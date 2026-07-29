Зеленски ще се срещне с полския премиер Доналд Туск в Люблин

Украинският президент Володимир Зеленски ще разговаря днес с полския премиер Доналд Туск в град Люблин, Източна Полша, съобщи Укринформ, позовавайки се на публикация на канцеларията на полския министър-председател в социалната платформа Екс, предава БТА.

„Днес следобед в Люблин премиерът Доналд Туск ще се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски“, се посочва в съобщението.

Според информацията разговорите между двамата лидери ще бъдат насочени основно към резултатите от посещението на Зеленски в САЩ и срещата му с американския президент Доналд Тръмп.

Очаква се двамата да обсъдят и по-нататъшната подкрепа за Украйна, както и развитието на дипломатическите усилия за прекратяване на войната.