Доскоро немислимо: Тръмп и Зеленски се сближават

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Напоследък отношенията между украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп осезаемо се подобриха. Едва преди няколко седмици двамата разговаряха по време на срещата на върха на НАТО в Анкара, припомня германската обществена телевизия АРД. Тогава Тръмп изрази възхищението си от факта, че Украйна разработва и произвежда нови модерни оръжия. Американският президент обеща на Зеленски и лиценз за производството на ракети за системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът".

Сега украинският президент споделя, че е оптимистичен за визитата си във Вашингтон. По думите му последните няколко срещи с Тръмп са преминали добре. "Очаквам, че отношенията ни ще продължават да се подобряват. Разчитаме на това", коментира Зеленски пред британския телевизионен канал Sky News.

Промяната в реториката на Лора Лумър

Гледната точка на Вашингтон по адрес на Киев определено се е променила, пише АРД. Преди година и половина Зеленски беше изгонен от Белия дом след среща с Тръмп, която завърши със скандал. Тогава центърът на властта в САЩ категорично не смяташе, че украинският президент има шанс да устои на руската агресия без тяхната помощ. Сега обаче нещата са различни. Знаците за сближаване са много.

Дясната инфлуенсърка Лора Лумър, за която се твърди, че поддържа много близки отношения с Доналд Тръмп, наскоро пътува до Украйна. В интервю със Зеленски Лумър публично заяви, че е разпространявала лъжи за Украйна в миналото. Тя си призна, че е била част от "група хора в САЩ, които са били разочаровани от състоянието на страната им" и са смятали, че напразно Вашингтон отделя средства за Украйна, докато САЩ са в лоша икономическа ситуация. След като видя с очите си Украйна, Лора Лумър промени мнението си - сега тя изразява възхищението си от устойчивостта на хората в страната. След поредния руски удар по Киев Лумър написа в профила си в Х, че се "чувства като истински задник", задето е омаловажавала страданието на украинците в последните години.

Зеленски търси нови приятели сред републиканците

През последните седмици се появиха и други признаци, че Украйна печели подкрепа сред фракцията на Републиканската партия, която по принцип подкрепя политика против интервенции на САЩ зад граница, пише "Политико". Сред тях е и вицепрезидентът Джей Ди Ванс, който наскоро похвали отбранителната стратегия на Украйна и изтъкна, че представянето на Киев на бойното поле може да допринесе за създаването на условия за мир.

Според "Политико" обаче далеч не всички от лагера "Америка на първо място" в Републиканската партия са очаровани от промяната в реториката на Лора Лумър. Нито пък планират да променят своята позиция. Някои дори повдигат въпроса за това дали няма користни цели или интереси зад новите позиции на Лумър.

Зеленски се опитва да убеди републиканците, които се отнасят скептично към ангажимента на САЩ към Украйна, с няколко ключови аргумента, сред които и новопоявилите се доказателства, че Русия подкрепя Иран. Такива послания биха могли да предизвикат реакция сред привържениците на движението MAGA, които като цяло подкрепят ударите на САЩ и Израел срещу Иран, макар тази подкрепа да отслабва, пише американското списание. Тръмп обаче остана незаинтересован, когато в понеделник беше попитан за твърденията на Зеленски. "Е, ще разберем дали това е вярно. Ще попитам Путин за това", каза той.

За погребението на Линдзи Греъм

Очаква се по време на посещението си във Вашингтон украинският президент Зеленски да присъства и на погребението на американския сенатор Линдзи Греъм, когото нарече "истински борец за свободата". Греъм бе един от малкото гласове, които отвътре в Републиканската партия настояваха Тръмп да предприеме по-твърди мерки срещу Русия. Влиянието на Греъм обаче така и не успя напълно да промени позицията на президента. Малко преди смъртта си сенаторът посети Киев и обяви, че скоро ще бъде приет нов санкционен пакет срещу Русия.

Планираните санкции ще нанесат сериозни щети на руската икономика, включително на енергийния сектор, финансите и военната индустрия, пише АРД. От него ще бъдат засегнати олигарси, бизнесмени и дори самият руски президент Владимир Путин. Планирани са и допълнителни мита за държави, които търгуват с Русия и купуват от Москва петрол и газ. След като дълго време отказваше да засили натиска срещу Кремъл, Тръмп сега изглежда е по-отворен към тази идея.

Освен предстоящите санкции, за които и покойният Греъм говореше, на срещата днес се очаква Зеленски да обсъди с Доналд Тръмп и допълнителна подкрепа за противовъздушната отбрана на Украйна. "Просто нямаме достатъчно ПВО системи за прехващане на балистични ракети", коментира Зеленски. "Имаме някои свои украински решения за дроновете и другите заплахи, включително за някои ракети. Но не можем сами да се справим с руските балистични ракети. За това ще ни е нужна подкрепата на нашите партньори."

Мина Киркова (редактор) | АРД