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Зеленски ще се срещне с полския премиер Доналд Туск в Люблин
  Тема: Украйна

Зеленски ще се срещне с полския премиер Доналд Туск в Люблин

29 Юли, 2026 14:52 602 26

  • украйна-
  • зеленски-
  • полша-
  • доналд туск

Очаква се двамата да обсъдят и по-нататъшната подкрепа за Украйна

Зеленски ще се срещне с полския премиер Доналд Туск в Люблин - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря днес с полския премиер Доналд Туск в град Люблин, Източна Полша, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на канцеларията на полския министър-председател в социалната платформа Екс, предава БТА.

„Днес следобед в Люблин премиерът Доналд Туск ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски“, се посочва в съобщението.

Според информацията разговорите между двамата лидери ще бъдат насочени основно към резултатите от посещението на Зеленски в САЩ и срещата му с американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се двамата да обсъдят и по-нататъшната подкрепа за Украйна, както и развитието на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 УАЗ ПАТРИОТ

    8 6 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #13, #23

    14:53 29.07.2026

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    11 6 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    Коментиран от #24

    14:53 29.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    6 7 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #12

    14:54 29.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    8 6 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:54 29.07.2026

  • 5 Дано пак се изпълни

    6 6 Отговор
    проклятието ZE.🙏
    Който разбрал, разбрал.

    14:54 29.07.2026

  • 6 Мишел

    8 3 Отговор
    Москва се превръща в изпитателен полигон за тестване на различни западни и украински оръжия.

    15:06 29.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 хехе

    6 5 Отговор
    Защо на снимката зеления гледа все едно се е наакал

    Коментиран от #9, #22

    15:07 29.07.2026

  • 9 Кардамски евг жълтопаветниМайки

    3 5 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Гледа така защото се е 0срал.

    15:10 29.07.2026

  • 10 Отец Дионисий

    6 6 Отговор
    Трябва всеки ден да благодарим на Бог, че не сме се родили руснаци.

    15:12 29.07.2026

  • 11 Слуга на народа

    6 4 Отговор
    Зеленото "търчи-лъжи" по света, ама в Украйна не припарва..

    Коментиран от #25

    15:13 29.07.2026

  • 12 Ха-ха

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    Коментиран от #20

    15:14 29.07.2026

  • 13 Ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    15:15 29.07.2026

  • 14 ЩЕЛИ ДА ИЗКОПАВАТ ЗАЕДНО

    1 5 Отговор
    Костите на изкланите от бандерите поляци.

    15:18 29.07.2026

  • 15 Швейк

    6 1 Отговор
    Защо Зеленски ходи където си иска, за разлика от руския си колега ?

    15:24 29.07.2026

  • 16 добре

    1 4 Отговор
    през ..................ми

    15:24 29.07.2026

  • 17 Володимир Зеленски, президент

    6 0 Отговор
    "...дипломатическите усилия..."

    Мъртвия руснак е най-добрата дипломация !!!
    Запомнете го 👈

    15:25 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дидо

    4 3 Отговор
    Ще иска да прецака Радев за МИГ29.

    15:27 29.07.2026

  • 20 Миролюб Войнов, историк

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха":

    "..излиза убитите руснаци са почти 14 000 000..."

    Съвсем точно.
    Втората Световна СССР дава 30млн жертви за четири години. Днес Русия повтаря тъжния опит.

    Коментиран от #26

    15:27 29.07.2026

  • 21 уфф😂

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "ахааа":

    то пък руските наркомани в Кремъл щото не са кървясали😂

    15:28 29.07.2026

  • 22 Руска Рускова, ескортница

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "хехе":

    Мен гледа, праскинята 😁😁😁

    15:29 29.07.2026

  • 23 Антирашист 1923

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Сега фашизмът е в просия тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    15:41 29.07.2026

  • 24 Антирашист 1925

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Пусин се държи като фюрер!

    15:44 29.07.2026

  • 25 Антирашист 1926

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Слуга на народа":

    Зеленски е герой защитава родината си ! Разните там копейки ,рашисти дали знаят какво е родина ?

    15:47 29.07.2026

  • 26 Антирашист 1927

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Миролюб Войнов, историк":

    В броя жулертви от всв дали са включени жертвите на сталин ?

    15:50 29.07.2026

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