"Мястото на България не е там". А къде е, господин Радев?

Коментар на Александър Детев:
"Мястото на България не е там", каза премиерът Румен Радев, след като обяви, че е отхвърлил поканата на Еманюел Макрон България да участва в срещата на коалицията на желаещите в Париж. А къде е, господин Радев?
Лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания се срещнаха с представителите на още десетки държави, сред които Молдова и Северна Македония, за да обсъдят подкрепата на Киев, общите военни учения и защитата на Европа от руските заплахи. Според премиера на България мястото на страната не било там.
Символен жест, който ще нанесе реални щети
Водещите европейски икономики обявиха създаването на "Коалиция за противоракетна отбрана", гарантираща "архитектура за противоракетна отбрана, която да възпира и противодейства на бъдещи ракетни заплахи". Какво означава това? Сигурност, но и многомилионни, вероятно и милиардни инвестиции в държавите, които участват. България отново отсъства.
Радев твърди, че подобни решения се взимат само в контекста на ЕС и НАТО и официално това е така, но поведението на българския лидер в Париж има важен символен характер. Защото отношенията на Европа със следвоенни Украйна и Русия са слонът във всяка една дипломатическа и политическа стая.
От една страна, армията на Украйна се смята за най-силната и ефективна в Европа, както потвърди наскоро и американският външен министър Марко Рубио.
Губим сигурност и милиардни инвестиции
В тази връзка партньорството с Киев е от изключително значение за европейците, които си поставят за основна цел да гарантират неприкосновеността си, да разширят военния си капацитет в идните години и да гарантират защитата си от Русия, която не спира с хибридните, а и военни провокации към НАТО.
Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността, което служебният кабинет на Андрей Гюров подписа, но Румен Радев остро разкритикува, е символна стъпка именно в гарантирането на достъпа на българската армия до украинските способности и ноу-хау.
Билатералните и мултилатерални европейски отбранителни проекти, чиито основи се поставят именно на форуми като този в Париж, ще гарантират милиардни инвестиции. България, където в последните години оръжейната индустрия генерира над 4% от БВП по данни на Министерството на икономиката, може само да спечели от участието си.
Европейските инвестиции в българското оръжейно производство също са поставени под въпрос. Наскоро икономическият министър Александър Пулев обяви, че мащабният проект на германския оръжеен гигант "Райнметал" в България ще бъде ревизиран.
И накрая - следвоенното възстановяване на Украйна се очаква да бъде най-мащабният проект на Европа от Втората световна война. То изисква огромни инвестиции в инфраструктура, енергетика и промишленост. И ще създаде големи възможности за европейски компании в строителството, инженерството, енергетиката и информационните технологии. Знаете ли кой няма да има място там? България, която в момента, в който украинската армия настъпва и обръща хода на войната, а европейските санкции, заедно с украинското настъпление, изправят руската икономика пред крах, говори за прекратяване на военната и финансова помощ за Киев.
Къде е мястото на България, господин Радев? При тези, които се бият на опашките пред бензиностанциите ли?
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
21:02 14.07.2026
2 Аз съм веган
Коментиран от #5, #14, #23, #94, #145
21:03 14.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Сатана Z
"Толкова млад ,а вече глупав"
Коментиран от #51
21:05 14.07.2026
5 койдазнай
До коментар #2 от "Аз съм веган":Не е агент, а слуга. Той е създаден, възпитан и изграждан, за да служи само и единствено на кремълските интереси. Той друго не знае!
Коментиран от #131
21:05 14.07.2026
6 Пич
Коментиран от #84, #103
21:05 14.07.2026
7 Хи хи
Коментиран от #137
21:06 14.07.2026
8 Лост
Коментиран от #136
21:06 14.07.2026
9 Фатмака
21:06 14.07.2026
10 Шмрък
21:06 14.07.2026
11 звездите ми говорят
Ще бъде ревизиран във взаимен българоруски интерес (може и по-открито казано - изцяло в руски интерес).
Други ще произвеждат боеприпаси, а ние вместо да ги продаваме - ще си ги купуваме.
21:07 14.07.2026
12 Дойче зеле втаса отново
21:07 14.07.2026
13 Стара чанта
Коментиран от #32
21:07 14.07.2026
14 Хи хи
До коментар #2 от "Аз съм веган":Нашият ГЕНЕРАЛ ще ти нахлузи чорапите си, да видим как ще дишаш !!!
Коментиран от #22
21:07 14.07.2026
15 Въпрос
Коментиран от #72, #147
21:08 14.07.2026
16 нннн
21:08 14.07.2026
17 Без име
Коментиран от #117
21:09 14.07.2026
18 Аз съм веган
21:09 14.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Първанов
21:10 14.07.2026
21 Хе хе...
Найс, а?
21:10 14.07.2026
22 Аз съм веган
До коментар #14 от "Хи хи":Кой генерал? Решетников?
Коментиран от #27
21:11 14.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
....
Е С БЪЛГАРИТЕ - ОТ СТАРАТА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ :)
......
НЕ МОЖЕ НАШИТЕ ХАНОВЕ И ЦАРЕ КАТО ПОЧНЕМ ОТ ХАН АТИЛА ДА СА ГИ НАРИЧАЛИ ЗАПАДНИТЕ " РИЦАРИ" , БИЧА БОЖИ,
А ДНЕС ДА СМЕ МЕКИ КИТКИ:)
21:12 14.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Българин
Коментиран от #33
21:13 14.07.2026
27 Хи хи
До коментар #22 от "Аз съм веган":НАШИЯТ ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ !!
21:14 14.07.2026
28 !!!?
Коментиран от #54
21:14 14.07.2026
29 Хе хе...
21:14 14.07.2026
30 Радев е правият
Коментиран от #115
21:15 14.07.2026
31 Така Така
21:15 14.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи хи
До коментар #26 от "Българин":ПРЕДАТЕЛЯТ си ти !!! Марш, чамадан, вакзал, Кийййф, да помагаш на урките в окопите !!
21:15 14.07.2026
34 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ
Коментиран от #70, #154
21:16 14.07.2026
35 Поредната пропагандна статия
21:16 14.07.2026
36 Радев правилно е постъпил
21:17 14.07.2026
37 БЪЛГАРИЯ НЯМА МЯСТО
21:17 14.07.2026
38 ШЕФА
21:17 14.07.2026
39 Пак ли Дойчовците
21:18 14.07.2026
40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ИЗРОДЕНИТЕ ЛАТИНЦИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА :)
АЗ СИ ИСКАМ ДА СМЕ СЪС БЪЛГАРИТЕ - А СРЕД НАШИТЕ ПЛЕМЕНА ИМА И ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ - ОЩЕ ПРЕДИ 900 ГОДИНИ СМЕ НАДСКОЧИЛИ ПРИМИТИВИЗМА НА РЕЛИГИОЗНАТА ОМРАЗА !
21:18 14.07.2026
41 Моооля?
Поредния българофоб?
21:19 14.07.2026
42 Просто и ясно
21:19 14.07.2026
43 Тома
Коментиран от #150
21:20 14.07.2026
44 Цървул
21:21 14.07.2026
45 Сбъркано мислене
21:21 14.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Празник на Бастилията
21:23 14.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Г-н детев
21:23 14.07.2026
50 Без име
21:24 14.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 така е
21:25 14.07.2026
53 ШЕФА
21:26 14.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 000
21:26 14.07.2026
56 Хмм
21:26 14.07.2026
57 Майстора
21:26 14.07.2026
58 Дойче веле 🚾
Коментиран от #63
21:28 14.07.2026
59 Парадокс БГ
Активното участие в подобни формати е в интерес на България, защото:
укрепва връзките със съюзниците;
увеличава шансовете за участие в отбранителни проекти;
може да създаде икономически възможности.
Отсъствието от подобни срещи може да повлияе на начина, по който съюзниците възприемат България
Коментиран от #142
21:28 14.07.2026
60 правилно
21:28 14.07.2026
61 Дзак
Коментиран от #68, #78
21:29 14.07.2026
62 Журналист си е диагноза
21:29 14.07.2026
63 Сериозно ли бре?!
До коментар #58 от "Дойче веле 🚾":Я марш да четеш Комсомольская правда!
Коментиран от #71
21:29 14.07.2026
64 Г-н детев
21:29 14.07.2026
65 маке
Коментиран от #109
21:29 14.07.2026
66 Ами
Управлявящите им теглят заеми за да си спасяват закъсалите компании,
защото точно тези компании са ги назначили за управлявящи.
И точно тези компании на практика да властват над населението.
Сметката разбита се я плаща населението. Въпросът сега е,
кога на населението ще му писне да плаща сметките на богатите.
21:29 14.07.2026
67 Кой е нещастния неолиберал
21:30 14.07.2026
68 Лъжеш нагло!
До коментар #61 от "Дзак":„Коалицията на желаещите“ съществува от месеци и включва десетки държави, основно европейски, които координират военна, финансова и политическа подкрепа за Украйна. Тя е провела множество срещи и продължава да функционира.
Инициативата е подкрепена от ключови европейски държави като Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша и други. Това ѝ придава значителна политическа тежест.
Тя не е формална организация като ЕС или НАТО, а коалиция от държави с обща цел. Това означава, че решенията ѝ не са правно обвързващи, но могат да имат реални последици чрез координиране на политика, военна помощ и отбранителни проекти.
21:30 14.07.2026
69 Тоз
Коментиран от #74
21:31 14.07.2026
70 Иван
До коментар #34 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":А Първата световна война ?
21:31 14.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Хмм
21:32 14.07.2026
74 Груба грешка
До коментар #69 от "Тоз":Много грозен ахмак
21:33 14.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:33 14.07.2026
77 кон боб яде ли
До коментар #23 от "Аз съм почти веган, с огромен салам":От опит знам че тия дето се хвалят най-много,най малък го вадят.
21:33 14.07.2026
78 Това да не ти е БРИКС
До коментар #61 от "Дзак":,където се стрелят и трепят един друг?
21:34 14.07.2026
79 Българино, спиш ли?.?
Сред участниците са:.Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия
Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Хърватия, Словения, Гърция, Турция, Албания, Черна гора, Северна Македония, Люксембург, Исландия, Украйна.
Дори Северна Македония учавства!!
Румун Радев е шмекер!
Коментиран от #83
21:35 14.07.2026
80 Анонимен
21:35 14.07.2026
81 АУУУУУ
21:36 14.07.2026
82 АманДа
21:37 14.07.2026
83 ами да
До коментар #79 от "Българино, спиш ли?.?":В света на лудите, луди са нормалните като Радев.
21:37 14.07.2026
84 тръц
До коментар #6 от "Пич":Чета ви коментарите(на всички защитаващи един предател,който спечели изборите с измама),и не мога да повярвам колко глупав е станал бг народа.Мунчо ви пее сладки песни,а вие весело чуруликате и му вярвате.Матрял както каза един готин пич.
Коментиран от #107, #144
21:37 14.07.2026
85 Селянин
21:37 14.07.2026
86 Абе Детев
21:38 14.07.2026
87 Бен Вафлек
21:38 14.07.2026
88 Радев е едно кухо хвърчило
21:38 14.07.2026
89 помня
21:41 14.07.2026
90 Коалиция на желаещите
21:41 14.07.2026
91 УдоМача
21:41 14.07.2026
92 Умен по цялата глава
21:42 14.07.2026
93 Г-н детев
21:42 14.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Истината
21:43 14.07.2026
96 Г-н детев
Коментиран от #102, #108
21:43 14.07.2026
97 Доктор
21:43 14.07.2026
98 Роро
21:45 14.07.2026
99 Светльо
21:45 14.07.2026
100 Не е и при войнолюците
Коментиран от #110
21:45 14.07.2026
101 Умен по цялата глава
21:45 14.07.2026
102 Дрън-дрън-дрън
До коментар #96 от "Г-н детев":Твърдението „Цяла България е с Русия“ не е вярно като факт. То е политическо обобщение, което не отразява реалното разделение на мненията в страната.
В България има:
хора с проруски възгледи, които поставят акцент върху историческите и културните връзки с Русия, противопоставят се на военната помощ за Украйна или подкрепят неутралитет;
хора с проевропейски и пронатовски позиции, които смятат, че България трябва да подкрепя Украйна и да следва линията на своите съюзници;
много хора с междинни позиции – например подкрепят членството в ЕС и НАТО, но са критични към определени решения или към начина, по който се води политиката спрямо войната.
Коментиран от #116
21:46 14.07.2026
103 Те от Пловдив са все такива
До коментар #6 от "Пич":Прости алчни продажници хилави
Просяци
21:46 14.07.2026
104 Ауууу
21:46 14.07.2026
105 Хахаха
21:46 14.07.2026
106 Г-н детев
Коментиран от #111
21:47 14.07.2026
107 Така е
До коментар #84 от "тръц":Българина засужава съдбата си ,,мизерията"
21:47 14.07.2026
108 Мнение
До коментар #96 от "Г-н детев":По-точно би било да се каже: „В България има силни проруски настроения сред част от обществото“ – това е вярно.
Но: „Цяла България е с Русия“ – това е невярно и е проруски лозунг.
Коментиран от #125
21:47 14.07.2026
109 Анонимен
До коментар #65 от "маке":А Путин не изби ли руснаците си за своя кеф Путин е диктатор и убиец
Коментиран от #121
21:48 14.07.2026
110 Незнае хрантутника
До коментар #100 от "Не е и при войнолюците":Пловдивчанина глупав
Коя майка го роди и го захвърли
21:48 14.07.2026
111 Позор!!!
До коментар #106 от "Г-н детев":Путинко е православен и избива православни!
Коментиран от #120, #135
21:48 14.07.2026
112 Нексус
21:50 14.07.2026
113 Точно
21:50 14.07.2026
114 Тъпейките си искат сесесерето
Коментиран от #132
21:50 14.07.2026
115 Анонимен
До коментар #30 от "Радев е правият":Защо Радев не осъществи дипломацията кого чака
21:50 14.07.2026
116 Г-н детев
До коментар #102 от "Дрън-дрън-дрън":Няма нормален Българин да тръгне срещу Русия
Коментиран от #138, #149
21:50 14.07.2026
117 1111
До коментар #17 от "Без име":Това е ТОП коментар! Ние нямаме работа в наливането на масло в огъня и финансиране на корумпирана дупка под фалшива заплаха от имагинерна атака от Русия. Но, ако участваме - ставаме ЦЕЛ. По-добре е други да са целта.
Коментиран от #152
21:50 14.07.2026
118 Анонимен
21:50 14.07.2026
119 пораснал
Древният Рим е люлка на цивилизацията,а не Талин,Рига,Хелзинки
21:51 14.07.2026
120 Любо
До коментар #111 от "Позор!!!":Зеленото фашизоидно джудже Хаяско е евреин и избива православни!
21:51 14.07.2026
121 Пурко
До коментар #109 от "Анонимен":По време на управлението на Путин има множество документирани случаи на репресии, политически преследвания и войни с огромен брой жертви; много международни наблюдатели го определят като авторитарен лидер и го обвиняват в тежки нарушения на човешките права.
21:51 14.07.2026
122 радев
21:52 14.07.2026
123 Истината
21:53 14.07.2026
124 Този коментар е премахнат от модератор.
125 9ти септември
До коментар #108 от "Мнение":Надявам се да проумееш защо и на кого за интересите
21:54 14.07.2026
126 Радев
21:55 14.07.2026
127 Отстрани
21:55 14.07.2026
128 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ
СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ .
21:55 14.07.2026
129 Айдееее
21:56 14.07.2026
130 В момента в който режимът в кремъл
21:56 14.07.2026
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 На Детев баба му
21:58 14.07.2026
135 ПУТИНКО
До коментар #111 от "Позор!!!":Е ШАЛОМЧЕ
ТОВА ЧЕ ХОДИ ПРИ ГУНДЯЕВ ДА СЕ КРЪСТИ
НЕ ГО ПРАВИ ПРАВОСЛАВЕН
21:58 14.07.2026
136 Арни
До коментар #8 от "Лост":А ти да грабваш калашника и на фронта да се биеш за Путин.
21:58 14.07.2026
137 Ха ха ха
До коментар #7 от "Хи хи":колко държави каза?! Ха ха ха ха ха
22:01 14.07.2026
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ТТТ
22:02 14.07.2026
141 България
22:02 14.07.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Русофилский дебилий, самой
🤣🤣🤣
22:03 14.07.2026
144 Пич
До коментар #84 от "тръц":Нц...... момченце!!! Матрял сте само кратунките на Сорос, които не знаете какво е война, но искате да вкарате страната си в нея!!! А Пичовете сме само аз, и моята дъвка!!!
22:03 14.07.2026
145 Аз съм месояд
До коментар #2 от "Аз съм веган":Мунчо е чуждестранен агент и е получил заръка от чужди служби да довърши държавата и да унищожи нацията, за да могат съседни държави да се настанят.
22:03 14.07.2026
146 Мястото ни не е при бандеровци
Коментиран от #153
22:03 14.07.2026
147 Въпрос
До коментар #15 от "Въпрос":Защо нито един хетеросексуален русофил не се записа доброволец да помага на братушките? Ами се дърпат като путинки.
22:04 14.07.2026
148 договор от брест литовск
22:04 14.07.2026
149 ТТТ
До коментар #116 от "Г-н детев":Има разбира се. Тва путлерастите от къде се взехте. Ми като ви харесва в руЗия айде чемодан, вокзал, моЦква.
22:04 14.07.2026
150 Гост
До коментар #43 от "Тома":иЗмукват ли ги....хаха ...и за буквар ти е късно
22:05 14.07.2026
151 ...
22:05 14.07.2026
152 Аре ве
До коментар #117 от "1111":Ти ще кажеш, че Русия не води СВО, сега и че в Москва не падат дронове?
22:05 14.07.2026
153 ТТТ
До коментар #146 от "Мястото ни не е при бандеровци":Все едно турция да харесва Васил Левски. То бива да сте толкова плоски ма чак ....
22:06 14.07.2026
154 Ха ха ха ха
До коментар #34 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":Българите ще воювате за Русия. Отпред срещу войските на НАТО, а в гърба ви ще стрелят руснаците. Който не е готов да воюва за държавата си с всеки, ще я загуби скоро.
22:07 14.07.2026
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