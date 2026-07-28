Радев обсъди с Axon възможностите за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността

Министър-председателят Румен Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността. Премиерът проведе среща в Министерския съвет с Нейтън Соутел, старши вицепрезидент „Глобални търговски програми и партньорства“. Axon е производител на високотехнологични отбранителни изделия, като електрошокови средства, бодикамери, дрон и антидрон системи, и заявява своя интерес към разширяване на производствения си капацитет в сътрудничество с български компании.
Нестабилната глобалната среда на сигурност и непрекъснатото развитие на AI и технологиите изискват най-високо ниво на подготовка за новите предизвикателства, особено в сферата на отбраната и националната сигурност. България има капацитет за производството на дрон и антидрон системи и активно търси възможности както за повишаването му, така и за неговото развитие, чрез най-съвременни високотехнологични решения, подчерта премиерът.
Axon е компания с история в Европа, която вижда в България надежден партньор, който осигурява отлични инвестиционни възможности, стана ясно от думите на Соутел.
Отбраната е ключов сектор за Европа в момента. По време на срещата бе изтъкнато, че способностите на българските предприятия, както и отличното партньорство на страната ни с ЕС и НАТО са водещи предпоставки България да отключи своя потенциал и да развива отбранителната си индустрия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
не веднъж, а два пъти
18:57 28.07.2026
2 kоkорчо 💋🍌
да не ви я връчи народа
Коментиран от #8
18:58 28.07.2026
3 Стенли
Коментиран от #9, #12, #26
18:58 28.07.2026
4 Последния Софиянец
18:58 28.07.2026
5 казармена мъдрост
19:00 28.07.2026
6 Винаги
19:00 28.07.2026
7 Обсъждане с
19:06 28.07.2026
8 Европеец
До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":И това ще стане, ако льотчика така продължава.... Милитаризира ни, взема от бедните, А богаташите и олигарците не закача.... Още преди изборите писах тука, че съжалявам тия които ще гласуват за него, първите два месеца от управлението му показаха че съм прав.... Получихме ново от старото....
19:08 28.07.2026
9 Хахах
До коментар #3 от "Стенли":И този ни управлява и ще ни спасява хахаха
19:10 28.07.2026
10 УдоМача
19:10 28.07.2026
11 германец
19:11 28.07.2026
12 Точно
До коментар #3 от "Стенли":Корнелия Нинова днес се извини - "Чувствам вина! Толкова огромна все едно аз в момента ви ограбвам така както Радев и олигархията му. Никой досега не е ограбвал така народа, както същия Радев и олигарсите му за 3 месеца. Вината ми е огромна и се надявам да ми простите някой ден"
Коментиран от #19, #27
19:14 28.07.2026
13 Мнение
ЕДИН (НЕПОИСКАН) ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ!
НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ТОЗИ КОМЕНТАР ЩЕ СТИГНЕ ДО ВАС!
КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ ИСКА ДА БЪДЕ ПИТАН ЗА ЕВРОТО, КОЕТО И ВИЕ ПОТВЪРДИХТЕ, НО НЕ БЪДЕ ПИТАН...,
КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРАЩА ОРЪЖИЯ ЗА УКРИЯ (ПО КОЙТО И ДА Е НАЧИН), НО ВЪПРЕКИ ТОВА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРАЩАТЕ...,
КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ВОЕННИ САМОЛЕТИ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА, ВОДЕЩА СВОЙ КОНФЛИКТ С ТРЕТА СТРАНА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ВИЕ РАЗРЕШИТЕ ОФИЦИАЛНО ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ НА НАШАТА ТЕРИТОРИЯ, ПРАВЕЙКИ НИ ЧАСТ И ОТ ТОЗИ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ...
КОГАТО БЮДЖЕТЪТ ОТ ДАНЪЦИ ЗА МАГИСТРАЛИ, ЯЗОВИРИ, МАРКИРОВКИ, МАНТИНЕЛИ И ВС ДР ПЕРА ПО ВЕРИГАТА, НАРАСТВА, А ПЪТИЩАТА, ЯЗОВИРИТЕ, ДИГИТЕ И ВС ДРУГО ПО ВЕРИГАТА, СА ПОД ВСЯКАКВА КРИТИКА И ВОДЯТ ДО ЗАГИВАНЕ НА НАШЕТО НАСЕЛЕНИЕ, ....
ЗНАЙТЕ, ЧЕ ЕДИН ДЕН ТОЗИ СЪЩИЯТ НАРОД ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ И ЩЕ СТАНЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ ВАС, КОИТО ГО ДОКАРАХТЕ ДО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ!
ДОЙДЕ ЛИ ТОЗИ ДЕН, ПРАЗНОДУМИЕТО И НИЩОГОВОРЕНЕТО, В КОЕТО СТЕ ЕКСПЕРТ, НЯМА ДА ВИ ПОМОГНАТ!!!
ЕДИН ДЕН СПРАВЕДЛИВОСТТА И ИСТИНАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАТ!!!
ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ И ЗА НАШИЯТ НАРОД!!!
19:19 28.07.2026
14 !!!?
Коментиран от #17
19:20 28.07.2026
15 ха ха
19:22 28.07.2026
16 Тоя отпадък
Не искаме оръжия!
Искаме производства на качествена храна, на текстил, аине внасяме боклука от Китай или Турция, медицинска техника….. и всичко в полза на хората, а не смърт!
Коментиран от #18
19:25 28.07.2026
17 !!!?
До коментар #14 от "!!!?":Може и транзисторен радиоприемник "Ехо"...или "Прогрес" !!!?
19:34 28.07.2026
18 Подкрепям
До коментар #16 от "Тоя отпадък":Вместо пари за оръжейните пари за безплатен обществен и влаков транспорт най големия враг на хората по света и у нас са тия 3%хипербогати които диктуват дневния ред на останалите 97%
19:43 28.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ
19:51 28.07.2026
21 Не бери грижи
До коментар #19 от "Ами сложи си":Още малко и на есен ще ви го сложим въжето на всички ШишоКрадевци
19:51 28.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Крадев
19:53 28.07.2026
24 Българин
19:57 28.07.2026
25 Хмм
20:08 28.07.2026
26 Хаха
До коментар #3 от "Стенли":Как наднича през прозореца...ах неговата...
20:10 28.07.2026
27 Така е
До коментар #12 от "Точно":Нинова закопа България като докара зеления чорап на власт.
20:11 28.07.2026
28 боко шишев радев
20:13 28.07.2026