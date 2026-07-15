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Украйна: Защо президентът Зеленски иска ново правителство
  Тема: Украйна

Украйна: Защо президентът Зеленски иска ново правителство

15 Юли, 2026 21:01 1 059 38

  • украйна-
  • юлия свириденко-
  • володимир зеленски-
  • русия

Украинската министър-председателка Юлия Свириденко си отива след по-малко от година на поста. Какво може да се очаква от промяната в кабинета?

Украйна: Защо президентът Зеленски иска ново правителство - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Парламентът в Киев гласува оставката на министър-председателката Юлия Свириденко и респективно – на цялото правителство. Още на 12 юли президентът Зеленски обяви, че на Свириденко ще бъде предложен нов пост. Според украинските медии е вероятно тя да стане посланичка на Украйна в САЩ.

След като благодари на Свириденко за нейната стабилна и ефективна работа, президентът публикува снимки от свои срещи с шефа на държавния енергиен концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки, с първия вицепремиер и министър на енергетиката Денис Шмигал, с вътрешния министър Ихор Клименко, с министъра на отбраната Михайло Федоров и с кмета на Харков Ихор Терехов.

Защо бе отстранена Свириденко?

За хода на президента има различни обяснения. Ихор Рейтерович от университета „Тарас Шевченко" в Киев казва, че смяната на правителството е била предвидена принципно за есента или за следващата пролет. Но редица обстоятелства са накарали президента да се намеси по-рано, посочва политологът.

Става дума особено за украинската посланичка в САЩ Олха Стефанишина. Срещу нея се водят разследвания от украинските антикорупционни органи относно дейността ѝ преди заемането на поста във Вашингтон. Носят се слухове за нейната оставка. „Вероятно американците са сигнализирали, че са против посланичка, около която има някакъв скандал и би трябвало да се предприеме нещо. Затова е трябвало Зеленски да реагира. Свириденко е добра кандидатка, тя осъществи сътрудничи добре с американците при сключването през 2025 на споразумението за суровините и има контакти там. Американците са готови да работят с хора, с които вече имат положителен опит", посочва Рейтерович пред ДВ.

Той обаче не изключва и варианта Зеленски да е повлиян от последните скандални в украинската армия, които може да повлияят негативно на репутацията му. Журналистически проучвания разкриха случаи на мъчения, жестоко отношение към новобранците и прикриване на смъртни случаи извън бойното поле. Паралелно текат инспекции заради нарушения при набирането на войниците, особено след като мнозина мобилизирани се оказаха негодни за служба по здравословни причини.

Промените в правителството могат да послужат на президента и за отклоняване на общественото внимание, смята експертът. Според него основание може да са и комуникационните проблеми с отделни министри, сред които министърът на отбраната Федоров. Чрез смяната на кабинета Зеленски би могъл да се освободи от тези, чието отстраняване по имиджови причини в противен случай би било трудно.

Юлия Свириденко е от обкръжението набившия шеф на президентската канцелария Андрий Ермак, който се обграждаше с послушни изпълнители в правителството, казва пред ДВ Вадим Денисенко от украинския портал DS News. Но в система без Ермак Свириденко се е оказала излишна, макар да е била лоялна към президента след смяната на Ермак.

Политологът Олексий Харан също е на мнението, че правителствената реформа има някаква връзка с уволнението на Ермак. Той мисли, че по този начин президентството иска да укрепи контрола си над изпълнителната власт. „Зеленски за пореден път показва кой има думата - противно на Конституцията, тъй като реформата в кабинета е в изключителните компетенции на парламента и поне формално трябва да бъде предприета от него. Очевидно Зеленски иска да демонстрира, че държи здраво юздите", посочва Харан.

Според него една от причините за внезапната смяна на правителството би могла да бъде и необходимостта да се намери решение за енергийните проблеми на страната. Затова сред кандидатите за премиерския пост са Ихор Корецки и Денис Шмигал – двама специалисти в тази област. „Не мисля, че това е основната причина, но това е важен фактор", коментира Харан.

Кой ще е новият премиер?

Володимир Фесенко от Центъра за приложни политически изследвания „Пента" изтъква, че президентът Зеленски обичайно взима решения за назначения в голям "пакет”. „Това бе така и миналата година, а изглежда, че и през тази ще е така. Не става дума само за промени в правителството - планирани са реформи и в правоохранителните органи", припомня той пред ДВ.

Промените вероятно ще включват и обновяването на екипа на президента, казва Вадим Денисенко. Наблюдателите предполагат, че шефът на държавния концерн „Нафтогаз" Серхий Корецки ще заеме премиерския пост.

Ихор Рейтерович от своя страна посочва, че за избора на президента основна роля ще играе лоялността. И на депутатите най-вероятно ще бъде представен за одобрение кандидат, избран от президента – макар Украйна да има парламентарно-президентски модел на управление и за правителството да отговаря парламентът. Народното събрание на Украйна обаче има шанс да докаже, че властта вс е пак не му се е изплъзнала напълно, казва Рейтерович.

Автор: Лилия Ржеутская


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Варна 3

    3 11 Отговор
    Новото правителство на Украйна е плиоритет в борбата срещу корупцията и засилване на отбраната на Украйна.

    Коментиран от #9

    21:03 15.07.2026

  • 2 Хммм

    8 3 Отговор
    Зе сменя едни грузинци с други до пълно побъркване на украинците.

    21:03 15.07.2026

  • 3 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    2 16 Отговор
    Трябва проруските настроени политици да изчезнат... за да засилим сигурността на Украйна.

    Коментиран от #4, #11

    21:06 15.07.2026

  • 4 Баце,

    8 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Лично теб кой те спира?

    21:08 15.07.2026

  • 5 Помак

    10 1 Отговор
    Укра умрялата държава

    21:08 15.07.2026

  • 6 А теб кога

    7 1 Отговор
    ще те сменят нелегетимко палячовски

    21:10 15.07.2026

  • 7 Коста

    12 1 Отговор
    Зеленчука легитимен ли е?

    Коментиран от #10

    21:11 15.07.2026

  • 8 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Временно правителство на Украйна. Не бъркайте понятията.

    21:11 15.07.2026

  • 9 Хмм

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    Гарван, гарваму око няма да вади

    21:14 15.07.2026

  • 10 Диктор

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Коста":

    Във военно положение не се сменят държавни глави

    Коментиран от #13

    21:14 15.07.2026

  • 11 аз пък чух

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Украйна сменя името на Русь, а РСМ на Булгар..

    21:16 15.07.2026

  • 12 Нихилист с бира

    9 0 Отговор
    Съвсем нормално действие на властимаща управляваща банда. Обграждаш се с изпълнителни и страхливи мижитурки, които безпрекословно ще изпълняват прищевките ти, ще правят дебели гуши и златни тоалетни и каквото иска Капо ди Тути Капи без да питат народа.......

    21:21 15.07.2026

  • 13 така

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "Диктор":

    си мислиш от страх

    21:24 15.07.2026

  • 14 Kaлпазанин

    8 0 Отговор
    Един зелен наркозависим еврейски клоун не може да бъде президент ,той затова е там участник в цирка ,където кара роднини да се избиват

    21:28 15.07.2026

  • 15 Ами

    5 0 Отговор
    за прах в очите на слепите - затова зеленски иска ново правителство

    21:29 15.07.2026

  • 16 бай Даньо

    3 0 Отговор
    Все повече не разбирам руснаците . Ако са верни слуховете че са изпушили Линдзи Греьм с Искандер това означа че имат разузнаване в за пребиваването на всички важни хора в реално време който шетат из Украйна , какво чакат за Зеления пор , тоя садист Буданката , Залужни!?

    Коментиран от #35

    21:29 15.07.2026

  • 17 ти да видиш

    5 0 Отговор
    Защото е нелегитимен узурпатор на властта дребния зеленпор!

    21:30 15.07.2026

  • 18 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Ел таблото пуши, той сменя бушоните 🤔
    а то шалтера трябва да се свали❗

    21:30 15.07.2026

  • 19 Мръсен наркоман

    6 0 Отговор
    Изби си народа

    21:31 15.07.2026

  • 20 КО МА ИНТЕРЕСУВАТ

    4 0 Отговор
    ТЕА СЕЛСКИ НОМЕРА
    ИНТЕРЕСУВА МЕ САМО КОЛКО КИЕВСКИ КВАРТАЛА ША БЪДАТ СРИНАТИ
    И КВО ЩЕ Е СЪОТНОШЕНИЕТО НА ТРУПОВЕТЕ ПРИ СЛЕДВАЩИЯТ ОБМЕН
    СМЪРТ НА БАНДЕ...РАСА СВОБОДА ЗА НАРОДА

    21:32 15.07.2026

  • 21 ИСКА НОВО ЗАЩОТО

    6 0 Отговор
    Това вече му знае далаверите кражбите пък и вече е износено от към идеи как да се краде. Пък и свиркова вече остаря.

    21:33 15.07.2026

  • 22 жик так

    5 0 Отговор
    Чуди се как да спасява собствената си кожа .

    21:34 15.07.2026

  • 23 Само питам

    7 0 Отговор
    Тоя как спи спокойно като знае че всеки ден умират по 1500 негови сънародници събрани като животни по улиците .

    Коментиран от #37

    21:35 15.07.2026

  • 24 Енчо

    5 1 Отговор
    Кво стана със сенатора , потника ще ходи ли на погребението ?

    Коментиран от #31

    21:36 15.07.2026

  • 25 Варна 3

    2 4 Отговор
    Прогресивна България=Деградирана България.

    21:42 15.07.2026

  • 26 Гориил

    9 0 Отговор
    Обкръжението на Бандера е пропито с дух на корупция и непотизъм. Промяна в украинското правителство ще помогне на тези хищници да се дистанцират и да се предпазят от пряко участие в кражбата на астрономически суми пари, получени от САЩ и Европа за финансиране на покупки на оръжие и подкрепа на съсипания украински държавен бюджет.

    21:44 15.07.2026

  • 27 Артилерист

    7 0 Отговор
    С какви глупости ни занимават само. Ще сменят цялото правителство за да назначат досегашния премиер за посланик в САЩ!? Щото, разбирате ли, досегашната посланичка се свързва с Ермак и корупционния скандал със златните тоалетни. Иначе всеки ден ни облъчват каква небивала демокрация се излъчва от хунтата и колко готова е нацистка Украйна по всички критерии за член на ЕС, НАТО, г7, коалицията на желаещите война и всички други задруги на запада.
    Рядко срещано е също така признанието за безобразията в укроармията. Не че нямаше сведения за насилствената мобилизация, грубостите на командния състав, неотчитането на загиналите, заградителните отряди от бандеровци и наемници, деморализацията, дизертирането и предаването на отчаяните укровойници и тн.
    Цялата западна клика, воюваща срещу Русия чрез украинците, до такава степен е централизирала вниманието си към комичния артист Зеленски, че практически не се забелязва фигура, която биха се съгласили да го замести, ако нелегитимния се провали на едни предстоящи избори. Залужни е компроментиран и само от време на време го показват на Зеленски да не се самозабравя съвсем в просенето на пари и оръжия ...

    21:44 15.07.2026

  • 28 МММ ДА

    6 0 Отговор
    На тоя наркоман като му видя мутрата и ми се повръща вече.Вечно дрогиран.

    21:46 15.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Лопата Орешник

    4 0 Отговор
    Щото на кривия хой му пречат космите!

    21:47 15.07.2026

  • 31 Ъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Енчо":

    "Кво стана със сенатора...."

    За какво да ходи? Бития, бит...За какво да блъска пътя до Америка? Греъм му беше полезен жив....Пък и не съм сигурен, че вече са го върнали в САЩ. Може и да е в Киев още....🤔

    21:47 15.07.2026

  • 32 КАК

    4 0 Отговор
    Ще се спасиш след войната?! Народът ще те убие заради тази война.Изби си собствения народ.

    21:49 15.07.2026

  • 33 читател

    2 0 Отговор
    Тия загиналите не на бойното поле , да дезертират ли са се опитвали ?

    21:51 15.07.2026

  • 34 Соломон

    1 0 Отговор
    Кой е този Зеленски??

    22:08 15.07.2026

  • 35 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "бай Даньо":

    Тръмп го каза на Зеленски в прав текст :
    "Путин може да те убие когато си поиска".
    Някой западни анализатори отдавна твърдят,
    че Путин не ликвидира Зеленски защото му е удобен.

    22:18 15.07.2026

  • 36 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Там — заповед на кан Кубрат! —
    Шамбат, по–малкия му брат,
    на българите балтавар,
    Бащу издигна, крепост с вал.
    По заповед на своя кан,
    Шамбат отново бе призван:
    на Сула (Дунав) царство основа,
    Дулоба се нарича — да!

    А отказ да се върне пак
    на служба родния си брат
    Кубрат нарекъл «отделен» —
    Да, Кий! — «отрязан», «подчинен».

    Изтласкват франките Шамбат
    в България обратно пак.
    Над брат смилил се кан Кубрат
    Бащу му връща крепост–град.

    С Шамбат дошли в Бащу безчет
    Улчи — народ все горд, напет.
    Те в крепостта заемат стан,
    за да я пазят в мир и бран
    И ето, СМЕСИЛИ се там
    със руси, племе от Саклан.
    И тъй сродили род със род —
    все храбри руси, НОВ НАРОД.

    И тези руси — стар и млад! —
    прекланяли се пред Шамбат.
    Обичали го с порив горд,
    почитали като бог.

    Нарекли своя град Бащу
    на прякора му — «КИЙ». Затуй
    Бащу пък, крепост в тоя град,
    нарекли с името ШАМБАТ.

    22:20 15.07.2026

  • 37 Защо да не спи?

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Те не са му сънародници.

    22:31 15.07.2026

  • 38 БУКВАТА "Ч"

    0 0 Отговор
    Там — заповед на кан Кубрат! —
    Шамбат, по–малкия му брат,
    на българите балтавар,
    Бащу издигна, крепост с вал.
    По заповед на своя кан,
    Шамбат отново бе призван:
    на Сула (Дунав) царство основа,
    Дулоба се нарича — да!

    А отказ да се върне пак
    на служба родния си брат
    Кубрат нарекъл «отделен» —
    Да, Кий! — «отрязан», «подчинен».

    Изтласкват франките Шамбат
    в България обратно пак.
    Над брат смилил се кан Кубрат
    Бащу му връща крепост–град.

    С Шамбат дошли в Бащу безчет
    Улчи — народ все горд, напет.
    Те в крепостта заемат стан,
    за да я пазят в мир и бран
    И ето, СМЕСИЛИ се там
    със руси, племе от Саклан.
    И тъй сродили род със род —
    все храбри руси, НОВ НАРОД.

    И тези руси — стар и млад! —
    прекланяли се пред Шамбат.
    Обичали го с порив горд,
    почитали като бог.

    Нарекли своя град Бащу
    на прякора му — «КИЙ». Затуй
    Бащу пък, крепост в тоя град,
    нарекли с името ШАМБАТ.

    22:42 15.07.2026