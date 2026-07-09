Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Мнения »
Феноменът „Зеленски“: От политическо дъно до исторически мит и обратно към реалността
  Тема: Украйна

Феноменът „Зеленски“: От политическо дъно до исторически мит и обратно към реалността

9 Юли, 2026 10:11, обновена 9 Юли, 2026 10:30 922 39

  • зеленски-
  • президент-
  • украйна-
  • война-
  • рейтинг

Как руската инвазия спаси кариерата на един залязващ президент и защо днес светът и Украйна са по-разделени от всякога в оценките си за него

Феноменът „Зеленски“: От политическо дъно до исторически мит и обратно към реалността - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди малко повече от четири години политическата съдба на Володимир Зеленски изглеждаше предрешена. В началото на 2022 г., в навечерието на мащабната руска инвазия, бившият комедиен актьор преживяваше най-тежкия период от своя мандат.

Рейтингът му сред украинския народ бе паднал до критично ниски нива – малко над 20%. Обществото бе уморено от липсата на реални реформи, икономическите трудности и неизпълнените обещания за бързо спиране на войната в Донбас.

Нещо повече – в кулоарите на Върховната рада и в медийното пространство в Киев усилено се говореше за корупционни скандали и се обсъждаха процедури по импийчмънт. Зеленски беше сочен с пръст като провален политик, чийто неопитен екип тласкаше страната към институционален колапс.

Историческият обрат: Раждането на военния лидер

Всичко това се промени на 24 февруари 2022 г. Руските ракети, които заваляха над украинските градове, пренаредиха политическата карта за броени часове. С отказа си да напусне столицата и с емблематичната реплика „Трябват ми оръжия, а не превоз“, Зеленски извърши най-зрелищния политически катарзис в модерната история.

За броени дни обвиненията бяха забравени. Държавният глава смени костюма с милитъра зелена тениска и се превърна в глобален символ на съпротивата. Руската агресия постигна точно обратното на целите си – вместо да го свали, тя консолидира нацията около неговата фигура и го превърна в легитимен национален герой в очите на Запада и собствения му народ.

Двете лица на лидера: Защо украинското общество е разделено?

Четири години по-късно първоначалният шок от войната е отстъпил място на тежка, изтощителна умора. Днес украинското общество гледа на своя президент през силно поляризирана призма. Данните на Киевския международен институт по социология (КМИС) показват, че макар общото доверие в него да се задържа на нива около 58-61%, вътрешното разделение е огромно. Около 34-36% от гражданите вече открито заявяват недоверие към държавния глава.

Позитивите в очите на народа:

Желязна устойчивост в критичния момент: Огромна част от хората никога няма да забрави факта, че Зеленски остана в Киев, когато руските танкове бяха в предградията, което предотврати паниката и колапса на държавата.

Глобален глас на Украйна: Той се доказа като изключителен комуникатор, който успя да задържи вниманието на света, да обедини Запада и да осигури безпрецедентна подкрепа.

Символ на суверенитета: За много украинци той олицетворява отказа от капитулация, явявайки се лепилото, което държи нацията обединена в условия на оцеляване.

Основните обвинения към него:

Неизкоренима корупция и вътрешни проблеми: Според проучванията на КМИС, основните причини за срива на доверието са нерешените проблеми с корупцията по високите етажи (в доставки за армията, хуманитарна помощ и ТЦК/мобилизационни центрове), както и грешки в кадровата политика.

Концентрация на власт: Критиците му вменяват авторитарни тенденции, използване на военното положение за маргинализиране на опозицията и медийна цензура чрез налагането на единния телевизионен маратон.

Липса на подготовка за инвазията: До днес тежи обвинението, че в месеците преди февруари 2022 г. Зеленски умишлено е омаловажавал предупрежденията на западните разузнавания, оставяйки страната частично изненадана.

Легитимност в условия на отложени избори: Тъй като по време на военно положение избори не се провеждат, опозицията все по-често повдига въпроса за политическия му мандат. Повече от красноречив е фактът, че според последните проучвания цели 67% от украинците очакват Зеленски да бъде заменен от нов лидер веднага след края на войната.

Международен фокус: От безкритично възхищение до дълбока поляризация

Паралелно с процесите в Украйна, отношението към Зеленски на международната сцена също претърпя драматична еволюция.

От една страна, за традиционните си съюзници в САЩ и Европа, той остава ключов партньор. Западните лидери го приемат като лицето на свободния свят. Неговата харизма и способност да мотивира международната общност са незаменими инструменти за легитимирането на огромните оръжейни и финансови пакети пред чуждестранните данъкоплатци.

От друга страна обаче, външният скептицизъм към него расте. Проучвания на Pew Research Center показват сериозно разделение – докато в страни от Западна Европа доверието е стабилно, в държави като Унгария, Италия и Гърция по-голямата част от населението изразява малко или никакво доверие в него. Консервативни кръгове на Запад все по-често го критикуват за „безкрайни искания“ без ясен и реалистичен план за край на конфликта, а нарастващата умора от неговия изискващ дипломатически тон го превърна в силно поляризираща фигура в предизборните дебати в САЩ и Европа.

Връщане към реалността

Володимир Зеленски вече написа своята страница в историята като човека, който не се огъна пред Кремъл. Но днес митът за непогрешимия военен лидер избледнява както у дома, така и в чужбина. Той се завръща там, откъдето започна – в окопите на тежката реална политика, където доверието вече не се дава даром, а се измерва с прозрачност, дипломатически такт и реални резултати.

Източници: KIIS, Kyiv Independent, Pew Research Center, The Hill ,Journal of Democracy


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    28 5 Отговор
    Във Лвов хиляди на улицата срещу мобилизацията.Зеленски заповяда на армията да стреля в тълпата.Дните на този убиец са преброени.

    10:36 09.07.2026

  • 2 Фанфаталити

    19 3 Отговор
    След Наполеон и Хитлер, Зеленко си е феноменален феномен направо.

    10:36 09.07.2026

  • 3 Зелен не нормален фашист

    17 4 Отговор
    Зелен наркоман

    10:37 09.07.2026

  • 4 Англосаксонците много добре го избраха

    18 3 Отговор
    да свърши това, което трябваше а именно да сложи цяла Украйна на пангара.
    Но не го интересува защото не е украинец.
    А за това, че е бил смел, ми не, не е бил, поне ако се вярва на Нафтали Бенет.

    10:39 09.07.2026

  • 5 осраински

    14 2 Отговор
    жив труп е тоя палячо

    10:40 09.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бою

    6 0 Отговор
    Ако танковете бяха до София ,тууу с 200

    10:42 09.07.2026

  • 8 каквито и дълги памфлети да пишете

    20 2 Отговор
    ... истината е една и съща - украинците ги ловят насила по улиците за да ги пращат на фронта .
    А на тоя наркос колкото и да му лъскате имиджа , все се явява като ликвидатор на една държава и народ..

    10:43 09.07.2026

  • 9 Ако му махнат отзад квесторите и куратор

    13 1 Отговор
    зелениепор ще си остане това когато винаги е бил-зеленпор с комедийни наклонности.

    10:45 09.07.2026

  • 10 Ако

    8 6 Отговор
    Ни нападне Турция ,форумците ще целуват корана ,и тайно ще чакат дядо си Иван

    10:45 09.07.2026

  • 11 Доктора

    3 13 Отговор
    Ако не беше Зеленски, пусин щеше вече да е България и факти нямаше да пуснат тази статия:
    "Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура"
    Хаха, чичко Ердоган, пък лошите ни набиха и после ни го донабиха.....

    Коментиран от #22, #26

    10:48 09.07.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    9 7 Отговор
    Руснаците са виновни за възхода на Зеленски. Той е участвал с Филип Киркоров в телевизионно шоу в Русия. Зеленски е искал да пробие , като актьор в Русия, но не е успял, щото в бил слаб артист. Връщайки се в Украйна е станал върл русофоб, като отхвърлена жена и ето го резултата.

    10:49 09.07.2026

  • 13 Мурка

    11 1 Отговор
    НАЯДЕ СЕ ВЪШКА ПА ИЗЛЕЗНЕ НА ЧЕЛО

    10:52 09.07.2026

  • 14 Хистори ченъл

    13 2 Отговор
    Историята, ще го заплюе, този нацист друго и не заслужава!

    10:54 09.07.2026

  • 15 Чики-Рики

    7 2 Отговор
    Не му остава много на този,, циркаджия,,!А пък за съжаление и на ,, държавицата,, му не и остава много! Скоро ще има,,push on,, на червения бутон!

    10:54 09.07.2026

  • 16 Любител на хубавото вино

    8 2 Отговор
    Стига ни занимавайте с този Зеленски. Години наред на всеки час по радио, телевизия, сайтове, тролове във Фейсбука ми казват кокво мисли Зеленски, какво е казал, какво е искал, колко е получил. Отвлатителна досада. Акопна някой му е бил симпатичен -вече не е на никой. Всичките ни познати го намразиха заради бездарната евро-пропаганда. Ефектът е точно обратния. Народът чака тоя да го поглебат, та да си починат от промиването на мозъци.

    И да - “Путин е виновен”, ама всеки вече предпочита Путин пред Зеленски, защото не му се появява като си пусне телевизора.

    10:58 09.07.2026

  • 17 Сила

    3 13 Отговор
    Без Зеленски до сега да сме забравили , че е имало Украйна ....
    Велик лидер , истински водач в най тежкия момент в историята на Украйна ....ФАКТ !!!
    А какво ще бъде после , времето ще покаже ...
    Но пък съдбата на Путин е ясна , не случайно е бил много разстроен гледайки края на Кадафи ...виждал е себе си !!!

    Коментиран от #19

    10:59 09.07.2026

  • 18 защо

    3 12 Отговор
    Защо и ние нямаме един Зеленнски. Вън руския башибозук от България.

    Коментиран от #20, #25

    11:02 09.07.2026

  • 19 Мурка

    8 2 Отговор

    До коментар #17 от "Сила":

    СЪБУДИ СЕ!!!!!!!!!! КРАКАТА ТИ ОТВИТИ

    11:02 09.07.2026

  • 20 Мурка

    5 2 Отговор

    До коментар #18 от "защо":

    ХОДИ ТИ СЕ НА ФРОНТА ЛИ? И СЕГА МОЖЕШ ДЕРЗАЙ

    11:05 09.07.2026

  • 21 Зеления

    8 1 Отговор
    НАРКОМАН е пътник. Още 1 милион души ще бъдат избити заради болния терорист. Украйна няма да я има.

    11:10 09.07.2026

  • 22 Докторе

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Доктора":

    Чесигей то ясно, ама я кажи сега койтииве?

    11:15 09.07.2026

  • 23 Госあ

    7 1 Отговор
    Абсолютно дъно ! Но нали укрите са чужди за него. Може да ги харчи до последния. еврея гаден

    11:16 09.07.2026

  • 24 Хаха,

    5 1 Отговор
    зеленият шмъркач е номер едно по просене и крадене ...

    11:23 09.07.2026

  • 25 Дако

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "защо":

    Да не те заритаме и тебе бе циркаджия .

    11:23 09.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ВВП

    1 2 Отговор
    Зеления плъх е идеалния човек за Урсула .и Всички други фашистки синове и дъщери...Така си прикриват собствените провали и дефицити.. Война е .

    11:33 09.07.2026

  • 28 ВВП

    2 1 Отговор
    9 от 10 окропа го пусъват на майка ..и т.н.

    11:35 09.07.2026

  • 29 ВВП

    1 2 Отговор
    Взриви на немците ,потока ,,обаче те са доволни..Но проблема ..

    11:37 09.07.2026

  • 30 ВВП

    0 1 Отговор
    Всеки ден Зелю фашиста обявява че е взривил ,запалил 10 кораба ,И поне 5 Рафинерии..Единственото което прави е да убие някое семейство ,в граничните села ..

    11:38 09.07.2026

  • 31 ВВП

    0 1 Отговор
    Това звучи така ..Преди да го осъдят за корупция и некадърност ,Сащ НАТО НН и ЕСсср му дадоха шанс ..да запали Окропистан..и даьсране ,,измисления герой ,,на псевдо държавата Окропистан..

    11:41 09.07.2026

  • 32 Пламен

    1 2 Отговор
    Оказа се че бивш комик е в пъти по способен от бивш кагебеец

    11:43 09.07.2026

  • 33 Чичак

    1 2 Отговор
    За Зеленски, не знам..аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    Коментиран от #39

    11:44 09.07.2026

  • 34 ВВП

    0 1 Отговор
    17 млн ,окропа избягаха от ,,раят на незалежная,,и най вече от Великия Зеленский..Ахаха . ЩО ТЪЙ ??

    11:46 09.07.2026

  • 35 Главния редактор Ганевна Факти.бг ....

    2 1 Отговор
    Руски шпионин ли е .. и
    от къде се цвъкна с тази "екзотика на преразкази"!???
    Зеелнски води пета година война , без да я е искал и се справя доста добре,
    нека не забравяме че Русия беше обявена за най-великата бойна сила в света!
    Зеленски показа , че това е било мит на пропаганда и нищо друго!
    Русия си навлече враг за необозримо бъдеще, единственното справедливо
    решение е да се осъди и задължи Олигархията на Путин да плати репараций на Украйна
    за вредите които е нанесла с агресията и войната си!

    11:47 09.07.2026

  • 36 ВВП

    0 1 Отговор
    Навални беше подобен ,обаче нема толкоз късмет ..и на тоя ще му излезе .

    11:48 09.07.2026

  • 37 ВВП

    0 1 Отговор
    Окропистан ше изяде и солта, и боя ,и накрая ще плати масрафа..Така се вижда .

    11:49 09.07.2026

  • 38 ВВП

    0 1 Отговор
    Някъде писаха преди 6 години за Зеления уродлив палячо че бил много инатлив като малък..Това му вредяло ..и сега отново.2,2 млн ликвидирани окропа 17млн офейкали 160000 км анексирани..

    11:53 09.07.2026

  • 39 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Чичак":

    НЯМА !!! БАКШИША Е ВЕЛИК !!! ТОЛКОВА МАЛКО И НЕВЗРАЧНО ЧОВЕЧЕНЦЕ А СЪСИПА И УНИЩОЖИ НАЙ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВА С НАЙ ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ РЕСУРСИ....
    ПУТИН Е ВЕЛИК !!!

    11:58 09.07.2026