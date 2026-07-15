Стоян Панчев: Гладът не е за кадри, а за евтини кадри

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108 хил. вносни работници за 3 години. Това обяви в ефира на БНТ социалният министър Наталия Ефремова.

За съжаление, вместо да подчерта какъв нарастващ проблем е замяната на български с чужди работници (вкл. и в социално отношение), министърът мина през всички възможни клишета от фирмите вносители на работниците.

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Панчев.

1. Имало глад за кадри, твърди г-жа Ефремова - докато в същото време наблюдаваме заместване на кадри - отпадат местни и на тяхно място се назначават чуждестранни. Гладът е за евтини кадри.

2. Регистрираните в бюрата по труда половината нямали добра квалификация. То точно такива кадри се внасят - чистачите на Бачорски и разносвачите на „Глово“ не са професори по ядрена физика.

3. Всъщност работодателите имали „глад за умения“ и затова внасяли от чужбина. Да, затова имаме сервитьори, складажии и продавачи от Непал и Узбекистан. Няма жив българин с такива умения.

Ако това ще е политиката на ПБ по въпроса с миграцията, на практика ще повторят сглобкаджиите, които дадоха старта на масовия внос на чужденци.