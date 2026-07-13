Смут в Кремъл - Тръмп така и не се обажда

Коментар на Иван Преображенски:
На срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара Доналд Тръмп заяви, че ще предостави на Украйна лиценз за производство на ракети "Пейтриът" и че може да помисли за затваряне на украинското въздушно пространство - очевидно за руските ракети, дронове и авиация. Освен това даде ясно да се разбере, че смята украинските удари по руската нефтопреработвателна промишленост за полезни за прекратяването на войната, а след разговора си с Володимир Зеленски загатна, че в най-скоро време смята да се обади на Владимир Путин.
Москва реагира положително на заявката за разговор с Путин, но обаждане така и не последва. Кремъл се оказа в нелепо положение, което откровено дразни руските власти.
Тръмп не отговори на очакванията на Москва
Срещата в Анкара показа, че в политиката на администрацията на Тръмп спрямо Русия има радикална промяна. Това, впрочем, стана ясно още след срещата на Г-7, на която беше поканен и украинският президент Володимир Зеленски. Още тогава Тръмп изразил мнението си, че Киев трябва да засили натиска върху Москва, и че вятърът се е обърнал - сега в по-слаба позиция е по-скоро руската, отколкото украинската армия. Самият Тръмп обаче не е потвърждавал това еднозначно.
Владимир Путин се обади на Тръмп по случай рождения му ден и по случай 250-годишнината от Декларацията за независимост на САЩ, от което американецът като че ли остана доволен. Кремъл сигнализира, че чака американския президент да възобнови ролята си на посредник в преговорите с Украйна - роля, която през последната година и половина се свеждаше най-вече до оказване на натиск върху Киев да приеме ултиматума на Москва и да изтегли войските си от Донецка област.
От своя страна Тръмп заяви, че ще насочи вниманието си към прекратяването на войната между Русия и Украйна, след като се справи с иранския въпрос. В крайна сметка сделката с Иран на практика се разпадна и военните действия там бяха подновени. Въпреки това американският лидер наистина насочи вниманието си към Украйна - но съвсем не по начина, по който се надяваше Кремъл.
Путин е в цугцванг
Въпросът е, че Тръмп обеща, но така и не се обади. Явно американците ще бъдат готови да разговарят едва когато от Кремъл им изпратят някакви компромисни предложения за преговори. Белият дом вече не иска "да прелива от пусто в празно", както даде ясно да се разбере още в навечерието на срещата на върха в Анкара - след като визитата в Москва на специалния представител на Тръмп Стив Уиткоф и на зетя на американския президент Джаред Къшнър бе първо отложена, а после изцяло отменена.
Въпреки това Путин, изглежда, не е готов да прави никакви компромиси. Той искаше отново да имитира преговори, докато Тръмп убеди или принуди Зеленски да изтегли украинските войски от Донбас. И сега е в задънена улица.
В същото време Москва прави противоречиви изявления. Лавров плаши Запада и Киев с ултиматума на Путин от 2024 година, т.е. да му бъде предаден не само Донбас, а и Херсон и Запорожие. Очевидно объркан, Песков ту предлага да се "осмислят" думите на Тръмп за затваряне на украинското въздушно пространство, ту обещава, че телефонният разговор ще се състои "щом стане необходимо" - сякаш това зависи от неговия шеф, а не от американския президент. Самият Путин мълчи по въпроса, макар че проведе заседание на Съвета за сигурност.
Натискът над Кремъл се засилва
Докато Москва се опитва да разбере как да се измъкне от комуникационния капан, американците и Украйна засилват натиска. Зеленски вече потвърди, че е постигнато споразумение за "Пейтриът", но засега не е ясно какво ще стане по-нататък.
Възможно е Тръмп, за отвличане на вниманието от Иран, да каже нещо по въпроса. Но е очевидно, че Кремъл е в задънена улица. Той е в сложна ситуация в тила и едва ли разполага с ресурси, за да изостри рязко обстановката на фронта. Москва няма и аргументи, с които да убеди Тръмп да възобнови преговорите при условия, удобни за Путин. Но няма и готовност да предложи компромис.
Може обаче да се наложи - разбира се, ако американският лидер не промени внезапно отново позицията си, разрушавайки цялата конструкция, която за първи път изглежда толкова подходяща за започването на реални, а не на имитационни преговори с Путин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хо Хо хо
Коментиран от #49
21:05 13.07.2026
2 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
Коментиран от #15, #20
21:06 13.07.2026
3 Излез от матрицата
Коментиран от #18, #61
21:06 13.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 УКРАИНЕ ПОБЕДА
21:08 13.07.2026
6 Соломон
21:09 13.07.2026
7 Тома
Коментиран от #25
21:09 13.07.2026
8 Пич
Коментиран от #11, #70
21:10 13.07.2026
9 1 600 дни Киев за два дня
21:12 13.07.2026
10 Толкова просто
21:12 13.07.2026
11 Соломон
До коментар #8 от "Пич":Гледал си грешната телевизия
21:13 13.07.2026
12 ОТ КИЕВ ЗА 3 ДНЯ
ЗА БЕНЗИН
ПО 3 ДНЯ ..
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
21:14 13.07.2026
13 ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ
ВРЕМЕ Е ДРУЖНО ДА РЕВЕМ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ
ТРЪМП НАШ.
Коментиран от #52
21:16 13.07.2026
14 Хатели на бИрлин-Закончился бензин
Коментиран от #53
21:17 13.07.2026
15 Република България
До коментар #2 от "Наблюдател":Разликата между Русия и ЕС е че може да четеш и слушаш DW може да четеш и слушаш руската пропаганда и според това колко акъл имаш да преценяваш.
.
Коментиран от #19
21:19 13.07.2026
16 Ами
Путин чакал Тръмп да му се обади!
И ако му се обади какво ще му каже?
Линзиту хвърли топа. Пеят ми тука едни пастори :)
Тръмп бил казал, че окраина ще произвежда ПВО ракети.
То така се произвеждат ПВО ракети. Казваш и почваш.
Фабрика за тухли да направиш ти трябват 4-5 години.
Коментиран от #24
21:20 13.07.2026
17 Русия
21:20 13.07.2026
18 Ха ха ха ха !
До коментар #3 от "Излез от матрицата":Глупавичък ли си? Бъркаш Дойче веле с Радио свободна Европа?
21:21 13.07.2026
19 Наблюдател
До коментар #15 от "Република България":Потвърждавам!
21:22 13.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Мда
21:22 13.07.2026
22 Топчето
21:23 13.07.2026
23 В СТУДИОТО НА СКАБЕЕВА
БЯХА НА МНЕНИЕ
БЕЗ ТРЪМП МИРНИ ПРЕГОВОРИ
НЯМА ДА ИМА.
УРАААААА.
МОЛЯТ се ТРЪМП ДА
СПАСИ БУНКЕРНИЯ ПЬIНЕХОД ПУТКЕР
ОТ ЛОШИЯ ЗЕЛЕНСКИ.
21:25 13.07.2026
24 Тц,тц,тц 😂😂😂
До коментар #16 от "Ами":Фабрика за тухли се прави за 4-5 години само в Русия.И пак не е сигурно дали ще произвежда тухли или кирпич.🤣😂
21:27 13.07.2026
25 не може да бъде
До коментар #7 от "Тома":Случват се такива работи!?Ето Свети Петър пък се обадил на Линдзи и видяхте какво стана...въпроса е Свети Петър да не е сбъркал телефона ...ами ако се обади още един път ...на кого ...в Сената на САЩ може да има известно безпокойство по въпроса!?
21:29 13.07.2026
26 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
Имам един единствен въпрос - тази статия от човек ли е писана или е генерирана от програма на Изкуствен Интелект
21:31 13.07.2026
27 матю хари
21:32 13.07.2026
28 Гнус 200,Груз 300
21:33 13.07.2026
29 Странно
Коментиран от #31
21:33 13.07.2026
30 Карай, то и бездруго
Коментиран от #33
21:35 13.07.2026
31 Мдаа
До коментар #29 от "Странно":Само нашите дръгливи копейки -надничари се правят на неразбрали.
21:36 13.07.2026
32 Руснаците са страхливци
21:37 13.07.2026
33 Наблюдател
До коментар #30 от "Карай, то и бездруго":И Крим стана безинтересен за ботокса.Каза всеки да се спасява поединично.
21:38 13.07.2026
34 Начо
21:42 13.07.2026
35 Всъщност
Лиценза за Patriot и пр. глупости е само за парлама, но Украйна(по-точно хунтата) ще се наложи да се изтегли от руските земи в територията си, дарени й по комунистическо време.......
Коментиран от #43
21:44 13.07.2026
36 Жужи
21:52 13.07.2026
37 Сатана Z
21:53 13.07.2026
38 Последния софиянец
Никога няма да влезе в Киев или да изпълни обещана цел!
Така ще си отиде като за гу беняк и нищо Жество
Коментиран от #55
21:53 13.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Голям майтап
21:56 13.07.2026
41 Шафьоро
21:56 13.07.2026
42 Без име
21:57 13.07.2026
43 Ами
До коментар #35 от "Всъщност":Тръмп може да се прави на голяма работа, но той е просто фигурант.
В демократичните държави на практика управляват корпорациите.
Те си назначават политиците, те си ги и уволняват.
Някой така ги уволняват, че направо ги пращат на оня свят.
Коментиран от #45, #46
21:57 13.07.2026
44 Даката
22:00 13.07.2026
45 Тръмп
До коментар #43 от "Ами":не е фигурант, играч е от най-висика класа!
22:02 13.07.2026
46 Отец Дионисий
До коментар #43 от "Ами":На други места скачат през джама чадо мое.
22:04 13.07.2026
47 Дзак
22:04 13.07.2026
48 Бай Желю шумкаря
Коментиран от #64
22:05 13.07.2026
49 хи хи хи
До коментар #1 от "Хо Хо хо":Бензин няма. Русия се разпада, както СССР.
Коментиран от #54, #66
22:06 13.07.2026
50 Мухахаха
22:07 13.07.2026
51 Удри евраста с лопатЕто
22:07 13.07.2026
52 Другаре
До коментар #13 от "ДРУГАРЕ ПУТЕРАСТИ":Зелю реве
22:08 13.07.2026
53 Цъ...
До коментар #14 от "Хатели на бИрлин-Закончился бензин":Ама пусна купони.
22:08 13.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Механик
До коментар #38 от "Последния софиянец":А на мен ми бяха надулли главата, че Русия била сила.
22:10 13.07.2026
56 млад еврас
22:11 13.07.2026
57 Мухахаха
22:12 13.07.2026
58 Кресливите
22:15 13.07.2026
59 Удри евраста с лопатЕто
Коментиран от #68
22:15 13.07.2026
60 Копейка
22:16 13.07.2026
61 Германия
До коментар #3 от "Излез от матрицата":не е виновна за всички гафове! Германците ни хранят в крайна сметка, нашенското не издържа на проверката на времето.........
22:18 13.07.2026
62 Айнцу, цвайнцу дрън!
22:18 13.07.2026
63 Диван Диван
22:30 13.07.2026
64 взет
До коментар #48 от "Бай Желю шумкаря":е за авторитет, но и в защита на вечните ценности срещу сатанизма.....
22:33 13.07.2026
65 Име
22:35 13.07.2026
66 разпада
До коментар #49 от "хи хи хи":се всеки друг, не и Русия !
22:35 13.07.2026
67 Дон Корлеоне
22:37 13.07.2026
68 Ами
До коментар #59 от "Удри евраста с лопатЕто":В Европа е така от двадесет века :)
Идва Цезар и империята расте, идва демокрацията и империята се разпада.
Сега въпросът е дали ще дойде ли Цезар или империята ще се разпадне.
Цезарите винаги са били пълководци.
Ти в Европа пълководец виждаш ли?
22:40 13.07.2026
69 Отстрани
22:43 13.07.2026
70 по ясно ли е
До коментар #8 от "Пич":Естествено,че им дреме бе рашистки абдал! Нали Тръмп като звънне и кремълското бункерно джудже тича с двеста към телефона на отчет! Освен това джудже като русия е длъжно да слуша батковците от Америка,че да не завалят рязко шамарите като масква.Ясно ли е ?
22:51 13.07.2026