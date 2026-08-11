На Запад: Съюзниците изоставят Путин. НАТО следи ситуацията

Геополитическият натиск върху Москва се засилва по всички флангове, изправяйки Владимир Путин пред нарастваща изолация както на бойното поле, така и на международната сцена.

Актуалните анализи на авторитетни западни издания очертават сериозни пукнатини в позициите на Кремъл и ескалиращо напрежение по източния фланг на НАТО.

Още новини от Украйна

FT: Украйна трябва да притисне Путин за масата на преговорите

Според Financial Times (FT), Киев трябва максимално да се възползва от натрупаните си стратегически предимства и успешните удари в тила на врага, за да принуди руския президент да седне на масата за преговори. Анализатори посочват, че замразяването на фронтовата линия в този момент би дало на Украйна стабилна позиция, въпреки че Кремъл продължава да настоява за предварителни териториални отстъпки в Донбас. Опитите на Русия да демонстрира инициатива се сблъскват с новата дипломатическа офанзива и подготовката за разговори с посредничеството на международните партньори.

Традиционните съюзници пращат тревожни сигнали на Кремъл

Влиятелният вестник The Times съобщава, че глобалното влияние на Русия отслабва с безпрецедентна скорост, а традиционни съюзници открито се разграничават от Москва. Сирия обяви преобразуването на руските бази в Хмеймим и Тартус в „съвместни центрове“, с което на практика ограничава изключителния контрол на Кремъл в Близкия изток. Същевременно лидерите на Сърбия и Казахстан изпращат ясни сигнали за недоволство от продължаващата война – сръбският президент прие топло Володимир Зеленски в Белград, а казахстанският лидер Касъм-Жомарт Токаев призова Путин „в очите“ да спре кръвопролитията.

Зависимост от Китай за реактивните дронове

На фона на международния натиск, руският военнопромишлен комплекс става все по-зависим от Пекин. Медийни разследвания и доклади на разузнаването разкриват, че производството на най-новите високоскоростни реактивни дронове на Русия (като модификациите „Геран-4“ и „Геран-5“) изцяло зависи от доставките на скъпи турбореактивни двигатели от Китай. Въпреки че компонентите често се декларират под фалшиви наименования като „охладителни системи“, без китайската логистична подкрепа модерната безпилотна програма на Москва би претърпяла колосален срив, анализират Forbes и Reuters.

Полша и Прибалтика засилват защитата срещу руски саботажи

Опасенията от хибридни атаки по източния фланг на Алианса достигат критични нива. Както информира агенция Reuters, Полша, Литва, Латвия и Естония спешно укрепват защитата на своята критична енергийна и транспортна инфраструктура. Местните разузнавателни служби предупреждават, че Москва подготвя провокации под „чужд флаг“, включително използването на пленени украински дронове за удари срещу язовири, газови терминали и електроцентрали. Полският енергиен гигант Orlen вече анализира алтернативни маршрути за внос на газ, а в Литва армията беше мобилизирана да помага на полицията при охраната на стратегически обекти.

Беларус изпрати военни на учения в Китай

Докато Минск продължава да поддържа реториката на Кремъл, Александър Лукашенко търси собствени лостове за сигурност и баланс извън обсега на Москва. Беларус официално изпрати свои военни контингенти в Китай за участие в съвместни тактически учения. Този ход показва амбицията на Минск да задълбочи директното си партньорство в сферата на отбраната с Пекин, което допълнително усложнява геополитическата мозайка в региона и показва, че влиянието на Китай в Източна Европа става все по-осезаемо.