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Какво ми хареса в България: млада германка разказва

Какво ми хареса в България: млада германка разказва

17 Юни, 2026 23:01 1 136 32

  • германци-
  • елизабет фукс-
  • българия-
  • пътуване-
  • германия-
  • велосипед

Младата германка Елизабет Фукс е обиколила 13 страни с велосипеда си. България е сред любимите ѝ.

Какво ми хареса в България: млада германка разказва - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автор: Биляна Михайлова

Не е само България - през 2025 и 2026 Елизабет Фукс предприема мащабно начинание, което спокойно може да бъде наречено и авантюра на две колела. В продължение на десет месеца младата германка обикаля с велосипед из 13 държави, стигайки чак до Кавказ.

Тя дава на България висока оценка – страната е сред трите ѝ фаворита. Макар че има и неща, които не са ѝ харесали. Например отношението към ромите и условията, при които те живеят. Или пък самотата и бедността, в които тънат възрастните хора в малките населени места.

Германката е впечатлена, че немалко от българите се изхранват със селскостопански продукти, които произвеждат сами. Харесва ѝ и това, че в София между блоковете има овощни дървета, от които човек може да си набере плодове и да закуси. Елизабет неизбежно е констатирала, че велоалеи няма, но въпреки това не е изпадала в опасни ситуации.

Как Ви хрумна идеята за такова сложно и дълго пътуване?

Елизабет Фукс: Исках да го направя още преди пет години, след като завърших училище. Стигнах до Гърция, но трябваше да прекъсна, защото избухна пандемията. Не знаех много за Балканите – за България, Сърбия или Румъния, а исках да видя тези страни. При първото ми посещение в България ми се стори, че всичко е много безутешно – покрай изоставените села, през които минах. После ми обясниха, че това е най-бедната част от страната – около Монтана. Тогава видях за първи път София, където ми хареса. И исках непременно да се върна там.

Какви са предимствата на пътуванията с колело? Определено не е за всеки, когато става дума за такива мащаби.

Елизабет Фукс: Аз просто много обичам да се движа със скоростта на велосипедист, защото не си много бърз и можеш да видиш много – как тече животът в другите страни. Можеш и да влезеш в контакт с местните хора. Обичайно минавах по 70-80 км дневно. Обичам този вид пътувания – когато прекарваш много време навън, навън и спиш. Не е свързано с големи разходи – имаш нужда само от храна. Важно е колелото да е добро. И да имаш спален чувал.

Възможности за уреждането на нощувките има чрез платформи, които бях проучила предварително. И макар да обикалях предимно сама, не бих казала, че съм имала проблеми – точно обратното: когато жена пътува сама, ѝ се отварят много повече врати и много по-лесно се влиза в контакт с хората. Те имат чувството, че трябва да се погрижат за теб – пък и веднага мога да позная дали човекът насреща е добронамерен.

Казвате, че подреждате България сред първите три държави от обиколените 13. Защо?

Елизабет Фукс: Най-вече заради приятните срещи с хора. Много ми харесаха Родопите, планините, участвах в три интересни фестивала – като например на Бузлуджа, където ме заведоха познати, а освен това на Беглика и във Велико Търново. Имаше музика на живо, лазерно шоу и много информация за паметника.

На фестивалите беше пълно с младежи от София, много от които знаеха английски. Иначе доста използвах Гугъл преводач, но срещнах и немалко хора, които говореха немски. Научих и няколко думи на български – здравей, благодаря. На един от фестивалите работих в кухнята и така научих имената на всички зеленчуци.

Освен с хората си, с какво друго Ви спечели България?

Елизабет Фукс: С узрялото грозде и смокините, с многобройните обществени чешми, включително в планините. Много съм впечатлена от народните носии и хоровите песни, които чух на фестивалите. А и планините около София, до които може да се стигне толкова бързо. На другия полюс - инфлацията, от която неведнъж ми се оплакваха. Храните в България са точно толкова скъпи, колкото в Германия, ако не и повече. Но пък пазарите, които видях, бяха чудесни. Много съм доволна от плодовете и зеленчуците.

Разбрах, че приятелите Ви в Германия се интересуват от "малките истории“, случили се в България. Например?

Елизабет Фукс: Търсех къде да пренощувам – в района на град Септември - и заговорих едно момиче на улицата, то предложи да попита баба си дали мога да спя при нея. Настаних се там, но след няколко телефонни разговора бабата ми намери друго място – при семейство, прекарало няколко години във Виена, преди да се върне обратно. Те ми разказаха много за региона, пълен с горещи минерални води. Споделиха даже, че скоро ще се сдобият със собствен източник с минерална вода вкъщи.

Имам и "материален" спомен от България. На фестивала в Беглика, където работих, имаше много хора на изкуството и ми подариха една картина. Докарах си я с колелото в Германия и сега е закачена у дома.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Надарен

    8 4 Отговор
    Хареса и моят вурст

    Коментиран от #4, #9

    23:03 17.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Нищо не прочетох но знам какво

    4 3 Отговор
    и харесва тук.
    Може да сме гладни но сме с големи, работливи и твърди Ч€ПОВ€.

    23:07 17.06.2026

  • 4 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Надарен":

    Не я изпускайте!

    Коментиран от #23

    23:08 17.06.2026

  • 5 Дзак

    4 0 Отговор
    Явно тук има повече познати и от нас!

    23:10 17.06.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Смърфиета

    4 2 Отговор
    Щом е Дойче Веле, германка е условно, но означава някаква еврейка. Дори такава дето емигрирала от България 1991-92, вдигала си полата пред колите в Източна Германия, докато си хванала последният изпаднал германец хомосексуалист и се устроила, като нарочно решила да забрави български, продала и бащин дом. Но германеца хвърлил топа, и нашата пачабвра решила да се върне, защото имала финансов проблем. И сега младата германка, демек старата еврейска чанта, идва тука и ръси мозък, ако интервюто въобще се е състояло, а не е плод на болното въображение на авторката еврейка.

    23:12 17.06.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    НЯМА НЕГРИ И ЧАЛМИ !
    .. ЗАБРАВИЛА Е НАЙ - ГОЛЯМАТА РЕКЛАМА:)

    Коментиран от #27

    23:13 17.06.2026

  • 9 Аман

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Надарен":

    От тъпанари! Никоя жена не взема някой заради вурста му! Особено ако е много праззз!
    Лъскай...

    Коментиран от #15

    23:15 17.06.2026

  • 10 Пожелавам и да гостува в ромска къща

    4 4 Отговор
    Да усети многгочисленото ромско мъжко
    Гостоприемство

    Коментиран от #12, #14

    23:23 17.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмммм,

    1 1 Отговор
    И на мен много ми харесваха младите германки в България, особено ако бяха пристигнали от земите зад желязната завеса, но вече поостаряхме, а и ги няма ония германки от 80-те на миналия век. Интересното беше, че и на тях им харесваше в България

    Коментиран от #16

    23:27 17.06.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Трите тека- двата бързи, третият полека

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Аман":

    Душицо, изглеждаш ми, че си загоряла за мъжки ласки 😁

    Коментиран от #17

    23:28 17.06.2026

  • 16 Тоя па

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хмммм,":

    Германските в мнозинството си не са хубави жени!

    23:29 17.06.2026

  • 17 Абе

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Трите тека- двата бързи, третият полека":

    Нека си те цепят колкото искаш, не ме занимавай с падението си!

    Коментиран от #19

    23:31 17.06.2026

  • 18 бай Ставри

    1 1 Отговор
    Бай Ставри подозира, каде за тая даже не би спрял. Иначе оти да е жива? Бай Ставри кога срещна пиленцата, къде беха тръгнали от Източен Берлин за Западен през Гърция, че немало дъвки, ги видя, каде са руси и ги качи одзат на москвичо на Партизанскио паметник и те беха уморени и той им каза че могат да пият от водката със реланиум и те пиха. Бай Ставри ги фексира със връв и ги мба и двамата, а то нема сухоежбина, само неколко картофа. И бай Ставри качи москвичо по един черен път не ти е работа да скрие москвичо, и запали огън на два километра над паметнико и там ги мба убаче му свърши сухоежбината, имаше само към кило картофи у багажнико, и накрая ги оби двамата със едно дърво и ги разкости с мисълта да пласира месото по магазините на "Хранителни стоки", а кокалите да овъгли да не се познава кога е станало опитството, а то като замириса вкусно и бай Ставри си вика, карай и падна едно глозгане за мезе към водката с реланиум. Убаче стана издънка на разпито.

    23:33 17.06.2026

  • 19 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #17 от "Абе":

    Само стара незадоволена мома като теб може да е толкова злобна. 😁 Можеш само да си мечтаеш за мъж като мен - моята сексуална потентност е сравнима с тази на Казанова

    Коментиран от #26

    23:34 17.06.2026

  • 20 И уж била,с колело...?!

    0 0 Отговор
    А пък снимката,от... влак...?!?!

    23:35 17.06.2026

  • 21 Виж кво, съвсем вземате

    0 0 Отговор
    българите да мезе.

    Едно време, младите със сигурност не знаят и не помнят, от ГДР (DDR) , от Полша, от Унгария идваха на Черноморието с колелета и на никой не му правеше впечатление, всяко лято, в България беше евтиния и Германците умираха да дойдат до България, за Руснаците да не говорим.

    23:38 17.06.2026

  • 22 Колоездач

    1 0 Отговор
    Чудя се дали колежките колоездачки не стават малко безчувствени отдолу, вследствие хилядите часове търкане на половия си орган по седалката?!?! 😁

    Коментиран от #24

    23:39 17.06.2026

  • 23 от бл 13 калащнико

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    Фиксираш я със сезал за радиатора на парното и връзваш устата с тиксо, ако нема тиксо и е много отворена, зашиваш устата с губерка. Първия ден само бой. Ако не иска да прави като ветаро, и на втория ден бой на почивки. На третия ден, бой до синьо-зелено и проникване. Хранене с редък качамак с фуния. След това, всяка вечер проникване, първи блок калашнико, втори блок калашнико вход Б калашнико, пети етаж калашнико и малкио калашник, черпиш всички, ти дай кхерел туке зуми докато работите "игри на волята"

    23:43 17.06.2026

  • 24 Смърфиета

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Колоездач":

    Напротив, доста прочувствени. Ама не си мисли, че скоро съм се качвала на колело.

    Коментиран от #25

    23:44 17.06.2026

  • 25 Колоездач

    0 1 Отговор

    До коментар #24 от "Смърфиета":

    Мога да те кача на моето, ако искаш :)

    Коментиран от #30

    23:52 17.06.2026

  • 26 Аха...

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "Хаха":

    Сравнима си не на Казанова а на Месалина!

    Коментиран от #28

    23:54 17.06.2026

  • 27 Смърфиета

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ръмпези, тази без друго е еврейка и грозна като смъртта. Германка е условност, а тази освен тва е фиктивна, плод на друго болно еврейско съзнание. Бай Ставри, който ми е малко роднина обаче наистина е ял от германката и приятеля й и се е опитал да пласира месото във веригата на ХС, с фалшива товарителница. Част е продал, другата е оставил да се вмирисва в касетките зад един от магазините и е тръгнал да се прибира на село, той е принципно от региона и москвичо е със регистрационен номер в Софийски окръг. През това време търси зъботехник да пласира синджирчето с медальона, без да си дава сметка, че на снимката готическият шрифт не е орнамент, а пише името на момичето. Накратко, направили му проверка и понеже вече имали негови отпечатъци го намерили при един негов приятел. Те още във филма опасен чар го бяха увековечили, заради историята с мадамите на Хисарски минерални бани, но той си правел каквото си иска. Аз влизах в пубертета тогава и ми беше симпатичен, въпреки че татко казваше, чичо ти Ставри не е стока. Винаги бонбонче, шоколадче Кума лиса, някакво подаръче да се отсрами. Просто ей-така. С брат ми също му беше много приятно да се габарка, той беше бебе. После като разбрахме, решихме, че е нещо политическо. Една година бяхме като на тръни. След две години и нещо мисля, дойде мураториума. За нас една смъртна присъда щеше да е изключителен срам, и хората щяха да ни избягват...

    00:00 18.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Нищо

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Ами, не":

    Аз ще те туря "на" , а няма да те опъна със "с"!

    Коментиран от #31

    00:03 18.06.2026

  • 30 Смърфиета

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Колоездач":

    Може. Отдавна не съм ходила до Затвора на свиждане с бай Ставри. Вземи четири жълти рози от сергията на входа на Централни и ме чакай с тях на Стамболийски пред Ной в четвъртък в два и половина след обед.

    Коментиран от #32

    00:06 18.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ездач

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Смърфиета":

    Да не се стреснеш само, че винаги съм запасал големия пищов.

    00:10 18.06.2026