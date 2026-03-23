Стоян Панчев: Може би ще видим чакания сблъсък между хартиената и реалната икономика

Ако войната в Персийския залив продължи до края на април, според Голдман Сакс:

Катар и Кувейт ще видят срив в БВП от 14%

ОАЕ и Саудитска Арабия от 5 и 3%

Вчера Иран са унищожили 17% от капацитета на Катар за производство на втечнен газ.

Изглежда страните-участнички в конфликта в момента продават най-ликвидният си актив - златото, което е 1000 долара под пиковите стойности.

Това коментира във "Фейсбук" председателят на Българско либертарианско общество Стоян Панчев.

Ако нещата зазлеят още, ще започнат да продават и други неща, за да си осигурят храна, енергия и муниции.

Поскъпващият долар и петрол пък ще означават, че и много други ще трябва да ликвидират активи за долари, с които да си купят горива. Виетнам, например, не може да се добере до керосин.

Стъпката от масова разпродажба на активи до финансова криза за свръх задлъжнелите икономики на САЩ и Европа е малка.

За да илюстрирам каква е обстановката - едновременно се бомбардира иранското производство на петрол и в същото време махат санкциите върху иранския петрол.

Може би ще видим чакания сблъсък между хартиената и реалната икономика.