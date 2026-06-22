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Ние луди ли сме?

Ние луди ли сме?

22 Юни, 2026 13:01 1 479 37

  • цени-
  • море-
  • туристи

Въпросът е риторичен, защото болшинството доказателства сочат, че ние наистина сме луди

Ние луди ли сме? - 1
Емил Йотовски Емил Йотовски
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гледам туристическите сводки, но само неофициалните. Тези, които хората снимат с телефоните си и пишат статуси. Това, че по телевизиите дават някакви експерти, които говорят небивалици, не ми е интересно. Дори вече не ми е забавно.

Като гледам какво се върши по морето, се питам – ние луди ли сме?

Въпросът е риторичен, защото болшинството доказателства сочат, че ние наистина сме луди. А доказателствата са:

Преди година. Само преди една година имаше брожение, че два шезлонга с чадърче някъде си по българското Черноморие стрували над двадесет лева. Хората бяха възмутени. Днес, едно лято след тези събития, виждам как същият комплект струва петнадесет евро. И да ви кажа, не черноморската алчност ме учудва. Учуден съм, че коментарите на такова плажно събитие са: „Нормално е.“, „Приемливи цени.“ и т.н.

Чудя се хората дали наистина влязоха в клуба на богатите, че само за година повишението на нещо толкова екзистенциално неважно придоби статут от възмущение до възторжено приветстване, при това като повиши цената си с над 50%. Вие ми го обяснете, ако не е лудост.

Има едно вяло обяснение за развитието на тази лудост и то е, че всички са станали страхотни шегобийци. Второто вяло обяснение е, че в момента нещата са толкова изкривени, че когато видиш ВИП-тепихче с перденца от тензух и спалня кинг-сайз, опнати на плажа за скромните 180 евро, всичко друго ти се струва евтино.

Разбира се, за да спасим туризма, ние не се нуждаем от още в същата посока. Защото, извинете, ама ако набочим още чадъри по плажа, това ще доведе ли туристи? Повече шезлонги? Да не остане един квадратен сантиметър без шезлонг? Мястото за свободно плажуване да се измести някъде около Айтос.

Ако засилим музиката в платените зони и тя стигне уютните 120 децибела, ще се напълни ли? Цена от 9,99 евро приемлива ли е за чадър?

Ако пицата – ама говоря за парчето пица – стане 15 евро, това ще я направи ли супер гастрономическо преживяване и германците ще счупят ли чартърите да пътуват и да лапат заветните парчета? Да се снимат как муат пица с царевица и да си държат снимката на бюрото, за да им държи топло до следващата година?

А цените на хотелите видяхте ли ги? Всичко е като за в ризорти, спа и луксори.

Мен тези неща ме плашат, ама нали не съм таргет. Трябва да си трая. Пък може би всичко е наред и само аз съм луд и търся причината някъде извън мен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЛудиМайкомразциВъзпитаха

    25 4 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини...

    13:02 22.06.2026

  • 2 Гориил

    7 4 Отговор
    Всяка война има ужасни последици.

    13:04 22.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Баровец

    22 3 Отговор
    Много е прав! Аз имам пари, но давам само когато преценя, че предлаганото нещо си струва парите! Затова не разбирам бедните, които се гордеят когато ги "цакат с топла бира"!

    Коментиран от #26

    13:05 22.06.2026

  • 5 хаха

    16 3 Отговор
    Никой не се вълнува от квиченето на байганьовците. Само умствено увредени същества ходят на Айноморието.

    Коментиран от #17

    13:06 22.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Жжж

    11 16 Отговор
    Огромна част от българите са държавни служители, а средния доход (не заплата а доход) на държавните служители е над 5000 Евро. Цените са смешно ниски за тях. Скъпи са единствено за данъкоплатците, но те са никои, защото държавата може да си тегли кредити. Днешното море на хрантутниците на Радев ще го плащат идните поколения роби.

    Коментиран от #35

    13:06 22.06.2026

  • 8 турист

    22 1 Отговор
    Туристите които в момента са тук , са с резервации от миналата година . След като си изкарат ваканцията и се сблъскат с цените , гарантирам , че догодина няма да стъпят .Как в Италия двама души ядем микс от морски дарове за 10 евро ? Как в Милано , хубава италиянска пица , сервирана в заведение и доволно голяма , струва 9 евро ? Как в Италия кафето и то хубаво кафе е 1.2 до към 1.5 евро

    13:07 22.06.2026

  • 9 Копейкин Костя

    8 5 Отговор
    Спакойно Емиль, премиера-слънце ще оправи нещата!
    Не видя ли как оправи цените? 😀

    13:07 22.06.2026

  • 10 Без име

    11 4 Отговор
    Много хора получават високи заплати и пенсии и за тях 15 евро за чадър е нормално. Лошото е, че заплатите им идват от държавни заеми, коитто плащат най-вече бедните.

    13:08 22.06.2026

  • 11 Разбирача

    1 14 Отговор
    Като те плаши, има още продънени бунгала с общи тоалетни, ежедневна смрад, и ежедневни среднощни пияндета. Там е тънко. Или ходи на Гърция.

    13:09 22.06.2026

  • 12 анонимен

    19 0 Отговор
    Ако сте възмутени , заповядайте в курорт Албена . Посрещат ви няколко бариери на които се плаща вход в курорта .Влизате , искате да хапнете нещо на крак и си вземате дюнер за 18 евро . Ккаво повече да говорим

    Коментиран от #20

    13:09 22.06.2026

  • 13 хаха

    11 1 Отговор
    Бой и стрелба на плажа „Кабакум“ във Варна, двама мъже са с опасност за живота

    Вижте се каква непотребна сган сте. ХАХАХА

    13:10 22.06.2026

  • 14 възмутен

    5 4 Отговор
    Вземате си чадъра и се разполагате на свободната зона .Ако някой ви притеснява , звъните на 112 . Все пак се казва Българско черноморие , а не Митьо очите морие

    13:12 22.06.2026

  • 15 Къде отиваш може би

    10 3 Отговор
    Наколко стотин хиляди държавни служители вземат годишни бонуси колкото десет средни заплати. Като направят по един тиймбилдинг на слънчака, по 1000евро нощувка платена от държавата, и като си я делнат с хотелиера, даже ще си тръгнат с повече пари, отколкото са носили на тръгване. Това е само от една командировчица така.

    13:12 22.06.2026

  • 16 правете разлика много е важно!

    14 0 Отговор
    не сме луди прости сме!!! ако бяхме луди но умни да сме свалили бойко още след първия му мандат с камъни и колове завинаги щяхме да сме му забранили да доближава политиката а ние какво цели 3 мандата му осигурихме още при ндсв-то трябваше да има камъни по парламента но народа е простичък и разбира какво се е случило едва след години…

    13:13 22.06.2026

  • 17 четейки коментара ти

    0 7 Отговор

    До коментар #5 от "хаха":

    разбирам че си умствено увреден и то трайно… но за жалост не си единствен в тази територия!

    13:15 22.06.2026

  • 18 българите живеем зле

    3 1 Отговор
    Затова почиваме с Гърция. Там където почиват богатите европейци.

    Коментиран от #34

    13:16 22.06.2026

  • 19 Балдахините с пердетата

    2 0 Отговор
    са за да си крият шкембетата и целулитите. Отдолу какъв е задух, ама търпят.

    13:18 22.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 коментатор

    9 0 Отговор
    Направиха всичко , за да изгонят българите от собственото им море .Разчитаха , че за три месеца ще се оправят само с чуджите туристи , вместо да си удължат сезона на 6-7 месеца .Чужденците обаче , са в евро отдавна и знаят цените в евро във всички държави .Тук вече нашите удариха на камък .защото германеца като пие едно кафе в Италия за 1.2 евро и едно кафе в България за 4 евро , следващата година ще е в Италия .На всичкото отгоре в тяхното море водата е кристално чиста и синя .

    13:19 22.06.2026

  • 22 Милиционер

    0 1 Отговор
    Заплатата ми + пенсията е общо над 6000€, кое да ми е скъпо ?!

    13:20 22.06.2026

  • 23 Даниел

    2 0 Отговор
    Хигиената и качеството на легловата база е под всякаква критика,изхранването не струва и 1/3 от обявените цени,да не говорим за обслужването и поддръжката на плажната ивица,а претенциите им като за курорт от топ нивата на Европа!?
    Не намирам логично обяснение как може в разгара на риболовния сезон в морето на крайбрежната ивица рибата да е с по-висока цена от същата но предлагана на 400 км от плажа???

    13:20 22.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 така, де

    5 1 Отговор
    БанкянскатаТиква ни докара до тук с прогнилото му евро! Когато гледате високите цени, "благославяйте" таяСикаджийскаМутра!

    13:23 22.06.2026

  • 26 Туриста има ниска степен на морска

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Баровец":

    култура. Ходи на море само за да плюска , да пие и да разправя колко пари е изхарчил. Нулев интерес и умения към водни спортове или други алтернативи които предлага морето.

    13:23 22.06.2026

  • 27 Ъхъ

    4 0 Отговор
    90% от българите по черноморието не са туристи, а държавни служители в командировка със семействата си. Дори се молят на хотелиерите и ресторантьорите да им надписват сметките и да си поделят горницата. Всеки от бранша знае за какво иде реч, но се правят на луди, защото ще си спрат лапаницата. А да видите по коледните партита на държавните институции какво е!!!

    13:23 22.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нексус

    1 0 Отговор
    За да се предлагат такива цени, има хора, които дават тези пари и това крепи съответния бранш.
    Друг е въпросът дали е нормално.
    Щом има вече апартаменти в Пловдив за по 400 000 лв и има Га.....ньо......вци, които се заробват за 35 години кредит и ги купуват - цените ще растат още.
    Изглежда за комплексирания га....ньов......ец е важно да има 20-годишна изгнила бангия с немска емблема и малка панелка в центъра на голям град за баснословна цена и в същото време да набива само фасул и долнопробни кренвирши......

    13:24 22.06.2026

  • 30 икономист

    3 0 Отговор
    Сърдете се на държавата , че ви ограби парите и курса стана 1 лев за едно евро .Не спазиха 1,95583 и напрактика 50% от парите на хората отекоха

    13:25 22.06.2026

  • 31 Иван 1

    2 0 Отговор
    Затова и всяка година плажуващите в цялото Черноморие намаляват прогресивно, защото българския чорбаджия иска с едно лято нов апартамент,кола,жена и т.н. и защо се пътува до Гърция.

    13:25 22.06.2026

  • 32 Васил

    0 0 Отговор
    Явно Българина е мазохист щом иска да набутва кинти по нашето черноморие.

    13:27 22.06.2026

  • 33 Тончев

    5 0 Отговор
    Преди седмица се върнах от Малага.Поръчваш си само една бира и хората ти носят картофки,или няколко наденички безплатно! Аз се ошашках и исках да ги върна,но ми казаха,че те са безплатни!Така пих бира и ядох наденички за 2.6 евро! В България само бирата е между 5 и 8 евро,а безплатно няма да намериш нито един българин,който нещо да ти даде!

    13:27 22.06.2026

  • 34 Богатите почиват по островите

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "българите живеем зле":

    в южна гърция , ама ви "скърца каруцата" за там , защото нощувките започват от €255. А пък вие ходите по селата в сев. Гърция където се стига по черен път до плажа и няма пясък а чакъл и не се охранява.

    Коментиран от #37

    13:31 22.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 запознат

    0 0 Отговор
    След напрегнат сезон на нашето море , нашите бизнесмени отиват на почивка в Гърция с изкараните от добитъка пари .

    13:35 22.06.2026

  • 37 ходим където си искаме, защото можем

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "Богатите почиват по островите":

    Вас и в Крим вече не ви пускат.

    13:36 22.06.2026