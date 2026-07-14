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Бягат ли германските компании от страната?

Бягат ли германските компании от страната?

14 Юли, 2026 19:01 1 243 24

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  • индустрия

Германските компании продължават да закриват работни места в страната и да откриват такива в чужбина

Бягат ли германските компании от страната? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Според информация в германските медии производителят на градински инструменти "Гардена" съкращава 250 работни места в Германия, една част от които ще бъдат прехвърлени в Чехия. Химическият гигант BASF пък обмисля да изнесе част от услугите си в Индия, съкращавайки съответните работни места в Берлин.

И двата примера показват, че германските компании продължават да изнасят част от дейността си в чужбина, притиснати от високите производствени разходи в Германия.

Кризата в промишлеността в Германия не е от вчера

Година по-рано ситуацията беше още по-драматична. През ноември 2025 г. специализираното списание "Финанцмарктвелт" написа, че Германия достига пик на кризата в промишлеността.

Според данните на Федералната статистическа служба между 2021 и 2023 г. около 1300 германски фирми с повече от 50 служители са преместили части от дейността си в чужбина. Това представлява 2,2 процента от всички подобни предприятия, регистрирани в Германия към 2023 г. В резултат на този аутсорсинг са били загубени над 50 000 работни места във Федералната република. Според "Финанцмарктвелт" най-честите аргументи за тези решения са високите цени на енергията в Германия, нарастващата бюрокрация и повишаващите се разходи за заплати.

Много компании се отказват и от инвестициите в чужбина

Междувременно от банката KfW вече наблюдават друга тенденция - на оттегляне на много предприятия от чуждестранния им бизнес. Според наличните данни делът на средните предприятия с дейност в трета държава е спаднал с три процента - от 23 на 20 на сто.

"Условията в чужбина значително се влошиха", коментира главният икономист на KfW Дирк Шумахер. Като причини за това той посочва "геополитическите напрежения в Украйна и в Близкия изток, нарастващата конкуренция от страна на Китай в ключови индустрии и протекционистката търговска политика на САЩ."

Съвсем различна картина рисува Германската индустриално-търговска камара (DIHK). В отговор на запитване от ДВ прессекретарят ѝ Свен Елинг цитира тяхно проучване от началото на 2026 година. Според него натискът върху германската индустрия заради високите разходи гони нови рекорди и поради това много предприятия искат да инвестират повече в чужбина.

С цел по-ниски разходи, а не експанзия

До момента чуждестранните инвестиции като цяло са засилили дейността на компаниите, като в резултат са увеличили заетостта и в Германия. Въпреки това делът на компаниите, които възнамеряват да инвестират в чужбина предимно за достъп до нови пазари, намалява от 30% на 28%. Както разяснява за ДВ Фолкер Трайер от DIHK, компаниите инвестират в други страни, водени от необходимостта да си намалят разходите, а не защото целят експанзия.

В същото време данните на Федералната банка не дават основание да се предполага, че има увеличение на износа на капитали от Германия към други страни. Ако в периода 2017-2022 г. са регистрирани транзакции за около 120 милиарда евро средногодишно, то през 2025 г. трансферираната навън сума от компаниите е под 100 милиарда евро.

Америка губи, Азия печели, Европа остава водеща

Проучване показва значителни промени на предпочитаните от компаниите региони за чуждестранните им инвестиции. Особено Северна Америка губи от привлекателността си. Делът на германските предприятия, планиращи инвестиции в тази част на света, е спаднал с 4 процента - от 48 на 44 на сто.

Обратна е тенденцията в Азия: според DIHK делът на индустриалните компании, инвестиращи в Китай, се е увеличил от 31 на 34 процента, а в Азиатско-тихоокеанския регион увеличението е дори с 5 процента.

Еврозоната обаче остава най-важният регион - 64 процента от германските фирми виждат именно в единния пазар и общата валута достатъчно надеждна рамка за инвестиционните си намерения - особено във времена на геополитическа несигурност.

Автор: Дирк Кауфман


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 млад еврас

    26 3 Отговор
    Не от страната, бягат от ЕС като попарени.

    Коментиран от #5

    19:03 14.07.2026

  • 2 Естествено

    22 2 Отговор
    Европейският съюз подготвят нашата територия за бъдещи военни действия или най-малко за буферна такава. Спомняте ли си преди няколко години когато баце се биеше в гърдите и твърдеше че няма да позволи Черно море да стане зона на военни действия.
    Сега в момента мазут от атакувани плавателни съдове замърсяват нашите плажове.
    Без повече коментар

    Коментиран от #4

    19:03 14.07.2026

  • 3 къде е черната пантера? някой да я вижда

    9 1 Отговор
    да кажа само че изобщо не ме интерсува бягат ли ходят ли седят ли

    все ми е тая какво правят

    19:04 14.07.2026

  • 4 оня с коня

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Естествено":

    да де ама ако гръмне АЕЦа и ще затрие тия продажници тука

    19:05 14.07.2026

  • 5 Абсолютно

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "млад еврас":

    вярно. урсолианците ще предизвикат конфликт.

    19:05 14.07.2026

  • 6 Европа е ГЕТО вече

    18 2 Отговор
    Защо се прикрива

    19:09 14.07.2026

  • 7 чичу Румине

    10 2 Отговор
    га ши текнат тиез инвистиций с юруту?

    19:10 14.07.2026

  • 8 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    16 1 Отговор
    Закопа Европа.

    Коментиран от #9, #15

    19:12 14.07.2026

  • 9 Урси и розовите понита

    13 1 Отговор

    До коментар #8 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    закопаха Европа още много отдавна със зелените сделки и преди това с маймуните дофтори и женери. И с трето половите тоалетни. И с илюзията за за победата на Украйна а президентът Тръмп им каза директно че това никога няма да стане.
    Смешници

    19:18 14.07.2026

  • 10 Исторически парк

    8 2 Отговор
    Местят заводите в държави,които не са наложили санкции на Русия 😉😘

    19:21 14.07.2026

  • 11 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    ЗАКРИВАЙ! СЪБАРЯЙ!

    19:22 14.07.2026

  • 12 Програмист

    9 1 Отговор
    Като сложиш джендъри начело на ес така става

    19:22 14.07.2026

  • 13 Скоро

    3 1 Отговор
    Като запука атома ние къде ще бягаме.

    19:24 14.07.2026

  • 14 Къде в Чехия,

    5 0 Отговор
    къде в Австрия, там където мypгавите синове и дъщери на Меркелица, ядат бой до поcиpане, а Алилах Акфар не фърфи!

    19:26 14.07.2026

  • 15 ЕВРЕИТЕ ОТ СИТИО

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    Направиха войната в окраина. Те унищожиха Европа.

    19:36 14.07.2026

  • 16 Статистик

    4 0 Отговор
    404 начело с Бандерайчо Зеленскйй занули цяла Европа!

    19:39 14.07.2026

  • 17 безпартиен

    4 0 Отговор
    Истинската Германия и истинските германци свършиха на 9 май 1945!

    19:42 14.07.2026

  • 18 Произведено в Германия

    3 0 Отговор
    Ама друг път. Но цените са като произведено в Германия.

    19:50 14.07.2026

  • 19 Ами

    2 0 Отговор
    Санкциите работят :)
    Европа се връща в средновековието.

    19:52 14.07.2026

  • 20 Сатана Z

    1 0 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш задължително му объркваш два шамара.Той си знае защо.

    19:52 14.07.2026

  • 21 Боко

    1 0 Отговор
    Мрете мерци 🤮🪦👌

    20:02 14.07.2026

  • 22 Механик

    1 1 Отговор
    Ма не бе! Стоян Георгиев ми каза, че в Германия всичко е ОК, защото там е еврото, клуба на богатите и въобще..
    Каза ми и че тия слухове са руски партенки.
    Явно дойчевеле са се продали за копейки.

    20:04 14.07.2026

  • 23 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И вие ще бвгате някой ден ,ама няма да може да избягате ,де се види евреин с камъни да се гони

    20:26 14.07.2026

  • 24 Дик диверсанта

    1 0 Отговор
    БОШ напуска, остава Боташ.

    20:28 14.07.2026