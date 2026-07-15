Стоян Панчев: Гладът не е за кадри, а за евтини кадри

108 хил. вносни работници за 3 години. Това обяви в ефира на БНТ социалният министър Наталия Ефремова.
За съжаление, вместо да подчерта какъв нарастващ проблем е замяната на български с чужди работници (вкл. и в социално отношение), министърът мина през всички възможни клишета от фирмите вносители на работниците.
Това коментира във "Фейсбук" Стоян Панчев.
1. Имало глад за кадри, твърди г-жа Ефремова - докато в същото време наблюдаваме заместване на кадри - отпадат местни и на тяхно място се назначават чуждестранни. Гладът е за евтини кадри.
2. Регистрираните в бюрата по труда половината нямали добра квалификация. То точно такива кадри се внасят - чистачите на Бачорски и разносвачите на „Глово“ не са професори по ядрена физика.
3. Всъщност работодателите имали „глад за умения“ и затова внасяли от чужбина. Да, затова имаме сервитьори, складажии и продавачи от Непал и Узбекистан. Няма жив българин с такива умения.
Ако това ще е политиката на ПБ по въпроса с миграцията, на практика ще повторят сглобкаджиите, които дадоха старта на масовия внос на чужденци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Закривай ВУЗ-овете
Коментиран от #4, #16
16:08 15.07.2026
2 ЕХ СТОЯНЕ
16:11 15.07.2026
3 честен ционист
16:13 15.07.2026
4 То па едно купено и платено
До коментар #1 от "Закривай ВУЗ-овете":"образование", ум да ти зайде! Ама и по тоя повод: ЗАКРИВАЙ ТИЯ ТЪПИ ВУЗове!
16:13 15.07.2026
5 1984
16:19 15.07.2026
6 Без име
16:19 15.07.2026
7 голям глад
16:19 15.07.2026
8 Лопата Орешник
Коментиран от #17
16:20 15.07.2026
9 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново
16:22 15.07.2026
10 това е престъпление
Коментиран от #13
16:25 15.07.2026
11 кои щи работи вече бе?
поне 50 милиона европейци го правят и имат повече пари от работещите серсеми
16:26 15.07.2026
12 оня с коня
все пак англия и още друг държави не са във европа
16:27 15.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Аз сигурно съм умрял,
16:30 15.07.2026
15 Панчев,
Нивото тук е изключително ниско, повечето тук са тpолове на ПП-ДБ.
Не си губи времето с този сайт.
16:40 15.07.2026
16 1944
До коментар #1 от "Закривай ВУЗ-овете":След 9-ти септември комунягите трепят най мхого от тази категория нищоправници, наричани днес "цвета на нацията" после въоръжават с чукове,кирки и лопати лоялните на царството и нещата потръгват някак си.В периода 1950 – 1985 година са построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.95 броя или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век.
Коментиран от #21
16:42 15.07.2026
17 1984
До коментар #8 от "Лопата Орешник":Няма да си плати, аз ви обещавам. Българския народ ще плати всичко (всъщност вече плаща), както народите на Запад плащат за алчността на техните бизнесмени.
16:43 15.07.2026
18 Сатана Z
16:49 15.07.2026
19 Анонимен
Милиардерът на Телеграм не можа да си внесе собствените служители в Германия, за това избяга в близкия изток. А у нас се чудим как да изгоним българите.
16:50 15.07.2026
20 1984
17:11 15.07.2026
21 К. Николов
До коментар #16 от "1944":Заради пр.стите ушанки сме на това положение. С Куция Социализъм заблудиха хората че и можещите и некъдърниците са равни. Премахнаха всяка частна инициатива и предприемачество. И да имаш пари да няма къде да ги похарчиш. Желязна завеса. Само СОЦ лагера направи язовири АЕЦ и ТЕЦ Другите държави още нямат. Западните държави бяха с режим на тока но не и ние.
Коментиран от #24
17:19 15.07.2026
22 Балък бачкатор
17:29 15.07.2026
23 Петкан
17:31 15.07.2026
24 Чети добре умнико
До коментар #21 от "К. Николов":13 държави в света са имали действащи атомни електроцентрали преди официалното откриване на първи реактор на АЕЦ „Козлодуй“ през септември 1974 г. САЩ (1958 г.)Русия (СССР) (1958 г.)Великобритания (1962 г.)Франция (1963 г.)Италия (1963 г.)Германия (ГДР и ФРГ) (1965 г.)Канада (1966 г.)Япония (1966 г.)Испания (1968 г.)Швейцария (1969 г.)Швеция (1972 г.)Белгия (1974 г.)Холандия (1974 г.)
17:35 15.07.2026