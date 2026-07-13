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Пробива ли Русия IP камери в Европа?
  Тема: Украйна

Пробива ли Русия IP камери в Европа?

13 Юли, 2026 13:42 932 35

  • хакери-
  • русия-
  • камери-
  • европа-
  • нато-
  • нидерландия-
  • украйна

Руски хакери редовно пробиват камери за наблюдение в страните от НАТО и Украйна. Така руските спецслужби се опитват да съберат информация за военната помощ за Киев.

Пробива ли Русия IP камери в Европа? - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Свързани с Москва хакери системно пробиват цивилни IP камери в страните от НАТО, както и в Украйна, опитвайки се да проследят доставките на оръжие за Киев и маршрутите на военните превози, твърдят разузнавателните служби на Нидерландия. В тяхно заявление се казва, че "мащабната руска операция" е насочена към камерите за видеонаблюдение, които са разположени по маршрутите за транспортиране на военна техника.

Чрез получения достъп до тях руските спецслужби проучват какво въоръжение от Европа се изпраща на Украйна и в какви обеми, поясняват представителите на разузнаването на Нидерландия.

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Хакерите използват уязвимостта на камеритe

За да стигнат до съдържанието на IP камерите, хакерите използват уязвимостта на широко разпространените устройства, които са свързани с интернет и се прилагат в предприятия и частни домове. Конкретно става дума за това, че потребителите често използват стандартни пароли, а на камерите е установено остаряло програмно оборудване и типови настройки за сигурност, отбелязват нидерландските спецслужби.

Сред камерите, в които руските хакери са успели да проникнат, има и устройства, разположени по военно-логистичните маршрути в самата Нидерландия - един от важните транспортни възли за доставка на военна помощ за Украйна. Както подчертават нидерландските експерти, географското положение на страната и нейната роля в снабдяването на Киев я правят една от приоритетните цели на разузнавателните операции на Русия.

Още през пролетта на 2025 година разузнавателните служби на Великобритания съобщиха, че руските спецслужби се занимават с пробиването на камери за наблюдение по границите и близо до военни обекти, за да шпионират западната помощ за Украйна.

Автор: Евгений Жуков


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдааааа проби

    36 1 Отговор
    Без интернет, само с перални и чипве, каза гениалнатаУрсула. ГатиСайта.

    Коментиран от #3, #5

    13:44 13.07.2026

  • 2 Честито

    4 30 Отговор
    Русия е суровинен придатък на запада и англосаксите

    Коментиран от #7

    13:45 13.07.2026

  • 3 Сесесере2🤢🤮

    3 10 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааааа проби":

    По стар комунистически обичай само нямат простолюдието 💡 за шпионите и нашите хора винаги ще се намери

    13:46 13.07.2026

  • 4 00014

    27 1 Отговор
    Браво на хакерите. И дядо ми е бил хакер. С бастун е хакал немците край Драва - Соболч.

    13:46 13.07.2026

  • 5 вова Zаешкото сърце🐇✈️

    1 21 Отговор

    До коментар #1 от "Мдааааа проби":

    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    Коментиран от #11

    13:46 13.07.2026

  • 6 име

    23 0 Отговор
    Стига с тия фейкове, бе! Всички знаем, че руснаците са изостанали и нямат интернет, как ще пробиват АйПи камери? И със самолетите се спрете, бандерите им унищожиха цялата авиация миналата година, не може пак да я унищожават. Това да не са руските петролни рафинерии, които бандерите уникожават поне три пъти в годината?!

    13:46 13.07.2026

  • 7 плочки ли ти е, че

    23 2 Отговор

    До коментар #2 от "Честито":

    Русия не си дава ресурсите на безресурсните западнали кукумицини.....

    13:46 13.07.2026

  • 8 Сфинкс 🐈

    13 0 Отговор
    Всичките ми камери са с лепенки...
    По едно време дори и камерата на телефона ми шпионираха от някъде по света.
    Като не виждали човек са 😀

    13:47 13.07.2026

  • 9 УдоМача

    13 0 Отговор
    ИП камерите ги пробива всеки, който поиска!!

    13:47 13.07.2026

  • 10 Раша техно нюZ

    0 12 Отговор
    Оркове учени са измислили собствен ИИ

    Нарекли са го БЛАТнGPT

    13:47 13.07.2026

  • 11 Укролав

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "вова Zаешкото сърце🐇✈️":

    Ще,ще,ще!!!!
    Ще пиеш кафе в Крим, ама през крив макарон. Ще,ще,ще!

    13:48 13.07.2026

  • 12 Пудинг

    11 0 Отговор
    Пробива и в ДВ!

    13:48 13.07.2026

  • 13 Блатен гакер

    2 12 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади

    13:49 13.07.2026

  • 14 Истината

    4 12 Отговор
    Раша няма ресурс за такива неща,още им тече кал от крачолите

    13:49 13.07.2026

  • 15 К ПЕЙКИ с лаптоп

    0 10 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме ср...

    13:50 13.07.2026

  • 16 Що ревете бе

    12 0 Отговор
    Всеки прави квото може.вие имате стар линк и нищо .неможачи импотентни

    13:50 13.07.2026

  • 17 МНОГО СИ ТЪПА МИМЕ.

    13 1 Отговор
    НАЛИ У РУСИЯ НЯМАШЕ ИНТЕРНЕТ. ВСИЧКИ СИСТЕМИ ЗА ОБМЕН ИНФОРМАЦИЯ СЪС СВЕТА СА ИЗКЛЮЧЕНИ А ВИЕ ХАКЕРИ И РУСИТЕ ВИНОВНИ И ЗА ПЪРВАТА И ЗА ВТОРАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. ДА АМА НЕ. ИЗЛАГАТЕ СЕ ФРАНСЕТА кът прасета.

    13:52 13.07.2026

  • 18 само питам

    13 0 Отговор
    тия нали нямаха яйца и интернет

    как ще ви хакнат камерите?

    13:53 13.07.2026

  • 19 Блатна действителност

    1 10 Отговор
    Президентът Алиев заяви, че Азербайджан е бил колония в състава на СССР и не е притежавал реална независимост.
    Руският "Коммерсантъ" съобщава, че цените на бензина в РФ за първите десет дни на юли са се увеличили с 20-24%.
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    13:56 13.07.2026

  • 20 Сатана Z

    10 1 Отговор
    Мястото за червеното знаме на победата ще се вее над Райхстага и бърлогата на НАТО в Брюксел.Затова трябва да се следи трафика на движение и светофарите в съответните населени места.

    13:58 13.07.2026

  • 21 Добри новини

    2 12 Отговор
    Крим е във финансов колапс – след недостига на газ, парите в брой на окупирания полуостров свършват. Банките започнаха да определят лимити за теглене, а някои банкомати са напълно празни.
    Междувременно Държавната дума обмисля ограничаване на банковите преводи, дори преводите към себе си (например от една сметка в друга).
    Време е да го кажем на глас – всеки опит за теглене на пари в брой е силно подозрителен, точно както опитите за плащане с карта. Ако занесете пари в банката, оставете ги там, забравете за тях, за предпочитане завинаги. Държавата знае най-добре за какво да ги похарчи. 😁🤷‍♂️

    Коментиран от #28

    14:01 13.07.2026

  • 22 Хазара путин

    1 10 Отговор
    Русия пак изгуби,след тежките украински удари,раша пътува към бунището при ссср

    14:02 13.07.2026

  • 23 Не знам

    11 1 Отговор
    ама май са пробили на Линдзи Греъм дупка в артерията

    14:03 13.07.2026

  • 24 Разбира се че пробива!

    9 0 Отговор
    И тлъстите ви отпуснати зад-ници също!

    14:04 13.07.2026

  • 25 Механик

    9 1 Отговор
    АйПи камерите най-добре се пробиват през водомера. Щото в Русия няма нет.

    14:07 13.07.2026

  • 26 Любимеца

    8 0 Отговор
    На жълтопаветниците Ристю Грозев заедно с още един журналист преди няколко дена пуснаха разследване за тайна среща между руснаци и китайци в един китайски град където 2023 год подписват документи с фиксирани срокове за справяне със старлинга на Мъск и други цели свързани с интернета .

    14:09 13.07.2026

  • 27 грУЙО

    9 1 Отговор
    Значи Руснаците са по добри и по умни от запада.
    Ами и запада да почне да следи руските камери , ама са прости

    14:11 13.07.2026

  • 28 Механик

    6 1 Отговор

    До коментар #21 от "Добри новини":

    След като нямат бензин и стоки по магазина, за какво ще теглят тия пари бе?
    Ама като лъжете, ептен не мислите, еййй!
    Ем сте откъснали Крим от света и нямат нищо по магазините, хем пари теглят. Сигурно ще ги варят на компот тия пари.

    Коментиран от #31

    14:12 13.07.2026

  • 29 Ако съм на Русия

    6 1 Отговор
    Ще ви взривя Европата. Такива злодеи и фашисти и хитлеристи и Израел така.

    14:13 13.07.2026

  • 30 Какво има да проучват ?!?

    4 1 Отговор
    Да хвърлят ракети по жепето и по командните центрове по заводите по бензиностанциите по мостовете ми както Украйна прави с тях. Руснаците да правят същото с украйна какво ги жалят. Чакат ги да подпалят ТСВ ли ?!?

    14:17 13.07.2026

  • 31 Ще се опитат да напуснат полуострова

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Механик":

    Хора са плашат се. ... Zиленски го е обещал на R-Доган да го отвоюва в случай че Русия загуби войната. Няма по големи продажници от уркаинците.

    14:23 13.07.2026

  • 32 Анонимен

    2 0 Отговор
    Сега ще признаете ли, че масовото следене не е добра идея?

    Коментиран от #33

    14:27 13.07.2026

  • 33 Ми много ясно че не е

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Анонимен":

    Оляха се с това следене.

    14:41 13.07.2026

  • 34 ха ха

    0 0 Отговор
    А аз ям свободно от черешите край пътя. Цивилните ИП камери са със свободен достъп.

    14:43 13.07.2026

  • 35 Точен

    0 0 Отговор
    На този автор пак Путин МУ го цъка изпод леглото...

    14:43 13.07.2026

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