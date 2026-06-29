Новини
Мнения »
Кой уби конкуренцията при хранителните вериги, но не само!

Кой уби конкуренцията при хранителните вериги, но не само!

29 Юни, 2026 13:02 1 965 32

  • храни-
  • цени-
  • вериги-
  • инфлация

Цените не са големия въпрос, а важно е има ли държава на пазара…

Кой уби конкуренцията при хранителните вериги, но не само! - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През последните месеци темата за цените на храните отново се превърна в една от най-обсъжданите в обществото. Причината е проста – когато доходите растат по-бавно от разходите, хората започват да се питат кой печели от това и защо държавата изглежда безсилна.

Преди няколко години една от най-големите хранителни вериги в България отчете близо 100 милиона лева годишна печалба след данъци. Това означава средно по около 10 милиона лева чиста печалба на месец. Това не е нарушение на закона и не е нещо укоримо само по себе си – всяка компания съществува, за да печели. Но когато обществото пита защо цените не могат да бъдат по-ниски, отговорът често се крие именно тук.

Всяко сериозно намаление на цените означава по-малка печалба. Ако една компания печели близо 100 милиона лева годишно, очевидно има възможност да се откаже от част от този финансов резултат. Въпросът е защо би го направила доброволно, ако няма достатъчно силна конкуренция, която да я принуди. Пазарът работи по този начин – цените не падат от добрата воля на търговците, а от натиска на конкурентите. Именно тук започва големият български проблем.

Преди десетина години на българския пазар присъстваха значително повече големи играчи. Веригата Penny Market напусна България през 2015 година, като затвори над 40 магазина и освободи пазар за над 200 милиона лева годишен оборот. Малко по-късно френската Carrefour също се оттегли след натрупани сериозни финансови проблеми и неуспешни опити за преструктуриране. Българската верига Piccadilly, която години наред беше сред лидерите на пазара, беше обявена в несъстоятелност през 2017 година.

Резултатът е видим днес. Пазарът постепенно се концентрира в ръцете на няколко големи вериги. Формално конкуренция има, но реално изборът е ограничен. Когато няколко големи играча държат основната част от пазара, стимулът за агресивно ценово съревнование намалява. Вместо постоянна битка за клиента, често се наблюдават сходни ценови политики и сходни търговски практики.

Точно затова разговорът за цените на основните хранителни продукти не трябва да се свежда до проверки по магазините или до временни кампании срещу надценките. Истинският въпрос е защо България не успя да създаде условия за повече конкуренция. Защо едни вериги напуснаха пазара, а други така и не влязоха? Защо в държава с над шест милиона потребители днес доминират сравнително малък брой големи играчи?

Проблемът обаче далеч не се изчерпва с хранителния сектор.

Сходна картина виждаме при мобилните услуги. Българският пазар от години се контролира от няколко големи оператора. В същото време в много европейски държави успешно работят така наречените виртуални мобилни оператори (MVNO). Те не изграждат собствена инфраструктура, а използват мрежите на големите компании срещу заплащане и предлагат по-гъвкави и по-евтини услуги. Именно тези оператори създават допълнителен конкурентен натиск и водят до по-ниски цени за потребителите. В България подобен модел така и не успя да се развие в значим мащаб.

Същото важи и за енергийния сектор. Страната е разделена между три големи електроразпределителни дружества, всяко със своя територия и практически гарантиран пазар. Потребителят няма право на избор кой да поддържа мрежата и да доставя електроенергия до дома му. Липсата на реална конкуренция води до липса на стимул за по-добро обслужване и по-ефективни цени.

Тук стигаме до най-важния въпрос – какво всъщност означава държавата да защитава интереса на гражданите?

Не означава да определя административно цените. Историята многократно е показала, че подобни мерки водят до дефицити и изкривяване на пазара. Но означава да гарантира условия за реална конкуренция. Да премахва бариерите пред нови участници. Да насърчава навлизането на нови инвеститори. Да следи за концентрацията на пазара и да не допуска икономически структури, които ограничават избора на потребителите.

Защото истинската конкуренция е най-добрата социална политика. Тя сваля цените без държавни субсидии, повишава качеството без административни заповеди и увеличава избора без бюрократични програми.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 що за тъп въпрос

    20 1 Отговор
    естествено, че така наречената "държава" или овластените бандити и корумпета

    13:03 29.06.2026

  • 2 честен ционист

    10 2 Отговор
    Мързелът не мори, а мъчи.

    13:05 29.06.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мдааа

    32 1 Отговор
    Ква конкуренция?!? Най-големите К и Л са на един собственик.

    Коментиран от #12

    13:07 29.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Държавата,

    20 0 Отговор
    когато държавата е изградена от корумпирани елементи, на които се плаща да убиват държава и народ
    следствието е, че и корумпетата, и народът, и държавата, изчезват. Така е с ЕРП-та, вериги, аптеки, храни, води, мобилни, злато, мини, банки.
    Затова за Китай говорят, че е "държавен капитализъм".

    13:11 29.06.2026

  • 7 ЕВОСЪЮЗА УБИ КОНКУРЕНЦИЯТА

    29 4 Отговор
    Който ни постави условие да си разбием икономиката и селското стопанство и да дадем пазара си на европейски търговци.

    13:14 29.06.2026

  • 8 име

    7 1 Отговор
    Има държава, и тя работи за определени икономически интереси, но не тези на обикновения човек. Помня либерализацията на пазара. Поради умишлен пропуск в законодатеството, след като беше съдадена тази възможност се появи една фирма, която без капитал и застраховки, предлагаше много атрактивни цени на ток за промишлени нужди, след няма и година, се оказа, че фирмата не си е плащала за тока към нек и преноса към ЕРПто. Обаче хората бяха гепили едни пари от клиентите си. А познайте кой поема загубите.

    13:15 29.06.2026

  • 9 Иван 1

    9 5 Отговор
    Уважаеми дърдорковци щом на женския пазар в София има ниски цени като домат за под едно евро няма да ми говорите за спазарената икономика и други изкупни цени и извиване на ръце на производителите за да се гушат.

    13:16 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Софийски селянин,Пенсионер

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "мдааа":

    Тези три големи вериги К Б и Л нямат никакъв шанс в ОАЕ..
    Защото там законите са строги,има ред и правила.
    Френският Карфур индийския Лу Лу и местният Спинис държат пазара но там е строго регламентирано.
    Задължително 50 % участие на емирството конкретно за Дубай,и до 30 % надценка.
    И никакви измислени такси и разни други трикове и номерца..

    13:24 29.06.2026

  • 13 Ядем боклуците!

    21 2 Отговор
    Изплащаме пенсиите на германците!

    13:26 29.06.2026

  • 14 Пич

    17 2 Отговор
    Само си представете, че нашата държава е клекнала съвсем официално на едни чуждестранни вериги, и съвсем легално им е позволила да си изнасят печалбата!? Защо ли,?! Заради рушветите на двама трима управленци!!! Имаме ли нужда от тези вериги?! Не !!! Имаме достатъчно наш бизнес, който да заеме тази ниша!!! Или, рушветите са единствените мотиви на управляващите, да държат тези вериги в България!!! Как тогава очаквате, да ги санкционират?! Дори бих допуснал, че конкурентите им, които напуснаха България, не са искали да дават рушвети!!!

    Коментиран от #20

    13:30 29.06.2026

  • 15 Не зададе най-важния въпрос

    17 1 Отговор
    Защо на пазара липсват български оператори? Това е въпросът!
    . Вода в ръцете на чужди фирми! Ток, разпределение - чужди фирми. Хранителни вериги - чужди фирми. Горива - чужди фирми. Банки - чужди. Храни - 60% и отгоре - чужди.

    13:32 29.06.2026

  • 16 д-р Марин Белчев

    14 0 Отговор
    Обяснявам с 5 приказки: България се превърна от нетен износител вън вносител на храни, защото след 1989 г. ТКЗС-тата и напоителните системи бяха разрушени, а земята беше разпокъсана. Европейските субсидии след 2007 г. стимулираха предимно отглеждането на зърно (от там Зърнарите), което доведе до масов фалит на производителите на плодове, зеленчуци и месо. В резултат на това и поради липсата на работна ръка по селата, днес българският пазар е залят от уж по-евтина вносна стока, но веригите, като и сложат надценките, пак не е евтина за джоба на българина на 800-1000 Евро месечна заплата.

    Коментиран от #19

    13:39 29.06.2026

  • 17 Мирослав

    3 1 Отговор
    В България преди години имаше виртуални мобилни оператори (MVNO) - Ало Да и Петрол Мобайл, но те фалираха. Очевидно не е чак толкова просто. В България пазарът на мобилни услуги е доста конкурентен.

    13:42 29.06.2026

  • 18 айде време е

    1 2 Отговор
    пеевски е с голям апетит към хранителният сектор.
    време е държавата да му помогне да го овладее.

    13:42 29.06.2026

  • 19 Това

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "д-р Марин Белчев":

    Е е без значение! Не коментираме защо внасяме, а защо няма контрол на вноса! И Монако внася, па не мрат!

    Коментиран от #31

    13:52 29.06.2026

  • 20 Минаващ

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Нека не започваме със свободните съчинения. Причините за тези вериги, че не са в Бг е съвсем различна от това, което си описал. Била, Пени и Хит бяха от един холдинг, ако Пени е напуснал заради тази причина...Била защо е тук, те все още са на един собственик? Хит вече е на българска фирма от Варна, но явно няма намерение да се развива. Карфур в България беше на франчайз от гръцка верига, самата тя фалира откъде завлече и магазините в България. В момента Карфур пак се опитват да влязат в Бг, но този път през Варна. Пикадили, те се продадоха на белгийската верига ДеЛииз, но решиха, че няма как да вкарат в Бг същия модел на малки магазинчета на франчайз , както са магазините Минимарт, и се изнесоха в Сърбия. Между другото същите собственици от Пикадили вече имат участие в новия опит на Карфур за стъпване на нашия пазар. Причините за тези вериги, че не са в Бг е съвсем различна от това, което си описал.

    Коментиран от #25

    13:52 29.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Добре дошли в еврозоната глупаци!

    12 0 Отговор
    Чакайте сега, 30 г. ревахте за по-малко държава - била лош стопанин и всичко трябвало да се приватизира. Никакви държавни регулации - частната инициатива трябвало да се вихри свободно. Камък върху камък не трябвало да остане от прогнилата държавна собственост, преди да започне градежът на новото. Свободната търговия и келепирът били майката и бащата на благия живот. Всеки трябвало най-напред да оправи себе си,пък после да оправя другите. Пазарът трябвало да е над всичко. Да живеел неолиберализма… Свободата на инвестициите и износа на капитали били двете перли в короната на демокрацията… Добре, всичко стана както искахте.

    А сега какво - пак ревете! "Държавата не работи". „Държавата е счупена“ “държавата да защитава интереса на гражданите “ , всичко се разпада, не може повече така. …какво ли не още…Хайде бе, от какъв зор? Нямате угодия. Не разбрахте ли? Няма вече държава! Има само знаме, герб и територия, обозначена с границите на РБългария. И платени грантови фигуранти ,които трябва да ни помогнат да дооглозгаме остатъците.Няма вече президент и правителство - има марионетки на посолстваТА. Няма вече Народно събрание - има Европейски парламент. Нямаме национална валута,Няма вече българска армия - има НАТО. Няма вече Българска народна банка - има ЕЦБ. Няма вече големи български компании -всичко ни взеха, всичко…Нямаме суверенитет. Нямаме самостоятелна нито вътрешна, нито външна политика.За всичко трябва да питаме и кланяме...

    14:05 29.06.2026

  • 23 Цвете

    1 1 Отговор
    Carrefur СЕ ОТТЕГЛИ, ЗАЩОТО ЕДИН ГРЪЦКИ " БИЗНЕСМЕН " Я ДОКАРА ДО ФАЛИТ ? КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЕРИГИ ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ЩЕ ИМА КОНКУРЕНЦИЯ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И БЪЛГАРСКА ,ТОГАВА ЩЕ ВИДИТЕ, ЧЕ НАВСЯКЪДЕ ЦЕНИТЕ ЩЕ ПАДНАТ ДРАСТИЧНО.ХРАНИТЕ СА МАЛОТРАЙНИ ,ТАКА ЧЕ КЪДЕТО Е ИЗГОДНО НА КЛИЕНТА, ТАМ ЩЕ ПОСЕЩАВА. ДА МИСЛЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРСКА ВЕРИГИ И ТЕ ТОГАВА СЪЩО МОГАТ ДА ИЗЛЕЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАЗАР. ЗАТОВА ИМА РАЗЛИЧНИ ВЕРИГИ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ, КОНКУРЕНЦИЯТА Е МНОГО ГОЛЯМА. 👏🤔👍

    14:08 29.06.2026

  • 24 Милена

    8 0 Отговор
    Целокупното ни население е изродено и тлъсто, и не прилича на "едно време". След толкова фалшиви масла под името "германски", храни с палмово масло, яйца на прах, вносно мляко на прах, вносни плодове и зеленчуци с нитрати до небето, слънчоглед от Аржентина / вече 11 кораба/ с пестициди, същото е с житото от Украйна, малко наше производство с GMO добавки и т.н. какво друго да се получи? Ходят жени и мъже с непропорционални задни части, увиснали кореми, но затова пък по шорти и размъкнати тениски с надписи с имена на американски университети.

    В това време някакъв наш производител, наричан вече фермер, унищожава реколтата си от зеле, защото никой не я изкупувал. Вносното било по-евтино и прекупвачите печелили повече. След като направиха "парица-царица" и никой не помни "не всичко е пари, приятелю", защото е от соца, какво друго да се очаква? Търсят държавата, когато някой загине на пътя, наричан магистрала, но вече 35 години натикват държавата в ъгъла на отживелиците и нея вече никаква я няма. И не я очаквайте.

    14:12 29.06.2026

  • 25 Пич

    5 0 Отговор

    До коментар #20 от "Минаващ":

    Аа........ адвокат на веригите!? Причината е точно тази, която съм описал!!! Някой реши да плаща рекет само за една марка, а не за три, други не успяха да изкарат и за рекет, и за себе си, и фалираха, а други бяха купени и фалирани само за да освободят място на правилните! И всички от тях криеха и изнасяха печалбите си!!! Като държавата декларираше отказ от функциите си, при цяла редица правителства!!!

    14:17 29.06.2026

  • 26 Веригите

    4 3 Отговор
    Немците убиха местните магазини и пазарачета - докато се настанат във всеки град и всеки квартал - за да ти продват български хляб с немска надценка. Голям успех - десетилетия им плащахме за да възпитават мързеливо безработно поколение и сега се оказва, че дори не сме им правили услуга както си мислеха. Фолксваген се чуди дали ще оцелее ... от много акъл, а ние като до сега им правихме части - сега нищо няма да правим, защото им се вързахме за 3-ти път (след първата и втората светова) - и пак резултата ще е същия и пак Китай или Индия ще са ни виновни сега - никога Германия :) Ако след осбождението нямахме немски цар - нямаше да влезем в две световни войни и сега щяхме да сме в топ 10 държави в света.

    14:18 29.06.2026

  • 27 Край

    5 0 Отговор
    Авторът не е разбрал т. Н. пазарен дефект- Пазарът реално работи срещу себе си. При пазарната икономика оцеляват най силните. Когато те убият по слабите и станат малко конкуренцията приключва. Държавата трябва да се намеси и насила да ги направи малки за да почне състезанието наново. Само че те са прекалено силни и могат да си купят държавата.

    14:21 29.06.2026

  • 28 Цвете

    1 2 Отговор
    Carrefur СЕ ОТТЕГЛИ, ЗАЩОТО ЕДИН ГРЪЦКИ " БИЗНЕСМЕН " Я ДОКАРА ДО ФАЛИТ ? КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВЕРИГИ ОТ ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ, ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ЩЕ ИМА КОНКУРЕНЦИЯ. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО И БЪЛГАРСКА ,ТОГАВА ЩЕ ВИДИТЕ, ЧЕ НАВСЯКЪДЕ ЦЕНИТЕ ЩЕ ПАДНАТ ДРАСТИЧНО.ХРАНИТЕ СА МАЛОТРАЙНИ ,ТАКА ЧЕ КЪДЕТО Е ИЗГОДНО НА КЛИЕНТА, ТАМ ЩЕ ПОСЕЩАВА. ДА МИСЛЯТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗА БЪЛГАРСКА ВЕРИГИ И ТЕ ТОГАВА СЪЩО МОГАТ ДА ИЗЛЕЗАТ НА МЕЖДУНАРОДНИЯТ ПАЗАР. ЗАТОВА ИМА РАЗЛИЧНИ ВЕРИГИ ВЪВ ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ, КОНКУРЕНЦИЯТА Е МНОГО ГОЛЯМА. 👏🤔👍

    14:22 29.06.2026

  • 29 Тома

    2 1 Отговор
    В България на първо място е политиката да се дои и стриже народа защото мафията е на власт

    14:24 29.06.2026

  • 30 Конфуций

    2 1 Отговор
    Калинчо проблема е в тежките корупционни практики на управленците в държавата! Много от далаверите са обществена тайна, но при разпънатия чадър над мафията и нейните слуги, някои от контролните органи предпочитат и те да наблажат, вместо да си създават неприятности

    14:36 29.06.2026

  • 31 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Това":

    Лошият контрол върху вноса на храни в България се дължи на корупционни схеми и манипулации по границите, хроничен недостиг на капацитет и лаборатории в БАБХ, и административни вратички за преетикетиране на субсидирани стоки от ЕС.

    14:40 29.06.2026

  • 32 ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА КОНТРОЛНИТЕ

    0 0 Отговор
    ОРГАНИ ПОДКУПЕНИ ОТ ВЕРИГИТЕ УНИЩОЖИХА ДРЕБНИЯ БИЗНЕС. ДО НАС ИМАШЕ МАЛЪК ЗЕЛЕНЧУК КЪДЕТО МЕТРО И ККОФЛЕНД МУ СЛЕДЯХА ЦЕНИТЕ И КАЧЕСТВОТО.НАКРАЯ МУ ПРАТИХА В РАМКИТЕ НА ГОДИНА СТО ПРОВЕРКИ И ЧОВЕКА затвори..

    14:56 29.06.2026