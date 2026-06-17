Какво ми хареса в България: млада германка разказва

Автор: Биляна Михайлова
Не е само България - през 2025 и 2026 Елизабет Фукс предприема мащабно начинание, което спокойно може да бъде наречено и авантюра на две колела. В продължение на десет месеца младата германка обикаля с велосипед из 13 държави, стигайки чак до Кавказ.
Тя дава на България висока оценка – страната е сред трите ѝ фаворита. Макар че има и неща, които не са ѝ харесали. Например отношението към ромите и условията, при които те живеят. Или пък самотата и бедността, в които тънат възрастните хора в малките населени места.
Германката е впечатлена, че немалко от българите се изхранват със селскостопански продукти, които произвеждат сами. Харесва ѝ и това, че в София между блоковете има овощни дървета, от които човек може да си набере плодове и да закуси. Елизабет неизбежно е констатирала, че велоалеи няма, но въпреки това не е изпадала в опасни ситуации.
Как Ви хрумна идеята за такова сложно и дълго пътуване?
Елизабет Фукс: Исках да го направя още преди пет години, след като завърших училище. Стигнах до Гърция, но трябваше да прекъсна, защото избухна пандемията. Не знаех много за Балканите – за България, Сърбия или Румъния, а исках да видя тези страни. При първото ми посещение в България ми се стори, че всичко е много безутешно – покрай изоставените села, през които минах. После ми обясниха, че това е най-бедната част от страната – около Монтана. Тогава видях за първи път София, където ми хареса. И исках непременно да се върна там.
Какви са предимствата на пътуванията с колело? Определено не е за всеки, когато става дума за такива мащаби.
Елизабет Фукс: Аз просто много обичам да се движа със скоростта на велосипедист, защото не си много бърз и можеш да видиш много – как тече животът в другите страни. Можеш и да влезеш в контакт с местните хора. Обичайно минавах по 70-80 км дневно. Обичам този вид пътувания – когато прекарваш много време навън, навън и спиш. Не е свързано с големи разходи – имаш нужда само от храна. Важно е колелото да е добро. И да имаш спален чувал.
Възможности за уреждането на нощувките има чрез платформи, които бях проучила предварително. И макар да обикалях предимно сама, не бих казала, че съм имала проблеми – точно обратното: когато жена пътува сама, ѝ се отварят много повече врати и много по-лесно се влиза в контакт с хората. Те имат чувството, че трябва да се погрижат за теб – пък и веднага мога да позная дали човекът насреща е добронамерен.
Казвате, че подреждате България сред първите три държави от обиколените 13. Защо?
Елизабет Фукс: Най-вече заради приятните срещи с хора. Много ми харесаха Родопите, планините, участвах в три интересни фестивала – като например на Бузлуджа, където ме заведоха познати, а освен това на Беглика и във Велико Търново. Имаше музика на живо, лазерно шоу и много информация за паметника.
На фестивалите беше пълно с младежи от София, много от които знаеха английски. Иначе доста използвах Гугъл преводач, но срещнах и немалко хора, които говореха немски. Научих и няколко думи на български – здравей, благодаря. На един от фестивалите работих в кухнята и така научих имената на всички зеленчуци.
Освен с хората си, с какво друго Ви спечели България?
Елизабет Фукс: С узрялото грозде и смокините, с многобройните обществени чешми, включително в планините. Много съм впечатлена от народните носии и хоровите песни, които чух на фестивалите. А и планините около София, до които може да се стигне толкова бързо. На другия полюс - инфлацията, от която неведнъж ми се оплакваха. Храните в България са точно толкова скъпи, колкото в Германия, ако не и повече. Но пък пазарите, които видях, бяха чудесни. Много съм доволна от плодовете и зеленчуците.
Разбрах, че приятелите Ви в Германия се интересуват от "малките истории“, случили се в България. Например?
Елизабет Фукс: Търсех къде да пренощувам – в района на град Септември - и заговорих едно момиче на улицата, то предложи да попита баба си дали мога да спя при нея. Настаних се там, но след няколко телефонни разговора бабата ми намери друго място – при семейство, прекарало няколко години във Виена, преди да се върне обратно. Те ми разказаха много за региона, пълен с горещи минерални води. Споделиха даже, че скоро ще се сдобият със собствен източник с минерална вода вкъщи.
Имам и "материален" спомен от България. На фестивала в Беглика, където работих, имаше много хора на изкуството и ми подариха една картина. Докарах си я с колелото в Германия и сега е закачена у дома.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Надарен
Коментиран от #4, #9
23:03 17.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Нищо не прочетох но знам какво
Може да сме гладни но сме с големи, работливи и твърди Ч€ПОВ€.
23:07 17.06.2026
4 Анонимен
До коментар #1 от "Надарен":Не я изпускайте!
Коментиран от #23
23:08 17.06.2026
5 Дзак
23:10 17.06.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Смърфиета
23:12 17.06.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.. ЗАБРАВИЛА Е НАЙ - ГОЛЯМАТА РЕКЛАМА:)
Коментиран от #27
23:13 17.06.2026
9 Аман
До коментар #1 от "Надарен":От тъпанари! Никоя жена не взема някой заради вурста му! Особено ако е много праззз!
Лъскай...
Коментиран от #15
23:15 17.06.2026
10 Пожелавам и да гостува в ромска къща
Гостоприемство
Коментиран от #12, #14
23:23 17.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмммм,
Коментиран от #16
23:27 17.06.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Трите тека- двата бързи, третият полека
До коментар #9 от "Аман":Душицо, изглеждаш ми, че си загоряла за мъжки ласки 😁
Коментиран от #17
23:28 17.06.2026
16 Тоя па
До коментар #13 от "Хмммм,":Германските в мнозинството си не са хубави жени!
23:29 17.06.2026
17 Абе
До коментар #15 от "Трите тека- двата бързи, третият полека":Нека си те цепят колкото искаш, не ме занимавай с падението си!
Коментиран от #19
23:31 17.06.2026
18 бай Ставри
23:33 17.06.2026
19 Хаха
До коментар #17 от "Абе":Само стара незадоволена мома като теб може да е толкова злобна. 😁 Можеш само да си мечтаеш за мъж като мен - моята сексуална потентност е сравнима с тази на Казанова
Коментиран от #26
23:34 17.06.2026
20 И уж била,с колело...?!
23:35 17.06.2026
21 Виж кво, съвсем вземате
Едно време, младите със сигурност не знаят и не помнят, от ГДР (DDR) , от Полша, от Унгария идваха на Черноморието с колелета и на никой не му правеше впечатление, всяко лято, в България беше евтиния и Германците умираха да дойдат до България, за Руснаците да не говорим.
23:38 17.06.2026
22 Колоездач
Коментиран от #24
23:39 17.06.2026
23 от бл 13 калащнико
До коментар #4 от "Анонимен":Фиксираш я със сезал за радиатора на парното и връзваш устата с тиксо, ако нема тиксо и е много отворена, зашиваш устата с губерка. Първия ден само бой. Ако не иска да прави като ветаро, и на втория ден бой на почивки. На третия ден, бой до синьо-зелено и проникване. Хранене с редък качамак с фуния. След това, всяка вечер проникване, първи блок калашнико, втори блок калашнико вход Б калашнико, пети етаж калашнико и малкио калашник, черпиш всички, ти дай кхерел туке зуми докато работите "игри на волята"
23:43 17.06.2026
24 Смърфиета
До коментар #22 от "Колоездач":Напротив, доста прочувствени. Ама не си мисли, че скоро съм се качвала на колело.
Коментиран от #25
23:44 17.06.2026
25 Колоездач
До коментар #24 от "Смърфиета":Мога да те кача на моето, ако искаш :)
Коментиран от #30
23:52 17.06.2026
26 Аха...
До коментар #19 от "Хаха":Сравнима си не на Казанова а на Месалина!
Коментиран от #28
23:54 17.06.2026
27 Смърфиета
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ръмпези, тази без друго е еврейка и грозна като смъртта. Германка е условност, а тази освен тва е фиктивна, плод на друго болно еврейско съзнание. Бай Ставри, който ми е малко роднина обаче наистина е ял от германката и приятеля й и се е опитал да пласира месото във веригата на ХС, с фалшива товарителница. Част е продал, другата е оставил да се вмирисва в касетките зад един от магазините и е тръгнал да се прибира на село, той е принципно от региона и москвичо е със регистрационен номер в Софийски окръг. През това време търси зъботехник да пласира синджирчето с медальона, без да си дава сметка, че на снимката готическият шрифт не е орнамент, а пише името на момичето. Накратко, направили му проверка и понеже вече имали негови отпечатъци го намерили при един негов приятел. Те още във филма опасен чар го бяха увековечили, заради историята с мадамите на Хисарски минерални бани, но той си правел каквото си иска. Аз влизах в пубертета тогава и ми беше симпатичен, въпреки че татко казваше, чичо ти Ставри не е стока. Винаги бонбонче, шоколадче Кума лиса, някакво подаръче да се отсрами. Просто ей-така. С брат ми също му беше много приятно да се габарка, той беше бебе. После като разбрахме, решихме, че е нещо политическо. Една година бяхме като на тръни. След две години и нещо мисля, дойде мураториума. За нас една смъртна присъда щеше да е изключителен срам, и хората щяха да ни избягват...
00:00 18.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Нищо
До коментар #28 от "Ами, не":Аз ще те туря "на" , а няма да те опъна със "с"!
Коментиран от #31
00:03 18.06.2026
30 Смърфиета
До коментар #25 от "Колоездач":Може. Отдавна не съм ходила до Затвора на свиждане с бай Ставри. Вземи четири жълти рози от сергията на входа на Централни и ме чакай с тях на Стамболийски пред Ной в четвъртък в два и половина след обед.
Коментиран от #32
00:06 18.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ездач
До коментар #30 от "Смърфиета":Да не се стреснеш само, че винаги съм запасал големия пищов.
00:10 18.06.2026