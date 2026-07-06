Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Правителството на Радев е „Желязков" 2

Бюджетът за 2026 година, държавният дълг, растящите цени, липсата на реформи, казусът с полетите на Десислава Атанасова и бъдещето на АЕЦ „Белене“… Както и дали управлението променя досегашния модел, или го задълбочава? Какво да очакваме… Пред ФАКТИ говори Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“.
- Г-жо Нинова, голямата тема в момента е бюджетът. Нека започнем така – нормално ли е юли месец да се прави бюджет за 2026 година?
- Не, изобщо не е нормално. Това създава затруднения във функционирането на държавата, на икономиката, на социалните системи и общините. Трябва да се прилага 1/12 от миналогодишния бюджет при съвсем нови цени и условия. Има несигурност в семействата, в малкия и среден бизнес, в предприемачите и инвеститорите. Показва безотговорността на управляващите да хвърлят държавата в хаос в името на партийни и лични интереси.
- Защо в страни като Великобритания, Германия, Франция и куп други в ЕС, когато се смени кабинетът държавата не се хвърля в безвремие, а у нас целта е отиващият си кабинет да прецака следващия, който и да е той, с „минирано“ поле на финансовата политика. Защо в България е изключително важно на следващия да му е гадно…
- Не мисля, че това е цел. По-скоро е една грозна традиция, всеки следващ да оправдава своята некомпетентност или зависимости с предишния, с тежкото наследство. Има даже притчи за това. Никога не съм разбирала този подход. Той изразява слабост. Щом си се наел да управляваш, трябва да имаш план, да действаш решително, а не да мрънкаш колко ти е тежко. Но такъв подход изисква смелост и подготвеност, каквито малко политици у нас имат.
- Чухме от кабинета за бюджета, че се прави „каквото може“, а вие определяте бюджета като „дългова спирала“. Кои са трите най-опасни ре-шения в него и какви ще бъдат последствията за хората?
- Първата опасност е прекомерното нарастване на дълга и дефиците от 5,7%. Тази година 37 млрд. евро, догодина 44 млрд. евро, 2028-а - 50 млрд. евро. Последствията са тежки. Този дълг ще се връща с лихвите от децата и внуците ни. Ако преди плащахме лихви по 300 млн. евро, сега са над 1 млрд. евро. Има алтернатива, но няма разум в управляващите. Повтарят като зомбирани: това е възможното. Не е вярно. Възможно е да се намалят раздутите капиталови разходи. Да се намали прекомерното увеличение за издръжка на администрацията. Да се осигурят повече приходи от данък върху свръхпечалбите на банките, увеличение на концесионните такси и т. н.
Втората опасност е липсата на икономически план и мерки за насърчаване на производство, индустрията и земеделието. Нищо, нищо за реалната икономика няма в този бюджет. Само силен растеж може да ни извади от дупката. Можеха да направят най-елементарното: намалете наполовина регулаторните режими и бюрокрацията. Не може само в едно министерство, по една политика, да има 48 Наредби. Вместо това, в бюджета въвеждат нови регулации и бухалки за средната класа. Режат клона, на който седят.
Третата опасност са цените и „фризера“, в който хвърлят всички социални политики - замразено майчинство, детски, помощите за ученици, обезщетението за безработица, парите за децата с увреждания и т.н. Това, съчетано с растящите цени, които управляващите не могат да овладеят, вече е много несправедливо за народа. Ако обобщя: дългова спирала плюс шамар за икономиката, плюс социални ограничения е взривоопасна смес.
- Казвате, че държавата харчи все повече, но не произвежда повече. Къде изтичат парите на данъкоплатците?
- Крадат се. В джобовете на кръгове и хора около властта. А най- лошото е, че това правителство не само не прекратява този модел, а го надгражда. Ето ви конкретни примери: едни и същи проекти в Министерство на отбраната от декември до днес са завишени в пъти (ЗD радари, ремонт на военното пристанище във Варна, кораби). Някои са за въоръжение на старо за над 158 млн. евро. Отделно празен чек за 620 млн. евро за проекти без проектна готовност. В МРРБ има много съмнителни неща. Обходът на Габрово и тунела под Шипка за 6 месеца цената расте с космическите 50 млн. евро. За пътя Видин-Макреш оскъпяването е с 47 млн. евро отгоре. За пътя Мездра-Ботевград - 16.5 млн. евро отгоре от декември досега. Има крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат-Синдел нараства с 33.7 млн. евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн. евро.
- Как оценявате общо първите месеци от управ-лението на кабинета на Румен Радев?
- Регрес във всяко отношение. Влошава се финансовата рамка. Никакви реформи. Вдигат се осигуровки, акциз, винетки, тол система. Замразяват се социални плащания. При това е много тревожно, че те касаят младите хора, семействата, децата. При тази демографска криза, това е цинизъм. Цените продължават да растат, доходите не – тоест, хората обедняват. БНБ смени прогнозата си: увеличи инфлацията на 6%, намали растежа на 2.8%. Предупредиха, че започва да се свива потреблението и цените ще вървят още нагоре. Всичко това са обективни факти. Някои говорят дайте им време. Добре, но време, за да се заемат с решаване на проблемите. Вместо това има едно нищоправене. Поне да вземат да си напишат управленската и законодателна програма. Два месеца вече нямат нито едното, нито другото.
- Има ли разминаване между обещанията, с които Румен Радев влезе в изпълнителната власт, и реалната политика, която провежда сега?
- Не просто разминаване, а пропаст. Обеща да смени модела на досегашното управление. Той го надгради.
На ключови министерски, зам.-министерски постове, областни управители, директори на дружества назначи кадрите на ГЕРБ и ДПС.
Преназначи в своето правителство хора от кабинета „Желязков“. Правителството на Радев е „Желязков" 2. Обеща да се бори с олигархията. Вие да сте чули името на поне един олигарх? Да сте видели действия срещу олигарси. Да сте видели Сметната палата да прави одит на натрупани незаконни богатства. Одитират се пенсионерите защо са им толкова високи пенсиите. Борбата се води с майките и работещите бедни. Щеше да има нов морал в политиката. Какъв нов морал е в тази криза премиер, депутати и министри да си вдигнат заплатите. Новият морал го показа унгарският премиер, който си намали заплатата наполовина и я замрази. Нашите дори в бюджета са предвидили още пари за вдигане на заплатите си.
- Държавна политика ли е това, че конституционен съдия може да е летял със самолет с лидер на партия. Как гледате на казуса между вътреш-ния министър Иван Демерджиев, Десислава Атанасова и Делян Пеевски…
- Всеки от засегнатите излиза със своя версия. Още няма ясна и категорична информация. Всичко трябва да се изясни докрай и да стане публично достояние. Но все повече се убеждавам, че няколко лобита се хванаха за гушите кой да овладее МВР, службите, СРС-тата, потока от информация. Казусът със самолета е само повод. Причината точно сега да излезе този скандал е много по-дълбока. Странно и необяснимо е мълчанието на премиера Радев. Той трябва да излезе с много ясна и категорична позиция. Още повече, че Радев взе на пряко подчинение МВР, ДАНС, разузнаване, подслушване, целия сектор сигурност. Тоест, без негово знание или разпореждане, устно или писмено, няма как да е станало нещо по този казус. Намесват се и международни служби и регламенти. Никак не е безобидно.
- Сега пак чухме от премиера Радев, че е добре да се възобнови проектът АЕЦ „Белене“ – с украинско участие. Политическа дъвка ли е това, или виждате реални опции това да се случи?
- АЕЦ „Белене“ е полезен проект за България. Трябваше отдавна да се случи. Щеше да е добре и за икономиката, и за домакинствата. За съжаление се ползва като политическа дъвка. Помня когато Борисов го нарече гьол. Сега пък Радев ще го строи с украинци. Не съм експерт в тази област, но имам въпроси: Оборудването не беше ли руско? При евентуалното пускане на АЕЦ „Белене“, руснаците не трябва ли да издадат куп документи? А резервните части в бъдеще няма ли да бъдат пак руски? И как така руснаците ще дадат строителството на АЕЦ „Белене“ на Украйна, с която воюват? Радев отново си играе с различните групи, които успешно и едновременно лъже. За русофилите Крим е руски. За другите - ще строи АЕЦ „Белене“ със Зеленски. Не знам докога това ще работи и наивни хора ще се връзват на тези евтини манипулации.
- Все по-често се говори, че социалната политика остава на заден план. Виждате ли леви политики в сегашния бюджет, или той е по-скоро десен по своята философия?
- Бюджетът е никакъв, няма философия. „Прогресивна България“ няма идеология. Те нямат управленска програма. Те нямат законодателна програма. Те работят на парче. Хаос е - едно напред, две назад. Но със сигурност лявата политика е зачеркната.
- България има нужда от стабилно управление, но и от сериозни реформи. Способен ли е кабинетът на Румен Радев да ги проведе, или страната отново върви към политическа нестабилност?
- Дотук не виждаме никакви реформи. Има страх от тях, има некомпетентност. Няма смели, умни и подготвени кадри, които да ги направят. Все повече хора виждат това. Подкрепиха Радев с огромни надежди. Дадоха му самостоятелно мнозинство в парламента. Изпълнителната власт е негова. Има всички инструменти да действа. Отлага заради президентските избори. Това е голяма грешка. И тя ще му коства много наесен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Коментиран от #41, #46
09:02 06.07.2026
2 Фен
Коментиран от #5, #55, #59
09:03 06.07.2026
3 Пак ли тая
Коментиран от #7
09:04 06.07.2026
4 Играта На Развален !
Продължава !
Ти си прикзваш !
Ония !
Не ще Да Чеува !
09:04 06.07.2026
5 Абе
До коментар #2 от "Фен":Знаа си таа много добре ква е, ма не е лицеприятно.
09:05 06.07.2026
6 Парламентарната република не работи!
Племето не е дорасло за парламентарна демокрация!
Коментиран от #9, #11
09:05 06.07.2026
7 Че то В България !
До коментар #3 от "Пак ли тая":Други Има ли ?
09:05 06.07.2026
8 Калинка
09:06 06.07.2026
9 Пази си !
До коментар #6 от "Парламентарната република не работи!":Феодализма !
09:06 06.07.2026
10 ТаА пА...!
Тя издигна Радев!
Пък сега я боли и къса и фърля къчове,че Радев и виновен,че народът я изхвърли от парламента и вече е абсолютна безгласна буква...!
Съчувствам и...-Боли,но трябва да свиква!
Това са реалностите на живота!
09:07 06.07.2026
11 Така е
До коментар #6 от "Парламентарната република не работи!":"син съм на юнашко племе" !
09:08 06.07.2026
12 Овчар
09:08 06.07.2026
13 Илчо
Коментиран от #57
09:10 06.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Електра
09:11 06.07.2026
16 Хахаха
Но тя го доведе, заедно с Решетников и Борисов по команда от Кремъл
09:11 06.07.2026
17 12...34
Коментиран от #24
09:12 06.07.2026
18 Госпожата от СДС до БСП
Тая зараза, къде мине и всичко се рути, както срути и БСП
И да попитам ей, така за десерт, защо не беше на Бузлуджа? Значи, когато свирят фанфарите вървим с гордо вдигани глави на убедени социалисти и ни няма, когато сме изритани от редиците.
Ами то не се ходи на Бузлуджа само за пред камерите, а когато го носиш в сърцето си!
Ти от злоба вече ще залинееш!
Сипи си една водка, пални си цигарката и си харчи парите.
Не се показвай повече.
09:15 06.07.2026
19 Факт
09:16 06.07.2026
20 Боко
09:17 06.07.2026
21 Правителството е за пълен мандат
Правителството трябва да се пази да не прецака уволнението след 4 години
Ще трябва да изкарат още едно висшо образование
09:18 06.07.2026
22 Абе всички сте
09:20 06.07.2026
23 Шумен
09:21 06.07.2026
24 Боляр
До коментар #17 от "12...34":Аз съм от нормалните! НЕ СТРАДАМ, напротив! Ликувам от приключването на 20 годишната мъртва точка за държавата ни и дивашкото и ограбване.
Коментиран от #62
09:24 06.07.2026
25 Всъщност
09:29 06.07.2026
26 Пропаст си ти
09:30 06.07.2026
27 ИВАН
09:32 06.07.2026
28 Правителството е на
09:32 06.07.2026
29 ЕДГАР КЕЙСИ
09:35 06.07.2026
30 Кака Корни винаги е точна,
09:37 06.07.2026
31 Песнопойка
09:41 06.07.2026
32 Радев увеличи
Не пипа данък дивидент - там са пликовете с пари, корпоративен данък и не въведе необлагаем минимум и прогресивен данък. Увеличи скандално заплати на служители с 40 000 лв. месечни доходи. Повиши заплати на депутати, едва след това ги замрази. Не пипа 3 месеца индексации доходи. Държавните служители ще ги компенсира с размер на осигуровки, нищо да не беше правил.
Капиталовите разходи не са ясни за какво ще се дават. Подари по ЕСМ 15 млрд. лева ако ЕЦБ и ЕК решат да спасят държава в еврозона. Продължава да изнася евтин ток за Укр., Кличко му благодари, а за българите скъп ток. Референдум Дойран, връщане ВБ, Евростат призна БНБ, НСИ и МФ, и МС са фалшифицирали данните за дефицит, и непризнато за инфлация.
Оставка! започна с номерата на Борисов, да се оправдава с предишните.
09:42 06.07.2026
33 Ами да
09:42 06.07.2026
34 СМЕХОРИИ
09:43 06.07.2026
35 бай Данью
09:45 06.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ния
09:48 06.07.2026
38 Блез Паскал
Въпреки, че от тази злоба, тя загуби всичко, Нинова продължава
да копае дъното, но не разбира, че започва вътрешен разпад при нея!
09:52 06.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Някой
До коментар #1 от "Абе":Горката още не може да преглътне, че протежето ѝ го изринаха от хранилката и че не може да дава тон в действията на Радев. Или може би има едно наум как е приватизирала това онова.
09:57 06.07.2026
42 Права е
Радев бърка в джоба на всеки един беден българин, еврото ограби 50% от спестяванията на хората.
Цените в малки квартални магазини и вериги са чудовищни, често некачествени пластмаси, пълни с химикали.
Борисов 2 не искам.
Коментиран от #53
10:15 06.07.2026
43 Мнение
10:15 06.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Нинова може и да се чуди
Но е факт, че Радев не пипна богатите и концесиите, увеличи квазиданъците на бедните ток, вода, парно СИ.
Изгаври се с потребителска кошница, евтини пластмаси, които и домашни любимци не консумират.
Не показва желание за реформи!
Не даде отчет, за какво са милиардите заеми за капиталови разходи, де факто тегли заеми за празен чек, подобно на Борисов и миналите.
Коментиран от #52
10:27 06.07.2026
46 По-вероятно е
До коментар #1 от "Абе":...да го опасе,както правеше с безбройните букети с ,които се кипреше сред изкукалите си,заблудени симпатизанти
10:30 06.07.2026
47 Защо
10:42 06.07.2026
48 Спиро
Сега се опитва да се дистанцира от радев.... ама то пък ние все още помним...
10:49 06.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Ива
10:56 06.07.2026
51 Диамат
10:56 06.07.2026
52 МИНУВАЧ
До коментар #45 от "Нинова може и да се чуди":Ами ти какво искаш да направи за два месеца,,,, запитай се за другите преди него
Коментиран от #56
11:02 06.07.2026
53 СТИГА БЕ
До коментар #42 от "Права е":Ти пък как разбра всичко това... изглежда не си чувал за Авгиеви обори, а
11:03 06.07.2026
54 Толкова по-зле за него...
11:05 06.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Муньолизачи,
До коментар #52 от "МИНУВАЧ":Муньовците ви за 2 месеца натвориха толкова мизерии и простотия, колкото и Гяуро за предходните 2 месеца! Ако така ще я карате още почти четири години, то по-добре след два дни обединението ви на крадци от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН изобщо да ви няма и физически!
11:08 06.07.2026
57 От всяко дърво свирка не става
До коментар #13 от "Илчо":Факт е, че са г0ла в0да. Дори не ги е срам да го демонстрират.
Има 1-2 изключения, които само потвърждават правилото!
11:14 06.07.2026
58 И тая пача
11:14 06.07.2026
59 хе хе
До коментар #2 от "Фен":Урви сте, пък цензурирайте колкото щете!
11:16 06.07.2026
60 Един
11:17 06.07.2026
61 Абсолютно! по отношение
11:18 06.07.2026
62 12...34
До коментар #24 от "Боляр":Явно сте от добре облажили се комунисти.
11:22 06.07.2026
63 Нексус
Драга моя комунистке, правителството на Желязков предложи по-нисък дефицит от Мунчова България!
11:23 06.07.2026
64 Кака Корни е пич!
11:28 06.07.2026
65 Военните не могат да работят с пари
11:32 06.07.2026
66 Анджо
11:35 06.07.2026
67 идиоти вън
11:41 06.07.2026
68 Напомнящ
11:48 06.07.2026
69 уффф
В тавата няма баница ма,
11:51 06.07.2026