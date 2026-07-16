Ако Константиновка падне: какво ще значи това за Украйна

Константиновка стана поредният град в Донбас, за който се водят ожесточени боеве във войната на Русия срещу Украйна. Градът, който е разположен на 60 км северно от Донецк, може да стане следващият голям трофей на руската армия след Покровск, който тя завладя след продължили с месеци боеве.

В началото на войната през февруари 2022 година жителите на Константиновка са били почти 80 000. Градът бе своеобразна южна врата на Краматорско-Константиновската агломерация, която се простира на десетки километри на север. След като през 2014 година Русия окупира Донецк, именно в тази агломерация бе сформиран северният център за управление и логистика на контролираната от Украйна част от Донецка област. В продължение на години Константиновка бе крайна гара на влаковете "Интерсити", които навремето свързваха Киев и Харков с Донецк.

Точният брой на жителите, останали в Константиновка, не е известен. Медиите споменават цифрата 2000 души. Градът е напълно отрязан от хуманитарната помощ и от спасителните служби.

Потвърждение за завладяването на Константиновка от Русия няма

Някои военни експерти предричаха падането на града още през юни. В началото на юли Кремъл заяви, че Константиновка е превзета окончателно от руската армия. Но независими потвърждения няма. Украйна веднага отхвърли заявлението на Москва, а президентът Володимир Зеленски дори предложи на руския президент Владимир Путин да се срещнат в града. "Ако Константиновка е под контрола на Русия, то вероятно Путин няма да има проблеми да се срещне там с мен и да намери дипломатически решения, за да приключи войната", заяви украинският държавен глава.

В отчета на американския Институт за изследване на войната от 13 юли се говори само за "операции по проникването" на руските войски в пределите на града. Освен това анализаторите привеждат множество материали от руски източници, от които се виждало придвижването на руските войски в Константиновка. Но, както се отбелязва в отчета, тези материали вероятно са били създадени с помощта на изкуствен интелект. Дори ръководителят на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин наскоро призна, че бойните действия в Константиновка продължават и там още има украински войски.

Ситуацията на бойното поле в Константиновка е сложна

Украинските експерти също отричат, че Русия вече е завзела града. Координаторът на групата "Информационна съпротива" Александър Коваленко определя ситуацията в града като изключително сложна. По негови данни, руските войски се придвижват в различни райони на Константиновка, но успехът на тези придвижвания е различен: на запад те са по-успешни, отколкото на изток.

"Сложността е в това, че те често се придвижват на малки групи, а понякога и поединично. Това отклонява вниманието на украинските защитници", казва той пред ДВ. Коваленко не вярва, че руснаците ще успеят да завладеят Константиновка до края на юли и прогнозира, че боевете за града могат да продължат с месеци.

Австрийският военен експерт Маркус Райзнер също се отнася скептично към руските заявления за завземането на Константиновка. Той обръща внимание на снимките и видеата с вдигнати руски знамена, разпространявани в социалните мрежи. Русия ги използва като доказателство за контрола си над града. "Но само по себе си вдигнатото знаме в някой район не означава нищо - не говори нищо за това дали градът е превзет или не. За да се стигне дотам, градът трябва надеждно да е взет под контрол от руската пехота", посочва пред ДВ Райзнер.

Експерт: позициите на Русия в Константиновка са по-изгодни

Факт е, че за Константиновка се водят боеве и руските войски напредват, Маркус Райзнер. Затова сега основният въпрос е дали украинските отбранителни сили ще могат да продължат да снабдяват своите военнослужещи в града с продоволствие и боеприпаси за продължаване на бойните действия - включително с помощта на дронове.

"Ако руснаците успеят да прережат снабдяването на украинските военни, градът вече няма да може да бъде удържан", казва експертът, определяйки проблемите на украинската страна със снабдяването като "много по-сериозни, отколкото тези на руснаците, които относително стабилно снабдяват частите си".

Ако ситуацията не се промени кардинално в полза на Украйна - например благодарение на успешни контранастъпления, Константиновка я чака съдбата на другите градове, които Русия успя да завладее по-рано, смята Райзнер. Той дава примери с Лисичанск, Бахмут, Торецк, Угледар и Покровск.

Вратата към последния бастион на Украйна в Донбас

Ако Константиновка наистина бъде сполетяна от същата съдба, тя ще стане първият град от агломерацията, простираща се на север до Дружовка, Краматорск и Славянск - последният бастион на украинската армия в Донецка област, който ще се окаже под контрола на Русия.

Според Райзнер това би станало тактически успех за руснаците, който в крайна сметка открива оперативни възможности. "Нали целта на Русия е да завладее целия Донбас", напомня той.

"Ако руснаците успеят да завладеят Константиновка, те ще се опитат да се придвижат по-нататък - към други населени места от агломерацията", казва Александър Коваленко от "Информационна съпротива".

Според него обаче това няма да повлияе съществено на общия баланс на силите във войната. "Ако това бе станало през 2022 година, то щеше да е катастрофа за Украйна. Сега вече не е така." По думите на Коваленко, сега Русия се опитва да представи боевете за града като "епично събитие", отвличайки по този начин вниманието от "логистичния локдаун", който ѝ създава Украйна, нанасяйки удари по веригите за снабдяване на руските войски по южното направление.

Експертът е убеден, че ако Константиновка бъде завладяна, украинските военни ще се опитат да разпространят тактиката на логистичния локдаун и спрямо Донбас. "В резултат руснаците могат да се окажат в ситуация, в която няма как да могат да използват наличните си сили за настъпление заради нарушаването на логистичните връзки", оказва Коваленко.

Маркус Райзнер на свой ред посочва, че целта на Украйна е да накара Русия да седне на масата за преговори до есента, "защото след това ще започне зимата с тежки зимни въздушни атаки". Райзнер е на мнението, че успехът на Украйна много зависи от САЩ, които предоставят на Украйна разузнавателни данни и възможности на изкуствения интелект за нанасянето на удари по цели на руска територия. "Ако украинските удари станат още по-успешни, в крайна сметка руснаците наистина могат да бъдат накарани да седната на масата за преговори."

Автор: Данило Билек