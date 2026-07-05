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Защо ще се закрива Комисията по досиетата?

Защо ще се закрива Комисията по досиетата?

5 Юли, 2026 16:30 477 22

  • доц. мартин иванов-
  • комисия по досиетата-
  • цени

Когато не можеш да намалиш цените, а си обещал тържествено, трябва да измислиш някаква дъвка, смята доц. Мартин Иванов

Защо ще се закрива Комисията по досиетата? - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Не е важно как ще се казва къщичката. Въпросът е дали тези документи ще могат да бъдат ползвани, с какъв статут ще бъдат, какъв ще е достъпът до тях и ние, като общество искаме ли да проведем онзи отдавна отлаган разговор за нашето минало". Така доц. Мартин Иванов, историк и преподавател в СУ, бивш директор на Държавна агенция "Архиви" и бивш служебен министър на културата, коментира пред БНР случващото се около Комисията по досиетата и архива на ДС.

"Когато не можеш да намалиш цените, а си обещал тържествено, трябва да измислиш някаква дъвка. Не мога да избягам от тягостното впечатление, че и ние ще трябва да предъвкваме една вече олигавена от някои политици дъвка".

Основният проблем не е институционален, смята доц. Иванов.

"Разговорът е за това искаме ли да познаваме историята си".

За да се дигитализират тези 4.5 млн. документа, ще ни трябват сигурно следващите 45 години, смята той.

"Това ще отнеме огромно количество средства и човекочасове. Трябва да имаме и достатъчно сървърно пространство, за да съхраняваме тези милиони страници".

Доц. Иванов допуска, че причините за готвеното закриване на Комисията по досиетата са свързани "или с отвличане на внимание, или с изпълнение на някаква поръчка, или просто с управленска немощ".

"Това е една болезнена, травматична тема за нас, като общество. Не трябва да загърбваме историята си и да затваряме неитересните страници, а да се опитаме да ги прочетем и да поговорим".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 5 Отговор
    Ами защото не останаха живи хора с досиета❗

    Коментиран от #4, #6

    16:32 05.07.2026

  • 2 Аз скачах на големия митинг на

    7 1 Отговор
    Орлов мост а после разбрах че всички дори и новите лидери на СДС са едни и същи. На всички някои ме дърпал конците А тази комисия не показва кой дърпа конците на новите от които аз се отвратих и затова тя е абсолютно безсмислена след като започнеш с едни ден трябва сега да покажеш другите които са нахранилка при нпо-тата на Сорос и към разузнавателните управления на западните държави. Или всичко за всички или закривай тези хрантутници които смучат пари от бюджета.

    16:34 05.07.2026

  • 3 П€н чо Ко вач€в

    6 0 Отговор
    Благодаря на другарит€ от ПБ!
    Аг€нт Мак$им.

    Коментиран от #9

    16:34 05.07.2026

  • 4 Казуар

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Защото в момента на власт са комунистите.

    Коментиран от #5, #10

    16:36 05.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Казуар":

    Че те кога са слизали от властта🤔❓

    16:38 05.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Защо е необходима такава комисия?

    3 2 Отговор
    Нали от 1989 год живеем в демократично общество, без ДС, без агентура, без доносници, без корупция и нолева престъпност! Тоест, живеем на чисто!
    През тези тягосни години на обирджицство и тъмни мутрески времена, който каквото поиска, това си взе и унищожи от досиетата. Празни папки!
    За каво ние да ги храним и тия архивари!
    Тази информация, която е наистина важна, отдавна не е в България! Нито в Москва!
    Закривай смело!

    Коментиран от #15

    16:40 05.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ШТИРЛИЦ БО(га)ТАШ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "П€н чо Ко вач€в":

    За нищо другарю!
    Р.Р.

    16:42 05.07.2026

  • 10 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Казуар":

    Иван Костов дори след 10-ти беше преподавател по ... политикономия❗
    БорисОF си беше член на БКП, а май още не е върнал Партийния си билет❗
    Има още няколко дузини, но по-малките едва ли ги знаят ❗

    Коментиран от #20

    16:43 05.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 факт

    0 1 Отговор
    вече няма никаква полза от тия досиета

    16:44 05.07.2026

  • 13 Факт

    0 1 Отговор
    Ами стига цоцаха пари за нищо и аз искам доживот в комисия ох кеф

    16:45 05.07.2026

  • 14 Важното...

    0 0 Отговор
    Е !В главите на чужденците непрекъснато да им се набива ,че в България няма действащи ОПГ(групи ),по- страшни от серийните убийци...

    16:47 05.07.2026

  • 15 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Защо е необходима такава комисия?":

    само дето сега на всяка крачка те следят и записват

    16:48 05.07.2026

  • 16 Форд

    0 0 Отговор
    След изборната победа на Радев, всички грантаджии с изпаднали в амок!

    16:48 05.07.2026

  • 17 До Мурка

    1 0 Отговор
    Мурка, автор е лице, което създава нещо ново, което твори и развива!
    Тук, а и за конкретата служителка не може да се каже, че автор на нещо, което би могло да се патентова, та за това не става дума за авторство, а за препсвачество.
    Преписвачите в училище ги наказаат! Ама тук им плащат!
    Логика? няма!

    Коментиран от #22

    16:48 05.07.2026

  • 18 Иван Пловдивски

    1 0 Отговор
    Без дебат, в проектозакона за държавния бюджет....Типично за 6-таци си изпълняват задачките - тихо и без да мислят. Наследниците на ДС отдавна имаха този мокър сън! Както и Радев, който за 9 години като президент не помня да каза нещо по повод на 1 февруари-денят на жертвите на комунистическия режим. в България нямаше лустрация и ДС, БКП и техните отрочета "приватизираха" българската икономиката.

    16:48 05.07.2026

  • 19 Хасковски каунь

    0 0 Отговор
    Синекуроклатикурни службици никому ненужни.
    Балтия и тчк.

    16:49 05.07.2026

  • 20 ВВСар

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    И моят градски и ПИШМАН "командир"(ПР€ ДА Т€Л,ПРО ДАЖ НИК,КЛЕТО-ПР€ $ТЪП НИК)
    р"ум€н" рад€в-ЧЛ€Н НА БКП ОЩЕ ОТ 2-ри курс във ДОЛНА МИ ТЪПОТИЯ, Д€Л€ГАТ НА 14-ти
    КОНГР€$ на БКП ПРЕЗ 1990г.!
    УРА ДРУГАРИ!
    ПБ- ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА! ПО-Б€ДА!

    16:50 05.07.2026

  • 21 нннн

    0 0 Отговор
    За 37 години не ги ли прочетоха тия досиета? До края на света ли ще ги четат?

    16:51 05.07.2026

  • 22 Мурка

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "До Мурка":

    МАНИПУЛАТИВНА КУЧКА-САКАТА ДА Я ВИДЯ НА КАРНОБАТСКАТА ГАРА ИЗГОРЕЛИ СЕМКИ ДА ПРОДАВА

    16:53 05.07.2026