Тагарев: Да се привика не украинската, а руската посланичка

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Най-вероятната версия за падналия в България дрон е електронна война и загуба на управлението на апарата в резултат от действията на Русия, казва проф. Тодор Тагарев пред ДВ.

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ДВ: Проф. Тагарев, преди да стигнем до въпросите, които поставя взривилият се на българска територия дрон, нека резюмираме известните за него факти – какъв вид е бил, откъде е минал, как се е взривил…

Проф. Тодор Тагарев: Бил е, според информацията от Министерството на отбраната, дрон-примамка. Това са максимално евтини изделия, направени, за да имитират по-голям дрон. Изстрелват се по няколко десетки, за да активират противовъздушната отбрана и антидрон защитата на противника. Очаква се той да включи радиолокационни станции, които така лесно могат да бъдат разкрити, и да използва за поразяването на тези евтини дронове скъпи зенитни или авиационни ракети. По този начин се изтощава противовъздушната отбрана на противника и той става по-уязвим при реална атака.

ДВ: Щом е бил дрон-примамка, защо е носил боен заряд?

Т. Тагарев: Някои от тези дронове имат и неголяма бойна част, за да могат, в случай че не бъдат свалени, да нанесат известни поражения.

ДВ: Имаме ли сигурност, че дронът е тръгнал от Украйна?

Т. Тагарев: Съществува и една непопулярна у нас, но дискутирана от наши съюзници версия, че Русия събира приземени украински дронове и ги ремонтира, за да може после с тях да атакува страни от НАТО в т.нар. операции под фалшив флаг. До момента правителството не е представило доказателства, че нашият случай не е такъв, и трябва да останем отворени за разглеждането и на тази версия.

ДВ: Би ли могло да се приведат доказателства за руска намеса „под фалшив флаг“?

Т. Тагарев: Би могло, но до момента не е направено. Ако имаме система за следене на електромагнитната обстановка, тя би могла да покаже дали в този период са засечени електромагнитни смущения или манипулиране на спътниково базирани системи за навигация (т.нар. „спуфинг“), редовно използвани от руснаците. Спуфингът заблуждава къде се намира летателният апарат. Нещата бързо се забравят, но такъв беше случаят със самолета на Урсула фон дер Лайен миналата есен, чието кацане у нас бе затруднено чрез спуфинг.

ДВ: Но и да не е операция под фалшив флаг, ще е спуфинг, т.е. няма как, според Вас, дронът да е долетял без руска намеса?

Т. Тагарев: Определено. И мисля, че нашата външна министърка много избърза да привиква украинската посланичка, а не руската, защото не е важно чий е дронът, а заради чии действия е стигнал дотук.

ДВ: Не е ли възможно просто да е заблуден украински дрон, долетял по техническа грешка?

Т. Тагарев: Това е възможност едно на хиляда, а и по-малко. И да не е точно спуфинг, който е специфична техника, достатъчно е да са предизвикани електромагнитни смущения, които да заглушат GPS сигнала и дронът да загуби ориентация. Случайна техническа грешка на практика е изключена.

ДВ: Защо, след като руска намеса не се изключва, тази гледна точка почти липсва в публичното обсъждане за сметка на обратната – че Украйна е причината? Ние ѝ пращаме помощи, а тя ни праща дронове, злорадстват путинистите.

Т. Тагарев: Не би трябвало да се изненадваме от такава реакция, защото тя идва и от правителството. То сякаш иска случаят да бъде възприет така, както го описвате. По-скоро виждам, че бяха неподготвени за възникналата ситуация и посланията им бяха объркани. Например министърът на отбраната обяснява, че след сходните случаи в Румъния ние сме предприели всички мерки да засилим нашата система за антидрон защита, но пък се оказа, че нищо не можем да направим.

ДВ: Защо не можем?

Т. Тагарев: Защото няма как да стане с 50–60-годишни съветски станции, за които похарчихме стотици милиони уж да ги модернизираме. Защото не инвестираме в нови системи за защита. Защото стоим встрани от всякакви съюзни процеси за разработването им. Защото, вместо да решаваме актуалните си проблеми, се готвим да купуваме още една ескадрила съветски МиГ-29.

Впрочем, на срещата си със Зеленски премиерът Радев е поставил въпроса да получим технологии за производство на дронове – доста лицемерно според мен, след като малко преди това беше заявил, че повече няма да помагаме на Украйна в отбраната ѝ от Русия.

ДВ: Виждате ли стратегия България да остане беззащитна спрямо възможна руска атака?

Т. Тагарев: Едва ли целта е да сме беззащитни, но изглежда, че се стремим да стоим встрани от колективната защита на съюзниците ни.

ДВ: Имало ли е досега в България руски провокации с дронове?

Т. Тагарев: Преди три години - по времето когато бях министър, имаше инсценировка в Тюленово с парчета от дрон, качени на скала до брега, и залепена с тиксо граната, но така и не беше разследван този случай, който беше явна провокация. Имаше и друг дрон, изтласкан от вълните на брега, който беше взривен от български екип, без отново да се изясни какво точно се е случило.

ДВ: Но се питам сега, когато правителството на България заема позиции, които биха могли да бъдат изтълкувани като по-толерантни към Русия, дали тя би извършила подобна провокация.

Т. Тагарев: Защо не? Това е начин Русия да демонстрира на НАТО, че може да прави каквото си иска. Но пак казвам, че е по-малко вероятно това да е специално прицелена към България операция под фалшив флаг. Българските власти разполагат с необходимата информация, за да се изключи евентуално тази хипотеза, и трябва да го направят, защото става дума за попадение в близост до компресорни станции на газопровод, на който разчита и Украйна за снабдяване с газ, особено през зимните месеци. А вече има разузнавателна информация, че тази година руснаците много по-рано ще започнат атаките срещу украинската енергийна инфраструктура.

ДВ: Накрая, да повторите – кой е най-вероятният сценарий?

Т. Тагарев: Електронна война и загуба на управлението на този дрон в резултат от действията на Русия.

ДВ: Може ли тогава да очакваме външната министърка да привика г-жа Митрофанова?

Т. Тагарев: Би трябвало.