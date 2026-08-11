На Запад: Съюзниците изоставят Путин. НАТО следи ситуацията

Геополитическият натиск върху Москва се засилва по всички флангове, изправяйки Владимир Путин пред нарастваща изолация както на бойното поле, така и на международната сцена.
Актуалните анализи на авторитетни западни издания очертават сериозни пукнатини в позициите на Кремъл и ескалиращо напрежение по източния фланг на НАТО.
FT: Украйна трябва да притисне Путин за масата на преговорите
Според Financial Times (FT), Киев трябва максимално да се възползва от натрупаните си стратегически предимства и успешните удари в тила на врага, за да принуди руския президент да седне на масата за преговори. Анализатори посочват, че замразяването на фронтовата линия в този момент би дало на Украйна стабилна позиция, въпреки че Кремъл продължава да настоява за предварителни териториални отстъпки в Донбас. Опитите на Русия да демонстрира инициатива се сблъскват с новата дипломатическа офанзива и подготовката за разговори с посредничеството на международните партньори.
Традиционните съюзници пращат тревожни сигнали на Кремъл
Влиятелният вестник The Times съобщава, че глобалното влияние на Русия отслабва с безпрецедентна скорост, а традиционни съюзници открито се разграничават от Москва. Сирия обяви преобразуването на руските бази в Хмеймим и Тартус в „съвместни центрове“, с което на практика ограничава изключителния контрол на Кремъл в Близкия изток. Същевременно лидерите на Сърбия и Казахстан изпращат ясни сигнали за недоволство от продължаващата война – сръбският президент прие топло Володимир Зеленски в Белград, а казахстанският лидер Касъм-Жомарт Токаев призова Путин „в очите“ да спре кръвопролитията.
Зависимост от Китай за реактивните дронове
На фона на международния натиск, руският военнопромишлен комплекс става все по-зависим от Пекин. Медийни разследвания и доклади на разузнаването разкриват, че производството на най-новите високоскоростни реактивни дронове на Русия (като модификациите „Геран-4“ и „Геран-5“) изцяло зависи от доставките на скъпи турбореактивни двигатели от Китай. Въпреки че компонентите често се декларират под фалшиви наименования като „охладителни системи“, без китайската логистична подкрепа модерната безпилотна програма на Москва би претърпяла колосален срив, анализират Forbes и Reuters.
Полша и Прибалтика засилват защитата срещу руски саботажи
Опасенията от хибридни атаки по източния фланг на Алианса достигат критични нива. Както информира агенция Reuters, Полша, Литва, Латвия и Естония спешно укрепват защитата на своята критична енергийна и транспортна инфраструктура. Местните разузнавателни служби предупреждават, че Москва подготвя провокации под „чужд флаг“, включително използването на пленени украински дронове за удари срещу язовири, газови терминали и електроцентрали. Полският енергиен гигант Orlen вече анализира алтернативни маршрути за внос на газ, а в Литва армията беше мобилизирана да помага на полицията при охраната на стратегически обекти.
Беларус изпрати военни на учения в Китай
Докато Минск продължава да поддържа реториката на Кремъл, Александър Лукашенко търси собствени лостове за сигурност и баланс извън обсега на Москва. Беларус официално изпрати свои военни контингенти в Китай за участие в съвместни тактически учения. Този ход показва амбицията на Минск да задълбочи директното си партньорство в сферата на отбраната с Пекин, което допълнително усложнява геополитическата мозайка в региона и показва, че влиянието на Китай в Източна Европа става все по-осезаемо.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Софиянец
06:34 11.08.2026
11 байлар
Коментиран от #61
06:36 11.08.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Фейк - либераст
Коментиран от #66
06:37 11.08.2026
14 Объркал си рейса, пич!!!
Коментиран от #43
06:40 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Злобното Зели
06:46 11.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Дзак
07:03 11.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Руснаци
Коментиран от #58
07:06 11.08.2026
28 голям смях
До коментар #22 от "Русия":дърт пияницца е автора, трудно изтрезнава
само пияндета пишат тука
07:08 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
Коментиран от #35
07:41 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 90% изтрити коментари
До коментар #32 от "ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА":32 ПРОПАГАНДА ДИРЕКТНО ОТ КАНАЛА
30ОТГОВОР
Украйна натискала Кремъл!?!?! Това как точно се случва и в коя вселена.
-;-
А Кремъл какво прави- да не би да напредват и освобожзават!?!?!?!
07:50 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Мутата
07:52 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Китай няма как
07:58 11.08.2026
43 Путлер може и да си вярва
До коментар #14 от "Объркал си рейса, пич!!!":14 Объркал си рейса, пич!!!
563ОТГОВОР
Обърни имената на държавите в статията.... Русия бие и напредва,
-;-(
Немам думи
08:00 11.08.2026
44 Българин
Коментиран от #48, #51
08:03 11.08.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Няма значение
08:03 11.08.2026
47 1111
08:04 11.08.2026
48 ТОЧНО ЯСНО И Е
До коментар #44 от "Българин":Истина. И аз пиша постоянно че зеленият наркоман иска да ни въвлече във война НО ЩО ЛИ РАЗБИРАТ ЖЕНКИТЕ ЖАЛНИ ОТ ТОВА ЩО Е ВОЙНА. ВАЖНО Е ДА УСВОЯВАМЕ ЕВРА.
08:13 11.08.2026
49 Разпъват кожата
08:15 11.08.2026
50 путин ПСИХАР
Коментиран от #55
08:18 11.08.2026
51 смешно жалки купейки
До коментар #44 от "Българин":Путин вероломно нападна Украйна и сега копейките я обвиняват че се защитава?!?
08:20 11.08.2026
52 Мисирки ООД
08:20 11.08.2026
53 Нейко
08:25 11.08.2026
54 НАСКО
08:39 11.08.2026
55 А тия, които
До коментар #50 от "путин ПСИХАР":Взеха властта в куиф с военен преврат и убиха след това 14000 цивилни руснаци, които имаха нещастието да са попаднали при разпада на СССР в измислена страна Покрайна не са психари, нали? И евро подели и фашистан не са психари? Само дето по долни гащи отвличат президент на друга страна, след това му ограбват петрола и се хвалят, колко "им е добре така"? И унищожиха държавни лица на други страни, целите им блокове, цялата рода за единия лидер. И училищата за тях са си "нормална цел"! И те не са, ама никакви "психопати" не са?
Коментиран от #57
08:44 11.08.2026
56 То нато си отива
Непоследим напразно се следи !
08:45 11.08.2026
57 колко преврати има по света?
До коментар #55 от "А тия, които":Знаеш ли колко преврати има по света?Това не е основание да заграбваш територии! Знаеш ли колко народ е избил путин за да се задържи като вечен Президент?
Коментиран от #59, #60
08:48 11.08.2026
58 Север Корея Психари за пример
До коментар #27 от "Руснаци":Е намери кой да даваш за пример Северна корея и иранските чалми дето си избиват жените залади фереджета....
Коментиран от #68
08:52 11.08.2026
59 Факт
До коментар #57 от "колко преврати има по света?":То е като Добруджа пак да се присъедини към Румъния!
08:55 11.08.2026
60 Еми хубаво тогава
До коментар #57 от "колко преврати има по света?":Някой взема с военен преврат властта в твоята страна и ти избива цялото семейство! И си е "нормално", нали? Според тебе и немските концлагери са си били "нормални"?
08:56 11.08.2026
61 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #11 от "байлар":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..
09:16 11.08.2026
62 Димяща ушанка 🤩💀
09:16 11.08.2026
63 Раша превзе Храков
09:17 11.08.2026
64 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
09:17 11.08.2026
65 СБО провал
09:18 11.08.2026
66 Моряка
До коментар #13 от "Фейк - либераст":Ама чай сига.Нали Путин хвърли топа още преди 4 години.Даже ФАКТИ се похвалиха с този журналистически успех.После се гътнаха няколкко двойника на Путин.Последно, този Путин Путин ли е и кога пак ще хвърля топа?
09:18 11.08.2026
67 Никой
09:29 11.08.2026
68 Надъхан капейчо 🤩🤡
До коментар #58 от "Север Корея Психари за пример":Тва е щот си немат жултупаветнци
10:22 11.08.2026
69 Гледаме че е бяло но казваме черно е
10:46 11.08.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 НАТО е заплаха за Европа
11:30 11.08.2026