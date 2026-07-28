Новини
Любопитно »
"Германската Хирошима": Огненият ад над Хамбург или операция "Гомора"

"Германската Хирошима": Огненият ад над Хамбург или операция "Гомора"

28 Юли, 2026 17:44 627 4

  • хирошима-
  • годишнина-
  • операция-
  • гомора

Навършват се 83 години от най-разрушителната въздушна атака на Британската авиация, отнела живота на над 42 000 цивилни в германския мегаполис

"Германската Хирошима": Огненият ад над Хамбург или операция "Гомора" - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В ранните часове на 28 юли 1943 г., в рамките на мащабната съюзническа офанзива под кодовото име Операция „Гомора“, Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания провеждат една от най-смъртоносните масирани бомбардировки в историята на човечеството над град Хамбург, Германия.

Ужасяващата равносметка от тази повратна точка във Втората световна война е загубата на над 42 000 цивилни граждани само за броени часове, превръщайки пристанищния мегаполис в истински огнен ад. Според данни на световни исторически хроники, масираният удар е планиран с цел пълно сриване на нацисткия морал и унищожаване на ключови индустриални центрове.

Феноменът „Огнена буря“: Как Хамбург се превърна в пещ

Основната причина за безпрецедентния брой жертви по време на атаката в нощта срещу 28 юли е възникването на т.нар. огнена буря (Feuersturm). Комбинацията от необичайно сухото и горещо лятно време в Германия, тоновете хвърлени запалителни бомби и разрушителната сила на експлозивите създават невиждан дотогава термичен циклон.

Температурите в епицентъра на пожарите достигат до над 800 градуса по Целзий (а на места и до 1500°C), което води до самозапалване на асфалта по улиците и буквално разтапяне на сградите. Скоростта на ураганния вятър, предизвикан от засмукването на кислород от огъня, надхвърля 240 км/ч, повличайки хората директно в пламъците. Повечето от загиналите цивилни граждани не умират от преки падания на бомби, а се задушават от въглероден диоксид в подземните убежища и мазета, тъй като стихията изсмуква целия наличен въздух над земята.

Стратегическото значение и съюзническата тактика

Операция „Гомора“ се провежда като съвместна кампания между британската и американската авиация, като силите са разпределени стратегически:

  • Британската авиация (RAF): Провежда масирани нощни атаки, насочени главно срещу гъсто населените жилищни райони в източната част на града, за да подкопае боеспособността на населението.
  • Военновъздушните сили на САЩ (USAAF): Извършват прецизни дневни бомбардировки над пристанищната инфраструктура, корабостроителниците за подводници и заводите за военно производство.

За да преодолеят противовъздушната отбрана на Третия райх, британците използват за първи път секретната технология "Window" (алуминиеви ленти, хвърляни от самолетите), която напълно заслепява германските радари и позволява на над 700 тежки бомбардировача да пуснат товара си почти необезпокоявани.

Разрушенията и историческото наследство

Мащабите на опустошението в Хамбург след Операция „Гомора“ остават сред най-тежките в модерната история, като много съвременници по-късно наричат събитието „Германската Хирошима“.

  • Унищожени са над 60% от жилищните сгради в града.
  • Близо 1 милион души остават без дом и са принудени да избягат.
  • Сринати са стотици фабрики, училища и болници.

Въпреки огромните критики от хуманитарна гледна точка през следващите десетилетия поради умишленото вземане на прицел на цивилното население, военните анализатори посочват, че ударът сериозно разтърсва нацисткото ръководство в Берлин и свива германското промишлено производство до края на войната.


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 НИЩО МУ НЯМА

    2 1 Отговор
    И затова с германски тренер
    Велика британия взе бронз
    От мондиале в американия👍

    17:50 28.07.2026

  • 2 защо

    9 0 Отговор
    Това го давате като "Добра практика ", нали?
    Да го изучим и ползваме. Все пак англоамерикански пример е.

    17:57 28.07.2026

  • 3 Сатана Z

    6 1 Отговор
    Бомбардировките над Дрезден са съвместна британско-американска въздушна операция, целяща да унищожи столицата на германската провинция Саксония. Между 13 и 15 февруари 1945 г. съюзниците извършват четири нападения с участието на 1299 тежки бомбардировача, хвърляйки над 3900 тона високоексплозивни и запалителни бомби върху града. Бомбардировките и последвалата огнена буря унищожават площ от над 6,5 квадратни километра в центъра на Дрезден и според последните данни най-малко 25 000 души са загубили живота си.
    А в Дрезден не е имало никакви военни обекти по това време на войната

    18:01 28.07.2026

  • 4 свидетел

    6 1 Отговор
    саксите винаги са били военнопрестъпници, още от древни времена !

    18:13 28.07.2026