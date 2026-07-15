Украйна: Защо президентът Зеленски иска ново правителство

Парламентът в Киев гласува оставката на министър-председателката Юлия Свириденко и респективно – на цялото правителство. Още на 12 юли президентът Зеленски обяви, че на Свириденко ще бъде предложен нов пост. Според украинските медии е вероятно тя да стане посланичка на Украйна в САЩ.
След като благодари на Свириденко за нейната стабилна и ефективна работа, президентът публикува снимки от свои срещи с шефа на държавния енергиен концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки, с първия вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал, с вътрешния министър Ихор Клименко, с министъра на отбраната Михайло Федоров и с кмета на Харков Ихор Терехов.
Защо бе отстранена Свириденко?
За хода на президента има различни обяснения. Ихор Рейтерович от университета „Тарас Шевченко" в Киев казва, че смяната на правителството е била предвидена принципно за есента или за следващата пролет. Но редица обстоятелства са накарали президента да се намеси по-рано, посочва политологът.
Става дума особено за украинската посланичка в САЩ Олха Стефанишина. Срещу нея се водят разследвания от украинските антикорупционни органи относно дейността ѝ преди заемането на поста във Вашингтон. Носят се слухове за нейната оставка. „Вероятно американците са сигнализирали, че са против посланичка, около която има някакъв скандал и би трябвало да се предприеме нещо. Затова е трябвало Зеленски да реагира. Свириденко е добра кандидатка, тя осъществи сътрудничи добре с американците при сключването през 2025 на споразумението за суровините и има контакти там. Американците са готови да работят с хора, с които вече имат положителен опит", посочва Рейтерович пред ДВ.
Той обаче не изключва и варианта Зеленски да е повлиян от последните скандални в украинската армия, които може да повлияят негативно на репутацията му. Журналистически проучвания разкриха случаи на мъчения, жестоко отношение към новобранците и прикриване на смъртни случаи извън бойното поле. Паралелно текат инспекции заради нарушения при набирането на войниците, особено след като мнозина мобилизирани се оказаха негодни за служба по здравословни причини.
Промените в правителството могат да послужат на президента и за отклоняване на общественото внимание, смята експертът. Според него основание може да са и комуникационните проблеми с отделни министри, сред които министърът на отбраната Федоров. Чрез смяната на кабинета Зеленски би могъл да се освободи от тези, чието отстраняване по имиджови причини в противен случай би било трудно.
Юлия Свириденко е от обкръжението набившия шеф на президентската канцелария Андрий Ермак, който се обграждаше с послушни изпълнители в правителството, казва пред ДВ Вадим Денисенко от украинския портал DS News. Но в система без Ермак Свириденко се е оказала излишна, макар да е била лоялна към президента след смяната на Ермак.
Политологът Олексий Харан също е на мнението, че правителствената реформа има някаква връзка с уволнението на Ермак. Той мисли, че по този начин президентството иска да укрепи контрола си над изпълнителната власт. „Зеленски за пореден път показва кой има думата - противно на Конституцията, тъй като реформата в кабинета е в изключителните компетенции на парламента и поне формално трябва да бъде предприета от него. Очевидно Зеленски иска да демонстрира, че държи здраво юздите", посочва Харан.
Според него една от причините за внезапната смяна на правителството би могла да бъде и необходимостта да се намери решение за енергийните проблеми на страната. Затова сред кандидатите за премиерския пост са Ихор Корецки и Денис Шмигал – двама специалисти в тази област. „Не мисля, че това е основната причина, но това е важен фактор", коментира Харан.
Кой ще е новият премиер?
Володимир Фесенко от Центъра за приложни политически изследвания „Пента" изтъква, че президентът Зеленски обичайно взима решения за назначения в голям "пакет”. „Това бе така и миналата година, а изглежда, че и през тази ще е така. Не става дума само за промени в правителството - планирани са реформи и в правоохранителните органи", припомня той пред ДВ.
Промените вероятно ще включват и обновяването на екипа на президента, казва Вадим Денисенко. Наблюдателите предполагат, че шефът на държавния концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки ще заеме премиерския пост.
Ихор Рейтерович от своя страна посочва, че за избора на президента основна роля ще играе лоялността. И на депутатите най-вероятно ще бъде представен за одобрение кандидат, избран от президента – макар Украйна да има парламентарно-президентски модел на управление и за правителството да отговаря парламентът. Народното събрание на Украйна обаче има шанс да докаже, че властта вс е пак не му се е изплъзнала напълно, казва Рейтерович.
Автор: Лилия Ржеутская
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #9
21:03 15.07.2026
2 Хммм
21:03 15.07.2026
3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #4, #11
21:06 15.07.2026
4 Баце,
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Лично теб кой те спира?
21:08 15.07.2026
5 Помак
21:08 15.07.2026
6 А теб кога
21:10 15.07.2026
7 Коста
Коментиран от #10
21:11 15.07.2026
8 Сатана Z
21:11 15.07.2026
9 Хмм
До коментар #1 от "Варна 3":Гарван, гарваму око няма да вади
21:14 15.07.2026
10 Диктор
До коментар #7 от "Коста":Във военно положение не се сменят държавни глави
Коментиран от #13
21:14 15.07.2026
11 аз пък чух
До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Украйна сменя името на Русь, а РСМ на Булгар..
21:16 15.07.2026
12 Нихилист с бира
21:21 15.07.2026
13 така
До коментар #10 от "Диктор":си мислиш от страх
21:24 15.07.2026
14 Kaлпазанин
21:28 15.07.2026
15 Ами
21:29 15.07.2026
16 бай Даньо
Коментиран от #35
21:29 15.07.2026
17 ти да видиш
21:30 15.07.2026
18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
а то шалтера трябва да се свали❗
21:30 15.07.2026
19 Мръсен наркоман
21:31 15.07.2026
20 КО МА ИНТЕРЕСУВАТ
ИНТЕРЕСУВА МЕ САМО КОЛКО КИЕВСКИ КВАРТАЛА ША БЪДАТ СРИНАТИ
И КВО ЩЕ Е СЪОТНОШЕНИЕТО НА ТРУПОВЕТЕ ПРИ СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН
СМЪРТ НА БАНДЕ...РАСА СВОБОДА ЗА НАРОДА
21:32 15.07.2026
21 ИСКА НОВО ЗАЩОТО
21:33 15.07.2026
22 жик так
21:34 15.07.2026
23 Само питам
Коментиран от #37
21:35 15.07.2026
24 Енчо
Коментиран от #31
21:36 15.07.2026
25 Варна 3
21:42 15.07.2026
26 Гориил
21:44 15.07.2026
27 Артилерист
Рядко срещано е също така признанието за безобразията в укроармията. Не че нямаше сведения за насилствената мобилизация, грубостите на командния състав, неотчитането на загиналите, заградителните отряди от бандеровци и наемници, деморализацията, дизертирането и предаването на отчаяните укровойници и тн.
Цялата западна клика, воюваща срещу Русия чрез украинците, до такава степен е централизирала вниманието си към комичния артист Зеленски, че практически не се забелязва фигура, която биха се съгласили да го замести, ако нелегитимния се провали на едни предстоящи избори. Залужни е компроментиран и само от време на време го показват на Зеленски да не се самозабравя съвсем в просенето на пари и оръжия ...
21:44 15.07.2026
28 МММ ДА
21:46 15.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Лопата Орешник
21:47 15.07.2026
31 Ъъъ
До коментар #24 от "Енчо":"Кво стана със сенатора...."
За какво да ходи? Бития, бит...За какво да блъска пътя до Америка? Греъм му беше полезен жив....Пък и не съм сигурен, че вече са го върнали в САЩ. Може и да е в Киев още....🤔
21:47 15.07.2026
32 КАК
21:49 15.07.2026
33 читател
21:51 15.07.2026
34 Соломон
22:08 15.07.2026
35 Ами
До коментар #16 от "бай Даньо":Тръмп го каза на Зеленски в прав текст :
"Путин може да те убие когато си поиска".
Някой западни анализатори отдавна твърдят,
че Путин не ликвидира Зеленски защото му е удобен.
22:18 15.07.2026
36 БУКВАТА "Ч"
Шамбат, по–малкия му брат,
на българите балтавар,
Бащу издигна, крепост с вал.
По заповед на своя кан,
Шамбат отново бе призван:
на Сула (Дунав) царство основа,
Дулоба се нарича — да!
А отказ да се върне пак
на служба родния си брат
Кубрат нарекъл «отделен» —
Да, Кий! — «отрязан», «подчинен».
Изтласкват франките Шамбат
в България обратно пак.
Над брат смилил се кан Кубрат
Бащу му връща крепост–град.
С Шамбат дошли в Бащу безчет
Улчи — народ все горд, напет.
Те в крепостта заемат стан,
за да я пазят в мир и бран
И ето, СМЕСИЛИ се там
със руси, племе от Саклан.
И тъй сродили род със род —
все храбри руси, НОВ НАРОД.
И тези руси — стар и млад! —
прекланяли се пред Шамбат.
Обичали го с порив горд,
почитали като бог.
Нарекли своя град Бащу
на прякора му — «КИЙ». Затуй
Бащу пък, крепост в тоя град,
нарекли с името ШАМБАТ.
22:20 15.07.2026
37 Защо да не спи?
До коментар #23 от "Само питам":Те не са му сънародници.
22:31 15.07.2026
38 БУКВАТА "Ч"
Шамбат, по–малкия му брат,
на българите балтавар,
Бащу издигна, крепост с вал.
По заповед на своя кан,
Шамбат отново бе призван:
на Сула (Дунав) царство основа,
Дулоба се нарича — да!
А отказ да се върне пак
на служба родния си брат
Кубрат нарекъл «отделен» —
Да, Кий! — «отрязан», «подчинен».
Изтласкват франките Шамбат
в България обратно пак.
Над брат смилил се кан Кубрат
Бащу му връща крепост–град.
С Шамбат дошли в Бащу безчет
Улчи — народ все горд, напет.
Те в крепостта заемат стан,
за да я пазят в мир и бран
И ето, СМЕСИЛИ се там
със руси, племе от Саклан.
И тъй сродили род със род —
все храбри руси, НОВ НАРОД.
И тези руси — стар и млад! —
прекланяли се пред Шамбат.
Обичали го с порив горд,
почитали като бог.
Нарекли своя град Бащу
на прякора му — «КИЙ». Затуй
Бащу пък, крепост в тоя град,
нарекли с името ШАМБАТ.
22:42 15.07.2026