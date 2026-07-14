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"Мястото на България не е там". А къде е, господин Радев?
  Тема: Украйна

"Мястото на България не е там". А къде е, господин Радев?

14 Юли, 2026 21:01 1 667 155

  • румен радев-
  • българия-
  • украйна-
  • русия-
  • нато-
  • коалиция на желаещите-
  • прогресивна българия

Макрон е поканил България да се присъедини към коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна. Премиерът Радев обаче е отхвърлил поканата.

"Мястото на България не е там". А къде е, господин Радев? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Александър Детев:

"Мястото на България не е там", каза премиерът Румен Радев, след като обяви, че е отхвърлил поканата на Еманюел Макрон България да участва в срещата на коалицията на желаещите в Париж. А къде е, господин Радев?

Още новини от Украйна

Лидерите на Дания, Франция, Германия, Италия, Норвегия, Испания, Швеция, Украйна, Нидерландия и Великобритания се срещнаха с представителите на още десетки държави, сред които Молдова и Северна Македония, за да обсъдят подкрепата на Киев, общите военни учения и защитата на Европа от руските заплахи. Според премиера на България мястото на страната не било там.

Символен жест, който ще нанесе реални щети

Водещите европейски икономики обявиха създаването на "Коалиция за противоракетна отбрана", гарантираща "архитектура за противоракетна отбрана, която да възпира и противодейства на бъдещи ракетни заплахи". Какво означава това? Сигурност, но и многомилионни, вероятно и милиардни инвестиции в държавите, които участват. България отново отсъства.

Радев твърди, че подобни решения се взимат само в контекста на ЕС и НАТО и официално това е така, но поведението на българския лидер в Париж има важен символен характер. Защото отношенията на Европа със следвоенни Украйна и Русия са слонът във всяка една дипломатическа и политическа стая.

От една страна, армията на Украйна се смята за най-силната и ефективна в Европа, както потвърди наскоро и американският външен министър Марко Рубио.

Губим сигурност и милиардни инвестиции

В тази връзка партньорството с Киев е от изключително значение за европейците, които си поставят за основна цел да гарантират неприкосновеността си, да разширят военния си капацитет в идните години и да гарантират защитата си от Русия, която не спира с хибридните, а и военни провокации към НАТО.

Споразумението за сътрудничество в областта на сигурността, което служебният кабинет на Андрей Гюров подписа, но Румен Радев остро разкритикува, е символна стъпка именно в гарантирането на достъпа на българската армия до украинските способности и ноу-хау.

Билатералните и мултилатерални европейски отбранителни проекти, чиито основи се поставят именно на форуми като този в Париж, ще гарантират милиардни инвестиции. България, където в последните години оръжейната индустрия генерира над 4% от БВП по данни на Министерството на икономиката, може само да спечели от участието си.

Европейските инвестиции в българското оръжейно производство също са поставени под въпрос. Наскоро икономическият министър Александър Пулев обяви, че мащабният проект на германския оръжеен гигант "Райнметал" в България ще бъде ревизиран.

И накрая - следвоенното възстановяване на Украйна се очаква да бъде най-мащабният проект на Европа от Втората световна война. То изисква огромни инвестиции в инфраструктура, енергетика и промишленост. И ще създаде големи възможности за европейски компании в строителството, инженерството, енергетиката и информационните технологии. Знаете ли кой няма да има място там? България, която в момента, в който украинската армия настъпва и обръща хода на войната, а европейските санкции, заедно с украинското настъпление, изправят руската икономика пред крах, говори за прекратяване на военната и финансова помощ за Киев.

Къде е мястото на България, господин Радев? При тези, които се бият на опашките пред бензиностанциите ли?


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    40 36 Отговор
    в евразийския союз

    21:02 14.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    53 85 Отговор
    Мунчо е руски агент и иска да ни натика в блатата.

    Коментиран от #5, #14, #23, #94, #145

    21:03 14.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сатана Z

    84 40 Отговор
    За такива като Александър Детев народната мъдрост гласи:

    "Толкова млад ,а вече глупав"

    Коментиран от #51

    21:05 14.07.2026

  • 5 койдазнай

    46 68 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Не е агент, а слуга. Той е създаден, възпитан и изграждан, за да служи само и единствено на кремълските интереси. Той друго не знае!

    Коментиран от #131

    21:05 14.07.2026

  • 6 Пич

    69 31 Отговор
    Поредния анонимник, който се издържа със слугуване на ДВ!!!

    Коментиран от #84, #103

    21:05 14.07.2026

  • 7 Хи хи

    85 32 Отговор
    Мястото на България е в коалицията на НЕжелаещите, където членуват 180 държави !!

    Коментиран от #137

    21:06 14.07.2026

  • 8 Лост

    54 20 Отговор
    Дете да награбва автомата и да заминава за Украйна.

    Коментиран от #136

    21:06 14.07.2026

  • 9 Фатмака

    42 56 Отговор
    е ПРЕДАТЕЛ

    21:06 14.07.2026

  • 10 Шмрък

    38 14 Отговор
    Вигенин май е продал Факти на DW?

    21:06 14.07.2026

  • 11 звездите ми говорят

    28 31 Отговор
    -------мащабният проект на германския оръжеен гигант "Райнметал" в България ще бъде ревизиран.------
    Ще бъде ревизиран във взаимен българоруски интерес (може и по-открито казано - изцяло в руски интерес).
    Други ще произвеждат боеприпаси, а ние вместо да ги продаваме - ще си ги купуваме.

    21:07 14.07.2026

  • 12 Дойче зеле втаса отново

    34 16 Отговор
    Въпросът е риторичен той каза къде ама галфоните от ЕНП не схванах.

    21:07 14.07.2026

  • 13 Стара чанта

    24 35 Отговор
    Хора, не му задавайте трудни въпроси ! Все пак да минат стоте дни - белким успее да влезе в режим... Все пак идва от военните, а знаем какво означава това ?!

    Коментиран от #32

    21:07 14.07.2026

  • 14 Хи хи

    27 19 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Нашият ГЕНЕРАЛ ще ти нахлузи чорапите си, да видим как ще дишаш !!!

    Коментиран от #22

    21:07 14.07.2026

  • 15 Въпрос

    56 20 Отговор
    Защо Хомосексуалният Александър Детев не се запише доброволец в Украйна?

    Коментиран от #72, #147

    21:08 14.07.2026

  • 16 нннн

    49 15 Отговор
    Mястото на България е в България. Толкова е просто!

    21:08 14.07.2026

  • 17 Без име

    39 16 Отговор
    Руски анализатор: "Прозорливият българин (Румен Радев) осъзнава, че е по-добре клането да се състои в Прибалтика, Полша, Франция, Германия и други политически приключили страни, отколкото в България."

    Коментиран от #117

    21:09 14.07.2026

  • 18 Аз съм веган

    27 34 Отговор
    Мунчо не го прави за пари. Той си е предател по душа.

    21:09 14.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Първанов

    19 34 Отговор
    Падението Радев- падение на България

    21:10 14.07.2026

  • 21 Хе хе...

    23 14 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    21:10 14.07.2026

  • 22 Аз съм веган

    16 16 Отговор

    До коментар #14 от "Хи хи":

    Кой генерал? Решетников?

    Коментиран от #27

    21:11 14.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    24 7 Отговор
    МЯСТОТО НА ДУНАВСКА БЪЛГАРИЯ И ДУНАВСКИТЕ БЪЛГАРИ
    ....
    Е С БЪЛГАРИТЕ - ОТ СТАРАТА ВЕЛИКА БЪЛГАРИЯ И ВОЛЖКА БЪЛГАРИЯ :)
    ......
    НЕ МОЖЕ НАШИТЕ ХАНОВЕ И ЦАРЕ КАТО ПОЧНЕМ ОТ ХАН АТИЛА ДА СА ГИ НАРИЧАЛИ ЗАПАДНИТЕ " РИЦАРИ" , БИЧА БОЖИ,
    А ДНЕС ДА СМЕ МЕКИ КИТКИ:)

    21:12 14.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Българин

    23 36 Отговор
    Радев е един примитивен национален предател и пионка на Путин.

    Коментиран от #33

    21:13 14.07.2026

  • 27 Хи хи

    7 14 Отговор

    До коментар #22 от "Аз съм веган":

    НАШИЯТ ГЕНЕРАЛ РУМЕН РАДЕВ !!

    21:14 14.07.2026

  • 28 !!!?

    20 22 Отговор
    Мястото на Радев е в коалицията на Путлер...!!!?

    Коментиран от #54

    21:14 14.07.2026

  • 29 Хе хе...

    26 13 Отговор
    Напоследък праведната пропаганда съвсем истеряса! Явно руснаците са изтърбушили нещо наистина болезнено в Киев (и не само) тия дни.

    21:14 14.07.2026

  • 30 Радев е правият

    29 21 Отговор
    Дипломация, а не слугинаж, и Аман от войнолюбци

    Коментиран от #115

    21:15 14.07.2026

  • 31 Така Така

    33 17 Отговор
    Правилно мястото та България не е в тази коалиция на откачените!

    21:15 14.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи хи

    24 21 Отговор

    До коментар #26 от "Българин":

    ПРЕДАТЕЛЯТ си ти !!! Марш, чамадан, вакзал, Кийййф, да помагаш на урките в окопите !!

    21:15 14.07.2026

  • 34 БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ

    35 20 Отговор
    Срещу Русия. Набийте си го в промените мозъци.

    Коментиран от #70, #154

    21:16 14.07.2026

  • 35 Поредната пропагандна статия

    32 16 Отговор
    на войнолюбците скрити зад разни имунитети и медицински за невъзможност да носи военна служба! Всеки който призовава за помощ за Украйна да заминава за там и да воюва срещу Русия! Никой няма да го спре.

    21:16 14.07.2026

  • 36 Радев правилно е постъпил

    33 17 Отговор
    като е отхвърлил поканата на Микрон.

    21:17 14.07.2026

  • 37 БЪЛГАРИЯ НЯМА МЯСТО

    34 13 Отговор
    В коалицията на подстрекателите на войната на британците срещу Русия.

    21:17 14.07.2026

  • 38 ШЕФА

    28 13 Отговор
    Кой е Детев ? Дете с ментални проблеми отгледано от чичо Сор..... в среда само на нежни чичковци и батковци които мнооого обичат да галят Алексчо по пухкавото ду.....

    21:17 14.07.2026

  • 39 Пак ли Дойчовците

    24 10 Отговор
    Аман

    21:18 14.07.2026

  • 40 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    20 12 Отговор
    МЕН НИЩО НЕ МЕ СВЪРЗВА ГЕНЕТИЧНО
    С ИЗРОДЕНИТЕ ЛАТИНЦИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА :)
    АЗ СИ ИСКАМ ДА СМЕ СЪС БЪЛГАРИТЕ - А СРЕД НАШИТЕ ПЛЕМЕНА ИМА И ХРИСТИЯНИ И МЮСЮЛМАНИ - ОЩЕ ПРЕДИ 900 ГОДИНИ СМЕ НАДСКОЧИЛИ ПРИМИТИВИЗМА НА РЕЛИГИОЗНАТА ОМРАЗА !

    21:18 14.07.2026

  • 41 Моооля?

    21 8 Отговор
    И кой е този Детев?
    Поредния българофоб?

    21:19 14.07.2026

  • 42 Просто и ясно

    15 21 Отговор
    България е последна в Европа, защото тук има най-много копейки на глава от населението. Това спъва всякакво развитие и логично изоставаме от страните с по-малко/без копейки. Това обобщава последните 36 години.

    21:19 14.07.2026

  • 43 Тома

    23 10 Отговор
    Радев първо трябва да мисли за България а не за тези които измукват парите на българите с войната

    Коментиран от #150

    21:20 14.07.2026

  • 44 Цървул

    21 6 Отговор
    Детев , отивай на фронта да се биеш . Ама няма да отидеш , понеже си много хитър . И страхлив. Мястото на България е в зоната на неутралитета , извън бойни действия . Там е .

    21:21 14.07.2026

  • 45 Сбъркано мислене

    19 6 Отговор
    Соросоидите ли ще ни дават акъл? Знаят ли въобще що е война, национален интерес?

    21:21 14.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Празник на Бастилията

    19 5 Отговор
    DW кърти миФки отново, откъде го изровихте този аФтор?

    21:23 14.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Г-н детев

    18 5 Отговор
    Твоето място в България ли е???

    21:23 14.07.2026

  • 50 Без име

    16 4 Отговор
    Детев може ли да прави деца? 94-ти набор е. Ако няма деца, с какво самочувствие определя живота на нашите?

    21:24 14.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 така е

    7 11 Отговор
    Решетников си оправдава парите, да се надяваме, че в последствие, ще бъде съден като военен дезертирал по време на война!!!

    21:25 14.07.2026

  • 53 ШЕФА

    10 13 Отговор
    Който вярва и на една дума на българоубиец Радев е не 100 % а 1000 % иди.....

    21:26 14.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 000

    13 6 Отговор
    Телепоклащанията на либералната пасмина е в резултат на разлагането на трупа на либералната идеология. С нато, ес и прекрасното колониално време на западните блянове за край та историята, е свършено. Безвъзвратно!

    21:26 14.07.2026

  • 56 Хмм

    14 8 Отговор
    мястото на Радев е при своя народ, който го е избрал и не иска да участва в чужда война, особено отново на страната на вечно губещата Германия, опикали са даже около Кьолнската катедрала

    21:26 14.07.2026

  • 57 Майстора

    14 7 Отговор
    Умните и красивите се гърчат от новата външна политика на България, но народът си каза думата и на тях и им остава да се утешават със студена бира в комфортните им жилища в района на жълтите павета.

    21:26 14.07.2026

  • 58 Дойче веле 🚾

    14 6 Отговор
    Трябва да бъде забранена и изгонена от България

    Коментиран от #63

    21:28 14.07.2026

  • 59 Парадокс БГ

    9 14 Отговор
    Отказът на шмекера Румен Радев ще има политическа цена за България!
    Активното участие в подобни формати е в интерес на България, защото:
    укрепва връзките със съюзниците;
    увеличава шансовете за участие в отбранителни проекти;
    може да създаде икономически възможности.
    Отсъствието от подобни срещи може да повлияе на начина, по който съюзниците възприемат България

    Коментиран от #142

    21:28 14.07.2026

  • 60 правилно

    12 9 Отговор
    Абсолютно правилна позиция на Радев, на практика не споделя безумието обхванало всички в тая Коалиция на желаещи - за война. Донякъде Радев прилича на Борис III, отказал да прати войски срещу Русия.

    21:28 14.07.2026

  • 61 Дзак

    9 8 Отговор
    Коалицията на желаещите е нещо като Съвета за Газа на Тръмп. На следващото събиране ще бъде забравена

    Коментиран от #68, #78

    21:29 14.07.2026

  • 62 Журналист си е диагноза

    8 4 Отговор
    журналист, при това от зелките!

    21:29 14.07.2026

  • 63 Сериозно ли бре?!

    8 5 Отговор

    До коментар #58 от "Дойче веле 🚾":

    Я марш да четеш Комсомольская правда!

    Коментиран от #71

    21:29 14.07.2026

  • 64 Г-н детев

    8 5 Отговор
    Кресливите олигофрени сте една торба

    21:29 14.07.2026

  • 65 маке

    12 9 Отговор
    Най умрелата медия..Дойче веле..Прав е Радев, зеления наркоман изби народа си за кеф на западните си,,приятели. А нашите предишни политици защо не казват нищо за запалените живи българи през 2014?

    Коментиран от #109

    21:29 14.07.2026

  • 66 Ами

    9 7 Отговор
    Водещите европейски икономики са затънали в дългове.
    Управлявящите им теглят заеми за да си спасяват закъсалите компании,
    защото точно тези компании са ги назначили за управлявящи.
    И точно тези компании на практика да властват над населението.
    Сметката разбита се я плаща населението. Въпросът сега е,
    кога на населението ще му писне да плаща сметките на богатите.

    21:29 14.07.2026

  • 67 Кой е нещастния неолиберал

    8 4 Отговор
    Който пита , преди въпроса ,да си напише първо автобиографията за да се знае кой е този , който пита

    21:30 14.07.2026

  • 68 Лъжеш нагло!

    6 6 Отговор

    До коментар #61 от "Дзак":

    „Коалицията на желаещите“ съществува от месеци и включва десетки държави, основно европейски, които координират военна, финансова и политическа подкрепа за Украйна. Тя е провела множество срещи и продължава да функционира.
    Инициативата е подкрепена от ключови европейски държави като Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша и други. Това ѝ придава значителна политическа тежест.
    Тя не е формална организация като ЕС или НАТО, а коалиция от държави с обща цел. Това означава, че решенията ѝ не са правно обвързващи, но могат да имат реални последици чрез координиране на политика, военна помощ и отбранителни проекти.

    21:30 14.07.2026

  • 69 Тоз

    8 2 Отговор
    добрей ли или ас съм болен

    Коментиран от #74

    21:31 14.07.2026

  • 70 Иван

    11 4 Отговор

    До коментар #34 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":

    А Първата световна война ?

    21:31 14.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Хмм

    9 5 Отговор
    живее в Германия и Австрия, естествено че са му по-мили от България, а те искат рваншизъм

    21:32 14.07.2026

  • 74 Груба грешка

    2 6 Отговор

    До коментар #69 от "Тоз":

    Много грозен ахмак

    21:33 14.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 5 Отговор
    Със сигурност мястото на ДВ е в кошчето

    21:33 14.07.2026

  • 77 кон боб яде ли

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Аз съм почти веган, с огромен салам":

    От опит знам че тия дето се хвалят най-много,най малък го вадят.

    21:33 14.07.2026

  • 78 Това да не ти е БРИКС

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Дзак":

    ,където се стрелят и трепят един друг?

    21:34 14.07.2026

  • 79 Българино, спиш ли?.?

    6 10 Отговор
    В "Коалицията на Желаещите" участват около 30–35 държави и организации, водени от Франция и Великобритания.

    Сред участниците са:.Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша, Испания, Нидерландия, Белгия, Дания, Норвегия
    Швеция, Финландия, Естония, Латвия, Литва, Чехия, Румъния, Хърватия, Словения, Гърция, Турция, Албания, Черна гора, Северна Македония, Люксембург, Исландия, Украйна.

    Дори Северна Македония учавства!!

    Румун Радев е шмекер!

    Коментиран от #83

    21:35 14.07.2026

  • 80 Анонимен

    5 6 Отговор
    Коалицията на желаещите....и не можещите

    21:35 14.07.2026

  • 81 АУУУУУ

    6 4 Отговор
    ХИЕНИТЕ НА БОКО И ШИШИ ВИЯТ НЕУМОРНО.МЕЧТАЯТ ЗА БАРДАКА

    21:36 14.07.2026

  • 82 АманДа

    5 2 Отговор
    От пи-санията Детевски и пище-нията форумски се убеждавам, че онази фраза за чипа на българина е резонна специално за някои среди. Все да не се изложим пред чужденците и да им се сложим преди дори да са поискали... Съчувствам на Радев, има ли смисъл да носи този товар?

    21:37 14.07.2026

  • 83 ами да

    9 2 Отговор

    До коментар #79 от "Българино, спиш ли?.?":

    В света на лудите, луди са нормалните като Радев.

    21:37 14.07.2026

  • 84 тръц

    5 8 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Чета ви коментарите(на всички защитаващи един предател,който спечели изборите с измама),и не мога да повярвам колко глупав е станал бг народа.Мунчо ви пее сладки песни,а вие весело чуруликате и му вярвате.Матрял както каза един готин пич.

    Коментиран от #107, #144

    21:37 14.07.2026

  • 85 Селянин

    7 4 Отговор
    И кво желаят желаещите?

    21:37 14.07.2026

  • 86 Абе Детев

    10 4 Отговор
    от 27 държави в ЕС в Коалиция на желаещите са само 9, аз ли не виждам къде е мнозинството или ти?!?

    21:38 14.07.2026

  • 87 Бен Вафлек

    7 4 Отговор
    Коалиция на виещите

    21:38 14.07.2026

  • 88 Радев е едно кухо хвърчило

    6 9 Отговор
    ВСИЧКИ БАЛКАНСКИ ДЪРЖАВИ в НАТО учавстват в Коалиция на желаещите, с изключение на България!!

    21:38 14.07.2026

  • 89 помня

    7 3 Отговор
    преди години бяхме в една такава коалиция на желаещите -резултатът 10-тина български мъже в ковчези и сигурно два сандъка с патрони сме изнесли като участие в следвоенното възстановяване на ирак

    21:41 14.07.2026

  • 90 Коалиция на желаещите

    6 1 Отговор
    „Коалицията на желаещите“ не е официална организация с договор и фиксиран членски списък като НАТО или ЕС. Това е политико-дипломатически формат, воден основно от Франция и Великобритания, в който участват държави, подкрепящи Украйна и обсъждащи бъдещи гаранции за сигурност, военна помощ, противовъздушна отбрана и други мерки. Според френски и британски източници форматът включва около 30–37 държави.

    21:41 14.07.2026

  • 91 УдоМача

    4 3 Отговор
    Предателю, кръв да с3р3ш!!!

    21:41 14.07.2026

  • 92 Умен по цялата глава

    6 5 Отговор
    Аз пък искам в коалицията на нежелаещите.България да стои по далеч от военни конфликти.

    21:42 14.07.2026

  • 93 Г-н детев

    6 7 Отговор
    Кога Русия е заплашвала Европа

    21:42 14.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Истината

    2 2 Отговор
    Участието не означава еднакъв ангажимент. Една държава може да подкрепя коалицията политически, но да не е готова да изпраща войски или да поема конкретни военни ангажименти.

    21:43 14.07.2026

  • 96 Г-н детев

    6 6 Отговор
    Цяла България е с РУСИЯ хубаво го запомни

    Коментиран от #102, #108

    21:43 14.07.2026

  • 97 Доктор

    6 4 Отговор
    Гнусен соросоиден парцал.

    21:43 14.07.2026

  • 98 Роро

    2 1 Отговор
    По отношение на България: според публикуваните изявления отказът е бил представен като политическо решение на правителството, докато други държави от региона – включително Румъния и Словакия – са били сред посочените участници в срещата.

    21:45 14.07.2026

  • 99 Светльо

    5 2 Отговор
    Радев отговаря от името на тези които са го избрали. А на вас господине да ви отговори някой от ПП.

    21:45 14.07.2026

  • 100 Не е и при войнолюците

    5 2 Отговор
    Тоя многознайко автор не знае ли, че участието ни би било равноначно на съучастие във войната?! Но зелен още... А дийчовците са ясни

    Коментиран от #110

    21:45 14.07.2026

  • 101 Умен по цялата глава

    3 2 Отговор
    България и Швейцария са в Коалицията на НЕжелаещите.Точка.

    21:45 14.07.2026

  • 102 Дрън-дрън-дрън

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Г-н детев":

    Твърдението „Цяла България е с Русия“ не е вярно като факт. То е политическо обобщение, което не отразява реалното разделение на мненията в страната.
    В България има:
    хора с проруски възгледи, които поставят акцент върху историческите и културните връзки с Русия, противопоставят се на военната помощ за Украйна или подкрепят неутралитет;
    хора с проевропейски и пронатовски позиции, които смятат, че България трябва да подкрепя Украйна и да следва линията на своите съюзници;
    много хора с междинни позиции – например подкрепят членството в ЕС и НАТО, но са критични към определени решения или към начина, по който се води политиката спрямо войната.

    Коментиран от #116

    21:46 14.07.2026

  • 103 Те от Пловдив са все такива

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Прости алчни продажници хилави
    Просяци

    21:46 14.07.2026

  • 104 Ауууу

    1 2 Отговор
    Еми тогава чй го търси там.Комунистите ядът пият от ес а благодарят на МоцкФа.Не стига ,че неиска да се пресъйдени а отишъл да плюска

    21:46 14.07.2026

  • 105 Хахаха

    3 2 Отговор
    Най накрая си показа истинското лице!!! За който не е ясно, иска да сме на опашките по бензиностанциите… сами се сещайте къде!!!!

    21:46 14.07.2026

  • 106 Г-н детев

    3 2 Отговор
    Вие православен ли сте?

    Коментиран от #111

    21:47 14.07.2026

  • 107 Така е

    1 3 Отговор

    До коментар #84 от "тръц":

    Българина засужава съдбата си ,,мизерията"

    21:47 14.07.2026

  • 108 Мнение

    2 2 Отговор

    До коментар #96 от "Г-н детев":

    По-точно би било да се каже: „В България има силни проруски настроения сред част от обществото“ – това е вярно.
    Но: „Цяла България е с Русия“ – това е невярно и е проруски лозунг.

    Коментиран от #125

    21:47 14.07.2026

  • 109 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "маке":

    А Путин не изби ли руснаците си за своя кеф Путин е диктатор и убиец

    Коментиран от #121

    21:48 14.07.2026

  • 110 Незнае хрантутника

    0 0 Отговор

    До коментар #100 от "Не е и при войнолюците":

    Пловдивчанина глупав

    Коя майка го роди и го захвърли

    21:48 14.07.2026

  • 111 Позор!!!

    2 3 Отговор

    До коментар #106 от "Г-н детев":

    Путинко е православен и избива православни!

    Коментиран от #120, #135

    21:48 14.07.2026

  • 112 Нексус

    3 2 Отговор
    Радев е моят президент и моят министър председател!

    21:50 14.07.2026

  • 113 Точно

    1 3 Отговор
    Как къде е Радев ? Ми на парада беше да гледа хората какво имат из небето и после на официалната софра. След това да се наспи и това е. Какво му трябва повече на човек ? При това безплатно за цялата свита. И показахме им Гвардейци .

    21:50 14.07.2026

  • 114 Тъпейките си искат сесесерето

    2 2 Отговор
    С купоните, недоимък и мизерията.... затова си го и избраха

    Коментиран от #132

    21:50 14.07.2026

  • 115 Анонимен

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Радев е правият":

    Защо Радев не осъществи дипломацията кого чака

    21:50 14.07.2026

  • 116 Г-н детев

    4 3 Отговор

    До коментар #102 от "Дрън-дрън-дрън":

    Няма нормален Българин да тръгне срещу Русия

    Коментиран от #138, #149

    21:50 14.07.2026

  • 117 1111

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "Без име":

    Това е ТОП коментар! Ние нямаме работа в наливането на масло в огъня и финансиране на корумпирана дупка под фалшива заплаха от имагинерна атака от Русия. Но, ако участваме - ставаме ЦЕЛ. По-добре е други да са целта.

    Коментиран от #152

    21:50 14.07.2026

  • 118 Анонимен

    4 2 Отговор
    Наистина нямаме място там. Водещите европейски икономики искат малките държави вътре само за да им вземат пари, които след това ще инвестират в производството във водещите икономики. За тях производство БВП,нови работни места,за нас само вноски.

    21:50 14.07.2026

  • 119 пораснал

    3 1 Отговор
    Място ни зависи от националния интерес. То е при Италия,не при Литва Латвия и Естония!
    Древният Рим е люлка на цивилизацията,а не Талин,Рига,Хелзинки

    21:51 14.07.2026

  • 120 Любо

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "Позор!!!":

    Зеленото фашизоидно джудже Хаяско е евреин и избива православни!

    21:51 14.07.2026

  • 121 Пурко

    1 1 Отговор

    До коментар #109 от "Анонимен":

    По време на управлението на Путин има множество документирани случаи на репресии, политически преследвания и войни с огромен брой жертви; много международни наблюдатели го определят като авторитарен лидер и го обвиняват в тежки нарушения на човешките права.

    21:51 14.07.2026

  • 122 радев

    0 2 Отговор
    копира политиката на БорисIII, която и някога е била правилната позиция за страната ни-"винаги с Германия, никога срещу Русия!". Дано не свърши като царя някога за смелостта си !...

    21:52 14.07.2026

  • 123 Истината

    4 1 Отговор
    НА ДУМИ СТЕ МНОГО СИЛНИ КАКВО ПРАВИТЕ ЧЕ ОЩЕ НЕ СТЕ НС ФРОНТА ИЛИ ИСКАТЕ НЯКОЙ ДРУГ ДА ВАДИ КАРТОФИТЕ ОТ ОГЪНЯ А ВИЕ ДА НЕ СИ ГОРИТЕ РЪЦЕТЕ ДОЛНИ ТАРИКАТИ

    21:53 14.07.2026

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 9ти септември

    0 0 Отговор

    До коментар #108 от "Мнение":

    Надявам се да проумееш защо и на кого за интересите

    21:54 14.07.2026

  • 126 Радев

    0 1 Отговор
    Мястото ни е на тъмно, топло и влажно - в мечешкия ...

    21:55 14.07.2026

  • 127 Отстрани

    3 2 Отговор
    Коалицията на желаещите е коалицията на загубилите втората световна война - деца и внуци на откровени фашисти и нацисти, търсещи реванш за боя който ядоха от братята руснаци от първа българска армия!

    21:55 14.07.2026

  • 128 ГЕНЕРАЛ БОТАШОВ

    1 2 Отговор
    ЩЕ СЕ КЛАНЯ НА РУСКИТЕ СИ ГОСПОДАРИ

    СЪС СВАЛЕНИ ГАЩИ .

    21:55 14.07.2026

  • 129 Айдееее

    2 0 Отговор
    Кресливите марш на фронта

    21:56 14.07.2026

  • 130 В момента в който режимът в кремъл

    1 0 Отговор
    Падне, тоя мунчо зеленочорапест ще се извърти като фурнаджийска лопата

    21:56 14.07.2026

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 На Детев баба му

    0 1 Отговор
    Каква е тази коалиция на лаещите, баби?

    21:58 14.07.2026

  • 135 ПУТИНКО

    1 0 Отговор

    До коментар #111 от "Позор!!!":

    Е ШАЛОМЧЕ

    ТОВА ЧЕ ХОДИ ПРИ ГУНДЯЕВ ДА СЕ КРЪСТИ
    НЕ ГО ПРАВИ ПРАВОСЛАВЕН

    21:58 14.07.2026

  • 136 Арни

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Лост":

    А ти да грабваш калашника и на фронта да се биеш за Путин.

    21:58 14.07.2026

  • 137 Ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хи хи":

    колко държави каза?! Ха ха ха ха ха

    22:01 14.07.2026

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ТТТ

    2 0 Отговор
    РУСОПУТЛЕРАСТИ

    22:02 14.07.2026

  • 141 България

    2 0 Отговор
    Българите са свикнали да Го ядат Дебелия. Един път бяхме на правилната страна и не вярвах, какво се случва, съмнително ми беше, но сега с Радев, нещата си идват уред, пак ще ядеме Дебелия, пак ще сме загубеняците и ще плащаме репарациите.

    22:02 14.07.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Русофилский дебилий, самой

    2 0 Отговор
    бплшой в мире!!!
    🤣🤣🤣

    22:03 14.07.2026

  • 144 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "тръц":

    Нц...... момченце!!! Матрял сте само кратунките на Сорос, които не знаете какво е война, но искате да вкарате страната си в нея!!! А Пичовете сме само аз, и моята дъвка!!!

    22:03 14.07.2026

  • 145 Аз съм месояд

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    Мунчо е чуждестранен агент и е получил заръка от чужди служби да довърши държавата и да унищожи нацията, за да могат съседни държави да се настанят.

    22:03 14.07.2026

  • 146 Мястото ни не е при бандеровци

    1 1 Отговор
    Ако тоя се води историк, значи, има нещо много сбъркано, или пък си гони грандовете човекър

    Коментиран от #153

    22:03 14.07.2026

  • 147 Въпрос

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Въпрос":

    Защо нито един хетеросексуален русофил не се записа доброволец да помага на братушките? Ами се дърпат като путинки.

    22:04 14.07.2026

  • 148 договор от брест литовск

    1 0 Отговор
    "Да бъде проклета тази минута , когато руски крак е стъпил на нашата земя...." Захари Стоянов

    22:04 14.07.2026

  • 149 ТТТ

    0 0 Отговор

    До коментар #116 от "Г-н детев":

    Има разбира се. Тва путлерастите от къде се взехте. Ми като ви харесва в руЗия айде чемодан, вокзал, моЦква.

    22:04 14.07.2026

  • 150 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Тома":

    иЗмукват ли ги....хаха ...и за буквар ти е късно

    22:05 14.07.2026

  • 151 ...

    0 0 Отговор
    Абе я елате на себе си... Какви инвестиции за милиарди, какви 5 лв... Ние си имаме заводите, и да не им харесва, пак ще купуват от нас. Пък и като гледам как икономиките по Европа цъфтят, скоро ще има протести по Германия, Австрия, Франция и т.н. На хората ще им писне.

    22:05 14.07.2026

  • 152 Аре ве

    0 0 Отговор

    До коментар #117 от "1111":

    Ти ще кажеш, че Русия не води СВО, сега и че в Москва не падат дронове?

    22:05 14.07.2026

  • 153 ТТТ

    0 0 Отговор

    До коментар #146 от "Мястото ни не е при бандеровци":

    Все едно турция да харесва Васил Левски. То бива да сте толкова плоски ма чак ....

    22:06 14.07.2026

  • 154 Ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "БЪЛГАРИТЕ НИКОГА НЯМА ДА ВОЮВАТ":

    Българите ще воювате за Русия. Отпред срещу войските на НАТО, а в гърба ви ще стрелят руснаците. Който не е готов да воюва за държавата си с всеки, ще я загуби скоро.

    22:07 14.07.2026

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.