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Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия

Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия

16 Юли, 2026 10:50 834 42

  • петър волгин-
  • русия-
  • запад-
  • ес

Вече имаше 20 пакета без особен резултат, но въпреки това продължават да приемат нови санкции и продължават да вярват, че те ще дадат ефект, смята той

Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

В интервю за руската информационна мрежа RT (Russia Today) българският евродепутат Петър Волгин заяви, че колективният Запад е готов да направи всичко, за да постигне целта си. Според Волгин, крайната цел на западния фактор е да разчлени Русия, да я унищожи.

„Сега сме свидетели на 21-вия пакет от санкции – каза Волгин. – Вече имаше 20 пакета без особен резултат, но въпреки това продължават да приемат нови санкции и продължават да вярват, че те ще дадат ефект. Да, санкциите наистина имат последици, но те вредят и на нас, на хората, които живеят в Европейския съюз. Така ние вредим сами на себе си, докато нашите лидери си въобразяват, че вредят на Русия.“

Като представител на патриотичната партия „Възраждане“ и на групата „Европа на суверенните нации“ българският евродепутат отправи критика, че тази стратегия на Запада не е особено разумна. Той също така обърна внимание, че този пакет от санкции е довел и до някои интересни резултати.

„България не се съгласи руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов и още няколко души да бъдат включени в санкционния списък. И други държави също се противопоставиха на това и в крайна сметка предложението не беше прието. Това означава, че в Европейския съюз все още има хора, които мислят със собствените си глави. Надявам се, че в бъдеще все повече европейски политици и министър-председатели ще мислят с главите си и нещата ще се променят“, каза Петър Волгин в коментарно включване от Брюксел за популярния руски канал RT (Russia Today).


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чибурашка

    18 13 Отговор
    Чибурашка

    10:57 16.07.2026

  • 2 Рамбо

    28 19 Отговор
    ТОЯ КРЕТЕН С ПРОМИТ МУРЗИЛАЖКИ МОЗЪК, ОТКЪДЕ ЗНАЕ КВО ИСКА ЗАПАДА. И ЗАЩО ЛАПА ТЛЪСТИ ПАЧКИ ЕВРА ОТ ТОЯ СЪЩИЯ ЗАПАД.

    Коментиран от #36

    10:57 16.07.2026

  • 3 Това е истински русофил

    25 16 Отговор
    Живее и си получава е врата в ЕС, но не спира да слави Русия, все едно е депутат в думата.

    Коментиран от #9

    10:58 16.07.2026

  • 4 Пепи Волгата

    19 11 Отговор
    Хм, еврото не било толкова лошо. Важно е количеството.

    10:58 16.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сега

    19 10 Отговор
    по руските телевизии ще се скъсат да цитират "европейските депутати" които "признават" че Западът иска да разчлени Европа. Ужким Европа си го "признава" ама няма да обяснят че Волгин е руска падлога

    Коментиран от #15

    10:59 16.07.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    13 5 Отговор
    не само-да изядад децата живи , да одерат мъжете и да поробят руснакините тоже! аре хващай лопатата и засади поне 1 дръвче в измекярския си живот

    10:59 16.07.2026

  • 8 Адвокат

    17 12 Отговор
    Този какво търси в Брюксел, освен да лапа европейските пари от ЕС срещу който е? Да си заминава за Москва. България вече се излага напълно пред света заради такива национални предатели. Кремъл му плаща да взема европари и да защитава терориста военнопрестъпник.

    10:59 16.07.2026

  • 9 Механик

    10 6 Отговор

    До коментар #3 от "Това е истински русофил":

    Всички русофили сме така.Гледаме да сме по-далеч.

    11:00 16.07.2026

  • 10 Удри копейката с манивелата!

    12 5 Отговор
    Удри!

    11:01 16.07.2026

  • 11 Последния Софиянец

    6 9 Отговор
    В Брюксел има карта как ще си поделят Русия.

    11:01 16.07.2026

  • 12 Волгин следващият президент на България!

    12 19 Отговор
    Волгин е един от малкото български журналисти който не се продаде на сатанистите от Брюксел!

    Коментиран от #19, #20

    11:01 16.07.2026

  • 13 Пфф

    14 10 Отговор
    Тоя и тука никой не го бръснеше за слива, сега отишъл насред Брюксел да плямпа глупости..

    11:03 16.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Пропагандата

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сега":

    не е само тук. там са с не по малко дълги носове, тип Пинокио.
    на война е така.

    11:05 16.07.2026

  • 16 Сила

    11 5 Отговор
    И да разчекне Волгин...Запада , да го разчекне !!!
    25 000 евро лапка на месец волгата ...бравос на гладните копейки. дето го изпратиха там !!!

    11:05 16.07.2026

  • 17 Българин 🇧🇬

    7 9 Отговор
    Има ли бавни развиващ , който не знае отдавна казаното от Волгин ? И не Европа , а англосаксонците , Турция и Израел са бенефициентите от войната , в която провокираха Русия да влезе . Англосаксонците и турците -по геополитически причини ( петролни войни на англосаксонците ,и влияние в съветските републики за Турция ). В това време Израел бомби и избива необезпокояван всичките си съседи .

    11:06 16.07.2026

  • 18 Добре, че

    5 8 Отговор
    беше тази публикация, та да ви преброя колко центака сте изобщо във форума. Не сте много. грантчетата ли намаляха.

    11:07 16.07.2026

  • 19 Е то няма как

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Волгин следващият президент на България!":

    Той се е продал на путинистите в кремля, ама поне му плащат в евра, а не като другите с ползвано бельо от мутеофаня

    11:09 16.07.2026

  • 20 Е ми да

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Волгин следващият президент на България!":

    То е руски тромпет ,защото не е той.Интересно защо русофилите не се изнасяте към Рассия там е много хубаво и гледайте да не напишете нещо срещу Ка Путин щото затвор семката ви едногънкова

    11:12 16.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да вярваш на тоя е все едно да вярваш

    4 0 Отговор
    На съветите на150килограмов диетолог за отслабване или на брачен консултант с 15 провалени брака зад гърба си. Само тъпейките му вярват🤣🤣🤣

    11:13 16.07.2026

  • 23 12345678

    8 2 Отговор
    Горката русия! Целият СВЯТ я иска или поне иска да я разчлени, разпарчатоса и превземе! Има ли кой още да вярва на ТОВА? Какво ли не си измислят за да оправдаят престъпленията си!?

    11:13 16.07.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 4 Отговор
    Еми какво, човекът е изтекъл на глас това към което ЗАПАДНалИЯТ СВЯТ се стреми от години❗

    11:13 16.07.2026

  • 25 !!!?

    4 0 Отговор
    Подлогин - новият Распутин...!
    В центъра на Москва има район наречен "Китайгород" още от времето на Иван Грозни...толкова по разчленяването на Русия...!!!?

    11:14 16.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Волгин

    3 0 Отговор
    Пак ме изберете копейки, ще продължавам да ви давам елейната храна която искате докато си живуркам тук в гнилия запад.

    11:18 16.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Дик диверсанта

    2 0 Отговор
    Цитат:
    "Като представител на патриотичната партия „Възраждане“"
    Кой написа тази глупост. Изрожденците са всичко друго, но не и патриоти, е може да минат за руски патриоти, но трябва да уточнявате.

    11:20 16.07.2026

  • 30 ССС

    2 1 Отговор
    На волгин трябва да му дадат руск гражданство и нещата ще си дойдат на мястото. Няма да има нужда да се прави на българин, какъвто всъщност не е и никога не е бил.

    Тоя си защитава руските интереси и нищо друго не го интересува, така че защо да се връща в България, русия е неговата родина.

    Коментиран от #32

    11:22 16.07.2026

  • 31 Симо

    0 2 Отговор
    Западът иска да разчлени Русия

    Това утопична мечта от векове! Нищо ново под слънцето. На практика, изтока и запада така си съществуват от край време. Кой ли не се е пробвал. И всичките стигат до гилотината.

    11:24 16.07.2026

  • 32 Той вече има

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "ССС":

    Руско гражданство

    11:24 16.07.2026

  • 33 Анджо

    2 0 Отговор
    Тия санкции като нямат ефект защо русняко все повтаря ,че сме се простреляли в краката. До тук с русия, защо ли, защото европейците ги вдигнаха малко на крака и тия веднага решиха да водят война. Китайците и те ги отрязаха, започнаха коли да правят и спряха, търговията също не върви, даже и сибирския газ не искат да купуват. Четох ,че го купуват около 250 долара и го продават за 450долара. Е волгин да ми каже кои санкции не работят. Според мен тази война трябва да продължи още една година и русия ще бъде съсипана. Украйна трябва да съсипе още малко петролната и газова индустрия.

    11:26 16.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Не казва

    0 0 Отговор
    нищо ново, това е оше от Наполеон насам (ако не и преди него), мустакатия се опита същото. На запада му пука смо за ресурсите там, а както знаем едни малки и слаби "държави" са по-лесна жертва. Въпросът е и другаде, че модерните европейците са супер късогледи и вместо да си гонят интереса, бафкат и джафкат за чужи инереси и тотално опорочиха идеята за ЕС.
    Визията на Шуман е била обединена Европа от Атлантика до Урал.. да с Русия! Но това не се харесва на Америка.. и резултата е повече от виден.

    11:27 16.07.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Рамбо":

    Нормално е човек с Ай Кю по-високо от стайна температура, като чете статии и гледа какви ги вършат политици , да може да си направи изводи за техните намерения❗
    Ама то ПО ПЕЙКИТЕ, ако някой Ви покани на кафе след вечеря, няма да разберете за какво става дума❗
    Трябва да Ви кажат, че искат да ви КЛАТЯТ, ама пак не е сигурно, че ще разберете❗
    Може би трябва да Ви каже директно, че иска да Ви €Б€❗

    11:29 16.07.2026

  • 37 Анджо

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Луганск":

    Със какво ги побеждава, с мизерия.😂😂😂 руснака ще си остане мизерник.

    11:31 16.07.2026

  • 38 НАЦИОНАЛИСТ

    1 2 Отговор
    Г-Н П. ВОЛГИН ОТНОВО И ОТНОВО Е ПРАВ!
    НАДЯВАМ СЕ "$вободната м€дия" ДА НЕ МИ ИЗТРИЕ КОМЕНТАРА!

    ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
    С НАМИ БОГ И ПОБЕДА ЗА НАМИ!
    ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!

    11:31 16.07.2026

  • 39 Мало умен

    1 0 Отговор
    А Русия не иска ли да разчлени ЕС бе тъпанар?

    11:32 16.07.2026

  • 40 Тъпа ушанка

    0 0 Отговор
    Бла Бла. Бла Бла.

    11:33 16.07.2026

  • 41 МДАМ

    0 0 Отговор
    Шут в задника към Мордор за това 💩!

    11:35 16.07.2026

  • 42 Цвете

    0 0 Отговор
    КОЙ Е " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД " ПЕТРЕ? ТАЗИ ДОЛНА ФРАЗА Е ИЗРЕЧЕ ПУТИН ПРЕДИ ГОДИНИ И ТИ И РАДЕВ Е УПОТРБЯВАТЕ ,ЗАЩОТО НЕ СЕ СЕЩАТЕ ЗА ДРУГА ДУМА ЛИ? ЕТО, КАКВО ПОКАЗВА КОИ СТЕ И КАКЪВ ВИ Е МЕРАКЪТ. ЗАЩО НЕ НАПУСНЕШ ТОГАВА " КОЛЕКТИВНИЯТ ЗАПАД " И НЕ СЕ ЗАВЪРНЕШ В БЪЛГАРИЯ? ПАРИЧКИТЕ ТЕ БЛАЗНЯТ, НО ТАМ Е СЪВСЕМ ДРУГ НАЧИН НА ЖИВОТ И ЩЕ ТИ ЛИПСВА ДОСТА ,СТАНДАРТА Е ДРУГ И ИМАТ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ 35 ГОДИНИ ЗДРАВНА КАРТА И НЕ ТИ БЪРКАТ В ДЖОБА ДА ДОПЛАЩАШ.ПЪТИЩАТА ИМ СА ВЕЛИКОЛЕПНИ ,СПАЗВАТ ЗАКОНИТЕ И ЗАТОВА СА ДОСТОЙНИ И НЕ СЕ ОТМЯТАТ ОТ ПРАВИЛАТА.

    11:36 16.07.2026