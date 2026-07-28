"Германската Хирошима": Огненият ад над Хамбург или операция "Гомора"

В ранните часове на 28 юли 1943 г., в рамките на мащабната съюзническа офанзива под кодовото име Операция „Гомора“, Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания провеждат една от най-смъртоносните масирани бомбардировки в историята на човечеството над град Хамбург, Германия.

Ужасяващата равносметка от тази повратна точка във Втората световна война е загубата на над 42 000 цивилни граждани само за броени часове, превръщайки пристанищния мегаполис в истински огнен ад. Според данни на световни исторически хроники, масираният удар е планиран с цел пълно сриване на нацисткия морал и унищожаване на ключови индустриални центрове.

Феноменът „Огнена буря“: Как Хамбург се превърна в пещ

Основната причина за безпрецедентния брой жертви по време на атаката в нощта срещу 28 юли е възникването на т.нар. огнена буря (Feuersturm). Комбинацията от необичайно сухото и горещо лятно време в Германия, тоновете хвърлени запалителни бомби и разрушителната сила на експлозивите създават невиждан дотогава термичен циклон.

Температурите в епицентъра на пожарите достигат до над 800 градуса по Целзий (а на места и до 1500°C), което води до самозапалване на асфалта по улиците и буквално разтапяне на сградите. Скоростта на ураганния вятър, предизвикан от засмукването на кислород от огъня, надхвърля 240 км/ч, повличайки хората директно в пламъците. Повечето от загиналите цивилни граждани не умират от преки падания на бомби, а се задушават от въглероден диоксид в подземните убежища и мазета, тъй като стихията изсмуква целия наличен въздух над земята.

Стратегическото значение и съюзническата тактика

Операция „Гомора“ се провежда като съвместна кампания между британската и американската авиация, като силите са разпределени стратегически:

Британската авиация (RAF): Провежда масирани нощни атаки, насочени главно срещу гъсто населените жилищни райони в източната част на града, за да подкопае боеспособността на населението.

Военновъздушните сили на САЩ (USAAF): Извършват прецизни дневни бомбардировки над пристанищната инфраструктура, корабостроителниците за подводници и заводите за военно производство.

За да преодолеят противовъздушната отбрана на Третия райх, британците използват за първи път секретната технология "Window" (алуминиеви ленти, хвърляни от самолетите), която напълно заслепява германските радари и позволява на над 700 тежки бомбардировача да пуснат товара си почти необезпокоявани.

Разрушенията и историческото наследство

Мащабите на опустошението в Хамбург след Операция „Гомора“ остават сред най-тежките в модерната история, като много съвременници по-късно наричат събитието „Германската Хирошима“.

Унищожени са над 60% от жилищните сгради в града.

Близо 1 милион души остават без дом и са принудени да избягат.

Сринати са стотици фабрики, училища и болници.

Въпреки огромните критики от хуманитарна гледна точка през следващите десетилетия поради умишленото вземане на прицел на цивилното население, военните анализатори посочват, че ударът сериозно разтърсва нацисткото ръководство в Берлин и свива германското промишлено производство до края на войната.