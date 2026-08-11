Голям склад на Wildberries пламна след взривове във Воронеж

Голям логистичен комплекс на руския онлайн маркетплейс Wildberries се запали след серия от мощни експлозии в покрайнините на руския град Воронеж в ранните часове на 11 август.
Местните жители съобщават за задействани сирени за въздушна тревога, последвани от взривове, след което над района е избухнал мащабен пожар и се е издигнал гъст черен дим.
По данни на източници от мястото на събитието и мониторингови канали, цитирани от украинската медия TSN.ua, атаката е извършена с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви тревога за опасност от дронове около 1:00 часа през нощта.
Спешна евакуация и мащаб на щетите
Пресслужбата на обединената компания Wildberries & Russ официално потвърди за инцидента и обяви, че е задействана незабавна евакуация на служителите на обекта в съответствие с протоколите за безопасност. Новинарската агенция УНН информира, че към момента няма официални данни за загинали или ранени работници благодарение на навременните действия на мениджмънта.
OSINT-анализ на независимия канал ASTRA, разпространен от руското издание Комерсантъ, показва, че пламъците са обхванали територията на логистичния хъб, намиращ се в село Александровка (Новоусмански район), непосредствено до Воронеж.
Този логистичен център е съвсем нов – той бе напълно завършен и открит в края на ноември 2025 година. Характеристиките на обекта включват:
- Обща площ: 152,9 хиляди квадратни метра.
- Капацитет: Над 90 милиона товарни позиции.
- Инвестиция: Около 11 милиарда рубли, вложени в строителството.
Системни удари срещу руската логистика
Инцидентът във Воронеж е част от засилващата се кампания от атаки срещу веригата за доставки в Руската федерация. Само през последните седмици складове и хъбове на Wildberries бяха атакувани на редица други локации – в Ленинградска, Тамбовска, Московска, Самарска и Тверска области, както и в Краснодарския край.
Според анализ на международната агенция Reuters, цитиран от НВ, компанията вече е загубила над 20% от общите си логистични площи (близо 1,18 млн. кв. метра), което сериозно рефлектира върху търговския оборот на маркетплейса в страната. На мястото на днешния инцидент продължават да работят екипи на Спешна помощ и Министерството на извънредните ситуации на РФ, а достъпът до района остава блокиран.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Гориил
Коментиран от #10, #33
05:59 11.08.2026
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9 Екстра гори
До коментар #6 от "Украйна умира":Екстра.
06:05 11.08.2026
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26 MamaТипросда
06:37 11.08.2026
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30 Да не си
До коментар #27 от "Мишел":Трол случайно?
06:45 11.08.2026
31 Удри копейката с лопатЕто!
06:48 11.08.2026
32 Одеса
Коментиран от #35
06:56 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 оня с коня
До коментар #28 от "Мен не ме трият":да не си Трол случайно?
07:18 11.08.2026
35 и жопата ти
До коментар #32 от "Одеса":гори
07:19 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Тамбовски волк
08:35 11.08.2026
39 Васил
08:42 11.08.2026
40 ОНЯ с ДРОНЯ
Се превърна
Във
ФАЙАРБЕРИС .
Така става когато
Продават
Военно обурудване
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
08:49 11.08.2026
41 ВЧЕРА ТАСС
Че Са Руското ПВО е свалило
456 Украински Дрона
А Украйна е изстреляла
Само 380 Дрона.
Няма По Скапана и Смешна от
КРЕМЪЛСКАТА ПРОПАГАНДАТА
ХАХА хахаха хахаха
08:51 11.08.2026