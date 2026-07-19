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"Монд": Радев е под наблюдение в Брюксел, прояви сериозна нелюбезност към Париж

"Монд": Радев е под наблюдение в Брюксел, прояви сериозна нелюбезност към Париж

19 Юли, 2026 19:00 1 288 44

  • румен радев-
  • еманюел макрон-
  • франция-
  • българия-
  • коалиция на желаещите-
  • парад-
  • 14 юли

България няма да участва в обединението на държави, подкрепящи Украйна и укрепването на европейската отбрана срещу руската заплаха

"Монд": Радев е под наблюдение в Брюксел, прояви сериозна нелюбезност към Париж - 1
Снимка: БГНЕС
в. Монд в. Монд
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Автори: Жан-Батист Шастан, Филип Жаке, "Монд"/превод: dnes.dir.bg

Пристигнал в Париж за церемониите по случай 14 юли, новият министър-председател на България Румен Радев, избран на 19 април, прояви сериозна нелюбезност към френската дипломация.

След като присъства на вечерята на държавните и правителствените ръководители от Коалицията на желаещите, организирана в понеделник, 13 юли, в Елисейския дворец по покана на Еманюел Макрон, лидерът, известен с изказванията си с проруски оттенък, обяви във вторник от Париж, че България няма да участва в обединението на държави, подкрепящи Украйна и укрепването на европейската отбрана срещу руската заплаха.

"Няма да участваме в коалиция, която настоява финансовата и военната помощ за Украйна да продължи. Убеден съм, че решението на този конфликт не се крие в неговото удължаване с военни средства, а в решителни дипломатически усилия, способни да сложат край на ескалацията", заяви Радев пред българските медии в кулоарите на военния парад по случай 14 юли.

Макар малка делегация от президентската гвардия на страната впоследствие действително да премина по булевард "Шанз-Елизе"редом с военнослужещи от около тридесет европейски държави, Радев постави участието ѝ единствено под знака на "отличните отношения между България и Франция".

Президент на България в периода 2017-2026 г. - пост с предимно представителни функции - Радев вече бе привлякъл вниманието в Европа с проруски изказвания. Откакто обаче през май стана министър-председател, след като води предизборната си кампания най-вече с антикорупционни послания, той вече определя външната политика на тази страна с близо 6,5 милиона жители на брега на Черно море. Неизменно призовавайки към "деескалация", още след избирането си той обяви, че България повече няма да предоставя военна помощ на Украйна.

Страната му обаче вече е предоставила, от 2022 г. насам, по същество всичко, което е можела да предостави, а заводите ѝ за боеприпаси, специализирани в съветските калибри, продължават да произвеждат в големи количества за украинската армия на търговска основа.

Бивш военен пилот, навлязъл в политиката с по-скоро леви послания, 63-годишният Радев постепенно възприе трудно определима политическа линия, демонстрирайки по-специално близостта си с бившия унгарски министър-председател Виктор Орбан.

Нееднозначните му изказвания за Русия се харесват на силното проруско течение, което представлява около една трета от населението на тази страна, член на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) от 2004 г. и на Европейския съюз (ЕС) от 2007 г. След като спечели близо 45 % от гласовете на парламентарните избори, неговата коалиция "Прогресивна България" разполага с абсолютно мнозинство в парламента.

България заплаши да наложи вето върху 21-вия пакет от европейски санкции срещу Москва, който в момента се договаря в Брюксел, ако руският патриарх Кирил и двама руски олигарси с икономически интереси в България не бъдат извадени от списъка на санкционираните лица.

Министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова заяви във вторник пред Euronews, че санкциите срещу Кирил I рискуват "да подхранят антиевропейската реторика в православна страна като България". София безспорно не беше единствената европейска столица, която искаше да избегне санкции срещу патриарха, но беше единствената, която превърна това в толкова публичен въпрос.

Радев не присъства и на срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа, организирана в сряда, 15 юли, в Киев от украинския президент Володимир Зеленски. Въпреки това дори силно проруският президент на съседна Сърбия Александър Вучич направи това пътуване. Макар дипломацията на Радев понякога да бъде сравнявана с тази на Виктор Орбан, тя все пак е далеч от външнополитическата линия на бившия унгарски министър-председател и по-скоро напомня за двусмислената позиция на Чехия, Словакия или дори на новия унгарски министър-председател Петер Мадяр.

Всички тези държави избягват да участват в Коалицията на желаещите или се включват в нея единствено като наблюдатели, по примера на чешкия министър-председател Андрей Бабиш.

След като постигна изваждането на трите личности от списъка със санкционираните лица, България обеща да подкрепи 21-вия пакет от санкции. Досега страната не е блокирала и преговорите за присъединяването на Украйна към ЕС и продължава да участва в европейския заем от 90 милиарда евро за Киев, одобрен през май.

Засега Радев е "под наблюдение", уверяват в Брюксел, но никой не е истински обезпокоен. Защото, макар да обича да ласкае националистическите и проруски настроения на част от българите, той знае, че страната му остава твърде зависима от Европейския съюз, за да може да си позволи действително скъсване с него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гражданин

    38 41 Отговор
    Само големи адмирации за Радев !!!Да се пукат душманите му !!

    Коментиран от #3, #32

    19:02 19.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Лопата Орешник

    41 25 Отговор
    И кое му е нелюбезното? Че изпълнява това което обеща на избирателите си в сферата на външната политика ли?

    19:03 19.07.2026

  • 5 Радев не се наведе

    36 24 Отговор
    като банкянски циганин🎃

    19:03 19.07.2026

  • 6 Анонимен

    32 13 Отговор
    Хора умират, тия квичат за любезности.

    Коментиран от #35

    19:04 19.07.2026

  • 7 ПУШИЯ изпуШИ,, ФАКТ

    20 22 Отговор
    като забумкат УКРАИНСКИТЕ дронове и ФЛАМИНГОТА ша търсите на БОТАшО га щите........ СЛАВА УКРАИНЕ

    19:05 19.07.2026

  • 8 Ахааа

    28 25 Отговор
    Политиката на Радев се подкрепя от огромното мнозинство , както в България, тзка и Европа! Очаква се скоро във Франция да победи Льо Пен, а в Германия- АзГ. Тогава досегашната политика на Урсула се променя тотално...

    Коментиран от #19, #39

    19:05 19.07.2026

  • 9 Аве я

    21 18 Отговор
    Нелюбезност, щеше да е ако беше вкарал едно кроше, на макарона, както го шляпа баба му😉

    19:06 19.07.2026

  • 10 ТЪПА дебела гну сна С ФИ НЯ дубаец

    14 9 Отговор
    РАДО ооо оставкака КА УН зимата гиви хора нема д аостанат.. ПУШИЯ приклу4и.. нУ УКРАИНЕ. НУ КРИМЕ НУ ГАЗЗА НУ ДЕНГИ...

    19:06 19.07.2026

  • 11 Лост

    15 17 Отговор
    Големи мераклии.Германия не може да събере мераклии за Литва.5000 военнослужещи са напуснали армията за половин година.

    19:06 19.07.2026

  • 12 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    21 12 Отговор
    Това с обясненията за Патриарх Кирил вече стават банални. През 2026 год. премиерът Радев явно забравя какво е казал президента Радев през 2018 год.,Патриарх Кирил обаче продължава да е тясно свързан с политиката на Кремъл. Интересно защо премиерът Радев игнорира всичко това, сменя си позицията и яростно го защитава.

    За всички е ясно, че премиерът е далеч от религията. Има два граждански брака, но нито един църковен. Едно от логичните обяснения - не е приобщаван към православната християнска църква (кръщаван), което е от задължителните условиа за сключване на църковен брак. Постъпвайки в редовете на БКП също е декларирал това (атеизъм).

    Според Конституцията: Чл. 13, ал. (2) Религиозните институции са отделени от държавата.

    Всичко това определено означава че подбудите и решенията на премиера не са религиозни, а политически.

    Според някои да санкционираш разни "джихадисти" (духовни идеолози на свещени войни) означава да увреждаш българския национален интерес.

    19:07 19.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 купувач

    4 15 Отговор
    и после що ги трепят такива жановци и другия отворко, като шарлиебдото, затова, време е пак да думнат някой....

    19:11 19.07.2026

  • 15 пламен

    20 15 Отговор
    Харманлийския цървул е позор

    Коментиран от #21, #26, #28

    19:11 19.07.2026

  • 16 Дзак

    6 8 Отговор
    Това не е нелюбезност!

    19:11 19.07.2026

  • 17 поговорка

    12 0 Отговор
    Дала кравата мляко, па ритнала и разсипала котлето.
    Хем така, хем онака и накрай се оак.

    19:12 19.07.2026

  • 18 Разбирам го

    15 13 Отговор
    От как яде публично шамари от жена си стана много чувствителен.

    19:13 19.07.2026

  • 19 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    21 4 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Интересно Радев и партията му на коя група (семейство) в ЕП симпатизират и биха се присъединили ако имаха евродепутати.

    Коментиран от #25

    19:13 19.07.2026

  • 20 Хаха

    10 13 Отговор
    Да свикват с "НЕ", времето за любезното "ДА" отмина.

    19:18 19.07.2026

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 10 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    Позор са УрсуLIZA и злобКАЯ ❗
    Нали знаеш, че спряха разследания срещу тях за милиони- били имунизирани😡

    19:27 19.07.2026

  • 22 Тахумба

    7 11 Отговор
    Че какво има в Брюксел? Началници? Чии началници? Тия началници що не си...?

    19:28 19.07.2026

  • 23 🦁ЩЩД🦁

    9 13 Отговор
    Че тя и самата Франция няма да подкрепя,ако Мари Льо Пен стане президент.Това е трудно,но не е невъзможно !

    19:29 19.07.2026

  • 24 Димитър Георгиев

    8 15 Отговор
    България независима страна от ЕС ли е или е някаква периферна колония на Брюксел ?

    Коментиран от #30

    19:31 19.07.2026

  • 25 🦁ЩЩД🦁

    2 15 Отговор

    До коментар #19 от "СВО 1 606 дни РЕЗИЛ":

    Всеки случай,надявам се ,даже съм сигурен-не на партиите-еднополови семейства.Веселбата е към края си.

    19:32 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Много хитър тоя Брюксел,,като ДС !?

    9 10 Отговор
    Ма Брюксел наблюдава ли ни , той господар ли е на Българите ? .Дава ни пари за да ни разруши и сега иска да му се подчиняваме.

    19:36 19.07.2026

  • 28 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 6 Отговор

    До коментар #15 от "пламен":

    КЕ ЛЕШИТЕ от (..00), Geй-зи ли бяха,
    не знаят, че
    "Поне 215 милиона дози ваксини срещу COVID-19, закупени от страните от ЕС в разгара на пандемията, бяха изхвърлени, което струваше на данъкоплатците четири милиарда евро“❗
    🤔 4 ООО ООО ООО € 🤔

    19:36 19.07.2026

  • 29 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    9 5 Отговор
    Зеления чорап бори ли "олигархията".....?

    19:44 19.07.2026

  • 30 СВО 1 606 дни РЕЗИЛ

    14 0 Отговор

    До коментар #24 от "Димитър Георгиев":

    Брюксел няма колонии, но същото не важи за Лондон и Москва.

    19:46 19.07.2026

  • 31 Без име

    4 8 Отговор
    Брюксел го наблюдавал. Радев го почеса и продължи разговорите си с резидентите на ЦРУ и ФСБ.

    19:47 19.07.2026

  • 32 Стенли

    15 4 Отговор

    До коментар #1 от "гражданин":

    Вие сте безимотен,безработен и безпризорен. Нямате автомобил , нямате собствено жилище и близки в ЕС които работят там. Не ви притеснява ако излезем от ЕС защото и без това няма какво да губите. Ако излезем 20 % мита на всички стоки внос от ЕС ,дори и на употребяваните автомобили които 98% от населението ползва . Всички Български стоки ще се обмитяват при експорт към страни от ЕС. Масови съкращения в частният сектор и ниски заплати. Българите в ЕС са най големия чуждестранен инвеститор в България. Над 3 млрд.евро годишно пращат на своите близки тук. При излизане от ЕС ще трябва да си изваждат трудови визи и повечето ще се завърнат. Но безимотен и съдран индивид наистина няма какво да загуби. Е ,вярно сте 15-20% от населението подобни все пак.Малко факти - от влизането на България в ЕС ,страната ни е получила близо 14 пъти повече от ЕС отколкото е внесла! Получила е за 19 години 70 млрд.евро а сме внесли малко над 6 млрд.евро. Без тези средства отдавна дефицита да е над 20% и да сме изпаднали в несъстоятелност. Родни гладни и съдрани копейки квичaт че сме "хранели" Украинските бежанци. Нашата страна е получила от кохезионните фондове на ЕС за подкрепа на бежанците 120 млн.евро а сме дали за тях малко над 20 млн.евро. България е на плюс около 100 млн.евро от Украинските бежанци. Друг въпрос е дали са отишли в джобовете на управляващите или в бюджета на държавата. Излизаме от ЕС примерно ,има визов режим за Българските граждани, за да отидем в Гърция, Кип

    Коментиран от #33, #36

    19:47 19.07.2026

  • 33 Без име

    2 11 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    Охлюв

    19:49 19.07.2026

  • 34 Чичо ви

    3 6 Отговор
    И Урдула Макарон е под наблюдение в Дупница. Пък!!!

    19:50 19.07.2026

  • 35 !!!?

    12 5 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Хора умират по украинските земи,а Мистър Кеш спира войната на Путлер, като не дава оръжие на Украйна, а й го продава...!!!
    Лицемерието му няма аналог в българската История...!!!?

    Коментиран от #42

    19:53 19.07.2026

  • 36 🦁ЩЩД🦁

    1 10 Отговор

    До коментар #32 от "Стенли":

    Ако обичаш,задръж маргиналните си мисли за себе си,или ако имаш детенце (да ти е живо и здраво) до 8 годинки,тия ги разправяй за "Лека нощ" на него.Евросъюза да,но не с това "ръководство", не и с тия "принципи".

    Коментиран от #40

    19:55 19.07.2026

  • 37 дядото

    4 4 Отговор
    разбрахте ли роби.или любезни към господарите или ...наблюдение и мислете му.

    19:55 19.07.2026

  • 38 Тримата мускетари

    2 5 Отговор
    Боли ме кой кой следи😂⭐

    19:55 19.07.2026

  • 39 !!!?

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Вие Копейките пак ще хванете късата клечка...!

    19:58 19.07.2026

  • 40 Чичо ви

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "🦁ЩЩД🦁":

    Радист?

    Коментиран от #43

    19:58 19.07.2026

  • 41 Трътлю

    2 7 Отговор
    Догодина, когато на власт е льо Пен, и Брюксел ще гледа с друго око

    19:59 19.07.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 6 Отговор

    До коментар #35 от "!!!?":

    МУХ ЛЬО, мистър КЕШ е оня дето ползва само КЕШ, защото е намагнитен и са му блокирани всички сметки❗
    А за укр...ите - ами:
    "Да би мирно седяло-не би чудо видяло!"
    Що им трябваше да папкат кифличките на БайДрън и Ню Ланд❗

    20:03 19.07.2026

  • 43 🦁ЩЩД🦁

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Чичо ви":

    Натюрлих ! Стигнах до 100 знака/минута-Отличник по БПП-II степен !

    20:15 19.07.2026

  • 44 Глупости на търкалета

    1 0 Отговор
    Не една трета , а почти две трети от населението е проруско. И ще става повече, като гледа малоумниците в Брюксел какви ги вършат.

    20:37 19.07.2026