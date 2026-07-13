Пробива ли Русия IP камери в Европа?

Свързани с Москва хакери системно пробиват цивилни IP камери в страните от НАТО, както и в Украйна, опитвайки се да проследят доставките на оръжие за Киев и маршрутите на военните превози, твърдят разузнавателните служби на Нидерландия. В тяхно заявление се казва, че "мащабната руска операция" е насочена към камерите за видеонаблюдение, които са разположени по маршрутите за транспортиране на военна техника.
Чрез получения достъп до тях руските спецслужби проучват какво въоръжение от Европа се изпраща на Украйна и в какви обеми, поясняват представителите на разузнаването на Нидерландия.
Хакерите използват уязвимостта на камеритe
За да стигнат до съдържанието на IP камерите, хакерите използват уязвимостта на широко разпространените устройства, които са свързани с интернет и се прилагат в предприятия и частни домове. Конкретно става дума за това, че потребителите често използват стандартни пароли, а на камерите е установено остаряло програмно оборудване и типови настройки за сигурност, отбелязват нидерландските спецслужби.
Сред камерите, в които руските хакери са успели да проникнат, има и устройства, разположени по военно-логистичните маршрути в самата Нидерландия - един от важните транспортни възли за доставка на военна помощ за Украйна. Както подчертават нидерландските експерти, географското положение на страната и нейната роля в снабдяването на Киев я правят една от приоритетните цели на разузнавателните операции на Русия.
Още през пролетта на 2025 година разузнавателните служби на Великобритания съобщиха, че руските спецслужби се занимават с пробиването на камери за наблюдение по границите и близо до военни обекти, за да шпионират западната помощ за Украйна.
Автор: Евгений Жуков
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдааааа проби
Коментиран от #3, #5
13:44 13.07.2026
2 Честито
Коментиран от #7
13:45 13.07.2026
3 Сесесере2🤢🤮
До коментар #1 от "Мдааааа проби":По стар комунистически обичай само нямат простолюдието 💡 за шпионите и нашите хора винаги ще се намери
13:46 13.07.2026
4 00014
13:46 13.07.2026
5 вова Zаешкото сърце🐇✈️
До коментар #1 от "Мдааааа проби":Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха
Коментиран от #11
13:46 13.07.2026
6 име
13:46 13.07.2026
7 плочки ли ти е, че
До коментар #2 от "Честито":Русия не си дава ресурсите на безресурсните западнали кукумицини.....
13:46 13.07.2026
8 Сфинкс 🐈
По едно време дори и камерата на телефона ми шпионираха от някъде по света.
Като не виждали човек са 😀
13:47 13.07.2026
9 УдоМача
13:47 13.07.2026
10 Раша техно нюZ
Нарекли са го БЛАТнGPT
13:47 13.07.2026
11 Укролав
До коментар #5 от "вова Zаешкото сърце🐇✈️":Ще,ще,ще!!!!
Ще пиеш кафе в Крим, ама през крив макарон. Ще,ще,ще!
13:48 13.07.2026
12 Пудинг
13:48 13.07.2026
13 Блатен гакер
ну паГади
13:49 13.07.2026
14 Истината
13:49 13.07.2026
15 К ПЕЙКИ с лаптоп
13:50 13.07.2026
16 Що ревете бе
13:50 13.07.2026
17 МНОГО СИ ТЪПА МИМЕ.
13:52 13.07.2026
18 само питам
как ще ви хакнат камерите?
13:53 13.07.2026
19 Блатна действителност
Руският "Коммерсантъ" съобщава, че цените на бензина в РФ за първите десет дни на юли са се увеличили с 20-24%.
Морският двубой в Азовско море - 105:0 за Украйна.
Силите за безпилотни системи на Украйна унищожиха още 15 руски съда през последната нощ: 7 танкера, 5 сухотоварни кораба, 1 ферибот и 2 влекача.
В периода 06–13 юли са нанесени резултатни поражения по 105 руски плавателни съда.
Кадри от Московска област от тази сутрин. Некадърната работа на руската ПВО предизвика разрушения в жилищни райони.
„Логистичният локдаун“ в окупираните територии продължава. Дронове на ВСУ унищожават руската логистика.
13:56 13.07.2026
20 Сатана Z
13:58 13.07.2026
21 Добри новини
Междувременно Държавната дума обмисля ограничаване на банковите преводи, дори преводите към себе си (например от една сметка в друга).
Време е да го кажем на глас – всеки опит за теглене на пари в брой е силно подозрителен, точно както опитите за плащане с карта. Ако занесете пари в банката, оставете ги там, забравете за тях, за предпочитане завинаги. Държавата знае най-добре за какво да ги похарчи. 😁🤷♂️
Коментиран от #28
14:01 13.07.2026
22 Хазара путин
14:02 13.07.2026
23 Не знам
14:03 13.07.2026
24 Разбира се че пробива!
14:04 13.07.2026
25 Механик
14:07 13.07.2026
26 Любимеца
14:09 13.07.2026
27 грУЙО
Ами и запада да почне да следи руските камери , ама са прости
14:11 13.07.2026
28 Механик
До коментар #21 от "Добри новини":След като нямат бензин и стоки по магазина, за какво ще теглят тия пари бе?
Ама като лъжете, ептен не мислите, еййй!
Ем сте откъснали Крим от света и нямат нищо по магазините, хем пари теглят. Сигурно ще ги варят на компот тия пари.
Коментиран от #31
14:12 13.07.2026
29 Ако съм на Русия
14:13 13.07.2026
30 Какво има да проучват ?!?
14:17 13.07.2026
31 Ще се опитат да напуснат полуострова
До коментар #28 от "Механик":Хора са плашат се. ... Zиленски го е обещал на R-Доган да го отвоюва в случай че Русия загуби войната. Няма по големи продажници от уркаинците.
14:23 13.07.2026
32 Анонимен
Коментиран от #33
14:27 13.07.2026
33 Ми много ясно че не е
До коментар #32 от "Анонимен":Оляха се с това следене.
14:41 13.07.2026
34 ха ха
14:43 13.07.2026
35 Точен
14:43 13.07.2026