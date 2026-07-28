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Радев обсъди с Axon възможностите за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността

Радев обсъди с Axon възможностите за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността

28 Юли, 2026 18:54 884 28

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  • румен радев-
  • отбрана

Axon е компания с история в Европа

Радев обсъди с Axon възможностите за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Румен Радев обсъди възможностите за партньорство с Axon за производството на високотехнологични продукти в сферата на отбраната и сигурността. Премиерът проведе среща в Министерския съвет с Нейтън Соутел, старши вицепрезидент „Глобални търговски програми и партньорства“. Axon е производител на високотехнологични отбранителни изделия, като електрошокови средства, бодикамери, дрон и антидрон системи, и заявява своя интерес към разширяване на производствения си капацитет в сътрудничество с български компании.

Нестабилната глобалната среда на сигурност и непрекъснатото развитие на AI и технологиите изискват най-високо ниво на подготовка за новите предизвикателства, особено в сферата на отбраната и националната сигурност. България има капацитет за производството на дрон и антидрон системи и активно търси възможности както за повишаването му, така и за неговото развитие, чрез най-съвременни високотехнологични решения, подчерта премиерът.

Axon е компания с история в Европа, която вижда в България надежден партньор, който осигурява отлични инвестиционни възможности, стана ясно от думите на Соутел.

Отбраната е ключов сектор за Европа в момента. По време на срещата бе изтъкнато, че способностите на българските предприятия, както и отличното партньорство на страната ни с ЕС и НАТО са водещи предпоставки България да отключи своя потенциал и да развива отбранителната си индустрия.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    10 12 Отговор
    всеки натовец ще умре за българия
    не веднъж, а два пъти

    18:57 28.07.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    30 2 Отговор
    господине, моля подайте си оставката
    да не ви я връчи народа

    Коментиран от #8

    18:58 28.07.2026

  • 3 Стенли

    27 3 Отговор
    Бившият началник на кабинета на Румен Радев като президент ,Калоян Методиев е публикувал снимки в своя профил от деня в който СГП пусна 2 телефонни записа на Румен Радев в които търгува с власт и влияние и същия ден следобед въоръжени прокурори нахлуха в президентството за обиск. 2 дни преди това Христо Иванов и Ивайло Мирчев акустираха на Росенец пред един от морските сараи на Доган. След като прокуратурата влезе в президентството, Румен Радев апелира към гражданите да дойдат там. Методиев разказва че Румен Радев още от ранния следобед е гледал през прозорците дали се събират хората. След това облякъл върху костюма военната си униформа и се обърнал към Методиев че ако не дойдат хора ще излезе в униформа и с пистолет като генерал главнокомандващ Българската армия и запял интернационала. За негово щастие се събират няколко хиляди, предимно хора от градската десница на Христо Иванов и ДБ. Само те са в състояние да изкарат хиляди за няколко часа. Хората идват не толкова в подкрепа на Радев а срещу Борисов, Доган и Пеевски. Чак тогава Радев се успокоява, съблича военната униформа и излиза от президентството с вдигнат юмрук и възгласи "Мутри вън". Методиев е публикувал много снимки ,но тук може да се качва само една.

    Коментиран от #9, #12, #26

    18:58 28.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    19 2 Отговор
    Ще ядем снаряди вместо домати.

    18:58 28.07.2026

  • 5 казармена мъдрост

    25 2 Отговор
    под фуражка акъл не вирее

    19:00 28.07.2026

  • 6 Винаги

    19 1 Отговор
    и при всички споразумения сме минус. По-добре не сключвайте никакви .

    19:00 28.07.2026

  • 7 Обсъждане с

    16 0 Отговор
    войници на БКП и соца ? Освен лъжи , надлъгване и подмолност - нищо друго от регресивните !

    19:06 28.07.2026

  • 8 Европеец

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":

    И това ще стане, ако льотчика така продължава.... Милитаризира ни, взема от бедните, А богаташите и олигарците не закача.... Още преди изборите писах тука, че съжалявам тия които ще гласуват за него, първите два месеца от управлението му показаха че съм прав.... Получихме ново от старото....

    19:08 28.07.2026

  • 9 Хахах

    17 2 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    И този ни управлява и ще ни спасява хахаха

    19:10 28.07.2026

  • 10 УдоМача

    19 2 Отговор
    Хванал се с юдеи бизнес да прави...

    19:10 28.07.2026

  • 11 германец

    3 14 Отговор
    га нчю иска на офис и да взема 2000 евро чисто да реди пасианси и да цъка тиктока и фейса по цял ден

    19:11 28.07.2026

  • 12 Точно

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Корнелия Нинова днес се извини - "Чувствам вина! Толкова огромна все едно аз в момента ви ограбвам така както Радев и олигархията му. Никой досега не е ограбвал така народа, както същия Радев и олигарсите му за 3 месеца. Вината ми е огромна и се надявам да ми простите някой ден"

    Коментиран от #19, #27

    19:14 28.07.2026

  • 13 Мнение

    15 1 Отговор
    Г-Н РАДЕВ!
    ЕДИН (НЕПОИСКАН) ПРИЯТЕЛСКИ СЪВЕТ!
    НАДЯВАМ СЕ, ЧЕ ТОЗИ КОМЕНТАР ЩЕ СТИГНЕ ДО ВАС!

    КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ ИСКА ДА БЪДЕ ПИТАН ЗА ЕВРОТО, КОЕТО И ВИЕ ПОТВЪРДИХТЕ, НО НЕ БЪДЕ ПИТАН...,

    КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ДА ПРАЩА ОРЪЖИЯ ЗА УКРИЯ (ПО КОЙТО И ДА Е НАЧИН), НО ВЪПРЕКИ ТОВА УПРАВЛЯВАЩИТЕ ПРАЩАТЕ...,

    КОГАТО НАРОДЪТ ВИ ЗАЯВИ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЕ ВОЕННИ САМОЛЕТИ ОТ ДРУГА ДЪРЖАВА, ВОДЕЩА СВОЙ КОНФЛИКТ С ТРЕТА СТРАНА, НО ВЪПРЕКИ ТОВА ВИЕ РАЗРЕШИТЕ ОФИЦИАЛНО ДА СЕ РАЗПОЛОЖАТ НА НАШАТА ТЕРИТОРИЯ, ПРАВЕЙКИ НИ ЧАСТ И ОТ ТОЗИ ВОЕНЕН КОНФЛИКТ...

    КОГАТО БЮДЖЕТЪТ ОТ ДАНЪЦИ ЗА МАГИСТРАЛИ, ЯЗОВИРИ, МАРКИРОВКИ, МАНТИНЕЛИ И ВС ДР ПЕРА ПО ВЕРИГАТА, НАРАСТВА, А ПЪТИЩАТА, ЯЗОВИРИТЕ, ДИГИТЕ И ВС ДРУГО ПО ВЕРИГАТА, СА ПОД ВСЯКАКВА КРИТИКА И ВОДЯТ ДО ЗАГИВАНЕ НА НАШЕТО НАСЕЛЕНИЕ, ....

    ЗНАЙТЕ, ЧЕ ЕДИН ДЕН ТОЗИ СЪЩИЯТ НАРОД ЩЕ СЕ ОБЕДИНИ И ЩЕ СТАНЕ СРЕЩУ ВСИЧКИ ВАС, КОИТО ГО ДОКАРАХТЕ ДО ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ!
    ДОЙДЕ ЛИ ТОЗИ ДЕН, ПРАЗНОДУМИЕТО И НИЩОГОВОРЕНЕТО, В КОЕТО СТЕ ЕКСПЕРТ, НЯМА ДА ВИ ПОМОГНАТ!!!

    ЕДИН ДЕН СПРАВЕДЛИВОСТТА И ИСТИНАТА ЩЕ ВЪЗТЪРЖЕСТВУВАТ!!!
    ЩЕ ИМА ВЪЗМЕЗДИЕ И ЗА НАШИЯТ НАРОД!!!

    19:19 28.07.2026

  • 14 !!!?

    2 8 Отговор
    Мистър Кеш иска да прави чипове за Искандер Махмудов...резервни части за вагоните на метрото !!!?

    Коментиран от #17

    19:20 28.07.2026

  • 15 ха ха

    9 0 Отговор
    ще има чип за всеки в концлагера , докато не станем зомбита или по милост не ни пратят няколко ядрени бомби

    19:22 28.07.2026

  • 16 Тоя отпадък

    17 0 Отговор
    Докога ще ни продава?
    Не искаме оръжия!
    Искаме производства на качествена храна, на текстил, аине внасяме боклука от Китай или Турция, медицинска техника….. и всичко в полза на хората, а не смърт!

    Коментиран от #18

    19:25 28.07.2026

  • 17 !!!?

    3 5 Отговор

    До коментар #14 от "!!!?":

    Може и транзисторен радиоприемник "Ехо"...или "Прогрес" !!!?

    19:34 28.07.2026

  • 18 Подкрепям

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Тоя отпадък":

    Вместо пари за оръжейните пари за безплатен обществен и влаков транспорт най големия враг на хората по света и у нас са тия 3%хипербогати които диктуват дневния ред на останалите 97%

    19:43 28.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ТАМПЛИЕРИ И МАСОНИ

    7 0 Отговор
    И балъци за милиони.

    19:51 28.07.2026

  • 21 Не бери грижи

    6 0 Отговор

    До коментар #19 от "Ами сложи си":

    Още малко и на есен ще ви го сложим въжето на всички ШишоКрадевци

    19:51 28.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Крадев

    6 0 Отговор
    Сатана върви по дяволите

    19:53 28.07.2026

  • 24 Българин

    2 0 Отговор
    Радев ни бута в поредната коалиция за нападение на Русия! Ама като почнат да падат тука бонбите, не знам какво ще разправя!

    19:57 28.07.2026

  • 25 Хмм

    2 0 Отговор
    Дано само да не ни готвят нов Боташ.

    20:08 28.07.2026

  • 26 Хаха

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Как наднича през прозореца...ах неговата...

    20:10 28.07.2026

  • 27 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Точно":

    Нинова закопа България като докара зеления чорап на власт.

    20:11 28.07.2026

  • 28 боко шишев радев

    2 0 Отговор
    от 36г Ви правим на маймуни,а акъла Ви не идва!

    20:13 28.07.2026

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