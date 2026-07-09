Феноменът „Зеленски“: От политическо дъно до исторически мит и обратно към реалността

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Преди малко повече от четири години политическата съдба на Володимир Зеленски изглеждаше предрешена. В началото на 2022 г., в навечерието на мащабната руска инвазия, бившият комедиен актьор преживяваше най-тежкия период от своя мандат.

Рейтингът му сред украинския народ бе паднал до критично ниски нива – малко над 20%. Обществото бе уморено от липсата на реални реформи, икономическите трудности и неизпълнените обещания за бързо спиране на войната в Донбас.

Нещо повече – в кулоарите на Върховната рада и в медийното пространство в Киев усилено се говореше за корупционни скандали и се обсъждаха процедури по импийчмънт. Зеленски беше сочен с пръст като провален политик, чийто неопитен екип тласкаше страната към институционален колапс.

Историческият обрат: Раждането на военния лидер

Всичко това се промени на 24 февруари 2022 г. Руските ракети, които заваляха над украинските градове, пренаредиха политическата карта за броени часове. С отказа си да напусне столицата и с емблематичната реплика „Трябват ми оръжия, а не превоз“, Зеленски извърши най-зрелищния политически катарзис в модерната история.

За броени дни обвиненията бяха забравени. Държавният глава смени костюма с милитъра зелена тениска и се превърна в глобален символ на съпротивата. Руската агресия постигна точно обратното на целите си – вместо да го свали, тя консолидира нацията около неговата фигура и го превърна в легитимен национален герой в очите на Запада и собствения му народ.

Двете лица на лидера: Защо украинското общество е разделено?

Четири години по-късно първоначалният шок от войната е отстъпил място на тежка, изтощителна умора. Днес украинското общество гледа на своя президент през силно поляризирана призма. Данните на Киевския международен институт по социология (КМИС) показват, че макар общото доверие в него да се задържа на нива около 58-61%, вътрешното разделение е огромно. Около 34-36% от гражданите вече открито заявяват недоверие към държавния глава.

Позитивите в очите на народа:

Желязна устойчивост в критичния момент: Огромна част от хората никога няма да забрави факта, че Зеленски остана в Киев, когато руските танкове бяха в предградията, което предотврати паниката и колапса на държавата.

Глобален глас на Украйна: Той се доказа като изключителен комуникатор, който успя да задържи вниманието на света, да обедини Запада и да осигури безпрецедентна подкрепа.

Символ на суверенитета: За много украинци той олицетворява отказа от капитулация, явявайки се лепилото, което държи нацията обединена в условия на оцеляване.

Основните обвинения към него:

Неизкоренима корупция и вътрешни проблеми: Според проучванията на КМИС, основните причини за срива на доверието са нерешените проблеми с корупцията по високите етажи (в доставки за армията, хуманитарна помощ и ТЦК/мобилизационни центрове), както и грешки в кадровата политика.

Концентрация на власт: Критиците му вменяват авторитарни тенденции, използване на военното положение за маргинализиране на опозицията и медийна цензура чрез налагането на единния телевизионен маратон.

Липса на подготовка за инвазията: До днес тежи обвинението, че в месеците преди февруари 2022 г. Зеленски умишлено е омаловажавал предупрежденията на западните разузнавания, оставяйки страната частично изненадана.

Легитимност в условия на отложени избори: Тъй като по време на военно положение избори не се провеждат, опозицията все по-често повдига въпроса за политическия му мандат. Повече от красноречив е фактът, че според последните проучвания цели 67% от украинците очакват Зеленски да бъде заменен от нов лидер веднага след края на войната.

Международен фокус: От безкритично възхищение до дълбока поляризация

Паралелно с процесите в Украйна, отношението към Зеленски на международната сцена също претърпя драматична еволюция.

От една страна, за традиционните си съюзници в САЩ и Европа, той остава ключов партньор. Западните лидери го приемат като лицето на свободния свят. Неговата харизма и способност да мотивира международната общност са незаменими инструменти за легитимирането на огромните оръжейни и финансови пакети пред чуждестранните данъкоплатци.

От друга страна обаче, външният скептицизъм към него расте. Проучвания на Pew Research Center показват сериозно разделение – докато в страни от Западна Европа доверието е стабилно, в държави като Унгария, Италия и Гърция по-голямата част от населението изразява малко или никакво доверие в него. Консервативни кръгове на Запад все по-често го критикуват за „безкрайни искания“ без ясен и реалистичен план за край на конфликта, а нарастващата умора от неговия изискващ дипломатически тон го превърна в силно поляризираща фигура в предизборните дебати в САЩ и Европа.

Връщане към реалността

Володимир Зеленски вече написа своята страница в историята като човека, който не се огъна пред Кремъл. Но днес митът за непогрешимия военен лидер избледнява както у дома, така и в чужбина. Той се завръща там, откъдето започна – в окопите на тежката реална политика, където доверието вече не се дава даром, а се измерва с прозрачност, дипломатически такт и реални резултати.

Източници: KIIS, Kyiv Independent, Pew Research Center, The Hill ,Journal of Democracy