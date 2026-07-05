Защо ще се закрива Комисията по досиетата?

"Не е важно как ще се казва къщичката. Въпросът е дали тези документи ще могат да бъдат ползвани, с какъв статут ще бъдат, какъв ще е достъпът до тях и ние, като общество искаме ли да проведем онзи отдавна отлаган разговор за нашето минало". Така доц. Мартин Иванов, историк и преподавател в СУ, бивш директор на Държавна агенция "Архиви" и бивш служебен министър на културата, коментира пред БНР случващото се около Комисията по досиетата и архива на ДС.
"Когато не можеш да намалиш цените, а си обещал тържествено, трябва да измислиш някаква дъвка. Не мога да избягам от тягостното впечатление, че и ние ще трябва да предъвкваме една вече олигавена от някои политици дъвка".
Основният проблем не е институционален, смята доц. Иванов.
"Разговорът е за това искаме ли да познаваме историята си".
За да се дигитализират тези 4.5 млн. документа, ще ни трябват сигурно следващите 45 години, смята той.
"Това ще отнеме огромно количество средства и човекочасове. Трябва да имаме и достатъчно сървърно пространство, за да съхраняваме тези милиони страници".
Доц. Иванов допуска, че причините за готвеното закриване на Комисията по досиетата са свързани "или с отвличане на внимание, или с изпълнение на някаква поръчка, или просто с управленска немощ".
"Това е една болезнена, травматична тема за нас, като общество. Не трябва да загърбваме историята си и да затваряме неитересните страници, а да се опитаме да ги прочетем и да поговорим".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #4, #6
16:32 05.07.2026
2 Аз скачах на големия митинг на
16:34 05.07.2026
3 П€н чо Ко вач€в
Аг€нт Мак$им.
Коментиран от #9
16:34 05.07.2026
4 Казуар
До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Защото в момента на власт са комунистите.
Коментиран от #5, #10
16:36 05.07.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Казуар":Че те кога са слизали от властта🤔❓
16:38 05.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Защо е необходима такава комисия?
През тези тягосни години на обирджицство и тъмни мутрески времена, който каквото поиска, това си взе и унищожи от досиетата. Празни папки!
За каво ние да ги храним и тия архивари!
Тази информация, която е наистина важна, отдавна не е в България! Нито в Москва!
Закривай смело!
Коментиран от #15
16:40 05.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ
До коментар #3 от "П€н чо Ко вач€в":За нищо другарю!
Р.Р.
16:42 05.07.2026
10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Казуар":Иван Костов дори след 10-ти беше преподавател по ... политикономия❗
БорисОF си беше член на БКП, а май още не е върнал Партийния си билет❗
Има още няколко дузини, но по-малките едва ли ги знаят ❗
Коментиран от #20
16:43 05.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 факт
16:44 05.07.2026
13 Факт
16:45 05.07.2026
14 Важното...
16:47 05.07.2026
15 факт
До коментар #7 от "Защо е необходима такава комисия?":само дето сега на всяка крачка те следят и записват
16:48 05.07.2026
16 Форд
16:48 05.07.2026
17 До Мурка
Тук, а и за конкретата служителка не може да се каже, че автор на нещо, което би могло да се патентова, та за това не става дума за авторство, а за препсвачество.
Преписвачите в училище ги наказаат! Ама тук им плащат!
Логика? няма!
Коментиран от #22
16:48 05.07.2026
18 Иван Пловдивски
16:48 05.07.2026
19 Хасковски каунь
Балтия и тчк.
16:49 05.07.2026
20 ВВСар
До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":И моят градски и ПИШМАН "командир"(ПР€ ДА Т€Л,ПРО ДАЖ НИК,КЛЕТО-ПР€ $ТЪП НИК)
р"ум€н" рад€в-ЧЛ€Н НА БКП ОЩЕ ОТ 2-ри курс във ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ, Д€Л€ГАТ НА 14-ти
КОНГР€$ на БКП ПРЕЗ 1990г.!
УРА ДРУГАРИ!
ПБ- ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!
16:50 05.07.2026
21 нннн
16:51 05.07.2026
22 Мурка
До коментар #17 от "До Мурка":МАНИПУЛАТИВНА КУЧКА-САКАТА ДА Я ВИДЯ НА КАРНОБАТСКАТА ГАРА ИЗГОРЕЛИ СЕМКИ ДА ПРОДАВА
16:53 05.07.2026