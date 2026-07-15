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"Лидл" срещу Big Tech: какво планира най-богатият германец

"Лидл" срещу Big Tech: какво планира най-богатият германец

15 Юли, 2026 06:01 1 153 5

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Най-богатият германец има план: собственикът на "Лидл" иска да се конкурира с американските технологични гиганти

"Лидл" срещу Big Tech: какво планира най-богатият германец - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Новата централа на "Лидл", която предстои да бъде открита на 21 юли, напомня седалищата на Амазон, Епъл или Гугъл - покрит със стъкло комплекс за 3500 служители, в центъра на който има и езерце. Комплексът се намира в Бад Фридрихсхал - малко градче в Южна Германия, недалеч от Хайлброн, родния град на най-богатия германец Дитер Шварц. Именно там е сложено началото на империята "Лидл", за която днес работят над 600 000 души.

Нейните стожери са супермаркетите "Лидл" и Кауфланд, но компанията работи и в редица други сфери - производство на хранителни продукти, сметосъбиране, рециклиране, а сега и дигитализация. Оборотът на групата „Шварц" за миналата година е 185 милиарда евро - повече, отколкото на „Мерцедес" или „Байер".

Новите амбиции на групата "Шварц"

Концернът сега смята още повече да разшири обсега на дейността си - предлагайки съхранение на данни в облак и решения за сигурност, предназначени за фирми и административни звена. Идеята е по този начин Германия и Европа да заемат подобаващо място и да не зависят повече от технологиите от САЩ или Китай.

И фирмата вече отбелязва успехи - поръчките валят една след друга. Сред клиентите и партньорите е правителството на Нидерландия, германски министерства и Германският футболен съюз.

По отношение на цената на новата фирмена централа се пази мълчание, но е ясно, че нейната цел е да задържи талантите в IT сектора и вероятно да привлече и нови. Посланието гласи: защо да се ходи в скъпата Силициева долина, когато и в Южна Германия може да се работи за бъдещето.

Хайлброн като научно средище

Милиардерът Дитер Шварц е наясно, че успехът функционира само с хора, таланти и образование. Неговата фондация, създадена през 1999 година в Хайлброн, работи именно в областта на образованието, науката, изследванията и предприемачеството. В момента обучение към фондацията преминават към 8000 студенти, а идеята е да станат много повече.

Пак в Хайлброн се намира и „Experimenta" - най-големият научен център на Германия, по собствени данни на концерна. Посетителите на центъра имат възможност да се информират в детайли за изкуствения интелект и техниката, поради което той е истински туристически магнит.

Кметът на града Хари Мергел изтъква пред ДВ, че благодарение на групата „Шварц" и на фондацията Хайлброн е на път да се превърне в научно средище. Наричан по-рано не без ирония Хайлбронкс, сега според някои класации градът има най-голямата покупателна способност в Германия.

"Тук сме, за да останем"

От Хайлброн до новата фирмена централа се стига само за 15 минути с кола. „Регионът скоро ще се превърне в най-голямото средище на ИИ в Германия и Европа", казва убедено пред ДВ Бернд Вагнер, ръководител на облачните операции.

Но дали компанията наистина ще може да се съревновава с технологичните гиганти? Оборотът на Амазон например в облачния бизнес е бил 135 милиарда долара миналата година. А „Шварц" достига с всичките си дейност едва 2,2 милиарда евро оборот.

„Тук сме, за да останем", изтъква Бернд Вагнер. Пазарът ще предостави шенсове. Германия и Европа имат спешна нужда от независими IT решения.

Апелът на Вагнер за дигитална незавасимост звучи малко като пиар стратегия. Но Дитер Шварц отдавна е доказал, че разполага с достатъчно търпение и нюх. Групата „Шварц" е номер едно в Европа в търговията на дребно и е на четвърто място в света. И е напълно вероятно новите ѝ технологични амбиции да се осмислят.

Автор: Ник Мартин


Германия
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  • 1 Госあ

    8 0 Отговор
    Ай първо да си въведат електронните етикети за всички стоки и да дадат достъп на държавата до облака им на ценообразуване и маркиране на етикета 😉

    06:13 15.07.2026

  • 2 .....

    3 0 Отговор
    Тоя пасти да яде пред Техно маркет на сфи нята и Фантастико на Нора Ананиева

    06:14 15.07.2026

  • 3 качествени боклуци

    1 0 Отговор
    В лидъл и кауфланд всичко е с по-ниско качество от обичайното ниско качество, щото производителите са принуждавани да изпиляват цената до дъно. Отказах се да купувам каквото и да е от тях.

    06:26 15.07.2026

  • 4 ДЕТРОЙТ РЕД УИНГС

    2 0 Отговор
    БРАТА НА ЕМИЛ ХЪРСЕВ - БАНКЕРА НА МАДЖО
    .......
    Е УПРАВИТЕЛ И НА ТРИТЕ ФИРМИ НА ЛИДЪЛ БЪЛГАРИЯ :)

    06:30 15.07.2026

  • 5 Ъъъ

    4 0 Отговор
    "Най-богатият германец има план: собственикът на "Лидл" иска да се конкурира с американските технологични гиганти"

    Ми ще се конкурира.... В България са най-скъпите магазини Лидл. Вероятно и цяла Източна Европа, но България остава недостижима на върха по високи цени в магазин на компанията.

    06:46 15.07.2026