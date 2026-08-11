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Голям склад на Wildberries пламна след взривове във Воронеж
  Тема: Украйна

Голям склад на Wildberries пламна след взривове във Воронеж

11 Август, 2026 05:44, обновена 11 Август, 2026 05:50 1 727 41

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  • воронеж

Мощна атака с украински дронове в ранните часове на 11 август предизвика огромен пожар в нов логистичен център край руския град

Голям склад на Wildberries пламна след взривове във Воронеж - 1
Снимка: Telegram-канал Exilenova
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Голям логистичен комплекс на руския онлайн маркетплейс Wildberries се запали след серия от мощни експлозии в покрайнините на руския град Воронеж в ранните часове на 11 август.

Местните жители съобщават за задействани сирени за въздушна тревога, последвани от взривове, след което над района е избухнал мащабен пожар и се е издигнал гъст черен дим.

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По данни на източници от мястото на събитието и мониторингови канали, цитирани от украинската медия TSN.ua, атаката е извършена с безпилотни летателни апарати (БПЛА). Губернаторът на Воронежка област Александър Гусев обяви тревога за опасност от дронове около 1:00 часа през нощта.

Спешна евакуация и мащаб на щетите

Пресслужбата на обединената компания Wildberries & Russ официално потвърди за инцидента и обяви, че е задействана незабавна евакуация на служителите на обекта в съответствие с протоколите за безопасност. Новинарската агенция УНН информира, че към момента няма официални данни за загинали или ранени работници благодарение на навременните действия на мениджмънта.

OSINT-анализ на независимия канал ASTRA, разпространен от руското издание Комерсантъ, показва, че пламъците са обхванали територията на логистичния хъб, намиращ се в село Александровка (Новоусмански район), непосредствено до Воронеж.

Този логистичен център е съвсем нов – той бе напълно завършен и открит в края на ноември 2025 година. Характеристиките на обекта включват:

  • Обща площ: 152,9 хиляди квадратни метра.
  • Капацитет: Над 90 милиона товарни позиции.
  • Инвестиция: Около 11 милиарда рубли, вложени в строителството.

Системни удари срещу руската логистика

Инцидентът във Воронеж е част от засилващата се кампания от атаки срещу веригата за доставки в Руската федерация. Само през последните седмици складове и хъбове на Wildberries бяха атакувани на редица други локации – в Ленинградска, Тамбовска, Московска, Самарска и Тверска области, както и в Краснодарския край.

Според анализ на международната агенция Reuters, цитиран от НВ, компанията вече е загубила над 20% от общите си логистични площи (близо 1,18 млн. кв. метра), което сериозно рефлектира върху търговския оборот на маркетплейса в страната. На мястото на днешния инцидент продължават да работят екипи на Спешна помощ и Министерството на извънредните ситуации на РФ, а достъпът до района остава блокиран.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гориил

    8 10 Отговор
    Един дрон може да взриви един сграден пролет или стая с площ от сто квадратни метра.

    Коментиран от #10, #33

    05:59 11.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Екстра гори

    17 8 Отговор

    До коментар #6 от "Украйна умира":

    Екстра.

    06:05 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 26 MamaТипросда

    15 6 Отговор
    русофилска

    06:37 11.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Да не си

    12 1 Отговор

    До коментар #27 от "Мишел":

    Трол случайно?

    06:45 11.08.2026

  • 31 Удри копейката с лопатЕто!

    18 8 Отговор
    До нассиране!

    06:48 11.08.2026

  • 32 Одеса

    6 13 Отговор
    Черноморск Измаил , пак горяха , цяла Одеса и около нея са без ток и вода .

    Коментиран от #35

    06:56 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Мен не ме трият":

    да не си Трол случайно?

    07:18 11.08.2026

  • 35 и жопата ти

    9 1 Отговор

    До коментар #32 от "Одеса":

    гори

    07:19 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Тамбовски волк

    12 1 Отговор
    Бият ни отвсякъде.Путин некадърник и НЕможач.За какво загинаха 1400 000 руснака? Както винаги на Руси царь-батюшка-диктатор не носи никаква отговорност.В добавка няма опозиция тя е в Сибир или падат от балкони.Това е съществуването в крепостния свят.Остава ни да вием като тамбовски проскубани волки.

    08:35 11.08.2026

  • 39 Васил

    7 1 Отговор
    Украйна всеки ден им предлага на рашистите новогодишно забавление с огън и фойерверки.

    08:42 11.08.2026

  • 40 ОНЯ с ДРОНЯ

    6 0 Отговор
    ВАЙЛДБЕРИС

    Се превърна

    Във

    ФАЙАРБЕРИС .

    Така става когато
    Продават
    Военно обурудване

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    08:49 11.08.2026

  • 41 ВЧЕРА ТАСС

    6 1 Отговор
    Съобщиха

    Че Са Руското ПВО е свалило

    456 Украински Дрона

    А Украйна е изстреляла

    Само 380 Дрона.

    Няма По Скапана и Смешна от

    КРЕМЪЛСКАТА ПРОПАГАНДАТА

    ХАХА хахаха хахаха

    08:51 11.08.2026

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