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Левски ще търси нов успех в домакинството на Локомотив Пловдив

Левски ще търси нов успех в домакинството на Локомотив Пловдив

7 Август, 2026 16:03 1 323 2

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  • първа лига

Мачът е от 21:15 часа на стадион "Георги Аспарухов"

Левски ще търси нов успех в домакинството на Локомотив Пловдив - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Левски посреща Локомотив Пловдив в първи двубой от четвъртия кръг на efbet Лига. Срещата на стадион "Георги Аспарухов" започва в 21:15 часа и ще бъде ръководена от Геро Писков. Мачът ще се излъчва по Diema sport.

ъпреки участието си в предварителните кръгове на Шампионската лига. "Сините" са три от три след победи над Дунав Русе (2:1), Локомотив София (2:1) и Септември (3:0).

Локомотив Пловдив от своя страна има две загуби и една победа от три мача. "Смърфовете" записаха успех у дома над Септември и паднаха от Лудогорец в Разград и от Спартак във Варна в последния кръг. Капитанът на пловдивчани Парвиз Умарбаев е под въпрос за срещата с Левски в София.

Цените на билетите са следните:

Сектор A, VIP: 62 €, Сектор A, Ложи 2 и 3: 26 €, Сектор A, блок 1914: 22 €, Сектор A, блок 1 и 2: 19 €, Сектор A, блок 3 и 4: 15 €, Сектор A, блок 5, 6, 7 и 8: 13 €, Сектор Б: 8 €, Сектор В: 11 €, Сектор Г: 8 €

Последният мач между двата тима, който беше на 9 март завърши с минимален успех за Левски. Попадението бе дело на Евертон Бала от дузпа в края.


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