Калина Андролова: Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена

Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена. Ще ЗАДЪЛЖАВА българските ученици да изучават предмета „Добродетели и религии“.
Така или иначе „религия“ вече съществува като свободноизбираем предмет. Но ето че българският патриарх малко прибързано поиска от политиците ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ на учебните часове по религия. И те му обещаха без да се замислят.
Тъй като считат, че това е най-малкият възможен жест, който могат да направят за свое изкупление, и разбира се, от уважение към Българската православна църква.
Не може да се отрече, че на пръв поглед планът да се изучава религия в училище звучи разумно, тъй като обществото ни се разпада от отсъствието на Бог в сърцата ни. Както добре се изразява Блез Паскал, „нищо не издава повече крайно умствено безсилие, както неспособността да се осъзнае колко злочест е човек без Бога“. Липсата на знание и липсата на страх, че Създателят може да е реципрочен на личната ни арогантност, че може да произвежда отговор рано или късно, ни потопява в безбожен произвол. Затова идеята да се въведе задължително изучаване на религия, изглежда необходима и очаквана.
Само че в крайна сметка, това решение ще се окаже поредното недоразумение и ГРЕШКА, която българските пишман управляващи придвижват напред на базата на първосигнални усещания, без да ПРОГНОЗИРАТ какви ще са резултатите от подобен ход.
Първо, ще се избира между три възможности: „Православие“, „Ислям“ и „Добродетели – етика и гражданско образование“. Тоест, душеспасителната тънкост за политическите ни либерали, които са атеисти, сектанти, богомили или миш-маш глобални религиозни съзнания, беше да вкарат „добродетели“ като възможна опция при този предмет. Какво означава това?
„Добродетелите“ моментално ще извоюват авторитет и популярност сред учениците и ще доминират в категорията извън исляма! Ислямът ще остане категорично и съвкупно избиран предмет, докато християнството ще се раздели – Източно православие, и разнообразни други усещания за Божественото изразяване, включително ницшеански скептицизъм и предхристиянски вярвания.
Гражданското общество срещу Православието?! Според вас КОЙ ще спечели в тази битка за умовете, след като в ЕП се водят чести дебати за последния бастион на руското влияние – Православието?!
Според вас програмата на „гражданското общество“ ще бъде ли интересна, глобалистка, някак международна, либерална и постмодерна интерпретация на заобиколния разказ за религиите?! Ще бъде.
Защото тези мрежи съществуват през виртуозно пропагандиране на глобална свързаност, която влече след себе си културно смесване ЗА СМЕТКА НА ХРИСТИЯНСТВОТО, да не говорим за Православието!
Европа е опитно поле, което дава видими резултати. Това ще бъде ГРУБА ЗАГУБА за Българската православна църква в стремежа ѝ да се съревновава на „пазарен принцип“ в секуларизирано общество.
На второ място, въвеждането на ЗАДЪЛЖАВАНЕ при изучаването на религия, ще освети (БЕЗОТГОВОРНО и БЕЗПРОСВЕТНО!) пропорцията между гражданите, които изповядват ислям в България, които трайно нарастват, и православните, които трайно намаляват. Кому е нужно това, драги ми партийци от „Прогресивна България“?! Отбелязвам истината, че ГЕРБ започнаха тази сага.
Искаме да отключим амбиция по преброяване и битка за ТЪРСЕНЕ и ДОБАВЯНЕ на още и още от ромските общности към ислямския обем в България?! Искаме да легализираме претенцията за повишаваща се наличност ли?! Да се приближим естествено и ненатрапчиво до идеята за „втори национален език“ и задължителни етнически квоти в администрацията, полицията, службите и армията!
Това ли правим с безхаберните си решения, щото патриархът бил ПОМОЛИЛ?! Патриархът, моите уважения, разбира ли от политика, геополитика, национална сигурност, прогнози и анализи?! Нека разбирането ни за национална сигурност не е като на монах, който няма представа за света извън килията си. Ако патриархът не разбира тази материя и простодушно заявява молби към властта, все някой в българските служби БИ СЛЕДВАЛО ДА МОЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИ за какво става дума. Патриархът е длъжен да помоли, властта е длъжна да отложи! На трето място, драги ми Смехурко от „Прогресивна България“, кой ще преподава на тези чувствителни малки ученици?
Имаме ли кадри за задължително изучаване на религия?! Свещеници ли, философи ли, граждански активисти ли, дъновисти ли, мистици ли, окултни просветители ли ще бъдат тези хора?! Явно, че православни няма да преподават на „гражданското общество“, защото „гражданското общество“, ако ми позволите да проявя досадна откритост, е фундаментална мрежа за паралелна власт, чиито хибридни удари косвено, а често и директно са прицелени към обезсилване и размиване на Православието, с мотива, че е трасе за руското влияние, а и с други сложни мотиви, за които нямам време сега да пиша.
Религиите и национализмите в глобалистката доктрина са доминирани в подрастващите умове от принадлежности към личностни групи по интереси, сексуална ориентация, граждански права и пр. РАЗДРОБЯВАНЕТО НА АРХИКОДОВЕТЕ за етническа, родова, национална идентичност е цел номер едно, ако искаш да вървиш към ГЛОБАЛЕН КОНТРОЛ. Раздробяването не позволява обединен системен отговор на защита. Но както и да е. Връщам се на „Добродетели и религии“.
Този предмет НИЩО няма да даде като знание, но ще бъде овладян за полза на онзи фактор, с който Православието не може да се бори, още повече пък на светски терен, на терена на гражданското общество. Затова пък ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на този предмет ще отвори нов пробив в българската крехка държавност, макар и сега това да не се вижда с просто око. За всичко е необходимо време. По-силният използва далечно виждане. По-слабият се радва на неясна победа днес.
Опитът българският патриарх да бъде ползван странично и дистанционно за инструмент за политика не води до нищо добро. Всеки човек без лична и просветена роля за лидерство става играчка – имаме добри намерения, но решаваме чужди задачи, чиито резултат се оказва ТОЧНО ОБРАТЕН на нашите добри намерения. Виртуозно е да ползваш оръжието на врага срещу него самия!
А някои фактори това го могат. И аз се възхищавам на това умение. Задръжте безсмислените си инициативи – в момента има „религия“ като свободноизбираема дисциплина, и нека така си остане. Стига дилетантщини, спрете поне на ръба, за да погледнете накъде води следващата ви крачка!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баро Киро
16:05 28.07.2026
2 Идеята на ПБ
Коментиран от #13
16:09 28.07.2026
3 Калина Андрогенна
Коментиран от #5
16:11 28.07.2026
4 Сила
Обезумел помак с неясен пол ....
16:11 28.07.2026
5 Сила
До коментар #3 от "Калина Андрогенна":Волгата и Карбовски са я ( го )виждали гол(а )...!
Като го знаеш те какви са , прави си изводите ....!
Коментиран от #6
16:13 28.07.2026
6 Крабовски
До коментар #5 от "Сила":Аз такова, по жини ни си падам.
16:16 28.07.2026
7 Васил
16:18 28.07.2026
8 Василеску
16:21 28.07.2026
9 Ами
Все пак някой трябва по някакъв да обясни на младите хора кое е
правилно и кое е неправилно, и как трябва да се държи в обществото.
А развитото общество се гради върху ценности, а не върху правила.
Защото ценности не се променят току така. Правилата,
тях можеш да ги променяш когато си пожелаеш.
16:29 28.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Абе,
16:32 28.07.2026
12 То пък
16:35 28.07.2026
13 Хмм
До коментар #2 от "Идеята на ПБ":дори си мисля, че от любопитство някои деца ще учат ислям и могат да се радикализират, ограничният във всяко отношение даниил, който не можал да изкара дори една година английска филология в университета, в СУ е много трудно, вкарва исляма в българското училище, и сега трите религии - християнство, будизъм и ислям се изучават в предмета "Етика и право" в 10-ти клас, там аз научих за будизма и че няма нищо общо тибетският "будизъм" с будизма на Сидхарта - "живот без страдание", освобождаване от желания, защото неосъществяването им води до страдание
16:36 28.07.2026
14 Какво е това плашило
Коментиран от #19
16:45 28.07.2026
15 андролка
16:49 28.07.2026
16 Права е
16:52 28.07.2026
17 С Божията помощ
16:55 28.07.2026
18 спиициално за радев -летеца...
Според доклада на Командването на ВВС, оператори на дронове са засекли подозрителна активност близо до индустриална сграда по време на разузнавателни полети над сектора Запорожие.
Руски войски бяха скрили четири бронирани машини в хангар, очаквайки тежкият покрив да ги предпази от въздушно наблюдение.
Оскар във въздуха
Разузнавателните екипи бързо потвърдиха местоположението и прехвърлиха точните координати на целта на местен команден пункт. Военни служители след това изпратиха тактически въздушни сили, за да нанесат прецизен удар преди машините да бъдат преместени.
Пилот, известен с позивната Оскар, излетя от оперативно летище с изтребител МиГ-29, проектиран по съветски проект. Неговият самолет носеше американски GBU-39 Small Diameter Bombs, прецизни оръжия, адаптирани за по-старите украински изтребители.Мисията премина бързо от откриване към изпълнение. Оскар влезе в определената зона за атака, пусна сателитно насочваните боеприпаси върху целевата структура и се върна безопасно в базата.
Хирургична прецизност
Украинските военновъздушни сили съобщиха за успешния удар на 28 юли и потвърдиха пълното унищожаване на целевите бронирани машини. Разузнавателни дронове наблюдаваха мястото веднага след удара, за да оценят щетите.
"Бя
16:57 28.07.2026
19 тиририрам
До коментар #14 от "Какво е това плашило":Мисля, че това е ново поколение китайски андроид. Поне така изглежда.;)
16:57 28.07.2026
20 дядо дръмпир
Изображения, публикувани от военни представители, показаха значителни щети вътре в хангарa. Прецизните оръжия директно пробиха подсиления покрив и унищожиха бронираните машини вътре. Стандартните неуправляеми боеприпаси биха имали трудности да пробият тежката конструкция.
16:59 28.07.2026
21 февфве
ама да продължават така и скоро няма да има кой да си праща децата на училище.
поне аз не бих
17:00 28.07.2026
22 Истината
Коментиран от #27
17:09 28.07.2026
23 Милена
На всеки му е ясно , че тази политика идва и се налага от Турция.
А в Турция да не би да изучават християнска религия в училищата?
Не, разбира се!
Радев не знае ли, че помаците са насилствено ислямизирани българи??
Или ще ни забатачи отново,както с Боташа..
17:17 28.07.2026
24 Без име
17:18 28.07.2026
25 аз пък
17:25 28.07.2026
26 Ганя Путинофила
Коментиран от #28, #33, #35
17:27 28.07.2026
27 хмм
До коментар #22 от "Истината":"Дядо Коледа" всъщност съществува. И по-точно това е комерсиален вариант, на стара традиция да се разменят подаръци по Рождество.
Коментиран от #29
17:33 28.07.2026
28 Дядо Петко
До коментар #26 от "Ганя Путинофила":Като гледам ваша милост преливате от ум и мъдрост.
17:42 28.07.2026
29 Дядо Коледа
До коментар #27 от "хмм":Кажете и за боговете, какво ви е мнението?
17:44 28.07.2026
30 Калино моме, Калино!
45 години ни управляваха хорица, които спазваха само едно правило - да не ядосат Кремъл. Оттам им казваха какво да правят, затова не беше нужно нито да мислят, нито да правят истински прогнози. Те си подбраха и издигнаха в кариерно отношение себеподобни послушковци с неразвити мисловни способности. Ако ти с твоята публикация се обръщаш само към читателите, бъди сигурна, че ще се намерят мнозина, които ще те разберат. Но ако се обръщаш само към управляващите, към казионните ни учЕни и към днешните свещеници, те ще те възприемат само като една досадна муха, която с бръмченето си им разваля рахата.
Коментиран от #32
17:50 28.07.2026
31 Фют Истинската God
Никога няма да е актуална религията вече. Дори и коледните украси и подаръци не могат да спасят "Бога" от забвение...напълно безполезен е.
17:54 28.07.2026
32 Калинката
До коментар #30 от "Калино моме, Калино!":По точно да не ядосаме посолство То..............
17:58 28.07.2026
33 :)))))
До коментар #26 от "Ганя Путинофила":"Зелени" биват наричани една много рядка и скъпа порода коне. Те са сиви на цвят, козината им е изпъстрена с малко по-тъмносиви петна, но сивото им е такова, че има лек зеленикав оттенък. Ако у вас има запазени книжки с приказки на Андерсен и братя Грим с оригиналните рисунки на Шарл Перо, публикувани у нас през 50-те и 60-те години на 20-и век, разгледай ги и ще се увериш, че всички принцове там са нарисувани като яздещи такива коне.
Значи можем да си направим извод, че в изброените от теб категории тук-там се среща по някой умен, може би по 1 на 1000, рядък по вид като зелен кон. Вероятно те стават дисиденти.
18:03 28.07.2026
34 Равносметка от троленето
18:04 28.07.2026
35 Милчо Лаков
До коментар #26 от "Ганя Путинофила":Баща ми е служил като кавалерист в Брезник и от него знам,че на някои сиви коне са им викали зелени...
18:27 28.07.2026
36 Григор
18:29 28.07.2026