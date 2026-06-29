Кой уби конкуренцията при хранителните вериги, но не само!

През последните месеци темата за цените на храните отново се превърна в една от най-обсъжданите в обществото. Причината е проста – когато доходите растат по-бавно от разходите, хората започват да се питат кой печели от това и защо държавата изглежда безсилна.
Преди няколко години една от най-големите хранителни вериги в България отчете близо 100 милиона лева годишна печалба след данъци. Това означава средно по около 10 милиона лева чиста печалба на месец. Това не е нарушение на закона и не е нещо укоримо само по себе си – всяка компания съществува, за да печели. Но когато обществото пита защо цените не могат да бъдат по-ниски, отговорът често се крие именно тук.
Всяко сериозно намаление на цените означава по-малка печалба. Ако една компания печели близо 100 милиона лева годишно, очевидно има възможност да се откаже от част от този финансов резултат. Въпросът е защо би го направила доброволно, ако няма достатъчно силна конкуренция, която да я принуди. Пазарът работи по този начин – цените не падат от добрата воля на търговците, а от натиска на конкурентите. Именно тук започва големият български проблем.
Преди десетина години на българския пазар присъстваха значително повече големи играчи. Веригата Penny Market напусна България през 2015 година, като затвори над 40 магазина и освободи пазар за над 200 милиона лева годишен оборот. Малко по-късно френската Carrefour също се оттегли след натрупани сериозни финансови проблеми и неуспешни опити за преструктуриране. Българската верига Piccadilly, която години наред беше сред лидерите на пазара, беше обявена в несъстоятелност през 2017 година.
Резултатът е видим днес. Пазарът постепенно се концентрира в ръцете на няколко големи вериги. Формално конкуренция има, но реално изборът е ограничен. Когато няколко големи играча държат основната част от пазара, стимулът за агресивно ценово съревнование намалява. Вместо постоянна битка за клиента, често се наблюдават сходни ценови политики и сходни търговски практики.
Точно затова разговорът за цените на основните хранителни продукти не трябва да се свежда до проверки по магазините или до временни кампании срещу надценките. Истинският въпрос е защо България не успя да създаде условия за повече конкуренция. Защо едни вериги напуснаха пазара, а други така и не влязоха? Защо в държава с над шест милиона потребители днес доминират сравнително малък брой големи играчи?
Проблемът обаче далеч не се изчерпва с хранителния сектор.
Сходна картина виждаме при мобилните услуги. Българският пазар от години се контролира от няколко големи оператора. В същото време в много европейски държави успешно работят така наречените виртуални мобилни оператори (MVNO). Те не изграждат собствена инфраструктура, а използват мрежите на големите компании срещу заплащане и предлагат по-гъвкави и по-евтини услуги. Именно тези оператори създават допълнителен конкурентен натиск и водят до по-ниски цени за потребителите. В България подобен модел така и не успя да се развие в значим мащаб.
Същото важи и за енергийния сектор. Страната е разделена между три големи електроразпределителни дружества, всяко със своя територия и практически гарантиран пазар. Потребителят няма право на избор кой да поддържа мрежата и да доставя електроенергия до дома му. Липсата на реална конкуренция води до липса на стимул за по-добро обслужване и по-ефективни цени.
Тук стигаме до най-важния въпрос – какво всъщност означава държавата да защитава интереса на гражданите?
Не означава да определя административно цените. Историята многократно е показала, че подобни мерки водят до дефицити и изкривяване на пазара. Но означава да гарантира условия за реална конкуренция. Да премахва бариерите пред нови участници. Да насърчава навлизането на нови инвеститори. Да следи за концентрацията на пазара и да не допуска икономически структури, които ограничават избора на потребителите.
Защото истинската конкуренция е най-добрата социална политика. Тя сваля цените без държавни субсидии, повишава качеството без административни заповеди и увеличава избора без бюрократични програми.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 що за тъп въпрос
13:03 29.06.2026
2 честен ционист
13:05 29.06.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мдааа
Коментиран от #12
13:07 29.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Държавата,
следствието е, че и корумпетата, и народът, и държавата, изчезват. Така е с ЕРП-та, вериги, аптеки, храни, води, мобилни, злато, мини, банки.
Затова за Китай говорят, че е "държавен капитализъм".
13:11 29.06.2026
7 ЕВОСЪЮЗА УБИ КОНКУРЕНЦИЯТА
13:14 29.06.2026
8 име
13:15 29.06.2026
9 Иван 1
13:16 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #4 от "мдааа":Тези три големи вериги К Б и Л нямат никакъв шанс в ОАЕ..
Защото там законите са строги,има ред и правила.
Френският Карфур индийския Лу Лу и местният Спинис държат пазара но там е строго регламентирано.
Задължително 50 % участие на емирството конкретно за Дубай,и до 30 % надценка.
И никакви измислени такси и разни други трикове и номерца..
13:24 29.06.2026
13 Ядем боклуците!
13:26 29.06.2026
14 Пич
Коментиран от #20
13:30 29.06.2026
15 Не зададе най-важния въпрос
. Вода в ръцете на чужди фирми! Ток, разпределение - чужди фирми. Хранителни вериги - чужди фирми. Горива - чужди фирми. Банки - чужди. Храни - 60% и отгоре - чужди.
13:32 29.06.2026
16 д-р Марин Белчев
Коментиран от #19
13:39 29.06.2026
17 Мирослав
13:42 29.06.2026
18 айде време е
време е държавата да му помогне да го овладее.
13:42 29.06.2026
19 Това
До коментар #16 от "д-р Марин Белчев":Е е без значение! Не коментираме защо внасяме, а защо няма контрол на вноса! И Монако внася, па не мрат!
Коментиран от #31
13:52 29.06.2026
20 Минаващ
До коментар #14 от "Пич":Нека не започваме със свободните съчинения. Причините за тези вериги, че не са в Бг е съвсем различна от това, което си описал. Била, Пени и Хит бяха от един холдинг, ако Пени е напуснал заради тази причина...Била защо е тук, те все още са на един собственик? Хит вече е на българска фирма от Варна, но явно няма намерение да се развива. Карфур в България беше на франчайз от гръцка верига, самата тя фалира откъде завлече и магазините в България. В момента Карфур пак се опитват да влязат в Бг, но този път през Варна. Пикадили, те се продадоха на белгийската верига ДеЛииз, но решиха, че няма как да вкарат в Бг същия модел на малки магазинчета на франчайз , както са магазините Минимарт, и се изнесоха в Сърбия. Между другото същите собственици от Пикадили вече имат участие в новия опит на Карфур за стъпване на нашия пазар. Причините за тези вериги, че не са в Бг е съвсем различна от това, което си описал.
Коментиран от #25
13:52 29.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Добре дошли в еврозоната глупаци!
А сега какво - пак ревете! "Държавата не работи". „Държавата е счупена“ “държавата да защитава интереса на гражданите “ , всичко се разпада, не може повече така. …какво ли не още…Хайде бе, от какъв зор? Нямате угодия. Не разбрахте ли? Няма вече държава! Има само знаме, герб и територия, обозначена с границите на РБългария. И платени грантови фигуранти ,които трябва да ни помогнат да дооглозгаме остатъците.Няма вече президент и правителство - има марионетки на посолстваТА. Няма вече Народно събрание - има Европейски парламент. Нямаме национална валута,Няма вече българска армия - има НАТО. Няма вече Българска народна банка - има ЕЦБ. Няма вече големи български компании -всичко ни взеха, всичко…Нямаме суверенитет. Нямаме самостоятелна нито вътрешна, нито външна политика.За всичко трябва да питаме и кланяме...
14:05 29.06.2026
23 Цвете
14:08 29.06.2026
24 Милена
В това време някакъв наш производител, наричан вече фермер, унищожава реколтата си от зеле, защото никой не я изкупувал. Вносното било по-евтино и прекупвачите печелили повече. След като направиха "парица-царица" и никой не помни "не всичко е пари, приятелю", защото е от соца, какво друго да се очаква? Търсят държавата, когато някой загине на пътя, наричан магистрала, но вече 35 години натикват държавата в ъгъла на отживелиците и нея вече никаква я няма. И не я очаквайте.
14:12 29.06.2026
25 Пич
До коментар #20 от "Минаващ":Аа........ адвокат на веригите!? Причината е точно тази, която съм описал!!! Някой реши да плаща рекет само за една марка, а не за три, други не успяха да изкарат и за рекет, и за себе си, и фалираха, а други бяха купени и фалирани само за да освободят място на правилните! И всички от тях криеха и изнасяха печалбите си!!! Като държавата декларираше отказ от функциите си, при цяла редица правителства!!!
14:17 29.06.2026
26 Веригите
14:18 29.06.2026
27 Край
14:21 29.06.2026
28 Цвете
14:22 29.06.2026
29 Тома
14:24 29.06.2026
30 Конфуций
14:36 29.06.2026
31 Д-р Марин Белчев
До коментар #19 от "Това":Лошият контрол върху вноса на храни в България се дължи на корупционни схеми и манипулации по границите, хроничен недостиг на капацитет и лаборатории в БАБХ, и административни вратички за преетикетиране на субсидирани стоки от ЕС.
14:40 29.06.2026
32 ДЪРЖАВАТА В ЛИЦЕТО НА КОНТРОЛНИТЕ
14:56 29.06.2026