Майли Сайръс се разсъблече за корицата на списание (СНИМКИ)

Американската певица и актриса Майли Сайръс привлече вниманието с провокативна фотосесия за лятното издание на списание Wonderland за 2026 г.

На основната корица 33-годишната изпълнителка позира без дрехи, като носи единствено колие на Tiffany & Co., оценено на 6400 долара. Черно-бялата фотосесия е дело на известния моден фотограф Марио Соренти, а стайлингът е поверен на творческия директор Алистър Маким. Майли Сайръс е и гост-редактор на броя.

В останалите кадри певицата представя дръзки модели на Saint Laurent, McQueen и Chloé. В една от снимките Майли Сайръс прикрива гърдите си с ръка, облечена в чорапогащник и бельо с висока талия, а палто на Saint Laurent е спуснато около лактите ѝ. В друг кадър тя позира с дантелено боди и панталон на McQueen.

Част от изображенията са заснети и от фотографката Грей Соренти, дъщеря на Марио Соренти. Цялата визуална концепция следва характерната за Майли Сайръс комбинация от рок естетика, голота и висша мода.

Провокативните сценични и модни образи са постоянна част от кариерата на бившата звезда на Disney Channel. От бодитата в периода на „Party in the U.S.A.“ до прозрачните рокли на червения килим, певицата често използва облеклото като част от артистичния си образ.

През май 2026 г. Майли Сайръс получи звезда на Алеята на славата в Холивуд. За церемонията музикалната звезда избра прозрачна архивна рокля на Atelier Versace от колекцията за есента на 2015 г., подбрана лично от дизайнерката Донатела Версаче.

Новата корица на Wonderland продължава тази линия и затвърждава позицията на Майли Сайръс като една от най-разпознаваемите и смели фигури в съвременната поп култура.