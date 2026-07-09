Феноменът „Зеленски“: От политическо дъно до исторически мит и обратно към реалността

Преди малко повече от четири години политическата съдба на Володимир Зеленски изглеждаше предрешена. В началото на 2022 г., в навечерието на мащабната руска инвазия, бившият комедиен актьор преживяваше най-тежкия период от своя мандат.
Рейтингът му сред украинския народ бе паднал до критично ниски нива – малко над 20%. Обществото бе уморено от липсата на реални реформи, икономическите трудности и неизпълнените обещания за бързо спиране на войната в Донбас.
Нещо повече – в кулоарите на Върховната рада и в медийното пространство в Киев усилено се говореше за корупционни скандали и се обсъждаха процедури по импийчмънт. Зеленски беше сочен с пръст като провален политик, чийто неопитен екип тласкаше страната към институционален колапс.
Историческият обрат: Раждането на военния лидер
Всичко това се промени на 24 февруари 2022 г. Руските ракети, които заваляха над украинските градове, пренаредиха политическата карта за броени часове. С отказа си да напусне столицата и с емблематичната реплика „Трябват ми оръжия, а не превоз“, Зеленски извърши най-зрелищния политически катарзис в модерната история.
За броени дни обвиненията бяха забравени. Държавният глава смени костюма с милитъра зелена тениска и се превърна в глобален символ на съпротивата. Руската агресия постигна точно обратното на целите си – вместо да го свали, тя консолидира нацията около неговата фигура и го превърна в легитимен национален герой в очите на Запада и собствения му народ.
Двете лица на лидера: Защо украинското общество е разделено?
Четири години по-късно първоначалният шок от войната е отстъпил място на тежка, изтощителна умора. Днес украинското общество гледа на своя президент през силно поляризирана призма. Данните на Киевския международен институт по социология (КМИС) показват, че макар общото доверие в него да се задържа на нива около 58-61%, вътрешното разделение е огромно. Около 34-36% от гражданите вече открито заявяват недоверие към държавния глава.
Позитивите в очите на народа:
Желязна устойчивост в критичния момент: Огромна част от хората никога няма да забрави факта, че Зеленски остана в Киев, когато руските танкове бяха в предградията, което предотврати паниката и колапса на държавата.
Глобален глас на Украйна: Той се доказа като изключителен комуникатор, който успя да задържи вниманието на света, да обедини Запада и да осигури безпрецедентна подкрепа.
Символ на суверенитета: За много украинци той олицетворява отказа от капитулация, явявайки се лепилото, което държи нацията обединена в условия на оцеляване.
Основните обвинения към него:
Неизкоренима корупция и вътрешни проблеми: Според проучванията на КМИС, основните причини за срива на доверието са нерешените проблеми с корупцията по високите етажи (в доставки за армията, хуманитарна помощ и ТЦК/мобилизационни центрове), както и грешки в кадровата политика.
Концентрация на власт: Критиците му вменяват авторитарни тенденции, използване на военното положение за маргинализиране на опозицията и медийна цензура чрез налагането на единния телевизионен маратон.
Липса на подготовка за инвазията: До днес тежи обвинението, че в месеците преди февруари 2022 г. Зеленски умишлено е омаловажавал предупрежденията на западните разузнавания, оставяйки страната частично изненадана.
Легитимност в условия на отложени избори: Тъй като по време на военно положение избори не се провеждат, опозицията все по-често повдига въпроса за политическия му мандат. Повече от красноречив е фактът, че според последните проучвания цели 67% от украинците очакват Зеленски да бъде заменен от нов лидер веднага след края на войната.
Международен фокус: От безкритично възхищение до дълбока поляризация
Паралелно с процесите в Украйна, отношението към Зеленски на международната сцена също претърпя драматична еволюция.
От една страна, за традиционните си съюзници в САЩ и Европа, той остава ключов партньор. Западните лидери го приемат като лицето на свободния свят. Неговата харизма и способност да мотивира международната общност са незаменими инструменти за легитимирането на огромните оръжейни и финансови пакети пред чуждестранните данъкоплатци.
От друга страна обаче, външният скептицизъм към него расте. Проучвания на Pew Research Center показват сериозно разделение – докато в страни от Западна Европа доверието е стабилно, в държави като Унгария, Италия и Гърция по-голямата част от населението изразява малко или никакво доверие в него. Консервативни кръгове на Запад все по-често го критикуват за „безкрайни искания“ без ясен и реалистичен план за край на конфликта, а нарастващата умора от неговия изискващ дипломатически тон го превърна в силно поляризираща фигура в предизборните дебати в САЩ и Европа.
Връщане към реалността
Володимир Зеленски вече написа своята страница в историята като човека, който не се огъна пред Кремъл. Но днес митът за непогрешимия военен лидер избледнява както у дома, така и в чужбина. Той се завръща там, откъдето започна – в окопите на тежката реална политика, където доверието вече не се дава даром, а се измерва с прозрачност, дипломатически такт и реални резултати.
Източници: KIIS, Kyiv Independent, Pew Research Center, The Hill ,Journal of Democracy
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:36 09.07.2026
2 Фанфаталити
10:36 09.07.2026
3 Зелен не нормален фашист
10:37 09.07.2026
4 Англосаксонците много добре го избраха
Но не го интересува защото не е украинец.
А за това, че е бил смел, ми не, не е бил, поне ако се вярва на Нафтали Бенет.
10:39 09.07.2026
5 осраински
10:40 09.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бою
10:42 09.07.2026
8 каквито и дълги памфлети да пишете
А на тоя наркос колкото и да му лъскате имиджа , все се явява като ликвидатор на една държава и народ..
10:43 09.07.2026
9 Ако му махнат отзад квесторите и куратор
10:45 09.07.2026
10 Ако
10:45 09.07.2026
11 Доктора
"Кремъл призова Турция да използва влиянието си за спиране на удари по енергийна инфраструктура"
Хаха, чичко Ердоган, пък лошите ни набиха и после ни го донабиха.....
Коментиран от #22, #26
10:48 09.07.2026
12 РЕАЛИСТ
10:49 09.07.2026
13 Мурка
10:52 09.07.2026
14 Хистори ченъл
10:54 09.07.2026
15 Чики-Рики
10:54 09.07.2026
16 Любител на хубавото вино
И да - “Путин е виновен”, ама всеки вече предпочита Путин пред Зеленски, защото не му се появява като си пусне телевизора.
10:58 09.07.2026
17 Сила
Велик лидер , истински водач в най тежкия момент в историята на Украйна ....ФАКТ !!!
А какво ще бъде после , времето ще покаже ...
Но пък съдбата на Путин е ясна , не случайно е бил много разстроен гледайки края на Кадафи ...виждал е себе си !!!
Коментиран от #19
10:59 09.07.2026
18 защо
Коментиран от #20, #25
11:02 09.07.2026
19 Мурка
До коментар #17 от "Сила":СЪБУДИ СЕ!!!!!!!!!! КРАКАТА ТИ ОТВИТИ
11:02 09.07.2026
20 Мурка
До коментар #18 от "защо":ХОДИ ТИ СЕ НА ФРОНТА ЛИ? И СЕГА МОЖЕШ ДЕРЗАЙ
11:05 09.07.2026
21 Зеления
11:10 09.07.2026
22 Докторе
До коментар #11 от "Доктора":Чесигей то ясно, ама я кажи сега койтииве?
11:15 09.07.2026
23 Госあ
11:16 09.07.2026
24 Хаха,
11:23 09.07.2026
25 Дако
До коментар #18 от "защо":Да не те заритаме и тебе бе циркаджия .
11:23 09.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ВВП
11:33 09.07.2026
28 ВВП
11:35 09.07.2026
29 ВВП
11:37 09.07.2026
30 ВВП
11:38 09.07.2026
31 ВВП
11:41 09.07.2026
32 Пламен
11:43 09.07.2026
33 Чичак
Няма друг който така успешно да разсипе русия
Коментиран от #39
11:44 09.07.2026
34 ВВП
11:46 09.07.2026
35 Главния редактор Ганевна Факти.бг ....
от къде се цвъкна с тази "екзотика на преразкази"!???
Зеелнски води пета година война , без да я е искал и се справя доста добре,
нека не забравяме че Русия беше обявена за най-великата бойна сила в света!
Зеленски показа , че това е било мит на пропаганда и нищо друго!
Русия си навлече враг за необозримо бъдеще, единственното справедливо
решение е да се осъди и задължи Олигархията на Путин да плати репараций на Украйна
за вредите които е нанесла с агресията и войната си!
11:47 09.07.2026
36 ВВП
11:48 09.07.2026
37 ВВП
11:49 09.07.2026
38 ВВП
11:53 09.07.2026
39 Сила
До коментар #33 от "Чичак":НЯМА !!! БАКШИША Е ВЕЛИК !!! ТОЛКОВА МАЛКО И НЕВЗРАЧНО ЧОВЕЧЕНЦЕ А СЪСИПА И УНИЩОЖИ НАЙ ГОЛЯМАТА ДЪРЖАВА С НАЙ ГОЛЕМИТЕ СВЕТОВНИ РЕСУРСИ....
ПУТИН Е ВЕЛИК !!!
11:58 09.07.2026