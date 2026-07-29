Зеленски ще се срещне с полския премиер Доналд Туск в Люблин

Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря днес с полския премиер Доналд Туск в град Люблин, Източна Полша, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на канцеларията на полския министър-председател в социалната платформа Екс, предава БТА.
„Днес следобед в Люблин премиерът Доналд Туск ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски“, се посочва в съобщението.
Според информацията разговорите между двамата лидери ще бъдат насочени основно към резултатите от посещението на Зеленски в САЩ и срещата му с американския президент Доналд Тръмп.
Очаква се двамата да обсъдят и по-нататъшната подкрепа за Украйна, както и развитието на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УАЗ ПАТРИОТ
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #13, #23
14:53 29.07.2026
2 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #24
14:53 29.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #12
14:54 29.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
14:54 29.07.2026
5 Дано пак се изпълни
Който разбрал, разбрал.
14:54 29.07.2026
6 Мишел
15:06 29.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 хехе
Коментиран от #9, #22
15:07 29.07.2026
9 Кардамски евг жълтопаветниМайки
До коментар #8 от "хехе":Гледа така защото се е 0срал.
15:10 29.07.2026
10 Отец Дионисий
15:12 29.07.2026
11 Слуга на народа
Коментиран от #25
15:13 29.07.2026
12 Ха-ха
До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
Коментиран от #20
15:14 29.07.2026
13 Ха-ха
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
15:15 29.07.2026
14 ЩЕЛИ ДА ИЗКОПАВАТ ЗАЕДНО
15:18 29.07.2026
15 Швейк
15:24 29.07.2026
16 добре
15:24 29.07.2026
17 Володимир Зеленски, президент
Мъртвия руснак е най-добрата дипломация !!!
Запомнете го 👈
15:25 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Дидо
15:27 29.07.2026
20 Миролюб Войнов, историк
До коментар #12 от "Ха-ха":"..излиза убитите руснаци са почти 14 000 000..."
Съвсем точно.
Втората Световна СССР дава 30млн жертви за четири години. Днес Русия повтаря тъжния опит.
Коментиран от #26
15:27 29.07.2026
21 уфф😂
До коментар #18 от "ахааа":то пък руските наркомани в Кремъл щото не са кървясали😂
15:28 29.07.2026
22 Руска Рускова, ескортница
До коментар #8 от "хехе":Мен гледа, праскинята 😁😁😁
15:29 29.07.2026
23 Антирашист 1923
До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
15:41 29.07.2026
24 Антирашист 1925
До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":Пусин се държи като фюрер!
15:44 29.07.2026
25 Антирашист 1926
До коментар #11 от "Слуга на народа":Зеленски е герой защитава родината си ! Разните там копейки ,рашисти дали знаят какво е родина ?
15:47 29.07.2026
26 Антирашист 1927
До коментар #20 от "Миролюб Войнов, историк":В броя жулертви от всв дали са включени жертвите на сталин ?
15:50 29.07.2026