Бягат ли германските компании от страната?

Според информация в германските медии производителят на градински инструменти "Гардена" съкращава 250 работни места в Германия, една част от които ще бъдат прехвърлени в Чехия. Химическият гигант BASF пък обмисля да изнесе част от услугите си в Индия, съкращавайки съответните работни места в Берлин.
И двата примера показват, че германските компании продължават да изнасят част от дейността си в чужбина, притиснати от високите производствени разходи в Германия.
Кризата в промишлеността в Германия не е от вчера
Година по-рано ситуацията беше още по-драматична. През ноември 2025 г. специализираното списание "Финанцмарктвелт" написа, че Германия достига пик на кризата в промишлеността.
Според данните на Федералната статистическа служба между 2021 и 2023 г. около 1300 германски фирми с повече от 50 служители са преместили части от дейността си в чужбина. Това представлява 2,2 процента от всички подобни предприятия, регистрирани в Германия към 2023 г. В резултат на този аутсорсинг са били загубени над 50 000 работни места във Федералната република. Според "Финанцмарктвелт" най-честите аргументи за тези решения са високите цени на енергията в Германия, нарастващата бюрокрация и повишаващите се разходи за заплати.
Много компании се отказват и от инвестициите в чужбина
Междувременно от банката KfW вече наблюдават друга тенденция - на оттегляне на много предприятия от чуждестранния им бизнес. Според наличните данни делът на средните предприятия с дейност в трета държава е спаднал с три процента - от 23 на 20 на сто.
"Условията в чужбина значително се влошиха", коментира главният икономист на KfW Дирк Шумахер. Като причини за това той посочва "геополитическите напрежения в Украйна и в Близкия изток, нарастващата конкуренция от страна на Китай в ключови индустрии и протекционистката търговска политика на САЩ."
Съвсем различна картина рисува Германската индустриално-търговска камара (DIHK). В отговор на запитване от ДВ прессекретарят ѝ Свен Елинг цитира тяхно проучване от началото на 2026 година. Според него натискът върху германската индустрия заради високите разходи гони нови рекорди и поради това много предприятия искат да инвестират повече в чужбина.
С цел по-ниски разходи, а не експанзия
До момента чуждестранните инвестиции като цяло са засилили дейността на компаниите, като в резултат са увеличили заетостта и в Германия. Въпреки това делът на компаниите, които възнамеряват да инвестират в чужбина предимно за достъп до нови пазари, намалява от 30% на 28%. Както разяснява за ДВ Фолкер Трайер от DIHK, компаниите инвестират в други страни, водени от необходимостта да си намалят разходите, а не защото целят експанзия.
В същото време данните на Федералната банка не дават основание да се предполага, че има увеличение на износа на капитали от Германия към други страни. Ако в периода 2017-2022 г. са регистрирани транзакции за около 120 милиарда евро средногодишно, то през 2025 г. трансферираната навън сума от компаниите е под 100 милиарда евро.
Америка губи, Азия печели, Европа остава водеща
Проучване показва значителни промени на предпочитаните от компаниите региони за чуждестранните им инвестиции. Особено Северна Америка губи от привлекателността си. Делът на германските предприятия, планиращи инвестиции в тази част на света, е спаднал с 4 процента - от 48 на 44 на сто.
Обратна е тенденцията в Азия: според DIHK делът на индустриалните компании, инвестиращи в Китай, се е увеличил от 31 на 34 процента, а в Азиатско-тихоокеанския регион увеличението е дори с 5 процента.
Еврозоната обаче остава най-важният регион - 64 процента от германските фирми виждат именно в единния пазар и общата валута достатъчно надеждна рамка за инвестиционните си намерения - особено във времена на геополитическа несигурност.
Автор: Дирк Кауфман
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 млад еврас
Коментиран от #5
19:03 14.07.2026
2 Естествено
Сега в момента мазут от атакувани плавателни съдове замърсяват нашите плажове.
Без повече коментар
Коментиран от #4
19:03 14.07.2026
3 къде е черната пантера? някой да я вижда
все ми е тая какво правят
19:04 14.07.2026
4 оня с коня
До коментар #2 от "Естествено":да де ама ако гръмне АЕЦа и ще затрие тия продажници тука
19:05 14.07.2026
5 Абсолютно
До коментар #1 от "млад еврас":вярно. урсолианците ще предизвикат конфликт.
19:05 14.07.2026
6 Европа е ГЕТО вече
19:09 14.07.2026
7 чичу Румине
19:10 14.07.2026
8 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #9, #15
19:12 14.07.2026
9 Урси и розовите понита
До коментар #8 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":закопаха Европа още много отдавна със зелените сделки и преди това с маймуните дофтори и женери. И с трето половите тоалетни. И с илюзията за за победата на Украйна а президентът Тръмп им каза директно че това никога няма да стане.
Смешници
19:18 14.07.2026
10 Исторически парк
19:21 14.07.2026
11 Ивелин Михайлов
19:22 14.07.2026
12 Програмист
19:22 14.07.2026
13 Скоро
19:24 14.07.2026
14 Къде в Чехия,
19:26 14.07.2026
15 ЕВРЕИТЕ ОТ СИТИО
До коментар #8 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":Направиха войната в окраина. Те унищожиха Европа.
19:36 14.07.2026
16 Статистик
19:39 14.07.2026
17 безпартиен
19:42 14.07.2026
18 Произведено в Германия
19:50 14.07.2026
19 Ами
Европа се връща в средновековието.
19:52 14.07.2026
20 Сатана Z
19:52 14.07.2026
21 Боко
20:02 14.07.2026
22 Механик
Каза ми и че тия слухове са руски партенки.
Явно дойчевеле са се продали за копейки.
20:04 14.07.2026
23 Kaлпазанин
20:26 14.07.2026
24 Дик диверсанта
20:28 14.07.2026