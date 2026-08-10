Тагарев: Да се привика не украинската, а руската посланичка

Най-вероятната версия за падналия в България дрон е електронна война и загуба на управлението на апарата в резултат от действията на Русия, казва проф. Тодор Тагарев пред ДВ.
ДВ: Проф. Тагарев, преди да стигнем до въпросите, които поставя взривилият се на българска територия дрон, нека резюмираме известните за него факти – какъв вид е бил, откъде е минал, как се е взривил…
Проф. Тодор Тагарев: Бил е, според информацията от Министерството на отбраната, дрон-примамка. Това са максимално евтини изделия, направени, за да имитират по-голям дрон. Изстрелват се по няколко десетки, за да активират противовъздушната отбрана и антидрон защитата на противника. Очаква се той да включи радиолокационни станции, които така лесно могат да бъдат разкрити, и да използва за поразяването на тези евтини дронове скъпи зенитни или авиационни ракети. По този начин се изтощава противовъздушната отбрана на противника и той става по-уязвим при реална атака.
ДВ: Щом е бил дрон-примамка, защо е носил боен заряд?
Т. Тагарев: Някои от тези дронове имат и неголяма бойна част, за да могат, в случай че не бъдат свалени, да нанесат известни поражения.
ДВ: Имаме ли сигурност, че дронът е тръгнал от Украйна?
Т. Тагарев: Съществува и една непопулярна у нас, но дискутирана от наши съюзници версия, че Русия събира приземени украински дронове и ги ремонтира, за да може после с тях да атакува страни от НАТО в т.нар. операции под фалшив флаг. До момента правителството не е представило доказателства, че нашият случай не е такъв, и трябва да останем отворени за разглеждането и на тази версия.
ДВ: Би ли могло да се приведат доказателства за руска намеса „под фалшив флаг“?
Т. Тагарев: Би могло, но до момента не е направено. Ако имаме система за следене на електромагнитната обстановка, тя би могла да покаже дали в този период са засечени електромагнитни смущения или манипулиране на спътниково базирани системи за навигация (т.нар. „спуфинг“), редовно използвани от руснаците. Спуфингът заблуждава къде се намира летателният апарат. Нещата бързо се забравят, но такъв беше случаят със самолета на Урсула фон дер Лайен миналата есен, чието кацане у нас бе затруднено чрез спуфинг.
ДВ: Но и да не е операция под фалшив флаг, ще е спуфинг, т.е. няма как, според Вас, дронът да е долетял без руска намеса?
Т. Тагарев: Определено. И мисля, че нашата външна министърка много избърза да привиква украинската посланичка, а не руската, защото не е важно чий е дронът, а заради чии действия е стигнал дотук.
ДВ: Не е ли възможно просто да е заблуден украински дрон, долетял по техническа грешка?
Т. Тагарев: Това е възможност едно на хиляда, а и по-малко. И да не е точно спуфинг, който е специфична техника, достатъчно е да са предизвикани електромагнитни смущения, които да заглушат GPS сигнала и дронът да загуби ориентация. Случайна техническа грешка на практика е изключена.
ДВ: Защо, след като руска намеса не се изключва, тази гледна точка почти липсва в публичното обсъждане за сметка на обратната – че Украйна е причината? Ние ѝ пращаме помощи, а тя ни праща дронове, злорадстват путинистите.
Т. Тагарев: Не би трябвало да се изненадваме от такава реакция, защото тя идва и от правителството. То сякаш иска случаят да бъде възприет така, както го описвате. По-скоро виждам, че бяха неподготвени за възникналата ситуация и посланията им бяха объркани. Например министърът на отбраната обяснява, че след сходните случаи в Румъния ние сме предприели всички мерки да засилим нашата система за антидрон защита, но пък се оказа, че нищо не можем да направим.
ДВ: Защо не можем?
Т. Тагарев: Защото няма как да стане с 50–60-годишни съветски станции, за които похарчихме стотици милиони уж да ги модернизираме. Защото не инвестираме в нови системи за защита. Защото стоим встрани от всякакви съюзни процеси за разработването им. Защото, вместо да решаваме актуалните си проблеми, се готвим да купуваме още една ескадрила съветски МиГ-29.
Впрочем, на срещата си със Зеленски премиерът Радев е поставил въпроса да получим технологии за производство на дронове – доста лицемерно според мен, след като малко преди това беше заявил, че повече няма да помагаме на Украйна в отбраната ѝ от Русия.
ДВ: Виждате ли стратегия България да остане беззащитна спрямо възможна руска атака?
Т. Тагарев: Едва ли целта е да сме беззащитни, но изглежда, че се стремим да стоим встрани от колективната защита на съюзниците ни.
ДВ: Имало ли е досега в България руски провокации с дронове?
Т. Тагарев: Преди три години - по времето когато бях министър, имаше инсценировка в Тюленово с парчета от дрон, качени на скала до брега, и залепена с тиксо граната, но така и не беше разследван този случай, който беше явна провокация. Имаше и друг дрон, изтласкан от вълните на брега, който беше взривен от български екип, без отново да се изясни какво точно се е случило.
ДВ: Но се питам сега, когато правителството на България заема позиции, които биха могли да бъдат изтълкувани като по-толерантни към Русия, дали тя би извършила подобна провокация.
Т. Тагарев: Защо не? Това е начин Русия да демонстрира на НАТО, че може да прави каквото си иска. Но пак казвам, че е по-малко вероятно това да е специално прицелена към България операция под фалшив флаг. Българските власти разполагат с необходимата информация, за да се изключи евентуално тази хипотеза, и трябва да го направят, защото става дума за попадение в близост до компресорни станции на газопровод, на който разчита и Украйна за снабдяване с газ, особено през зимните месеци. А вече има разузнавателна информация, че тази година руснаците много по-рано ще започнат атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.
ДВ: Накрая, да повторите – кой е най-вероятният сценарий?
Т. Тагарев: Електронна война и загуба на управлението на този дрон в резултат от действията на Русия.
ДВ: Може ли тогава да очакваме външната министърка да привика г-жа Митрофанова?
Т. Тагарев: Би трябвало.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #14, #40, #57
23:01 10.08.2026
2 само питам
Коментиран от #41
23:02 10.08.2026
3 Име
23:02 10.08.2026
4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
23:02 10.08.2026
5 Наблюдател
Манипулатури и разпространители на полуистини и откровени лъжи.
23:03 10.08.2026
6 Доктор
23:04 10.08.2026
7 Читател
23:05 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 идиоти вън
23:06 10.08.2026
10 и пак
Коментиран от #23, #47
23:11 10.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
Коментиран от #35
23:19 10.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Предател Тагарев
23:22 10.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Врачанин
До коментар #8 от "Пенчо":Ех,пиши и мен!
23:24 10.08.2026
20 И за това
До коментар #12 от "име":нестава... Прекалено е токсичен, а омразата му е отровна! Директно в крематориума му е мястото!
23:24 10.08.2026
21 Ммммч
23:26 10.08.2026
22 Срармъъъррр
23:28 10.08.2026
23 Реалист
До коментар #10 от "и пак":За първи път ги разконспирирах немските зелки и подобните им манипулатори, по време на войната в Югославия. Лъжи след лъжи , обаче когато успяха сърбите да ги осъдят, че са главни подстрекатели за война, те казаха : ми джурналиста се е объркал , ще го уволним. После външния им министър беше хванат в лъжи, едвам преглъщаше в едно интервю. Това което най ме втрещи е , че все още няма подписан договор между много от държавите и Германия от друга страна, като главен фактор във пакта за време на всв! Та , когато едно немско зеле говори, винаги имайте едно на ум . За Тагаренко и
Семейството съм сигурен че където трябва, се знае каквото трябва.
23:28 10.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ха Ха
23:30 10.08.2026
26 Зеления път
23:30 10.08.2026
27 БеГемот
23:31 10.08.2026
28 Лондон
23:31 10.08.2026
29 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Михаел Мартенс.
В събота,преди два дни,на съвместната пресконференция в Белград на гостуващия Зеленски и сръбския президент Вучич,германецът попита Зеленски:
"Какво трябва да направи Европа,за да може Украйна да убива колкото може повече руснаци?"
23:37 10.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Най-добрата комбинация за лека нощ
23:39 10.08.2026
32 Тагарев буцифицирай се!
23:41 10.08.2026
33 ?????
Тодоре надявам се брат ти Валентин не се е заразил от теб.
Свестен човек беше навремето.
Коментиран от #34
23:42 10.08.2026
34 ?????
До коментар #33 от "?????":Опа.
Реагирах на Тодор Тагарев, а то се оказа още и от Дойче Велле.
Добре съм попаднал.
23:44 10.08.2026
35 Улав
До коментар #15 от "Цвете":Леко изсъхна .....
23:49 10.08.2026
36 Милен
Коментиран от #39
00:03 11.08.2026
37 Ццц
00:06 11.08.2026
38 Ъъъ
Кажи честно.... 🤣
Тагареноооу.... Това го направиха украинците, когато изстреляха няколко дрона към Полша.... Или си забравил, а дебил? Забрави ли? Милив той.... Вероятно си мисли, че всички сме ифюдоти като него и не помним ...🤣
00:10 11.08.2026
39 Ццц
До коментар #36 от "Милен":Освен, че е украински, посланичката може да обясни на военния експерт Тагаренко, че същият е електронно заблуден, за да не рани или убие руски войници. Той е отсъствал от тази лекция по военно експертство, а и въпросът "трябва ли да пазиш живота и здравето на собствените си войници във война или мирно време" отпадна от конспекта и Тагаренко така или иначе нямаше да я прочете.
00:12 11.08.2026
40 Румен Решетников
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Грешка си.
Завода е на съпруга на Йотова!
00:15 11.08.2026
41 Румен Решетников
До коментар #2 от "само питам":Защо Костя Копейкин не е?
Коментиран от #66
00:16 11.08.2026
42 българина
00:22 11.08.2026
43 Тагарев ,
00:26 11.08.2026
44 още ли е жив тоя боклук
00:31 11.08.2026
45 Юлка
Може и в Осрайна, там ще те излекуват окончателно!
00:31 11.08.2026
46 Олеся , олеся
00:31 11.08.2026
47 защо си мислиш
До коментар #10 от "и пак":че въпростната медия има тази статия и в германия или която и да е друга държава??? това е клон за българска пропаганда алкохолика нойзи се изхожда там против българия редовно защот мислите че му се размина шофирането пиян?
00:33 11.08.2026
48 Изгонете бабичката в блатото!
00:35 11.08.2026
49 Нашмъркан потник
00:36 11.08.2026
50 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
МОЖЕ ДА ИСКА ДА ДАДЕ ПРИЗОВКА ДА СЕ ЯВИ В БЪЛГАРСКИЯ СЪД
И ГЕНЕРАЛ ГЕРАСИМОВ :)
......
И ТОГАВА ЩЕ СТАНЕ ИМАМБАЯЛДЪ?
....
КОГАТО ДАВАШ ТРИБУНА НА ДЕБИЛ СИ СЪЩО ДЕБИЛ :)
00:38 11.08.2026
51 Злобното Зели
00:45 11.08.2026
52 Правилно
00:52 11.08.2026
53 Анонимен
00:57 11.08.2026
54 Ъъъ
Директор ЦРУ переконує президента США не зупиняти обмін розвідданими з Києвом, пише Atlantic"
Тагарев, няма да превеждам, защото украинския ти е като майчин език... 🤣
01:00 11.08.2026
55 Янко
01:02 11.08.2026
56 Верно ли бе
01:09 11.08.2026
57 Сатана Z
До коментар #1 от "Последния Софиянец":А синът на Тагарев,Иван Тагарев се облича в униформа на ВСУ подарък от Зеленски.
01:13 11.08.2026
58 Тоя разгонен нерез
01:25 11.08.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Тихо пръдляко
01:27 11.08.2026
61 нннн
01:40 11.08.2026
62 Хи хи
02:00 11.08.2026
63 Българин
02:03 11.08.2026
64 az СВО Победа 81
Ама вече пета година не ти стиска, да се изправиш лице в лице срещу руснаците а? 🤣🤣🤣
02:06 11.08.2026
65 Гога
Тва е следствие от много фактори и наи-вече от липсата на адекватна психиатрична помощ!
02:26 11.08.2026
66 Нормално
До коментар #41 от "Румен Решетников":Защото Костадин Костадинов е харесван от народа, заради възледите му против фашисткия дигитален концлагер, против да се прилага и финансира антидемократичната цензурата; отвратителното консумиране на насекоми и червии промотира немислимия джендерзъм; безумната зелена сделка; незаконните мигранти;и; ЕС промотира войната и обезоръжаването на армията ни чрез подарване на оръжия на страни извън ЕС и Нато .
02:33 11.08.2026
67 Георги
03:11 11.08.2026
68 Разлика м/у Тагарев и журналиста
Тагарев бивш Военен Министър на България и Михаел Мартенс внук на SS Офицер търсят начин/и да убиват повече Руснаци?
Въпросът на журналиста от Германия Владимир Зеленски е призив за незаконни действия и пряка заплаха за руснаците, заявиха пред РИА Новости от посолството на Русия в Сърбия.
"Адресираният до главатаря на киевския режим Зеленски въпрос на кореспондента на германския вестник FAZ Михаел Мартенс за" помощта на европейците в убийството на руснаци "е пряко подстрекателство към насилие срещу руски граждани", се казва в съобщението.
Отбелязва се, че" лудостта на Мартенс е особено неморална още и защото се е случила в Белград " — Град, който и до днес пази спомена за зверствата на немско-фашистките окупатори и техните съучастници, извършили в годините на Втората световна война геноцид както на народите на СССР, така и на сърбите, евреите и циганите на територията на Югославия.
"Дълбокото възмущение, обхванало руското и сръбското общество, е напълно естествена и оправдана реакция. Днес, когато наблюдаваме стремителна ремилитаризация на Германия, подобна реторика от устата на немски журналист, при това внук на нацистки офицер, представлява пряка заплаха за руснаците и призив за извършване на незаконни действия", отбелязват руските дипломати.
От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи н
03:30 11.08.2026
69 Тагарев/Михаел Мартенс FAZ
От дипломатическото представителство на Русия подчертаха, че в националните законодателства на Русия, Сърбия и Германия има разпоредби, предвиждащи наказателна отговорност за подобни деяния.
"Разчитаме, че действията на Мартенс ще получат съответната оценка", обобщиха руските дипломати.
Както по-рано съобщи "Русская Весна", на пресконференцията на Зеленски и сръбския президент Александър Вучич в Белград на 8 август германският журналист Михаел Мартенс зададе провокативен въпрос на Зеленски.
03:32 11.08.2026