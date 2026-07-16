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В интервю за руската информационна мрежа RT (Russia Today) българският евродепутат Петър Волгин заяви, че колективният Запад е готов да направи всичко, за да постигне целта си. Според Волгин, крайната цел на западния фактор е да разчлени Русия, да я унищожи.

„Сега сме свидетели на 21-вия пакет от санкции – каза Волгин. – Вече имаше 20 пакета без особен резултат, но въпреки това продължават да приемат нови санкции и продължават да вярват, че те ще дадат ефект. Да, санкциите наистина имат последици, но те вредят и на нас, на хората, които живеят в Европейския съюз. Така ние вредим сами на себе си, докато нашите лидери си въобразяват, че вредят на Русия.“

Като представител на патриотичната партия „Възраждане“ и на групата „Европа на суверенните нации“ българският евродепутат отправи критика, че тази стратегия на Запада не е особено разумна. Той също така обърна внимание, че този пакет от санкции е довел и до някои интересни резултати.

„България не се съгласи руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов и още няколко души да бъдат включени в санкционния списък. И други държави също се противопоставиха на това и в крайна сметка предложението не беше прието. Това означава, че в Европейския съюз все още има хора, които мислят със собствените си глави. Надявам се, че в бъдеще все повече европейски политици и министър-председатели ще мислят с главите си и нещата ще се променят“, каза Петър Волгин в коментарно включване от Брюксел за популярния руски канал RT (Russia Today).