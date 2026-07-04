Проблемите на германската индустрия застигнаха и България

Автор: Александър Детев
Германската компания „Бош" закрива 670 места в България, като ще освободи на практика целия си инженерен екип в „София Тех Парк". 400 служители ще бъдат освободени още тази година, а другите 270, които все още работят върху актуални проекти - през 2027 година.
Основната причина е, че българските инженери на „Бош" реализират проекти основно за автомобилната индустрия в Германия, която от години е в криза. „Автомобилната индустрия преживява една от най-значимите трансформации в своята история. Адаптирането към тази нова реалност изисква от нас да вземаме стратегически и понякога трудни решения", коментира директорът на „Бош" за България Дан Лазареску. А тези трудни решения напоследък се превръщат в ежедневие за германската индустрия.
Германската индустрия масово съкращава работни места
Фолксваген обяви наскоро, че планира да съкрати до 100 хиляди работни места в идните години. Не само автомобилният концерн има такива планове - проучване на „Хорват" и „Ханделсблат" стига до заключението, че до 2030 година 60% от индустриалните компании в Германия планират съкращения. Тази тенденция продължава от години и се засилва. От 2019 година насам индустрията е загубила 341 500 работни места, което представлява спад от малко над 6%. Само миналата година 120 000 позиции са зачеркнати.
Компаниите изтъкват големите разходи за персонал и енергия като причини за съкращенията. Сред останалите са данъците и бюрокрацията, която е дългогодишен проблем в Германия. BMW обяви, че ще изхарчи 1 милиард евро за преструктуриране, което ще доведе до закриването на 10 000 работни места и спад на производството на автомобили с 15%. Мерцедес Бенц няма да изплати летните си бонуси на служителите в Германия тази година.
„Предприятията планират да съкращават още работни места", съобщи наскоро мюнхенският институт „ifo". Измерваният от него барометър на заетостта е спаднал през юни с 1,6 пункта до 92,3 пункта. Това е една от най-лошите стойности от началото на пандемията от коронавирус досега. „Пазарът на труда остава слаб", коментира Клаус Волрабе, ръководител на проучванията в института.
Германия печелеше години наред от глобализация, вече не
Според „ifo" перспективите за индустрията и търговията са най-лоши. В тези два сектора броят на предприятията, които възнамеряват да съкращават работни места, надвишава с 18% броя на онези, които смятат да разкриват нови работни места на територията на Федералната република.
Ако германските компании откриват нови работни места, те предпочитат да го правят в чужбина. Примерът с България и „Бош" обаче показва, че това вече не важи и за територията на Европейския съюз.
Германия е третата най-силна експортна нация в света след Китай и САЩ, но именно проблемите с тези два пазара ѝ се отразяват тежко. От една страна, Китай активно развива своето автомобилостроене в последните години и така конкурира германските производители, от друга - САЩ водят все по-изолационистка политика с налагане на мита и други рестрикции. „Германия определено беше сред победителите от глобализацията. Но в свят, в който редът, основан на правила, вече не е гарантиран, високата степен на интеграция в световната икономика може да те направи по-уязвим", казва Дирк Шумахер, главен икономист в държавната банка за развитие KfW пред „Уолстрийт Джърнъл".
Делът на китайските производители расте
През март например САЩ останаха най-важният експортен пазар за Германия, но износът натам отбеляза спад с 7,9% спрямо предходния месец и 21,4% в сравнение с март 2025 г. Износът за Китай също отбеляза спад с 1,8% през април. В същото време износът към ЕС се е увеличил с 3,4%, а към Обединеното кралство с 3,2%, което води дори до отбелязване на ръст в експорта от Федералната република.
Автомобилният бранш, който се смята за гръбнак на германската икономика, страда в цяла Европа. През май Фолкгсваген, Мерцедес-Бенц, Стелантис и Рено загубиха пазарен дял, въпреки че продажбите на нови автомобили в Европа отбелязаха ръст от 4% на годишна база. Междувременно общият пазарен дял на BYD, Chery и други китайски автомобилни производители за първи път надхвърли 10%, съобщи „Файненшъл Таймс".
Когато Германия кихне, България се разболява
Докато индустрията и особено автомобилостроеното в Германия страдат, други сектори в Германия отбелязват ръст. През изминалото десетилетие например в строителния сектор е отбелязан ръст от около 80 000 души, посочва Федералната агенция по заетостта. В сектора на информационните и комуникационните технологии ръстът възлиза на около 70 000.
Германската индустрия обаче е ключова не само за икономиката на Федералната република, но и за тази в България. 30% от най-големите инвеститори в България са германски компании, а много от тях са свързани с производството на автомобилни и авиационни компоненти, техника и софтуер. Затова рисковете от сценарий, подобен на този в „Бош" са големи.
Според Дирк Шумахер правителството в Берлин трябва да работи върху три приоритета - осигуряване на повече източници на стратегически важни суровини, стимулиране на стартиращите фирми и защита от евтиния китайски внос. Проучванията сочат също така, че работодателите искат по-малко бюрокрация, по-ниски данъци и повече свобода да наемат и освобождават служители - мерки, които помогнаха на Германия да се измъкне от стагнация в началото на века.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 кольо албанеца
19:04 04.07.2026
2 Пустиня(к)
19:06 04.07.2026
3 Така се получава
Коментиран от #8
19:06 04.07.2026
4 А не може да бъде🤣🤣🤣
19:07 04.07.2026
5 Мишел
Коментиран от #7
19:10 04.07.2026
6 Родина
Закривай !
19:11 04.07.2026
7 Влаза в криза щото е фалирал
До коментар #5 от "Мишел":С печатане на кладрилиони и борсови измами и стъкмистики от рода инфлацията е 3,2% според нашите барометри за измерване на инфлацията а барометрите са клечки заруши и магданоз не стават нещата повече
Коментиран от #13
19:11 04.07.2026
8 Немците вече нямат евтина енергия
До коментар #3 от "Така се получава":Правилното е - шибнете още един, пореден пакет антируски санкции и после се чудете защо немците затварят фабрики
Коментиран от #10
19:12 04.07.2026
9 Лост
19:15 04.07.2026
10 Чорапов
До коментар #8 от "Немците вече нямат евтина енергия":То па щот само русия има енергия.Другаде нема!
Коментиран от #14
19:17 04.07.2026
11 Глупости
Коментиран от #21
19:17 04.07.2026
12 Георги
19:19 04.07.2026
13 Мишел
До коментар #7 от "Влаза в криза щото е фалирал":Според класика Маркс, за капитализма кризите са периодични и се дължат на лакомията за големи печалби.
19:20 04.07.2026
14 Жожи
До коментар #10 от "Чорапов":Другаде има, но цената на тая другата е такава, че Германия затваря заводи.
19:21 04.07.2026
15 Ганя Путинофила
Ние скоро ще работим пак за руската индустрия! Ще изнасяме стерилизирани краставички за Маскалия!
19:38 04.07.2026
16 ?????
Не че на автомобилните гиганти не им помогнаха и техните правителства.
Жалко. Съжалявам за класическите европейски автомобили произвеждани някъде до 2010 г.
Китайците и подражаващите им сега европейци нещо не ме очароват с таблетите на четири колела.
19:39 04.07.2026
17 Хе Хе
19:52 04.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Факти
19:58 04.07.2026
20 Механик
Тия хора нямат никаква връзка с реалността. Според мен тия вярно са наркозависими и то с голям стаж.
Коментиран от #22
19:59 04.07.2026
21 Факти
До коментар #11 от "Глупости":Всички страдат от санкциите, но Русия страда 10 пъти повече от ЕС, защото ЕС има 10 пъти по-голяма икономика. Проста сметка. Без санкциите Путин щеше да превземе Украйна за нула време. Вместо това пета година буксува в калта и е принуден да се задоволи със само 20%.
Коментиран от #25
20:00 04.07.2026
22 ?????
До коментар #20 от "Механик":Световните агенции разправят че онова в купето дето го криеха Мерц, Макрон и Стармър не било бело, а са крили проста салфетка
20:07 04.07.2026
23 Щом
20:31 04.07.2026
24 ежко
20:31 04.07.2026
25 ежко
До коментар #21 от "Факти":Ти пък откъде знаеш какво е щяло да стане или не е щяло да стане!Путин така или иначе си прибра териториите с руснаци.Може и Одеса.Останалите полуидиоти ще ги остави на ЕС да си ги къта и обгрижва.
20:36 04.07.2026