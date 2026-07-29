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Майли Сайръс се разсъблече за корицата на списание (СНИМКИ)

Майли Сайръс се разсъблече за корицата на списание (СНИМКИ)

29 Юли, 2026 14:58 1 138 8

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  • певица-
  • актриса

За фотосесията Майли не се свени да позира, докато съблича дрехите си

Майли Сайръс се разсъблече за корицата на списание (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американската певица и актриса Майли Сайръс привлече вниманието с провокативна фотосесия за лятното издание на списание Wonderland за 2026 г.

На основната корица 33-годишната изпълнителка позира без дрехи, като носи единствено колие на Tiffany & Co., оценено на 6400 долара. Черно-бялата фотосесия е дело на известния моден фотограф Марио Соренти, а стайлингът е поверен на творческия директор Алистър Маким. Майли Сайръс е и гост-редактор на броя.

Публикация, споделена от Wonderland (@wonderland)

В останалите кадри певицата представя дръзки модели на Saint Laurent, McQueen и Chloé. В една от снимките Майли Сайръс прикрива гърдите си с ръка, облечена в чорапогащник и бельо с висока талия, а палто на Saint Laurent е спуснато около лактите ѝ. В друг кадър тя позира с дантелено боди и панталон на McQueen.

Част от изображенията са заснети и от фотографката Грей Соренти, дъщеря на Марио Соренти. Цялата визуална концепция следва характерната за Майли Сайръс комбинация от рок естетика, голота и висша мода.

Провокативните сценични и модни образи са постоянна част от кариерата на бившата звезда на Disney Channel. От бодитата в периода на „Party in the U.S.A.“ до прозрачните рокли на червения килим, певицата често използва облеклото като част от артистичния си образ.

Публикация, споделена от Miley Cyrus (@mileycyrus)

През май 2026 г. Майли Сайръс получи звезда на Алеята на славата в Холивуд. За церемонията музикалната звезда избра прозрачна архивна рокля на Atelier Versace от колекцията за есента на 2015 г., подбрана лично от дизайнерката Донатела Версаче.

Новата корица на Wonderland продължава тази линия и затвърждава позицията на Майли Сайръс като една от най-разпознаваемите и смели фигури в съвременната поп култура.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 пенсионер

    7 0 Отговор
    Бях и фен, но гледам се е надраскала , като селска автобусна спирка...Идва ново поколение - има избор.

    15:04 29.07.2026

  • 3 И кво ?

    3 2 Отговор
    Те българските поп-фолк певици по-хубави , и по-хубаво пеят . Дано не почнат да се загрозяват с татуировки като нея . Ама римлянките от бранша няма да устоят .

    Коментиран от #5

    15:05 29.07.2026

  • 4 Край

    3 1 Отговор
    Майли е Мацката и Певицата а не измислената и политкоректна Тейлър Суйфт

    15:06 29.07.2026

  • 5 Е таквоз

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "И кво ?":

    Правилно, 500 кубика силикон и устни с дебелина на салам може, но татуировките са просто НЕЕСТЕСТВЕНИ!

    15:12 29.07.2026

  • 6 Запознат

    2 0 Отговор
    Софиянци най голямите цървули 🥳🥳🥳🥳

    15:17 29.07.2026

  • 7 Еееее

    2 1 Отговор
    Тая ше я зема да ми рони царевица за кокошките, докато язе мезим под джанката на сенкя.

    15:23 29.07.2026

  • 8 кастроли

    1 0 Отговор
    Майли да се съблече в леглото ми,ще й цункам рисунките по тялото й.Една по една.

    15:24 29.07.2026