Зеленски: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев в следващите две седмици

Американският специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, могат да посетят Киев през следващите две седмици, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Зеленски допълни, че Украйна се нуждае от 300 зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ преди зимата, тъй като очаква Русия да възобнови мащабните си атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

Украинският президент се срещна вчера във Вашингтон с Доналд Тръмп, като заяви, че разговорите са били съсредоточени основно върху възможността Киев да получи лиценз за производство на американски противоракетни прехващачи.

Сред обсъдените теми са били и начините за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и укрепването на украинската противовъздушна отбрана преди очакваното усложняване на ситуацията през зимния период.