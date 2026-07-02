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Акция море

Акция море

2 Юли, 2026 16:01 1 367 19

  • море-
  • плаж-
  • чадъри-
  • цени

Въобще, внушението е, че хората са пълни дебили или по-лошо - подмамени са от някакви чуждопоклонни изроди, че на БеГе морето било напрягащо

Акция море - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Нагледах се на касови и некасови бележки от нашето море. Таратор за без пари. Цацата също. А за бирата дори ти плащат, че да я пиеш. Виждате ли, граждани? Раят е тук!

Водата е сълзица. Водораслите са от коприна. Медузите са се изнесли към Крим, (защото толкова им е акъла) за целия сезон. Слава Украйни и слава медузи! Извинете, че нараних чувствата ви. Не се сдържах.

Шезлонгите са от най-евтините. Сертифицирана пластмаса, одобрена от СЗО. Чакайте, пет еврака на парче скъпо ли ви е, мишки? Чадърите също. Биочадъри с два режима на работа - дневен и нощен. Паркирането е без стрес. Кафето върви към цената на шалтето. Масички има също. Да не сме талибани? Ние ходим на плаж с масички. Хайде по още няколко еврака.

За децата има сладолед. Той се предлага от друг търговец, затова цената на лично.

Казах ли, че не се краде? Не! Защото не ми се лъже. Краде се, ама вие пък не бъдете такива дребнави материалисти.

Свободните зони по плажа са наравно със застроените. Тоест чадърясаните. Свобода никне отвсякъде. Въобще, внушението е, че хората са пълни дебили или по-лошо - подмамени са от някакви чуждопоклонни изроди, че на БеГе морето било напрягащо. Не било почивка а някакъв софт порнхъб, за който трябва и да си плащаш.

Има и снимки на мидички. И на рибки. На живи и на пържени, според очакванията. Въобще, тази година на Черноморието е годината на стиснатия, беден и дребнав клиент. Ако си такъв - спешно долитай.

Добре!

Чудя се ако този ПР проработи и убеди още една сюрия народ да си изтупа портмонетата при вас, догодина какво ще правите? Ще снимате тави мусака с кралски скариди? Ще публикувате касови бележки за печени агнета по три евро?

Или кризисно ще пълните морето с минерална вода и ще го ръсите с хималайска сол за по-био?

А защо... мечтая си аз... не пробвате да си оправете услугите и цените и да видим? Знам, звучи революционно. Пагубно. Знам. Когато си купувал цацата дълбоко замразена внос от Китай за едно евро килото и си я продавал за 10 евро порция от 200 грама, всичко друго е революция.

P.s. Опитите на всички черноморски бизнесмени да се закачате за няколко малки ресторантчета и хотелчета, които се опитват да играят правилно няма да проработи. Времето на "Ако не ви харесва - други ще дойдат!" - свърши. Други няма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    24 8 Отговор
    А мазута и дроновете са на прИмоция.

    Коментиран от #3

    16:02 02.07.2026

  • 2 е биии

    4 16 Отговор
    се бе мин джак

    16:08 02.07.2026

  • 3 оня с коня

    15 13 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    Крещящите украинци на руски също!

    16:10 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Истината

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Защо":

    Истината боли . Никога на море и ски в бг

    Коментиран от #8, #10

    16:16 02.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    добре, не ходи, ти си преценяваш. Явно достатъчно други ходят за да са пълни ресторантите и хотелите. Докога ще е така не се знае, но явно и на тези цени си има кандидати.

    Аз лично ходя в Бали и в Пукет защото живея в Азия и ми е близо. Бил съм на Несебър веднъж преди 3 години и не ме впечатли. Евтино е но с нищо не се запомня. И навсякъде пускаха гръцко, само това помня Всяко заведение дънеше гръцка музика или някакъв стар рок за пенсионерите тук там. Явно не разчитат на български туристи. Беше пълно с румънци помня

    16:27 02.07.2026

  • 9 Без име

    7 7 Отговор
    Пак ще си отида на нашето моренце и цените изобщо що не ме вълнуват, защото не ям по заведения. " Каквото и да ядеш, алтъни не се@еш", нар.мъдрост.

    16:40 02.07.2026

  • 10 Цецо

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Истината":

    Не забравяй на 3-ти март да се потупаш в гърдите какъв голям българин си.

    16:42 02.07.2026

  • 11 Какво искат Българите?

    4 11 Отговор
    България ЕЖЕГОДНО е посетена от около 14 Милиона ЧУЖДЕНЦИ! Благодарение на ТЯХ Туризма носи 12 % от Брутния Вътрешен Продукт на България! Колко е ТОВА за Държавата? ЕМИ направете си сметка, СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО с всички ПОМОЩИ и ДОТАЦИИ от Европейския Съюз и от Държавата носи 1,5% от Брутния Вътрешен Продукт!

    16:42 02.07.2026

  • 12 скъпо ли ви плащат мишки

    2 9 Отговор
    да цъкате глупости пишман писари

    Чакайте, пет еврака на парче скъпо ли ви е, мишки?

    17:05 02.07.2026

  • 13 Механик

    7 1 Отговор
    Аз този пич го харесвам как разсъждава. Всеки път е право в десятката и за това жълтопаветният тюрлю-гювеч никак не го одобрява. А аз всеки път го харесвам, но с изключение на тоя.
    Щом държат цените, че ги и повишават всяка година, значи всичко е наред и устройва отпускарския планктон. Същото се отнася и за цените във немските вериги магазини. Всички верът че били обирджийски, но днес в 14:10 нямаше свободни колички. А на касите гмеж от народ и се плащат сметки от по 300 и нагоре евро. На огромния паркинг, няма кьораво място... Ми значи народа го устройват цените. С морето е същото.
    Дори тая година и аз ще трябва да ходя :( Наложи ми се. Жената се напъна да води дъщерята, зетя и внуците на море. Предплати всичко още февруари. Е, скъпичко е, ма нали трябва да си навие на ината и да се покаже каква е пралийка и каква добра баба е. Не направи сметка, че докато идем до там с две коли, докато платим там всички ония шезлонги, цаци, и прочее, сметката ще набъбе поне с още 3-4 хиляди евро .
    Но инак не е скъпо. Щом и моята патка реши да с е прави на курортискта, значи не е скъпо. Щото ако е скъпо, никой няма да иде и вече там всичко щеше да е фалит.

    17:27 02.07.2026

  • 14 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 2 Отговор
    Що ли сами си плюем морето
    На който не му отърва да ходи в чужбина
    УЖ НЕМА КЛИЕНТИ, пък хотелите НИКНАТ КАТО ГЪБИ.
    И накрая:
    На Слънчака лятото ходят повече българи, отколкото в....Гърция.
    Без коментар.

    17:30 02.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    Горивата скачат, задръстванията по пътищата остават.
    Цените по морето растат но хотелите никнат като гъби.

    17:33 02.07.2026

  • 18 Зорба

    2 0 Отговор
    Като ви е скъпо,заповядайте в Гърция.

    17:51 02.07.2026

  • 19 Айше

    0 0 Отговор
    Спи ми се, не може да ме активирате вече и за 5 евро на ред писано.

    18:09 02.07.2026