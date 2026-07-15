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Стоян Панчев: Гладът не е за кадри, а за евтини кадри

Стоян Панчев: Гладът не е за кадри, а за евтини кадри

15 Юли, 2026 16:00 1 414 24

  • стоян панчев-
  • кадри-
  • внос

Няма жив българин с умения да е сервитьор или склададжия

Стоян Панчев: Гладът не е за кадри, а за евтини кадри - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

108 хил. вносни работници за 3 години. Това обяви в ефира на БНТ социалният министър Наталия Ефремова.
За съжаление, вместо да подчерта какъв нарастващ проблем е замяната на български с чужди работници (вкл. и в социално отношение), министърът мина през всички възможни клишета от фирмите вносители на работниците.

Това коментира във "Фейсбук" Стоян Панчев.

1. Имало глад за кадри, твърди г-жа Ефремова - докато в същото време наблюдаваме заместване на кадри - отпадат местни и на тяхно място се назначават чуждестранни. Гладът е за евтини кадри.

2. Регистрираните в бюрата по труда половината нямали добра квалификация. То точно такива кадри се внасят - чистачите на Бачорски и разносвачите на „Глово“ не са професори по ядрена физика.

3. Всъщност работодателите имали „глад за умения“ и затова внасяли от чужбина. Да, затова имаме сервитьори, складажии и продавачи от Непал и Узбекистан. Няма жив българин с такива умения.

Ако това ще е политиката на ПБ по въпроса с миграцията, на практика ще повторят сглобкаджиите, които дадоха старта на масовия внос на чужденци.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Закривай ВУЗ-овете

    21 4 Отговор
    Киртаци трябват на тази държава а не образовани клатикуровци.

    Коментиран от #4, #16

    16:08 15.07.2026

  • 2 ЕХ СТОЯНЕ

    20 4 Отговор
    НЯМА И НЯМА ДА ИМА.НЯМА КАЗАРМА , НЯМА БРИГАДИ.ДО 20 ГОДИШНИ ИМ КАЗВАТ ЧЕ ДА РАБОТИШ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.УЧАТ ДО 12-И КЛАС , СЯКАШ НИЕ САМО С 11-И НЕ СТАНАХМЕ ХОРА.ОТВОРИХА ТЕЛК-ОВЕ И НА СЕЛО.1 МИЛИОН НЕ УЧАТ И НЕ РАБОТЯТ.ВСИЧКИ ПРОТЕСТИРАТ ДА ИМ ДАДАТ , А НИКОЙ НЕ ИЗЛИЗА ДА КАЖЕ ЧЕ ЗАПЛАТАТА СЕ ЗАРАБОТВА , А НЕ СЕ ДАВА.ПОСЛЕ ЧУЖДЕНЦИТЕ НИ ВИНОВНИ ..

    16:11 15.07.2026

  • 3 честен ционист

    18 4 Отговор
    Скоро всички ще сте или солдати, или мед сестри.

    16:13 15.07.2026

  • 4 То па едно купено и платено

    19 1 Отговор

    До коментар #1 от "Закривай ВУЗ-овете":

    "образование", ум да ти зайде! Ама и по тоя повод: ЗАКРИВАЙ ТИЯ ТЪПИ ВУЗове!

    16:13 15.07.2026

  • 5 1984

    18 6 Отговор
    Браво, много смислен коментар и всичко е вярно, Но властта , разбира се не иска и да чуе. Прекалено им се усладиха робите на нашите "бизнесмени", няма да се откажат доброволно. Явно правителството на Радев ще е катастрофа за България, а имаше заявки за друга политика...

    16:19 15.07.2026

  • 6 Без име

    8 7 Отговор
    Защо да работят, като живеят при мама и тати, хранят ги, че и пари на ръка им дават? Не че нещо могат да правят.

    16:19 15.07.2026

  • 7 голям глад

    7 1 Отговор
    А на мен ми трябва евтино злато и бензин! Нека държавата ми осигури злато по 10 000 за кг и бензи по 40 цента!

    16:19 15.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    21 3 Отговор
    Накратко, глад за балъци, които да се хамалят без пари! Това иска родния работодател! И ще си плати за дяволука! Обещавам Ви!

    Коментиран от #17

    16:20 15.07.2026

  • 9 Мюмюн прогресиста от кв. Столипиново

    7 0 Отговор
    Само нашту Генерал е способно да наводни гитатъ с вносни сигани да ни земът рабутата ф Чистутатъ ма ши фъргам пак на негу аку дава и на есин за исбурити пак по 50 евра!

    16:22 15.07.2026

  • 10 това е престъпление

    20 2 Отговор
    Именно. Просто нашите капиталисти-робовладелци не искат да дават нормални заплати на българските граждани и залагат мината с джигитайците. Дайте им малко време да се разплодят и ще стане като Лондонистан. Това ли искаме за нашата България?!

    Коментиран от #13

    16:25 15.07.2026

  • 11 кои щи работи вече бе?

    0 15 Отговор
    хора научете се да играете на крипто пазарите и ще си имате пари само от цъкания по телефона


    поне 50 милиона европейци го правят и имат повече пари от работещите серсеми

    16:26 15.07.2026

  • 12 оня с коня

    2 8 Отговор
    забравих да кажа че най добре се печели от китайските крипто пазари които от тоя месец ги забраниха в европа, но ще намерите начин как да играете

    все пак англия и още друг държави не са във европа

    16:27 15.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Аз сигурно съм умрял,

    5 1 Отговор
    щото съм работил доста като сервитьор

    16:30 15.07.2026

  • 15 Панчев,

    9 1 Отговор
    Объркал си медията.
    Нивото тук е изключително ниско, повечето тук са тpолове на ПП-ДБ.

    Не си губи времето с този сайт.

    16:40 15.07.2026

  • 16 1944

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Закривай ВУЗ-овете":

    След 9-ти септември комунягите трепят най мхого от тази категория нищоправници, наричани днес "цвета на нацията" после въоръжават с чукове,кирки и лопати лоялните на царството и нещата потръгват някак си.В периода 1950 – 1985 година са построени 216 големи и над 2000 малки язовира. Тяхната вода се ползва за поливане, водоснабдяване и производство на електроенергия.95 броя или 44% от всички големи язовири у нас са построени през 60-те години на миналия век.

    Коментиран от #21

    16:42 15.07.2026

  • 17 1984

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лопата Орешник":

    Няма да си плати, аз ви обещавам. Българския народ ще плати всичко (всъщност вече плаща), както народите на Запад плащат за алчността на техните бизнесмени.

    16:43 15.07.2026

  • 18 Сатана Z

    3 3 Отговор
    Пазарът на работната тяга в БГто скоро ще се регулира.След като 36 години не успяха да научат циганите да работят ще се внасят такива от чужбина.Нашите поне имаха малко предимство да поназнайват езика ,но крадливия си нрав не можаха да го пречупят.

    16:49 15.07.2026

  • 19 Анонимен

    7 2 Отговор
    В Германия, за да получиш разрешение за чуждестранен работник за конкретно работно място трябва да докажеш, че поне 6 месеца си публикувал на достатъчно видно място обява за работа за местните със заплата поне 50% над средното за сектора, но никой квалифициран не се е обадил. И след единия куп документи, с които да доказваш, че няма хора за +50% над средната заплата, тепърва можеш да подадеш молба.
    Милиардерът на Телеграм не можа да си внесе собствените служители в Германия, за това избяга в близкия изток. А у нас се чудим как да изгоним българите.

    16:50 15.07.2026

  • 20 1984

    6 0 Отговор
    Никога не забравяйте на кого дължим тази "благодат" - над 100 000 пакистанци, узбекистанци и други -станци. На болните сектанти от ППДДБ. Първото им правителство с премиер Кирчо Куролацията промени нормативната уредба и отвориха широко щлюзовете. Спомняма си как Юксел Кадриев ухилено четеше новината "Глътка въздух за бизнеса - улесняват вноса на ръботна ръка от трети страни" някъде през 2022г Тогава ходех всяка година в Обзор. До 2022 целия персонал там беше българиски. Не коментирам лошо или хубаво е нашето Черноморие, това е съвсем отделна тема. През сезон 2022 и 20223 българите бяха МАСОВО заменени от всевъзможни =станци. Рязко, ШОКОВО направо. Нали се сещате - тези българи не са се изпарили, просто са ЗАМЕНЕНИ с евтини роби от Азия. Между другото, "бизнесът" настоява за внос на роби поне от 15 години. Боко удържаше този форнт 15 години. Може да е всякакъв, но поне това престъпление срещу България не го направи той. Не го защитавам, той има много грехове. Пасмината ППДБ се добра до властта за половин мандат и резултатът е на лице 100 000 "нови българи" от Пакистан и Непал. Сега, най-лошата част - явно Радев няма Ни най-малко намерение да сира този процес, напротив - внасят още и още. Преди изборите гледах Константин Проданов (един от икономистите на Радев), той се изказваше изключително критично към вноса на роби. Сега, след като взеха властта - тишина. Имат само маниакална обсесеия да режат финансирането на образованието и здравеопазването. За съжалени

    17:11 15.07.2026

  • 21 К. Николов

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "1944":

    Заради пр.стите ушанки сме на това положение. С Куция Социализъм заблудиха хората че и можещите и некъдърниците са равни. Премахнаха всяка частна инициатива и предприемачество. И да имаш пари да няма къде да ги похарчиш. Желязна завеса. Само СОЦ лагера направи язовири АЕЦ и ТЕЦ Другите държави още нямат. Западните държави бяха с режим на тока но не и ние.

    Коментиран от #24

    17:19 15.07.2026

  • 22 Балък бачкатор

    2 0 Отговор
    бачкам за без пари!

    17:29 15.07.2026

  • 23 Петкан

    2 1 Отговор
    Всички БГ-бизнесмени реват, че има глад за инженери, а заплатата която предлагат е около 1500 евро и то на доказани специалисти. Ами направете я 5000 евро и няма да има глад. Сбъркана философия...

    17:31 15.07.2026

  • 24 Чети добре умнико

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "К. Николов":

    13 държави в света са имали действащи атомни електроцентрали преди официалното откриване на първи реактор на АЕЦ „Козлодуй“ през септември 1974 г. САЩ (1958 г.)Русия (СССР) (1958 г.)Великобритания (1962 г.)Франция (1963 г.)Италия (1963 г.)Германия (ГДР и ФРГ) (1965 г.)Канада (1966 г.)Япония (1966 г.)Испания (1968 г.)Швейцария (1969 г.)Швеция (1972 г.)Белгия (1974 г.)Холандия (1974 г.)

    17:35 15.07.2026