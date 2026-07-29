Новини
Свят »
САЩ »
Зеленски: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев в следващите две седмици

Зеленски: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев в следващите две седмици

29 Юли, 2026 14:48 564 24

  • сащ-
  • стив уиткоф-
  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • посещение

Зеленски допълни, че Украйна се нуждае от 300 зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ преди зимата

Зеленски: Стив Уиткоф и Джаред Къшнър може да посетят Киев в следващите две седмици - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският специален пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зетят на президента на САЩ Доналд Тръмп, могат да посетят Киев през следващите две седмици, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс, предава БТА.

Зеленски допълни, че Украйна се нуждае от 300 зенитно-ракетни системи „Пейтриът“ преди зимата, тъй като очаква Русия да възобнови мащабните си атаки срещу енергийната инфраструктура на страната.

Украинският президент се срещна вчера във Вашингтон с Доналд Тръмп, като заяви, че разговорите са били съсредоточени основно върху възможността Киев да получи лиценз за производство на американски противоракетни прехващачи.

Сред обсъдените теми са били и начините за възобновяване на мирните преговори с Русия, както и укрепването на украинската противовъздушна отбрана преди очакваното усложняване на ситуацията през зимния период.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 УАЗ ПАТРИОТ

    9 1 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    14:49 29.07.2026

  • 3 УАЗ ПАТРИОТ

    6 1 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:50 29.07.2026

  • 4 УАЗ ПАТРИОТ

    7 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    Коментиран от #7

    14:50 29.07.2026

  • 5 Дано пак се изпълни

    8 0 Отговор
    проклятието ZE.🙏
    Който разбрал, разбрал.

    14:52 29.07.2026

  • 6 Швейк

    3 11 Отговор
    Възможно е недоволни лица да посетят Путин в бункера

    14:52 29.07.2026

  • 7 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Рев на копеизажа ли чувам?

    14:56 29.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Стига с този Зеленски

    7 2 Отговор
    Изби мъжете на Украйна, загуби Крим и още много територия, на път е за загуби и Одеса. Проси и краде като циганин. До кога ще го търпят самите украинц ?

    Коментиран от #16

    15:08 29.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Какво да ти описвам, цялото управление ли? Даже имаха и някакъв празник рашите, където даже ползваха и думите от нацистка Германия - Един народ, една страна.....! Със същите опорки нападна Украйна.

    15:13 29.07.2026

  • 14 ЛИНЗИ ГРЕЪМ

    4 1 Отговор
    Тези двамата дали ще си тръгнат живи.

    15:14 29.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Мекицата на Митрофанова

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Стига с този Зеленски":

    Молодец!
    Хoнорарът е преведен

    15:16 29.07.2026

  • 17 Живков

    3 0 Отговор
    Има грешка. Трябва да се добави и Зеленски за посещението в Киев. От много пътувания и срещи няма време да се прибере и да види родината.

    15:20 29.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 УАЗ ПАТРИОТ

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Ха ха, вземи си научи урока по история. Даже не знаеш защо германия напада полша камоли за нещо повече да имаш понятие

    Коментиран от #22

    15:28 29.07.2026

  • 20 Ей, управлява

    0 1 Отговор
    Си жълтото еврейче щатите и туй то…

    15:30 29.07.2026

  • 21 Гюро Михайлов

    0 0 Отговор
    Идват да си вземат процента от парите.

    15:30 29.07.2026

  • 22 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #19 от "УАЗ ПАТРИОТ":

    Вземи си научи урока, какво е фашизъм за да знаеш, че се намира в раша. Стига сте повтаряли едни и съща руска пропаганда за фашизма на запад. Научете, какво е фашизма преди да пишете за него.

    Коментиран от #24

    15:41 29.07.2026

  • 23 Българските турци

    0 0 Отговор
    В момента вече много ясно се подрежда коалицията от еврейските държави в близкоизточния конфликт... Това са Израел Украйна,,Гърция и Южен Кипър ! Турция с Ердоган откога твърди че светът е по голям от ПЕТ !?!... Не е ли време вече да се сложи край на грабежите и бруталностите на колониалния капитал в най голямата еврейска държава на света - Сащ(USA) ?...❤❤❤

    15:50 29.07.2026

  • 24 УАЗ ПАТРИОТ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Хахахаха":

    Аз знам но ти определено не знаеш елементарни неща от история, термини и т.н.

    15:52 29.07.2026