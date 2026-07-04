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Проблемите на германската индустрия застигнаха и България

Проблемите на германската индустрия застигнаха и България

4 Юли, 2026 19:01 1 238 25

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В германската индустрия масово се съкращават места - от тази тенденция страда цяла Европа. Също и България, защото 30% от най-големите инвеститори са германски компании.

Проблемите на германската индустрия застигнаха и България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Александър Детев

Германската компания „Бош" закрива 670 места в България, като ще освободи на практика целия си инженерен екип в „София Тех Парк". 400 служители ще бъдат освободени още тази година, а другите 270, които все още работят върху актуални проекти - през 2027 година.

Основната причина е, че българските инженери на „Бош" реализират проекти основно за автомобилната индустрия в Германия, която от години е в криза. „Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история. Адаптирането към тази нова реалност изисква от нас да вземаме стратегически и понякога трудни решения", коментира директорът на „Бош" за България Дан Лазареску. А тези трудни решения напоследък се превръщат в ежедневие за германската индустрия.

Германската индустрия масово съкращава работни места

Фолксваген обяви наскоро, че планира да съкрати до 100 хиляди работни места в идните години. Не само автомобилният концерн има такива планове - проучване на „Хорват" и „Ханделсблат" стига до заключението, че до 2030 година 60% от индустриалните компании в Германия планират съкращения. Тази тенденция продължава от години и се засилва. От 2019 година насам индустрията е загубила 341 500 работни места, което представлява спад от малко над 6%. Само миналата година 120 000 позиции са зачеркнати.

Компаниите изтъкват големите разходи за персонал и енергия като причини за съкращенията. Сред останалите са данъците и бюрокрацията, която е дългогодишен проблем в Германия. BMW обяви, че ще изхарчи 1 милиард евро за преструктуриране, което ще доведе до закриването на 10 000 работни места и спад на производството на автомобили с 15%. Мерцедес Бенц няма да изплати летните си бонуси на служителите в Германия тази година.

„Предприятията планират да съкращават още работни места", съобщи наскоро мюнхенският институт „ifo". Измерваният от него барометър на заетостта е спаднал през юни с 1,6 пункта до 92,3 пункта. Това е една от най-лошите стойности от началото на пандемията от коронавирус досега. „Пазарът на труда остава слаб", коментира Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в института.

Германия печелеше години наред от глобализация, вече не

Според „ifo" перспективите за индустрията и търговията са най-лоши. В тези два сектора броят на предприятията, които възнамеряват да съкращават работни места, надвишава с 18% броя на онези, които смятат да разкриват нови работни места на територията на Федералната република.

Ако германските компании откриват нови работни места, те предпочитат да го правят в чужбина. Примерът с България и „Бош" обаче показва, че това вече не важи и за територията на Европейския съюз.

Германия е третата най-силна експортна нация в света след Китай и САЩ, но именно проблемите с тези два пазара ѝ се отразяват тежко. От една страна, Китай активно развива своето автомобилостроене в последните години и така конкурира германските производители, от друга - САЩ водят все по-изолационистка политика с налагане на мита и други рестрикции. „Германия определено беше сред победителите от глобализацията. Но в свят, в който редът, основан на правила, вече не е гарантиран, високата степен на интеграция в световната икономика може да те направи по-уязвим", казва Дирк Шумахер, главен икономист в държавната банка за развитие KfW пред „Уолстрийт Джърнъл".

Делът на китайските производители расте

През март например САЩ останаха най-важният експортен пазар за Германия, но износът натам отбеляза спад с 7,9% спрямо предходния месец и 21,4% в сравнение с март 2025 г. Износът за Китай също отбеляза спад с 1,8% през април. В същото време износът към ЕС се е увеличил с 3,4%, а към Обединеното кралство с 3,2%, което води дори до отбелязване на ръст в експорта от Федералната република.

Автомобилният бранш, който се смята за гръбнак на германската икономика, страда в цяла Европа. През май Фолкгсваген, Мерцедес-Бенц, Стелантис и Рено загубиха пазарен дял, въпреки че продажбите на нови автомобили в Европа отбелязаха ръст от 4% на годишна база. Междувременно общият пазарен дял на BYD, Chery и други китайски автомобилни производители за първи път надхвърли 10%, съобщи „Файненшъл Таймс".

Когато Германия кихне, България се разболява

Докато индустрията и особено автомобилостроеното в Германия страдат, други сектори в Германия отбелязват ръст. През изминалото десетилетие например в строителния сектор е отбелязан ръст от около 80 000 души, посочва Федералната агенция по заетостта. В сектора на информационните и комуникационните технологии ръстът възлиза на около 70 000.

Германската индустрия обаче е ключова не само за икономиката на Федералната република, но и за тази в България. 30% от най-големите инвеститори в България са германски компании, а много от тях са свързани с производството на автомобилни и авиационни компоненти, техника и софтуер. Затова рисковете от сценарий, подобен на този в „Бош" са големи.

Според Дирк Шумахер правителството в Берлин трябва да работи върху три приоритета - осигуряване на повече източници на стратегически важни суровини, стимулиране на стартиращите фирми и защита от евтиния китайски внос. Проучванията сочат също така, че работодателите искат по-малко бюрокрация, по-ниски данъци и повече свобода да наемат и освобождават служители - мерки, които помогнаха на Германия да се измъкне от стагнация в началото на века.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кольо албанеца

    26 3 Отговор
    нищо, важното в че Руснаците губят войната, а и перални не им останаха за чипове

    19:04 04.07.2026

  • 2 Пустиня(к)

    25 2 Отговор
    Е па убаво, ма тва нема ка да ни уплаши, щот при назе отдавна е така. Ялате те тука у "Резерват Североапад" да скивате кво е.

    19:06 04.07.2026

  • 3 Така се получава

    7 25 Отговор
    Купувайте си китайски коли и после се чудете защо немците затварят фабрики.

    Коментиран от #8

    19:06 04.07.2026

  • 4 А не може да бъде🤣🤣🤣

    6 6 Отговор
    Германския дакс се удвой за 3 години а казват че борсите отразяват икономиката значи статията не е вярна😅😅

    19:07 04.07.2026

  • 5 Мишел

    16 3 Отговор
    Западът влиза в криза.

    Коментиран от #7

    19:10 04.07.2026

  • 6 Родина

    17 1 Отговор
    А , Мерц твърди Германия ще просперира !
    Закривай !

    19:11 04.07.2026

  • 7 Влаза в криза щото е фалирал

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    С печатане на кладрилиони и борсови измами и стъкмистики от рода инфлацията е 3,2% според нашите барометри за измерване на инфлацията а барометрите са клечки заруши и магданоз не стават нещата повече

    Коментиран от #13

    19:11 04.07.2026

  • 8 Немците вече нямат евтина енергия

    23 2 Отговор

    До коментар #3 от "Така се получава":

    Правилното е - шибнете още един, пореден пакет антируски санкции и после се чудете защо немците затварят фабрики

    Коментиран от #10

    19:12 04.07.2026

  • 9 Лост

    6 1 Отговор
    Една нормална статия.Не като онзи ден и някои други, които веднага прехвърлиха всичко срещу Радев.

    19:15 04.07.2026

  • 10 Чорапов

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Немците вече нямат евтина енергия":

    То па щот само русия има енергия.Другаде нема!

    Коментиран от #14

    19:17 04.07.2026

  • 11 Глупости

    8 1 Отговор
    Санкциите играят незаменима роля върху Русия но като че ли рефлектират върху Европа и нейната икономика. Щом локомотива буксува вагоните започват да се движат назад. Само европейските умни управляващи продължават да си въобразяват че не осъзнавайки отсъствието на съединените щати горивата евтини пристигащи от Русия те ще продължат да благоденства. А Китай изобщо не ги бръсне за слива защото е вече дърта и миризлива а по-голямата част е минала на другия бряг ляв на реката а те от такива розови понита не се интересуват.

    Коментиран от #21

    19:17 04.07.2026

  • 12 Георги

    12 0 Отговор
    приемете и 21-я и 22-ри,че и 23-ти пакет! Апък дали ще е пакет санкции или някакъв друг - "секи сам си преценя"!

    19:19 04.07.2026

  • 13 Мишел

    11 1 Отговор

    До коментар #7 от "Влаза в криза щото е фалирал":

    Според класика Маркс, за капитализма кризите са периодични и се дължат на лакомията за големи печалби.

    19:20 04.07.2026

  • 14 Жожи

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Чорапов":

    Другаде има, но цената на тая другата е такава, че Германия затваря заводи.

    19:21 04.07.2026

  • 15 Ганя Путинофила

    1 2 Отговор
    Нема се панирате!
    Ние скоро ще работим пак за руската индустрия! Ще изнасяме стерилизирани краставички за Маскалия!

    19:38 04.07.2026

  • 16 ?????

    8 1 Отговор
    Как само за 15-20 години китайците детронираха всички автомобилни гиганти.
    Не че на автомобилните гиганти не им помогнаха и техните правителства.
    Жалко. Съжалявам за класическите европейски автомобили произвеждани някъде до 2010 г.
    Китайците и подражаващите им сега европейци нещо не ме очароват с таблетите на четири колела.

    19:39 04.07.2026

  • 17 Хе Хе

    7 0 Отговор
    Като почнаха хитро да произвеждат всички марки с евтини китайски части сбирщайн и да ги продават прескъпо заради марката си получиха резултата

    19:52 04.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Факти

    4 1 Отговор
    Спомням си когато проблемите на руската индустрия застигнаха България и тя фалира. Луканов обяви официално държавен банкрут и мораториум на плащанията по външния дълг. Хиперинфлацията заличи спестяванията на хората и мнозина буквално гладуваха.

    19:58 04.07.2026

  • 20 Механик

    5 0 Отговор
    Па Мерц вика, че най-добрите години на Германия предстоят?!
    Тия хора нямат никаква връзка с реалността. Според мен тия вярно са наркозависими и то с голям стаж.

    Коментиран от #22

    19:59 04.07.2026

  • 21 Факти

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Глупости":

    Всички страдат от санкциите, но Русия страда 10 пъти повече от ЕС, защото ЕС има 10 пъти по-голяма икономика. Проста сметка. Без санкциите Путин щеше да превземе Украйна за нула време. Вместо това пета година буксува в калта и е принуден да се задоволи със само 20%.

    Коментиран от #25

    20:00 04.07.2026

  • 22 ?????

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Световните агенции разправят че онова в купето дето го криеха Мерц, Макрон и Стармър не било бело, а са крили проста салфетка

    20:07 04.07.2026

  • 23 Щом

    0 0 Отговор
    сме в ЕССР !

    20:31 04.07.2026

  • 24 ежко

    1 0 Отговор
    Само ЕС!Приехме еврото и заваляха инвестиции!Сега тази "инвестиция" е отрицателен знак ли да я пишем,а?

    20:31 04.07.2026

  • 25 ежко

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Факти":

    Ти пък откъде знаеш какво е щяло да стане или не е щяло да стане!Путин така или иначе си прибра териториите с руснаци.Може и Одеса.Останалите полуидиоти ще ги остави на ЕС да си ги къта и обгрижва.

    20:36 04.07.2026