Започва и у нас - същото, от което е пропищяла цяла Европа

И така, неусетно, се почва и у нас. Същото, от което е пропищяла цяла Европа. (В групата „Майките на София“ във Фейсбук млада жена разказа как в парк в центъра на София чужденец, вероятно пакистанец я е молил да я гледа докато кърми, а после я преследвал - б. ред.)
Първоначално само с такива, за момента безобидни случаи, но неизбежно ще дойде и по-лошото, когато се окажем с няколко хиляди, после десетки хиляди мъже от индийския субконтинент и Афганистан.
Онези миловидни пакистанци, доставящи храната ви с Глово, на които масовият българин даже се радва в момента („Работливи са! Като няма кой да работи...?“), е те - абсолютно същите мъже конкретно и само от Пакистан и Бангладеш са отговорни за чудовищна епидемия от сексуални посегателства на запад.
С десетки, дори стотици пъти по-висока честота на такива посегателства на глава от населението, спрямо дори другите групи мигранти от Азия и Африка. (по някаква необяснима, но добре изследвана културна причина) Вече е напълно сигурно правило, доказано десетки пъти, че ако една страна си вкара хиляди пакистанци и бангладешсци, тя си вкарва и епидемия от сексуални посегателства.
Моментално, незабавно СПРЕТЕ вноса на работници от тези страни, с решения и закони на централно ниво, ако трябва специално таргетиращи конкретни държави и култури, преди да е прекалено късно.
Сигурността на българските жени е по-важна от дебилните ви, „антирасистки“ принципи и чувства. А реалността е сурова и не се интересува от тях - в нея определени култури са просто по-лоши от други и това е статистически факт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Няма лошо
13:02 09.07.2026
2 Гост
13:04 09.07.2026
3 Ххххххххххххх
Коментиран от #7
13:04 09.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Радев не чува.
13:06 09.07.2026
6 Прави са жените
13:06 09.07.2026
7 Феникс
До коментар #3 от "Ххххххххххххх":Не става бе пиле, даже и северняци не могат да се справят със циг@нята, а когато решат да опитат, им изпращат жандармерия!
13:06 09.07.2026
8 оня с коня
Баба и дядо от Дания превърнаха селски двор в конопена плантация в бургаско.
13:06 09.07.2026
9 Отвратен
Коментиран от #22
13:06 09.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Чемшир
Коментиран от #14
13:11 09.07.2026
12 Сладки ботчета
13:11 09.07.2026
13 Кажи го на Слави и неговите мижетурки
13:11 09.07.2026
14 Кравария убер алес
До коментар #11 от "Чемшир":За съжаление , тук се напълни с мъже ,които ще се радват на черните инструменти.
Както е казано, трудно е да си мъж, много се отказаха.
13:14 09.07.2026
15 Феликс Дж
13:17 09.07.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Над 200 000 жени и деца са били насилвани sexуално от пакистанци и афганистанци❗
13:21 09.07.2026
17 Шквакащ!?!?
13:29 09.07.2026
18 Бббббб
Коментиран от #20
13:31 09.07.2026
19 пляскащата с цици
вместо да даде на младия чужденец вероятно пакистанец и той да поцица
тя тича къв вкъщи да публикува в безсмислено сайтче
13:31 09.07.2026
20 Панчаревската кметица
До коментар #18 от "Бббббб":ама 5 суджай работят в неделя за 50 лева общо
а ти великия инженер ще искаш сам 300
Коментиран от #46
13:33 09.07.2026
21 Ббббб
13:39 09.07.2026
22 Д-р Марин Белчев
До коментар #9 от "Отвратен":Да, съгласен съм. Последствията от внос на такива работници са изцяло негативни за повечето хора, освен за бизнесите, които ги внасят.
13:39 09.07.2026
23 Само дето този Шкварек
Коментиран от #27
13:47 09.07.2026
24 Искахте
Коментиран от #28
13:49 09.07.2026
25 хихуххтр
Коментиран от #31
13:53 09.07.2026
26 ПЪЛНИ Глупости
13:55 09.07.2026
27 Да бе
До коментар #23 от "Само дето този Шкварек":Щото по Виденово и Костово време България се сдоби с два милиона избеголци от много убаво.
Коментиран от #43
13:58 09.07.2026
28 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #24 от "Искахте":Пълни глупости ,питай ги КРИБ защо внасят тия ??Българина НЕ иска да бачка за 1000 евра а и "Работодателите" не дават повече затова внесоха тия чалми !! И не Европа ни е виновна НИЕ сме си виновни щото сме Пу,тки непоръбени !Ние сами си правим сечено щото сме гадно и долно племе !!Европа ни е виновна и за солта в сиренето и препакетираните меса !!
Коментиран от #33, #34
13:59 09.07.2026
29 Kaлпазанин
14:00 09.07.2026
30 Който не храни своя армия
Войните се печелят от училищната скамейка-Бисмарк
14:04 09.07.2026
31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #25 от "хихуххтр":Ама верно ли " в България не е имало робство..." ❓
А 500 години демократично присъствие ли е имало❓
Откъде ви копаят бе 🤔❗
Коментиран от #36, #39
14:05 09.07.2026
32 аааа
14:05 09.07.2026
33 гр у ИП пп
До коментар #28 от "ПЪЛНИ Глупости":Значи или бойкот на тия фирми или при разносвачите да заявим категорично, че не искам индийци да ни обслужват.
14:07 09.07.2026
34 Да не е
До коментар #28 от "ПЪЛНИ Глупости":виновна Европа, но причините това да стане там са същите като сега при нас. Наричат се капитализъм и в неговата природа е заложена печалбата, чрез ниско заплащане на труда. Частния интерес на бизнесмена стой над интересите на държавата и обществото. Частната собственост е неприкосновена по закон и на практика. За обществената на практика това не е съвсем вярно.
14:11 09.07.2026
35 Mими Кучева🐕🦺
14:13 09.07.2026
36 хххййхъттгффф
До коментар #31 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не говорим за присъствието, а за това, че ние не сме били робовладелци като Англия и Франция. Четенето с разбиране доста ти куца.
14:23 09.07.2026
37 Работодател
Коментиран от #41
14:27 09.07.2026
38 БГ Бизнесмет
14:29 09.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Бате Георги
14:32 09.07.2026
41 хоохиплнйхй
До коментар #37 от "Работодател":Можем, можем. Наемате индийците без никаква квалификация. Наемете и българин без съответната квалификация (защото преди това е работил друго) и го обучете да работи в производството например. Дайте му прилична заплата, наемете му квартира, като на индийците, ако идва от другаде, и вижте дали няма да ви се получи все пак. Има много хора без работа и вместо момичета по села и паланки да стават к...заради липса на пари, можете да направите нещо читаво.
14:33 09.07.2026
42 Солютно!
14:38 09.07.2026
43 Много глупав отговор
До коментар #27 от "Да бе":В стил"а вие защо биете негрите?"
14:44 09.07.2026
44 Ами пакостници да
14:48 09.07.2026
45 Махайте ги
14:57 09.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Обективно погледнато
15:00 09.07.2026
48 ами,
15:00 09.07.2026
49 Никой
15:04 09.07.2026