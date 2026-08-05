Закриването на въглищните мощности предизвика спор в Румъния между управляващите и опозицията

Румънският парламент прие днес закон за декарбонизацията на енергийния сектор, една от разпоредбите в който предвижда, че нито една базирана на въглища производствена мощност няма да може да бъде закрита, докато не бъде пусната в експлоатация алтернативна производствена мощност, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Проектът, включващ внесеното от опозиционната Социалдемократическа партия (СДП) изменение, бе одобрен днес със 180 гласа "за", 9 "против" и 27 въздържали се в Камарата на депутатите, след като преди това беше гласуван и от Сената.

Нормативният акт обаче предизвика спорове между управляващите десноцентритски партии и опозицията, а временният премиер Илие Боложан предупреди, че изменението може да доведе до наказателни санкции по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Румъния се е ангажирала с поетапното затваряне на въглищните централи до 2032 г. и съответната цел от НПВУ, за която страната е получила плащания, вече се смята за изпълнена, посочи той.

Правителството на Боложан, което включва Национално-либералната партия (НЛП), Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичния съюз на унгарците в Румъния (ДСУР), беше свалено с вот на недоверие през май, след като Социалдемократическата партия напусна управляващата коалиция.

От своя страна социалдемократите заявиха по време на днешните дебати, че мярката е необходима в контекста на регионалната енергийна криза, намалените способности за внос и производствените проблеми в региона.

Временният министър на инвестициите и европейските проекти Драгош Пъслару изтъкна, че изменението не решава някакъв спешен проблем, тъй като правителството вече обсъжда с представителите на Европейската комисия запазването на базираните на въглища производствени мощности до пускането в експлоатация на нови мощности, захранвани с газ.

"Повтарям: Не съществува непосредствен риск от затварянето на която е да е въглищна централа. Правителството уведоми ЕК (...) и подготвя проучване, с което да покаже, че не трябва да бъде затваряна нито една енергийна група, докато нямаме функциониращи мощности на газ", подчерта той.

Депутатът от СДП Илие Тома отправи въпрос към управляващите дали са преговаряли с Брюксел за удължаване на срока за затваряне на мините и на базираните на въглища производствени мощности до 2030 г., както предвижда целта в НПВУ. "Защо не говорим за ситуацията в други държави като Германия, Полша или Италия, които имат срокове до 2038-2040 г.?", попита той.

Йонел Овидиу Богдан, депутат от Национално-либералната партия на Боложан, от своя страна обвини опозиционните СДП и АУР в "състезание по популизъм" и подчерта, че не съществува никакво решение на правителството за затваряне на въглищните електроцентрали.

Лидерът на опозиционния крайнодесен Алианс за обединение на румънците (АУР) Джордже Симион заяви, че неговата партия е подкрепила внесеното от СДП изменение и обвини правителството, че е позволило да бъдат затворени мини и енергийни мощности, преди да са осигурени алтернативни източници.

"Цялата страна трябва да знае истината за систематичното унищожаване на енергийния сектор. (...) Напразно се кълне г-н Пъслару, че нищо няма да бъде затворено, защото те много пъти затваряха (...) Да ви напомня ли за сълзите в очите на миньорите от Енергийния комплекс Олтения, които обявиха гладна стачка и дойдоха да протестират?", заяви Симион.

През март тази година около 50 миньори и енергетици от Енергийния комплекс Олтения - един от най-важните производители на електроенергия в Румъния на базата на въглища, обявиха протести и гладна стачка заради опасения, че около 1500 служители ще загубят работните си места заради енергийния преход на страната.

Приемането на закона с внесеното от СДП изменение носи риск Румъния да загуби пари по НПВУ, както чрез прилагане на наказателни санкции върху вече изплатени суми, така и чрез блокиране на исканията за следващи плащания, пише в свой материал по темата икономическото издание "Економедия".

Временният премиер Илие Боложан, който присъства вчера на заседанието на Сената, на което беше гласуван проектозаконът, изтъкна, че изменението на цел, която вече е приключена в рамките на НПВУ, може да задейства механизма за необратимост и да доведе до финансови корекции на стойност над един милиард евро, както и трудности при достъпа до следващите траншове от НПВУ.

Медията цитира и президента Никушор Дан, който обяви, че ако законът бъде приет в настоящата му форма, ще използва всички конституционни средства, включително искане за преразглеждане, за да не допусне страната да загуби милиарди от европейските средства.

Румъния се ангажира официално да се откаже напълно от въглищата най-късно до 31 декември 2032 г. съгласно законодателството за декарбонизацията, припомня сайтът Зиаре. Вътрешният календар, одобрен в рамките на НПВУ, обаче предвижда много по-ускорено премахване, като мнозинството от големите производствени мощности би трябвало да бъдат спрени до есента на 2026 г., допълва изданието.