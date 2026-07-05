Новини
Мнения »
Крум Зарков: Новата власт правилно дефинира проблемите, но остави решаването им за наесен

Крум Зарков: Новата власт правилно дефинира проблемите, но остави решаването им за наесен

5 Юли, 2026 13:00 758 17

  • крум зарков-
  • инфлация-
  • бюджет-
  • бсп

Влиянието на Пеевски трябва да бъде разследвано далеч извън казуса със самолета

Крум Зарков: Новата власт правилно дефинира проблемите, но остави решаването им за наесен - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

„Новата власт правилно идентифицира проблемите, които трябва да бъдат решени. Всички съществени решения по тях обаче са оставени за есента – избор на нов състав на ВСС, тогава ще стане ясно новите правомощия на регулаторните органи ще повлияят ли на цените и инфлацията, истинският бюджетен дебат. От законопроектите, които бяха внесени, става ясно, че все още нямат точна и ясна представа за начина, по който да бъдат преодолени тези сложни въпроси, пред които сме изправени и които ще ескалират зимата.“. Това заяви в ефира на бТВ председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Той подчерта, че „кошницата с грижа“ и сътрудничеството с търговските вериги едва ли ще се окажат достатъчни за справяне с цените. Социалистът подчерта и че с промените в закона за съдебната власт само временно са сложени пранги на сегашния ВСС с отдавна изтекъл мандат, но голямото предизвикателство все още предстои. Не на последно място председателят на левицата коментира, че същинският дебат по бюджета също предстои наесен, където ще станат ясни и политиките на новото мнозинство.

Зарков отбеляза, че по дебатите по тези три закона ПБ е разбрала, че въпреки че има 131 депутати, е сама. „Трябва да обмислят добре къде искат да отидат, да преценят кои са решенията на системните проблеми и как да намират подкрепа в широките обществени маси, да поставят честно въпросите, да търсят заедно решение и да комуникират по коренно различен начин.“, категоричен е той.

По повод на несъответствието в данните, оповестявани от МВР около пътувания на Делян Пеевски, Зарков заяви, че със сигурност предстои да бъдат изнесени още факти. „Нека използваме историята със самолетите и да хвръкнем малко по-далече. На такъв самолет са се возили и две правителства – „сглобката“ и „Желязков“, с всичките им партии, които са ги съставяли, и всички важни назначения, включително на конституционни съдии, са минавали от там.“, припомни социалистът. По думите му аргументът личен живот е един, а аргументът политическо влияние като начин на съществуване и реализиране на властта у нас тепърва трябва да бъде изяснен. „Съмнявам се това да стане през казуса със самолета, но той може да допринесе за качествено ново поведение на новата власт. Тя ще покаже нов подход, като се отнася сериозно към всички казуси, включително този.“, заяви председателят на БСП. По думите му всяка публична личност дължи прозрачност на делата си и когато има въпрос, трябва да има убедителен отговор.

Зарков наблегна, че Атанасова и Белазелков са били избрани в определен момент от определено мнозинство, което е променило и Конституцията в два ключови аспекта - служебното правителство и съдебната власт. „С работата на тези съдии направеното в съдебната система беше отменено, а за „домовата книга“ – защитено. Това е сериозният политически разговор. Влиянието на Пеевски трябва да се разследва, но далеч извън този казус.“, заключи Крум Зарков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай мишок

    7 2 Отговор
    но остави решаването за залавяне на крадливи общ поръчкари и чекмеджари уж за наесен

    Коментиран от #14

    13:03 05.07.2026

  • 2 муцунски

    9 1 Отговор
    много пари откраднахте с дпс-гроб и славуц

    13:03 05.07.2026

  • 3 мдааа

    9 0 Отговор
    Тати правилно е решил да ми купи колело, но каза "друг път".

    13:04 05.07.2026

  • 4 Тик- Ток

    8 1 Отговор
    Тоя негодник не беше ли умрял

    13:06 05.07.2026

  • 5 След

    10 2 Отговор
    спешното пришпорване за прокарване на закони и купища удобни им щуротии , след омаскарания и абсолютно вреден за страната и за хората бюджет , ще порахатуват бейски и на есен лъжците щели да "решават" проблеми ?

    13:07 05.07.2026

  • 6 На есен

    11 2 Отговор
    на Мунчовците светът ще им се види тесен!

    13:12 05.07.2026

  • 7 Крум

    2 0 Отговор
    Зарков???

    13:17 05.07.2026

  • 8 !!!?

    8 0 Отговор
    Здравкв, как оценяваш прогреса на олигархията...другото име на Мафията !???

    13:24 05.07.2026

  • 9 Никой

    2 2 Отговор
    Очаквам червеноармееца Радев да върне МОЧА на Елеонора Митрофанова , ПБ и БСП, Възраждане за да не ходят чак до Иран , ВМРО , ИТН и други ретроградни Меркурии .

    13:27 05.07.2026

  • 10 Айше

    2 2 Отговор
    Не е баш така.
    Може да започнат с почистването на улиците.
    Не искам да виждам куци, кьорави и сакати по улиците.

    13:34 05.07.2026

  • 11 Цайт

    2 1 Отговор
    Мерките на правителството са палеативни. Чуйте разг-овора на тубата с Да- рик на на Радо-стин Васил-ев, нарича бюджета поз-
    ор и изброява истинските радиклни мерки, необходими за оправяне на БГ.

    Коментиран от #15

    13:58 05.07.2026

  • 12 Как

    1 0 Отговор
    Зарков,Вие сте извън борда.За Радев ако излезе излъгани избирателите ще си плати цената.За твоите евродепутати- тарикати пускат някакви статии и след това не дават да има ли коментари - защо ли? Търси си връстници за привърженици за Вашите идеи.Къде се скриха " социалистите - милионери К.Добрев,Гуцанов,Зафиров и др.

    14:04 05.07.2026

  • 13 Човече калпаво

    2 0 Отговор
    С ли да се изказваш
    Никой не те харесва а ти акъл даваш
    Огледай се ако имаш огледало

    14:04 05.07.2026

  • 14 Тити на Кака

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "бай мишок":

    Само за месец време хората на льотчика сложиха на масата най-едрата корупционна риба, улавяна до днес в мрежите на МВР.
    Пещерата на Али Баба Украага.
    Последва дружен антикорупционен вой в полза на въздухоклатещите корупционери, които бяха изловени в тази далавера. А тукашните им бърборковци не забелязват сагата. Не я броят.
    Да паднеш от смях с тия ерудити 😂😂😂

    14:09 05.07.2026

  • 15 Тити на Кака

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цайт":

    Какво е "палеативни" мерки - палиативни мерки, доставяни в радиклени палети?

    14:12 05.07.2026

  • 16 Круме!

    0 0 Отговор
    И котките се броят наесен! Сега има само цели котила от новородени малки котета, не се знае кое ще оцелее след като майките им престанат да ги кърмят. Едва наесен се вижда кои са здрави, жизнеспособни и в състояние сами да се справят с котешкия живот през зимата.
    Чак наесен ще можеш да прецениш какво да предприемеш, ако котешката популация в София се окаже прекалено многочислена. Но те предупреждавам, че софиянците и особено софиянките имат голяма слабост към мяукащите пухкавелки и ако отново те видят да малтретираш някоя писана, лошо ти се пише!

    14:48 05.07.2026

  • 17 Пак повтарям:

    0 0 Отговор
    Дръжте децата далеч от ппдб/ЛГБТ, а котките далеч от крум зарков! Така всички ще са в безопасност!😁

    14:56 05.07.2026