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Назначиха временно нов директор на ОДМВР-Бургас

Назначиха временно нов директор на ОДМВР-Бургас

7 Август, 2026 16:00 1 897 19

  • одмвр-бургас-
  • христо ичев

През годините старши комисар Христо Ичев многократно е отличаван за високи професионални постижения

Назначиха временно нов директор на ОДМВР-Бургас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР – Бургас е назначен старши комисар Христо Ичев. Той беше представен пред ръководния състав на областната дирекция от заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов, съобщи Нова тв.

Христо Ичев е роден на 1 юни 1972 г. в Тополовград. Завършил е специалност „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет. Постъпва на държавна служба в МВР през януари 2000 г. в Районното управление в Тополовград.

През 2008 г. е назначен в Първо районно управление – Бургас, а през май 2011 г. преминава в отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР – Бургас, където работи до октомври 2024 г. Тогава е преназначен в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. От 13 юли 2026 г. заема длъжността заместник-директор на ОДМВР – Бургас.

През годините старши комисар Ичев многократно е отличаван за високи професионални постижения. Носител е на Почетния знак на МВР – III степен, присъден му през 2017 г., както и на отличието „Полицай на годината“ за 2019 г.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 започвайте да работите

    11 0 Отговор
    Всички шефове са награждавани ,докато престъпността е на върха !!

    16:02 07.08.2026

  • 2 Още един без мозък

    22 0 Отговор
    Завършил е специалност „Публична администрация“ в Бургаския свободен университет - спирам да чета дотук.

    Коментиран от #7

    16:05 07.08.2026

  • 3 Горски

    9 0 Отговор
    Кога ще сменят шефовете на РПУ Провадия - Колев и Габровски? Те не изпълняват съдебни заповеди по поръчка на мафията на Боко и Шиши, а освен това защитават и прикриват престъпници.

    16:05 07.08.2026

  • 4 очевидец

    7 0 Отговор
    Дете обърна казан с таратор в Созопол.
    Щетите се оценяват на 15 хиляди евро, а казанът не е бил застрахован.
    виц или чистата истина😆😂

    16:08 07.08.2026

  • 5 Абе

    5 0 Отговор
    Колко ли награди си е присвоил от подчинените си и дмс каго тоя във ВТ

    16:09 07.08.2026

  • 6 Хубав човек

    4 0 Отговор
    Директор на затвора в Бургас беше и рязко скочи качеството на шкембе чорбата

    16:18 07.08.2026

  • 7 Физиономията

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Още един без мозък":

    е достатъчно ясна за същността и качествата , и странното фамилно име .

    Коментиран от #12

    16:20 07.08.2026

  • 8 Лост

    2 0 Отговор
    Как само си менкат кадрите.От МВР отива в ГДИН които са към Министрството на правосъдието,а сега пак в Следващата позиция от безпартиен до депутат в някоя парламентарна група.

    16:21 07.08.2026

  • 9 Земляк

    4 0 Отговор
    на летеца !

    16:22 07.08.2026

  • 10 Пълна чистка е нужна в Бургас

    7 0 Отговор
    досегашния Николай Ненков беше тотално зависим от мафията в Бургас

    Коментиран от #19

    16:27 07.08.2026

  • 11 НЕРДЕ ЯМБОЛ НЕРДЕ

    3 0 Отговор
    СТАМБОЛ. ТОПОЛОВГРАД ДО ДИМИТРОВ ГРАД. НЯКОИ ШМАТАРОЦИ ВСИЧКО СЪС РАДЕВ СВЪРЖЕТЕ.

    16:57 07.08.2026

  • 12 Кочо

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Физиономията":

    Име на местен ветеринар! Успех на комисара! В тази система излишното образование пречи! Дипломата е само за да станеш инспектор! Колко полицаи познавам, които започнаха като сержанти, след това задочно завършиха предучилищна педагогика, изпратиха ги на курс в АМВР и станаха отлични офицери!

    17:21 07.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПОРЕДНИЯ С ЧАНТИЧКА

    0 0 Отговор
    ДИАГОНАЛКА ГОЛА ГЛАВА И НЕУСТАВНО И НЕИЗРЯДНО БЕЗ ФУРЖКА.....

    19:47 07.08.2026

  • 18 Въпроса Е !

    1 0 Отговор
    Как да Смениш Мозъка !

    На обикновените Ченгета Изпълнители !

    Които Не Спазват Закона !

    07:40 08.08.2026

  • 19 Не Само Там !

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Пълна чистка е нужна в Бургас":

    Но и В Цялата Страна !

    Не се Нуждаем От !

    Неграмотни Идиоти !

    07:42 08.08.2026

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