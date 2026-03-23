Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Мнения »
Стоян Панчев: Може би ще видим чакания сблъсък между хартиената и реалната икономика

23 Март, 2026 16:02 1 305 4

Ако нещата зазлеят още, ще започнат да продават и други неща, за да си осигурят храна, енергия и муниции

Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Ако войната в Персийския залив продължи до края на април, според Голдман Сакс:

Катар и Кувейт ще видят срив в БВП от 14%

ОАЕ и Саудитска Арабия от 5 и 3%

Вчера Иран са унищожили 17% от капацитета на Катар за производство на втечнен газ.

Изглежда страните-участнички в конфликта в момента продават най-ликвидният си актив - златото, което е 1000 долара под пиковите стойности.

Това коментира във "Фейсбук" председателят на Българско либертарианско общество Стоян Панчев.

Ако нещата зазлеят още, ще започнат да продават и други неща, за да си осигурят храна, енергия и муниции.

Поскъпващият долар и петрол пък ще означават, че и много други ще трябва да ликвидират активи за долари, с които да си купят горива. Виетнам, например, не може да се добере до керосин.

Стъпката от масова разпродажба на активи до финансова криза за свръх задлъжнелите икономики на САЩ и Европа е малка.

За да илюстрирам каква е обстановката - едновременно се бомбардира иранското производство на петрол и в същото време махат санкциите върху иранския петрол.

Може би ще видим чакания сблъсък между хартиената и реалната икономика.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    7 6 Отговор
    Ако нещата отидат към изуй гащи,лицето Стоян Панчев че разбере какво е мотика и от кой край се държи.
    На слука!

    16:05 23.03.2026

  • 2 Факти

    15 1 Отговор
    Стоян Панчев: Може би ще видим чакания сблъсък между хартиената и реалната икономика след натресеното левро

    16:08 23.03.2026

  • 3 икономист

    9 0 Отговор
    Сакън ! Да не видим сблъсък на реалната икономика с хартиената .Веднага ще се окаже , че много хора имат апартаменти и коли само на хартия , а иначе са на банката . Не е богат онзи който има кола и апартамент , богат е онзи който няма кредит !

    16:35 23.03.2026

  • 4 Василеску

    1 0 Отговор
    А дано, ама надали. И буз това е пълня шизофрения американската политика

    17:01 23.03.2026