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На Запад: Съюзниците изоставят Путин. НАТО следи ситуацията
  Тема: Украйна

На Запад: Съюзниците изоставят Путин. НАТО следи ситуацията

11 Август, 2026 06:10, обновена 11 Август, 2026 06:19 4 539 71

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  • нато-
  • беларус-
  • война-
  • съюзници

Украйна натиска Кремъл за преговори, докато Полша и Прибалтика пазят критичната си инфраструктура от руски провокации, а Москва разчита изцяло на Китай за реактивните си дронове

На Запад: Съюзниците изоставят Путин. НАТО следи ситуацията - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Геополитическият натиск върху Москва се засилва по всички флангове, изправяйки Владимир Путин пред нарастваща изолация както на бойното поле, така и на международната сцена.

Актуалните анализи на авторитетни западни издания очертават сериозни пукнатини в позициите на Кремъл и ескалиращо напрежение по източния фланг на НАТО.

Още новини от Украйна

FT: Украйна трябва да притисне Путин за масата на преговорите

Според Financial Times (FT), Киев трябва максимално да се възползва от натрупаните си стратегически предимства и успешните удари в тила на врага, за да принуди руския президент да седне на масата за преговори. Анализатори посочват, че замразяването на фронтовата линия в този момент би дало на Украйна стабилна позиция, въпреки че Кремъл продължава да настоява за предварителни териториални отстъпки в Донбас. Опитите на Русия да демонстрира инициатива се сблъскват с новата дипломатическа офанзива и подготовката за разговори с посредничеството на международните партньори.

Традиционните съюзници пращат тревожни сигнали на Кремъл

Влиятелният вестник The Times съобщава, че глобалното влияние на Русия отслабва с безпрецедентна скорост, а традиционни съюзници открито се разграничават от Москва. Сирия обяви преобразуването на руските бази в Хмеймим и Тартус в „съвместни центрове“, с което на практика ограничава изключителния контрол на Кремъл в Близкия изток. Същевременно лидерите на Сърбия и Казахстан изпращат ясни сигнали за недоволство от продължаващата война – сръбският президент прие топло Володимир Зеленски в Белград, а казахстанският лидер Касъм-Жомарт Токаев призова Путин „в очите“ да спре кръвопролитията.

Зависимост от Китай за реактивните дронове

На фона на международния натиск, руският военнопромишлен комплекс става все по-зависим от Пекин. Медийни разследвания и доклади на разузнаването разкриват, че производството на най-новите високоскоростни реактивни дронове на Русия (като модификациите „Геран-4“ и „Геран-5“) изцяло зависи от доставките на скъпи турбореактивни двигатели от Китай. Въпреки че компонентите често се декларират под фалшиви наименования като „охладителни системи“, без китайската логистична подкрепа модерната безпилотна програма на Москва би претърпяла колосален срив, анализират Forbes и Reuters.

Полша и Прибалтика засилват защитата срещу руски саботажи

Опасенията от хибридни атаки по източния фланг на Алианса достигат критични нива. Както информира агенция Reuters, Полша, Литва, Латвия и Естония спешно укрепват защитата на своята критична енергийна и транспортна инфраструктура. Местните разузнавателни служби предупреждават, че Москва подготвя провокации под „чужд флаг“, включително използването на пленени украински дронове за удари срещу язовири, газови терминали и електроцентрали. Полският енергиен гигант Orlen вече анализира алтернативни маршрути за внос на газ, а в Литва армията беше мобилизирана да помага на полицията при охраната на стратегически обекти.

Беларус изпрати военни на учения в Китай

Докато Минск продължава да поддържа реториката на Кремъл, Александър Лукашенко търси собствени лостове за сигурност и баланс извън обсега на Москва. Беларус официално изпрати свои военни контингенти в Китай за участие в съвместни тактически учения. Този ход показва амбицията на Минск да задълбочи директното си партньорство в сферата на отбраната с Пекин, което допълнително усложнява геополитическата мозайка в региона и показва, че влиянието на Китай в Източна Европа става все по-осезаемо.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 10 Софиянец

    127 19 Отговор
    Поредната дезинформационна статийка, която крещи за евро отчаянието, което всички виждаме 😅

    06:34 11.08.2026

  • 11 байлар

    68 10 Отговор
    С терор се "натиска" несъразмерен терор. Нацистна тактика от ЕК.

    Коментиран от #61

    06:36 11.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Фейк - либераст

    87 12 Отговор
    Хайде пак погребаха Путин! За кой ли път?

    Коментиран от #66

    06:37 11.08.2026

  • 14 Объркал си рейса, пич!!!

    92 12 Отговор
    Обърни имената на държавите в статията.... Русия бие и напредва, а х0х0лите да му мислят!!!

    Коментиран от #43

    06:40 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Злобното Зели

    75 11 Отговор
    Вой и рев до небесата. Никой не ви вярва и го знаете. Прочетете си противоречивите статиики и помислете (ако имате с какво) дали някой ще клъвне.

    06:46 11.08.2026

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  • 25 Дзак

    25 7 Отговор
    Трябваше да остави ИДИЛ и Джолана да безчинстват в Сирия. Да избиват православни Българи преселени там някога?

    07:03 11.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Руснаци

    60 8 Отговор
    Добре де, пищят че Северна Корея пращат ракети и хора, обаче излиза статия че съюзниците ги оставят, на кое да вярвам, аз гледам май че укрите от 59 страни съюзници никой не иска да има прати патриотче хахахах, щом ревът войната отива към края си с капитулация на укрите

    Коментиран от #58

    07:06 11.08.2026

  • 28 голям смях

    31 7 Отговор

    До коментар #22 от "Русия":

    дърт пияницца е автора, трудно изтрезнава

    само пияндета пишат тука

    07:08 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА

    42 5 Отговор
    Украйна натискала Кремъл!?!?! Това как точно се случва и в коя вселена.

    Коментиран от #35

    07:41 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 90% изтрити коментари

    15 5 Отговор

    До коментар #32 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":

    32 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
    30ОТГОВОР
    Украйна натискала Кремъл!?!?! Това как точно се случва и в коя вселена.
    -;-
    А Кремъл какво прави- да не би да напредват и освобожзават!?!?!?!

    07:50 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Мутата

    18 3 Отговор
    Глупости, лъжи и мераци

    07:52 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Китай няма как

    22 5 Отговор
    Да "изостави Путин"! Те там добре знаят, че падне ли Русия, те са следващите. Иран също знаеше още от 2001-ва г., че бяха на списъка със страните за "унищожение"! За някои "конкуренция", "свободен пазар", "взаимно, мирно съществуване" нищо не означава. За тях, "най-добрият конкурент е мъртвият!" Е, ако не си помагат тези, които не са в "клуба на осакатените богати", то те ще бъдат един по един елиминирани!

    07:58 11.08.2026

  • 43 Путлер може и да си вярва

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "Объркал си рейса, пич!!!":

    14 Объркал си рейса, пич!!!
    563ОТГОВОР
    Обърни имената на държавите в статията.... Русия бие и напредва,
    -;-(
    Немам думи

    08:00 11.08.2026

  • 44 Българин

    24 6 Отговор
    Украйна иска да въвлече света във война.Затова продължава бойните действия.Русия е готова за мирни преговори по нейните правила.Срещу ядрена сила не се воюва.

    Коментиран от #48, #51

    08:03 11.08.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Няма значение

    21 1 Отговор
    Важното е, че "Факти" ви има и има кой да ни разсмива...

    08:03 11.08.2026

  • 47 1111

    23 4 Отговор
    Украйна рано или късно ще капитулира.Русия не губи война.Доказано.

    08:04 11.08.2026

  • 48 ТОЧНО ЯСНО И Е

    13 5 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Истина. И аз пиша постоянно че зеленият наркоман иска да ни въвлече във война НО ЩО ЛИ РАЗБИРАТ ЖЕНКИТЕ ЖАЛНИ ОТ ТОВА ЩО Е ВОЙНА. ВАЖНО Е ДА УСВОЯВАМЕ ЕВРА.

    08:13 11.08.2026

  • 49 Разпъват кожата

    16 5 Отговор
    А истината е ,че в момента Китай,Русия,Иран и Северна Корея разпъват кожата на Кравата в 4-и посоки - Ормуз и Близкия изток като цяло,.Украйна, Тайван и Южнокитайско море, Япония.Дончо скача да се измъкне от украинския батак но е вързан на юлар. Гърчи се с Иран но.Sатаняху му е турил жеглАта на вратА. А китайската капка.капе методично и дупчи краварската кожа в Югоизточна Азия.

    08:15 11.08.2026

  • 50 путин ПСИХАР

    7 17 Отговор
    Всички нормални вече разбраха че путин е обикновен Фашист Психар!

    Коментиран от #55

    08:18 11.08.2026

  • 51 смешно жалки купейки

    7 20 Отговор

    До коментар #44 от "Българин":

    Путин вероломно нападна Украйна и сега копейките я обвиняват че се защитава?!?

    08:20 11.08.2026

  • 52 Мисирки ООД

    17 4 Отговор
    Добрите новини за Зеленото този път ни заливат от сутринта.. Обикновено сутрин ревяхте с него, а след обяд пак заедно с него побеждавахте Русия..

    08:20 11.08.2026

  • 53 Нейко

    7 4 Отговор
    Западните укчета си тяал, а кервана си върви.

    08:25 11.08.2026

  • 54 НАСКО

    11 2 Отговор
    Милене! Дори не ти дочетох пасквилчето до край!

    08:39 11.08.2026

  • 55 А тия, които

    10 2 Отговор

    До коментар #50 от "путин ПСИХАР":

    Взеха властта в куиф с военен преврат и убиха след това 14000 цивилни руснаци, които имаха нещастието да са попаднали при разпада на СССР в измислена страна Покрайна не са психари, нали? И евро подели и фашистан не са психари? Само дето по долни гащи отвличат президент на друга страна, след това му ограбват петрола и се хвалят, колко "им е добре така"? И унищожиха държавни лица на други страни, целите им блокове, цялата рода за единия лидер. И училищата за тях са си "нормална цел"! И те не са, ама никакви "психопати" не са?

    Коментиран от #57

    08:44 11.08.2026

  • 56 То нато си отива

    5 3 Отговор
    Нека си мислят че следи
    Непоследим напразно се следи !

    08:45 11.08.2026

  • 57 колко преврати има по света?

    5 8 Отговор

    До коментар #55 от "А тия, които":

    Знаеш ли колко преврати има по света?Това не е основание да заграбваш територии! Знаеш ли колко народ е избил путин за да се задържи като вечен Президент?

    Коментиран от #59, #60

    08:48 11.08.2026

  • 58 Север Корея Психари за пример

    7 4 Отговор

    До коментар #27 от "Руснаци":

    Е намери кой да даваш за пример Северна корея и иранските чалми дето си избиват жените залади фереджета....

    Коментиран от #68

    08:52 11.08.2026

  • 59 Факт

    0 2 Отговор

    До коментар #57 от "колко преврати има по света?":

    То е като Добруджа пак да се присъедини към Румъния!

    08:55 11.08.2026

  • 60 Еми хубаво тогава

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "колко преврати има по света?":

    Някой взема с военен преврат властта в твоята страна и ти избива цялото семейство! И си е "нормално", нали? Според тебе и немските концлагери са си били "нормални"?

    08:56 11.08.2026

  • 61 Орк на тротинетка 🧌🛴

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "байлар":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..

    09:16 11.08.2026

  • 62 Димяща ушанка 🤩💀

    3 3 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шит

    09:16 11.08.2026

  • 63 Раша превзе Храков

    2 1 Отговор
    Не е първи април ма какво да направя трябваше да се пошегувам

    09:17 11.08.2026

  • 64 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    3 2 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    09:17 11.08.2026

  • 65 СБО провал

    5 7 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още халюцкат че Украйна ще се предаде някога???

    09:18 11.08.2026

  • 66 Моряка

    5 3 Отговор

    До коментар #13 от "Фейк - либераст":

    Ама чай сига.Нали Путин хвърли топа още преди 4 години.Даже ФАКТИ се похвалиха с този журналистически успех.После се гътнаха няколкко двойника на Путин.Последно, този Путин Путин ли е и кога пак ще хвърля топа?

    09:18 11.08.2026

  • 67 Никой

    3 0 Отговор
    Трябва да е ясно ! Европа помага на Украйна ( тя ще се справи и без наша малка помощ) Иран , С. Корея и Китай помагат на Русия .

    09:29 11.08.2026

  • 68 Надъхан капейчо 🤩🤡

    0 1 Отговор

    До коментар #58 от "Север Корея Психари за пример":

    Тва е щот си немат жултупаветнци

    10:22 11.08.2026

  • 69 Гледаме че е бяло но казваме черно е

    2 0 Отговор
    Толкова ли не се усещат та ни лъжат, въпреки очевидното. Всяка вечер Украйна гори запалена от ракети и дронове, без да може да спре и една ракета по украински официални коментари.

    10:46 11.08.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 НАТО е заплаха за Европа

    0 0 Отговор
    Умопобъркани глупости! По скоро САЩ и Европа са изоставени и се ръфат едни други.

    11:30 11.08.2026

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