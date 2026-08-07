Назначиха временно нов директор на ОДМВР-Бургас

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Бургас е назначен старши комисар Христо Ичев. Той беше представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, съобщи Нова тв.
Христо Ичев е роден на 1 юни 1972 г. в Тополовград. Завършил е специалност „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет. Постъпва на държавна служба в МВР през януари 2000 г. в Районното управление в Тополовград.
През 2008 г. е назначен в Първо районно управление – Бургас, а през май 2011 г. преминава в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас, където работи до октомври 2024 г. Тогава е преназначен в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. От 13 юли 2026 г. заема длъжността заместник-директор на ОДМВР – Бургас.
През годините старши комисар Ичев многократно е отличаван за високи професионални постижения. Носител е на Почетния знак на МВР – III степен, присъден му през 2017 г., както и на отличието „Полицай на годината“ за 2019 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 започвайте да работите
16:02 07.08.2026
2 Още един без мозък
Коментиран от #7
16:05 07.08.2026
3 Горски
16:05 07.08.2026
4 очевидец
Щетите се оценяват на 15 хиляди евро, а казанът не е бил застрахован.
виц или чистата истина😆😂
16:08 07.08.2026
5 Абе
16:09 07.08.2026
6 Хубав човек
16:18 07.08.2026
7 Физиономията
До коментар #2 от "Още един без мозък":е достатъчно ясна за същността и качествата , и странното фамилно име .
Коментиран от #12
16:20 07.08.2026
8 Лост
16:21 07.08.2026
9 Земляк
16:22 07.08.2026
10 Пълна чистка е нужна в Бургас
Коментиран от #19
16:27 07.08.2026
11 НЕРДЕ ЯМБОЛ НЕРДЕ
16:57 07.08.2026
12 Кочо
До коментар #7 от "Физиономията":Име на местен ветеринар! Успех на комисара! В тази система излишното образование пречи! Дипломата е само за да станеш инспектор! Колко полицаи познавам, които започнаха като сержанти, след това задочно завършиха предучилищна педагогика, изпратиха ги на курс в АМВР и станаха отлични офицери!
17:21 07.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПОРЕДНИЯ С ЧАНТИЧКА
19:47 07.08.2026
18 Въпроса Е !
На обикновените Ченгета Изпълнители !
Които Не Спазват Закона !
07:40 08.08.2026
19 Не Само Там !
До коментар #10 от "Пълна чистка е нужна в Бургас":Но и В Цялата Страна !
Не се Нуждаем От !
Неграмотни Идиоти !
07:42 08.08.2026