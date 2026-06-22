Гледам туристическите сводки, но само неофициалните. Тези, които хората снимат с телефоните си и пишат статуси. Това, че по телевизиите дават някакви експерти, които говорят небивалици, не ми е интересно. Дори вече не ми е забавно.
Като гледам какво се върши по морето, се питам – ние луди ли сме?
Въпросът е риторичен, защото болшинството доказателства сочат, че ние наистина сме луди. А доказателствата са:
Преди година. Само преди една година имаше брожение, че два шезлонга с чадърче някъде си по българското Черноморие стрували над двадесет лева. Хората бяха възмутени. Днес, едно лято след тези събития, виждам как същият комплект струва петнадесет евро. И да ви кажа, не черноморската алчност ме учудва. Учуден съм, че коментарите на такова плажно събитие са: „Нормално е.“, „Приемливи цени.“ и т.н.
Чудя се хората дали наистина влязоха в клуба на богатите, че само за година повишението на нещо толкова екзистенциално неважно придоби статут от възмущение до възторжено приветстване, при това като повиши цената си с над 50%. Вие ми го обяснете, ако не е лудост.
Има едно вяло обяснение за развитието на тази лудост и то е, че всички са станали страхотни шегобийци. Второто вяло обяснение е, че в момента нещата са толкова изкривени, че когато видиш ВИП-тепихче с перденца от тензух и спалня кинг-сайз, опнати на плажа за скромните 180 евро, всичко друго ти се струва евтино.
Разбира се, за да спасим туризма, ние не се нуждаем от още в същата посока. Защото, извинете, ама ако набочим още чадъри по плажа, това ще доведе ли туристи? Повече шезлонги? Да не остане един квадратен сантиметър без шезлонг? Мястото за свободно плажуване да се измести някъде около Айтос.
Ако засилим музиката в платените зони и тя стигне уютните 120 децибела, ще се напълни ли? Цена от 9,99 евро приемлива ли е за чадър?
Ако пицата – ама говоря за парчето пица – стане 15 евро, това ще я направи ли супер гастрономическо преживяване и германците ще счупят ли чартърите да пътуват и да лапат заветните парчета? Да се снимат как муат пица с царевица и да си държат снимката на бюрото, за да им държи топло до следващата година?
А цените на хотелите видяхте ли ги? Всичко е като за в ризорти, спа и луксори.
Мен тези неща ме плашат, ама нали не съм таргет. Трябва да си трая. Пък може би всичко е наред и само аз съм луд и търся причината някъде извън мен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЛудиМайкомразциВъзпитаха
13:02 22.06.2026
2 Гориил
13:04 22.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Баровец
Коментиран от #26
13:05 22.06.2026
5 хаха
Коментиран от #17
13:06 22.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Жжж
Коментиран от #35
13:06 22.06.2026
8 турист
13:07 22.06.2026
9 Копейкин Костя
Не видя ли как оправи цените? 😀
13:07 22.06.2026
10 Без име
13:08 22.06.2026
11 Разбирача
13:09 22.06.2026
12 анонимен
Коментиран от #20
13:09 22.06.2026
13 хаха
Вижте се каква непотребна сган сте. ХАХАХА
13:10 22.06.2026
14 възмутен
13:12 22.06.2026
15 Къде отиваш може би
13:12 22.06.2026
16 правете разлика много е важно!
13:13 22.06.2026
17 четейки коментара ти
До коментар #5 от "хаха":разбирам че си умствено увреден и то трайно… но за жалост не си единствен в тази територия!
13:15 22.06.2026
18 българите живеем зле
Коментиран от #34
13:16 22.06.2026
19 Балдахините с пердетата
13:18 22.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 коментатор
13:19 22.06.2026
22 Милиционер
13:20 22.06.2026
23 Даниел
Не намирам логично обяснение как може в разгара на риболовния сезон в морето на крайбрежната ивица рибата да е с по-висока цена от същата но предлагана на 400 км от плажа???
13:20 22.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 така, де
13:23 22.06.2026
26 Туриста има ниска степен на морска
До коментар #4 от "Баровец":култура. Ходи на море само за да плюска , да пие и да разправя колко пари е изхарчил. Нулев интерес и умения към водни спортове или други алтернативи които предлага морето.
13:23 22.06.2026
27 Ъхъ
13:23 22.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нексус
Друг е въпросът дали е нормално.
Щом има вече апартаменти в Пловдив за по 400 000 лв и има Га.....ньо......вци, които се заробват за 35 години кредит и ги купуват - цените ще растат още.
Изглежда за комплексирания га....ньов......ец е важно да има 20-годишна изгнила бангия с немска емблема и малка панелка в центъра на голям град за баснословна цена и в същото време да набива само фасул и долнопробни кренвирши......
13:24 22.06.2026
30 икономист
13:25 22.06.2026
31 Иван 1
13:25 22.06.2026
32 Васил
13:27 22.06.2026
33 Тончев
13:27 22.06.2026
34 Богатите почиват по островите
До коментар #18 от "българите живеем зле":в южна гърция , ама ви "скърца каруцата" за там , защото нощувките започват от €255. А пък вие ходите по селата в сев. Гърция където се стига по черен път до плажа и няма пясък а чакъл и не се охранява.
Коментиран от #37
13:31 22.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 запознат
13:35 22.06.2026
37 ходим където си искаме, защото можем
До коментар #34 от "Богатите почиват по островите":Вас и в Крим вече не ви пускат.
13:36 22.06.2026