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Гледам туристическите сводки, но само неофициалните. Тези, които хората снимат с телефоните си и пишат статуси. Това, че по телевизиите дават някакви експерти, които говорят небивалици, не ми е интересно. Дори вече не ми е забавно.

Като гледам какво се върши по морето, се питам – ние луди ли сме?

Въпросът е риторичен, защото болшинството доказателства сочат, че ние наистина сме луди. А доказателствата са:

Преди година. Само преди една година имаше брожение, че два шезлонга с чадърче някъде си по българското Черноморие стрували над двадесет лева. Хората бяха възмутени. Днес, едно лято след тези събития, виждам как същият комплект струва петнадесет евро. И да ви кажа, не черноморската алчност ме учудва. Учуден съм, че коментарите на такова плажно събитие са: „Нормално е.“, „Приемливи цени.“ и т.н.

Чудя се хората дали наистина влязоха в клуба на богатите, че само за година повишението на нещо толкова екзистенциално неважно придоби статут от възмущение до възторжено приветстване, при това като повиши цената си с над 50%. Вие ми го обяснете, ако не е лудост.

Има едно вяло обяснение за развитието на тази лудост и то е, че всички са станали страхотни шегобийци. Второто вяло обяснение е, че в момента нещата са толкова изкривени, че когато видиш ВИП-тепихче с перденца от тензух и спалня кинг-сайз, опнати на плажа за скромните 180 евро, всичко друго ти се струва евтино.

Разбира се, за да спасим туризма, ние не се нуждаем от още в същата посока. Защото, извинете, ама ако набочим още чадъри по плажа, това ще доведе ли туристи? Повече шезлонги? Да не остане един квадратен сантиметър без шезлонг? Мястото за свободно плажуване да се измести някъде около Айтос.

Ако засилим музиката в платените зони и тя стигне уютните 120 децибела, ще се напълни ли? Цена от 9,99 евро приемлива ли е за чадър?

Ако пицата – ама говоря за парчето пица – стане 15 евро, това ще я направи ли супер гастрономическо преживяване и германците ще счупят ли чартърите да пътуват и да лапат заветните парчета? Да се снимат как муат пица с царевица и да си държат снимката на бюрото, за да им държи топло до следващата година?

А цените на хотелите видяхте ли ги? Всичко е като за в ризорти, спа и луксори.

Мен тези неща ме плашат, ама нали не съм таргет. Трябва да си трая. Пък може би всичко е наред и само аз съм луд и търся причината някъде извън мен.