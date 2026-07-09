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Започва и у нас - същото, от което е пропищяла цяла Европа

Започва и у нас - същото, от което е пропищяла цяла Европа

9 Юли, 2026 13:00 4 255 49

  • кристиян шкварек-
  • внос-
  • работници-
  • пакистанци-
  • индийци-
  • изнасилване-
  • изнасилвания

Ако една страна си вкара хиляди пакистанци и бангладешсци, тя си вкарва и епидемия от сексуални посегателства

Започва и у нас - същото, от което е пропищяла цяла Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
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ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

И така, неусетно, се почва и у нас. Същото, от което е пропищяла цяла Европа. (В групата „Майките на София“ във Фейсбук млада жена разказа как в парк в центъра на София чужденец, вероятно пакистанец я е молил да я гледа докато кърми, а после я преследвал - б. ред.)

Първоначално само с такива, за момента безобидни случаи, но неизбежно ще дойде и по-лошото, когато се окажем с няколко хиляди, после десетки хиляди мъже от индийския субконтинент и Афганистан.

Онези миловидни пакистанци, доставящи храната ви с Глово, на които масовият българин даже се радва в момента („Работливи са! Като няма кой да работи...?“), е те - абсолютно същите мъже конкретно и само от Пакистан и Бангладеш са отговорни за чудовищна епидемия от сексуални посегателства на запад.

С десетки, дори стотици пъти по-висока честота на такива посегателства на глава от населението, спрямо дори другите групи мигранти от Азия и Африка. (по някаква необяснима, но добре изследвана културна причина) Вече е напълно сигурно правило, доказано десетки пъти, че ако една страна си вкара хиляди пакистанци и бангладешсци, тя си вкарва и епидемия от сексуални посегателства.

Моментално, незабавно СПРЕТЕ вноса на работници от тези страни, с решения и закони на централно ниво, ако трябва специално таргетиращи конкретни държави и култури, преди да е прекалено късно.

Сигурността на българските жени е по-важна от дебилните ви, „антирасистки“ принципи и чувства. А реалността е сурова и не се интересува от тях - в нея определени култури са просто по-лоши от други и това е статистически факт.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма лошо

    68 14 Отговор
    Това е част от евроинтеграцията. София ще стане Карачи 2.

    13:02 09.07.2026

  • 2 Гост

    53 2 Отговор
    То вече си има цигане далечни братовчеди на бангладешци придошли с Великото преселение на народите.

    13:04 09.07.2026

  • 3 Ххххххххххххх

    82 4 Отговор
    Ако правителството няма да вземе мерки, гражданите ще вземат нещата в свой ръце...

    Коментиран от #7

    13:04 09.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Радев не чува.

    36 17 Отговор
    Зает е да сключва сделки, пази Боже!

    13:06 09.07.2026

  • 6 Прави са жените

    46 1 Отговор
    П О Д К Р Е П Я М !!!

    13:06 09.07.2026

  • 7 Феникс

    43 6 Отговор

    До коментар #3 от "Ххххххххххххх":

    Не става бе пиле, даже и северняци не могат да се справят със циг@нята, а когато решат да опитат, им изпращат жандармерия!

    13:06 09.07.2026

  • 8 оня с коня

    23 8 Отговор
    Тези не са от Азия:. Чети
    Баба и дядо от Дания превърнаха селски двор в конопена плантация в бургаско.

    13:06 09.07.2026

  • 9 Отвратен

    68 3 Отговор
    Пълен бойкот на всеки един бизнес, който използва работници от чужбина. Този модел е доказано вреден в много отношения, икономически, социални, демографски и т.н. Ако някой се съмнява нека направи справка за пълните последици от този процес в западна Европа. Отделно трябва да се протестира, докато поредното престъпно правителство не сложи край на тази лудост!

    Коментиран от #22

    13:06 09.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чемшир

    44 3 Отговор
    Да не се и опитват да докосват българските жени, щото тук мъжете не сме много толерантни към такива изрод. и.

    Коментиран от #14

    13:11 09.07.2026

  • 12 Сладки ботчета

    38 9 Отговор
    Мдааам и тук лека полека се пълни с "инженери и лекари". И ще започнат творбите си. Това е поредната тъпотия на розовите понита. ПП Де Би ли . Ще завиждаме на Унгария

    13:11 09.07.2026

  • 13 Кажи го на Слави и неговите мижетурки

    37 2 Отговор
    Които въпреки претенциите си за българска гордост ни заливаха с идеи за внасяне на хора от чужбина. Е, внесохме си, сега им ги пратете за съседи. Така, да им се порадват, докато българските роми си живеят без да правят нищо на социални помощи, пакистанците, индийците, узбеките и какви ли още не, вършат черната работа и си мислят как да натопят чушките в българките с различен от техния цвят на кожата.

    13:11 09.07.2026

  • 14 Кравария убер алес

    19 5 Отговор

    До коментар #11 от "Чемшир":

    За съжаление , тук се напълни с мъже ,които ще се радват на черните инструменти.
    Както е казано, трудно е да си мъж, много се отказаха.

    13:14 09.07.2026

  • 15 Феликс Дж

    10 0 Отговор
    Пловдивската полиция начело с КОМИСАР ВАСИЛ СИМОВ вече е въвела дронове и ще работи. Само че дрончетата са за пътен контрол. Това тук не е приоритет за тия СПЕЦОВЕ.

    13:17 09.07.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    27 4 Отговор
    Във Британия се разраства скандал потулван с години ❗
    Над 200 000 жени и деца са били насилвани sexуално от пакистанци и афганистанци❗

    13:21 09.07.2026

  • 17 Шквакащ!?!?

    4 32 Отговор
    Спри да сееш психоза. На кого е удобна тя? Питам!

    13:29 09.07.2026

  • 18 Бббббб

    36 0 Отговор
    Има вече разносвачи от Глово - черни, приличат точно на индийци или бангладешци - и не знаят български. "Лекари" и "инженери", които не знаят дори езика. А преди няколко години във ВиК - Перник бяха наели цяла сюрия бангладешци само с подписана хартийка, че имали нужните умения. Значи аз за работа представям дипломи, квалификации, минавам на интервю, а Суджай идва и - готово! Работодателите са за бой!

    Коментиран от #20

    13:31 09.07.2026

  • 19 пляскащата с цици

    3 17 Отговор
    тази пък
    вместо да даде на младия чужденец вероятно пакистанец и той да поцица
    тя тича къв вкъщи да публикува в безсмислено сайтче

    13:31 09.07.2026

  • 20 Панчаревската кметица

    7 11 Отговор

    До коментар #18 от "Бббббб":

    ама 5 суджай работят в неделя за 50 лева общо
    а ти великия инженер ще искаш сам 300

    Коментиран от #46

    13:33 09.07.2026

  • 21 Ббббб

    27 0 Отговор
    "ама 5 суджай работят в неделя за 50 лева общо, а ти великия инженер ще искаш сам 300" ---- Хубаво, фирмата или нейния шеф, които и да са те, ще си спестят едни пари с петимата Суджая. Преди как всички се справяха с разходите за заплати като наемаха служители, сега изведнъж вече не могат и трябва да дойде Ахмед, за да им излязат сметките. Има нещо сбъркано в цялата работа.

    13:39 09.07.2026

  • 22 Д-р Марин Белчев

    21 0 Отговор

    До коментар #9 от "Отвратен":

    Да, съгласен съм. Последствията от внос на такива работници са изцяло негативни за повечето хора, освен за бизнесите, които ги внасят.

    13:39 09.07.2026

  • 23 Само дето този Шкварек

    29 3 Отговор
    Не казва,че държавникът Борисов изгони един милион млади и образовани българи.Заради ниските доходи и корупция.

    Коментиран от #27

    13:47 09.07.2026

  • 24 Искахте

    16 2 Отговор
    ли станете европейци? Искахте но заедно с европейците ще станете афроазиатци. Така е в САЩ, така е в Западна Европа, така ще стане и у нас. "Белите" държави първо си внасят роби, после работници, след това мигранти и после не са бели и не са християнски.

    Коментиран от #28

    13:49 09.07.2026

  • 25 хихуххтр

    9 2 Отговор
    ""Белите" държави първо си внасят роби, после работници, след това мигранти и после не са бели и не са християнски. " @ Това са плоски обяснения. В България не е имало робство, нито пък сме имали колонии, за да трябва да внасяме каквото и да било

    Коментиран от #31

    13:53 09.07.2026

  • 26 ПЪЛНИ Глупости

    18 0 Отговор
    А в този момент КЪДЕ са Българските "Мъжове" ???? Преди години един патладжан на Видинският плаж се закачаше с жена с дете после извади колонка и наду чалга казах му че пречи и ми скочи на бой ! Се го бях приключил беше посинял !НО НИКОЙ не скочи да ми помага НИКОЙ !! Такива "Мъжове "сте всичките !Ербапи на маса ,диванни юнаци!!

    13:55 09.07.2026

  • 27 Да бе

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Само дето този Шкварек":

    Щото по Виденово и Костово време България се сдоби с два милиона избеголци от много убаво.

    Коментиран от #43

    13:58 09.07.2026

  • 28 ПЪЛНИ Глупости

    20 1 Отговор

    До коментар #24 от "Искахте":

    Пълни глупости ,питай ги КРИБ защо внасят тия ??Българина НЕ иска да бачка за 1000 евра а и "Работодателите" не дават повече затова внесоха тия чалми !! И не Европа ни е виновна НИЕ сме си виновни щото сме Пу,тки непоръбени !Ние сами си правим сечено щото сме гадно и долно племе !!Европа ни е виновна и за солта в сиренето и препакетираните меса !!

    Коментиран от #33, #34

    13:59 09.07.2026

  • 29 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Да си вкарваме тогава педофили от Германия ,

    14:00 09.07.2026

  • 30 Който не храни своя армия

    9 0 Отговор
    Внася и храни чужда армия
    Войните се печелят от училищната скамейка-Бисмарк

    14:04 09.07.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 5 Отговор

    До коментар #25 от "хихуххтр":

    Ама верно ли " в България не е имало робство..." ❓
    А 500 години демократично присъствие ли е имало❓
    Откъде ви копаят бе 🤔❗

    Коментиран от #36, #39

    14:05 09.07.2026

  • 32 аааа

    22 0 Отговор
    Няма да спрат, защото искат да имат големи чисти печалби, да има за ферари, круизи, къщи, любовници - българския едър бизнес е робовладелчески - не искат да дават нормални заплати на българите, внасят джигитайци. Последствията ще са ужасяващи. ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАНИ.

    14:05 09.07.2026

  • 33 гр у ИП пп

    12 0 Отговор

    До коментар #28 от "ПЪЛНИ Глупости":

    Значи или бойкот на тия фирми или при разносвачите да заявим категорично, че не искам индийци да ни обслужват.

    14:07 09.07.2026

  • 34 Да не е

    8 1 Отговор

    До коментар #28 от "ПЪЛНИ Глупости":

    виновна Европа, но причините това да стане там са същите като сега при нас. Наричат се капитализъм и в неговата природа е заложена печалбата, чрез ниско заплащане на труда. Частния интерес на бизнесмена стой над интересите на държавата и обществото. Частната собственост е неприкосновена по закон и на практика. За обществената на практика това не е съвсем вярно.

    14:11 09.07.2026

  • 35 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 3 Отговор
    Да не избързваме, те може да ни го вкарват нежно!💋🤣🥳🖕

    14:13 09.07.2026

  • 36 хххййхъттгффф

    7 1 Отговор

    До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не говорим за присъствието, а за това, че ние не сме били робовладелци като Англия и Франция. Четенето с разбиране доста ти куца.

    14:23 09.07.2026

  • 37 Работодател

    3 8 Отговор
    А ти какво предлагаш бе Кристиянчо ? Българите не искат да работят в производство и на полето, не искат да доставят храна и да работят в градския транспорт, не искат да работят в строителството и ВиК. какво да правим тогава ? да закриваме цели сектори в икономиката ли ? Само на певци, артисти и инфлуенсъри ли ще разчитаме да крепят родната икономика ? Отговорът е НЕ ! Не можем без непалци, индиици и филипинци !

    Коментиран от #41

    14:27 09.07.2026

  • 38 БГ Бизнесмет

    1 7 Отговор
    Разбира се , че щевзимаме непалци и индийци ! те работят качествено, за малко пари и не мрънкат за нищо ! Българите станаха разглезени и мързеливи, не искат да работят сериозни работи. Нямаме избор.

    14:29 09.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Бате Георги

    0 2 Отговор
    Пакистанецът помолил да гледа, възпитан човека, ако беше българин след отказа щеше да й обясни къв боклук е тая.

    14:32 09.07.2026

  • 41 хоохиплнйхй

    6 0 Отговор

    До коментар #37 от "Работодател":

    Можем, можем. Наемате индийците без никаква квалификация. Наемете и българин без съответната квалификация (защото преди това е работил друго) и го обучете да работи в производството например. Дайте му прилична заплата, наемете му квартира, като на индийците, ако идва от другаде, и вижте дали няма да ви се получи все пак. Има много хора без работа и вместо момичета по села и паланки да стават к...заради липса на пари, можете да направите нещо читаво.

    14:33 09.07.2026

  • 42 Солютно!

    3 0 Отговор
    Мангализма е много по-лош и от социализма и от комунизма, но него го практикъват и всички дребни тарикати в България, а те са болшинство, така че тук е малко трудно да направиш разграничението.

    14:38 09.07.2026

  • 43 Много глупав отговор

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Да бе":

    В стил"а вие защо биете негрите?"

    14:44 09.07.2026

  • 44 Ами пакостници да

    0 0 Отговор
    То щото нали прованса все се срамува да не се изложи пред чужденците и така е да. Пакостанци,

    14:48 09.07.2026

  • 45 Махайте ги

    1 0 Отговор
    Майк@ им....

    14:57 09.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Обективно погледнато

    1 0 Отговор
    количествените натрупвания и качествени изменения през последните 40-50 години водят до заслужени резултати.

    15:00 09.07.2026

  • 48 ами,

    1 0 Отговор
    Това безобразие го правят алчните ,,бизнесмени,,и хранителната верига Кауфланд. В нея работят касиери рускини/украинки зареждачи на стоки от бившите кавказки СССР републики.Заемат работните места на българи,а там заплатите са добри.Защо ???

    15:00 09.07.2026

  • 49 Никой

    0 0 Отговор
    Шкварек много си страхлив да кажеш КОЙ бизнес вкарва тези аму - джи за работници ? Разбира се, че едрия бизнес може да си позволи задребни евра .Ега ти слюнноотделянето на този храбрец . Нашите покемони " дето онанират по парковете къде ги забрави ?

    15:04 09.07.2026