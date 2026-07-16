Ако Константиновка падне: какво ще значи това за Украйна

Константиновка стана поредният град в Донбас, за който се водят ожесточени боеве във войната на Русия срещу Украйна. Градът, който е разположен на 60 км северно от Донецк, може да стане следващият голям трофей на руската армия след Покровск, който тя завладя след продължили с месеци боеве.
В началото на войната през февруари 2022 година жителите на Константиновка са били почти 80 000. Градът бе своеобразна южна врата на Краматорско-Константиновската агломерация, която се простира на десетки километри на север. След като през 2014 година Русия окупира Донецк, именно в тази агломерация бе сформиран северният център за управление и логистика на контролираната от Украйна част от Донецка област. В продължение на години Константиновка бе крайна гара на влаковете "Интерсити", които навремето свързваха Киев и Харков с Донецк.
Точният брой на жителите, останали в Константиновка, не е известен. Медиите споменават цифрата 2000 души. Градът е напълно отрязан от хуманитарната помощ и от спасителните служби.
Потвърждение за завладяването на Константиновка от Русия няма
Някои военни експерти предричаха падането на града още през юни. В началото на юли Кремъл заяви, че Константиновка е превзета окончателно от руската армия. Но независими потвърждения няма. Украйна веднага отхвърли заявлението на Москва, а президентът Володимир Зеленски дори предложи на руския президент Владимир Путин да се срещнат в града. "Ако Константиновка е под контрола на Русия, то вероятно Путин няма да има проблеми да се срещне там с мен и да намери дипломатически решения, за да приключи войната", заяви украинският държавен глава.
В отчета на американския Институт за изследване на войната от 13 юли се говори само за "операции по проникването" на руските войски в пределите на града. Освен това анализаторите привеждат множество материали от руски източници, от които се виждало придвижването на руските войски в Константиновка. Но, както се отбелязва в отчета, тези материали вероятно са били създадени с помощта на изкуствен интелект. Дори ръководителят на самопровъзгласената ДНР Денис Пушилин наскоро призна, че бойните действия в Константиновка продължават и там още има украински войски.
Ситуацията на бойното поле в Константиновка е сложна
Украинските експерти също отричат, че Русия вече е завзела града. Координаторът на групата "Информационна съпротива" Александър Коваленко определя ситуацията в града като изключително сложна. По негови данни, руските войски се придвижват в различни райони на Константиновка, но успехът на тези придвижвания е различен: на запад те са по-успешни, отколкото на изток.
"Сложността е в това, че те често се придвижват на малки групи, а понякога и поединично. Това отклонява вниманието на украинските защитници", казва той пред ДВ. Коваленко не вярва, че руснаците ще успеят да завладеят Константиновка до края на юли и прогнозира, че боевете за града могат да продължат с месеци.
Австрийският военен експерт Маркус Райзнер също се отнася скептично към руските заявления за завземането на Константиновка. Той обръща внимание на снимките и видеата с вдигнати руски знамена, разпространявани в социалните мрежи. Русия ги използва като доказателство за контрола си над града. "Но само по себе си вдигнатото знаме в някой район не означава нищо - не говори нищо за това дали градът е превзет или не. За да се стигне дотам, градът трябва надеждно да е взет под контрол от руската пехота", посочва пред ДВ Райзнер.
Експерт: позициите на Русия в Константиновка са по-изгодни
Факт е, че за Константиновка се водят боеве и руските войски напредват, Маркус Райзнер. Затова сега основният въпрос е дали украинските отбранителни сили ще могат да продължат да снабдяват своите военнослужещи в града с продоволствие и боеприпаси за продължаване на бойните действия - включително с помощта на дронове.
"Ако руснаците успеят да прережат снабдяването на украинските военни, градът вече няма да може да бъде удържан", казва експертът, определяйки проблемите на украинската страна със снабдяването като "много по-сериозни, отколкото тези на руснаците, които относително стабилно снабдяват частите си".
Ако ситуацията не се промени кардинално в полза на Украйна - например благодарение на успешни контранастъпления, Константиновка я чака съдбата на другите градове, които Русия успя да завладее по-рано, смята Райзнер. Той дава примери с Лисичанск, Бахмут, Торецк, Угледар и Покровск.
Вратата към последния бастион на Украйна в Донбас
Ако Константиновка наистина бъде сполетяна от същата съдба, тя ще стане първият град от агломерацията, простираща се на север до Дружовка, Краматорск и Славянск - последният бастион на украинската армия в Донецка област, който ще се окаже под контрола на Русия.
Според Райзнер това би станало тактически успех за руснаците, който в крайна сметка открива оперативни възможности. "Нали целта на Русия е да завладее целия Донбас", напомня той.
"Ако руснаците успеят да завладеят Константиновка, те ще се опитат да се придвижат по-нататък - към други населени места от агломерацията", казва Александър Коваленко от "Информационна съпротива".
Според него обаче това няма да повлияе съществено на общия баланс на силите във войната. "Ако това бе станало през 2022 година, то щеше да е катастрофа за Украйна. Сега вече не е така." По думите на Коваленко, сега Русия се опитва да представи боевете за града като "епично събитие", отвличайки по този начин вниманието от "логистичния локдаун", който ѝ създава Украйна, нанасяйки удари по веригите за снабдяване на руските войски по южното направление.
Експертът е убеден, че ако Константиновка бъде завладяна, украинските военни ще се опитат да разпространят тактиката на логистичния локдаун и спрямо Донбас. "В резултат руснаците могат да се окажат в ситуация, в която няма как да могат да използват наличните си сили за настъпление заради нарушаването на логистичните връзки", оказва Коваленко.
Маркус Райзнер на свой ред посочва, че целта на Украйна е да накара Русия да седне на масата за преговори до есента, "защото след това ще започне зимата с тежки зимни въздушни атаки". Райзнер е на мнението, че успехът на Украйна много зависи от САЩ, които предоставят на Украйна разузнавателни данни и възможности на изкуствения интелект за нанасянето на удари по цели на руска територия. "Ако украинските удари станат още по-успешни, в крайна сметка руснаците наистина могат да бъдат накарани да седната на масата за преговори."
Автор: Данило Билек
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ХАХАХА😂
Коментиран от #14, #17, #23
23:05 16.07.2026
2 Аз съм веган
Коментиран от #7, #66
23:05 16.07.2026
3 Сила
Достатъчно гадости и страдания причини малкото незаконно родено човеченце от забутаното грузинско селце ....
Коментиран от #68
23:06 16.07.2026
4 Тя е Превзета на хартия 48 пъти
Коментиран от #69
23:07 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Като Купянск
И Путин подви опашка като бит Пес
23:08 16.07.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Анонимен
Толкова са смешни вече.....денонощна смешна пропаганда и нищо повече!
23:11 16.07.2026
10 Тръмп съм
Коментиран от #35
23:12 16.07.2026
11 Герге, Очуден съм
23:12 16.07.2026
12 грУЙО
Коментиран от #29
23:16 16.07.2026
13 Да питам
23:17 16.07.2026
14 Овчар
До коментар #1 от "ХАХАХА😂":И в Дойче веле пият и по някога ръсят бисери все пак вечер е..!
Коментиран от #19
23:18 16.07.2026
15 Копейка в шок
Жалко ,остава ми вечер пак да се завия с руското знаме в сивата панелка.
Коментиран от #20, #32
23:18 16.07.2026
16 Паветник
23:20 16.07.2026
17 РЕАЛИСТ
До коментар #1 от "ХАХАХА😂":Затова украинците не искат да си приберат камарите с трупове на техни войници, за да викат" Ние имаме още няколко бригади в Константиновка Смешни стават с лъжите си. Ама кво искаш от клоун президент.
23:20 16.07.2026
18 Абе факти
23:21 16.07.2026
19 Офчи,
До коментар #14 от "Овчар":Това - "по някога" , у землянка ли го научи ?
23:22 16.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Брачед ,
До коментар #20 от "Капейка":Вземи "Уринал" и лягай ..
Коментиран от #31
23:27 16.07.2026
23 Уфффффф
До коментар #1 от "ХАХАХА😂":Тя отдавна е руска. С тази статия и този въпрос Дойче Зеле ви подготвят да ви съобщят новината
Коментиран от #34, #37
23:28 16.07.2026
24 Е па пари за хляб трябват
До коментар #8 от "Дежурният":И той душа храни не му се сърдете
Изпълнява поръчки срещу заплащане
23:28 16.07.2026
25 Смех бате
23:30 16.07.2026
26 хехехее
преди две седмици казаха.
пак загинаха 200 хил. ватенки за едно село...даже не
е превзето и продължават да загиват
23:30 16.07.2026
27 Нямат край
Коментиран от #43
23:31 16.07.2026
28 Знамето
Коментиран от #33
23:32 16.07.2026
29 Лама Шойгу, Лама Путин и Лама Лавров😂
До коментар #12 от "грУЙО":На нас ни казаха да сме многоходови и загадъчни в Украйна и затова сме от 5 год.в Донецк, пабедата се очаква през 2065 год, само да намерим бензин 😂
23:32 16.07.2026
30 А ако не падне?
23:33 16.07.2026
31 Братчед
До коментар #22 от "Брачед ,":За кво е тва бе? Ние младите не знаем кое за кво пиете!
Коментиран от #39
23:34 16.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Ти гледай
До коментар #28 от "Знамето":Как руснаците превземат град сринат до основи.И после не им било изгодно да го възстановяват.И руските граждани взеха да се питат за какво кръг.А такива като теб руски тръбата първо в ауспуха после в чофффката.
23:36 16.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Путин
До коментар #10 от "Тръмп съм":Така е , само ние ви вярваме че 69 пихте кафе на луната..!
23:36 16.07.2026
36 Как ще ти го
До коментар #32 от "Теб единствено може да те шокира":Намаам до картофите руски из кър тен тръбата.Връщай бг.паспорта и се о ми тай семката ти едногънкова русофилска.
23:38 16.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Брачед ,
До коментар #31 от "Братчед":Вие "младите" , не знаете що требе да пиете .. 🤫
23:42 16.07.2026
40 Брях
До коментар #37 от "Глюпости":Ти сигурно си участвал в планирането. Или по скоро папагалиш пропагандата за глупаци. 😄
23:42 16.07.2026
41 Пловдив
Коментиран от #45
23:44 16.07.2026
42 Е нищо няма да стане
23:45 16.07.2026
43 срам, срам
До коментар #27 от "Нямат край":По-голямо унижение и безсилие от българското няма
23:46 16.07.2026
44 Проблемът на ватенките в константиновка
23:46 16.07.2026
45 Лом
До коментар #41 от "Пловдив":У Пловдив ли ?!🤭
23:47 16.07.2026
46 Дончо
23:51 16.07.2026
47 Артилерист
Коментиран от #54
23:57 16.07.2026
48 Сатана Z
23:57 16.07.2026
49 ПОМНИМ
ГЛЕДАШЕ КАТО УМРЯЛА РИБА.
А ГЕРАСИМОВ МУ
ДОКЛАДВАШЕ ЗА ТАКЪВ
ГОЛЯМ НЕЧУВАН УСПЕХ..
ВСЕ ЕДНО БЯХА ПРЕВЗЕЛИ БЕРЛИН
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
КЪДЕ БЕШЕ ЕУФОРИЯТА
БРЕ ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ?
23:57 16.07.2026
50 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
НО ПО ПЪТЯ ОСТАНАХМЕ БЕЗ БЕНЗИН
УРААА УРААА УРААА
23:59 16.07.2026
51 ?????
Пак викат на мокрото сухо и на горещото студено.
Ще ми е интересно когато тихомълком признаят реалността кво ново ще измислят съвременните контрадезинформатори.
Между другото до Краматорск са останали 5-6 км.
Но не им го казвайте на Дойче Велле че ще им се порутят всичките им конструкции.
00:02 17.07.2026
52 Стига
00:02 17.07.2026
53 Димитринчо
00:02 17.07.2026
54 Артилеристо
До коментар #47 от "Артилерист":Я кажи как крадеше порциона на войничета и шпека от Артелната?
00:08 17.07.2026
55 Град Лом
00:10 17.07.2026
56 Истината
Коментиран от #59
00:11 17.07.2026
57 Последния Софиянец
Коментиран от #70
00:12 17.07.2026
58 Феникс
00:13 17.07.2026
59 Недей така , ошане
До коментар #56 от "Истината":Украйна иска да е самостоятелна държава , а аз уважавам такъв народ ..
00:16 17.07.2026
60 Исторически парк
Коментиран от #67
00:21 17.07.2026
61 Хаха
00:23 17.07.2026
62 Хахахаха
00:24 17.07.2026
63 Иван
Коментиран от #72
00:31 17.07.2026
64 Ако , Ако Ако
00:31 17.07.2026
65 Абе зае....БИ..
АааааааХахахаха
А.. ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр.... Когиш бе монголья?!?
АааааааХахахаха
00:37 17.07.2026
66 ти-ри-рирам
До коментар #2 от "Аз съм веган":не си само веган..
00:37 17.07.2026
67 Брачед ,
До коментар #60 от "Исторически парк":Употребяваш ли ?
00:38 17.07.2026
68 Зависи
До коментар #3 от "Сила":Човека може всички нас, тук коментиращи, да надживее..Кой знае?
00:39 17.07.2026
69 Объркване
До коментар #4 от "Тя е Превзета на хартия 48 пъти":Тя не ли той?
Коментиран от #71
00:40 17.07.2026
70 Феникс
До коментар #57 от "Последния Софиянец":Живота на блатара и копейката му струва колкото пакет пелмени, и 200К да загрузи бункерното му е все тая!
00:49 17.07.2026
71 Кой - той ?
До коментар #69 от "Объркване":Седи мирен ..
00:50 17.07.2026
72 Исторически парк
До коментар #63 от "Иван":Това е като парко не е пирамида и Киев за два дня, бункерното си живее в мазето и бленува за пабеда!
00:52 17.07.2026