Голям склад на Wildberries пламна след взривове във Воронеж

Голям логистичен комплекс на руския онлайн маркетплейс Wildberries се запали след серия от мощни експлозии в покрайнините на руския град Воронеж в ранните часове на 11 август.

Местните жители съобщават за задействани сирени за въздушна тревога, последвани от взривове, след което над района е избухнал мащабен пожар и се е издигнал гъст черен дим.

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По данни на източници от мястото на събитието и мониторингови канали, цитирани от украинската медия TSN.ua, атаката е извършена с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви тревога за опасност от дронове около 1:00 часа през нощта.

Спешна евакуация и мащаб на щетите

Пресслужбата на обединената компания Wildberries & Russ официално потвърди за инцидента и обяви, че е задействана незабавна евакуация на служителите на обекта в съответствие с протоколите за безопасност. Новинарската агенция УНН информира, че към момента няма официални данни за загинали или ранени работници благодарение на навременните действия на мениджмънта.

OSINT-анализ на независимия канал ASTRA, разпространен от руското издание Комерсантъ, показва, че пламъците са обхванали територията на логистичния хъб, намиращ се в село Александровка (Новоусмански район), непосредствено до Воронеж.

Този логистичен център е съвсем нов – той бе напълно завършен и открит в края на ноември 2025 година. Характеристиките на обекта включват:

Обща площ: 152,9 хиляди квадратни метра.

152,9 хиляди квадратни метра. Капацитет: Над 90 милиона товарни позиции.

Над 90 милиона товарни позиции. Инвестиция: Около 11 милиарда рубли, вложени в строителството.

Системни удари срещу руската логистика

Инцидентът във Воронеж е част от засилващата се кампания от атаки срещу веригата за доставки в Руската федерация. Само през последните седмици складове и хъбове на Wildberries бяха атакувани на редица други локации – в Ленинградска, Тамбовска, Московска, Самарска и Тверска области, както и в Краснодарския край.

Според анализ на международната агенция Reuters, цитиран от НВ, компанията вече е загубила над 20% от общите си логистични площи (близо 1,18 млн. кв. метра), което сериозно рефлектира върху търговския оборот на маркетплейса в страната. На мястото на днешния инцидент продължават да работят екипи на Спешна помощ и Министерството на извънредните ситуации на РФ, а достъпът до района остава блокиран.