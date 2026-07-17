Проектът "Фрея": противоракетен щит за Украйна и Европа

Балистичните ракети фактически остават единствената въздушна заплаха от страна на Русия, от която Украйна до момента не е защитена напълно. При това постоянните руски нападения изискват няколко пъти по-голямо количество ракети прехващачи, отколкото има сега.
Украйна започна работа по създаването на собствена ракета прехващач. За проекта "Фрея" президентът Зеленски казва, че той е начин Украйна да подсили отбраната си и да създаде надежден щит над цяла Европа. Около него вече се формира международна антибалистична коалиция, чието първо заседание се състоя в Париж на 13 юли. В коалицията участват девет страни от НАТО, а Украйна трябва да стане неин координатор. Производителят на антибалистичната ракета - украинската компания Fire Point - обеща, че тя ще бъде готова още през 2027 година.
Стъпката за развитие на антибалистичната защита наистина е необходима, подчертава главният редактор на „Defense Express" - военният експерт Олег Катков. При това стъпката трябва да бъде предприета не само от Украйна, а и от европейските страни - при положение, че Русия произвежда повече балистични и хиперзвукови ракети, отколкото могат да бъдат прехванати чрез системите "Пейтриът". Затова всяко решение, насочено към увеличаване на средствата за антибалистична отбрана, непременно трябва да получи статута на национален приоритет.
Съчетание на украинския опит с европейски компоненти
Същевременно зад красивите декларации за "защита на цяла Европа" стоят съвсем конкретни предизвикателства: от разпределението на правата за интелектуалната собственост, до скоростта на взимане на бюрократичните решения в рамките на антибалистичната коалиция, отбелязват експерти.
"Създаването на антибалистичната коалиция е важна стъпка, но е необходимо сегашният ѝ статут да бъде оценен правилно. Днес това е преди всичко политическа и организационна рамка, още не е финансирана програма с готови договори. Принципната ѝ ценност е в това, че Украйна се присъединява като съразработчик: предлагаме ракетната съставляваща, уникалния си практически опит за противодействие на руските балистични ракети и способността пътят от инженерното решение до изпитанията да се измине значително по-бързо от обичайното за европейския военно-промишлен комплекс", коментира пред ДВ изпълнителният директор на Украинския оръжеен съвет Ихор Федирко.
Той пояснява, че проектът "Фрея" не започва от нулата - ракетата FP-7 вече е преминала тестове. Европейските партньори могат да предоставят готови радари, самонасочващи се глави, защитени канали за предаване на данни и системи за бойно управление. По думите на Федирко, съчетанието на компетенциите действително ще позволи пътят да се премине няколко пъти по-бързо.
Основните предизвикателства пред "Фрея" са бюрократични
Федирко обаче отбелязва и, че "сама по себе си ракетата още не е антибалистична система. Най-сложната задача е да бъдат интегрирани ракетата, радарът, пунктът за управление, средствата за насочване и връзка в единен комплекс, след което чрез серия изпитания да се потвърди нейната способност сигурно да прехваща балистични цели".
Предизвикателствата са достатъчно сериозни, предупреждава военният експерт Михаил Самус, и те са от организационен характер. "Трябва да се подпишат споразумения между предприятията, да се изгради кооперация, да се знае ясно кой ще държи конструкторската документация, интелектуалните права на отделните елементи на ракетата и на ракетата като цяло, или пък тези права ще бъдат разпределени в рамките на ЕС", обяснява Самус.
Той е убеден, че ще възникнат много организационни въпроси от този вид. Затова скоростта на реализация на общоевропейския проект ще зависи до голяма степен от това колко оперативно ще могат да бъдат решени тези бюрократични задачи от съюзниците.
Пропастта между "готовността за използване" и серийното производство
Експертите подчертават, че ако под реализация на проекта се разбира първото успешно прехващане на цел или постигането на ограничена бойна готовност, то това е много амбициозен, но потенциално реалистичен срок. Ако става дума обаче за масово производство и разгръщане на пълноценен европейски противоракетен щит, процесът ще е доста по-продължителен.
Олег Катков смята, че обявеният от компанията Fire Point срок за приключване на изпитанията през 2027 година е напълно постижим. Още повече, че ракетата вече два пъти е преминавала изпитания, а всички останали компоненти за системата вече се произвеждат. Сега трябва да се създаде технологичен цикъл, за което вече има подписани меморандуми.
"В момента има политическа воля, която трябва да се превърне в твърд договор", посочва експертът. Същевременно той предупреждава, че между деня, в който украинската антибалистична система стане готова за използване, и началото на серийното производство на ракети може да мине немалко време.
Пред ДВ експертът по международна сигурност Алексей Мелник посочва, че за момента няма яснота как ще функционира антибалистичната коалиция, а няма и точни срокове за това кога Украйна ще започне да защитава небето си със собствени балистични ракети.
"През последните пет години обаче Украйна неведнъж е впечатлявала. Затова да се надяваме, че съчетанието на украинската изобрататалност и на международното партньорство ще създадат тази синергия, която ще позволи отново да изненадаме приятно цивилизования свят и вероятно, донякъде неприятно да изненадаме нашия враг", казва Мелник пред ДВ.
Коалицията не се ограничава с "Фрея"
Според експертите, работата на антибалистичната коалиция ще бъде концентрирана не само върху украинския проект "Фрея". Основната идея на коалицията е в създаването на възможности за прехващане на всички видове балистични ракети, които Русия използва срещу обекти в Украйна и потенциално може да използва и срещу обекти в европейските страни. Затова става дума за комплексна стратегия, включваща няколко направления, посочва Михаил Самус. "Едно от тях е производството на ракети за комплексите "Пейтриът"на територията на Европа, друго е проектът "Фрея"."
Неговото мнение е, че към тези усилия трябва да бъде отнесена и френската лицензионна програма за производството на ракети "Астер", които могат да прехващат балистични цели. "Много е трудно да имаш няколко производители или едно средство, което да покрива всички потребности. Колкото повече са тези средства, толкова по-добре - всички те заедно трябва да осигурят безопасността на Украйна и на европейския континент", убеден е Самус.
Автор: Лилия Ржеутская
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #9, #13, #16, #20, #25, #29, #41, #68, #70
20:11 17.07.2026
2 Механик
Коментиран от #27, #91
20:11 17.07.2026
3 Путин
Коментиран от #11, #21
20:12 17.07.2026
4 Механик
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Точен сте!!! Факт
Коментиран от #28, #43
20:12 17.07.2026
5 пешо
20:12 17.07.2026
6 Хохо Бохо
20:12 17.07.2026
7 Еко терор
20:13 17.07.2026
8 Малката Бахама 🇧🇬
20:13 17.07.2026
9 Хохо Бохо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Да не обърка страните? Бусовизация
20:14 17.07.2026
10 ФРЕЯ И ГЕВГИРА
20:14 17.07.2026
11 Соломон
До коментар #3 от "Путин":А вчера украинската балистична ракета премина успешно теста
Коментиран от #17, #18, #22, #24
20:14 17.07.2026
12 И Киев е Руски
20:15 17.07.2026
13 Каква е тази елегия..
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Крадецът вика, дръжте крадеца.
20:15 17.07.2026
14 Сатана Z
- Къде те ухапа?
- Там, зад трафопоста!
- Не бе, за какво точно те ухапа?
- Епа те така, за няма нищо!
20:15 17.07.2026
15 Иван 1
20:16 17.07.2026
16 Омс
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А украински опозиционен журналист Микола Кривонос съобщи, че в Украйна намалява драстично населението, защото дава 7 пъти повече жертви от Русия. И 60% от населението е стопено. Това вече не може да се оправи. Държава с толкова загуби вече не е държава, каза той.
20:16 17.07.2026
17 Днес премиера каза
До коментар #11 от "Соломон":Дано да не е прав..
20:16 17.07.2026
18 МОНКАТА
До коментар #11 от "Соломон":Ракетата му е навлезла точно в тъмното място. Пореден ежедневен успех.
20:16 17.07.2026
19 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА
Коментиран от #48
20:17 17.07.2026
20 Димитринчо
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Повечко са.
20:17 17.07.2026
21 Звучи като
До коментар #3 от "Путин":Добрата фея..на еврото..
20:17 17.07.2026
22 Абсолютно
До коментар #11 от "Соломон":наивни понита. Витаят в розовата мъгла
20:18 17.07.2026
23 Само питам
Коментиран от #35
20:18 17.07.2026
24 Жижихи
До коментар #11 от "Соломон":Като Байрактар ли? Заводчето фръкна под руските удари.
20:18 17.07.2026
25 Прав сте отново
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В столицата на Грузия -Тбилиси над 400 хиляди граждани са на шествие в подкрепа на Украйна
20:18 17.07.2026
26 Факт
20:19 17.07.2026
27 Гресирана ватенка
До коментар #2 от "Механик":Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁
20:20 17.07.2026
28 Ужасно е наистина
До коментар #4 от "Механик":Путиновите орки влачат насилствено към бусове и камионетки хорица за фронта в Украйна и ги обричат на сигурна смърт
Коментиран от #32
20:20 17.07.2026
29 ха ха ха ...
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Къде го чете тоя фейлетон бе готин ?
Виждаме при размяната на чувалите как се развиват нещата .
20:20 17.07.2026
30 Гробар
20:20 17.07.2026
31 Бебора
20:20 17.07.2026
32 жик так
До коментар #28 от "Ужасно е наистина":А украинските орки отдавна събират героите по улиците като кучета . Ама почнаха протестите в Киев и Лвов и там наборните комисии ядат бой .
20:21 17.07.2026
33 Урко фашистки шегаджии
20:21 17.07.2026
34 ЮРОГЬОЕВЕТЕ
20:21 17.07.2026
35 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ
До коментар #23 от "Само питам":Даже и от слабиоумни копейки.
Коментиран от #37, #38
20:21 17.07.2026
36 Панчо Виля
20:22 17.07.2026
37 я бе демократите
До коментар #35 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":Дайте кадри да видим протестите в Киев и Лвов бе ?!!
Що ги криете ?
20:23 17.07.2026
38 Българин
До коментар #35 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":.Най лошото е ,че за последните тридесет години на такива като теб има ограбиха нещото наречено образование и си оставате за цял живот ялови и в главата ,и в истинският смисъл на думата
20:23 17.07.2026
39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
Това е като "трите дня"- Русия имала ракети за три дня- хахахахха
А видеата за украинската мобилизация не са Руски,а украински
Коментиран от #49
20:23 17.07.2026
40 🐂 г о в ед 0
20:24 17.07.2026
41 Отново сте точен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Бунт в армията! Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските.
Майкъл Наки, руски опозиционен журналист
Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските и отдавна са оставили далеч зад себе си всички войни на Русия и СССР след Втората световна война. Руските военни биват изпращани на сигурна смърт срещу дронове и непреодолими украински отбранителни линии, така че от цели роти се завръщат само единици. По мемориалите в руските градове вече не достига място за имената. И това са само онези, които официално са признати за загинали. За това какво се случва с руските загуби във войната срещу Украйна – в новото видео.
Тук трябва да се има предвид, че тези цифри не са взети от въздуха. Това са данни за удари по руски военни, потвърдени с видеозаписи, за които впоследствие се начисляват електронни точки за закупуване на нови дронове и друго оборудване.
Коментиран от #47, #54
20:24 17.07.2026
42 яки протести в украйна
20:24 17.07.2026
43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #4 от "Механик":Господин Механик да не страдате от раздвоение на личността?
Благодаря за отговора!
20:25 17.07.2026
44 Бай Ганьо
20:25 17.07.2026
45 ха, ха, ха...
20:25 17.07.2026
46 Разбрахте ли новината
Oбщият външeн дълг нa Pycия ce e yвeличил c 30 милиapдa дoлapa, или c 10,4% пpeз 2025 г., дo 319,8 милиapдa дoлapa в ĸpaя нa дeĸeмвpи - oт 289,8 милиapдa дoлapa cпpямo ĸpaя нa 2024 г. Toвa пoĸaзвaт дaнни нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycĸaтa фeдepaция, пишe Финмapĸeт.
Kaĸтo e oтбeлязaнo в ĸoмeнтapa нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa, динaмиĸaтa нa тoзи пoĸaзaтeл ce oпpeдeля пpeдимнo oт пpeoцeнĸaтa в пocoĸa нaгope нa зaдължeниятa нa иĸoнoмичecĸи ceĸтopи и нa бaнĸoвaтa cиcтeмa, ĸoeтo e в peзyлтaт ocнoвнo нa yĸpeпвaнeтo нa ĸypca нa pyблaтa, ĸaĸтo и зapaди пpивличaнeтo нa дългoвo финaнcиpaнe.
Коментиран от #52, #56, #89
20:26 17.07.2026
47 жик так
До коментар #41 от "Отново сте точен":Колкото и жално да блееш , това не променя факта че и днес 1 500 укри отидоха при Бандера .
Че цивилните живеят в Метрото . Че фронта продължава да се мести на запад .
Коментиран от #53
20:26 17.07.2026
48 Го вед. О
До коментар #19 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":Така ли ? А аз бомбя мяка ти😳
Коментиран от #51
20:26 17.07.2026
49 Бенковски
До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":А бензин нет за три дня.
Коментиран от #57
20:27 17.07.2026
50 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО
БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО
20:27 17.07.2026
51 Копейката се удря с бордюр у главата
До коментар #48 от "Го вед. О":После му се разяснява.
Коментиран от #59
20:27 17.07.2026
52 ха ха ха ...
До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":Външния дълг на Лусия 300 милиарда , които може да заплати дори със замразените активи !!
А на ЕС 15 трилиона !!!
На краварника 36 трилиона .
20:27 17.07.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хаха
До коментар #41 от "Отново сте точен":При размяната на убити съотношението е 1000:30 всеки път, но ти си пиши преразкази по картинки - бля, бля....
20:28 17.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Разбрахне
До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":ФАШ- 33 трилиона дълг. И не може да си плат и даже лихвите
20:28 17.07.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Неразбрал
20:29 17.07.2026
59 всяко теле демократ с две мозъчни гънки
До коментар #51 от "Копейката се удря с бордюр у главата":И Ай Кю като на мушкато .
Едно време на 19 години мъжете караха танкове , сега карат тротинетки !!
20:29 17.07.2026
60 Дааа...
20:29 17.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Хаха
Съвсем наскоро Върховната рада на Украйна прие на първо четене законопроект № 15294, който декриминализира създаването и разпространението на порнографско съдържание сред пълнолетни лица по взаимно съгласие. Тази инициатива беше подкрепена от законодателите единствено с цел да изведе от сянка цял сектор от „бизнес“ и да сложи край на корупцията, която измъчва порноиндустрията.📜
Сега, щастливите и почти европейски украинци могат спокойно да „чукат“ пред камерата (с взаимно съгласие, разбира се) и дори да разпространяват това съдържание срещу пари, просто като плащат данъци и без да се притесняват, че ще трябва да „плащат на охраната“ под формата на „съзнателни“ полицаи, на които отдавна не са чужди „европейските ценности“.🎬💰
Накратко, Украйна е с една крачка по-близо до „победата“ над Русия, тъй като вече могат да се събират дарения, докато се излъчва „специфично“ съдържание, а самото такова съдържание може да се излъчва без оглед на закона, който изисква само „договаряне с партньор“.😂
20:31 17.07.2026
63 дон Балон
20:32 17.07.2026
64 Европейски гласоподавател
и войнолюбци от Европа !
20:32 17.07.2026
65 Копейкотрошач
До коментар #61 от "жик так":Вратлето ти колко минути ще издържи?
Коментиран от #69, #71, #78, #82
20:33 17.07.2026
66 Обзор на деня
17 юли 2026, 11:51 часа
Свален руски бомбардировач и гибел на пилотите. Ударени 14 руски кораба и убити 96 руски моряци!
Коментиран от #72, #76
20:33 17.07.2026
67 читател
20:34 17.07.2026
68 Цеко, Лесичери
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Много руска смрадт е това.
20:35 17.07.2026
69 жик так
До коментар #65 от "Копейкотрошач":За долното ли питаш ?
Ела да видиш .
А виждал ли си как се дере жива свиня ? Ще ти отпоря кожата кат на диво прасе .
Коментиран от #79
20:35 17.07.2026
70 Владимир Путин, президент
До коментар #1 от "Последния Софиянец":"...части ОМОН влачат към камионетките млади мъже насилствено за фронта..."
Pycнаците сме cвинe !!!
Toва е факт 👈
Коментиран от #75, #77
20:36 17.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Димитринчо
До коментар #66 от "Обзор на деня":Повечко са.
20:36 17.07.2026
73 факти
20:36 17.07.2026
74 Лошо Седларов...лошо
Истински ху йлофилски МИР!
ЗАКРИВАЙ
20:37 17.07.2026
75 Дако
До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":Който не чува петлите си измисля .
Коментиран от #81
20:37 17.07.2026
76 Хаха
До коментар #66 от "Обзор на деня":Знам, че на плейстейшъна незалежная отдавна е "превзела" Кремъл, а Путин е хванат жив и хвърлен в мазетата на Банковая, очаквайки "правосъдието"....
20:37 17.07.2026
77 Това е безспорен
До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":Факт.
20:38 17.07.2026
78 Робинзон
До коментар #65 от "Копейкотрошач":русофоби, Ще ми се поклониш на патката.От близо.
20:38 17.07.2026
79 Касата
До коментар #69 от "жик так":Вярно ли е, че всички путинофили са меки китки, защото са си дали задните части на Путин и Кремъл?
Коментиран от #85
20:38 17.07.2026
80 Зеле
20:38 17.07.2026
81 Руснак без крак...
До коментар #75 от "Дако":500 000 петушки отлетяха за Pyccкий Мир !!!
Още 1млн са кат мен - без крак, без ръка, без девственост 👆😁
Коментиран от #84
20:39 17.07.2026
82 Пауло Куелю
До коментар #65 от "Копейкотрошач":пийте хубав кумис-конско ферментирало мляко, ПРАБЪЛГАРСКО
20:39 17.07.2026
83 Шафьоро
Коментиран от #95
20:40 17.07.2026
84 Дако
До коментар #81 от "Руснак без крак...":Само в твоите болни фантазии.
20:40 17.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Малиии
20:42 17.07.2026
87 точка
20:43 17.07.2026
88 абсолютно
20:44 17.07.2026
89 Ами
До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":Не знам от къде са тези данни, но не са верни.
Дългът на Русия в края на 2025г. е 680 милиарда долара
и представлява около 15% от брутния и вътрешен продукт.
В почи всики западни държави дългът им е по голям от БВП.
Например дълговете на САЩ и Франция са около 130% от БВП.
20:44 17.07.2026
90 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп
До коментар #85 от "жик так":Заповядай в Кремъл, харесал съм те !
20:45 17.07.2026
91 точка
До коментар #2 от "Механик":Не знам дали рептила е нахранил бръмбърите/ те боклуци не ядат! Но наистина снимката прави впечатление! И язе не очаквам нищо хубаво от този триглодит ако цъфне при нас.
20:49 17.07.2026
92 Фрея
20:50 17.07.2026
93 Артилерист
20:51 17.07.2026
94 2026 COVID по укра
20:51 17.07.2026
95 Цъ...
До коментар #83 от "Шафьоро":Ама пусна купони.
20:53 17.07.2026
96 руската мечка
20:55 17.07.2026