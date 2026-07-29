Високо напрежение в НС: Костадинов и Петър Стойчев от ПБ стигнаха почти до бой

Високо напрежение в пленарна зала между управляващите и ПГ на "Възраждане" в рамките на дебата на първо четене на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията бяха внесени от "Прогресивна България" (ПБ), след като миналата седмица Конституционният съд (КС) отмени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура, предаде репортер на ФОКУС.

В рамките на обсъжданията лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини Радев, че действа като предишното управляващо мнозинство - ГЕРБ и ДПС, по отношение на рафинерията в Бургас.

"Оттук нататък всеки ден ще казваме - Румен Радев е лъжец", каза Костадинов като продължи да използва силни епитети, а след това председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов и негови съпартийци отидоха до местата на "Възраждане", за да разговарят. Стигна се до напрежение между депутата от ПБ Петър Стойчев и Костадин Костадинов, което и наложи намеса на квестора, който да ги разтървава. Михаела Доцова обяви 30 минути почивка.

Реакция на Костадинов

Последва реакция на Костадинов пред медиите, който заяви:

"Скандалните решения се замитат под килима - управляващите възстановяват статуквото на предишното управление след решението на КС по темата, съобразявайки се с ветото на Румен Радев като държавен глава", каза той и допълни:

"Ние винаги ще казваме истината. Когато изгубиш доводите, ти остава само за обиждаш", каза още депутатът като подчерта, че партията му иска поправки между първо и второ четене в закона за особения управител. Причината за скандала в зала, според него е, че депутатите от мнозинството не искат другата седмица да работят.