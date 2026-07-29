Високо напрежение в НС: Костадинов и Петър Стойчев от ПБ стигнаха почти до бой

Високо напрежение в пленарна зала между управляващите и ПГ на "Възраждане" в рамките на дебата на първо четене на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията бяха внесени от "Прогресивна България" (ПБ), след като миналата седмица Конституционният съд (КС) отмени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура, предаде репортер на ФОКУС.
В рамките на обсъжданията лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини Радев, че действа като предишното управляващо мнозинство - ГЕРБ и ДПС, по отношение на рафинерията в Бургас.
"Оттук нататък всеки ден ще казваме - Румен Радев е лъжец", каза Костадинов като продължи да използва силни епитети, а след това председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов и негови съпартийци отидоха до местата на "Възраждане", за да разговарят. Стигна се до напрежение между депутата от ПБ Петър Стойчев и Костадин Костадинов, което и наложи намеса на квестора, който да ги разтървава. Михаела Доцова обяви 30 минути почивка.
Реакция на Костадинов
Последва реакция на Костадинов пред медиите, който заяви:
"Скандалните решения се замитат под килима - управляващите възстановяват статуквото на предишното управление след решението на КС по темата, съобразявайки се с ветото на Румен Радев като държавен глава", каза той и допълни:
"Ние винаги ще казваме истината. Когато изгубиш доводите, ти остава само за обиждаш", каза още депутатът като подчерта, че партията му иска поправки между първо и второ четене в закона за особения управител. Причината за скандала в зала, според него е, че депутатите от мнозинството не искат другата седмица да работят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Веселин
14:54 29.07.2026
2 браво
14:54 29.07.2026
3 Жалко
14:57 29.07.2026
4 Марешки
14:58 29.07.2026
5 Коцето
Коментиран от #18
14:59 29.07.2026
6 Чорбара
15:00 29.07.2026
7 Хмм
15:00 29.07.2026
8 Горски
Коментиран от #11
15:00 29.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 КОСТАДИНОВ АКО СЕ
15:01 29.07.2026
11 Хмм
До коментар #8 от "Горски":изрусната кухавелка им даде тона, почна да наказвасвоите, сега ще ѝ се качат на главата, а костадинов срещу Радев на предишните президентски избори 3,92% срещу 9,42% на Радев на пърия тур
15:03 29.07.2026
12 Петър
15:04 29.07.2026
13 Хмм
Коментиран от #23, #38
15:04 29.07.2026
14 Квестора отнесе
Коментиран от #26
15:05 29.07.2026
15 Рапонги
До края на мандата няма да писне защото е природно много ограничен
15:06 29.07.2026
16 Роси от Бургас
15:07 29.07.2026
17 Веселин
15:08 29.07.2026
18 Минувач
До коментар #5 от "Коцето":Костадинов не е скачал на тоя Стойчев, а баш този плувец отиде до мястото на Костадинов и започна да го напада, обижда и псува. И всичко това, защото днесд Възраждане и Костадинов направиха Радев на 5 стотинки. През Ноември Радев, като президент наложи вето над това да се включат и търговските дружества под управата на особения управител на Лукойл, а днес те гласуват обратното. А няма никаква промяна в ситуацията и дерогацията. Поредната обръщалка на Радев преди и сега. И всичко се прави в полза на другата рафинерия в България - Инса, чийто собственик в в кръга на Пеевски. Сега ще се даде власт на тоя особен управител и над търговските дружества на Лукойл - бензиностанции и складове. Костадинов и други от Възраждане директно нарекоха Радев лъжец и онзи Стойчев не издържа и отиде да се бие с Костадинов. Да не говорим, че сега го приеха тоя закон, който е същия като на ГЕРБ с разлика от една запетайка, която днес цял ден се обсъжда. И го приеха на 2-те четения в един ден, пряко нарушение на правилника. Радевистите нагло нарушават всичко, обръшат си мнението за всичко обещавано и пряко подкрепят олигархията.
15:09 29.07.2026
19 Цончо
15:10 29.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Предизборната
15:11 29.07.2026
23 Минувач
До коментар #13 от "Хмм":Кой си изпуска нервите, га-хахахха?
Костадинов изобличи Радев лъжеца, като прочете дословно изказванията му отпреди и сега, когато са точно обратните.
Стойчев си изпусна нервите, защото гурути Радев бе разобличен и наречен лъжец и се втурна към мястото на Костадинов да го псува и обижда.
15:11 29.07.2026
24 Булид Ф1
15:12 29.07.2026
25 Ахааа, стана ясно!
15:12 29.07.2026
26 Той
До коментар #14 от "Квестора отнесе":друга работа няма . Май са и пенсионери....
15:13 29.07.2026
27 Веселин
15:14 29.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Костадинов да не се поддава на
15:17 29.07.2026
30 Пламен
15:17 29.07.2026
31 !!!?
15:18 29.07.2026
32 Цвете
15:18 29.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 1-ви рунд
15:19 29.07.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Гресирана ватенка
15:23 29.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този
Като не разбира другия път ще се съюзява с ГЕРБ ако иска да е в парламента. А той много иска. Не разбира колко е обикновен истерик.
15:25 29.07.2026
42 Гошо
15:25 29.07.2026
43 Факти
15:27 29.07.2026
44 Целта на посегателството срещу лидера
15:27 29.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Това е Провокация
15:32 29.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 И възраждане и другите от опозицията
15:37 29.07.2026
50 Гост
15:43 29.07.2026
51 КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ!
15:50 29.07.2026