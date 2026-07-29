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Високо напрежение в НС: Костадинов и Петър Стойчев от ПБ стигнаха почти до бой

Високо напрежение в НС: Костадинов и Петър Стойчев от ПБ стигнаха почти до бой

29 Юли, 2026 14:40 1 897 51

  • парламент-
  • бой-
  • костадин костадинов-
  • петър стойчев

Наложи се намеса на квестора, който да ги разтървава. Михаела Доцова обяви 30 минути почивка.

Високо напрежение в НС: Костадинов и Петър Стойчев от ПБ стигнаха почти до бой - 1
Снимка: Фейсбук/ НС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Високо напрежение в пленарна зала между управляващите и ПГ на "Възраждане" в рамките на дебата на първо четене на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Измененията бяха внесени от "Прогресивна България" (ПБ), след като миналата седмица Конституционният съд (КС) отмени текстове, уреждащи назначаването на особен търговски управител в обекти от критичната инфраструктура, предаде репортер на ФОКУС.

В рамките на обсъжданията лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов обвини Радев, че действа като предишното управляващо мнозинство - ГЕРБ и ДПС, по отношение на рафинерията в Бургас.

"Оттук нататък всеки ден ще казваме - Румен Радев е лъжец", каза Костадинов като продължи да използва силни епитети, а след това председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов и негови съпартийци отидоха до местата на "Възраждане", за да разговарят. Стигна се до напрежение между депутата от ПБ Петър Стойчев и Костадин Костадинов, което и наложи намеса на квестора, който да ги разтървава. Михаела Доцова обяви 30 минути почивка.

Реакция на Костадинов

Последва реакция на Костадинов пред медиите, който заяви:

"Скандалните решения се замитат под килима - управляващите възстановяват статуквото на предишното управление след решението на КС по темата, съобразявайки се с ветото на Румен Радев като държавен глава", каза той и допълни:

"Ние винаги ще казваме истината. Когато изгубиш доводите, ти остава само за обиждаш", каза още депутатът като подчерта, че партията му иска поправки между първо и второ четене в закона за особения управител. Причината за скандала в зала, според него е, че депутатите от мнозинството не искат другата седмица да работят.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Веселин

    24 2 Отговор
    Стойчев?Плувеца?

    14:54 29.07.2026

  • 2 браво

    9 2 Отговор
    истенски мъже

    14:54 29.07.2026

  • 3 Жалко

    15 0 Отговор
    че Станка се отказа!

    14:57 29.07.2026

  • 4 Марешки

    20 12 Отговор
    когато беше депутат,Коцето беше много тих!

    14:58 29.07.2026

  • 5 Коцето

    11 5 Отговор
    и на Любо Ганев скачаше!

    Коментиран от #18

    14:59 29.07.2026

  • 6 Чорбара

    12 12 Отговор
    Монгала отече.

    15:00 29.07.2026

  • 7 Хмм

    9 8 Отговор
    и кво, изрусената кукувица наказа ли костадинов, че нарича Радев лъжец или смята да прелети в тяхното гнездо

    15:00 29.07.2026

  • 8 Горски

    27 8 Отговор
    Прогресистите взеха да си изпускат нервите - така става, когато се повтарят едни и същи клишета, в които и сам не вярваш. А да сте чули да е наказан банкянския индивид или пък новия еничарин за обиди, които са сипали безспир?

    Коментиран от #11

    15:00 29.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 КОСТАДИНОВ АКО СЕ

    25 25 Отговор
    КАНДИДАТИРА ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ КАТЕГОРИЧНО ЩЕ СПЕЧЕЛИ.

    15:01 29.07.2026

  • 11 Хмм

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Горски":

    изрусната кухавелка им даде тона, почна да наказвасвоите, сега ще ѝ се качат на главата, а костадинов срещу Радев на предишните президентски избори 3,92% срещу 9,42% на Радев на пърия тур

    15:03 29.07.2026

  • 12 Петър

    3 2 Отговор
    трябва да раздели удара на 7 части !

    15:04 29.07.2026

  • 13 Хмм

    10 13 Отговор
    49,42% за Радев срещу 3,92% за Костадинов, затова си изпуска нервите

    Коментиран от #23, #38

    15:04 29.07.2026

  • 14 Квестора отнесе

    3 1 Отговор
    два шамара!

    Коментиран от #26

    15:05 29.07.2026

  • 15 Рапонги

    13 11 Отговор
    Петър Стойчев е кухо момче, надуто с анаболи и наркотици.
    До края на мандата няма да писне защото е природно много ограничен

    15:06 29.07.2026

  • 16 Роси от Бургас

    13 11 Отговор
    Кой ги набутва на Радев тия збърканяци като Петър Стойчев

    15:07 29.07.2026

  • 17 Веселин

    7 5 Отговор
    На Петьо шамара е към 40; 42!см.!

    15:08 29.07.2026

  • 18 Минувач

    12 9 Отговор

    До коментар #5 от "Коцето":

    Костадинов не е скачал на тоя Стойчев, а баш този плувец отиде до мястото на Костадинов и започна да го напада, обижда и псува. И всичко това, защото днесд Възраждане и Костадинов направиха Радев на 5 стотинки. През Ноември Радев, като президент наложи вето над това да се включат и търговските дружества под управата на особения управител на Лукойл, а днес те гласуват обратното. А няма никаква промяна в ситуацията и дерогацията. Поредната обръщалка на Радев преди и сега. И всичко се прави в полза на другата рафинерия в България - Инса, чийто собственик в в кръга на Пеевски. Сега ще се даде власт на тоя особен управител и над търговските дружества на Лукойл - бензиностанции и складове. Костадинов и други от Възраждане директно нарекоха Радев лъжец и онзи Стойчев не издържа и отиде да се бие с Костадинов. Да не говорим, че сега го приеха тоя закон, който е същия като на ГЕРБ с разлика от една запетайка, която днес цял ден се обсъжда. И го приеха на 2-те четения в един ден, пряко нарушение на правилника. Радевистите нагло нарушават всичко, обръшат си мнението за всичко обещавано и пряко подкрепят олигархията.

    15:09 29.07.2026

  • 19 Цончо

    7 4 Отговор
    питбула,не излезе ли напред?

    15:10 29.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Предизборната

    8 4 Отговор
    кампания на Костадинов е официално открита!

    15:11 29.07.2026

  • 23 Минувач

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Кой си изпуска нервите, га-хахахха?
    Костадинов изобличи Радев лъжеца, като прочете дословно изказванията му отпреди и сега, когато са точно обратните.
    Стойчев си изпусна нервите, защото гурути Радев бе разобличен и наречен лъжец и се втурна към мястото на Костадинов да го псува и обижда.

    15:11 29.07.2026

  • 24 Булид Ф1

    9 6 Отговор
    Коцето се изтрелва с 10% преднина!

    15:12 29.07.2026

  • 25 Ахааа, стана ясно!

    8 4 Отговор
    Сега разбрахте ли, защо Румбурак си избира все спортисти за дупедати? За да действат като мутри в ПАРЛАМАнта

    15:12 29.07.2026

  • 26 Той

    6 0 Отговор

    До коментар #14 от "Квестора отнесе":

    друга работа няма . Май са и пенсионери....

    15:13 29.07.2026

  • 27 Веселин

    4 3 Отговор
    Добре че заредих пуканки!

    15:14 29.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Костадинов да не се поддава на

    10 5 Отговор
    Провокации защото явно има опити да не бъде допуснат до Президентските избори понеже е изявен фаворит и може да се предположи че е пречка.

    15:17 29.07.2026

  • 30 Пламен

    7 5 Отговор
    Много маймуни станаха на рашистката хранилка

    15:17 29.07.2026

  • 31 !!!?

    6 1 Отговор
    Спортистите в Парламента - Словаците на Мистър Кеш !!!?

    15:18 29.07.2026

  • 32 Цвете

    8 3 Отговор
    НА ТЯХ НЕ ИМ СЕ РАБОТИ ОТ ДЕНЯ В КОЙТО РАЗБРАХА, ЧЕ СА " СПЕЧЕЛИЛИ " ИЗБОРИТЕ. СЕГА Е НА ХОД ТРИГЛАВАТА ЛАМЯ ДА НИ " СПАСЯВА " ОТ " БОТАШ "? ЗАМРЪЗНАЛИТЕ 15 МЕСЕЦА ЩЕ ОТЛЕТЯТ, КАТО РАКЕТА И ПОСЛЕ, ДУПЕ ДА НИ Е ЯКО.И ВИЖТЕ КОГО ЩЕ ПОДКРЕПЯТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ?! ЧЕРВЕНАТА ГЛАВНОКОМАНДВАЩА.

    15:18 29.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 1-ви рунд

    1 2 Отговор
    Бокс...бокс, бокс!Искам бокс!

    15:19 29.07.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор
    Гресирани копейки 😁😁😁

    15:23 29.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този

    3 3 Отговор
    Костадинов не разбра ли колко хора го подкрепят.
    Като не разбира другия път ще се съюзява с ГЕРБ ако иска да е в парламента. А той много иска. Не разбира колко е обикновен истерик.

    15:25 29.07.2026

  • 42 Гошо

    3 2 Отговор
    Костадинов много трябва да внимава с критиките към (ПБ) Неговият и този на Радев електорат се припокрива То ясно че го е яд на Радев дето му дръпна потенциални негови гласоподаватели, но трябва да търси колаборация с него,а не конфронтация Просто ситуацията е такава.Иначе рискува да се маргинилизира

    15:25 29.07.2026

  • 43 Факти

    2 2 Отговор
    Само Възраждане и Костадинов са истинска опозиция ! Останалото : турско-англосаксонски еничари .

    15:27 29.07.2026

  • 44 Целта на посегателството срещу лидера

    3 1 Отговор
    На Възраждане е той да бъде обвинен и омаскарен публично и да не може да се кандидатира за Президент от което явно някой се страхува .Но подобна акция е недостойна за едно мнозинство което и да е то.

    15:27 29.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Това е Провокация

    1 1 Отговор
    На която Костадинов трябва да отговори с мълчание и достойнство каквото той безспорно има.

    15:32 29.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 И възраждане и другите от опозицията

    0 1 Отговор
    Са. Просто едни провокатори и саботьори в работата на НС , как се работи в такава деструктивна среда когато опозицията по всякакъв начин пречи и възпрепятства всичко конструктивно за България

    15:37 29.07.2026

  • 50 Гост

    1 0 Отговор
    Някой много се е уплашил Костадинов да не стане президент. Започнаха провокациите и мръсните номера. Само дето властта не разбира, че народа никак няма да се възмути, ако Данчо плувеца отнесе няколко тупаника. За два месеца Радев успя да отврати и най-заблудените си избиратели.

    15:43 29.07.2026

  • 51 КОСТАДИНОВ ПРЕЗИДЕНТ!

    0 0 Отговор
    Ако се кандидатира ще гласувам за него.

    15:50 29.07.2026

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