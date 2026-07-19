"Монд": Радев е под наблюдение в Брюксел, прояви сериозна нелюбезност към Париж

Автори: Жан-Батист Шастан, Филип Жаке, "Монд"/превод: dnes.dir.bg
Пристигнал в Париж за церемониите по случай 14 юли, новият министър-председател на България Румен Радев, избран на 19 април, прояви сериозна нелюбезност към френската дипломация.
След като присъства на вечерята на държавните и правителствените ръководители от Коалицията на желаещите, организирана в понеделник, 13 юли, в Елисейския дворец по покана на Еманюел Макрон, лидерът, известен с изказванията си с проруски оттенък, обяви във вторник от Париж, че България няма да участва в обединението на държави, подкрепящи Украйна и укрепването на европейската отбрана срещу руската заплаха.
"Няма да участваме в коалиция, която настоява финансовата и военната помощ за Украйна да продължи. Убеден съм, че решението на този конфликт не се крие в неговото удължаване с военни средства, а в решителни дипломатически усилия, способни да сложат край на ескалацията", заяви Радев пред българските медии в кулоарите на военния парад по случай 14 юли.
Макар малка делегация от президентската гвардия на страната впоследствие действително да премина по булевард "Шанз-Елизе"редом с военнослужещи от около тридесет европейски държави, Радев постави участието ѝ единствено под знака на "отличните отношения между България и Франция".
Президент на България в периода 2017-2026 г. - пост с предимно представителни функции - Радев вече бе привлякъл вниманието в Европа с проруски изказвания. Откакто обаче през май стана министър-председател, след като води предизборната си кампания най-вече с антикорупционни послания, той вече определя външната политика на тази страна с близо 6,5 милиона жители на брега на Черно море. Неизменно призовавайки към "деескалация", още след избирането си той обяви, че България повече няма да предоставя военна помощ на Украйна.
Страната му обаче вече е предоставила, от 2022 г. насам, по същество всичко, което е можела да предостави, а заводите ѝ за боеприпаси, специализирани в съветските калибри, продължават да произвеждат в големи количества за украинската армия на търговска основа.
Бивш военен пилот, навлязъл в политиката с по-скоро леви послания, 63-годишният Радев постепенно възприе трудно определима политическа линия, демонстрирайки по-специално близостта си с бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан.
Нееднозначните му изказвания за Русия се харесват на силното проруско течение, което представлява около една трета от населението на тази страна, член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) от 2004 г. и на Европейския съюз (ЕС) от 2007 г. След като спечели близо 45 % от гласовете на парламентарните избори, неговата коалиция "Прогресивна България" разполага с абсолютно мнозинство в парламента.
България заплаши да наложи вето върху 21-вия пакет от европейски санкции срещу Москва, който в момента се договаря в Брюксел, ако руският патриарх Кирил и двама руски олигарси с икономически интереси в България не бъдат извадени от списъка на санкционираните лица.
Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова заяви във вторник пред Euronews, че санкциите срещу Кирил I рискуват "да подхранят антиевропейската реторика в православна страна като България". София безспорно не беше единствената европейска столица, която искаше да избегне санкции срещу патриарха, но беше единствената, която превърна това в толкова публичен въпрос.
Радев не присъства и на срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа, организирана в сряда, 15 юли, в Киев от украинския президент Володимир Зеленски. Въпреки това дори силно проруският президент на съседна Сърбия Александър Вучич направи това пътуване. Макар дипломацията на Радев понякога да бъде сравнявана с тази на Виктор Орбан, тя все пак е далеч от външнополитическата линия на бившия унгарски министър-председател и по-скоро напомня за двусмислената позиция на Чехия, Словакия или дори на новия унгарски министър-председател Петер Мадяр.
Всички тези държави избягват да участват в Коалицията на желаещите или се включват в нея единствено като наблюдатели, по примера на чешкия министър-председател Андрей Бабиш.
След като постигна изваждането на трите личности от списъка със санкционираните лица, България обеща да подкрепи 21-вия пакет от санкции. Досега страната не е блокирала и преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и продължава да участва в европейския заем от 90 милиарда евро за Киев, одобрен през май.
Засега Радев е "под наблюдение", уверяват в Брюксел, но никой не е истински обезпокоен. Защото, макар да обича да ласкае националистическите и проруски настроения на част от българите, той знае, че страната му остава твърде зависима от Европейския съюз, за да може да си позволи действително скъсване с него.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 гражданин
Коментиран от #3, #32
19:02 19.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Лопата Орешник
19:03 19.07.2026
5 Радев не се наведе
19:03 19.07.2026
6 Анонимен
Коментиран от #35
19:04 19.07.2026
7 ПУШИЯ изпуШИ,, ФАКТ
19:05 19.07.2026
8 Ахааа
Коментиран от #19, #39
19:05 19.07.2026
9 Аве я
19:06 19.07.2026
10 ТЪПА дебела гну сна С ФИ НЯ дубаец
19:06 19.07.2026
11 Лост
19:06 19.07.2026
12 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
За всички е ясно, че премиерът е далеч от религията. Има два граждански брака, но нито един църковен. Едно от логичните обяснения - не е приобщаван към православната християнска църква (кръщаван), което е от задължителните условиа за сключване на църковен брак. Постъпвайки в редовете на БКП също е декларирал това (атеизъм).
Според Конституцията: Чл. 13, ал. (2) Религиозните институции са отделени от държавата.
Всичко това определено означава че подбудите и решенията на премиера не са религиозни, а политически.
Според някои да санкционираш разни "джихадисти" (духовни идеолози на свещени войни) означава да увреждаш българския национален интерес.
19:07 19.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 купувач
19:11 19.07.2026
15 пламен
Коментиран от #21, #26, #28
19:11 19.07.2026
16 Дзак
19:11 19.07.2026
17 поговорка
Хем така, хем онака и накрай се оак.
19:12 19.07.2026
18 Разбирам го
19:13 19.07.2026
19 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #8 от "Ахааа":Интересно Радев и партията му на коя група (семейство) в ЕП симпатизират и биха се присъединили ако имаха евродепутати.
Коментиран от #25
19:13 19.07.2026
20 Хаха
19:18 19.07.2026
21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "пламен":Позор са УрсуLIZA и злобКАЯ ❗
Нали знаеш, че спряха разследания срещу тях за милиони- били имунизирани😡
19:27 19.07.2026
22 Тахумба
19:28 19.07.2026
23 🦁ЩЩД🦁
19:29 19.07.2026
24 Димитър Георгиев
Коментиран от #30
19:31 19.07.2026
25 🦁ЩЩД🦁
До коментар #19 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":Всеки случай,надявам се ,даже съм сигурен-не на партиите-еднополови семейства.Веселбата е към края си.
19:32 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Много хитър тоя Брюксел,,като ДС !?
19:36 19.07.2026
28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #15 от "пламен":КЕ ЛЕШИТЕ от (..00), Geй-зи ли бяха,
не знаят, че
"Поне 215 милиона дози ваксини срещу COVID-19, закупени от страните от ЕС в разгара на пандемията, бяха изхвърлени, което струваше на данъкоплатците четири милиарда евро“❗
🤔 4 ООО ООО ООО € 🤔
19:36 19.07.2026
29 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
19:44 19.07.2026
30 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "Димитър Георгиев":Брюксел няма колонии, но същото не важи за Лондон и Москва.
19:46 19.07.2026
31 Без име
19:47 19.07.2026
32 Стенли
До коментар #1 от "гражданин":Вие сте безимотен,безработен и безпризорен. Нямате автомобил , нямате собствено жилище и близки в ЕС които работят там. Не ви притеснява ако излезем от ЕС защото и без това няма какво да губите. Ако излезем 20 % мита на всички стоки внос от ЕС ,дори и на употребяваните автомобили които 98% от населението ползва . Всички Български стоки ще се обмитяват при експорт към страни от ЕС. Масови съкращения в частният сектор и ниски заплати. Българите в ЕС са най големия чуждестранен инвеститор в България. Над 3 млрд.евро годишно пращат на своите близки тук. При излизане от ЕС ще трябва да си изваждат трудови визи и повечето ще се завърнат. Но безимотен и съдран индивид наистина няма какво да загуби. Е ,вярно сте 15-20% от населението подобни все пак.Малко факти - от влизането на България в ЕС ,страната ни е получила близо 14 пъти повече от ЕС отколкото е внесла! Получила е за 19 години 70 млрд.евро а сме внесли малко над 6 млрд.евро. Без тези средства отдавна дефицита да е над 20% и да сме изпаднали в несъстоятелност. Родни гладни и съдрани копейки квичaт че сме "хранели" Украинските бежанци. Нашата страна е получила от кохезионните фондове на ЕС за подкрепа на бежанците 120 млн.евро а сме дали за тях малко над 20 млн.евро. България е на плюс около 100 млн.евро от Украинските бежанци. Друг въпрос е дали са отишли в джобовете на управляващите или в бюджета на държавата. Излизаме от ЕС примерно ,има визов режим за Българските граждани, за да отидем в Гърция, Кип
Коментиран от #33, #36
19:47 19.07.2026
33 Без име
До коментар #32 от "Стенли":Охлюв
19:49 19.07.2026
34 Чичо ви
19:50 19.07.2026
35 !!!?
До коментар #6 от "Анонимен":Хора умират по украинските земи,а Мистър Кеш спира войната на Путлер, като не дава оръжие на Украйна, а й го продава...!!!
Лицемерието му няма аналог в българската История...!!!?
Коментиран от #42
19:53 19.07.2026
36 🦁ЩЩД🦁
До коментар #32 от "Стенли":Ако обичаш,задръж маргиналните си мисли за себе си,или ако имаш детенце (да ти е живо и здраво) до 8 годинки,тия ги разправяй за "Лека нощ" на него.Евросъюза да,но не с това "ръководство", не и с тия "принципи".
Коментиран от #40
19:55 19.07.2026
37 дядото
19:55 19.07.2026
38 Тримата мускетари
19:55 19.07.2026
39 !!!?
До коментар #8 от "Ахааа":Вие Копейките пак ще хванете късата клечка...!
19:58 19.07.2026
40 Чичо ви
До коментар #36 от "🦁ЩЩД🦁":Радист?
Коментиран от #43
19:58 19.07.2026
41 Трътлю
19:59 19.07.2026
42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #35 от "!!!?":МУХ ЛЬО, мистър КЕШ е оня дето ползва само КЕШ, защото е намагнитен и са му блокирани всички сметки❗
А за укр...ите - ами:
"Да би мирно седяло-не би чудо видяло!"
Що им трябваше да папкат кифличките на БайДрън и Ню Ланд❗
20:03 19.07.2026
43 🦁ЩЩД🦁
До коментар #40 от "Чичо ви":Натюрлих ! Стигнах до 100 знака/минута-Отличник по БПП-II степен !
20:15 19.07.2026
44 Глупости на търкалета
20:37 19.07.2026