Смут в Кремъл - Тръмп така и не се обажда

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Коментар на Иван Преображенски:

На срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът" и че може да помисли за затваряне на украинското въздушно пространство - очевидно за руските ракети, дронове и авиация. Освен това даде ясно да се разбере, че смята украинските удари по руската нефтопреработвателна промишленост за полезни за прекратяването на войната, а след разговора си с Володимир Зеленски загатна, че в най-скоро време смята да се обади на Владимир Путин.

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Москва реагира положително на заявката за разговор с Путин, но обаждане така и не последва. Кремъл се оказа в нелепо положение, което откровено дразни руските власти.

Тръмп не отговори на очакванията на Москва

Срещата в Анкара показа, че в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Русия има радикална промяна. Това, впрочем, стана ясно още след срещата на Г-7, на която беше поканен и украинският президент Володимир Зеленски. Още тогава Тръмп изразил мнението си, че Киев трябва да засили натиска върху Москва, и че вятърът се е обърнал - сега в по-слаба позиция е по-скоро руската, отколкото украинската армия. Самият Тръмп обаче не е потвърждавал това еднозначно.

Владимир Путин се обади на Тръмп по случай рождения му ден и по случай 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, от което американецът като че ли остана доволен. Кремъл сигнализира, че чака американския президент да възобнови ролята си на посредник в преговорите с Украйна - роля, която през последната година и половина се свеждаше най-вече до оказване на натиск върху Киев да приеме ултиматума на Москва и да изтегли войските си от Донецка област.

От своя страна Тръмп заяви, че ще насочи вниманието си към прекратяването на войната между Русия и Украйна, след като се справи с иранския въпрос. В крайна сметка сделката с Иран на практика се разпадна и военните действия там бяха подновени. Въпреки това американският лидер наистина насочи вниманието си към Украйна - но съвсем не по начина, по който се надяваше Кремъл.

Путин е в цугцванг

Въпросът е, че Тръмп обеща, но така и не се обади. Явно американците ще бъдат готови да разговарят едва когато от Кремъл им изпратят някакви компромисни предложения за преговори. Белият дом вече не иска "да прелива от пусто в празно", както даде ясно да се разбере още в навечерието на срещата на върха в Анкара - след като визитата в Москва на специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Джаред Къшнър бе първо отложена, а после изцяло отменена.

Въпреки това Путин, изглежда, не е готов да прави никакви компромиси. Той искаше отново да имитира преговори, докато Тръмп убеди или принуди Зеленски да изтегли украинските войски от Донбас. И сега е в задънена улица.

В същото време Москва прави противоречиви изявления. Лавров плаши Запада и Киев с ултиматума на Путин от 2024 година, т.е. да му бъде предаден не само Донбас, а и Херсон и Запорожие. Очевидно объркан, Песков ту предлага да се "осмислят" думите на Тръмп за затваряне на украинското въздушно пространство, ту обещава, че телефонният разговор ще се състои "щом стане необходимо" - сякаш това зависи от неговия шеф, а не от американския президент. Самият Путин мълчи по въпроса, макар че проведе заседание на Съвета за сигурност.

Натискът над Кремъл се засилва

Докато Москва се опитва да разбере как да се измъкне от комуникационния капан, американците и Украйна засилват натиска. Зеленски вече потвърди, че е постигнато споразумение за "Пейтриът", но засега не е ясно какво ще стане по-нататък.

Възможно е Тръмп, за отвличане на вниманието от Иран, да каже нещо по въпроса. Но е очевидно, че Кремъл е в задънена улица. Той е в сложна ситуация в тила и едва ли разполага с ресурси, за да изостри рязко обстановката на фронта. Москва няма и аргументи, с които да убеди Тръмп да възобнови преговорите при условия, удобни за Путин. Но няма и готовност да предложи компромис.

Може обаче да се наложи - разбира се, ако американският лидер не промени внезапно отново позицията си, разрушавайки цялата конструкция, която за първи път изглежда толкова подходяща за започването на реални, а не на имитационни преговори с Путин.