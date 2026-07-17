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Проектът "Фрея": противоракетен щит за Украйна и Европа
  Тема: Украйна

Проектът "Фрея": противоракетен щит за Украйна и Европа

17 Юли, 2026 20:10 756 96

  • украйна-
  • русия-
  • фрея-
  • фламинго-
  • война-
  • михаил самус

Девет европейски страни сключиха с Украйна коалиция за противоракетна отбрана. Целта на проекта "Фрея" е да бъде укрепена отбраната на Европа.

Проектът "Фрея": противоракетен щит за Украйна и Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Балистичните ракети фактически остават единствената въздушна заплаха от страна на Русия, от която Украйна до момента не е защитена напълно. При това постоянните руски нападения изискват няколко пъти по-голямо количество ракети прехващачи, отколкото има сега.

Украйна започна работа по създаването на собствена ракета прехващач. За проекта "Фрея" президентът Зеленски казва, че той е начин Украйна да подсили отбраната си и да създаде надежден щит над цяла Европа. Около него вече се формира международна антибалистична коалиция, чието първо заседание се състоя в Париж на 13 юли. В коалицията участват девет страни от НАТО, а Украйна трябва да стане неин координатор. Производителят на антибалистичната ракета - украинската компания Fire Point - обеща, че тя ще бъде готова още през 2027 година.

Стъпката за развитие на антибалистичната защита наистина е необходима, подчертава главният редактор на „Defense Express" - военният експерт Олег Катков. При това стъпката трябва да бъде предприета не само от Украйна, а и от европейските страни - при положение, че Русия произвежда повече балистични и хиперзвукови ракети, отколкото могат да бъдат прехванати чрез системите "Пейтриът". Затова всяко решение, насочено към увеличаване на средствата за антибалистична отбрана, непременно трябва да получи статута на национален приоритет.

Съчетание на украинския опит с европейски компоненти

Същевременно зад красивите декларации за "защита на цяла Европа" стоят съвсем конкретни предизвикателства: от разпределението на правата за интелектуалната собственост, до скоростта на взимане на бюрократичните решения в рамките на антибалистичната коалиция, отбелязват експерти.

"Създаването на антибалистичната коалиция е важна стъпка, но е необходимо сегашният ѝ статут да бъде оценен правилно. Днес това е преди всичко политическа и организационна рамка, още не е финансирана програма с готови договори. Принципната ѝ ценност е в това, че Украйна се присъединява като съразработчик: предлагаме ракетната съставляваща, уникалния си практически опит за противодействие на руските балистични ракети и способността пътят от инженерното решение до изпитанията да се измине значително по-бързо от обичайното за европейския военно-промишлен комплекс", коментира пред ДВ изпълнителният директор на Украинския оръжеен съвет Ихор Федирко.

Той пояснява, че проектът "Фрея" не започва от нулата - ракетата FP-7 вече е преминала тестове. Европейските партньори могат да предоставят готови радари, самонасочващи се глави, защитени канали за предаване на данни и системи за бойно управление. По думите на Федирко, съчетанието на компетенциите действително ще позволи пътят да се премине няколко пъти по-бързо.

Основните предизвикателства пред "Фрея" са бюрократични

Федирко обаче отбелязва и, че "сама по себе си ракетата още не е антибалистична система. Най-сложната задача е да бъдат интегрирани ракетата, радарът, пунктът за управление, средствата за насочване и връзка в единен комплекс, след което чрез серия изпитания да се потвърди нейната способност сигурно да прехваща балистични цели".

Предизвикателствата са достатъчно сериозни, предупреждава военният експерт Михаил Самус, и те са от организационен характер. "Трябва да се подпишат споразумения между предприятията, да се изгради кооперация, да се знае ясно кой ще държи конструкторската документация, интелектуалните права на отделните елементи на ракетата и на ракетата като цяло, или пък тези права ще бъдат разпределени в рамките на ЕС", обяснява Самус.

Той е убеден, че ще възникнат много организационни въпроси от този вид. Затова скоростта на реализация на общоевропейския проект ще зависи до голяма степен от това колко оперативно ще могат да бъдат решени тези бюрократични задачи от съюзниците.

Пропастта между "готовността за използване" и серийното производство

Експертите подчертават, че ако под реализация на проекта се разбира първото успешно прехващане на цел или постигането на ограничена бойна готовност, то това е много амбициозен, но потенциално реалистичен срок. Ако става дума обаче за масово производство и разгръщане на пълноценен европейски противоракетен щит, процесът ще е доста по-продължителен.

Олег Катков смята, че обявеният от компанията Fire Point срок за приключване на изпитанията през 2027 година е напълно постижим. Още повече, че ракетата вече два пъти е преминавала изпитания, а всички останали компоненти за системата вече се произвеждат. Сега трябва да се създаде технологичен цикъл, за което вече има подписани меморандуми.

"В момента има политическа воля, която трябва да се превърне в твърд договор", посочва експертът. Същевременно той предупреждава, че между деня, в който украинската антибалистична система стане готова за използване, и началото на серийното производство на ракети може да мине немалко време.

Пред ДВ експертът по международна сигурност Алексей Мелник посочва, че за момента няма яснота как ще функционира антибалистичната коалиция, а няма и точни срокове за това кога Украйна ще започне да защитава небето си със собствени балистични ракети.

"През последните пет години обаче Украйна неведнъж е впечатлявала. Затова да се надяваме, че съчетанието на украинската изобрататалност и на международното партньорство ще създадат тази синергия, която ще позволи отново да изненадаме приятно цивилизования свят и вероятно, донякъде неприятно да изненадаме нашия враг", казва Мелник пред ДВ.

Коалицията не се ограничава с "Фрея"

Според експертите, работата на антибалистичната коалиция ще бъде концентрирана не само върху украинския проект "Фрея". Основната идея на коалицията е в създаването на възможности за прехващане на всички видове балистични ракети, които Русия използва срещу обекти в Украйна и потенциално може да използва и срещу обекти в европейските страни. Затова става дума за комплексна стратегия, включваща няколко направления, посочва Михаил Самус. "Едно от тях е производството на ракети за комплексите "Пейтриът"на територията на Европа, друго е проектът "Фрея"."

Неговото мнение е, че към тези усилия трябва да бъде отнесена и френската лицензионна програма за производството на ракети "Астер", които могат да прехващат балистични цели. "Много е трудно да имаш няколко производители или едно средство, което да покрива всички потребности. Колкото повече са тези средства, толкова по-добре - всички те заедно трябва да осигурят безопасността на Украйна и на европейския континент", убеден е Самус.

Автор: Лилия Ржеутская


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 21 Отговор
    Руският опозиционен журналист Михаил Наки е публикувал ужасяваща статистика. Руските загуби в Украйна месечно са между 34 и 36 хиляди а записващите се доброволци са около 27 хиляди. Есента в Русия е необходимо да бъде извършена масова принудителна мобилизация за да може Путин да продължава агресията. Има много видеа от руски републики като Ингушетия Дагестан ,дори в Ростов и Кубан. Насилствена зловеща мобилизация в Русия на обикновени хорица. Най потресаващи са кадрите в една от 22-те републики в състава на руската федерация Дагестан в които тежко въоръжени милиционери и жандармерия от специалните части ОМОН влачат към камионетките млади мъже насилствено за фронта. Водят се тежки сблъсъци между цивилните граждани, близки и роднини на насилствено мобилизираните и тежко въоръжени милиционери и специалните части ОМОН. Кадрите завършват с жени които крещят на милиционерите "Русия напала на Украине, ньй что делаеть там"

    Коментиран от #4, #9, #13, #16, #20, #25, #29, #41, #68, #70

    20:11 17.07.2026

  • 2 Механик

    11 8 Отговор
    Тоя рептил на снимката отдавна вече е нахранил бръмбарите.

    Коментиран от #27, #91

    20:11 17.07.2026

  • 3 Путин

    17 6 Отговор
    Фрея, ще си преместя хЕя

    Коментиран от #11, #21

    20:12 17.07.2026

  • 4 Механик

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Точен сте!!! Факт

    Коментиран от #28, #43

    20:12 17.07.2026

  • 5 пешо

    17 5 Отговор
    тая глупост никой няма да е прочете до край

    20:12 17.07.2026

  • 6 Хохо Бохо

    16 6 Отговор
    Тоя проект е като украйна-измислен. Корупция и яко кражби

    20:12 17.07.2026

  • 7 Еко терор

    2 2 Отговор
    Играем си с вас..!За сега..!

    20:13 17.07.2026

  • 8 Малката Бахама 🇧🇬

    8 10 Отговор
    Най-добрия щит е Путин в чувал 👆😄

    20:13 17.07.2026

  • 9 Хохо Бохо

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Да не обърка страните? Бусовизация

    20:14 17.07.2026

  • 10 ФРЕЯ И ГЕВГИРА

    14 4 Отговор
    Това нежно име го е измислил лично Рютето.

    20:14 17.07.2026

  • 11 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    А вчера украинската балистична ракета премина успешно теста

    Коментиран от #17, #18, #22, #24

    20:14 17.07.2026

  • 12 И Киев е Руски

    11 6 Отговор
    Близо 8000 бойци бяха убити в зоната на Северния военен окръг (НВО) от войскови групи за една седмица. Щурмови групи на Северната гвардия освободиха село Бачевск в Сумска област и напреднаха към регионалната столица. Военни кореспонденти също отбелязват настъплението на руските въоръжени сили към Харков

    20:15 17.07.2026

  • 13 Каква е тази елегия..

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Крадецът вика, дръжте крадеца.

    20:15 17.07.2026

  • 14 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Докторе, ухапа ме змия!
    - Къде те ухапа?
    - Там, зад трафопоста!
    - Не бе, за какво точно те ухапа?
    - Епа те така, за няма нищо!

    20:15 17.07.2026

  • 15 Иван 1

    7 6 Отговор
    Дойче,а стига фантастика.

    20:16 17.07.2026

  • 16 Омс

    10 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А украински опозиционен журналист Микола Кривонос съобщи, че в Украйна намалява драстично населението, защото дава 7 пъти повече жертви от Русия. И 60% от населението е стопено. Това вече не може да се оправи. Държава с толкова загуби вече не е държава, каза той.

    20:16 17.07.2026

  • 17 Днес премиера каза

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Дано да не е прав..

    20:16 17.07.2026

  • 18 МОНКАТА

    10 1 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Ракетата му е навлезла точно в тъмното място. Пореден ежедневен успех.

    20:16 17.07.2026

  • 19 ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА

    10 4 Отговор
    Руската армия бомби малко по сериозно пристанища, пътища и складове и режима на Зеленски започна разпад

    Коментиран от #48

    20:17 17.07.2026

  • 20 Димитринчо

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Повечко са.

    20:17 17.07.2026

  • 21 Звучи като

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Добрата фея..на еврото..

    20:17 17.07.2026

  • 22 Абсолютно

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    наивни понита. Витаят в розовата мъгла

    20:18 17.07.2026

  • 23 Само питам

    4 2 Отговор
    А от дронове защитена ли е ?

    Коментиран от #35

    20:18 17.07.2026

  • 24 Жижихи

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    Като Байрактар ли? Заводчето фръкна под руските удари.

    20:18 17.07.2026

  • 25 Прав сте отново

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В столицата на Грузия -Тбилиси над 400 хиляди граждани са на шествие в подкрепа на Украйна

    20:18 17.07.2026

  • 26 Факт

    6 6 Отговор
    Пушия приключи, това е повече от агония сега

    20:19 17.07.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Но това не бива да ти пречи да продължиш да си го слагаш в задният двор 😁

    20:20 17.07.2026

  • 28 Ужасно е наистина

    8 9 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Путиновите орки влачат насилствено към бусове и камионетки хорица за фронта в Украйна и ги обричат на сигурна смърт

    Коментиран от #32

    20:20 17.07.2026

  • 29 ха ха ха ...

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Къде го чете тоя фейлетон бе готин ?
    Виждаме при размяната на чувалите как се развиват нещата .

    20:20 17.07.2026

  • 30 Гробар

    9 2 Отговор
    Кого ще пазите с щита? Турските и арабските имигранти?

    20:20 17.07.2026

  • 31 Бебора

    2 2 Отговор
    А сасхко , рашко

    20:20 17.07.2026

  • 32 жик так

    7 5 Отговор

    До коментар #28 от "Ужасно е наистина":

    А украинските орки отдавна събират героите по улиците като кучета . Ама почнаха протестите в Киев и Лвов и там наборните комисии ядат бой .

    20:21 17.07.2026

  • 33 Урко фашистки шегаджии

    7 4 Отговор
    Ненормалници

    20:21 17.07.2026

  • 34 ЮРОГЬОЕВЕТЕ

    6 3 Отговор
    Всичките са нежни фреи.

    20:21 17.07.2026

  • 35 ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ

    3 7 Отговор

    До коментар #23 от "Само питам":

    Даже и от слабиоумни копейки.

    Коментиран от #37, #38

    20:21 17.07.2026

  • 36 Панчо Виля

    8 3 Отговор
    Зеления наркоман да бусовизира целия протест.

    20:22 17.07.2026

  • 37 я бе демократите

    10 3 Отговор

    До коментар #35 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":

    Дайте кадри да видим протестите в Киев и Лвов бе ?!!
    Що ги криете ?

    20:23 17.07.2026

  • 38 Българин

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "ПЪЛНИ ОЛИГОФРЕНИ":

    .Най лошото е ,че за последните тридесет години на такива като теб има ограбиха нещото наречено образование и си оставате за цял живот ялови и в главата ,и в истинският смисъл на думата

    20:23 17.07.2026

  • 39 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 5 Отговор
    Като доказательство ни представят украински видеа,хахаххах
    Това е като "трите дня"- Русия имала ракети за три дня- хахахахха
    А видеата за украинската мобилизация не са Руски,а украински

    Коментиран от #49

    20:23 17.07.2026

  • 40 🐂 г о в ед 0

    6 1 Отговор
    Банкянската фея по бански в баня го видиш го вееед и хорааааа🎃🎃🩲а го видиш ти по бански

    20:24 17.07.2026

  • 41 Отново сте точен

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Бунт в армията! Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските.
    Майкъл Наки, руски опозиционен журналист

    Руските загуби на фронта осем пъти превишават украинските и отдавна са оставили далеч зад себе си всички войни на Русия и СССР след Втората световна война. Руските военни биват изпращани на сигурна смърт срещу дронове и непреодолими украински отбранителни линии, така че от цели роти се завръщат само единици. По мемориалите в руските градове вече не достига място за имената. И това са само онези, които официално са признати за загинали. За това какво се случва с руските загуби във войната срещу Украйна – в новото видео.
    Тук трябва да се има предвид, че тези цифри не са взети от въздуха. Това са данни за удари по руски военни, потвърдени с видеозаписи, за които впоследствие се начисляват електронни точки за закупуване на нови дронове и друго оборудване.

    Коментиран от #47, #54

    20:24 17.07.2026

  • 42 яки протести в украйна

    9 4 Отговор
    А разни друуусани еднорози чакаха протести в Русия хахахаххаха

    20:24 17.07.2026

  • 43 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    1 6 Отговор

    До коментар #4 от "Механик":

    Господин Механик да не страдате от раздвоение на личността?



    Благодаря за отговора!

    20:25 17.07.2026

  • 44 Бай Ганьо

    5 7 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния!

    20:25 17.07.2026

  • 45 ха, ха, ха...

    5 1 Отговор
    На България не и е там мястото...

    20:25 17.07.2026

  • 46 Разбрахте ли новината

    4 7 Отговор
    Без икономика и със стотици милиарди външен дълг раша фалира -
    Oбщият външeн дълг нa Pycия ce e yвeличил c 30 милиapдa дoлapa, или c 10,4% пpeз 2025 г., дo 319,8 милиapдa дoлapa в ĸpaя нa дeĸeмвpи - oт 289,8 милиapдa дoлapa cпpямo ĸpaя нa 2024 г. Toвa пoĸaзвaт дaнни нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa нa Pycĸaтa фeдepaция, пишe Финмapĸeт.

    Kaĸтo e oтбeлязaнo в ĸoмeнтapa нa Цeнтpaлнaтa бaнĸa, динaмиĸaтa нa тoзи пoĸaзaтeл ce oпpeдeля пpeдимнo oт пpeoцeнĸaтa в пocoĸa нaгope нa зaдължeниятa нa иĸoнoмичecĸи ceĸтopи и нa бaнĸoвaтa cиcтeмa, ĸoeтo e в peзyлтaт ocнoвнo нa yĸpeпвaнeтo нa ĸypca нa pyблaтa, ĸaĸтo и зapaди пpивличaнeтo нa дългoвo финaнcиpaнe.

    Коментиран от #52, #56, #89

    20:26 17.07.2026

  • 47 жик так

    8 4 Отговор

    До коментар #41 от "Отново сте точен":

    Колкото и жално да блееш , това не променя факта че и днес 1 500 укри отидоха при Бандера .
    Че цивилните живеят в Метрото . Че фронта продължава да се мести на запад .

    Коментиран от #53

    20:26 17.07.2026

  • 48 Го вед. О

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "ОТ ДЕСЕТИНА ДЕНА":

    Така ли ? А аз бомбя мяка ти😳

    Коментиран от #51

    20:26 17.07.2026

  • 49 Бенковски

    4 4 Отговор

    До коментар #39 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    А бензин нет за три дня.

    Коментиран от #57

    20:27 17.07.2026

  • 50 СЛАВА БЪЛГАРИЯ,СЛАВА НАТО

    5 5 Отговор
    Завинаги със ДОЙЧЛАНД, ЕС, Ю ЕС ЕЙ, ДЖАПАН, УКРАЙНА И ИЗРАЕЛ!
    БЪЛГАРИЯ Е ВСИЧКО

    20:27 17.07.2026

  • 51 Копейката се удря с бордюр у главата

    5 5 Отговор

    До коментар #48 от "Го вед. О":

    После му се разяснява.

    Коментиран от #59

    20:27 17.07.2026

  • 52 ха ха ха ...

    5 4 Отговор

    До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":

    Външния дълг на Лусия 300 милиарда , които може да заплати дори със замразените активи !!
    А на ЕС 15 трилиона !!!
    На краварника 36 трилиона .

    20:27 17.07.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хаха

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Отново сте точен":

    При размяната на убити съотношението е 1000:30 всеки път, но ти си пиши преразкази по картинки - бля, бля....

    20:28 17.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Разбрахне

    6 1 Отговор

    До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":

    ФАШ- 33 трилиона дълг. И не може да си плат и даже лихвите

    20:28 17.07.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Неразбрал

    8 1 Отговор
    Абе някои да ми обясни със колко милиарда ще се опразни хазната на България за този щит , без да сме защитени ние ??????

    20:29 17.07.2026

  • 59 всяко теле демократ с две мозъчни гънки

    6 3 Отговор

    До коментар #51 от "Копейката се удря с бордюр у главата":

    И Ай Кю като на мушкато .

    Едно време на 19 години мъжете караха танкове , сега карат тротинетки !!

    20:29 17.07.2026

  • 60 Дааа...

    3 6 Отговор
    Ракети и дървени Кен Ефи в УЛУС МУХША а... бензин и интерНЕТ,...кога?!?

    20:29 17.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Хаха

    6 3 Отговор
    Докато светът наблюдава как руските войски буквално унищожават бензиностанции в Украйна и „тормозят“ пристанището на Одеса, не забравяйки да потопят кораби, превозващи гориво за украинските въоръжени сили, а самите доблестни „укропатриоти“ сриват фронтовата линия, оттегляйки се към „по-изгодни позиции“, украинските политици най-накрая са измислили как да подобрят жизнения стандарт на населението, като същевременно увеличат приходите в националния бюджет.👀
    Съвсем наскоро Върховната рада на Украйна прие на първо четене законопроект № 15294, който декриминализира създаването и разпространението на порнографско съдържание сред пълнолетни лица по взаимно съгласие. Тази инициатива беше подкрепена от законодателите единствено с цел да изведе от сянка цял сектор от „бизнес“ и да сложи край на корупцията, която измъчва порноиндустрията.📜
    Сега, щастливите и почти европейски украинци могат спокойно да „чукат“ пред камерата (с взаимно съгласие, разбира се) и дори да разпространяват това съдържание срещу пари, просто като плащат данъци и без да се притесняват, че ще трябва да „плащат на охраната“ под формата на „съзнателни“ полицаи, на които отдавна не са чужди „европейските ценности“.🎬💰
    Накратко, Украйна е с една крачка по-близо до „победата“ над Русия, тъй като вече могат да се събират дарения, докато се излъчва „специфично“ съдържание, а самото такова съдържание може да се излъчва без оглед на закона, който изисква само „договаряне с партньор“.😂

    20:31 17.07.2026

  • 63 дон Балон

    5 0 Отговор
    3 часа четене на тази статия и единственото което изпъкваше през цялото четене беше, че се карат за пари и то много, и то наши.

    20:32 17.07.2026

  • 64 Европейски гласоподавател

    6 2 Отговор
    Скоро ще изгоним всички крадливи Урсули
    и войнолюбци от Европа !

    20:32 17.07.2026

  • 65 Копейкотрошач

    3 4 Отговор

    До коментар #61 от "жик так":

    Вратлето ти колко минути ще издържи?

    Коментиран от #69, #71, #78, #82

    20:33 17.07.2026

  • 66 Обзор на деня

    5 5 Отговор
    Украйна вече разнищва Русия и в Черно море. Путин се моли за бензин, но Индия не дава (ОБЗОР - ВИДЕО)
    17 юли 2026, 11:51 часа
    Свален руски бомбардировач и гибел на пилотите. Ударени 14 руски кораба и убити 96 руски моряци!

    Коментиран от #72, #76

    20:33 17.07.2026

  • 67 читател

    3 2 Отговор
    Мен какво ме интересува. Урките пак се друсат начело със зеления мушморок. И тръгват на просия.

    20:34 17.07.2026

  • 68 Цеко, Лесичери

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Много руска смрадт е това.

    20:35 17.07.2026

  • 69 жик так

    5 0 Отговор

    До коментар #65 от "Копейкотрошач":

    За долното ли питаш ?
    Ела да видиш .

    А виждал ли си как се дере жива свиня ? Ще ти отпоря кожата кат на диво прасе .

    Коментиран от #79

    20:35 17.07.2026

  • 70 Владимир Путин, президент

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    "...части ОМОН влачат към камионетките млади мъже насилствено за фронта..."

    Pycнаците сме cвинe !!!
    Toва е факт 👈

    Коментиран от #75, #77

    20:36 17.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Димитринчо

    0 3 Отговор

    До коментар #66 от "Обзор на деня":

    Повечко са.

    20:36 17.07.2026

  • 73 факти

    4 1 Отговор
    в тази коалиция не е поканена нито една държава от бившия соц. лагер, това е коалиция на западняци! за тях ние сме второ качество - някои гл..па ..ци у нас така и не го разбраха това!

    20:36 17.07.2026

  • 74 Лошо Седларов...лошо

    3 4 Отговор
    14 ден нема Ток у Крим! От месеци нема бензин, солярка, нема ручанье, транспорт, нема интерНЕТ, монголски корабли, танкери, самальоти,.. НЕМА ПВО и ЖИЗНЬ!
    Истински ху йлофилски МИР!
    ЗАКРИВАЙ

    20:37 17.07.2026

  • 75 Дако

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":

    Който не чува петлите си измисля .

    Коментиран от #81

    20:37 17.07.2026

  • 76 Хаха

    3 1 Отговор

    До коментар #66 от "Обзор на деня":

    Знам, че на плейстейшъна незалежная отдавна е "превзела" Кремъл, а Путин е хванат жив и хвърлен в мазетата на Банковая, очаквайки "правосъдието"....

    20:37 17.07.2026

  • 77 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Владимир Путин, президент":

    Факт.

    20:38 17.07.2026

  • 78 Робинзон

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Копейкотрошач":

    русофоби, Ще ми се поклониш на патката.От близо.

    20:38 17.07.2026

  • 79 Касата

    3 4 Отговор

    До коментар #69 от "жик так":

    Вярно ли е, че всички путинофили са меки китки, защото са си дали задните части на Путин и Кремъл?

    Коментиран от #85

    20:38 17.07.2026

  • 80 Зеле

    3 1 Отговор
    от дойче зеле

    20:38 17.07.2026

  • 81 Руснак без крак...

    4 2 Отговор

    До коментар #75 от "Дако":

    500 000 петушки отлетяха за Pyccкий Мир !!!
    Още 1млн са кат мен - без крак, без ръка, без девственост 👆😁

    Коментиран от #84

    20:39 17.07.2026

  • 82 Пауло Куелю

    2 1 Отговор

    До коментар #65 от "Копейкотрошач":

    пийте хубав кумис-конско ферментирало мляко, ПРАБЪЛГАРСКО

    20:39 17.07.2026

  • 83 Шафьоро

    4 1 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #95

    20:40 17.07.2026

  • 84 Дако

    1 2 Отговор

    До коментар #81 от "Руснак без крак...":

    Само в твоите болни фантазии.

    20:40 17.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Малиии

    0 2 Отговор
    Роzннята пак изригна ..

    20:42 17.07.2026

  • 87 точка

    2 1 Отговор
    Украйна създавала!!!!! надежден? щит ннад цяла? европа…….!Тогава се питам ЕСъто ли приема украйна или УКРАЙНА взима есъто под крилото си? И кой отваря глави и блокове за присъединяване— ес или Укра? То укра ги затваря преди ЕСъто да ги е отворил. Вече е незаобиколим фактор за Европа!!!!!Това все по вече взаимнозаменяемо словосъчетание ЕС/ Украйна, ес= УКРАЙНА води до много гадни …. добре обосновани преположения скоро ЕСъто да се преименува и да има друга абревиатура.

    20:43 17.07.2026

  • 88 абсолютно

    1 1 Отговор
    9 страни - западноевропейски - АЛО, ПОСОЧЕТЕ КОИ СА?! - бившите социалистически, не са поканени - така че не се вълнувайте толкова!

    20:44 17.07.2026

  • 89 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Разбрахте ли новината":

    Не знам от къде са тези данни, но не са верни.
    Дългът на Русия в края на 2025г. е 680 милиарда долара
    и представлява около 15% от брутния и вътрешен продукт.
    В почи всики западни държави дългът им е по голям от БВП.
    Например дълговете на САЩ и Франция са около 130% от БВП.

    20:44 17.07.2026

  • 90 Пасивен Кремълски ботоксов педофил -скоп

    2 0 Отговор

    До коментар #85 от "жик так":

    Заповядай в Кремъл, харесал съм те !

    20:45 17.07.2026

  • 91 точка

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Механик":

    Не знам дали рептила е нахранил бръмбърите/ те боклуци не ядат! Но наистина снимката прави впечатление! И язе не очаквам нищо хубаво от този триглодит ако цъфне при нас.

    20:49 17.07.2026

  • 92 Фрея

    0 0 Отговор
    е проект за още много златни тоалетни......

    20:50 17.07.2026

  • 93 Артилерист

    1 1 Отговор
    Този сайт не само трие разумните коментари, но и с публикации от сорта на горната глупост се опитват окончателно да ни откажат да влизаме тука. Как може да се аплодира поредното туморно образование на западните хищници. Защо им е НАТО след като си правят своеволни сдружения. Да плашат руските ракети с подобни щитови измишльотини. Те тепърва се канят да започнат проекта, а вече плашат Русия. "На думи всичко е дела" беше лозунг на едно от моите класни във Военна академия...

    20:51 17.07.2026

  • 94 2026 COVID по укра

    0 1 Отговор
    Русия е актуалната заплаха, разбрахме от 4 години. Много ме безпокои вашия проект срещу, който се борихте от 2001 г. Какво стана с ислямска държава и ислямския тероризъм? Къде са спящите клетки? Накъртя ми от Холивудските ви измислени филми и политическите проекти.

    20:51 17.07.2026

  • 95 Цъ...

    1 0 Отговор

    До коментар #83 от "Шафьоро":

    Ама пусна купони.

    20:53 17.07.2026

  • 96 руската мечка

    1 0 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:55 17.07.2026

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