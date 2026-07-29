Зеленски: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев в следващите две седмици

Американският специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, могат да посетят Киев през следващите две седмици, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.
Зеленски допълни, че Украйна се нуждае от 300 зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ преди зимата, тъй като очаква Русия да възобнови мащабните си атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.
Украинският президент се срещна вчера във Вашингтон с Доналд Тръмп, като заяви, че разговорите са били съсредоточени основно върху възможността Киев да получи лиценз за производство на американски противоракетни прехващачи.
Сред обсъдените теми са били и начините за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и укрепването на украинската противовъздушна отбрана преди очакваното усложняване на ситуацията през зимния период.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 УАЗ ПАТРИОТ
14:49 29.07.2026
3 УАЗ ПАТРИОТ
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
14:50 29.07.2026
4 УАЗ ПАТРИОТ
Коментиран от #7
14:50 29.07.2026
5 Дано пак се изпълни
Който разбрал, разбрал.
14:52 29.07.2026
6 Швейк
14:52 29.07.2026
7 Хахахаха
До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":Рев на копеизажа ли чувам?
14:56 29.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Стига с този Зеленски
Коментиран от #16
15:08 29.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хахахаха
До коментар #12 от "УАЗ ПАТРИОТ":Какво да ти описвам, цялото управление ли? Даже имаха и някакъв празник рашите, където даже ползваха и думите от нацистка Германия - Един народ, една страна.....! Със същите опорки нападна Украйна.
15:13 29.07.2026
14 ЛИНЗИ ГРЕЪМ
15:14 29.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Мекицата на Митрофанова
До коментар #11 от "Стига с този Зеленски":Молодец!
Хoнорарът е преведен
15:16 29.07.2026
17 Живков
15:20 29.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #15 от "Хахахаха":Ха ха, вземи си научи урока по история. Даже не знаеш защо германия напада полша камоли за нещо повече да имаш понятие
Коментиран от #22
15:28 29.07.2026
20 Ей, управлява
15:30 29.07.2026
21 Гюро Михайлов
15:30 29.07.2026
22 Хахахаха
До коментар #19 от "УАЗ ПАТРИОТ":Вземи си научи урока, какво е фашизъм за да знаеш, че се намира в раша. Стига сте повтаряли едни и съща руска пропаганда за фашизма на запад. Научете, какво е фашизма преди да пишете за него.
Коментиран от #24
15:41 29.07.2026
23 Българските турци
15:50 29.07.2026
24 УАЗ ПАТРИОТ
До коментар #22 от "Хахахаха":Аз знам но ти определено не знаеш елементарни неща от история, термини и т.н.
15:52 29.07.2026