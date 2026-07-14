Бягат ли германските компании от страната?

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Според информация в германските медии производителят на градински инструменти "Гардена" съкращава 250 работни места в Германия, една част от които ще бъдат прехвърлени в Чехия. Химическият гигант BASF пък обмисля да изнесе част от услугите си в Индия, съкращавайки съответните работни места в Берлин.

И двата примера показват, че германските компании продължават да изнасят част от дейността си в чужбина, притиснати от високите производствени разходи в Германия.

Кризата в промишлеността в Германия не е от вчера

Година по-рано ситуацията беше още по-драматична. През ноември 2025 г. специализираното списание "Финанцмарктвелт" написа, че Германия достига пик на кризата в промишлеността.

Според данните на Федералната статистическа служба между 2021 и 2023 г. около 1300 германски фирми с повече от 50 служители са преместили части от дейността си в чужбина. Това представлява 2,2 процента от всички подобни предприятия, регистрирани в Германия към 2023 г. В резултат на този аутсорсинг са били загубени над 50 000 работни места във Федералната република. Според "Финанцмарктвелт" най-честите аргументи за тези решения са високите цени на енергията в Германия, нарастващата бюрокрация и повишаващите се разходи за заплати.

Много компании се отказват и от инвестициите в чужбина

Междувременно от банката KfW вече наблюдават друга тенденция - на оттегляне на много предприятия от чуждестранния им бизнес. Според наличните данни делът на средните предприятия с дейност в трета държава е спаднал с три процента - от 23 на 20 на сто.

"Условията в чужбина значително се влошиха", коментира главният икономист на KfW Дирк Шумахер. Като причини за това той посочва "геополитическите напрежения в Украйна и в Близкия изток, нарастващата конкуренция от страна на Китай в ключови индустрии и протекционистката търговска политика на САЩ."

Съвсем различна картина рисува Германската индустриално-търговска камара (DIHK). В отговор на запитване от ДВ прессекретарят ѝ Свен Елинг цитира тяхно проучване от началото на 2026 година. Според него натискът върху германската индустрия заради високите разходи гони нови рекорди и поради това много предприятия искат да инвестират повече в чужбина.

С цел по-ниски разходи, а не експанзия

До момента чуждестранните инвестиции като цяло са засилили дейността на компаниите, като в резултат са увеличили заетостта и в Германия. Въпреки това делът на компаниите, които възнамеряват да инвестират в чужбина предимно за достъп до нови пазари, намалява от 30% на 28%. Както разяснява за ДВ Фолкер Трайер от DIHK, компаниите инвестират в други страни, водени от необходимостта да си намалят разходите, а не защото целят експанзия.

В същото време данните на Федералната банка не дават основание да се предполага, че има увеличение на износа на капитали от Германия към други страни. Ако в периода 2017-2022 г. са регистрирани транзакции за около 120 милиарда евро средногодишно, то през 2025 г. трансферираната навън сума от компаниите е под 100 милиарда евро.

Америка губи, Азия печели, Европа остава водеща

Проучване показва значителни промени на предпочитаните от компаниите региони за чуждестранните им инвестиции. Особено Северна Америка губи от привлекателността си. Делът на германските предприятия, планиращи инвестиции в тази част на света, е спаднал с 4 процента - от 48 на 44 на сто.

Обратна е тенденцията в Азия: според DIHK делът на индустриалните компании, инвестиращи в Китай, се е увеличил от 31 на 34 процента, а в Азиатско-тихоокеанския регион увеличението е дори с 5 процента.

Еврозоната обаче остава най-важният регион - 64 процента от германските фирми виждат именно в единния пазар и общата валута достатъчно надеждна рамка за инвестиционните си намерения - особено във времена на геополитическа несигурност.

Автор: Дирк Кауфман