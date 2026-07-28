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Калина Андролова: Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена

Калина Андролова: Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена

28 Юли, 2026 16:00 1 255 36

  • калина андролова-
  • православие-
  • религия-
  • ислям-
  • добродетели-
  • изучаване

Ще ЗАДЪЛЖАВА българските ученици да изучават предмета „Добродетели и религии“

Калина Андролова: Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена. Ще ЗАДЪЛЖАВА българските ученици да изучават предмета „Добродетели и религии“.

Така или иначе „религия“ вече съществува като свободноизбираем предмет. Но ето че българският патриарх малко прибързано поиска от политиците ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ на учебните часове по религия. И те му обещаха без да се замислят.

Тъй като считат, че това е най-малкият възможен жест, който могат да направят за свое изкупление, и разбира се, от уважение към Българската православна църква.

Не може да се отрече, че на пръв поглед планът да се изучава религия в училище звучи разумно, тъй като обществото ни се разпада от отсъствието на Бог в сърцата ни. Както добре се изразява Блез Паскал, „нищо не издава повече крайно умствено безсилие, както неспособността да се осъзнае колко злочест е човек без Бога“. Липсата на знание и липсата на страх, че Създателят може да е реципрочен на личната ни арогантност, че може да произвежда отговор рано или късно, ни потопява в безбожен произвол. Затова идеята да се въведе задължително изучаване на религия, изглежда необходима и очаквана.

Само че в крайна сметка, това решение ще се окаже поредното недоразумение и ГРЕШКА, която българските пишман управляващи придвижват напред на базата на първосигнални усещания, без да ПРОГНОЗИРАТ какви ще са резултатите от подобен ход.

Първо, ще се избира между три възможности: „Православие“, „Ислям“ и „Добродетели – етика и гражданско образование“. Тоест, душеспасителната тънкост за политическите ни либерали, които са атеисти, сектанти, богомили или миш-маш глобални религиозни съзнания, беше да вкарат „добродетели“ като възможна опция при този предмет. Какво означава това?

„Добродетелите“ моментално ще извоюват авторитет и популярност сред учениците и ще доминират в категорията извън исляма! Ислямът ще остане категорично и съвкупно избиран предмет, докато християнството ще се раздели – Източно православие, и разнообразни други усещания за Божественото изразяване, включително ницшеански скептицизъм и предхристиянски вярвания.

Гражданското общество срещу Православието?! Според вас КОЙ ще спечели в тази битка за умовете, след като в ЕП се водят чести дебати за последния бастион на руското влияние – Православието?!

Според вас програмата на „гражданското общество“ ще бъде ли интересна, глобалистка, някак международна, либерална и постмодерна интерпретация на заобиколния разказ за религиите?! Ще бъде.

Защото тези мрежи съществуват през виртуозно пропагандиране на глобална свързаност, която влече след себе си културно смесване ЗА СМЕТКА НА ХРИСТИЯНСТВОТО, да не говорим за Православието!

Европа е опитно поле, което дава видими резултати. Това ще бъде ГРУБА ЗАГУБА за Българската православна църква в стремежа ѝ да се съревновава на „пазарен принцип“ в секуларизирано общество.

На второ място, въвеждането на ЗАДЪЛЖАВАНЕ при изучаването на религия, ще освети (БЕЗОТГОВОРНО и БЕЗПРОСВЕТНО!) пропорцията между гражданите, които изповядват ислям в България, които трайно нарастват, и православните, които трайно намаляват. Кому е нужно това, драги ми партийци от „Прогресивна България“?! Отбелязвам истината, че ГЕРБ започнаха тази сага.

Искаме да отключим амбиция по преброяване и битка за ТЪРСЕНЕ и ДОБАВЯНЕ на още и още от ромските общности към ислямския обем в България?! Искаме да легализираме претенцията за повишаваща се наличност ли?! Да се приближим естествено и ненатрапчиво до идеята за „втори национален език“ и задължителни етнически квоти в администрацията, полицията, службите и армията!

Това ли правим с безхаберните си решения, щото патриархът бил ПОМОЛИЛ?! Патриархът, моите уважения, разбира ли от политика, геополитика, национална сигурност, прогнози и анализи?! Нека разбирането ни за национална сигурност не е като на монах, който няма представа за света извън килията си. Ако патриархът не разбира тази материя и простодушно заявява молби към властта, все някой в българските служби БИ СЛЕДВАЛО ДА МОЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИ за какво става дума. Патриархът е длъжен да помоли, властта е длъжна да отложи! На трето място, драги ми Смехурко от „Прогресивна България“, кой ще преподава на тези чувствителни малки ученици?

Имаме ли кадри за задължително изучаване на религия?! Свещеници ли, философи ли, граждански активисти ли, дъновисти ли, мистици ли, окултни просветители ли ще бъдат тези хора?! Явно, че православни няма да преподават на „гражданското общество“, защото „гражданското общество“, ако ми позволите да проявя досадна откритост, е фундаментална мрежа за паралелна власт, чиито хибридни удари косвено, а често и директно са прицелени към обезсилване и размиване на Православието, с мотива, че е трасе за руското влияние, а и с други сложни мотиви, за които нямам време сега да пиша.

Религиите и национализмите в глобалистката доктрина са доминирани в подрастващите умове от принадлежности към личностни групи по интереси, сексуална ориентация, граждански права и пр. РАЗДРОБЯВАНЕТО НА АРХИКОДОВЕТЕ за етническа, родова, национална идентичност е цел номер едно, ако искаш да вървиш към ГЛОБАЛЕН КОНТРОЛ. Раздробяването не позволява обединен системен отговор на защита. Но както и да е. Връщам се на „Добродетели и религии“.

Този предмет НИЩО няма да даде като знание, но ще бъде овладян за полза на онзи фактор, с който Православието не може да се бори, още повече пък на светски терен, на терена на гражданското общество. Затова пък ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на този предмет ще отвори нов пробив в българската крехка държавност, макар и сега това да не се вижда с просто око. За всичко е необходимо време. По-силният използва далечно виждане. По-слабият се радва на неясна победа днес.

Опитът българският патриарх да бъде ползван странично и дистанционно за инструмент за политика не води до нищо добро. Всеки човек без лична и просветена роля за лидерство става играчка – имаме добри намерения, но решаваме чужди задачи, чиито резултат се оказва ТОЧНО ОБРАТЕН на нашите добри намерения. Виртуозно е да ползваш оръжието на врага срещу него самия!

А някои фактори това го могат. И аз се възхищавам на това умение. Задръжте безсмислените си инициативи – в момента има „религия“ като свободноизбираема дисциплина, и нека така си остане. Стига дилетантщини, спрете поне на ръба, за да погледнете накъде води следващата ви крачка!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баро Киро

    19 6 Отговор
    Тая була или как да я нарека по-нежно - мисирка,защо на всяка снимка подпира кратуната????

    16:05 28.07.2026

  • 2 Идеята на ПБ

    11 3 Отговор
    за изучаване на религиите е начин за мотивирано радикализиране на отличниците младежи, а за по-небрежните, е повод за обидни реплики и разделение на съучениците по вярата на семействата им.

    Коментиран от #13

    16:09 28.07.2026

  • 3 Калина Андрогенна

    20 5 Отговор
    Някой виждал ли е тази Калина Андрогенна на живо? Защото тези снимки обработени с филтри са от преди 30 години. Сега прилича на Дядо Яго.

    Коментиран от #5

    16:11 28.07.2026

  • 4 Сила

    18 3 Отговор
    Егати дзвера е това нещо ....!!!
    Обезумел помак с неясен пол ....

    16:11 28.07.2026

  • 5 Сила

    8 8 Отговор

    До коментар #3 от "Калина Андрогенна":

    Волгата и Карбовски са я ( го )виждали гол(а )...!
    Като го знаеш те какви са , прави си изводите ....!

    Коментиран от #6

    16:13 28.07.2026

  • 6 Крабовски

    3 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сила":

    Аз такова, по жини ни си падам.

    16:16 28.07.2026

  • 7 Васил

    19 5 Отговор
    Всички идеи на Радев са свързани как да живее по добре държавният служител и да се издои още народа. Фатмака е продавач на празни обещания до сега няма нищо съществено което да е направено за народа/

    16:18 28.07.2026

  • 8 Василеску

    8 4 Отговор
    Поне едно полезно нещо да подкрепя този кабинет, след фашисткия бюджет и репетето на Костов и Борисов.

    16:21 28.07.2026

  • 9 Ами

    16 0 Отговор
    На времето нямаше религия, но имаше предмет "Морал и право" или "Етика".
    Все пак някой трябва по някакъв да обясни на младите хора кое е
    правилно и кое е неправилно, и как трябва да се държи в обществото.
    А развитото общество се гради върху ценности, а не върху правила.
    Защото ценности не се променят току така. Правилата,
    тях можеш да ги променяш когато си пожелаеш.

    16:29 28.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Абе,

    5 3 Отговор
    тази/ този от всичко разбира...

    16:32 28.07.2026

  • 12 То пък

    2 3 Отговор
    Щото карбовски беше добре обмислена идея!

    16:35 28.07.2026

  • 13 Хмм

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Идеята на ПБ":

    дори си мисля, че от любопитство някои деца ще учат ислям и могат да се радикализират, ограничният във всяко отношение даниил, който не можал да изкара дори една година английска филология в университета, в СУ е много трудно, вкарва исляма в българското училище, и сега трите религии - християнство, будизъм и ислям се изучават в предмета "Етика и право" в 10-ти клас, там аз научих за будизма и че няма нищо общо тибетският "будизъм" с будизма на Сидхарта - "живот без страдание", освобождаване от желания, защото неосъществяването им води до страдание

    16:36 28.07.2026

  • 14 Какво е това плашило

    4 2 Отговор
    на снимката?! Фокусът пада върху нея и написаното по-долу просто се губи ...

    Коментиран от #19

    16:45 28.07.2026

  • 15 андролка

    5 2 Отговор
    Има една поговорка. На всяка манджа, мерудия! И тази от всичко разбира.

    16:49 28.07.2026

  • 16 Права е

    5 2 Отговор
    Каква ти религия, все пак 21 век сме, нека да е Етика, а там може и добродетели, и история на изкуствата и религиите, и пр. Да не говорим колко е претрупана програмата, но религии и тем подобни в краен случай и само факултативно

    16:52 28.07.2026

  • 17 С Божията помощ

    5 0 Отговор
    Само така ще опазят децата от сектите, тролетариата в мрежата и лъжите на мисирките, които се опитват да ги з0мбират!

    16:55 28.07.2026

  • 18 спиициално за радев -летеца...

    0 7 Отговор
    Украинският изтребител МиГ-29 унищожава четири руски бронирани машини, скрити в хангарУкраинските сили съобщават, че наскоро са неутрализирали група скрити вражески бронирани машини в бърза и координирана операция.

    Според доклада на Командването на ВВС, оператори на дронове са засекли подозрителна активност близо до индустриална сграда по време на разузнавателни полети над сектора Запорожие.

    Руски войски бяха скрили четири бронирани машини в хангар, очаквайки тежкият покрив да ги предпази от въздушно наблюдение.

    Оскар във въздуха
    Разузнавателните екипи бързо потвърдиха местоположението и прехвърлиха точните координати на целта на местен команден пункт. Военни служители след това изпратиха тактически въздушни сили, за да нанесат прецизен удар преди машините да бъдат преместени.

    Пилот, известен с позивната Оскар, излетя от оперативно летище с изтребител МиГ-29, проектиран по съветски проект. Неговият самолет носеше американски GBU-39 Small Diameter Bombs, прецизни оръжия, адаптирани за по-старите украински изтребители.Мисията премина бързо от откриване към изпълнение. Оскар влезе в определената зона за атака, пусна сателитно насочваните боеприпаси върху целевата структура и се върна безопасно в базата.

    Хирургична прецизност
    Украинските военновъздушни сили съобщиха за успешния удар на 28 юли и потвърдиха пълното унищожаване на целевите бронирани машини. Разузнавателни дронове наблюдаваха мястото веднага след удара, за да оценят щетите.

    "Бя

    16:57 28.07.2026

  • 19 тиририрам

    5 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какво е това плашило":

    Мисля, че това е ново поколение китайски андроид. Поне така изглежда.;)

    16:57 28.07.2026

  • 20 дядо дръмпир

    0 5 Отговор
    ях на смяна на едно от оперативните летища. Получих заповед за бойна мисия, достигнах определената зона и извърших бомбардировъчен рейд по целта. Няколко минути по-късно разузнаването потвърди унищожаването на четири вражески бронирани машини," цитира Оскар, според украинските ВВС.

    Изображения, публикувани от военни представители, показаха значителни щети вътре в хангарa. Прецизните оръжия директно пробиха подсиления покрив и унищожиха бронираните машини вътре. Стандартните неуправляеми боеприпаси биха имали трудности да пробият тежката конструкция.

    16:59 28.07.2026

  • 21 февфве

    1 2 Отговор
    те утре ще измислят и предмет слугуване задължително да се изучава.

    ама да продължават така и скоро няма да има кой да си праща децата на училище.

    поне аз не бих

    17:00 28.07.2026

  • 22 Истината

    1 2 Отговор
    Децата трябва да се учат на истината, такава каквато е. Богове има, колкото има Дядо Коледа.

    Коментиран от #27

    17:09 28.07.2026

  • 23 Милена

    2 1 Отговор
    Защо Ислям ?!? България е християнска държава от векове, много преди исляма.., и по Конституция!
    На всеки му е ясно , че тази политика идва и се налага от Турция.
    А в Турция да не би да изучават християнска религия в училищата?
    Не, разбира се!
    Радев не знае ли, че помаците са насилствено ислямизирани българи??
    Или ще ни забатачи отново,както с Боташа..

    17:17 28.07.2026

  • 24 Без име

    2 1 Отговор
    Тази здраво е изплискала легена. Точно патриарх Даниил разбира от национална сигурност. Кое нпо стои зад тази госпожа???

    17:18 28.07.2026

  • 25 аз пък

    0 0 Отговор
    искам да се освети нарастването на исляма в България.

    17:25 28.07.2026

  • 26 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Досега никой не е видял зелен кон, мислеща фуражка, умен комунист и русофил патриот!

    Коментиран от #28, #33, #35

    17:27 28.07.2026

  • 27 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Истината":

    "Дядо Коледа" всъщност съществува. И по-точно това е комерсиален вариант, на стара традиция да се разменят подаръци по Рождество.

    Коментиран от #29

    17:33 28.07.2026

  • 28 Дядо Петко

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ганя Путинофила":

    Като гледам ваша милост преливате от ум и мъдрост.

    17:42 28.07.2026

  • 29 Дядо Коледа

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "хмм":

    Кажете и за боговете, какво ви е мнението?

    17:44 28.07.2026

  • 30 Калино моме, Калино!

    1 2 Отговор
    Не знаеш ли какъв е интелектуалният хал на нашите управляващи и на нашите учЕни? Не знаеш ли какво се случи с нашата църква през последните 80 години? Кой сред всички тези хора, според теб, има нужният акъл да осмисли това, което казваш? Кой от тях е способен да направи дългосрочни прогнози?
    45 години ни управляваха хорица, които спазваха само едно правило - да не ядосат Кремъл. Оттам им казваха какво да правят, затова не беше нужно нито да мислят, нито да правят истински прогнози. Те си подбраха и издигнаха в кариерно отношение себеподобни послушковци с неразвити мисловни способности. Ако ти с твоята публикация се обръщаш само към читателите, бъди сигурна, че ще се намерят мнозина, които ще те разберат. Но ако се обръщаш само към управляващите, към казионните ни учЕни и към днешните свещеници, те ще те възприемат само като една досадна муха, която с бръмченето си им разваля рахата.

    Коментиран от #32

    17:50 28.07.2026

  • 31 Фют Истинската God

    1 0 Отговор
    Тъкмо като опознаят религията като завършат училище ще имат познанията да мачкат църквата и поповете, не като мен аматьорски.
    Никога няма да е актуална религията вече. Дори и коледните украси и подаръци не могат да спасят "Бога" от забвение...напълно безполезен е.

    17:54 28.07.2026

  • 32 Калинката

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Калино моме, Калино!":

    По точно да не ядосаме посолство То..............

    17:58 28.07.2026

  • 33 :)))))

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ганя Путинофила":

    "Зелени" биват наричани една много рядка и скъпа порода коне. Те са сиви на цвят, козината им е изпъстрена с малко по-тъмносиви петна, но сивото им е такова, че има лек зеленикав оттенък. Ако у вас има запазени книжки с приказки на Андерсен и братя Грим с оригиналните рисунки на Шарл Перо, публикувани у нас през 50-те и 60-те години на 20-и век, разгледай ги и ще се увериш, че всички принцове там са нарисувани като яздещи такива коне.
    Значи можем да си направим извод, че в изброените от теб категории тук-там се среща по някой умен, може би по 1 на 1000, рядък по вид като зелен кон. Вероятно те стават дисиденти.

    18:03 28.07.2026

  • 34 Равносметка от троленето

    0 0 Отговор
    Значи все пак зелен кон и дядо Коледа съществуват.

    18:04 28.07.2026

  • 35 Милчо Лаков

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ганя Путинофила":

    Баща ми е служил като кавалерист в Брезник и от него знам,че на някои сиви коне са им викали зелени...

    18:27 28.07.2026

  • 36 Григор

    0 0 Отговор
    Поздравления за Калина! Чудесен материал! Задълбочен анализ и железни аргументи! Отдавна не бях чел подобно нещо. ДОБРЕ Е ОТ "ПРОГРЕСИВНА БЪЛГАРИЯ" ДА ПРОЧЕТАТ ТОЗИ МАТЕРИАЛ И ДЪЛБОКО ДА СЕ ЗАМИСЛЯТ, ЗАЩОТО СЕ ПОЛЗУВАТ С ДОВЕРИЕТО НА МНОГО ХОРА!

    18:29 28.07.2026