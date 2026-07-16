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Ако Константиновка падне: какво ще значи това за Украйна
  Тема: Украйна

Ако Константиновка падне: какво ще значи това за Украйна

16 Юли, 2026 23:00 1 966 72

  • украйна-
  • константиновка-
  • русия-
  • донбас-
  • война-
  • маркус райзнер

Русия може да завладее поредния голям град в Донбас. "Ако това бе станало през 2022 година, то щеше да е катастрофа за Украйна. Сега вече не е така", казва експерт. Защо?

Ако Константиновка падне: какво ще значи това за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Константиновка стана поредният град в Донбас, за който се водят ожесточени боеве във войната на Русия срещу Украйна. Градът, който е разположен на 60 км северно от Донецк, може да стане следващият голям трофей на руската армия след Покровск, който тя завладя след продължили с месеци боеве.

В началото на войната през февруари 2022 година жителите на Константиновка са били почти 80 000. Градът бе своеобразна южна врата на Краматорско-Константиновската агломерация, която се простира на десетки километри на север. След като през 2014 година Русия окупира Донецк, именно в тази агломерация бе сформиран северният център за управление и логистика на контролираната от Украйна част от Донецка област. В продължение на години Константиновка бе крайна гара на влаковете "Интерсити", които навремето свързваха Киев и Харков с Донецк.

Точният брой на жителите, останали в Константиновка, не е известен. Медиите споменават цифрата 2000 души. Градът е напълно отрязан от хуманитарната помощ и от спасителните служби.

Потвърждение за завладяването на Константиновка от Русия няма

Някои военни експерти предричаха падането на града още през юни. В началото на юли Кремъл заяви, че Константиновка е превзета окончателно от руската армия. Но независими потвърждения няма. Украйна веднага отхвърли заявлението на Москва, а президентът Володимир Зеленски дори предложи на руския президент Владимир Путин да се срещнат в града. "Ако Константиновка е под контрола на Русия, то вероятно Путин няма да има проблеми да се срещне там с мен и да намери дипломатически решения, за да приключи войната", заяви украинският държавен глава.

В отчета на американския Институт за изследване на войната от 13 юли се говори само за "операции по проникването" на руските войски в пределите на града. Освен това анализаторите привеждат множество материали от руски източници, от които се виждало придвижването на руските войски в Константиновка. Но, както се отбелязва в отчета, тези материали вероятно са били създадени с помощта на изкуствен интелект. Дори ръководителят на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин наскоро призна, че бойните действия в Константиновка продължават и там още има украински войски.

Ситуацията на бойното поле в Константиновка е сложна

Украинските експерти също отричат, че Русия вече е завзела града. Координаторът на групата "Информационна съпротива" Александър Коваленко определя ситуацията в града като изключително сложна. По негови данни, руските войски се придвижват в различни райони на Константиновка, но успехът на тези придвижвания е различен: на запад те са по-успешни, отколкото на изток.

"Сложността е в това, че те често се придвижват на малки групи, а понякога и поединично. Това отклонява вниманието на украинските защитници", казва той пред ДВ. Коваленко не вярва, че руснаците ще успеят да завладеят Константиновка до края на юли и прогнозира, че боевете за града могат да продължат с месеци.

Австрийският военен експерт Маркус Райзнер също се отнася скептично към руските заявления за завземането на Константиновка. Той обръща внимание на снимките и видеата с вдигнати руски знамена, разпространявани в социалните мрежи. Русия ги използва като доказателство за контрола си над града. "Но само по себе си вдигнатото знаме в някой район не означава нищо - не говори нищо за това дали градът е превзет или не. За да се стигне дотам, градът трябва надеждно да е взет под контрол от руската пехота", посочва пред ДВ Райзнер.

Експерт: позициите на Русия в Константиновка са по-изгодни

Факт е, че за Константиновка се водят боеве и руските войски напредват, Маркус Райзнер. Затова сега основният въпрос е дали украинските отбранителни сили ще могат да продължат да снабдяват своите военнослужещи в града с продоволствие и боеприпаси за продължаване на бойните действия - включително с помощта на дронове.

"Ако руснаците успеят да прережат снабдяването на украинските военни, градът вече няма да може да бъде удържан", казва експертът, определяйки проблемите на украинската страна със снабдяването като "много по-сериозни, отколкото тези на руснаците, които относително стабилно снабдяват частите си".

Ако ситуацията не се промени кардинално в полза на Украйна - например благодарение на успешни контранастъпления, Константиновка я чака съдбата на другите градове, които Русия успя да завладее по-рано, смята Райзнер. Той дава примери с Лисичанск, Бахмут, Торецк, Угледар и Покровск.

Вратата към последния бастион на Украйна в Донбас

Ако Константиновка наистина бъде сполетяна от същата съдба, тя ще стане първият град от агломерацията, простираща се на север до Дружовка, Краматорск и Славянск - последният бастион на украинската армия в Донецка област, който ще се окаже под контрола на Русия.

Според Райзнер това би станало тактически успех за руснаците, който в крайна сметка открива оперативни възможности. "Нали целта на Русия е да завладее целия Донбас", напомня той.

"Ако руснаците успеят да завладеят Константиновка, те ще се опитат да се придвижат по-нататък - към други населени места от агломерацията", казва Александър Коваленко от "Информационна съпротива".

Според него обаче това няма да повлияе съществено на общия баланс на силите във войната. "Ако това бе станало през 2022 година, то щеше да е катастрофа за Украйна. Сега вече не е така." По думите на Коваленко, сега Русия се опитва да представи боевете за града като "епично събитие", отвличайки по този начин вниманието от "логистичния локдаун", който ѝ създава Украйна, нанасяйки удари по веригите за снабдяване на руските войски по южното направление.

Експертът е убеден, че ако Константиновка бъде завладяна, украинските военни ще се опитат да разпространят тактиката на логистичния локдаун и спрямо Донбас. "В резултат руснаците могат да се окажат в ситуация, в която няма как да могат да използват наличните си сили за настъпление заради нарушаването на логистичните връзки", оказва Коваленко.

Маркус Райзнер на свой ред посочва, че целта на Украйна е да накара Русия да седне на масата за преговори до есента, "защото след това ще започне зимата с тежки зимни въздушни атаки". Райзнер е на мнението, че успехът на Украйна много зависи от САЩ, които предоставят на Украйна разузнавателни данни и възможности на изкуствения интелект за нанасянето на удари по цели на руска територия. "Ако украинските удари станат още по-успешни, в крайна сметка руснаците наистина могат да бъдат накарани да седната на масата за преговори."

Автор: Данило Билек


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ХАХАХА😂

    16 62 Отговор
    Ама чакай бе, нали сополивото кремълско жуженце Путяско каза, че били я превзели?? За седемнайсети път вече🤣🤣🤣

    Коментиран от #14, #17, #23

    23:05 16.07.2026

  • 2 Аз съм веган

    15 37 Отговор
    Ако хаяско беше жена, щеше да роди от медведев

    Коментиран от #7, #66

    23:05 16.07.2026

  • 3 Сила

    12 37 Отговор
    Вера Путина вика сина си ....време е вече !!!
    Достатъчно гадости и страдания причини малкото незаконно родено човеченце от забутаното грузинско селце ....

    Коментиран от #68

    23:06 16.07.2026

  • 4 Тя е Превзета на хартия 48 пъти

    15 36 Отговор
    Путин раздаде медалите и после всички избягаха

    Коментиран от #69

    23:07 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Като Купянск

    13 44 Отговор
    Превзеха го по телевизията после ги изтребиха като мухи дори на 30 километра от там
    И Путин подви опашка като бит Пес

    23:08 16.07.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Анонимен

    64 7 Отговор
    Ако не знаете, укронацистите още отбраняват Авдеевка и Бахмут....ама на сън.....и Дойче веле им чете сънищата и ни ги сервира като новина.

    Толкова са смешни вече.....денонощна смешна пропаганда и нищо повече!

    23:11 16.07.2026

  • 10 Тръмп съм

    38 7 Отговор
    Константиновка превзе Москва !DW пак бълнува.

    Коментиран от #35

    23:12 16.07.2026

  • 11 Герге, Очуден съм

    6 12 Отговор
    МИЛАПАШГАЙНОТО

    23:12 16.07.2026

  • 12 грУЙО

    26 7 Отговор
    Ами ще падне то се знае , въпрос на време. Защо някой си мисли , че окраина ще я бъде смех смех и кеф

    Коментиран от #29

    23:16 16.07.2026

  • 13 Да питам

    16 6 Отговор
    Не беше ли "паднала" ?!🤔

    23:17 16.07.2026

  • 14 Овчар

    35 8 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА😂":

    И в Дойче веле пият и по някога ръсят бисери все пак вечер е..!

    Коментиран от #19

    23:18 16.07.2026

  • 15 Копейка в шок

    9 25 Отговор
    Шокиран съм! Константинова не я ли превзеха нашите солдатушки-братушки???
    Жалко ,остава ми вечер пак да се завия с руското знаме в сивата панелка.

    Коментиран от #20, #32

    23:18 16.07.2026

  • 16 Паветник

    21 7 Отговор
    Мамо мамо, защо всички казват, че съм тъп кретен? Само аз не съм бил разбрал за загубата на Константиновка от укрофашистите! А, и на някакви германски тъпаци се смееха...

    23:20 16.07.2026

  • 17 РЕАЛИСТ

    29 6 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА😂":

    Затова украинците не искат да си приберат камарите с трупове на техни войници, за да викат" Ние имаме още няколко бригади в Константиновка Смешни стават с лъжите си. Ама кво искаш от клоун президент.

    23:20 16.07.2026

  • 18 Абе факти

    21 8 Отговор
    Защо преписвате статии отпреди месец? Или дойчетата не знаят кой ден сме? Ясно е че и те и вие не сте в час, даже и в месец

    23:21 16.07.2026

  • 19 Офчи,

    4 6 Отговор

    До коментар #14 от "Овчар":

    Това - "по някога" , у землянка ли го научи ?

    23:22 16.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Брачед ,

    6 8 Отговор

    До коментар #20 от "Капейка":

    Вземи "Уринал" и лягай ..

    Коментиран от #31

    23:27 16.07.2026

  • 23 Уфффффф

    15 7 Отговор

    До коментар #1 от "ХАХАХА😂":

    Тя отдавна е руска. С тази статия и този въпрос Дойче Зеле ви подготвят да ви съобщят новината

    Коментиран от #34, #37

    23:28 16.07.2026

  • 24 Е па пари за хляб трябват

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Дежурният":

    И той душа храни не му се сърдете
    Изпълнява поръчки срещу заплащане

    23:28 16.07.2026

  • 25 Смех бате

    12 6 Отговор
    Тези от Дойче веле и техните отрочета на територията на бивша Украйна живеят в паралелен свят нямаш нищо общо с действителния....

    23:30 16.07.2026

  • 26 хехехее

    5 10 Отговор
    нали я превзехте бе ватенки..
    преди две седмици казаха.
    пак загинаха 200 хил. ватенки за едно село...даже не
    е превзето и продължават да загиват

    23:30 16.07.2026

  • 27 Нямат край

    8 9 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #43

    23:31 16.07.2026

  • 28 Знамето

    10 4 Отговор
    на Райхстага също беше рекламен трик.

    Коментиран от #33

    23:32 16.07.2026

  • 29 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "грУЙО":

    На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, само да намерим бензин 😂

    23:32 16.07.2026

  • 30 А ако не падне?

    4 2 Отговор
    Майтап бе, Уили !

    23:33 16.07.2026

  • 31 Братчед

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Брачед ,":

    За кво е тва бе? Ние младите не знаем кое за кво пиете!

    Коментиран от #39

    23:34 16.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Ти гледай

    6 4 Отговор

    До коментар #28 от "Знамето":

    Как руснаците превземат град сринат до основи.И после не им било изгодно да го възстановяват.И руските граждани взеха да се питат за какво кръг.А такива като теб руски тръбата първо в ауспуха после в чофффката.

    23:36 16.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Путин

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "Тръмп съм":

    Така е , само ние ви вярваме че 69 пихте кафе на луната..!

    23:36 16.07.2026

  • 36 Как ще ти го

    5 3 Отговор

    До коментар #32 от "Теб единствено може да те шокира":

    Намаам до картофите руски из кър тен тръбата.Връщай бг.паспорта и се о ми тай семката ти едногънкова русофилска.

    23:38 16.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Брачед ,

    0 3 Отговор

    До коментар #31 от "Братчед":

    Вие "младите" , не знаете що требе да пиете .. 🤫

    23:42 16.07.2026

  • 40 Брях

    1 4 Отговор

    До коментар #37 от "Глюпости":

    Ти сигурно си участвал в планирането. Или по скоро папагалиш пропагандата за глупаци. 😄

    23:42 16.07.2026

  • 41 Пловдив

    1 6 Отговор
    Накрая ще гръмне атомната бомба някъде в сравнително незаселен район на 404 и нещата ще се оправят.

    Коментиран от #45

    23:44 16.07.2026

  • 42 Е нищо няма да стане

    7 3 Отговор
    Нали до сега го превзема ха поне 17 пъти

    23:45 16.07.2026

  • 43 срам, срам

    3 7 Отговор

    До коментар #27 от "Нямат край":

    По-голямо унижение и безсилие от българското няма

    23:46 16.07.2026

  • 44 Проблемът на ватенките в константиновка

    8 4 Отговор
    Е, че много лесно влизат в него, но трудно излизат цели

    23:46 16.07.2026

  • 45 Лом

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Пловдив":

    У Пловдив ли ?!🤭

    23:47 16.07.2026

  • 46 Дончо

    4 2 Отговор
    Ако под „окупира Донецк“ се има предвид град Донецк, това е неточно, защото през 2014 г. градът преминава под контрола на подкрепяните от Русия сепаратистки сили, а не е официално окупиран от редовни руски войски

    23:51 16.07.2026

  • 47 Артилерист

    4 3 Отговор
    И какви са тези които твърдят, че Константиновка не е превзет? Все от сорта "една жена каза". И по-важното в случая не е толкова самото превземане на града, колкото огромните жертви, които укроармията даде, за да може Зеленски политически да заблуждава, че укроармията устоява и даже провежда успешни контраюруши. А всъщност над 30 укробригади бяха разбити тук, вкл и почти всичките армейски стратегически резерви. Овладяването се проточи защото това е многогодишно граден отбранителен район, който изискваше продължително и внимателно подавяне на съпротивата му. Константиновка е превзет. Той е окончателно не обкръжен, а вече подминат и в него може да има отделни обречени единици, които прочистването довършва...

    Коментиран от #54

    23:57 16.07.2026

  • 48 Сатана Z

    4 4 Отговор
    Гледам новините и подробностите са потресаващи: в ход е претърсване и зачистване на Константиновка; Укро бойците все още са в къщите, без да знаят, че градът е превзет оставени от командирите си в ръцете на руските щурмуваци ,а Руските войски вече настъпват към Николай поля

    23:57 16.07.2026

  • 49 ПОМНИМ

    4 3 Отговор
    ЛИЦЕТО НА ПУТИН....

    ГЛЕДАШЕ КАТО УМРЯЛА РИБА.

    А ГЕРАСИМОВ МУ

    ДОКЛАДВАШЕ ЗА ТАКЪВ

    ГОЛЯМ НЕЧУВАН УСПЕХ..

    ВСЕ ЕДНО БЯХА ПРЕВЗЕЛИ БЕРЛИН

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КЪДЕ БЕШЕ ЕУФОРИЯТА
    БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ?

    23:57 16.07.2026

  • 50 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    2 3 Отговор
    ТРЪГНАХМЕ СМЕЛО КЪМ БЕРЛИН

    НО ПО ПЪТЯ ОСТАНАХМЕ БЕЗ БЕНЗИН


    УРААА УРААА УРААА

    23:59 16.07.2026

  • 51 ?????

    3 1 Отговор
    Да се смееш ли, да плачеш ли с такива обективни коментари.
    Пак викат на мокрото сухо и на горещото студено.
    Ще ми е интересно когато тихомълком признаят реалността кво ново ще измислят съвременните контрадезинформатори.
    Между другото до Краматорск са останали 5-6 км.
    Но не им го казвайте на Дойче Велле че ще им се порутят всичките им конструкции.

    00:02 17.07.2026

  • 52 Стига

    3 0 Отговор
    Стига де цитираме украинския президент какъв президент е зеленски и на кого!

    00:02 17.07.2026

  • 53 Димитринчо

    3 2 Отговор
    До Димитровден ще го превземат още 5-6 пъти.

    00:02 17.07.2026

  • 54 Артилеристо

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Артилерист":

    Я кажи как крадеше порциона на войничета и шпека от Артелната?

    00:08 17.07.2026

  • 55 Град Лом

    0 0 Отговор
    Ще ме прощавате ,но винаги съм искал да изръмбя Град Козлодуй ,когато му е дошла -"вагиналната сухота" ... Ще е чест , за мен ..

    00:10 17.07.2026

  • 56 Истината

    5 1 Отговор
    Какво е Украйна какъв Киев какъв зеленски всичко се определя и ръководи от Лондон.

    Коментиран от #59

    00:11 17.07.2026

  • 57 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Zaда падне трябва да заминат още 150 000 блатара при кабзоня

    Коментиран от #70

    00:12 17.07.2026

  • 58 Феникс

    4 2 Отговор
    Тя падна бе дойче зеле, миличките ми грантовици!

    00:13 17.07.2026

  • 59 Недей така , ошане

    2 4 Отговор

    До коментар #56 от "Истината":

    Украйна иска да е самостоятелна държава , а аз уважавам такъв народ ..

    00:16 17.07.2026

  • 60 Исторически парк

    4 2 Отговор
    Тя падна преди месец бе смешки 🤡

    Коментиран от #67

    00:21 17.07.2026

  • 61 Хаха

    3 3 Отговор
    Няма значение дали Русия лъже, има една истина и това е че не Русия а Украйна искат преговори, така че е ясно кой печели войната

    00:23 17.07.2026

  • 62 Хахахаха

    2 3 Отговор
    " Звезда в илюминаторе" им се привижда , на нашите ватнѝци ... 🤭😁

    00:24 17.07.2026

  • 63 Иван

    5 1 Отговор
    Какво значи "ако падне", от седмица вече е превзет града. Междупрочим, вече са на шест киломентра от Крематорск. Не всички висят на правилни медии:)

    Коментиран от #72

    00:31 17.07.2026

  • 64 Ако , Ако Ако

    1 0 Отговор
    Ще , Ще , Ще ...

    00:31 17.07.2026

  • 65 Абе зае....БИ..

    4 2 Отговор
    Оня пиздоглазия Петушок и педофил пристигнА ли у Константиновка за срекята со Зеленски или па са го... Обманули и Надули, тоа пен ДЕЛ?!?
    АааааааХахахаха
    А.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр.... Когиш бе монголья?!?
    АааааааХахахаха

    00:37 17.07.2026

  • 66 ти-ри-рирам

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Аз съм веган":

    не си само веган..

    00:37 17.07.2026

  • 67 Брачед ,

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Исторически парк":

    Употребяваш ли ?

    00:38 17.07.2026

  • 68 Зависи

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Човека може всички нас, тук коментиращи, да надживее..Кой знае?

    00:39 17.07.2026

  • 69 Объркване

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тя е Превзета на хартия 48 пъти":

    Тя не ли той?

    Коментиран от #71

    00:40 17.07.2026

  • 70 Феникс

    1 0 Отговор

    До коментар #57 от "Последния Софиянец":

    Живота на блатара и копейката му струва колкото пакет пелмени, и 200К да загрузи бункерното му е все тая!

    00:49 17.07.2026

  • 71 Кой - той ?

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Объркване":

    Седи мирен ..

    00:50 17.07.2026

  • 72 Исторически парк

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Иван":

    Това е като парко не е пирамида и Киев за два дня, бункерното си живее в мазето и бленува за пабеда!

    00:52 17.07.2026

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