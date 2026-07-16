Волгин пред руския телевизионен канал RТ: Западът иска да разчлени Русия

В интервю за руската информационна мрежа RT (Russia Today) българският евродепутат Петър Волгин заяви, че колективният Запад е готов да направи всичко, за да постигне целта си. Според Волгин, крайната цел на западния фактор е да разчлени Русия, да я унищожи.
„Сега сме свидетели на 21-вия пакет от санкции – каза Волгин. – Вече имаше 20 пакета без особен резултат, но въпреки това продължават да приемат нови санкции и продължават да вярват, че те ще дадат ефект. Да, санкциите наистина имат последици, но те вредят и на нас, на хората, които живеят в Европейския съюз. Така ние вредим сами на себе си, докато нашите лидери си въобразяват, че вредят на Русия.“
Като представител на патриотичната партия „Възраждане“ и на групата „Европа на суверенните нации“ българският евродепутат отправи критика, че тази стратегия на Запада не е особено разумна. Той също така обърна внимание, че този пакет от санкции е довел и до някои интересни резултати.
„България не се съгласи руският патриарх Кирил, Вагит Алекперов и още няколко души да бъдат включени в санкционния списък. И други държави също се противопоставиха на това и в крайна сметка предложението не беше прието. Това означава, че в Европейския съюз все още има хора, които мислят със собствените си глави. Надявам се, че в бъдеще все повече европейски политици и министър-председатели ще мислят с главите си и нещата ще се променят“, каза Петър Волгин в коментарно включване от Брюксел за популярния руски канал RT (Russia Today).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чибурашка
10:57 16.07.2026
2 Рамбо
Коментиран от #36
10:57 16.07.2026
3 Това е истински русофил
Коментиран от #9
10:58 16.07.2026
4 Пепи Волгата
10:58 16.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сега
Коментиран от #15
10:59 16.07.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:59 16.07.2026
8 Адвокат
10:59 16.07.2026
9 Механик
До коментар #3 от "Това е истински русофил":Всички русофили сме така.Гледаме да сме по-далеч.
11:00 16.07.2026
10 Удри копейката с манивелата!
11:01 16.07.2026
11 Последния Софиянец
11:01 16.07.2026
12 Волгин следващият президент на България!
Коментиран от #19, #20
11:01 16.07.2026
13 Пфф
11:03 16.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Пропагандата
До коментар #6 от "Сега":не е само тук. там са с не по малко дълги носове, тип Пинокио.
на война е така.
11:05 16.07.2026
16 Сила
25 000 евро лапка на месец волгата ...бравос на гладните копейки. дето го изпратиха там !!!
11:05 16.07.2026
17 Българин 🇧🇬
11:06 16.07.2026
18 Добре, че
11:07 16.07.2026
19 Е то няма как
До коментар #12 от "Волгин следващият президент на България!":Той се е продал на путинистите в кремля, ама поне му плащат в евра, а не като другите с ползвано бельо от мутеофаня
11:09 16.07.2026
20 Е ми да
До коментар #12 от "Волгин следващият президент на България!":То е руски тромпет ,защото не е той.Интересно защо русофилите не се изнасяте към Рассия там е много хубаво и гледайте да не напишете нещо срещу Ка Путин щото затвор семката ви едногънкова
11:12 16.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Да вярваш на тоя е все едно да вярваш
11:13 16.07.2026
23 12345678
11:13 16.07.2026
24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
11:13 16.07.2026
25 !!!?
В центъра на Москва има район наречен "Китайгород" още от времето на Иван Грозни...толкова по разчленяването на Русия...!!!?
11:14 16.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Волгин
11:18 16.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Дик диверсанта
"Като представител на патриотичната партия „Възраждане“"
Кой написа тази глупост. Изрожденците са всичко друго, но не и патриоти, е може да минат за руски патриоти, но трябва да уточнявате.
11:20 16.07.2026
30 ССС
Тоя си защитава руските интереси и нищо друго не го интересува, така че защо да се връща в България, русия е неговата родина.
Коментиран от #32
11:22 16.07.2026
31 Симо
Това утопична мечта от векове! Нищо ново под слънцето. На практика, изтока и запада така си съществуват от край време. Кой ли не се е пробвал. И всичките стигат до гилотината.
11:24 16.07.2026
32 Той вече има
До коментар #30 от "ССС":Руско гражданство
11:24 16.07.2026
33 Анджо
11:26 16.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Не казва
Визията на Шуман е била обединена Европа от Атлантика до Урал.. да с Русия! Но това не се харесва на Америка.. и резултата е повече от виден.
11:27 16.07.2026
36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Рамбо":Нормално е човек с Ай Кю по-високо от стайна температура, като чете статии и гледа какви ги вършат политици , да може да си направи изводи за техните намерения❗
Ама то ПО ПЕЙКИТЕ, ако някой Ви покани на кафе след вечеря, няма да разберете за какво става дума❗
Трябва да Ви кажат, че искат да ви КЛАТЯТ, ама пак не е сигурно, че ще разберете❗
Може би трябва да Ви каже директно, че иска да Ви €Б€❗
11:29 16.07.2026
37 Анджо
До коментар #28 от "Луганск":Със какво ги побеждава, с мизерия.😂😂😂 руснака ще си остане мизерник.
11:31 16.07.2026
38 НАЦИОНАЛИСТ
НАДЯВАМ СЕ "$вободната м€дия" ДА НЕ МИ ИЗТРИЕ КОМЕНТАРА!
ПРОЩАЙ уКРАЙна, П . Т К А ви М . Й Н А!
С НАМИ БОГ И ПОБЕДА ЗА НАМИ!
ZA ПОБЕДУ ВОДКУ БУДЕМ...!
11:31 16.07.2026
39 Мало умен
11:32 16.07.2026
40 Тъпа ушанка
11:33 16.07.2026
41 МДАМ
11:35 16.07.2026
42 Цвете
11:36 16.07.2026