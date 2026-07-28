Калина Андролова: Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена

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Партията на Румен Радев ПРОДЪЛЖАВА идея, която не е добре обмислена. Ще ЗАДЪЛЖАВА българските ученици да изучават предмета „Добродетели и религии“.

Така или иначе „религия“ вече съществува като свободноизбираем предмет. Но ето че българският патриарх малко прибързано поиска от политиците ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТ на учебните часове по религия. И те му обещаха без да се замислят.

Тъй като считат, че това е най-малкият възможен жест, който могат да направят за свое изкупление, и разбира се, от уважение към Българската православна църква.

Не може да се отрече, че на пръв поглед планът да се изучава религия в училище звучи разумно, тъй като обществото ни се разпада от отсъствието на Бог в сърцата ни. Както добре се изразява Блез Паскал, „нищо не издава повече крайно умствено безсилие, както неспособността да се осъзнае колко злочест е човек без Бога“. Липсата на знание и липсата на страх, че Създателят може да е реципрочен на личната ни арогантност, че може да произвежда отговор рано или късно, ни потопява в безбожен произвол. Затова идеята да се въведе задължително изучаване на религия, изглежда необходима и очаквана.

Само че в крайна сметка, това решение ще се окаже поредното недоразумение и ГРЕШКА, която българските пишман управляващи придвижват напред на базата на първосигнални усещания, без да ПРОГНОЗИРАТ какви ще са резултатите от подобен ход.

Първо, ще се избира между три възможности: „Православие“, „Ислям“ и „Добродетели – етика и гражданско образование“. Тоест, душеспасителната тънкост за политическите ни либерали, които са атеисти, сектанти, богомили или миш-маш глобални религиозни съзнания, беше да вкарат „добродетели“ като възможна опция при този предмет. Какво означава това?

„Добродетелите“ моментално ще извоюват авторитет и популярност сред учениците и ще доминират в категорията извън исляма! Ислямът ще остане категорично и съвкупно избиран предмет, докато християнството ще се раздели – Източно православие, и разнообразни други усещания за Божественото изразяване, включително ницшеански скептицизъм и предхристиянски вярвания.

Гражданското общество срещу Православието?! Според вас КОЙ ще спечели в тази битка за умовете, след като в ЕП се водят чести дебати за последния бастион на руското влияние – Православието?!

Според вас програмата на „гражданското общество“ ще бъде ли интересна, глобалистка, някак международна, либерална и постмодерна интерпретация на заобиколния разказ за религиите?! Ще бъде.

Защото тези мрежи съществуват през виртуозно пропагандиране на глобална свързаност, която влече след себе си културно смесване ЗА СМЕТКА НА ХРИСТИЯНСТВОТО, да не говорим за Православието!

Европа е опитно поле, което дава видими резултати. Това ще бъде ГРУБА ЗАГУБА за Българската православна църква в стремежа ѝ да се съревновава на „пазарен принцип“ в секуларизирано общество.

На второ място, въвеждането на ЗАДЪЛЖАВАНЕ при изучаването на религия, ще освети (БЕЗОТГОВОРНО и БЕЗПРОСВЕТНО!) пропорцията между гражданите, които изповядват ислям в България, които трайно нарастват, и православните, които трайно намаляват. Кому е нужно това, драги ми партийци от „Прогресивна България“?! Отбелязвам истината, че ГЕРБ започнаха тази сага.

Искаме да отключим амбиция по преброяване и битка за ТЪРСЕНЕ и ДОБАВЯНЕ на още и още от ромските общности към ислямския обем в България?! Искаме да легализираме претенцията за повишаваща се наличност ли?! Да се приближим естествено и ненатрапчиво до идеята за „втори национален език“ и задължителни етнически квоти в администрацията, полицията, службите и армията!

Това ли правим с безхаберните си решения, щото патриархът бил ПОМОЛИЛ?! Патриархът, моите уважения, разбира ли от политика, геополитика, национална сигурност, прогнози и анализи?! Нека разбирането ни за национална сигурност не е като на монах, който няма представа за света извън килията си. Ако патриархът не разбира тази материя и простодушно заявява молби към властта, все някой в българските служби БИ СЛЕДВАЛО ДА МОЖЕ ДА СИ ПРЕДСТАВИ за какво става дума. Патриархът е длъжен да помоли, властта е длъжна да отложи! На трето място, драги ми Смехурко от „Прогресивна България“, кой ще преподава на тези чувствителни малки ученици?

Имаме ли кадри за задължително изучаване на религия?! Свещеници ли, философи ли, граждански активисти ли, дъновисти ли, мистици ли, окултни просветители ли ще бъдат тези хора?! Явно, че православни няма да преподават на „гражданското общество“, защото „гражданското общество“, ако ми позволите да проявя досадна откритост, е фундаментална мрежа за паралелна власт, чиито хибридни удари косвено, а често и директно са прицелени към обезсилване и размиване на Православието, с мотива, че е трасе за руското влияние, а и с други сложни мотиви, за които нямам време сега да пиша.

Религиите и национализмите в глобалистката доктрина са доминирани в подрастващите умове от принадлежности към личностни групи по интереси, сексуална ориентация, граждански права и пр. РАЗДРОБЯВАНЕТО НА АРХИКОДОВЕТЕ за етническа, родова, национална идентичност е цел номер едно, ако искаш да вървиш към ГЛОБАЛЕН КОНТРОЛ. Раздробяването не позволява обединен системен отговор на защита. Но както и да е. Връщам се на „Добродетели и религии“.

Този предмет НИЩО няма да даде като знание, но ще бъде овладян за полза на онзи фактор, с който Православието не може да се бори, още повече пък на светски терен, на терена на гражданското общество. Затова пък ЗАДЪЛЖИТЕЛНОСТТА на този предмет ще отвори нов пробив в българската крехка държавност, макар и сега това да не се вижда с просто око. За всичко е необходимо време. По-силният използва далечно виждане. По-слабият се радва на неясна победа днес.

Опитът българският патриарх да бъде ползван странично и дистанционно за инструмент за политика не води до нищо добро. Всеки човек без лична и просветена роля за лидерство става играчка – имаме добри намерения, но решаваме чужди задачи, чиито резултат се оказва ТОЧНО ОБРАТЕН на нашите добри намерения. Виртуозно е да ползваш оръжието на врага срещу него самия!

А някои фактори това го могат. И аз се възхищавам на това умение. Задръжте безсмислените си инициативи – в момента има „религия“ като свободноизбираема дисциплина, и нека така си остане. Стига дилетантщини, спрете поне на ръба, за да погледнете накъде води следващата ви крачка!