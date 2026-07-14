"Мястото на България не е там". А къде е, господин Радев?

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Коментар на Александър Детев:

"Мястото на България не е там", каза премиерът Румен Радев, след като обяви, че е отхвърлил поканата на Еманюел Макрон България да участва в срещата на коалицията на желаещите в Париж. А къде е, господин Радев?

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Лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания се срещнаха с представителите на още десетки държави, сред които Молдова и Северна Македония, за да обсъдят подкрепата на Киев, общите военни учения и защитата на Европа от руските заплахи. Според премиера на България мястото на страната не било там.

Символен жест, който ще нанесе реални щети

Водещите европейски икономики обявиха създаването на "Коалиция за противоракетна отбрана", гарантираща "архитектура за противоракетна отбрана, която да възпира и противодейства на бъдещи ракетни заплахи". Какво означава това? Сигурност, но и многомилионни, вероятно и милиардни инвестиции в държавите, които участват. България отново отсъства.

Радев твърди, че подобни решения се взимат само в контекста на ЕС и НАТО и официално това е така, но поведението на българския лидер в Париж има важен символен характер. Защото отношенията на Европа със следвоенни Украйна и Русия са слонът във всяка една дипломатическа и политическа стая.

От една страна, армията на Украйна се смята за най-силната и ефективна в Европа, както потвърди наскоро и американският външен министър Марко Рубио.

Губим сигурност и милиардни инвестиции

В тази връзка партньорството с Киев е от изключително значение за европейците, които си поставят за основна цел да гарантират неприкосновеността си, да разширят военния си капацитет в идните години и да гарантират защитата си от Русия, която не спира с хибридните, а и военни провокации към НАТО.

Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността, което служебният кабинет на Андрей Гюров подписа, но Румен Радев остро разкритикува, е символна стъпка именно в гарантирането на достъпа на българската армия до украинските способности и ноу-хау.

Билатералните и мултилатерални европейски отбранителни проекти, чиито основи се поставят именно на форуми като този в Париж, ще гарантират милиардни инвестиции. България, където в последните години оръжейната индустрия генерира над 4% от БВП по данни на Министерството на икономиката, може само да спечели от участието си.

Европейските инвестиции в българското оръжейно производство също са поставени под въпрос. Наскоро икономическият министър Александър Пулев обяви, че мащабният проект на германския оръжеен гигант "Райнметал" в България ще бъде ревизиран.

И накрая - следвоенното възстановяване на Украйна се очаква да бъде най-мащабният проект на Европа от Втората световна война. То изисква огромни инвестиции в инфраструктура, енергетика и промишленост. И ще създаде големи възможности за европейски компании в строителството, инженерството, енергетиката и информационните технологии. Знаете ли кой няма да има място там? България, която в момента, в който украинската армия настъпва и обръща хода на войната, а европейските санкции, заедно с украинското настъпление, изправят руската икономика пред крах, говори за прекратяване на военната и финансова помощ за Киев.

Къде е мястото на България, господин Радев? При тези, които се бият на опашките пред бензиностанциите ли?