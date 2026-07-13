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Смут в Кремъл - Тръмп така и не се обажда
  Тема: Украйна

Смут в Кремъл - Тръмп така и не се обажда

13 Юли, 2026 21:01 1 985 70

  • владимир путин-
  • кремъл-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • украйна-
  • иван преображенски

Кремъл влезе в собствения си капан. Как да убеди президента на САЩ да се обади, без да предложи компромис за Украйна?

Смут в Кремъл - Тръмп така и не се обажда - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Иван Преображенски:

На срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът" и че може да помисли за затваряне на украинското въздушно пространство - очевидно за руските ракети, дронове и авиация. Освен това даде ясно да се разбере, че смята украинските удари по руската нефтопреработвателна промишленост за полезни за прекратяването на войната, а след разговора си с Володимир Зеленски загатна, че в най-скоро време смята да се обади на Владимир Путин.

Още новини от Украйна

Москва реагира положително на заявката за разговор с Путин, но обаждане така и не последва. Кремъл се оказа в нелепо положение, което откровено дразни руските власти.

Тръмп не отговори на очакванията на Москва

Срещата в Анкара показа, че в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Русия има радикална промяна. Това, впрочем, стана ясно още след срещата на Г-7, на която беше поканен и украинският президент Володимир Зеленски. Още тогава Тръмп изразил мнението си, че Киев трябва да засили натиска върху Москва, и че вятърът се е обърнал - сега в по-слаба позиция е по-скоро руската, отколкото украинската армия. Самият Тръмп обаче не е потвърждавал това еднозначно.

Владимир Путин се обади на Тръмп по случай рождения му ден и по случай 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, от което американецът като че ли остана доволен. Кремъл сигнализира, че чака американския президент да възобнови ролята си на посредник в преговорите с Украйна - роля, която през последната година и половина се свеждаше най-вече до оказване на натиск върху Киев да приеме ултиматума на Москва и да изтегли войските си от Донецка област.

От своя страна Тръмп заяви, че ще насочи вниманието си към прекратяването на войната между Русия и Украйна, след като се справи с иранския въпрос. В крайна сметка сделката с Иран на практика се разпадна и военните действия там бяха подновени. Въпреки това американският лидер наистина насочи вниманието си към Украйна - но съвсем не по начина, по който се надяваше Кремъл.

Путин е в цугцванг

Въпросът е, че Тръмп обеща, но така и не се обади. Явно американците ще бъдат готови да разговарят едва когато от Кремъл им изпратят някакви компромисни предложения за преговори. Белият дом вече не иска "да прелива от пусто в празно", както даде ясно да се разбере още в навечерието на срещата на върха в Анкара - след като визитата в Москва на специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Джаред Къшнър бе първо отложена, а после изцяло отменена.

Въпреки това Путин, изглежда, не е готов да прави никакви компромиси. Той искаше отново да имитира преговори, докато Тръмп убеди или принуди Зеленски да изтегли украинските войски от Донбас. И сега е в задънена улица.

В същото време Москва прави противоречиви изявления. Лавров плаши Запада и Киев с ултиматума на Путин от 2024 година, т.е. да му бъде предаден не само Донбас, а и Херсон и Запорожие. Очевидно объркан, Песков ту предлага да се "осмислят" думите на Тръмп за затваряне на украинското въздушно пространство, ту обещава, че телефонният разговор ще се състои "щом стане необходимо" - сякаш това зависи от неговия шеф, а не от американския президент. Самият Путин мълчи по въпроса, макар че проведе заседание на Съвета за сигурност.

Натискът над Кремъл се засилва

Докато Москва се опитва да разбере как да се измъкне от комуникационния капан, американците и Украйна засилват натиска. Зеленски вече потвърди, че е постигнато споразумение за "Пейтриът", но засега не е ясно какво ще стане по-нататък.

Възможно е Тръмп, за отвличане на вниманието от Иран, да каже нещо по въпроса. Но е очевидно, че Кремъл е в задънена улица. Той е в сложна ситуация в тила и едва ли разполага с ресурси, за да изостри рязко обстановката на фронта. Москва няма и аргументи, с които да убеди Тръмп да възобнови преговорите при условия, удобни за Путин. Но няма и готовност да предложи компромис.

Може обаче да се наложи - разбира се, ако американският лидер не промени внезапно отново позицията си, разрушавайки цялата конструкция, която за първи път изглежда толкова подходяща за започването на реални, а не на имитационни преговори с Путин.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хо Хо хо

    49 9 Отговор
    болни фантазии на соросоид

    Коментиран от #49

    21:05 13.07.2026

  • 2 Наблюдател

    49 9 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    Коментиран от #15, #20

    21:06 13.07.2026

  • 3 Излез от матрицата

    50 7 Отговор
    Дойче Зеле се превърна в обратното на онова за което се бореше през комунизма. На практика това си е пропаганден канал на новия коминтерн - съветът на ЕС

    Коментиран от #18, #61

    21:06 13.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 УКРАИНЕ ПОБЕДА

    7 20 Отговор
    моге д аму с е обадил по УОТС Ап ама Х Уилото едва ли ползва Интернет и има необходимите тек ноулегмънти.. аххахахахаххахахах КРАИ с ПРУ СИА

    21:08 13.07.2026

  • 6 Соломон

    13 7 Отговор
    Който мигне пръв ще получи като награда замразени пилешки бутчета и Хот чили сос за да се сгрее през студените зимни нощи

    21:09 13.07.2026

  • 7 Тома

    27 7 Отговор
    DW е объркал адреса за обаждане.До сега само бай Дончо е звънял за да се прави на луд.Ама кой му вярва вече е друга работа

    Коментиран от #25

    21:09 13.07.2026

  • 8 Пич

    22 6 Отговор
    Дреме им в Кремъл за АлтаФиа!!! Те вече и кокошките в Иран разбраха, че нищо не струва!!!

    Коментиран от #11, #70

    21:10 13.07.2026

  • 9 1 600 дни Киев за два дня

    11 14 Отговор
    1 600 дни резил.

    21:12 13.07.2026

  • 10 Толкова просто

    7 5 Отговор
    За Тръмп са важни парите. От това дали Путин ще се съгласи да пренасочва милиарди, години наред, зависи как ще се развият преговорите. Зета на Тръмп чака.

    21:12 13.07.2026

  • 11 Соломон

    4 13 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Гледал си грешната телевизия

    21:13 13.07.2026

  • 12 ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ

    11 14 Отговор
    НА ОПАШКАТА

    ЗА БЕНЗИН

    ПО 3 ДНЯ ..

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    21:14 13.07.2026

  • 13 ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ

    9 15 Отговор
    И ПАК ОПРЯХМЕ ДО РИЖАВИЯ.

    ВРЕМЕ Е ДРУЖНО ДА РЕВЕМ

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ

    ТРЪМП НАШ.

    Коментиран от #52

    21:16 13.07.2026

  • 14 Хатели на бИрлин-Закончился бензин

    10 16 Отговор
    Чеп за зеле не става от ватенките.

    Коментиран от #53

    21:17 13.07.2026

  • 15 Република България

    7 11 Отговор

    До коментар #2 от "Наблюдател":

    Разликата между Русия и ЕС е че може да четеш и слушаш DW може да четеш и слушаш руската пропаганда и според това колко акъл имаш да преценяваш.
    .

    Коментиран от #19

    21:19 13.07.2026

  • 16 Ами

    14 5 Отговор
    Аман от глупости.
    Путин чакал Тръмп да му се обади!
    И ако му се обади какво ще му каже?
    Линзиту хвърли топа. Пеят ми тука едни пастори :)
    Тръмп бил казал, че окраина ще произвежда ПВО ракети.
    То така се произвеждат ПВО ракети. Казваш и почваш.
    Фабрика за тухли да направиш ти трябват 4-5 години.

    Коментиран от #24

    21:20 13.07.2026

  • 17 Русия

    12 2 Отговор
    Дойче се.е отново умириса всичко.

    21:20 13.07.2026

  • 18 Ха ха ха ха !

    0 10 Отговор

    До коментар #3 от "Излез от матрицата":

    Глупавичък ли си? Бъркаш Дойче веле с Радио свободна Европа?

    21:21 13.07.2026

  • 19 Наблюдател

    1 8 Отговор

    До коментар #15 от "Република България":

    Потвърждавам!

    21:22 13.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Мда

    12 4 Отговор
    Смут в Кремъл? Не, смут в главата на намсикойси преображенски от дв.

    21:22 13.07.2026

  • 22 Топчето

    1 4 Отговор
    Кой го хвркна капака?

    21:23 13.07.2026

  • 23 В СТУДИОТО НА СКАБЕЕВА

    6 7 Отговор
    ВСИЧКИ ЛАЛАДЖИИ
    БЯХА НА МНЕНИЕ

    БЕЗ ТРЪМП МИРНИ ПРЕГОВОРИ

    НЯМА ДА ИМА.

    УРАААААА.

    МОЛЯТ се ТРЪМП ДА

    СПАСИ БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР

    ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.

    21:25 13.07.2026

  • 24 Тц,тц,тц 😂😂😂

    5 12 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    Фабрика за тухли се прави за 4-5 години само в Русия.И пак не е сигурно дали ще произвежда тухли или кирпич.🤣😂

    21:27 13.07.2026

  • 25 не може да бъде

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Тома":

    Случват се такива работи!?Ето Свети Петър пък се обадил на Линдзи и видяхте какво стана...въпроса е Свети Петър да не е сбъркал телефона ...ами ако се обади още един път ...на кого ...в Сената на САЩ може да има известно безпокойство по въпроса!?

    21:29 13.07.2026

  • 26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    15 5 Отговор
    Дoйче Beле твърди, че Путин страдал защото Тръмп не му се е обаждал по телефона.
    Имам един единствен въпрос - тази статия от човек ли е писана или е генерирана от програма на Изкуствен Интелект

    21:31 13.07.2026

  • 27 матю хари

    3 9 Отговор
    Томахавките идват.

    21:32 13.07.2026

  • 28 Гнус 200,Груз 300

    4 9 Отговор
    Смрад и пушек пет години.

    21:33 13.07.2026

  • 29 Странно

    6 10 Отговор
    Тоя Зеленски по професия е комедиен актьор,но направи руснаците на кайма и натори с руснаци украинската почва

    Коментиран от #31

    21:33 13.07.2026

  • 30 Карай, то и бездруго

    10 3 Отговор
    Константиновка нямаше никакво стратегическо значение.Сега и Краматорск ще почне да губи каквото и да е стратегическо значение.После и Славянск.Но те и бездруго нямат никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #33

    21:35 13.07.2026

  • 31 Мдаа

    4 9 Отговор

    До коментар #29 от "Странно":

    Само нашите дръгливи копейки -надничари се правят на неразбрали.

    21:36 13.07.2026

  • 32 Руснаците са страхливци

    5 9 Отговор
    Руснаците имат мозък като на врабче,на две магарета сламата не могат да разделят,мързеливи са

    21:37 13.07.2026

  • 33 Наблюдател

    3 9 Отговор

    До коментар #30 от "Карай, то и бездруго":

    И Крим стана безинтересен за ботокса.Каза всеки да се спасява поединично.

    21:38 13.07.2026

  • 34 Начо

    3 7 Отговор
    Чичо Дони няма да си губи времето с лузъри

    21:42 13.07.2026

  • 35 Всъщност

    8 5 Отговор
    в допълнение към статията, Тръмп е железен! Спази уговорката си с Путин от Анкоридж за Украйна и сега не отговаря, очаквайки адекватна реакция от Русия по иранския въпрос. Вкл. да се спре ядрената програма там и обогатения уран да бъде предаден у посредник, евентуално на Русия...!
    Лиценза за Patriot и пр. глупости е само за парлама, но Украйна(по-точно хунтата) ще се наложи да се изтегли от руските земи в територията си, дарени й по комунистическо време.......

    Коментиран от #43

    21:44 13.07.2026

  • 36 Жужи

    3 8 Отговор
    В цугцванг съм!

    21:52 13.07.2026

  • 37 Сатана Z

    8 5 Отговор
    След 3 години Тръмп ще изтече в канала на забвението където е и Байдън.А след Путин ще дойде някой ,който няма да бие самара(Укрия) а магарето(ФАЩ)

    21:53 13.07.2026

  • 38 Последния софиянец

    5 9 Отговор
    Цял свят е наясно че педофила загуби войната!
    Никога няма да влезе в Киев или да изпълни обещана цел!
    Така ще си отиде като за гу беняк и нищо Жество

    Коментиран от #55

    21:53 13.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Голям майтап

    2 8 Отговор
    Путин се смутил и запекал изненадващо.

    21:56 13.07.2026

  • 41 Шафьоро

    3 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    21:56 13.07.2026

  • 42 Без име

    5 3 Отговор
    Дежурният заслужава премия. Много се постара тук. Сигурно е някой нов, готов да умирисва за по-малко пари.

    21:57 13.07.2026

  • 43 Ами

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Всъщност":

    Тръмп може да се прави на голяма работа, но той е просто фигурант.
    В демократичните държави на практика управляват корпорациите.
    Те си назначават политиците, те си ги и уволняват.
    Някой така ги уволняват, че направо ги пращат на оня свят.

    Коментиран от #45, #46

    21:57 13.07.2026

  • 44 Даката

    2 8 Отговор
    Много смутен напоследък е Путин, да не му се вижда края?

    22:00 13.07.2026

  • 45 Тръмп

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    не е фигурант, играч е от най-висика класа!

    22:02 13.07.2026

  • 46 Отец Дионисий

    4 3 Отговор

    До коментар #43 от "Ами":

    На други места скачат през джама чадо мое.

    22:04 13.07.2026

  • 47 Дзак

    4 2 Отговор
    Очевидно няма условия за преговори!

    22:04 13.07.2026

  • 48 Бай Желю шумкаря

    5 10 Отговор
    Тоя Крим за какво го взе руския господар,сега е град призрак,хората масово избягаха на запад,само глад и мизерия

    Коментиран от #64

    22:05 13.07.2026

  • 49 хи хи хи

    5 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хо Хо хо":

    Бензин няма. Русия се разпада, както СССР.

    Коментиран от #54, #66

    22:06 13.07.2026

  • 50 Мухахаха

    3 2 Отговор
    Направо се смутиха 😛

    22:07 13.07.2026

  • 51 Удри евраста с лопатЕто

    8 1 Отговор
    А какво става с контранаступа? Върнаха ли вече Крим?

    22:07 13.07.2026

  • 52 Другаре

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ":

    Зелю реве

    22:08 13.07.2026

  • 53 Цъ...

    1 6 Отговор

    До коментар #14 от "Хатели на бИрлин-Закончился бензин":

    Ама пусна купони.

    22:08 13.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Механик

    3 8 Отговор

    До коментар #38 от "Последния софиянец":

    А на мен ми бяха надулли главата, че Русия била сила.

    22:10 13.07.2026

  • 56 млад еврас

    10 2 Отговор
    Еврастите фалираха докъто чакат Русия да фалира.

    22:11 13.07.2026

  • 57 Мухахаха

    7 2 Отговор
    Ко стана с Линзито ве

    22:12 13.07.2026

  • 58 Кресливите

    5 4 Отговор
    ПУТИН е шефа свиквайте

    22:15 13.07.2026

  • 59 Удри евраста с лопатЕто

    6 0 Отговор
    Този вид демокрация неминуемо преминава в олигархия и сега достигна този момент, европа позволи на олигарси, къртели и корпорации да завземат и управляват ЕС режима, олигарси тип Мъск, разни фамилии и къртели са много по богати от задлъжнелите държави, те владеят всичко, индустрия, икономика, земеделие, политика всичко, а самия ЕС е тежко корумпиран, олигархичния режим се лекува само и единствено с диктатура, няма друг начин да вземеш властта от олигарсите, та нещата ще отиват на зле.

    Коментиран от #68

    22:15 13.07.2026

  • 60 Копейка

    0 6 Отговор
    За левъ ша се беся!

    22:16 13.07.2026

  • 61 Германия

    0 6 Отговор

    До коментар #3 от "Излез от матрицата":

    не е виновна за всички гафове! Германците ни хранят в крайна сметка, нашенското не издържа на проверката на времето.........

    22:18 13.07.2026

  • 62 Айнцу, цвайнцу дрън!

    7 3 Отговор
    Виждаш "Дойче веле" и няма смисъл да четеш! Освен да бълват лъжи и русофобия друго не пишат. Дойче веле може да хванат декиш за промитите мозъци на в колективния запад ,но не и в България!

    22:18 13.07.2026

  • 63 Диван Диван

    0 4 Отговор
    Няма ваучер.

    22:30 13.07.2026

  • 64 взет

    3 1 Отговор

    До коментар #48 от "Бай Желю шумкаря":

    е за авторитет, но и в защита на вечните ценности срещу сатанизма.....

    22:33 13.07.2026

  • 65 Име

    3 0 Отговор
    Мисля си, че така им е по-добре!

    22:35 13.07.2026

  • 66 разпада

    4 2 Отговор

    До коментар #49 от "хи хи хи":

    се всеки друг, не и Русия !

    22:35 13.07.2026

  • 67 Дон Корлеоне

    1 4 Отговор
    Хаяско щял да праща спецназовци да освободят Мадуро.

    22:37 13.07.2026

  • 68 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":

    В Европа е така от двадесет века :)
    Идва Цезар и империята расте, идва демокрацията и империята се разпада.
    Сега въпросът е дали ще дойде ли Цезар или империята ще се разпадне.
    Цезарите винаги са били пълководци.
    Ти в Европа пълководец виждаш ли?

    22:40 13.07.2026

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    4 1 Отговор
    Никой не го интересува какво мисли и дрънка идиота Тръмп. В Кремъл отдавна са му поставили диагнозата и никой не чака от него нищо, а само му гледат сеира. Реално глупостите и безумията на този кръгъл идиот косвено са в интерес на Русия, а дойче веле ръсят поредните глупости и пропаганда.

    22:43 13.07.2026

  • 70 по ясно ли е

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Естествено,че им дреме бе рашистки абдал! Нали Тръмп като звънне и кремълското бункерно джудже тича с двеста към телефона на отчет! Освен това джудже като русия е длъжно да слуша батковците от Америка,че да не завалят рязко шамарите като масква.Ясно ли е ?

    22:51 13.07.2026