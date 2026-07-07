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Защо много чужденци не остават да работят в Германия

Защо много чужденци не остават да работят в Германия

7 Юли, 2026 19:01 694 11

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Германия полага все повече усилия да привлече чуждестранни специалисти. Проблемът обаче е, че много от тях не остават задълго. Какво ги кара отново да напуснат страната?

Защо много чужденци не остават да работят в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Този, който иска успешно да привлече хора, трябва да знае и какво би ги накарало да си тръгнат. Става дума за трайното задържане чрез справедливи шансове, надеждни административни процедури, добра подкрепа и обкръжение, което позволява на хората да имат дългосрочни перспективи." Това е заключението на Лаура Госнер от Института по пазара на труда и професионалните изследвания по темата за квалифицираните кадри, които бързо напускат Германия.

Организацията е провела допитване сред хора между 18 и 65 години, пристигнали във Федералната република до април 2025 година. Целта на проучването: да се установи защо бързо след това са си тръгнали и кои са били основните причини. От допитването става ясно, че водеща роля са изиграли семейните отношения. Дискриминационни прояви също биват посочени като причина. Много от факторите са зависими от политиката - например бюрокрацията, жилищният въпрос или овладяването на езика.

Младите предпочитат Испания или Швейцария

Но кои са хората, които най-често си тръгват от Германия? "Това по правило са по-младите. Те са живели по-кратко в Германия и по-често имат партньори и деца в чужбина. Освен това рядко знаят немски, но пък имат отлични познания по английски", казва за ДВ експертката от Института по пазара на труда Тереза Кох.

60% от онези, които отново са напуснали Германия, се връщат в родните си страни, но останалите 40% отиват в други държави. Най-предпочитани са Испания, Швейцария, Италия и Хърватия. "По отношение на квалифицираните специалисти ние се конкурираме с другите европейски страни", посочва Юлия Косякова, ръководителка на отдела по миграция, интеграция и международни пазарни изследвания в института.

Бюрокрацията е една от основните пречки

Много от критиките, които напусналите Германия отправят, не са нови: твърде тромавите процедури за обработка на документите за гражданство, за статута на престой в страната, за виза или за признаване на чуждестранните квалификации. Мигрантите често трябва да чакат дълго, докато германските служби отговорят на техните заявки. Посочват се и високите такси за обработка на документите, както и недостатъчната подкрепа, ако става дума за работа и кариера - например по линия на агенциите по труда, градските власти или работодателите.

Всичко това затруднява дългосрочното планиране, достъпа до работа, както и връзката с Германия, казва Лаура Госнер. Административните процедури оказват влияние върху плановете на имигрантите за бъдещето им в Германия. "Ако процедурата е твърде продължителна, неразбираема или трудно достъпна, мнозина се замислят за перспективите си за оставане", посочва експертката. "Виждаме, че мигрантите, които имат повече негативен опит с тези процедури в Германия, по-рядко се чувстват добре дошли в страната."

Езикът остава ключът за германския трудов пазар

"Отговорът на въпроса защо след кратък престой в страната хората пак си стягат куфарите, е ясен", казва пред ДВ Тилман Франк, шеф на фирмата TalentOrange GmbH, която вече е ангажирала редица квалифицирани специалисти за работа в Германия. "Ако искаш да се установиш в Германия и в частност на пазара на труда, ключът е в езика", посочва той.

"Ако в Германия чужденецът има контакт с подходящите хора и владее езика в достатъчна степен, проблеми няма, но в противен случай - определено те ще са налице. Тогава вероятността хората да си тръгнат е относително висока. Затова се грижим да дадем възможност на нашите кадри да овладеят езика и да ги насочим към правилните за тях контакти. Тогава квотите на оставащите са много високи."

Глад за болногледачи и гледачи на възрастни хора

В момента възможности да заживеят в Германия търсят най-вече хора от Кения, Индия и Виетнам. В Кения министерството на труда форсира заминаването на млади безработни, а Индия и Виетнам се включват, защото за родителите там е привлекателен шансът децат им да придобият квалификация в Германия. Във Федералната република потребностите от кадри са високи особено в сферата на грижите за възрастни хора.

Затова Тилман Франк призовава правителството за насърчаване на обучението по немски още в родните страни. "Опитите да се дойде в Германия без познания по немски език не вършат работа в дългосрочен план. Така е и с международните студентски специалности, в които се учи на английски, а хората си мислят, че ще могат да работят без немски в Германия. Това обаче не функционира толкова добре."

Има и други проблеми - когато например кадрите от чужбина не получат адекватна позиция за работа в Германия. "Случва се например хора, които в родината си са работили в интензивни отделения на болници, в Германия да бъдат назначени като гледачи на възрастни хора." Това вероятно не удовлетворява за дълго някои от тях.

Има ли вероятност за промяна?

Към всичко това се добавят и парадоксите на германската бюрократична джунгла, които препъват много от пристигащите. Случва се например двама чиновници да дадат две различни становища и срокове за едно и също искане за виза, казва Франк.

Затова професионалните консултации са задължителни, а все пак и политиците междувременно са разбрали, че международните специалисти освен да дойдат, трябва и да останат.

"Федералната агенция по труда въведе централна система, която е по-сигурна и надеждна. Предвижда се и създаването на агенция "Да работиш и да останеш" ("Work and Stay") на федерално ниво", посочва Франк.

Но в оперативен план липсата на административен персонал създава много затруднения. "Напредваме с дигитализацията, но много бавно и с индивидуалните усилия на отделни провинции или общини. Все още липсва единен подход."

Автор: Оливер Пипер


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    4 2 Отговор
    Да задължат сега в цяла Германия на работното място да се говори само на английски. И без това германци не останаха.

    19:08 07.07.2026

  • 2 РЕАЛИСТ

    9 2 Отговор
    Хората си тръгват от Германия, щото немците са прости, като галоши. Имат капаци на очите и не виждат по-далеч от собствения си нос.

    19:20 07.07.2026

  • 3 УдоМача

    7 1 Отговор
    Защото е гаден Германистан..

    19:23 07.07.2026

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 1 Отговор
    ОСНОВНАТА ПРИЧИНА Е ЧЕ
    ГЕРМАНИЯ СЕ ИНТЕГРИРА В ОСМАНСКАТА ИМПЕРИЯ
    ......
    ПОНЕЖЕ ПАРИТЕ НЕ МИРИШАТ, А ГЕРМАНЦИТЕ СА ПО- АЛЧНИ И ОТ ЕВРЕИТЕ

    19:24 07.07.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    10 0 Отговор
    Помнете ли преди да влезем в ЕС, какви условия поставяха за наемане на болногледачки от България. Да имат квалификация на медицинска сестра, да владеят немски език и даваха работна виза само за 18 месеца. Сега се чудят, що нямат хора да работят.

    19:24 07.07.2026

  • 6 Дучев

    0 1 Отговор
    Германия дава възможност за работа,но спазваш правилата и учиш езика както се казва натискаш се и живееш добре...

    Коментиран от #11

    19:48 07.07.2026

  • 7 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    Чуждестраните" специалисти" като дойдат в Германия виждат че и при дойчовците вече е блато и беГАТ

    19:52 07.07.2026

  • 8 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Еврото съсипа живота на евро отпадъка

    19:53 07.07.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ОТИВАШ В ЗАПАДНА ЕВРОПА И
    ПОПАДАШ В ЛАПИТЕ НА ИСЛЯМСКАТА МАФИЯ
    .....
    ТЕ КОЛЯТ И БЕСЯТ .. ТОЛКОВА Е ПРОСТО .. ОТ ДЕСЕТИЛЕТИЯ Е ТАКА . БЕЛИТЕ НЕ СЕ ЦАПАТ С ЧУЖДЕНЦИТЕ - МНОГО СА " МРЪСНИ"

    19:54 07.07.2026

  • 10 Хер Флик

    0 0 Отговор
    Яяяя, Яяяяяяяя, Алееес Арбааииииитен, Шнелаааааа, Гууууд, Майнеее Лииибе Доййййче шайййй......

    19:54 07.07.2026

  • 11 404

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Дучев":

    По интересувай се колко германци са останали без работни и колко са напуснали Германия през последните три години.Не си много Г умен

    19:56 07.07.2026