Акция море

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нагледах се на касови и некасови бележки от нашето море. Таратор за без пари. Цацата също. А за бирата дори ти плащат, че да я пиеш. Виждате ли, граждани? Раят е тук!

Водата е сълзица. Водораслите са от коприна. Медузите са се изнесли към Крим, (защото толкова им е акъла) за целия сезон. Слава Украйни и слава медузи! Извинете, че нараних чувствата ви. Не се сдържах.

Шезлонгите са от най-евтините. Сертифицирана пластмаса, одобрена от СЗО. Чакайте, пет еврака на парче скъпо ли ви е, мишки? Чадърите също. Биочадъри с два режима на работа - дневен и нощен. Паркирането е без стрес. Кафето върви към цената на шалтето. Масички има също. Да не сме талибани? Ние ходим на плаж с масички. Хайде по още няколко еврака.

За децата има сладолед. Той се предлага от друг търговец, затова цената на лично.

Казах ли, че не се краде? Не! Защото не ми се лъже. Краде се, ама вие пък не бъдете такива дребнави материалисти.

Свободните зони по плажа са наравно със застроените. Тоест чадърясаните. Свобода никне отвсякъде. Въобще, внушението е, че хората са пълни дебили или по-лошо - подмамени са от някакви чуждопоклонни изроди, че на БеГе морето било напрягащо. Не било почивка а някакъв софт порнхъб, за който трябва и да си плащаш.

Има и снимки на мидички. И на рибки. На живи и на пържени, според очакванията. Въобще, тази година на Черноморието е годината на стиснатия, беден и дребнав клиент. Ако си такъв - спешно долитай.

Добре!

Чудя се ако този ПР проработи и убеди още една сюрия народ да си изтупа портмонетата при вас, догодина какво ще правите? Ще снимате тави мусака с кралски скариди? Ще публикувате касови бележки за печени агнета по три евро?

Или кризисно ще пълните морето с минерална вода и ще го ръсите с хималайска сол за по-био?

А защо... мечтая си аз... не пробвате да си оправете услугите и цените и да видим? Знам, звучи революционно. Пагубно. Знам. Когато си купувал цацата дълбоко замразена внос от Китай за едно евро килото и си я продавал за 10 евро порция от 200 грама, всичко друго е революция.

P.s. Опитите на всички черноморски бизнесмени да се закачате за няколко малки ресторантчета и хотелчета, които се опитват да играят правилно няма да проработи. Времето на "Ако не ви харесва - други ще дойдат!" - свърши. Други няма.