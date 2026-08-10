Новини
Мнения »
Тагарев: Да се привика не украинската, а руската посланичка
  Тема: Украйна

Тагарев: Да се привика не украинската, а руската посланичка

10 Август, 2026 23:00 1 791 69

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети

Най-вероятната версия за падналия в България дрон е електронна война и загуба на управлението на апарата в резултат от действията на Русия

Тагарев: Да се привика не украинската, а руската посланичка - 1
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Най-вероятната версия за падналия в България дрон е електронна война и загуба на управлението на апарата в резултат от действията на Русия, казва проф. Тодор Тагарев пред ДВ.

Още новини от Украйна

ДВ: Проф. Тагарев, преди да стигнем до въпросите, които поставя взривилият се на българска територия дрон, нека резюмираме известните за него факти – какъв вид е бил, откъде е минал, как се е взривил…

Проф. Тодор Тагарев: Бил е, според информацията от Министерството на отбраната, дрон-примамка. Това са максимално евтини изделия, направени, за да имитират по-голям дрон. Изстрелват се по няколко десетки, за да активират противовъздушната отбрана и антидрон защитата на противника. Очаква се той да включи радиолокационни станции, които така лесно могат да бъдат разкрити, и да използва за поразяването на тези евтини дронове скъпи зенитни или авиационни ракети. По този начин се изтощава противовъздушната отбрана на противника и той става по-уязвим при реална атака.

ДВ: Щом е бил дрон-примамка, защо е носил боен заряд?

Т. Тагарев: Някои от тези дронове имат и неголяма бойна част, за да могат, в случай че не бъдат свалени, да нанесат известни поражения.

ДВ: Имаме ли сигурност, че дронът е тръгнал от Украйна?

Т. Тагарев: Съществува и една непопулярна у нас, но дискутирана от наши съюзници версия, че Русия събира приземени украински дронове и ги ремонтира, за да може после с тях да атакува страни от НАТО в т.нар. операции под фалшив флаг. До момента правителството не е представило доказателства, че нашият случай не е такъв, и трябва да останем отворени за разглеждането и на тази версия.

ДВ: Би ли могло да се приведат доказателства за руска намеса „под фалшив флаг“?

Т. Тагарев: Би могло, но до момента не е направено. Ако имаме система за следене на електромагнитната обстановка, тя би могла да покаже дали в този период са засечени електромагнитни смущения или манипулиране на спътниково базирани системи за навигация (т.нар. „спуфинг“), редовно използвани от руснаците. Спуфингът заблуждава къде се намира летателният апарат. Нещата бързо се забравят, но такъв беше случаят със самолета на Урсула фон дер Лайен миналата есен, чието кацане у нас бе затруднено чрез спуфинг.

ДВ: Но и да не е операция под фалшив флаг, ще е спуфинг, т.е. няма как, според Вас, дронът да е долетял без руска намеса?

Т. Тагарев: Определено. И мисля, че нашата външна министърка много избърза да привиква украинската посланичка, а не руската, защото не е важно чий е дронът, а заради чии действия е стигнал дотук.

ДВ: Не е ли възможно просто да е заблуден украински дрон, долетял по техническа грешка?

Т. Тагарев: Това е възможност едно на хиляда, а и по-малко. И да не е точно спуфинг, който е специфична техника, достатъчно е да са предизвикани електромагнитни смущения, които да заглушат GPS сигнала и дронът да загуби ориентация. Случайна техническа грешка на практика е изключена.

ДВ: Защо, след като руска намеса не се изключва, тази гледна точка почти липсва в публичното обсъждане за сметка на обратната – че Украйна е причината? Ние ѝ пращаме помощи, а тя ни праща дронове, злорадстват путинистите.

Т. Тагарев: Не би трябвало да се изненадваме от такава реакция, защото тя идва и от правителството. То сякаш иска случаят да бъде възприет така, както го описвате. По-скоро виждам, че бяха неподготвени за възникналата ситуация и посланията им бяха объркани. Например министърът на отбраната обяснява, че след сходните случаи в Румъния ние сме предприели всички мерки да засилим нашата система за антидрон защита, но пък се оказа, че нищо не можем да направим.

ДВ: Защо не можем?

Т. Тагарев: Защото няма как да стане с 50–60-годишни съветски станции, за които похарчихме стотици милиони уж да ги модернизираме. Защото не инвестираме в нови системи за защита. Защото стоим встрани от всякакви съюзни процеси за разработването им. Защото, вместо да решаваме актуалните си проблеми, се готвим да купуваме още една ескадрила съветски МиГ-29.

Впрочем, на срещата си със Зеленски премиерът Радев е поставил въпроса да получим технологии за производство на дронове – доста лицемерно според мен, след като малко преди това беше заявил, че повече няма да помагаме на Украйна в отбраната ѝ от Русия.

ДВ: Виждате ли стратегия България да остане беззащитна спрямо възможна руска атака?

Т. Тагарев: Едва ли целта е да сме беззащитни, но изглежда, че се стремим да стоим встрани от колективната защита на съюзниците ни.

ДВ: Имало ли е досега в България руски провокации с дронове?

Т. Тагарев: Преди три години - по времето когато бях министър, имаше инсценировка в Тюленово с парчета от дрон, качени на скала до брега, и залепена с тиксо граната, но така и не беше разследван този случай, който беше явна провокация. Имаше и друг дрон, изтласкан от вълните на брега, който беше взривен от български екип, без отново да се изясни какво точно се е случило.

ДВ: Но се питам сега, когато правителството на България заема позиции, които биха могли да бъдат изтълкувани като по-толерантни към Русия, дали тя би извършила подобна провокация.

Т. Тагарев: Защо не? Това е начин Русия да демонстрира на НАТО, че може да прави каквото си иска. Но пак казвам, че е по-малко вероятно това да е специално прицелена към България операция под фалшив флаг. Българските власти разполагат с необходимата информация, за да се изключи евентуално тази хипотеза, и трябва да го направят, защото става дума за попадение в близост до компресорни станции на газопровод, на който разчита и Украйна за снабдяване с газ, особено през зимните месеци. А вече има разузнавателна информация, че тази година руснаците много по-рано ще започнат атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

ДВ: Накрая, да повторите – кой е най-вероятният сценарий?

Т. Тагарев: Електронна война и загуба на управлението на този дрон в резултат от действията на Русия.

ДВ: Може ли тогава да очакваме външната министърка да привика г-жа Митрофанова?

Т. Тагарев: Би трябвало.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 64 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    102 11 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове в Пловдив.Изнася за Украйна

    Коментиран от #14, #40, #57

    23:01 10.08.2026

  • 2 само питам

    146 9 Отговор
    Защо Тагарев още не е в затвора за шпионаж в полза на чужда държава?

    Коментиран от #41

    23:02 10.08.2026

  • 3 Име

    30 4 Отговор
    Приятни сънища!

    23:02 10.08.2026

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    46 7 Отговор
    Точно е много поразен от вируса-"хххл"

    23:02 10.08.2026

  • 5 Наблюдател

    99 6 Отговор
    DW е чуждестранен агент с чуждо финансиране и не защитава българските интереси.
    Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.

    23:03 10.08.2026

  • 6 Доктор

    110 8 Отговор
    Абсолютен идиот.

    23:04 10.08.2026

  • 7 Читател

    86 7 Отговор
    Тагарев = DW = Барон фон Мюнхаузен = От един дол дренки.

    23:05 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 идиоти вън

    75 7 Отговор
    Явно докторите са забравили хипократовата клетва и много народ за лечение се накатериха по управленските върхове!!

    23:06 10.08.2026

  • 10 и пак

    96 6 Отговор
    дежурният заподозрян Дойче Веле. Направо е удивително как е възможно немска медия да копае дъно след дъно без капчица чувство за мярка. Днес четох, че агресивното отношение на поляците към украинците се дължало на руска пропаганда?! Значи не украинците, които безобразничат, са скъсали нервите на подкрепящите ги поляци, а руснаците надъхвали поляците да се държат грубо с украинците!!! Това е същото като с италианските евреи в Банско - не че еврейчетата са безобразничели, обиждали и замеряли българчетата, а българчетата били русофили, следователно са нацисти. Това е такава деградация на логиката, че дори ме е срам да ги чета.

    Коментиран от #23, #47

    23:11 10.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    4 68 Отговор
    МИТРОФАНОВА НАЙ ДОБРЕ Е ДА НАПУСНЕ БЪЛГАРИЯ ЗАВИНАГИ. НЯМА НУЖДА ОТ РУСКО ПРИСЪСТВИЕ В ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА. НАЛИ СМЕ ВРАЖЕСКА СТРАНА ,ТЯ ОТ КОЯ ГОДИНА Е У НАС?

    Коментиран от #35

    23:19 10.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Предател Тагарев

    49 4 Отговор
    Няма ли най-накрая Господ да те прибере при себе си? Казват, че добрите умират рано... Явно ти не си от тях!

    23:22 10.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Врачанин

    10 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пенчо":

    Ех,пиши и мен!

    23:24 10.08.2026

  • 20 И за това

    39 4 Отговор

    До коментар #12 от "име":

    нестава... Прекалено е токсичен, а омразата му е отровна! Директно в крематориума му е мястото!

    23:24 10.08.2026

  • 21 Ммммч

    32 4 Отговор
    Тая ТИНЯ няма ли най после да гушна букета

    23:26 10.08.2026

  • 22 Срармъъъррр

    35 4 Отговор
    Тоя от Карлуково ли е избягал пак?

    23:28 10.08.2026

  • 23 Реалист

    31 4 Отговор

    До коментар #10 от "и пак":

    За първи път ги разконспирирах немските зелки и подобните им манипулатори, по време на войната в Югославия. Лъжи след лъжи , обаче когато успяха сърбите да ги осъдят, че са главни подстрекатели за война, те казаха : ми джурналиста се е объркал , ще го уволним. После външния им министър беше хванат в лъжи, едвам преглъщаше в едно интервю. Това което най ме втрещи е , че все още няма подписан договор между много от държавите и Германия от друга страна, като главен фактор във пакта за време на всв! Та , когато едно немско зеле говори, винаги имайте едно на ум . За Тагаренко и
    Семейството съм сигурен че където трябва, се знае каквото трябва.

    23:28 10.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ха Ха

    18 3 Отговор
    Палячо🤣

    23:30 10.08.2026

  • 26 Зеления път

    40 3 Отговор
    Тагаренко е същия бандеровец като киевската хунта. Ако можеше би избил всички българи, както Зеленото прави с украинците. Той е направо за трупане.

    23:30 10.08.2026

  • 27 БеГемот

    7 7 Отговор
    Путин е много коварен.... хахаха....

    23:31 10.08.2026

  • 28 Лондон

    30 4 Отговор
    На този искам да му се …… на голото безмозъчно теме. Подлога долна мръсна!

    23:31 10.08.2026

  • 29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    25 1 Отговор
    В Германия е започнало събирането на подписка под петиция за уволнението на германския журналист от F..A.. Z..
    Михаел Мартенс.
    В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:

    "Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"

    23:37 10.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Най-добрата комбинация за лека нощ

    29 1 Отговор
    Тагарев (професор???) + ДВ. Смях в залата

    23:39 10.08.2026

  • 32 Тагарев буцифицирай се!

    24 1 Отговор
    Търсят те за фронта, долен украински предател!

    23:41 10.08.2026

  • 33 ?????

    21 1 Отговор
    Да се прати Тодор Тагарев на фронта да защитава Зеленски е най-добрия вариант.
    Тодоре надявам се брат ти Валентин не се е заразил от теб.
    Свестен човек беше навремето.

    Коментиран от #34

    23:42 10.08.2026

  • 34 ?????

    21 1 Отговор

    До коментар #33 от "?????":

    Опа.
    Реагирах на Тодор Тагарев, а то се оказа още и от Дойче Велле.
    Добре съм попаднал.

    23:44 10.08.2026

  • 35 Улав

    8 1 Отговор

    До коментар #15 от "Цвете":

    Леко изсъхна .....

    23:49 10.08.2026

  • 36 Милен

    13 1 Отговор
    Е па какво очаква да каже ,,руската посланичка" по случая? Освен ,че дрона е украински, тъй че да се разбираме помежду съюзнически.

    Коментиран от #39

    00:03 11.08.2026

  • 37 Ццц

    16 1 Отговор
    Мен щеше да ме е срам да преразказвам думите на този "експерт". Още чакаме резултатите от комисията, която сътвори, за да разследва каква националност е дронът от Тюленово със синьо-жълтото знаме. Понеже скоро беше годишнината от Нагазаки, в светлината на пиянските разсъждения на този оръфляк, можем да кажем, че САЩ хвърлиха бомбата, защото са били във война с Япония! Колко семестъра учихте такива военни и житейски логики в килийното училище в Киев, което сте завършили бе г-н експерт?

    00:06 11.08.2026

  • 38 Ъъъ

    19 1 Отговор
    Т. Тагарев: Съществува и една непопулярна у нас, но дискутирана от наши съюзници версия, че Русия събира приземени украински дронове и ги ремонтира, за да може после с тях да атакува страни от НАТО в т.нар. операции под фалшив флаг.

    Кажи честно.... 🤣
    Тагареноооу.... Това го направиха украинците, когато изстреляха няколко дрона към Полша.... Или си забравил, а дебил? Забрави ли? Милив той.... Вероятно си мисли, че всички сме ифюдоти като него и не помним ...🤣

    00:10 11.08.2026

  • 39 Ццц

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Милен":

    Освен, че е украински, посланичката може да обясни на военния експерт Тагаренко, че същият е електронно заблуден, за да не рани или убие руски войници. Той е отсъствал от тази лекция по военно експертство, а и въпросът "трябва ли да пазиш живота и здравето на собствените си войници във война или мирно време" отпадна от конспекта и Тагаренко така или иначе нямаше да я прочете.

    00:12 11.08.2026

  • 40 Румен Решетников

    4 11 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Грешка си.
    Завода е на съпруга на Йотова!

    00:15 11.08.2026

  • 41 Румен Решетников

    1 15 Отговор

    До коментар #2 от "само питам":

    Защо Костя Копейкин не е?

    Коментиран от #66

    00:16 11.08.2026

  • 42 българина

    11 1 Отговор
    ей такива ги чака народния съд!

    00:22 11.08.2026

  • 43 Тагарев ,

    7 3 Отговор
    Да та привикат ма...ите тебе !

    00:26 11.08.2026

  • 44 още ли е жив тоя боклук

    11 3 Отговор
    абе тоя тагаренко какво търси още в българия??? защо не е на фронта да се жертва за любимата си украйна???

    00:31 11.08.2026

  • 45 Юлка

    7 2 Отговор
    Магаренко, кой те пусна на свобода, за теб затвор е малко, лудница най-добре!
    Може и в Осрайна, там ще те излекуват окончателно!

    00:31 11.08.2026

  • 46 Олеся , олеся

    2 2 Отговор
    Искам ц....е ти да замеся със украинско брашно от танкер въз Одесся ...ти монамур

    00:31 11.08.2026

  • 47 защо си мислиш

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "и пак":

    че въпростната медия има тази статия и в германия или която и да е друга държава??? това е клон за българска пропаганда алкохолика нойзи се изхожда там против българия редовно защот мислите че му се размина шофирането пиян?

    00:33 11.08.2026

  • 48 Изгонете бабичката в блатото!

    2 5 Отговор
    И пилот си имаме .

    00:35 11.08.2026

  • 49 Нашмъркан потник

    13 3 Отговор
    Да се привика санитарят най-после и да ви прибере всички евроатлантици в Карлуково

    00:36 11.08.2026

  • 50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 2 Отговор
    ДЕБИЛА ТАГАРЕНКО
    МОЖЕ ДА ИСКА ДА ДАДЕ ПРИЗОВКА ДА СЕ ЯВИ В БЪЛГАРСКИЯ СЪД
    И ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ :)
    ......
    И ТОГАВА ЩЕ СТАНЕ ИМАМБАЯЛДЪ?
    ....
    КОГАТО ДАВАШ ТРИБУНА НА ДЕБИЛ СИ СЪЩО ДЕБИЛ :)

    00:38 11.08.2026

  • 51 Злобното Зели

    6 2 Отговор
    Откровен предател веднага в затвора!!!

    00:45 11.08.2026

  • 52 Правилно

    0 8 Отговор
    Аз бих бил шута на Митрофанова!

    00:52 11.08.2026

  • 53 Анонимен

    5 1 Отговор
    Статия за мало умни трансжендъри

    00:57 11.08.2026

  • 54 Ъъъ

    3 0 Отговор
    "США продовжують безкоштовно передавати Україні розвіддані для ударів по РФ – журналісти розкрили, хто відіграє у цьому ключову роль
    Директор ЦРУ переконує президента США не зупиняти обмін розвідданими з Києвом, пише Atlantic"

    Тагарев, няма да превеждам, защото украинския ти е като майчин език... 🤣

    01:00 11.08.2026

  • 55 Янко

    7 1 Отговор
    По добре бай Ставри да се привика при тебе тагаренко

    01:02 11.08.2026

  • 56 Верно ли бе

    9 1 Отговор
    Трябва спешно да се привикат санитарите от психодиспансера, да приберат Магарев.

    01:09 11.08.2026

  • 57 Сатана Z

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    А синът на Тагарев,Иван Тагарев се облича в униформа на ВСУ подарък от Зеленски.

    01:13 11.08.2026

  • 58 Тоя разгонен нерез

    5 1 Отговор
    Да му го отзад, докато не му излезе през устата

    01:25 11.08.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Тихо пръдляко

    1 0 Отговор
    действията на Русия не са твоя работа. И си уволнен.

    01:27 11.08.2026

  • 61 нннн

    3 0 Отговор
    Дронът е пуснат от Тагарев, за да обвини Русия.

    01:40 11.08.2026

  • 62 Хи хи

    2 0 Отговор
    Злият Путин вербува невинните украински дрончета и ги праща да изпълняват пъклените му цели !!

    02:00 11.08.2026

  • 63 Българин

    3 0 Отговор
    Тагаренко трябва незабавно да бъде затворен в Карлуково!

    02:03 11.08.2026

  • 64 az СВО Победа 81

    3 0 Отговор
    Тагарев, бегом марш на Източния фронт!

    Ама вече пета година не ти стиска, да се изправиш лице в лице срещу руснаците а? 🤣🤣🤣

    02:06 11.08.2026

  • 65 Гога

    4 0 Отговор
    Ще четем и слушаме много такива изказвания от еничари!
    Тва е следствие от много фактори и наи-вече от липсата на адекватна психиатрична помощ!

    02:26 11.08.2026

  • 66 Нормално

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Румен Решетников":

    Защото Костадин Костадинов е харесван от народа, заради възледите му против фашисткия дигитален концлагер, против да се прилага и финансира антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии промотира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти;и; ЕС промотира войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕС и Нато .

    02:33 11.08.2026

  • 67 Георги

    1 0 Отговор
    тая украинска наложница зашо се прави на по-неумна от колкото е? Спуфинга го правят и нашите и украинците и руснаците и румънците, и турците. В дрон групите е пълно с оплаквания и предупреждения за изгубени дроньове покрай моето, а логовете на малкото намерени го потвърждават. Така че причината може да е комбинация от всички изброени държави.

    03:11 11.08.2026

  • 68 Разлика м/у Тагарев и журналиста

    0 0 Отговор
    от FAZ Михаел Мартенс (внук на СС Офицер) няма.
    Тагарев бивш Военен Министър на България и Михаел Мартенс внук на SS Офицер търсят начин/и да убиват повече Руснаци?

    Въпросът на журналиста от Германия Владимир Зеленски е призив за незаконни действия и пряка заплаха за руснаците, заявиха пред РИА Новости от посолството на Русия в Сърбия.

    "Адресираният до главатаря на киевския режим Зеленски въпрос на кореспондента на германския вестник FAZ Михаел Мартенс за" помощта на европейците в убийството на руснаци "е пряко подстрекателство към насилие срещу руски граждани", се казва в съобщението.

    Отбелязва се, че" лудостта на Мартенс е особено неморална още и защото се е случила в Белград " — Град, който и до днес пази спомена за зверствата на немско-фашистките окупатори и техните съучастници, извършили в годините на Втората световна война геноцид както на народите на СССР, така и на сърбите, евреите и циганите на територията на Югославия.

    "Дълбокото възмущение, обхванало руското и сръбското общество, е напълно естествена и оправдана реакция. Днес, когато наблюдаваме стремителна ремилитаризация на Германия, подобна реторика от устата на немски журналист, при това внук на нацистки офицер, представлява пряка заплаха за руснаците и призив за извършване на незаконни действия", отбелязват руските дипломати.

    От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи н

    03:30 11.08.2026

  • 69 Тагарев/Михаел Мартенс FAZ

    0 0 Отговор
    "Дълбокото възмущение, обхванало руското и сръбското общество, е напълно естествена и оправдана реакция. Днес, когато наблюдаваме стремителна ремилитаризация на Германия, подобна реторика от устата на немски журналист, при това внук на нацистки офицер, представлява пряка заплаха за руснаците и призив за извършване на незаконни действия", отбелязват руските дипломати.

    От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи наказателна отговорност за подобни деяния.

    "Разчитаме, че действията на Мартенс ще получат съответната оценка", обобщиха руските дипломати.

    Както по-рано съобщи "Русская Весна", на пресконференцията на Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград на 8 август германският журналист Михаел Мартенс зададе провокативен въпрос на Зеленски.

    03:32 11.08.2026