сецесион, необарок и неокласицизъм.

Тези постройки са били собственост на заможни търговци, които са живеели на горните етажи, а партерните нива са служили за кантори, бакалници и складове. Фасадите с богато орнаментирани мазилки, скулптурни детайли и ковано желязо днес напомнят за времето, когато районът е бил икономическият гръбнак на бързо развиваща се София.

Преместването и градската легенда за името (1911 г. – 1944 г.)

През 1911 г. новият градоустройствен план на столицата налага премахването на уличните пазари около джамията с цел модернизация на градската среда. Тържището се измества по протежението на тогавашния бул. „Драгоман“ (днес бул. „Стефан Стамболов“), разположено между булевардите „Тодор Александров“ и „Сливница“ в близост до Лъвов мост. Според архивите на „Пазари Възраждане“ ЕАД, по това време се ражда и наименованието „Женски пазар“. Една от основните хипотези е, че в миналото там са пазарували предимно жени, а селските производителки са били основните продавачки, които са предлагали домашно масло, яйца и зеленчуци. Мястото бързо се разраства, като се издигат над 350 дървени бараки, около които започват да никнат кафенета и пивници.

Ерата на социализма: Пазар „Георги Кирков“ (1944 г. – 1989 г.)

С идването на комунистическия режим в България, пазарът променя не само своя облик, но и официалното си име. Преименуван е на пазар „Георги Кирков“ – в чест на видния социалист, депутат и профсъюзен лидер. През тези десетилетия мястото се превръща в най-евтиното и масово посещавано търговско пространство в София. Тук софиянци се редят на огромни опашки за дефицитни стоки, а колоритът на търговците остава непроменен въпреки държавния контрол. Архивните кадри от платформата „Изгубената България“ (lostbulgaria.com) показват автентичната атмосфера на социалистическата търговия със сергии, препълнени с касетки и традиционни български плодове и зеленчуци.

Живият архив: Какво разказват емблематичните търговци

Истинската душа на Женския пазар обаче не са сградите или административните решения, а хората. Някои от фамилиите тук продават стока от поколения.

„Дядо ми е идвал тук с каруца от софийските села още преди Втората световна война,“ разказва 62-годишният бай Георги, който предлага подправки и билки на пазара вече над 35 години. „Тогава пазарът е бил училище за живот. Трябвало е да знаеш как да заговориш купувача, как да предложиш стоката, без да досаждаш. Днес моловете са лъскави, но са студени. На Женския пазар хората идват не просто да напълнят чантите, а за да си поговорят, да се пазарят – това е социален ритуал, който нито един супермаркет не може да замени.“

Друго емблематично лице на пазара, леля Мария, която продава традиционна българска керамика, допълва: „Клиентите се промениха. Преди идваха само софиянци за зимнина. Сега имаме чужденци от цял свят, които снимат архитектурата и купуват гювечета за сувенири. Пазарът се модернизира, но българският корен тук си остава жив.“

Преходът, „мол ерата“ и модерната метаморфоза

След 1990 г. пазарът връща историческото си наименование „Женски пазар“, но преминава през период на хаотична и нерегламентирана търговия, която натрупва негативен имидж. С навлизането на модерните търговски центрове и супермаркети в София след 2000-та година, нуждата от рекултивация става крещяща. През 2014 г. е реализиран мащабен проект за модернизация, който подменя старите дъсчени бараки с модерни павилиони, изгражда пешеходни зони и художествени пространства, превръщайки Женския пазар в атрактивна дестинация за чуждестранни туристи. Днес, съчетавайки старата градска архитектура на София с новите градски тенденции, пазарът остава жив организъм и важна част от столичната история.