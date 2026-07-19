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Мрачна прогноза: Енергиен експерт песимист, че ще си останем енергийно бедни

Мрачна прогноза: Енергиен експерт песимист, че ще си останем енергийно бедни

19 Юли, 2026 16:00 921 25

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Електроенергията се продава на борса, където участват производители от различни държави, а цените се определят от пазарните механизми, а не от факта дали дадена страна произвежда повече електроенергия

Мрачна прогноза: Енергиен експерт песимист, че ще си останем енергийно бедни - 1
Снимка: БГНЕС
БГНЕС БГНЕС Информационна агенция
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Енергийната бедност в България вече не може да бъде разглеждана единствено като проблем на ниските доходи. Тя е пряко свързана със състоянието на жилищния фонд, възможностите за енергийна ефективност и достъпа на домакинствата до нови технологии за производство и спестяване на енергия.

Това заяви в интервю за БГНЕС енергийният експерт от Българския енергиен и минен форум (БЕМФ) Антон Иванов.

По думите му България продължава да е изправена пред сериозно предизвикателство - страна с голям производствен капацитет на електроенергия, но с висок дял на домакинства, които изпитват трудности да покриват енергийните си разходи.

Според Антон Иванов енергийната бедност не може да бъде решена, ако се разглежда само през призмата на доходите.

"Те са пряко свързани - ниските доходи и състоянието на жилищата, в които живеем. И трябва да се обръща внимание и на двата фактора, защото когато едно домакинство има ниски доходи, то среща значителни затруднения да реновира жилището си", посочи той.

Експертът подчерта, че модернизирането на жилищния фонд вече не е въпрос само на комфорт, а на необходимост - заради технологичните промени, възможностите за енергийна ефективност и подобряването на начина, по който домакинствата използват енергия.

"Заменяме старите печки, слагаме нови прибори. Това е част от обновлението на жилищата, но силно зависи от доходите на домакинствата", каза Иванов.

Той добави, че България е сред големите производители на електроенергия в региона, но това не гарантира автоматично по-ниски сметки за домакинствата. Причината според експерта е в начина, по който функционира пазарът.

"Пазарната среда, която е наложена в Европа - либерализиран, свободен пазар, който е регионален, доведе до това, че се скъса връзката между потреблението на домакинствата и производството в дадена страна", обясни Антон Иванов.

По думите му електроенергията се продава на борса, където участват производители от различни държави, а цените се определят от пазарните механизми, а не от факта дали дадена страна произвежда повече електроенергия.

"Това, че ние сме производители, може да има принос, само ако има възможност да се връщат обратно приходи от това производство за подкрепа на домакинствата", подчерта той.

Енергийната ефективност е един от най-сигурните начини за намаляване на разходите, но според Иванов настоящият модел не позволява тя да достигне до достатъчно голям брой домакинства.

"Енергийната ефективност наистина води до намаляване на разходите, но това е инвестиционна инициатива. Разпределението на средства за такава инициатива не е по силите на всеки", каза експертът.

Той посочи, че в България се е наложила практиката почти изцяло държавата да финансира подобни мерки, което ограничава броя на сградите, които могат да бъдат обновени.

"Докато продължаваме да финансираме на 100% с разполагаемите пари мерките за енергийна ефективност, ще имаме много малък ръст на домакинствата, които са подобрили качеството на своите жилища", предупри Иванов.

Според него решението е в модел на съфинансиране, при който пълната подкрепа да бъде насочена към енергийно бедните домакинства, а останалите да участват със собствен ресурс.

Антон Иванов очерта няколко ключови стъпки, които според него трябва да бъдат предприети в краткосрочен план.

"На първо място това, което трябва да се направи, е да се въведе механизмът за съфинансиране на мерките за домакинства, които не са в категория за енергийно бедни", посочи той.

Сред необходимите промени той постави и улесняването на достъпа на домакинствата до производство на собствена енергия чрез фотоволтаични системи.

"Много малко домакинства фактически изграждат на покривите си инсталации, въпреки че имат възможност", каза експертът.

Според него е необходимо и ясно разграничаване между основно и вторично жилище.

"Трябва да се разграничат онези жилища, които се ползват за първо жилище, и именно те да получават компенсации и възможности за участие в програми. Жилищата, които са второ-трето жилище, за тях да не се прилагат механизмите за компенсиране, защото това разсейва прекалено много средствата", заяви Иванов.

Според Антон Иванов при сегашния модел България трудно ще постигне съществено намаляване на енергийната бедност в следващото десетилетие.

"При ситуацията, в която основният финансов и политически ресурс е насочен към това да имаме компенсиране на всички домакинства, без да се диференцират енергийно бедни от останалите, аз не виждам начин в следващите 10 години да се постигне съществен напредък", заяви той.

По думите му необходимите мерки вече са известни и са заложени в стратегически документи, но проблемът е в тяхното прилагане.

"Въпрос е на политическа смелост да се навлезе в темата, да се изисква повече от администрацията и съответно от дружествата, които имат пряко отношение към доставките на енергия за домакинствата", подчерта Иванов.

Експертът предупреди, че значението на електроенергията в ежедневието постоянно расте и това прави темата за достъпа до нея все по-важна.

"Преди 20 години човек можеше да си позволи само за един-два часа да ползва електрическа енергия. Сега животът ни е обвързан с електрическата енергия. Това е една обективна реалност", каза Антон Иванов.

Според него държавата трябва да насочи усилията си към гарантиране на достъп до базови енергийни услуги, без това да става чрез механизми, които прехвърлят тежестта между различни групи потребители.

"Трябва много по-сериозно внимание да обърнем именно към това домакинствата да имат достъп до базови услуги и възможност да подобряват условията си, но не за сметка на преразпределение на разходи по начин, който ощетява едни за сметка на други", заключи Антон Иванов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ама

    9 0 Отговор
    нали сега сме в клуба на богатите ?

    16:02 19.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Зеленясъл енергетик

    2 0 Отговор
    Не го е срам! Тони, как може да говориш такива забранени работи?!?

    16:09 19.07.2026

  • 7 имееми

    7 0 Отговор
    Енергийната ни бедност е СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на настоящите госпо..., ъъъ , така де - "партньори". Условие да влезем в клуба им беше да затворим 70% от ядрените си мощности, въглищно-добивни предприятия и централи, зачеркване на изгодни проекти за енергиен транзит и предаване на вторични суровини , ВЕЧЕ платени реактори и изградена площадка за втора АЕЦ. Не е е нужна кой знае каква експертиза, за да направип "пророчество" какъв енергиен статут (богат или беден) ни чака в бъдеще.

    16:12 19.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Важното е че имаме евро

    7 2 Отговор
    Ако си бяхме построили АЕЦ Белене , Южен поток и Бургас- Александруполис щяхме да сме енергийния лъв на Европа, но по важно е да има санкции срещу Русия и русофобия!

    Коментиран от #12

    16:22 19.07.2026

  • 11 Цървул

    4 0 Отговор
    Дървен философ . Цялата работа отива към това всички да ползват един и същ размер , независимо от приноса и дохода си . Един вид уравниловка . Бързо ще преминем към комунизъм . На едни ще се помага ( а те няма да си дават изобщо зор ) , а от други ще се скубят доходи , данъци и такси . Какъв ще е стимула да печелиш от труд ? Ще цъфнем и ще вържем с такива експерти .

    16:35 19.07.2026

  • 12 оня с коня

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Важното е че имаме евро":

    като ви казвам че вече е време да гpъмне тоя AЕЦ че да затрие тоя Пpодaжeн евроaтлантическиБългapcкиГeн

    16:37 19.07.2026

  • 13 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    Имам парно на дърва и въглища и не ми дреме какво ще кажат специалистите

    Коментиран от #16

    16:48 19.07.2026

  • 14 Руската грешка

    1 1 Отговор
    Турски роби не се освобождават.
    Те са генетично увредени

    16:50 19.07.2026

  • 15 Вместо 1 милион къщи у нас

    0 0 Отговор
    да имат монтирани по 10кВтп солари по покриви, гаражи и сушини, нашите политици искат да има 20 огромни соларни парка по 500МВтп, да смучат евросубсидии и да стават милионери(пример - Гинка Върбакова). Мощността и в двата ми примера е една и съща - 10 000МВтп. Разликата е, че в тия 1млн. къщи има 1-2млн. бойлери и още толкова акумулиращи печки които ще съхраняват под формата на топлина голяма част от еленергията. Например през деня се пуска бойлер и се загрява с 10кВтч енергия, а зимата и акумулираща печка с 24кВтч. През деня пускате пералнята и съдомиялната от снощи. Ако пък имате електрическа кола с 30кВтп панели може да я зареждате за 1 ден през лятото или за 2-3 дни през зимата. Остатъка се консумира от домакинството или зарежда акумулатор. Няма нужда да се усилват далекопроводите, хората си консумират тока на място. За вятъра е същото, има едни симпатични ветрогенератори с вертикални цилиндри.

    Коментиран от #24

    16:54 19.07.2026

  • 16 Ама

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Ха ХаХа":

    Не всички живеят в средновековието като тебе. Сигурно крадеш и дървата, защото и имаш резачка.

    Коментиран от #18

    16:56 19.07.2026

  • 17 И тоя ви спестява истината

    3 0 Отговор
    Ще сме все по бедни, включително и енергийно бедни.

    17:09 19.07.2026

  • 18 Така е

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ама":

    Абсолютно си прав.
    Имам резачка за жълтопаветници
    Дърва и въглища си купувам

    17:17 19.07.2026

  • 19 един

    1 0 Отговор
    Значи може да произведем страшно много ток, но ако цените са високи, ще стоим не само на студено и горещо, но и от глад ще се споминем....Сбъркана рабита.....

    17:20 19.07.2026

  • 20 Хайде бе

    1 0 Отговор
    "Преди 20 години човек можеше да си позволи само за един-два часа да ползва електрическа енергия." Тоя да не си мисли че всички сме родени след 2000 година. Сума ти домакинства се отопляваха на ток. А парното беше 20лв на месец на тристаен при 300лв заплата. Сега ти обясняват че и да произвеждаш трябва да го даваш на западняците. А иначе те могат да слагат мита, квоти и ограничения. Колония, това станахме.

    17:21 19.07.2026

  • 21 Зелени енергии и зелени марули

    2 0 Отговор
    Ако имате парцел в регулация, можете въобще да не се включвате в мрежата. Проектирате си автономна станция с батерии, фотоволтаици и ветрогенератори и в комбинация със зарядна станция за електрически автомобил, изобщо няма да ви дреме за изравнителните сметки за порното в София, ивицата Газа, ормузкия пролив, газопровода турски паток и договора боташ.

    17:35 19.07.2026

  • 22 Беден

    2 0 Отговор
    Допреди няколко години бях просто беден, сега пак съм толкова беден, колкото преди. Но вече политициге ме водят енергийно беден. Това сигурно е някаква нова политическа ала-бала, сега да ме изкапат по-богат отколкото съм бил преди. А пък съм си все толкова беден.

    А пък съседа Иван дето откак го помтя му го няма единия крак. Преди беше инварид, а сега е лице с намалена 5% трудоспособност. Ей колко ли заплати сме платили на 240 депутагите, че да измисрят тези глу...пости. Сигурно малко сме им платили.

    17:40 19.07.2026

  • 23 ИСТИНАТА

    1 0 Отговор
    Просто е! Вместо енергийни помощи както в Русия, монтирайте им фотоволтаици, както на Запад.

    17:43 19.07.2026

  • 24 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Вместо 1 милион къщи у нас":

    Къде предлагаш да си сложа фотоволтаиците, слънчасал? На покрива на лятното кино?

    17:56 19.07.2026

  • 25 Проблема е Политически !

    1 0 Отговор
    Трябва !

    Да се измъквнат !

    И Последните Стотинки На Пенсиоверите !

    И Тези С Ниски Доходи !

    18:13 19.07.2026