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Времето днес, прогноза за събота, 15 август: Слънце, купеста облачност и температури до 32°

Времето днес, прогноза за събота, 15 август: Слънце, купеста облачност и температури до 32°

15 Август, 2026 03:00 493 6

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Страната ще се радва на предимно стабилно и приятно лятно време

Времето днес, прогноза за събота, 15 август: Слънце, купеста облачност и температури до 32° - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През почивните дни времето в България ще остане предимно слънчево и подходящо за разходки, като вероятността за сериозни валежи е минимална, показва официалната прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Атмосферното налягане ще се задържи по-високо от средното за месеца.

Динамика на температурите и облачността

През нощта срещу събота над по-голямата част от страната ще бъде ясно. По-значителна облачност ще се задържи над крайните югозападни райони и по Черноморието, но без съществени валежи.

В събота (15 август) ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива временна купеста облачност, която ще бъде малко по-значителна, но вероятността за валежи остава изключително малка.

  • Максимални температури: Между 27° и 32° за по-голямата част от страната.
  • Най-прохладно: В североизточните райони, където термометрите ще сочат около 25°–26°.
  • Най-топло: В крайните югозападни райони – до 32°.
  • Прогноза за София: В столицата максималната температура ще бъде около 27°.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който в Югоизточна България ще се засилва на моменти.

Какво ще бъде времето по Черноморието?

За плажуващите по родното крайбрежие съботата ще донесе променлива облачност. По южното Черноморие не е изключено да превали съвсем слаб дъжд.

Ще духа умерен, а на юг временно силен вятър от изток-североизток.

  • Температура на въздуха: 25°–26°.
  • Температура на морската вода: 25°–26°.
  • Вълнение на морето: Сравнително ветровито, между 3 и 4 бала.

Прогноза за планините

В планинските масиви времето ще бъде отлично за туризъм. Ще преобладава слънчево време, като купеста облачност ще се развие след обяд, но валежи не се очакват. Вятърът ще бъде умерен до силен от изток-североизток, със тенденция да отслабва през деня.

  • На 1200 метра височина: Около 21°.
  • На 2000 метра височина: Около 13°.

Какво следва през новата седмица?

От неделя облачността ще намалее. От понеделник вятърът ще отслабне, а температурите ще започнат бързо да се повишават, връщайки ни към типичните августовски горещини.


България
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  • 2 Господ е българин

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    И пази свише енорията си

    04:29 15.08.2026

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 миленe наМAЙКЯтиФПУТКAТАмииpлизва

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    Да изгниете на фронта в киев евро атлантици, американофили, укрофили и израелтяни, бял ден да не видите лешпери такива!

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  • 6 миленe наМAЙКЯтиФПУТКAТАмииpлизва

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    Бял ден да не видите нещастни тролове защитаващи украйна, америка, израел и брюксел. Всичко, което заработите да го давате по болници и аптеки - пфу!

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