Започва и у нас - същото, от което е пропищяла цяла Европа

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И така, неусетно, се почва и у нас. Същото, от което е пропищяла цяла Европа. (В групата „Майките на София“ във Фейсбук млада жена разказа как в парк в центъра на София чужденец, вероятно пакистанец я е молил да я гледа докато кърми, а после я преследвал - б. ред.)

Първоначално само с такива, за момента безобидни случаи, но неизбежно ще дойде и по-лошото, когато се окажем с няколко хиляди, после десетки хиляди мъже от индийския субконтинент и Афганистан.

Онези миловидни пакистанци, доставящи храната ви с Глово, на които масовият българин даже се радва в момента („Работливи са! Като няма кой да работи...?“), е те - абсолютно същите мъже конкретно и само от Пакистан и Бангладеш са отговорни за чудовищна епидемия от сексуални посегателства на запад.

С десетки, дори стотици пъти по-висока честота на такива посегателства на глава от населението, спрямо дори другите групи мигранти от Азия и Африка. (по някаква необяснима, но добре изследвана културна причина) Вече е напълно сигурно правило, доказано десетки пъти, че ако една страна си вкара хиляди пакистанци и бангладешсци, тя си вкарва и епидемия от сексуални посегателства.

Моментално, незабавно СПРЕТЕ вноса на работници от тези страни, с решения и закони на централно ниво, ако трябва специално таргетиращи конкретни държави и култури, преди да е прекалено късно.

Сигурността на българските жени е по-важна от дебилните ви, „антирасистки“ принципи и чувства. А реалността е сурова и не се интересува от тях - в нея определени култури са просто по-лоши от други и това е статистически факт.